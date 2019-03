Un nuevo superhéroe español, Molónman

Voz 1 00:00 bueno bueno bueno

Voz 3 00:04 es este este podría ser un héroe anónimo no precisamente al pero no para para abrir nuestros superhéroes españoles él por cien nacionales

Voz 4 00:15 quizás no no no no hago una película que recaudó cuatrocientos millones un fin de semana pero bien en la radio viene nuestras entrevistas porque acaso viene súper a La Ventana van mal Hoy por hoy o la capitana Larguero pues no

Voz 5 00:29 porque

Voz 4 00:32 nuestros héroes vienen aquí a ser entrevistado por nosotros y nuestros superior está aquí buenas tardes

Voz 1 00:36 sólo buenas tardes que yo sí Carreño quiere preferiría estar en El Larguero ya empezamos lo pero bueno te llamas me Benito mérito erótico mito erótico y llamo desde Zaragoza

Voz 4 00:49 pero no está llamando porque está sentado delante Pascua juegos cuelga dimita como es Benito es un tipo bastante to life es si me permites con una conversación diríamos poco interesante con una vida insulsa insustancial sin mi mejor amiga Mi madre no te digo si por ejemplo que diste este fin de semana

Voz 1 01:07 este fin de semana pasado fui a misa con mi madre madre cabría luego estuve en casa jugando a las palabras encadenada tu madre si esa sabes que tienes que decir una palabra que empiece con la les que acababa la anterior fondos abrí Madrid Madrid mi madre mi madre dice casi yo yo yo yo dijo ella dice casa bien con el conejo ya estoy yo digo ojo jo jo la Peña ya una vida digamos cerca del patriotismo si si no paramétrica sin embargo sin embargo cuando quieres te conviertes una persona muchísimo más interesante llena de vivencias te conviertes en quién ML no hemos Molowny banqueta Colomán Cruchaga de todo este fin de semana donde un amigo no hay navegando melena Riley sabe quién estaba camino de Calamaro

Voz 6 02:06 hay música tomando a tema ese sabes loco ya se ve que vino también lo es que que abrió yo no estoy hablando con una persona que no esté por ahí para traté a un chaval de Venice Andrés

Voz 1 02:21 es normal lo que competir en argentino no no no no no no

Voz 6 02:26 a Pepe presentar de forma diferente a pero siempre interesante siempre lanzando una pregunta otra pregunta

Voz 1 02:33 qué libros leído últimamente yo te eso Teo en la leyó mi madre pero si te conviertes en Milán mal

Voz 6 02:43 cómo estás tú y yo recomiendo encarecidamente imprescindible millón de una si uno de los poetas franceses con una influencia decisiva en la vanguardia de principios y Lorente de verdad yo es Woody me puse una copa de Pinoso ha de juego no

Voz 1 02:57 sí música María Callas el eso tremendo si te roto si tiene novia o que mi madre como convierta a venir en mi apartamento también me llaman estereotipo Man te lo digo cuál sería tu talón de Aquiles tu punto de bueno llegamos cuando de hablar de bricolaje porque me sale el acento vasco a hacer sección Marta del Vado también han como ella

Voz 6 03:40 uno se queda al Johnny Pistolas a toro las mirarse

Voz 7 03:44 también