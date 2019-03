Los sueños proféticos de Lucrecia de León

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 1515 00:20 David Zurdo compañero periodista investigador del misterio cómo estás

Voz 0317 00:25 encantado de estar aquí menos al principio del programa

Voz 1515 00:27 comenzamos charlando con Juan Aroca que ya nos dejada ahí un poco los antecedentes del lugar al que nos va a llevar hoy Felipe II yo lo que estoy descubriendo con este espacio entre Nacho Ares Itu es que es un tipo bastante entregado a la superchería dentro era además un señoras religioso era era fijado contrarios otorga contradictorio

Voz 0317 00:49 efectivamente porque tenía de todo es decir era un hombre que por un lado hay cosas que cuentas del índices esto es superstición pura aquello de por ejemplo utilizar reliquias pero para utilizarlas de un modo práctico no es meterse en la cama con reliquias y cosas así y por otro en cambio el por ejemplo estuvo enfrentado con la Iglesia católica durante un tiempo llegó a ser excomulgado por la Iglesia aunque luego se revocó el soul lista de libros prohibidos será muy distinta a la que tenía la Inquisición la Inquisición quiso incluso procesarlo fíjate que luego además evidentemente su colección de libros son lo más importante de del mundo en aquel momento la poseía en el escondía Felipe II saliente es curioso pero es verdad que había muchas cosas que les rodeaban no entonces por ejemplo la cuestión y así nos podemos centrar hoy en las esos sueños prostáticos de una una mujer nacida en Madrid que ya Felipe II era bastante Maillol cuando ya empieza a hacerse conocida por sus profecías que tiene a través de los sueños ella sueña algunas de esas profecías a principios son más pues relacionadas con la familia los vecinos con personas más cercanas pero llega un momento en que ya pues esto se viene arriba vamos a decir y entonces empieza a emitir profecías relacionadas con la corona con Felipe II con la Familia Real y lo más curioso es que las primeras acierta fíjate una cierta además en cosas tremendas eh

Voz 1515 02:04 bueno ahora no es las cuentas era Lucrecia de León dio vamos a volver porque tenemos a nuestro compañero Juan Aroca moviéndose por las calles de Madrid vamos a volver a saludarle

Voz 1606 02:13 Aroca qué tal hola hola Marta hola David que Pahissa FLI Part Baixa flipado está contando una cosa de Lucrecia de León que pasó hace no sé cuántos años y tenemos un caso aquí real de hoy en día que vais a flipado estoy con Erika que además estamos en una terraza tanto su compañero de trabajo aquí de una ola que oye es una duda que hacen a estas horas vamos no sé qué jornada tendrán entonces hasta una terraza de los compañeros de trabajo bueno pues aquí están tomando una caña te están hablando de cosas del trabajo esto es una una ONG Marta tú sabes que Brynner Darling maravilloso es es tan maravilloso al solicito que ya hemos cogido tono de piel y todo

Voz 1606 02:51 pero bueno estoy con Erika que trabaja la ONG que ayudan a encontrar trabajo refugiado muy bonito pero es que dedica Erika la pasado ya tres veces y que Reale no nos estamos inventando nada ha soñado tres veces que tres personas a la que conocían se quedaban embarazadas se han quedado embarazadas verdad Erika de verdad

Voz 3 03:09 verdad verdadera así fue a ver me dijiste Vermeer una amiga tuya no si primero fue no primero fue mi prima ahí fue donde empecé yo a decir mira que hay siempre acierto

Voz 4 03:20 fue mi prima de una comida familiar Le dije voy pues he soñado que estás embarazada y la pobre mía luego en la intimidad medite oye tú cómo lo sabes si esa noticia la quería dar yo la noche buena digo Eva pues pues yo es que lo soñado

Voz 1606 03:35 fíjate que Felipe la la esta la Lucrecia de León además yo creo que alguna amiga tu ya habrá perdido por este proyecto no

Voz 4 03:43 amigas no pero compañero de trabajo casi porque también pasó con un compañero de trabajo que el pobre mío yo soñé que andaba por allí pululando ya había una chica con un niño yo le dije compi es soñado una chica que estaba contigo y tenía un niño y efectivamente el de poco fue padre pero no fuego la mujer fue con otras chicas

