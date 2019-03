Nadie Sabe Nada: Champús y cremas de samanté (16/03/2019)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe

Voz 2 00:02 nada un programa a priori

Voz 3 00:05 de humor con Andreu Buenafuente

Voz 2 00:07 To Rome

Voz 4 00:20 señoras y señores con todos ustedes los gurús del Salman T

Voz 5 00:26 Hereu Buenafuente y Berto Romero

Voz 0105 00:45 muchas gracias a todos

Voz 0169 00:49 yo creo que aquí entraría bien una música perdona que incida en el apartado de

Voz 7 00:53 sí

Voz 0169 00:53 creo que había una música de ser unidad de paz de recogimiento infamante en definitiva

Voz 0105 00:59 no me parece bien bueno todo todo esto es porque nos han regalado

Voz 0169 01:03 alguien unas setas de Concha ante alguien no quién tiene nombres y apellidos los voy a decir

Voz 0105 01:10 amigo hermano Hermano Hermano

Voz 0169 01:14 vale son Ismael y Yaiza dos fieles oyentes más bien expectativa versus cuidado con el concepto espectáculo versa que ve en el programa Prieto

Voz 5 01:26 además al menos lo lo había pillaba

Voz 0169 01:29 recibimos invitación para asistir como público pero por ahora hay ese trabajo no ha sido posible no ir con todo el dolor de nuestros corazones

Voz 8 01:39 sobre musical

Voz 0169 01:42 baja música sin embargo

Voz 9 01:44 la inspiración no entiende de estas cosas así que no hemos podido evitar precioso eh sí evitar me estoy emocionado

Voz 3 01:53 este regalito que evitar mataron no hemos podido evitar mataron a mandaron perdón este regalito que si obtiene ya vuestro es que no no sé lo que pone

Voz 0169 02:06 es emitan es que incitan

Voz 0057 02:10 no no se pide evitar mandarlas este regalito no abajo que es es es casi tan vuestro como nuestra espiritualmente porque los derechos de autor no los quedamos muchas gracias por los buenos ratos y que el derrame sobre todos ven gracias

Voz 0105 02:33 bueno vamos a dedicar su bebé de compañero en los primeros minutos del programa

Voz 0169 02:38 para relajarnos y generar una energía positiva

Voz 3 02:43 o luz como lo quiera llamar eh

Voz 0169 02:46 yo creo que Chávez no que luego la factura su muy creo que echar Manson empezó con

Voz 0057 02:49 a una tontería si es bueno no no no no

Voz 0169 02:52 a pensar cosas agradables sale

Voz 8 02:54 venga Cominos

Voz 9 03:00 macarrones carne con gominolas pero macarrones no normales penes APM que sea pene pírrica Riga Toni hay uno que no

Voz 10 03:13 no vale vale yo tengo a pensar lo que tú quieras no no me quites mi penes

Voz 9 03:22 ya cuando veas tú que ella a expensas suficiente si quieres empezamos el programa eh no hay queda más ejemplos más ejemplo cosas bonitas sí vale la sonrisa de un niño

Voz 5 03:34 bueno depende hice lo están

Voz 0057 03:37 a me he dado puede ofender

Voz 9 03:40 el olor a tierra mojada después de las lluvias de abril que buf vale vale pues es súper chulo pero un poquito mojada eh no un charco que te metas de barro hasta arriba mueríais eso que que luego sale el vapor quieres otra la el el monto en cito de uñas siquiera queda después de cortarte las a mí me lleva a sitios bonitos tengo un amigo los pies habla de los piénsese SSD y pienso Jo que tiene más presentable y yo es que no sé no sé de qué me estás hablando sabes que yo los pies pues estar ahí abajo bueno tu arma es arma blanca eh ya está aquí el calcetín no no se tensa como una pandereta de pues yo no hago nada

Voz 3 04:41 gente que dice no te preocupes que ya me ocupo yo lo Samu que nunca nadie verdad

Voz 9 04:49 hemos buscado en fin cosas así no estoy

Voz 5 04:53 a venía relajado imagínate al

Voz 9 04:56 por de coma vale vale pues nada vamos a subir todo esto eh

Voz 0169 05:00 qué hacemos porque el otro día me hace a este que hoy seguimos lo que dije

Voz 0522 05:05 vamos a seguir

Voz 1610 05:08 no

Voz 11 05:17 muchas gracias queridísimo públicos fue muy buenos muy parecidos a los de la semana pasada

Voz 0057 05:22 es una pregunta que no es no hay nada que hay una persona que se dedica a imprimir las preguntas y colocarlas dentro de la urna ya tenido a bien colocar un papel que sólo diecinueve diecinueve diecinueve tiene que te que te que te boca tiene el diecinueve mayoría de edad cómo eras tú con diecinueve gilipollas

Voz 5 05:46 al igual tíos domingo muy parecido sí sí sí

Voz 0169 05:49 yo era mira te digo una cosa yo no soy mayor de das creo creo hasta el año pasado o si yo perdí la virginidad los dieciocho sí

Voz 0057 05:56 sí yo pensé hasta que no sea mayor

Voz 5 05:58 no se puede ir dónde la tienes eh has dicho has encontrado dotaciones e atención ha dicho achica levantó la chica levanta la mano tengo que estos adelante es tu momento

Voz 0419 06:15 bueno espero que la pregunta sea digna te da más venga hola María hola tiene poco de contextualización pido disculpas de antemano bueno hay unos Bush

Voz 0522 06:26 la vecina Arroyo eh

Voz 0419 06:29 el cartel que no hay unos gusanos marinos que son así planos y se llaman Plate el dos que son hermafrodita vale

Voz 0169 06:35 si se llama pilates

Voz 0419 06:38 sí lo es pero no lo mejor es con Coca Cola cuando llega la época de apareamiento ellos adoptan el rol masculino porque tienen órganos tanto masculinos como femeninos entonces se convierten en mayo lo que hacen es que hacen una batalla de penes que se llama penique sin que cada sí sí sean los churras cuando abierta muy terca

