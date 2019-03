Entre Tiempos: Escucha esta canción Vol. 2 (17/03/2019)

Voz 1 00:00 entre tiempos en enero dedicamos un entretiene

Voz 0142 00:03 pues a los DJ Si locutores musicales como eran muchos los nombres hicimos aquel primer capítulo prometimos que en próximos programas seguiríamos con la lista posee cumplimos partiendo del nacimiento de cuarenta Principales junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música y Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana Martínez

Voz 2 00:33 sí

Voz 0142 01:06 la revolución a la radio musical llegó en julio de mil novecientos sesenta y seis con el nacimiento de Los cuarenta Principales los cuarenta comenzaron siendo un programa de apenas dos horas de duración que Rafael rever creó en FM de Radio Madrid

Voz 4 01:32 recuerdo perfectamente estaba al mando de atendido el señor Moret

Voz 5 01:37 si la fever no había

Voz 4 01:39 aparatos de radio FM partiendo de la base que entonces era pero bueno daba igual otro pulseras entonces no ponían música clásica mucho de orquestas no me acuerdo cuanto pero a las ocho diez horas más o menos de misión pero todo eh de orquesta clásica hay dijera esta Conde pues el señor me salido de chaval buena que te quedo que me asombraba palos melenudos estos Sáez les gusta estamos a gustar se han se venga pues bueno pues sabe pues sea teclear en la máquina de escribir la es como pues desde el apretando del inglés en top four o cuarenta Principales pues de panes

Voz 5 02:29 eh pues se atrevieron a

Voz 4 02:31 la medida de las canciones de éxito en el mundo de tal entonces los cuarenta empezar poquito a poquito a darlo todo lo feromonas Sevilla las grandes cabeceras más importantes a las que iban hace un año dos años después de esto empezó como queríamos lanzarlo los sábados por la tarde nadie alardeó saqué que me dejaran unas horas para hacer los cuarenta principales deshacían todos los sábados por la tarde en todas las emisoras de la SER se presentaba la lista impedían votos localmente entonces son lo votos que recogía localmente Se los trasladaban a la cabecera a ciudad cabecera las cabeceras a las nueve de la noche conectaban con madre Juan al que lo hizo durante más tiempo también los Santa pero siempre Loreto Joaquín ida amaban los votos de Galicia los votos de Cataluña los votos te así hacíamos los números buenos Ésa fue la época de que aún está estábamos el mono era una auténtica heroicidad la Academia de cuarenta Principales que no estoy hago cadena porque he estado mejoren dos de cada emisor hacia lo suyo era en mono en todos los sitios toda la competencia que teníamos eran estéreo y nosotros no

Voz 4 04:05 aquí Madrid apareció donde Olimpia Torres que fue la primera entendíamos de jockey que tuvimos por Ángel Carbajo no era dicho que presentó dejo perdona

Voz 1621 04:17 el preocupada

Voz 4 04:20 esto se adapta empezó a coger un tono pero bueno pues Footon al final ETA se han distinguido de la radio en España ponga tenía un tono entonces haya que es recordarlo que tenía detenida de nuevo durante muchísimos años era la primera a las siete de la mañana me parece el apoyo hija me tira la situación Cesc se levantaba pero antes hemos

Voz 0142 04:43 a partir de entonces los denominados disc jockeys tomaron el relevo de los locutores de onda media exime permiten el primer nombre que me gustaría recordar es el de nuestro querido Joaquín Luque lo que en mil novecientos sesenta y nueve llegó a Radio Madrid procedente de radio requiere de Pamplona y desde entonces se hizo un imprescindible de la radio musical de los cuarenta en particular