Voz 1606 04:00 ya ha era era del padre bueno osea que sirve para hombre para mujeres haber Marta esto es una esto es una cualidad inaudita osea esta chica entra en la fase REM Breña dijo cuidado sea esto que estudió en la Universidad de yo creo que hacía negocio la gente que que no se puede que hay en bueno pero pero plantearé plantea la que venga sino al no a la pregunta para que venga a verme al bingo es hay muchos genios de la historia de la humanidad que también han soñado uno de ellos Einstein soñó que soñó este la teoría de la relatividad soñó con la bomba atómica os que Puigdemont era un Pokemon Los Copi quieren decir rápido porque ésta el Pokémon hoy vamos a la cosa lo tenemos claro después de tantas horas de trabajo aquí con reza Ariana áreas claves Mariana nuestro programa vale dos horas de trabajo yo creo que dice que la cena o compi el Pokémon bien bueno hablar acercaba hola acertado claro que sí pues eso no se va a poner una duda que me queda Juan va

Voz 1515 05:02 invitar a Arianna en al domingo abren el VIR extensión invitar a todos los compañeros de trabajo

Voz 1606 05:09 bueno es que si lo de invito a todos no caben en la sala te lo digo yo estoy está apretada o te vaya ya llamó aquí un brazo ya somos colegas yo me voy de fiesta con ellos esta tarde a ver si es verdad a ver si vamos que te inviten a una caña Juan vale sí sí eso está hecho la disfrutar a dio venga adiós no

Voz 5 05:27 bueno David situarme

Voz 0317 05:29 déjame que te cuente una cosa que viene muy al hilo de lo que ha dicho Juana la Loca de esta chica que soñaba con compañeras que se quedaban embarazadas lloraba soñé que un amigo mío íntimo que se acababa de casar vaciaban unos meses que iba a tener un hijo le llamé y le dije Juanjo Juan Jesús Vallejo se llama jo no no no no tenemos vamos a tener un hijo pero me acabo de comprar un perro parece parece de semana chiste pero no

Voz 1606 05:52 es que no es curioso porque era un digamos un

Voz 0317 05:55 lo que también tienes en casa o sea que

Voz 1606 05:56 alguna relación puede parecer que tienes no

Voz 0317 05:59 muy distintos bueno sí sí sí hombre es curioso estando

Voz 1606 06:01 es mucho lo tremendo ha sido lo del compañero de trabajo y tener y era digo claro perdedor una tuvo la culpa ella tu bueno vamos vamos a volver a este personaje fue un personaje

Voz 3 06:11 bórico Lucrecia de León de la que tiró mucho

Voz 0317 06:14 pese no sí porque al principio esas profecías a través de los sueños que iba contando que eran para sus vecinos familiares gente más cercana se hizo conocido Madrid entonces la Inquisición la Iglesia parece que no estaba muy de acuerdo con que al no ser ella una mujer religiosa en el sentido de que no era monja no estaba ordenada pues claro eso de que fuese contando que tenía visiones se que se cumplían no parece que le gustaba mucho la familia al principio intentó taparlo pero llegó un momento en que la los familiares que no padres que no eran una familia pudiente se dieron cuenta de que podían sacar un rédito económico a esto ahora una cobran la entrada por así decirlo todo ese regalo

Voz 1606 06:53 que cuando se pero la cosa no se estropeó la cosa porque

Voz 0317 06:55 ya tomó cartas al principio de un modo un poco velado tibio la Iglesia porque también esta familia tenía un bueno un pariente que tenía cierta posición eclesiástica y les protegió a principio cuando Lucrecia empezó a decir profecías que tenían que ver con la Familia Real bueno pues ya era tampoco se la investigó directamente no porque Felipe II de hecho no era partidario a priori de que investiga sino a la gente por decir cosas no pero la claro la Iglesia le presionaba ya final se aceptó un juicio de la Inquisición este claro cuál fue la cuestión que es que el un principio ella por ejemplo profetizó que va a morir en o que va a haber una muerte digamos casi inmediata de la esposa de de Rey Felipe II que es Ana de Austria y ocurre luego profetizó que va a la armada invencible ahora Ana Armada española la felicísima irán de Armada va a perder en su batalla para el intento de conquista de Inglaterra y además avalarlos Bazán va a morir y acierta con un año de antelación KO todo esto en un principio el Rey le hace tener mucho interés gritando Lahm muerte en el caso de su mujer o también acontecimientos importantes para el Reino profetizó que va a morir también el infante Felipe