Voz 1610 07:00 no a ver

Voz 3 07:07 o es que antes entraba capón no sea ella pero está eso la con una contextualización más guay que nos han hecho no era

Voz 0419 07:18 bueno el caso es que sentían las churras tal mira choro

Voz 3 07:20 las churras y merinas no depende

Voz 0419 07:23 dije The Independent clavarse el pene de una manera muy violenta incluso hay veces que se produzcan agujeros entre ellos templanza agujereado

Voz 0522 07:31 ya qué pasa aquí

Voz 3 07:34 mira perdona cosa si este es el contexto tú imagínate cómo pues yo la pregunta eh

Voz 0419 07:40 vale entonces pues al final es que cuando vi el vídeo en el National Geographic pensé joder pues tampoco Jochen Hahn tanto porque al final el ganador desprendía el esperma sobre el lomo del otro una otra entonces él desde Caño todo es no si estoy inventando el que bueno pensaste nosotros

Voz 1610 07:59 los porqué porqué

Voz 0419 08:06 cabe dar el cante

Voz 3 08:09 pero no aplaudo Days que os perdáis la narración

Voz 0419 08:12 a finales que el vencido absorberá el esperma de del vencedor claro está adoptará el rol de mamá y traer a los gusto

Voz 0522 08:19 cuánto hace que éstas

Voz 0419 08:24 vale que en definitiva que yo lo lo que pensé pues en el supuesto de que vosotros dos suele hay dos planteamientos quién crees que ganará de quién creéis que se encargaría de a los bebés

Voz 1610 08:34 ellos maravilloso maravilloso se espera que esto no para esto no para no para

Voz 0105 08:49 vote a más Marcel Marcel Marcel es que como Andreu dice que les ex retos si yo he traído un reto porque ha salió aquí el tema a veces de los

Voz 0522 09:02 pero una cosa es que estamos todavía con los placeres mitos va a dar no te interesa derramar y ahora de penes sobre los lomos de pronto me lo derrame pero yo ahora ya vale vale pues tengo que majo no que me lo derrames

Voz 5 09:18 Arno yo no quiero ofender a sí sí muy muy agresivo para vi bueno

Voz 0105 09:24 he traído en red el reto de sabes de lo sabes de los prospectos de los de los medicamentos medicamentos gratis para intentar deshacer lo volverá a doblar lo cómo debe ser que el tema de que es imposible ya ya ha atraído el reto de que lo hagáis si tengo dos uno fácil para Andreu

Voz 5 09:44 el acceso separación sumado a mano sobre tu lomo también eh vale muchas gracias gracias gracias alguien ha traído unas castañuelas algo que queráis que a mí mira a mi yo no puedo absorber tanto valoración para eh

Voz 0169 10:07 casi el prospecto pero este no es muy complicado compañero

Voz 0057 10:10 eh bueno vamos a ver a ver aspecto aquí lo tenéis eh vale ahora lo voy a volver a doblar

Voz 5 10:18 bueno a lo mejor ha pensado que

Voz 0169 10:21 Reino Unido a mirarlo no Duch eso eso se poner un ponemos a mi chiquilla que se retira la sal marina la nariz

Voz 5 10:29 no lo no lo sé hacer no me no me queda bien no puedo yo se mira no no se puede mira

Voz 12 10:38 este es de es

Voz 0169 10:40 eh

Voz 0057 10:43 a ver Fitch sonase urbanización suspensión para pulverizar

Voz 5 10:47 pues mira si bien

Voz 0169 10:50 mira Reino ducha lavadora estoy igual a todo es no

Voz 5 10:54 sí pues todo vale pues me lo dio todo para mí yo puedo meterme aquí todo lo que sea y no me afecta eh ya se queda tú te pueden meter una cárcel

Voz 1610 11:02 arriba se te queda la Eva

Voz 0169 11:12 fruto de tu inquietó has dinamitado el momento yo no me acuerdo como llamaban los haría María y chinos y chino es esta

Voz 0057 11:20 María de los gusanos que lo hilos gusano Guerrero del pene

Voz 0169 11:25 en fin yo creo que la pregunta el planteamiento es tan bonito que no vamos a estar a la altura dinamitaron hasta ellas ahora yo sí puedo derramar yo pues

Voz 3 11:34 bueno

Voz 0169 11:35 sabes claro si tú haces de temas como sí cuando quieran

Voz 5 11:41 pero el que me di cuenta yo por el calor no te diré si te parece yo te diré saberlo de María

Voz 0522 11:52 pero a posteriori el alcohol y la posterior cuando diga qué pasa no varió

Voz 5 11:59 la vía

Voz 0057 12:01 Natalia desde Twitter dice han llamado a la puerta de casa unos testigos de Jehová les he dicho que si no viene Jehová en persona no no atiendo a nadie lo cual me llegó me llevó a replantear la pregunta de quién se llama Jehová en nuestro país porque siempre manda otros que también ha que Obama en persona

Voz 0169 12:23 cosas yo siempre me acuerdo de la anécdota que contaba un amigo mio que su madre en una vez llamas

Voz 9 12:29 no pum pum y salen a la somos los testigos de Jehová

Voz 0169 12:32 me antes de que sigáis dice antes de que es una voz que no estaba hostiase dice si no creo en mi religión que es la única hay verdades

Voz 5 12:41 la Moya cree la votar

Voz 0169 12:46 hostia esto te deja sin argumentos sabe dijeron bueno pues señora está usted

Voz 0057 12:50 yo me acuerdo de una vez mi padre usando con cajas destempladas a a unos de de casa porque mi madre era muy de de que se llamaba a la puerta enseguida les hacía entrar les sacaba cosas para picar pegado cualquiera sí sí pero les sacaba berberechos les acabó aceitunas sí y un día mi padre salió ya está levantando la mano

