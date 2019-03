¿Qué supone cumplir 50 años?

Voz 1 00:00 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:16 hola buenas tardes la naturaleza te da la cara que tienes a los veinte años estaría tuya merecer te la que tendrás a los cincuenta la frase se Coco Chanel Ibi tiene un significado evidente pero el van a permitir que la pueda de construir un poquito para poner sobre la mesa los cuatro elementos con lo que esta tarde abrimos la Ventana los cincuenta la naturaleza el mérito para la cara por ejemplo que tienen algunos para seguir negando la evidencia del cambio climático hoy es un día importante yo creo en el futuro recordaremos este otro 15M como el punto de inflexión para que los más jóvenes se incorporen a la pelea por salvar la naturaleza porque de eso se trata de de salvarla las manifestaciones de hoy no sólo en España sino en más de ciento sesenta países apuntan en esa dirección a pesar de la desfachatez y el peligro que exhiben los negacionistas que son unos cuantos por desgracia así que ya tenemos naturaleza cara vamos con el mérito con con los merecimientos pregunta de verdad esos jóvenes que hoy se están manifestando merecen que les dejemos como herencia un planeta en fase terminal no tenemos suficiente con la precariedad y el paro juvenil las desigualdades la misión imposible de emanciparse lo decía el otro día lo repito esta tarde podrían estar los jóvenes dándonos collejas de aquí a Vladivostok y lo tendríamos merecido trataremos de todo esto en La Ventana por último nos falta el concepto cincuenta hoy les hablamos de Villena por cierto uno de los pocos ayuntamientos España con un gobierno verde e con un gobierno nítidamente ecologista nos encontramos en el Teatro Chapí acompañados de un montón de amigos de un montón de oyentes porque estamos de fiesta hoy celebramos los cincuenta años de radio Villena

Voz 2 02:06 son cincuenta años medio siglo de vida que no hubiera

Voz 0313 02:09 ha sido posible sin el cine el combustible de los oyentes y que muchísimas gracias por compartir esta tarde de radios pero que lo pasen también como como nosotros y como me ha picado en cadenas filosófica con lo de cumplir años y el paso del tiempo y todo eso una frase más esta es de Erik Satie cuando era joven me dijeron ya lo verá usted cuando tenga cincuenta años ahora tengo cincuenta y aún no he visto nada es una hermosa declaración de amor a la curiosidad y sobretodo a la vida lo dicho bienvenidos a La Ventana

Voz 3 02:51 se espera no torero era

Voz 2 04:56 esta tarde en La Ventana desde Villena Isaías Lafuente a Cubells buenas tardes buenas tardes hola hola Mariola estaba pensando para alusiones de género digo eh

Voz 0313 05:07 hoy ninguna de las tres mujeres de la canción Nini Janis Joplin en medio en House nivel y Holiday llegarán a los cincuenta y cinco en tú has llegado recientemente de llega a Las Ventas recientemente alguna vez alguna ese no lo he dicho yo alguna alguna alguna reflexión algún buena pesa

Voz 4 05:22 en todo filo que quiere después que me sentó fatal cambiar de década me he reconciliado un poco es verdad que

Voz 5 05:30 hay mejores cosas porque tengo la cabeza mejor amueblada aunque tú dirás Icomos la tendrías antes bueno eso no eso tampoco lo he dicho pero si ahora lo debatirá hemos creo que Carlos de nuestro invitado tiene mejor es más optimista es más optimista y tú también

Voz 0313 05:46 eh bueno yo ya pasa de los cincuenta Darío yo he estado en la década de seis o sea que cuando un año una de una emisora celebra el sesenta aniversario pues ya lo haremos bueno

Voz 0827 05:54 decía el otro día estuvo Pedro Sánchez en las cuevas de Altamira incitó a Francino