Voz 6 05:05 entonces como ahora lo que que Milla que veíamos queremos es hacer felices yo me siento feliz Si los oyentes son felices con la ayuda de la música espíritu indomable de ese deseo de felicidad ID convertir a la gente joven en algo muy especial porque los cuarenta principales con ayuda del transistor que fue muy importante hizo ver a todo el mundo que la música joven ya tenía un puesto clave en la radio eso fue la gran aportación de Los cuarenta Principales que al principio caros la va poquito y en FMI en onda media pero luego ya finalmente en la FM por supuesto como símbolo de entonces y de ahora el fenómeno del siglo Beatles Beatles Forever como el espíritu de Los cuarenta Principales les jóvenes ser sentirse jóvenes ser felices con la música es lo principal hacer

Voz 0142 06:02 feliz al oyente decía Luqui es que entre las normas de estilo de cuarenta Principales estaba la de que un disc jockey de la cadena nunca debía estar triste ni enfadado porque el oyente no tiene la culpa de los problemas de quienes estamos ante el micro Luis Merino sucedió a Rafael Reverte en la dirección de cuarenta Principales y consolidados los cuarenta la industria discográfica los vio como una ventana imprescindible para convertir sus discos en un éxito de los ocho o diez títulos que salían al mercado en los inicios de la cadena Se pasó en nada a un total de cuarenta o cincuenta entonces se decidió que todas las emisoras Radio eran los mismos discos inventaron un sistema de colores con el que nació lo que conocemos como radiofórmula

Voz 8 06:51 lo explicaba así Luis Merino imaginados una esfera de reloj dividida en dieciséis porciones que en teoría son los discos que van a caber en una hora dieciséis catorce doce a esas porciones se les aplica unos colores los discos se clasifican en ese tipo de colores es decir hablamos de disco rojos discos verdes discos azules discos negros qué quiere decir que un disco sea rojo quiere decir que ese disco durante esas semanas sonando con una intensidad determinada es decir una vez cada dos horas un verde cuando esto empezó sonaba una vez cada tres horas una azul sonaba cada cuatro horas que en qué momento se produjo ese cambio los cuarenta Principales y hasta el setenta y nueve hasta finales de setenta y nueve tenían importantísimos disc jockeys que hacían sus programas más a su aire a partir de noviembre el setenta y nueve nos ponemos de acuerdo doce emisoras ir decidimos aplicar ya en La Ser en los en la fórmula de las FM es ese tipo de programación ese tipo de programación de llevábamos los cuarenta principales porque es en la principal marca de música que teníamos en en esta casa en aquel momento y lo que se hace es Los cuarenta Principales y ampliar a lo que es la realidad de la novedad semanal qué es lo que más nos interesa en Los cuarenta Principales en aquel momento incorporar las novedades calientes y además en las intensidades altas para luego ir descendiendo realmente el disco cuaja llevarnos ante el número uno de los

Voz 0142 09:02 coincidiendo con el inicio de esa radiofórmula en aquel mil novecientos setenta y nueve llegó José Antonio Abellán

Voz 11 09:09 allá por mil novecientos ochenta había grandes muy grandes presentadores grandes eh críticos grande ese locutores pero lo que no había aparecido hasta entonces en España y sobre todo en Estados Unidos en Inglaterra al fenómeno del brilló que bueno ahí aparece no había parecido de hecho sigue sin aparecer porque todavía en muchos sitios sino el llamado no reconoce como pinchadiscos fuimos unos cuantos los de la primera generación pues ahí estaba arrojó Chaves estaba Haimar ella estaba o Kevin un poquitín más tarde José Miguel Jáuregui Luis Vaquero etc etc Hemos gente de una edad distinta a los que entonces estaban dominando las defensas del país y gente que implantado a su estilo de vida que ya lo distinto que era diferente que era si quieres poco más distraído o de moral más distraída que lo implantó la antena que nos permitimos el lujo de cantar que nos permitimos el lujo darle alguna que otra patada al diccionario que nos permitimos el lujo de reírnos ir de contar porque nos estamos riendo y sobre todo todo esto montados cabalgando vulgarmente se dice encima maravillosos discos que había entonces aunque eso lo cambiaban esos los discos también sigue siendo maravillosos