Voz 5 13:13 tras el batacazo de Génova lo sacó empezó a eso sería una manera

Voz 0169 13:21 hola somos testigos de Jehová les tenemos patatas fritas explica el que fuera la patata siempre un mucho eh eso rompe ya un modelo eh la patata la patata es la patata hecho más por la unión de las personas

Voz 0057 13:31 eh que tú dirás otras cosas tu padre se enfadó mucho no sí salió gritando Ester Capella ya lo los dos estos dos venían cada vez que este señor está enajenado entraremos traemos la paz aquí la revista atalaya en la puerta de casa gritándole marcara aquí en la

Voz 0169 13:50 puerta a poner una cruz como algo

Voz 3 13:52 una X a no venir nunca

Voz 0105 13:56 ya está aquí la Totón ya ya ya bueno es una solución eh

Voz 0169 14:01 nada luego volveremos si te parece con el muchacho a las patéticas pero ahora vamos a seguir

Voz 1610 14:14 Londres cansaré gracias a que aplaudir

Voz 0169 14:18 yo también que lo haga como yo King África King África África que vivió en Valladolid soviets así si a un dato que os dejo también en Valladolid

Voz 0057 14:32 también en Valladolid

Voz 0169 14:34 oye y si les llamamos y les dice se un hombre Belloso no no desde la desde aquí en África

Voz 1610 14:42 ahí

Voz 0169 14:44 sí sí sí tío que bueno tú aquí en África lo ves ir el sombrero este que se ponía de duende sin las gafas con chandal tú no lo conoces eh

Voz 5 14:52 no no parece una mecedora no

Voz 0169 14:55 no me quiero arriesgar pero

Voz 5 14:57 creo que tiene una mirada muy especial no me quiero arriesgar

Voz 0057 15:02 no estamos hablando de que con la Gaza igual enmascara tú vamos tonillo California no me quiero arriesgar vale pero tanta Caffa muchas dopados ojos no se va a levantar tanto muchas veces ven eh

Voz 0169 15:18 Eduardo Bazo mira Bazo como el órgano sí de Utrera conocido nunca ningún Bazo qué sentido tiene echar champús perdón hacer champús sin gluten no hay pelos celíacos bueno está haciendo champú de cualquier mierda eh estamos de acuerdo con eso no Marie seis han pasado echan pude han perdido ya el norte eh

Voz 0057 15:43 bueno igual es que te traspasa te te pone la piel de el gluten serios por el cuero cabelludo claro entrar el cuero cabelludo

Voz 0169 15:55 me estás diciendo que tú te pones su un pude sobrasada ella es Mendaro

Voz 0057 16:01 un poco han mejoras as merendar y ha puesto como digo homeopática veinte pero claro claro pues si te ha diluido la sobrasada en un tanto por ciento muy mínimo

Voz 9 16:12 vale pero haya una solución para los que hacen

Voz 0169 16:15 a ver si mire usted no coma pero no se preocupen se baña con panceta

Voz 5 16:20 el jefe de panceta

Voz 0169 16:22 es pues de chorizo poner esté bien fino mira a Pedro penal va dices dentro del mundo de los retoques estéticos hay un rasgo feo de cojones que me pregunto si tendrá operación el pellejo del codo que convierten vulgar cualquier cuerpazo que se preste bueno aquí podemos hablar de tus cosas mira estas obsesionado con eso tú son pero es mi cuerpo voy a donar mi cuerpo a la comedia no la humanidad a la comedia que si quieres hacemos un especial saludo de codos no tu codo y no es sección no quiero

Voz 0057 16:53 no vale venga colas hasta cuando sintonía

Voz 9 16:56 bueno es codos vaya mal buenos coros busca por la por la eh

Voz 5 17:00 eh hay soy de que de en vuelos contra vamos añadiendo palabras si vamos cuando quieras adelante la Cadena Ser en Buenos codos no

Voz 0522 17:13 verdad esta sección son digo verdad

Voz 0169 17:18 este en esta sección sólo esta se hace por la música en Onda Cero

Voz 5 17:24 Onda Cero que pone la radio ahora sí hizo voy a escuchar un ratito más y si no no no no no no no

Voz 0169 17:32 esta cero habrá que sepa usted que durante tres minutos esto son de hacer vale en Onda Cero

Voz 3 17:36 no

Voz 0169 17:37 en Buenos

Voz 5 17:39 el VAR

Voz 11 17:44 fuera cual el doctor Bartolomé Beltrán Hulu yo yo yo yo

Voz 0522 17:49 te acuerdas un referente tú te acuerdas que hacía un programa por la tele

Voz 0169 17:54 sí que me acuerdo sí de operaciones en sí sí sí

Voz 3 17:56 sí sé que era que eran bueno manos

Voz 0169 17:59 no no no no no que nos hizo una operaciones hizo uno específico de operaciones si tú te ponías adelante

Voz 0057 18:05 le veías ahí bueno sí sí casquería seis él no

Voz 5 18:09 este día venía John el AVE a Madrid y había un tipo operando dentro del AVE había un tipo de máquinas del bar con el traqueteo es que me gustan los retos vaya ya ya le gustan los retos cuando lleguemos a Zaragoza le quita el bazo pues había un tío con el con él

Voz 0169 18:27 el ordenador abierto viendo operaciones anda claro tú no podía dejar de mirar porque se por porque la cirujano muy un tío ahí abriendo una cosa que había por dentro pero no vemos lo cómicos programa de comedia de ID de Netflix y eso pues se se ve operaciones pues te juro que era asqueroso a nadie le dijo nada que si yo me pongo una porno

Voz 0057 18:47 en el en el aves en primicia hombre

Voz 0169 18:49 Naciones aquí no la porno está bien poco quirúrgica también depende de la que a veces se ven cosas bellísimas oiga yo he venido por mis codos e también vale Nos codo con Andreu Buenafuente Andreu que mierda pasa con tu hola buenas tardes y bueno no pasa nada grave lo único que les tocó poquito resecos hoy es una visto crema vamos no pero te ve confesaba una crema que me pongo crema me ponen me ponen como una pastillita te ponen tienes un una persona