Voz 6 05:58 creo que tiene más de cincuenta

Voz 0313 06:01 estuvo muy bien el discurso del otro día bueno ese hallazgo que aguanta bien el paso del tiempo que no tiene por qué marcharse con los años pues eso es la cultura e da igual que hablemos de primera de arte de literatura de cine de música eso permanece y además forma parte de de la vida de muchas personas porque lejos recuerda un montón de cosas no encías experiencias sensaciones sentimientos la podríamos haber elegido a alguien conectado con los cincuenta y con la cultura en cualquiera de estos ámbitos yo me he inclinado por la música murciano afincado en Denia cerquita de Dénia para ser más precisos que este año llegará a los cincuenta que es un viaje casi casi común viaja al espacio

Voz 3 06:54 eh ella eh

Voz 0313 07:21 esta tarde en Villena para esta doble fiesta de los cincuenta años Carlos Tarque

Voz 2 07:30 qué tal te hoy

Voz 8 07:33 dado mirando dijeron vamos a hablar de los cinco

Voz 9 07:36 dar estuve documentándome sobre los años cincuenta no sobre Alves

Voz 0752 07:39 pero lo que sobre los los años cincuenta que cumplo yo cumple Villena la radio llena así que primero felicidades a todos y encantados Juan cuando se cumplen exactamente septiembre septiembre septiembre seis de septiembre Jiri tú eres pequeña éramos muy traumático porque es aquella que empezaba el colegio es o sea que me cumpleaños siempre fue velado por un bueno el día que empezar el cole para un niño es el día más feliz del año pero por eso estoy de con doble cumple

Voz 0313 08:10 daños y pasar décadas y eso eres eh

Voz 0752 08:13 el celebrarlo a lo grande un plan bueno es que este año sí porque generan los cumpleaños y que me gustan y me he este año que son medio siglo yo creo que hay que prestarle atención y celebrarlo no lograron sentido de que de que estamos vivos y que y que nos queda mucho pero todavía hoy todo es muy contento de estar aquí cincuenta unos unos entero

Voz 0313 08:33 qué hacemos es que lo discutimos el otro día sí cincuentón dieron tono como de los que cinco enteros y cincuentena de de bueno huir pero pero esta vez me gusta cincuenta decimos veinteañero treinta ya los cuarenta cuarentón ya el termino todavía es más despectivos fatal yo estoy por la cincuentena ganado igual que venga pues si prefieres despectivo el decreto aquí estamos todos de acuerdo no oyes el el el sesgo de género con el paso del tiempo se acentúa así mira yo tengo muchas colegas relacionadas con la tele con los medios de comunicación y con el cine y demás que las veo enloquecer los medios lo que se por la presión porque es real a esto que no es ninguna broma lo que la edad perjudica físicamente es evidente no en la fuerza de la gravedad

Voz 10 09:23 y entonces ellas lo llevan especialmente mal y eso es tremendamente injusto esto lo hemos hablado alguna vez Carles es tremendamente injusto para ellas para nosotras es mucho más injusto que para vosotros eh ella eso es tremendo y eso sí que es una cosa que hay que parar porque nos vamos vamos al abismo sin

Voz 0162 09:38 bueno sí es cierto que el esfuerzo que tiene que hacer pero los cánones que tenemos de belleza ahí de envejecimiento una mujer para conservarse como algunas actrices Sophia Loren por ejemplo diez son ya tienes una genética bestial en cambio el hombre que velo blanco es cierto que las mujeres dejen realmente el hecho de las canas siempre ha sido una señal de nosotros de madurez y de de que lo llevamos con dignidad no es cierto que eso se nota mucho no

Voz 0827 10:03 hoy lo malo es cuando eso te cierra puertas ahí no porque después no hay hay un Matías Prats mujer por ejemplo presentando informativos de televisión eso está claro no está muy bien que matizarlos presente y estaría muy bien que mujeres de su edad pudieran presentarlo y no lo hubiéramos como algo raro

Voz 0313 10:18 no de soledad icono en ese aspecto físico quiero

Voz 5 10:21 decir ellas para estar ahí necesitan haber llegado con mil retoques por eso yo siempre soy muy muy tolerante y muy condescendiente muy comprensiva cuando dice lo de las operaciones es que no sabéis el el el estrés que supone para ellas en la tele sobre todo en los

