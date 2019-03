El abogado de la familia Franco no está sorprendido: "Me esperaba un anuncio propagandístico de este tamaño en pleno periodo preelectoral"

Voz 1018 00:00 sin embargo el abogado de la familia no se han mostrado especialmente sorprendido hemos hablado con Luis Felipe Utrera Molina hace unos minutos no podía estar en directo por un problema de agenda en la primera pregunta lógicamente es si le había sorprendido o no la decisión del Gobierno está la respuesta

Voz 1 00:13 eh no me ha sorprendido porque me esperaba un un anuncio propagandístico de este tamaño en en pleno periodo preelectoral pero lo que me ha sorprendido es que la vicepresidenta

Voz 2 00:27 que el Gobierno haya faltado a la verdad

Voz 1 00:30 más

Voz 3 00:32 tan grave es decir

Voz 1 00:34 ya es consciente perfectamente y el Gobierno es consciente de que este sistema está su You dice ante el Tribunal Supremo que por lo tanto esa decisión no depende del Gobierno sino del Tribunal Supremo y además ha faltado a la verdad de forma a mi juicio muy grave cuando he dicho que la familia no se hará cargo no se ha hecho cargo de los restos de su abuelo esto es una falsedad absoluta eh puesto que hace tan sólo diez días la familia presentó un escrito dentro del plazo de los quince días concedido por el Gobierno en el cual dijo clarisimamente que sólo en el caso de que por parte del Supremo se de negase la suspensión cautelar del acuerdo estimación Ellos se harían cargo designará en lugar de Rey inhumación de los restos de su abuelo por lo tanto es absolutamente falso que la familia no se haga cargo de los restos de su abuelo

Voz 1018 01:33 no poder ustedes impedir que la exhumación se produzca el día de junio

Voz 1 01:37 bueno es que de hecho eh está ese acuerdo de exhumación está recurrido ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tiene que decidir sobre si suspende o no cautelarmente y nosotros tenemos plena confianza en que el Supremo va a suspender cautelarmente la exhumación porque sino carecería de de sentido seguir el recurso

Voz 1018 01:57 osea que se Supremo no permite la exhumación del Gobierno no podrá exhumar a Franco

Voz 1 02:01 de ninguna de las maneras y eso es lo que no ha dicho la vicepresidenta del Gobierno

Voz 1018 02:07 cosa que cree usted que la vicepresidenta ha hecho un anuncio que roza la ilegalidad

Voz 1 02:12 no no no es que roce la ilegalidad es que falta a la verdad es decir ese es un anuncio lleno de medias verdades e ideó una falsedad absoluta y sobre todo una falta de respeto a nuestro sistema judicial a los derechos eh legítimos que tienen mis clientes como nietos de su abuelo

Voz 3 02:33 pues claro es que

Voz 1 02:35 de el Gobierno todavía no ha contestado al Tribunal Supremo en el plazo que éste le ha dado para para responder a la solicitud de medidas

Voz 1018 02:43 se puede sumar a Franco sin que permita a los monjes del Valle de los Caídos entrar a ese recinto

Voz 1 02:48 no es que esa es otra ese es otra de las medias verdades el Gobierno acaba de ocultar que carece de dos de los requisitos necesarios para proceder a la exhumación en primer lugar carece de la autorización eclesiástica necesaria para entrar en la basílica hay para realizar cualquier actuación en la basílica y en segundo lugar carece del permiso municipal para realizar las obras que pretende realizar por lo tanto es que no se dan ninguna de las circunstancias para que el Gobierno pueda llevar a cabo este plan

Voz 1018 03:18 ya al final qué pasa si se produce la exhumación al día de junio

Voz 1 03:22 bueno ese produciría una actuación delictiva por parte del Gobierno eh que incurriría evidentemente en un delito de prevaricación se produciría una violación del acuerdo internacional con la Santa Sede incluso se podría producir un delito de profanación por lo tanto es absolutamente descartable que lo bien no vaya a incurrir en todo ese delito por cierto que no sabemos qué Gobierno será así desde o otro evidentemente tendrá que tendrá que ser el que salga de las elecciones pero ningún gol tierno en su juicio e insensato va a realizar una actuación delictiva

Voz 5 03:58 pues lo agradezco muchísimo su compañía la Cadena SER señor Utrera morirán saludo buenas tardes