Voz 5 19:19 te te llega el mero Andreu Andreu ha llegado el que remero viene con su tarro

Voz 0169 19:25 las chicas de maquillaje de mi programa que son maravillosas cuando me ven con camiseta hay con esos tú todo el mundo está con mis codos y entonces me dan una pastillita como el jabón que ser milagroso pero el efecto dura poco porque claro porque ese codo a la que recibe un poco de crema la chupa todo porque tengo el codo como la rodilla de un cabello eso

Voz 5 19:45 sí sí sí

Voz 0169 19:47 yo tengo se mira mira mira qué has comprado

Voz 5 19:51 mira lo que me gustaría ver

Voz 3 19:55 Strauss-Kahn está rodillas claro es que esa zona es es muy ingrato ya el cuerpo tú tienes quema para codos o específica para codos a no hay quienes más pero crítica para bueno pero es hidratante no muchas gracias yo también sufro es de eso pero las manos de las varas como codos no me enteré un poquito de cómo se llama no sabe cremas llama crema muchas gracias

Voz 9 20:27 a mí me dice mucha como muy bueno pues me pongo un poquito no a ver si me va a quedar el codo como el culo de un bebé sabes a mí me dicen que ellos la radio a mi edad una oyente me estaría dando crema

Voz 0169 20:38 todo

Voz 13 20:39 y te digo no me lo creo muchas gracias pero además está justo encima de la mesa es más crema no no pero también te voy hidratar María Fernanda María Fernanda María Fernanda me quiere gobernar

Voz 1610 20:54 eh eh hemos Gemma gracias siguiendo la corriente

Voz 5 21:03 miles siguen sigues la corriente en la que se que viene de muy decide le ponerse critica además ahora se va a quedar

Voz 3 21:12 todo el pringado el micrófono bueno luego pues habrá que abrir esta también a ese es el regalo pues venga a verlo

Voz 5 21:19 ahora puedo estoy oliendo la cremita muy buena

Voz 0057 21:23 sabes que descubierto una de de cannabis

Voz 5 21:26 eh bueno la verdad está ahí que tú

Voz 0057 21:30 tú la tienes pues esa es va muy bien si es muy bien si te quedas como no te queda el codo con codo como muerto más obra es que te des no porque porque me da un poco de manía ahora que me empiezo a dar crema tú sí sí sí hay hay es una línea roja para mí sí que tú me ves esquema es una línea roja tan avanzado como tú no no es ni avanza Ny retrasado es que no quiero que me lo demás ya está mira me la pongo en el antebrazo que eso es porque espera que hay gente hablando por aquí mira esa es esa es la crema es la de cannabis lo voy a poner también

Voz 1610 22:06 en la esperemos

Voz 5 22:09 que podáis

Voz 0057 22:10 hidratar esos jodas esto es radio pública bueno no es radio pública es privada pero el servicio público chico que que que levanta la mano me da un poco de palo levantarme ahora pero voy a ese es interesante valorados pero

Voz 3 22:28 que bueno pues Berto rompe tu miedo Abre tu mente tengo mira tengo que ir de las manos

Voz 5 22:40 en forma de una propuesta poniendo queremos

Voz 14 22:46 es decir muy bien tengo están más y más el otro día me salió una vacuna eccema tienes en la nariz como que tienes crema al Madrid

Voz 5 22:54 lo que me olvidé el otro día

Voz 14 22:56 ya me me voy a poner más

Voz 3 23:00 me parece que no tengo suficiente a ver esta persona a ver que que os riáis deben

Voz 5 23:17 nada yo solamente era para ayudar a Andreu pero a mí no me ayude vaya eh yo tengo el codo más feo del mundo creo a ver a ver es este

Voz 3 23:26 os que así como feo sardina herida ahí hay una cicatriz

Voz 15 23:31 sí porque me lo Rota dos veces el codo con cinco años diferencia si se ha vuelto el color más fea del mundo

Voz 12 23:37 sí me pues si es verdad eh

Voz 15 23:40 cuando digo es que tenemos que tener mal Pajín que sea más feo que este tío es que nos eh

Voz 5 23:46 nada mostraban viajero ciudad para que no que no se sienta solo muchas heridas si yo yo vivo esto cada día muchas gracias

Voz 1610 23:57 Sonia nos trae regalos los llevo allí lo Stavros

Voz 5 24:00 venga vamos dos regalos madre mía este programa no avanzaba te has quilla

Voz 0169 24:05 mira eh problemas la María hacer nada más no nos ha hecho llegar eh o yo yo yo y Tour quemada me encanta Tour quemada es eh son cervezas no la escasa tú haces crímenes cervezas Torquemada

Voz 5 24:23 unos pañuelos que es amante como para ir como para ir a los Sanfermines Sanfermines espero vale más alto

Voz 0169 24:34 oye no no a ver no mezclemos conceptos muchísimas gracias por la Cerveza Cerveza San Fermines

Voz 1610 24:38 a favor no ya viene mezclado

Voz 3 24:48 alguien por lo que sea mezclada dos cosas oye una idea eh

Voz 0169 24:52 además de la cerveza artesana vedad y pañuelo o te los ponen los dos lo tienes ahí la perdón

Voz 0105 25:00 no me he precipitado no bueno

Voz 0169 25:04 soy fan de la cerveza artesana allí donde voy la prueba miran no hago daño

Voz 5 25:07 nadie Berto que luego venga vale pues hay otro pañuelo ibamos con

Voz 0057 25:15 mientras Sandro se pone el pañuelo con la siguiente pregunta que la envía Oller Marañón de Bilbao porqués Santa Claus Hinault Santo clavos pues pregunta se a El Chato Santa Santa Santa no

Voz 2 25:31 es pregunta sin riesgos

Voz 5 25:32 b

Voz 2 25:33 en día las a nadie sabe nada Villaseca

Voz 0105 25:36 los invitados a los Sanfermines seguimos en la calle de la Ser si yo no he ido nunca hemos ido alguna vez yo no Amis que me da miedo me da miedo la gente