Voz 0313 10:34 sí es lo que dice de las actrices en la música

Voz 5 10:37 es decir es que es insoportable llega un momento en que claro que es estrés han como nos han están obsesionadas

Voz 11 10:42 bueno pues bueno y querido es más que estreses que tiene la nevera actos que si no lo haces no te va

Voz 5 10:49 Ana llamar entonces lo tienes que hacer viven claro que viven obsesionadas luego además es que es injusto la historia hasta que sales y entonces dicen ahí está operada ya

Voz 0313 10:58 cabrones pero pero no la llama SAS y no se espera nada Jancker los marineros lo decía el estaba Mickey Rourke a Jáuregui sí marido lo decía cincuenta mal Carlos Tarque cincuenta

Voz 0752 11:11 yo bien fantástico y bueno eh

Voz 0162 11:15 hombre hay notas cosas físicamente que no tienes veinte ni treinta y cinco pero es cierto que poder yo llevo haciendo lo mismo veinticinco años empecé con con mi grupo con M Clan básicamente hago lo mismo

Voz 0752 11:27 y con poco más de sabiduría

Voz 0162 11:30 es una suerte poder seguir estando haciendo tu trabajo y haciendo música entonces yo pero ahora sí

Voz 0827 11:34 si bien y virgencita virgencita que me quede como estoy oye que somos unos privilegiados es esto es decir los que nacían si esos comienzos del siglo pasado del siglo XX la esperanza de vida estaba en y XXXV años la esperanza media de vida por supuesto también había abuelito sea bolitas entonces no superaba los cinco primeros años de vida pues la la esperanza de vida se situaba en los cincuenta es decir nosotros ya hemos superado la esperanza de vida que tuvieron nuestros bisabuelos a principios del siglo XX así que somos unos privilegiados los cincuenta tantos pues fenomenal lo mejor de todo es que lo podemos contar

Voz 0752 12:04 es que fuéramos en la gente de antes dice que fuéramos abuelos ya casi no total o a apunto de hombre y cuando uno mira a mi padre si miramos las preguntas y hijo fin miramos

Voz 0827 12:15 las fotografías de nuestros padres y nuestras madres a la edad que nosotros tenemos parece que tenían veinte años más que nosotros no no porque se conservase mal sino porque tú

Voz 0752 12:24 todo la todo el peso de la vida del PSOE de la vida era era totalmente

Voz 5 12:27 cinco Gates estos tres ejemplos que citaba Carles de las tres mujeres que no llegaron

Voz 0313 12:32 el día veinte Willy Holly tenía cuarenta y cuatro

Voz 11 12:37 vecinos no se sienta aquí si no sé yo no era esa maldita y también por razones hasta qué punto era

Voz 5 12:46 también un miedo bueno ellas llevaban mal la vida en general porque si te suicidas jóvenes porque no tienen ningún interés en llegar a los a los cincuenta

Voz 0162 12:57 no bueno sí yo creo que de marxistas con vida turbulenta en las tres sustancias en Navidad emocionalmente difícil no yo cuando hice la canción no pensé tanto ante fueran no no no no lo hice desde un punto de vista feminista sino un punto de vista de la admirador del arte no de tres mujeres que me han hecho y tres artistas que me han hecho me han emocionado y es cierto que bueno coincide con todo con todo lo que está sucediendo

Voz 0752 13:26 con el feminismo y tal cual yo estoy absolutamente

Voz 0313 13:29 militando muy claras la verdad

Voz 0827 13:32 queda un artista tiene más eco yo estoy convencido que hacemos entre los farmacéuticos lo mejor también ha habido farmacéutico

Voz 0752 13:38 no está mal lo has pateado se quedaba sin querer sin querer no yo no da miedo pero bueno por cierto que estas tres añitos

Voz 0162 13:46 música arte o artistas no se suicidaron queriendo se suicidara de sobre de o sea sin el suicidio no quieren falsas

Voz 0313 13:55 oye antes se decía es que bueno medio broma medio en serio lo de la confusión de siempre el concepto cincuenta años cincuenta cincuenta años y medio siglo quieres que profundice un poco con eso es lo que hicieron Pepe Rubio nos va a ayudar ya verás el cine

