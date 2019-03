"Algunos jóvenes se identifican con patrones machistas"

muchas de las cosas la sabía pero hay una parte inconsciente de nuestro interior que deciden no ponerle foco no pues la atención

Voz 6

02:30

es verdad que que lo que más le cuesta ese precisamente esa esa identificación con la posible agresión pero gracias un poco también al trabajo que que posterior venta se hace a abonar vivencias la la exposición sí que logramos que se nos identifiqué hemos no y que se identifiquen con no solamente con las grandes agresiones no que es poco lo que estamos intentando evitar sino con esas pequeñas se agresiones que pasan mucho más desapercibidas no eh que a partir de que podemos ir verbalizando y haciendo mucho más conscientes no de hacerlas conscientes significa poder prevenirlas