Voz 0057 25:46 me da miedo la gente borracha y me da miedo los toros hombre mira acaba de poner el pañuelo pues como una vieja la cabeza atención porque he vuelto a sacar otra pregunta vuelve a ser la pregunta que no sólo pone diecinueve como ocurrió la semana pasada entonces esto cuando ocurre dos veces

Voz 16 26:04 ya a mí ya me indica que hay algo hay un hilo del que debo tira

Voz 0057 26:09 entonces hay alguien hostio Andreo deja de ponerte Kosovo es que eso es

Voz 5 26:18 me he puesto me he puesto todo lo que tengo aquí lo que me me lo pongo aquí aspecto me he puesto crema nariz de payasos lo de vieja

Voz 0169 26:28 déjame que voy a innovar un sapo una una carta que me sale por aquí voy Noval me queda el sapo de alguien en el público nació el día diecinueve aquí que para vale nueve más uno diez

Voz 0057 26:41 ahí nació el día diez venga

Voz 0169 26:46 uu cuidado esto es una conexión música Misterio mística amistad telúrica está buscando una conexión astral la chica dice porque habrá que habría hablado que esas cosas vamos a ver cómo te

Voz 0057 27:00 además Carolina Carolina tratan muy bien bueno una concesión a lo odian lo podía eso sí a la canción de M Clan hombre no lo vives la canción de mezcla perdona pues tratarme mal no tú has visto que ha salido el diecinueve dos veces nueve más uno diez era necesario que tú hablara soy aquí

Voz 18 27:27 entonces

Voz 0057 27:30 te lo estás inventando no eh te lo estás inventando se nota todos los resortes cerebrales

Voz 0169 27:36 hay regresó a Carolina

Voz 3 27:43 eh que te puedo ayudar porque a ver no le vamos a decir tú quieres perdón

Voz 1610 27:51 pero es que está en la línea uno

Voz 0057 27:56 sí así que técnicamente pero es que era el momento Carolina osea tú naciste un once a tener dos que sí

Voz 19 28:04 bueno la primera es que hoy hacemos cinco años juntos

Voz 1610 28:07 o ya un quiero cinco años

Voz 3 28:12 a partir de contáis del Ayuntamiento que el coito osea que es lo que da nombre echar que es lo que da inicio a la relación

Voz 0419 28:22 desde que dijimos somos pareja lover baby

Voz 3 28:24 dijiste y oye hoy a ver son las tres menos cuarto somos pareja oye pero alguien pidió al otro par para salir o eso ya es muy debía generación Tucker como qué dijiste quiere salir conmigo si se usa vale vale mientras estaba hace cinco años ya ya hace cinco años

Voz 5 28:41 ahora ya está

Voz 3 28:46 vale vale sigue sigue me encanta la segunda cosa es que yo cumplo diecinueve años el día diez de mayo

Voz 5 28:57 qué qué qué haces

Voz 3 29:11 pero la verdad esto parece que lo haya hecho

Voz 9 29:14 yo

Voz 3 29:16 en serio en serio no que sale bien esa es la sensación de que cuando haces una acción

Voz 5 29:25 problema no

Voz 3 29:27 problema gordo cuando haces una acción arriesgada

Voz 9 29:29 que tú siempre dices siempre te salen bien es cuando no tienes nada va así pues es por estar conmigo claro no

Voz 20 29:39 en serio que muy bonito y creo que te mereces

Voz 9 29:42 uno de los dos objetos sagrados del programa uno es el sapo

Voz 3 29:45 que el cardo era era Cardo espérate felicidad

Voz 0522 29:53 que cómo te llamas Jaime Patti no hay nada por que has entrado a rebufo al así intentó robarle el protagonismo así un poquito hetero patriarcado Patti Jaime Jaime te quería hay me cállate Jaime ya no es tu momento Jaime Jaime Siles cumples años el diecinueve puesto acallar la voz Jaime

Voz 9 30:12 Jaime escúchame la cara que ha puesto Jaime cuando yo era esa

Voz 3 30:16 no era de una hora

Voz 9 30:20 al mismo tiempo frustración que a mí me ha dolido yo tengo corazón eh

Voz 3 30:24 yo le regalo el sapo a Jaime la liguera a partir de ahora vuestra relación queda definido como un Ana cardo y un sapo súper épicos sí sí sí sí

Voz 19 30:46 las esta tarde vamos a verte al son que a teatro ahí es donde

Voz 9 30:49 es el día

Voz 1610 30:52 pero bueno no pasa nada no no no

Voz 3 30:54 oye muchísimos amante tenéis previsto Jaime tiene algo que decir pero no seas pesado tampoco sabe a ver vamos a ver lo ha dicho

Voz 0522 31:06 ya está pasado la pasa por la revés te va a rebufo barrios si esta relación

Voz 0057 31:10 eh

Voz 0522 31:11 es una cosa arriesgada que es propongo cinco años más de sometimiento espera

Voz 3 31:18 si esto sigue adelante que no tiene por qué no se no tenéis yo diecinueve

Voz 5 31:24 no no no no me acuerdo es que estaba con

Voz 3 31:27 yo

Voz 9 31:28 vale pues imagínate que sí que cinco años más ya decir de a casarnos

Voz 19 31:35 soy incomodando no está yo la estoy planificando

Voz 3 31:40 ahora después de casarse que viene hipoteca de pon que venga

Voz 9 31:48 con chiquillo una chiquilla yo creo que ya me meto donde no me llaman pero usted aquí que si es es igual se es niño o niña

Voz 3 31:56 cómo debería haberse no no soy amante el niño menor

Voz 0522 32:01 las amante admita no no no no

Voz 3 32:04 no no no no podemos fastidiar la vida alguien que tenía ácido sería como el pequeño Buda sería el el escogido el hijo de estos dos es el escogido de la Iglesias amante hay que hay que tener depresión fría para llamarles amante no ir contra el cosmos is it Samuel José que silo juntas ambas Sam amante de vale bueno