Voz 12 14:08 el cincuenta como número escorado a que si bonito quincuagésimo ya me gusta menos es como más ordinario aunque sea el que ocupe el lugar número cincuenta para los que no terminamos de vocal bien puede ser un problema el gran Isaías ahora el cincuenta que más me gusta es el romano

Voz 3 14:29 el

Voz 12 14:32 la L como andaluz es un cincuenta que me suena y luego está la referencia cien por ciento que coloca siempre ar cincuenta Entre dos aguas a mitad de algo en la media vida en el ni chicha ni limoná en el fifty fifty que es lo que solemos decir cuando nos ponemos pero es cincuenta no sólo es cantidad también es tiempo cuando los números marcan el tiempo presente el cincuenta particularmente me provoca estrés porque es ese esa cifra que está al diez segundos minutos

Voz 13 15:07 o a diez minutos

Voz 12 15:08 de Laura ese momento de vámonos que no llegamos

Voz 13 15:11 la

Voz 14 15:12 pero lo que de verdad es rompedor es el cincuenta listos con sus matices porque porque no es lo mismo el año cincuenta del emperador Claudio

Voz 15 15:23 bueno no tiempo como Claudio

Voz 12 15:27 lo que los años cincuenta

Voz 14 15:29 en plural que dependiendo de tocar a vivir podían ser grises

Voz 16 15:34 va a contraer matrimonio la señorita Carmen Franco Polo

Voz 12 15:37 no tener mucho color irrecuperable por supuesto ni el año cincuenta ni la década de los cincuenta tienen nada que ver con decir hace cincuenta años el momento mágico número cincuenta se convierte en mil novecientos sesenta porqué año que empezó a emitir esta casa Radio Villena que hoy cumple cincuenta El día que nací yo perdónenme este llegó folclórico pero que me acaba de salir el mundo cambia son los cincuenta años de Busto amigos

Voz 2 16:18 el nacimiento de Led Zeppelin

Voz 12 16:22 del estreno de la ópera rock Tommy de los nuestra última victoria en Eurovisión con Salomé

Voz 17 16:31 en Sevilla no

Voz 12 16:34 la publicación de la vibró de los Beatles sí sí el del paso de cebra John Lennon que ya hay un poco la suya se casaba con Yoko Ono en Gibraltar publicaba su vino por la paz paz frente a la guerra del Vietnam en el año que Richard Nixon llega a la presidencia de los Estados Unidos cundió no bueno pues también tocan poder Georges Pompidou en Francia Bill Brand en Alemania y en España donde no se votaba

Voz 18 17:06 era aprobada el designado sucesor en octubre del Estado el título de los días el príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón

Voz 1850 17:14 sí pero si hay dos hechos irrefutables que sucedieron en mil novecientos sesenta y nueve ni han marcado a generaciones durante los últimos cincuenta años han sido Barrio Sésamo la llegada del hombre a la Luna

Voz 19 17:29 además grabando

Voz 14 17:36 y cincuenta años tiene este tema de David Bowie que me sirve para recordarnos el medio siglo de radio Villena de quién les habla cuando yo era muy pequeñito en la radio casi diminuto compartía mesa con alguien que es historia viva de este medio y que nació en esta sí

Voz 20 17:53 hay sesenta y seis mil bolas con todos los números que componen este sorteo Juan Vives

Voz 12 17:59 el hombre que más millones ha repartido

Voz 3 18:01 qué país va porque

Voz 2 18:12 el candidato es un buen profesional y una extraordinaria persona que más me caía yo con uno ya estamos pero a ti también te que llamar Yoko no me da un poco igual

Voz 21 18:29 no considero que haya destrozado los Beatles

Voz 0313 18:32 no yo después Lennon el me caía Malilla ha quedado más claro lo haría sí sí

