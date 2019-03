Pide ayuda en directo para una mudanza

Voz 2 00:00 Especialistas

Voz 3 00:07 bueno eso es secundario si vamos a ver nuestra

Voz 4 00:09 ventana de de de ayuda al oyente vale de servicio de oyente porque para nosotros eso no no ayudar a los oyentes que no se ponen en contacto con nosotros y solicitan algún tipo de ayuda eso sí siempre apuntamos los nombres y las teléfono estas personas para que cuando seamos nosotros los que necesitamos un poquito de ayuda no sabe es no sea mamones ya que echamos una mano por culo de estos de toda la vida procuro perdón porque si latín bueno venga vamos a saludar oyente que se ha puesto en contacto con nosotros para para pedirnos algo hola buenas tardes

Voz 5 00:41 les hola buenas tardes ventanas cuál es tu nombre amigo Vicente

Voz 3 00:45 Vicente show

Voz 5 00:47 piso hija de inmigrantes que me

Voz 6 00:50 tiraron hace ya mucho tiempo ya está olvidado está olvidar bien

Voz 3 00:57 pues ya está olvidado bien nuestra política lo que quieres es quieres pedir un favor me moda hoy Dios no no yo no

Voz 6 01:07 en la crítica que pusiera el grupo de amigos amigo que se alguno me podía ayudar traslado lo que se ha ninguno

Voz 3 01:14 sonaron los grillos no

Voz 6 01:16 las pusieron que justo este fin de semana quedaba el traslado se van a una calçotada

Voz 3 01:21 caso a comer calçots cebolla son buenísimas

Voz 6 01:26 tras dice que tiene el examen de oposiciones a juez Valle porque eso que es mecánico otro pulso que está muerta luego una pareja que justamente se casan este fin de semana miras y eso que se conocieron por fin el domingo para

Voz 3 01:37 por mala suerte pero nadie puede esto es mala suerte tuvo vale dotes que quería

Voz 6 01:43 quería hacer aquí un llamamiento a ver si alguien que está escuchando la radio que sea de Soria alrededor

Voz 3 01:48 Soria alrededores hasta donde los alrededores verdad

Voz 6 01:53 después de ayudar este fin de de con la mudanza

Voz 7 01:56 yo lo veo difícil Vicente tú

Voz 6 01:58 bueno pero una cosa una cosa pero que lleva regalos eh que este éxito detallito si dinero no dinero no no escucha escucha

Voz 8 02:11 buenos parda para Aquino

Voz 0684 02:13 acepte colaborar en la mudanza de Vincent in Zidane le regalo dos noches para tres personas en el lujoso hotel los turbantes en el centro de Mogadiscio bueno un fantástico lote de humus del Mercadona

Voz 8 02:28 nuevo y sin abrir

Voz 0684 02:32 además dos coches de la marca Porres valorados en la madre que pesa un gato de Pilar de Francisco Rueda el lavado y sin lamer a estrenar un puesto de consejero en Iberdrola de por vida y no es necesaria asistencia a los consejos o y finalmente un DVD de Carles Francino en la ducha imitando el sonido de la avutarda

Voz 4 02:56 madre mía esto es el lote de regalos me comentan que tengo a la centralita colapsa de gente que quiere colaborar esta mudanza es que debo más aún así hola buenas tardes

Voz 3 03:08 bueno estabas tu nombre Gervasio desde dónde nos llamas

Voz 4 03:11 Gervasio de Fez que te vendría bien este fin de semana ayudar a la mudanza Vicente en verdad

Voz 6 03:16 yo tocaba falta de los habitantes del planeta Tierra ayudar entre nosotros no llevaba entre los hora humano que habitamos a extraterrestre nos convertimos no sé

Voz 3 03:27 a que conteste la idea sigue tú sí que tú con Madrid

Voz 6 03:35 colaborativa comportarnos como un banco de peces que ante la amenaza de una barra Cuba Sermas crimen no cuela que regalo se quita motiva ayudarme

Voz 3 03:44 no

Voz 6 03:48 sí aunque bueno Francina la leche en vetando una Tardán ser me van a hacer con él evitaremos remita

Voz 9 03:57 no no no no ha tardado una oyente

Voz 6 04:04 no te era el hombre

Voz 3 04:07 los dos venga adiós buenas tardes ha visto Francino