Voz 0522 32:32 yo me he cansado Samuel te llamen Sam Sam Sam os gusta Sam llamarles como me enteré después de lo que es cierto que habéis tenido un hijo y no sé si voy o voy a mujeres revienta yo no pero yo puedo hija Sam Samantha yo voy a tu casa me llevo Cardo

Voz 3 32:54 es una concesión es como una mafia vale lo tenéis clarito no venga buenas tardes yo lo estamos diciendo bien

Voz 5 33:13 ha empezado cariñoso iban a llevar dos hostias sí sí sí sí estuve cinco minutos más bien bueno pues nada quieras que no también vamos

Voz 0169 33:21 los aligerado la mesa Peña que

Voz 0057 33:24 es la generosidad sirve para eso mira Morcillo de Twitter dices hoy Murci de Vallecas como Morcillo Morcillo cada cuánto creen óptimo cambiar el orden antes de ropa al final te terminas aburriendo siempre del que usas hombre yo te aconsejo cambiaron porque cambiarle el olor a suavizó ante es dificilísimo también el mismo que tengas no ya ya sí sí sí sí oye queréis el papel este con el número diecinueve

Voz 5 33:50 me luego rodamos jugadoras aquí aquí apunta que se interesa es tu día de suerte bueno papelitos

Voz 0169 33:58 a mí bueno Mireya Ramos de Madrid y cuando vas en avión tienes miedo de que se caiga pero cuando vas por la calle no tienen miedo de que te caiga un avión

Voz 0057 34:07 incoherencia sí un poquito incoherente si también es mala suerte de que vayas tú por una calle estrecha estrecha hombre yo como qué dices aquí Esther este barrio antiguo una apasionada decae un Boeing de punta yo lo recibo yo digo yo si ya me da me lo yo como forma de morir

Voz 0169 34:23 sé yo firmo

Voz 0057 34:24 hombre claro que me cae como un avión pero que mide la la apunta el morro saber morro en la punta

Voz 0169 34:30 apunta Cabello que te que te quedes como como como una moneda cuando la pones en la vía del tren sabes que quieres como botón pues es es tu punto

Voz 0057 34:38 podía no vale vale y que vaya que vaya como el avión Emma gordo que la calle se que vaya frenando de los edificios claro claro que cuando de no sólo te de un golpe que te que te mate pero creo que sea como

Voz 3 34:51 sí

Voz 0057 34:52 bueno o que no te mate que de un que te tiene un coscorrón a H ídem de otra de otra cosa no sé si puede pasar a Besa

Voz 5 35:02 grabarlo eh eh mal Giralt Torrente

Voz 0057 35:05 pero si te caes te te das un golpe la cabeza de Matas muy bien hay

Voz 0169 35:09 es un buen cortometraje no barato cisjordana bueno ella es Miguel optar a seis transfiera pararse Miguel es y los dragones en realidad son la evolución de los dinosaurios después de que los resucitar hemos en un futuro lejano sí sí

Voz 0057 35:28 sí sí claro venga medidas es este esta usando crema

Voz 0169 35:30 de esta de cannabis Simon Nakamura

Voz 0057 35:33 me dice hola tengo una consulta este fin detenido amigos sevillanos de visita como les quiero mucho les compré un montón hace de Cruz campos se han tomado la mitad Bale que se puede hacer ahora con ellas necesito ideas me estorba

Voz 5 35:44 gracias Nacho enterito con la el campo es qué pasa que no

Voz 0169 35:49 pero hay un Cachón de hito constante Zarra y que al final se ha convertido en el propio marketing de Cruzcampo ya yo no sé vamos a no sé ellos no la encuentran la mala me gustaría ser cómo se lo toman a la propia Cruzcampo si mira hablando de cerveza una chica que hay perdón hoy le toca os interesa pues a mi mano ha ido yo estaba hablando mira Guillermo Fernández preguntas no ha vuelto a pasar Guillermo Fernández pregunta qué es mejor la igualdad la libertad mira yo me siento libre para decirte que me da igual

Voz 3 36:22 uy uy sabes que ha provocado no un Paulo Coelho el paro que ella quiere es exprimir te la neuronas vale nadie ayuda nadie ayuda nadie ayudé a petición popular del otro día

Voz 21 36:36 de qué me voy a arrepentir de esto vamos a hacer una sección de anti ayuda

Voz 0169 36:47 esta música no

Voz 22 36:47 no

Voz 0057 36:51 venga empieza ya ya tan chulo que se estoy pensando

Voz 10 36:57 me gusta más

Voz 0057 37:00 siempre de Ardoz no no se puede hacer de vientre encima e este Riverola pro probarlo en casa probarlo en casa duró más duro

Voz 10 37:14 no conozcas

Voz 5 37:17 no pero si te ríes ya la primera palabra no

Voz 10 37:21 no no conoces a veces

Voz 9 37:26 además con los dos

Voz 10 37:30 no

Voz 0057 37:31 no conozcas lo extraño extraña lo que conoces la descrito tiene es que es un cabrón tiene una placa

Voz 0169 37:37 ella no es que la plantilla muy fáciles son meto

Voz 0057 37:40 coge dos palabras e ilegal la vuelta los kilos hacerlo verte hombre si a ver por ejemplo dame dos palabras venga dos palabras a las a ver

Voz 3 37:51 cerveza como si es

Voz 0169 37:55 está María con los gusanos eso de los penes ni va hombre que esto es así

Voz 3 37:59 la ayuda vez ahí iba a mitad militar vale

Voz 0057 38:05 no bebas cerveza hasta vomitar vomita hasta no querer beber cerveza

Voz 5 38:11 estoy muy bueno eso se te he dado es que sino que te da parece que es la

Voz 0169 38:19 a ello cuello cuello cuello Coello Coello pero cuello de Coello de cuello negro