Voz 21 18:43 dicho de aumento que te parece mucho Marisa Paredes o

Voz 0313 18:47 es bastante mayor que yo Carlos Paredes pero sí me lo han hablado de te clara al con ciento cincuenta todas las salidas que tiene los muy bonito el eh déjame déjame hacer una cosa Tarque que juegas a cumplir cincuenta años quitado las gafas y lo digo como como se pueden resumir cinco décadas en la vida de una persona y tal estamos en la radio digo yo pero a lo mejor con imágenes a lo mejor con con fotos la primera estos escucha yo lo voy a intentar describir la primera también ahí está la primera está aún un tiras en bañador en la en la playa dicen que has me encanta dicen que es verdad que estatuillas es nuestra patria es la infancia se que bandera tenías tu ahí la bici la música

Voz 0752 19:38 ya leer algún día bueno pues el bucear ahí estaba en una playa de

Voz 0162 19:42 ya sabéis que yo nací en Santiago de Chile mi padre fueron emigrantes gallegos Mi abuelo etc etcétera en los cincuenta por cierto años cincuenta cincuenta y uno y esto es en una playa de Chile que sean malas cruces pues con cinco hay un poquito antes de venir a España que vinimos en el setenta y cuatro

Voz 0313 19:58 cuál era tu bandera de de pequeñito la vice

Voz 0162 20:01 por el mar la música disco es dibujar dibujar muy pequeño te sigue gustando gustándose sigue gustan pero si no había conectado con la música como entente como profesional sí como si que me encantaba supongo que como todos los niños no era raro el niño al que no le gusta mucho la música

Voz 0752 20:18 pero bueno ahí estaba en verano en el en el verano

Voz 0162 20:21 de ahí que sería el invierno de aquí no

Voz 0313 20:23 son las brutales porque eso es el Pacífico imagínate vamos a vamos otra fotografía la segunda es ahí también está el mar se pasta del sol y creo de que un mojito lo es eso es un mojito

Voz 0752 20:38 ah navegar sí es sinónimo de que de de de

Voz 0313 20:42 bueno de paz de desconexión concesiones decirme esto está hecho en Formentera porque el PP el sol se está poniendo allí que es de cara hacia el oeste a tanto no llego si vamos

Voz 0752 20:52 que no penséis que está amaneciendo vale que yo me acuesto pero si esto es bueno pues el que tenemos aquí el Mare Nostrum pues entonces es una maravilla mi tenemos eh yo tengo la suerte pues navegó

Voz 0313 21:05 vamos dos la tercera tiene que ver con un concepto muy importante en la vida amigos que que es la amistad esta foto está también es Self

Voz 0162 21:14 sí y quiénes son Tino tú pues es el bajista iba conmigo en mi en en la banda llene con M Clan también ese señor no sé quién es el segundo es el tercero es Leiva Leiva me conocéis César Pop que también es otro músico que toca con Leiva buenos amigos músicos y amigos sobre todo

Voz 0313 21:31 esa es es estratégica sabe si esas sonrisas ese él sí es un es un eso no es un eslogan de felicidad famosas esas caras no que que es la amistad un anuncio de así que que es la que es también lo que es la amistad bueno pues yo creo que la amistad para el que ya he cumplido cincuenta años

Voz 0162 21:48 es una de esas cosas que realmente no se pueden comprar no aunque sea un poco tópico de lo que estamos diciendo pero sabe además que no se puede comprar porque al al paso del tiempo quién quién los filtros hacen que los verdaderos amigos prevalezcan no

Voz 0313 22:00 hay un hay un texto en esa fotografía que dice algo así como el escenario es nuestro hogar efectivamente el escenario la siguiente imagen esa es la portada del disco discos no te lo tenemos en el que tiene buena te acuerdas ahí yo estuve ahí en el Price esos fue

Voz 0752 22:16 en el esos veinte aniversario tiene claro que sí

Voz 0313 22:19 el veremos otra fiesta de cumpleaños también disco en directo señor con un montón de colegas también

Voz 0162 22:24 los amigos que te da la música por suerte

Voz 0313 22:27 porque el escenario y esa es la última ya esa es la última ahí ese antes de romperse el menisco escenario El escenario y una mucho Tica concreta para ponerla de fondo que es esta