Voz 0142 10:22 el baby se incorporó a los cuarenta con tan sólo diecinueve años y se le considera el padre de una generación de disc jockeys

Voz 12 10:29 por ejemplo Zorman disco

Voz 13 10:35 aquí estamos otro día más con el América y tal lo llevas Morgan todo perfecto nos metemos en el Billboard americano yo siempre explico que lo que comenta

Voz 14 10:43 el último Stevens antes de Hollywood es nada más y nada menos que lo que más se vende en You desde lo que más escucha la radio Station americanas por eso esta semana te va a sorprender todavía más el número uno indiscutible de You Lluís de una banda que tú y yo queremos mucho más que una banda eso sí lo que llevan detrás es una banda Pereyo son dos tipos se llaman Robbie Pilatos IFA por segunda semana consecutiva

Voz 13 11:08 en número uno el Blaine Orain aquí en la Cadena cuarenta Principales fue un tema muy conocido y muy lanzado hoy en y que ante Forlán

Voz 16 11:22 el número uno indiscutible Vladimiro

Voz 13 11:24 Induráin con Miliband izado Stevens cuando tú quieras

Voz 3 11:34 el dos veces

Voz 0142 11:38 como Juanma Ortega que llegó a los cuarenta en mil novecientos ochenta y seis el que podíamos escuchar en junio de mil novecientos ochenta y nueve presentar desde Radio Barcelona Station Point Time

Voz 1621 11:50 qué tal amigos y amigas desde luego está bien una noche realmente especial esta uno de los motivos por lo que es una noche especial es el hecho de que aparte de que estáis todos ahí al otro lado que me parece maravilloso sabéis que estamos ya en camino por lo menos muchos amigos de Radio Barcelona estamos ya en camino hacia la fiesta cuarenta principales de Bruce bananas bien que solas no hay pico no pasa nada recordaba que la cosa comienza poco Ana este medianoche aquí que todos aquellos que estén a punto de ir a que se preparen para ir a la empresa eh que se hace tarde y el camino es largo también saludar como no amiga y compañera María José Gil que estará al otro lado de los aparatos hoy controlando un poco el asunto de los niveles Buj y tas los Bottonm chiquitos distorsione algo que sepa es que la culpa es de ella bueno pues saludos a todos como yo os he contado preparados porque tenemos un montón de buenos discos un montón de buenos plásticos como es costumbre de lunes a viernes de nueve a diez de la noche

Voz 0142 12:44 qué más de de mover hemos recordado a Olimpia Torres como la primera DJ y otros nombres de mujer en la historia de los cuarenta principales son por ejemplo Yolanda Valencia os a Fernández

Voz 1509 13:02 cuarenta de cuarenta estamos celebrando quizá el cumple años más importante de nuestra historia aunque las vivencias sigue van a ir acumulando en

Voz 0142 13:10 próximos

Voz 1509 13:11 ponemos el contador a cero miramos hacia atrás y sobre todo miramos al presente hoy tenemos a El Canto del Loco con nosotros muchas gracias a los cuatro porque además han venido los cuatro eso es parece vamos a ir directamente a vuestro

Voz 0142 13:22 principio particular el legado la de vosotros el Príncipe a vuestras vidas Daniel Martín García nueve de febrero el setenta y siete Madrid diecinueve bueno lo que está claro es que el número uno de cuarenta cuando tú naciste aves estas de acuerdo es no lo cambia buseas si era Memorias de Camilo Sesto que te parece

Voz 9 13:42 parece un tío innovador en su momento no parece un plazo artistas momento y esperó que no son lo haya pelota él es mejor

Voz 0142 13:55 mención aparte merecen los nombres que salieron del concurso que organizaba cuarenta Principales un disco servía de base para las presentaciones que los aspirantes a futuros Dj's enviaban en casa