Voz 6 08:07 era el heredero a la Corona de

Voz 0317 08:09 caña y Lucrecia dice que va a morir y que además la estirpe de los Austrias los Habsburgo va a terminar en España va a entrar una nueva estilo te lo esto después de haber acertado con dos cosas tan concretas empieza a dar un poco de miedo pero bueno el caso es que ni murió el infante Felipe eso es cierto y la estirpe nueva que entró en España no fue en ese momento sino ya fue mil setecientos con con los Borbones bueno ayer será investiga porque primero le prohiben seguir profundizando cosas con los dueños de este caso SAS atreve sigue contando cosas pues bueno ya llega un momento que la detienen la detienen la interrogan durante los interrogatorios claro imagínate cómo son en ese tiempo y por parte de la Inquisición era de interrogatorios pues no muy amigables no era pregunta Alterio dime cuéntame esto no era sacar la información esa información que ese sacada

Voz 1515 08:52 fue torturada con tortura claro al final

Voz 0317 08:55 no te puedes fiar de lo que te cuenta porque te va a decir lo que bueno en este caso que el rotulador o el inquisidor que era hoy Lucrecia aceptó fíjate que se le presentaban a principio éstos suave personajes históricos ensueños por ejemplo San Juan de la Cruz también profetas bíblicos personajes importantes de pelo del mundo religioso pero es que luego llegó a decir que lo que le hacía sumirse ensueños ella soñaba todos los días más de una vez de llegaron a poner una especie de Escribano para cuando sea despertaba que contara no bueno pues KO cuando dijo que los sueños en los que se quedaba sumida estaban inspirados en sí mismos el hecho de dormirse por el demonio ya la cosa claro cambio fue acusada de un montón de delitos que la verdad que lo sorprendente es que no la ejecutaran no lo no fue así condenaron algo bastante suave para la época que era cien latigazos cien gol cien azotes llevar el sambenito el famoso Sacco este bendito país en el nombre con con lo que bueno quemar que marcaba un poco quién había sido blasfemo o hereje au todo esto irá recluyó en dos años en un convento además de desterrar lado saque al final fueron relativamente benignos con una mujer que aunque fuese bajo coacción en aquella época lo hacían así había reconocido que la que que que tenía contacto con el demonio

Voz 3 10:03 al final fíjate porque creo que quién la delata o quién dice al Rey a Felipe

Voz 1515 10:09 segundo vamos a quitarnos de encima esta mujer es el confesor de Felipe II y tal vez ahí había una cosa un poco de rivalidad de poderes

Voz 0317 10:17 posiblemente porque ya digo Felipe II en un principio no era partidario de que se hiciese ningún proceso él podía decir bueno me lo puedo creer o no me puede interesar o no pero ya está ahí queda pero fue el confesor efectivamente el que le indujo a aceptar que la Inquisición la procesara o la investigara después la acabará sometiendo a un juicio que ya digo que al final acabó siendo por suerte para ella relativamente benigno dados los abusos delitos que habían digamos pues puesto en su informe

Voz 1515 10:43 bueno hoy queríamos contar esta historia la de Lucrecia la de León que fue asesora entre comillas de de Felipe II pero seguiremos hablando estas historias y les contaremos yo creo que lo podríamos dejar para el viernes que viene lo de John Lennon Imagine y muchas otras y muchas otras te parece también es más capítulo dos somos capítulo II antes un concierto que te recomiendo mañana en la sala El Sol unos chicos que van a dar mucho que hablar su primer disco se llama Cinema Usera reivindica Madryn reivindican barrio eso los Sweet barrio

Voz 8 11:30 claro claro claro

Voz 8 11:53 ya explota

Voz 10 12:09 los Sweet barrio

Voz 1515 12:10 mañana actúan en la sala El Sol sí pueden no se lo pierdan que tengan un buen fin de semana Nos encontramos el lunes con más Hoy por Hoy Madrid a partir de las doce y veinte adiós