Voz 3 38:27 el cuello negro hombre

Voz 5 38:32 me has dicho dos palabras no ya en euskera no es no no no

Voz 0057 38:39 ambos euskera con Paulo Coelho que se respeta la cabeza a ver

Voz 10 38:47 no siempre empieza por no no bueno

Voz 0057 38:52 no tengo no no veas negro el cuello de la botella ve Botella botella

Voz 5 39:01 por eso

Voz 0169 39:04 como como un cuello negra no se puede pero eso no mira que había dos que no se podía eran habría palabras que repelían el en el cuello y negro hoy esta sección yo de verdad que hacer pero si la siempre ya lo sé ya que alguien decía

Voz 0522 39:23 esto es lo que podemos hacer que podemos seguir

Voz 1610 39:32 anuncia nadie sabe nada enano mira

Voz 0169 39:36 hombre claro fuera uno más pruebas de la familia que Alvin y las ardillas se llaman Alvin y las ardillas Alvin

Voz 0057 39:41 no sabe que es una ardilla quién te crees que eres maldito

Voz 0169 39:44 Alvin bueno yo siempre creí que Alvin eran muchachos y actor que muy bueno por cierto poco se llama toreo americano como tu perro Serra sea más bien a tu pero es un ardilla hostiles vale bueno eh pero no me despistes hombre que el actor sabes ese acto muy simpático con Fico que sale en las en la saga que que sentido está para el arrastre claro he hecho cuatro películas el de las películas mirando al vacío es que se llamaba el que salía me llamo él sí exacto sí sí yo siempre mucho patitos mucho sentido porque hacer una película con ardillas que no existe claro sabes hotelito centros y comienzo hostio lo ver con la camisa no veo más fácil que que rodar

Voz 0057 40:27 la con ardillas que sí existen

Voz 5 40:29 no que sería un problema Roberto pero ya me entiendes

Voz 0169 40:33 está hablando todo el rato vacíos ese hambre lleva a su casa decía yo quiero dejarlo de actos lo que trabaja con actores

Voz 0057 40:38 es humanos creo que a veces incluso es mejor

Voz 0169 40:41 ah vale vale dice Pedro López cátedra que sienta apellido con la de pillado pero bueno no no no siempre gente que se come las castañas con la piel como reconocerles yo te lo digo yo no pero amargor pues amargor amargó la castaña anti provoca un rechazo inmediato

Voz 0057 41:03 China el ojo tú lo peor seísmo

Voz 0169 41:05 la piel cómo se consigue que no se en las pie

Voz 0057 41:08 pues porque a veces haces la castaña se pela bien y otras veces no yo creo que el problema está en el horneado el horneado o no

Voz 0169 41:16 literato o la hidratación es la crema

Voz 0522 41:18 ante claro es la castaña con la piel pegada el

Voz 16 41:21 el Ana Cardo

Voz 0057 41:23 que no se deja abrir retomando algo del del programa de la semana pasada diré más es la castaña el mejillón vegetal en la que hasta la castaña la almeja de los árboles la cosa castaña hay almeja

Voz 12 41:41 sí sí ya claro

Voz 0057 41:44 es casual que se refieran los dos al órgano genital femenino no hay casualidades que no se llama pistacho la verdad es que no no castaña estas secos pues ahí lo tienen

Voz 5 41:57 bueno venga

Voz 7 41:58 no no ha perdido un poquito ofendido ni ácido rápidos de alerta ceder sí sí sí

Voz 0169 42:07 pues seis cantantes de flamenco que nombre os podríais hombre eso ya lo sabéis de pregunta es educado e infinito de Finito de Córdoba somos fans de un cantaor imaginario que consideramos que canto empezó a cantar en mil novecientos setenta y cuatro y sigue ahí y ahí sigue infinito

Voz 24 42:22 la verdad es que no en su Córdoba natal sí sí

Voz 0057 42:26 lo dice hola Andreu la abierto conozco un señor cuyo apellido es Rin sí tuvieron una hija que se llamará Paqui

Voz 5 42:33 lo deja aquí siempre a la broma a siempre a la broma

Voz 0057 42:37 sí

Voz 0169 42:38 Paquirrín pues no lo descarte se porque hay padres que juega en eso con los hijos de la MPAA matarlo se hacer bromas no que ya saben que está Juan la famosa dolores fuertes de barriga no mítica una señora que se llama así hubo que ponerle Dolores ya pero es que hubo una reunión familiar el señor fuertes y en la barriga y cómo le ponemos no le pusieron María Antonia eh dijeron es que en ese caso yo creo que ya te lo

Voz 0057 43:03 está pidiendo los apellidos muy bueno porque ponerle Juana se Juana fuertes de barriga toda la vida está sintiendo que te dejas algo ya Bayo no viviendo es un fallo en vale vale es mejor vivir un chiste vivir un fallo

Voz 3 43:20 mírame mírame bien

Voz 0169 43:22 pero no será un chiste contestar un conejo ante los porque es que un chiste es un fallo

Voz 18 43:28 un fallo del sistema se insiste

Voz 0057 43:31 en una que trabaja chiste que trabaja en la sorpresa el rompimiento el twist el twist de antes eh poder Machala momentos eh yo no vale vale el chiste trabaja eso que sí que sí eh estamos de acuerdo vale

Voz 0169 43:46 oye tengo una pregunta que es una turba poco

Voz 5 43:49 Olga ya leales a la Cadena Ser la pregunta tú Urra

Voz 0169 43:57 el turrón héroes Alberto Sánchez dice buenas y Berto el otro día ya cuando empiezo se rememorando estaba con los amigos y uno de ellos soltó el típico refrán de su abuelo ya la hora de saber qué significaba

Voz 3 44:11 nadie lo sabía

Voz 0169 44:12 el refranes el siguiente caga más un buey que cien golondrinas sabría decirme el significado del refranero aparte del obvio un saludo desde Salamanca

