Ya está en el mercado la cocaína 0.0

Voz 2 00:14 pues hacer mucha muchas menciones así que vamos a recibir en nuestros estudios a al señor Paolo vacile que es el director y propietario de Sana Sana o sea empresa dedicada al mundo Gezi y Vida Sana en general no podíamos decir Pablo hace

Voz 3 00:30 la su salida a La Ventana gracias buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo desde la soledad de las últimas filas de Un primera X bien las primeras y la primera en tu empresa eso no lo sean de verdad

Voz 2 00:49 bueno pero este años dedicadas a creer opciones para una vida Masana la verdad sí señor a lo largo

Voz 3 00:55 estos seiscientos setenta años de historia hemos tenido éxitos y también hemos tenido fracaso para decir no nos fue muy bien por ejemplo con el lanzamiento de drogas sí drogas sin si como la cerveza sin correcto detectamos que había un nicho de población importante a la que le gusta drogarse pero no los efectos de la droga sacamos primero lo que era la cocaína cero cero cocaína ocaso cero cero de que de droga cocaína la droga básicamente aloe vera en polvo luego sacamos también lo que es la burdo Dhanga sin gluten sin Lutero tampoco triunfó por lo que sea el consumidor de Dhanga no suele tener rechazo absoluto en fin que no iba a sospechar esa historia pero bueno vamos a remontar nuestra empresa optimista

Voz 2 01:33 impositivos de hecho hoy vienes a presentados en exclusiva un par de cositas que antes no que vais a remontar

Voz 3 01:39 con eso sí vamos a ver el primero es la flauta para dejar de fumar según un estudio en la Universidad Politécnica de Cadena Dial el noventa y ocho por ciento de las personas no puede fumar mientras tocan la flauta claro eso nos hizo pensar no fueron meses de mucha prueba ensayo duda hasta que finalmente nos hemos decidido a sacar al mercado la primera flauta para dejar de fumar lo alto yo os garantizo que vaya que si funciona y no lo digo yo lo dicen todos los lo han probado como por ejemplo Jesús cuentos Hesperia

Voz 4 02:07 uno este suyo o antes de tener la flauta

Voz 3 02:10 antitabaco

Voz 5 02:11 sí yo este soy yo después de

Voz 3 02:14 Carlos flautas antitabaco bueno juego otros no funciona muy bien pero lo que sí que funciona es que no fue a esa persona no pero bueno estamos muy contentos y bueno no debería decirlo por aquello de que otras empresas que pueden robar la idea pero adelanto aquí en exclusiva que estamos ya desarrollando el bocadillo para dejar de fumar boca viene un poquito lo mismo

Voz 2 02:50 el entrenamiento te comes un bocata no puede fumar y otra novedad

Voz 3 02:57 pues mira de esta estoy muy orgulloso atención el carrito de la compra sin red de citas o que se estudia estudio de la Universidad Autónoma de Mercadona acarrear un carrito de la compra sino de citas exige un ochenta y siete por ciento más de esfuerzo de quema de calorías de ejercicio aeróbico todo ventajas que nadie hubiera pensado antes ya haber Holy mira a veces pienso yo tenemos las soluciones delante estaban y no somos capaces de verlo nuestra si quisiera que dejara claro Isaías si quisiera es que dejara de decir tonterías si lo más fácil sería cerrar me micro no de verdad no es buena

Voz 2 03:33 Pablo batirle desde luego que maravilló a quien quiera a un carrito de la compra sin ruedas para adelgazar por favor que llamen a este número de teléfono el encargo ya

Voz 3 03:43 en ese trecho tintero