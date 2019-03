A vivir Madrid | Las segundas oportunidades por Manuel Jabois

Voz 1389

00:03

ha sido esta reincorporación lo único que podía salvar ya la temporada que no es una temporada salvable pero al menos nos queda el consuelo de de recuperar una de nuestras señas de identidad hay en fin yo recuerdo que cuando se marcho escribió dije que que había gente en este caso clubes que sólo se educan cuando se les deja solos y parece evidente que la elección ha sido aprehendida a un coste bastante alto pero pero nunca es tarde si tiene tiene algo de de Remei hay también sabemos que hay segundas partes que son incluso mejores que las primeras no se me ocurren en Europa como vamos a ser mejores que en la primera etapa de Zidane aquí pero así se puede a lo mejor construir un proyecto un equipo alrededor de él que sea más duradero y que y que sea más regular y que además falta nos hacen y El Padrino II es mejor por ejemplo que el padrino uno no por lo menos hay cierto consenso en eso es verdad que también hay más muertos o por lo menos yo recuerdo más violencia a quizás también la haya ahora que tiene plenos poderes ciudad sobre la plantilla hay supo que vendrán en algunas bajas que eran entre los aficionados pero bueno sacrificio también es parte del del del éxito así que nos vamos a consolar con la poesía estas estas últimas semanas de temporada en las que no nos jugamos nada solo el orgullo de haber ha regresado al hijo pródigo lo que tenemos que hacer es confiar en que el próximo año se empiece fuertes empiece con mucha más mentalidad de campeones porque normalmente nosotros estamos empezando la temporada dado la rápidamente como para concentrarnos en Europa y luego en Europa a veces ocurre que te dan una bofetada en octavos y te plantan te plantan fuego al estadio a disfrutaremos un beso