Voz 0057 44:24 es que hemos tenido Universidad claro Salamanca pues que eso no tiene ningún secreto es es absolutamente bueno es lo que hay es una cuestión de cuantificar no sí sí sí con una balanza imponer Kaká de animales un plato oí oye mira más es bueno pues venga ya no entendemos

Voz 0169 44:43 debate que de esos de esos Dubiso tuvisteis esta así

Voz 0057 44:47 que ocurra vacua Turrado vacua tú Rabat seis años la lija de Twitter ya han empezado a hacer el ganso los de nadie sabe nada computa esto como pregunta llevábamos ya estamos acabando ya llevamos ya dos semanas aquí metidos cuánto queda del programa seis minutos yo lo dejaría ya a las marchas militares y que la gente piense que amigo de la gente piense que ha pasado algo feo día lo hacemos el último cuarto de hora marchas militares estoy preso eso es de un pasado muy oscuro si la Peña en casa tenebrosos no cuando había la el 23F por ejemplo el 23F que se va a nuevas que levanta la mano a vale yo no sé si es que quiere hablaron que me saluda hola hola hola qué quieres hablar no muy bien ahora estoy ejerciendo mi poder me miro fijamente no no no hable no tienen micros no no tienes el poder ya puedes leer en los labios a ver

Voz 5 45:47 no es que la oigo no ya claro estamos en la recta final del programa de hoy venga mal

Voz 3 45:56 mira

Voz 19 45:59 la pregunta es qué dos preguntas una lo que pasa es que tengo a mi hermano que estén Bolivia que venir expresamente en su nombre porque lo adora

Voz 3 46:09 tengo porque no ahora un cómodo no

Voz 0057 46:11 sí

Voz 19 46:12 no ha querido tomar en la en Bolivia

Voz 0057 46:15 como eximente para venir yo lo veo de los bueno sí sí

Voz 19 46:18 entonces tengo a su pregunta en una odio pero si los

Voz 0057 46:21 bueno pues mira lo ponemos aquí mira me puedo darle

Voz 25 46:30 hola alertó la Andreu bueno el que hay que preguntar ya que no puedo estar ahí está mi hermana ahora digamos presentándome algún futuro mi pregunta es ustedes reprogramado critican cuando un espectador o alguien sintonía una sección especial para el lo una idea Clotas Irlanda se ha venido arriba entonces mi pregunta es qué pasa cuando al quien tiene permiso para niños arriba o lo o avisa voy a un poco arriba suele perdona el que se venga arriba Ron así que hace guasa que se vino arriba

Voz 3 47:06 no me interesa mucho pero da muy de tono no busca ampliar ahí que apellido es limpias limpias es que pone he visto que el el el nombre es Daniel limpias y no sabía si era un apellido o un reproche

Voz 19 47:24 no no me llega otro apellido pues muy bonito cumplió a que los jóvenes ahí la pregunta que

Voz 3 47:31 pues que se dedica a tu hermano por curiosidad el psicólogo le

Voz 0522 47:35 a la gente de problemas

Voz 5 47:37 el segundo apellido de vuestra familia Cosío

Voz 3 47:40 Cossío limpias Cosío

Voz 0522 47:44 interesando esto ya está empezando a llamar la atención

Voz 3 47:47 es que cuando Burgas cuando Burgas te has fijado que es la pregunta a un psicólogo si tenían aún tenía una arquitectura de psicólogo la construcción de psicólogos Si bueno bueno haber espera es que está personada me dicen sí

Voz 0522 48:05 hay hablando con ella de repente por detrás escucho Berto faltan las patatas

Voz 5 48:14 venga vamos a hacer una buena ha de acabar el programa de hoy no

Voz 0105 48:20 haciéndome un vermú colectivos para Juanfran queremos traer un poco nuestra tierra Nissan patata de allí hemos traído también limones para una

Voz 20 48:30 el echarle pimienta a las patatas no sé si me imagino que lo que ha visitado la tierra lo sabré muy típico de allí hay

Voz 0105 48:38 no lo haya probado eh habíamos traído unos cuanta para repartirlo entre el público con limón Haidar muchas gracias no

Voz 1610 48:49 ahora bien

Voz 0522 48:53 bueno yo es ahora cuando acabamos el programa mira os damos la que pasa que pasa señora qué pasa

Voz 19 49:00 una sugerencia cómo te llamas Pilar venimos de Valencia mi marido y yo ya me he traído

Voz 5 49:08 claro sí venimos con las manos vacías

Voz 19 49:13 la sorpresa por su cumpleaños el año pasado en abril y todo toca hoy a sugerencia es los hizo en octubre del año pasado los años

Voz 5 49:23 no pero este año cumplirá otra vez no

Voz 19 49:26 es que si no trabajáis más horas a la semana

Voz 1610 49:32 es difícil que yo que no cumplimos

Voz 5 49:37 nosotros más veces

Voz 19 49:40 no pero sería más normal pero entonces no por ejemplo que fuera Mc sitios de España porque lo vaya reproche loco es casi un cumpleaños

Voz 0169 49:51 yo no puedo hacer el programa en función de cuándo Kun

Voz 0522 49:54 feliz año vosotros sin regalo ni nada felicidades felicidades por el año pasado por éste y por lo que vengan muchas eh esperemos

Voz 5 50:07 venga felicidades madre mía era bueno bueno bueno bueno vamos el Nobel para para J

Voz 0522 50:22 ya se llama Nacho las patatas hecho buenísima

Voz 3 50:25 oye para para jode si Murcia el cubo uno está eso que estoy tú para Jota es como hacen común buñuelos sí pero lo cocinan encima de una hoja del limonero a si desde la la hoja de la planta muy claro buenísimo eh bueno mira yo este programa

Voz 0169 50:49 sigue sorprendiendo me cada semana espero que estén de acuerdo con estaba ahí acabamos en lo alto estaba cuantos volarlo de emoción

Voz 27 51:01 he a mí este programa en el que vienes sin saberlo que vas a hacer que te das crema hidratante te traen cervezas patatas fritas chico y un reproche y tú también