Voz 12 14:07 a la radio de su ciudad Tony Aguilar

Voz 0142 14:09 cuerda muy bien aquello pues claro

Voz 17 14:12 los grandes recuerdos del concurso ha dicho que era la forma más rápida la más inmediata por no decir la única de entrar en contacto directamente con el trabajo que todos miraban los que eran he dicho de cuarenta Principales y durante muchos años pues quise presentarme hasta que por fin en el año noventa apareció el disco Word y me di con ganas de de enviar mitin Tita y así quede campeón por la ciudad de Barcelona entonces de esa manera ya pasaba a la final que se realizaba en Madrid y en ese caso en el año noventa y uno fue la discoteca Erreka recado recuerdo que tuvimos primero un viaje los ganadores de todas las provincias hasta Londres donde estuvimos viviendo conciertos incluso vimos in situ donde asistimos a un montón de de programaciones de directos de Londres y después a la vuelta ya era la final la discoteca eh recabó y allí pues imaginados el doble de nervios no únicamente por ser un concurso sino por además estar hablando para los cuarenta principales sabías que es el domingo iban a poner tu grabación en la que la música desde aquí me gustaría animar a toda la gente que está escuchando qué le gustaría algún día ser dicho quede cuarenta Principales que no pierdan la oportunidad que se presente este concurso porque es la mejor forma de trabajar con nosotros

Voz 0142 15:21 y tal vez suene algo manida la expresión de que en este repaso sí son todos los que están pero evidentemente no están todos los que son y es que ese día imposible recordarlos a todos así pues me disculpo con quiénes han echado de menos a su locutor de cuarenta favorito les invito a que se pongan en contacto con el programa en los canales habituales de la evoca Teka de entre tiempos enseguida llega Gina Domínguez para recordarlos así podremos completar una lista de locutores musicales en sucesivos programas escuchar de nuevo esas voces que como me gusta repetir llenaron horas y horas de nuestras vidas con buena música

Voz 0142 16:16 y que nos es hoy para el evoca Teka Gina

Voz 1 16:19 es hace unas semanas se cumplieron quince años de los atentados del 11M en Madrid y Javier Álvarez el jefe de Tribunales nos hizo una petición para la boca Teka en concreto le gustaría volver a recordar el momento en que una información suya sobre los atentados hizo callar al Bernabéu y ese momento tuvo lugar exactamente

Voz 0142 16:38 trece de marzo de dos mil cuatro durante la programación especial de la SER tras los atentados de Madrid entraba Javier Casal en Carrusel deportivo para informar de la última hora iba paso a Javier Álvarez que traía las siguientes información

Voz 8 16:53 otro Carme todo son segundos a las siete

Voz 18 16:55 cincuenta y tres minutos y entra con urgencia Javier que salen este estudio Javier

Voz 19 16:58 sí Paco tenemos una última hora noticia que la Cadena SER lleva siguiendo durante toda la tarde operación policial

Voz 0142 17:03 contra el integrismo islámico en Madrid qué datos tenemos

Voz 4 17:06 mira Álvarez buenas tardes la policía ha detenido a sí

Voz 20 17:08 cinco presuntos sospechosos de los atentados del jueves según fuentes de la investigación se trata de dos ciudadanos de nacionalidad hindú tres ciudadanos de nacionalidad árabe al parecer

Voz 0689 17:19 presuntamente vinculados con el aparato de logística arrollado en Madrid para cometer los atentados no son de la organización terrorista ETA según nos confirman tanto fuentes judiciales como policiales si están vinculados con el atentado además podemos añadir que la policía cuenta ya con una evidencia absolutamente relevante sobre la en Siria y origen de la cinta de casete encontrada en la furgoneta de Alcalá de Henares según fuentes conocedoras de la investigación la cinta tiene su origen en Egipto fue probablemente comprada en su capital trasladar a esta España fue uno de los integrantes del comando que actuó en Madrid las fuentes consultadas confirman con este nuevo dato la evidencia de que los atentados fueron diseñados y perpetrados por elementos radicales islámicos no por ETA

Voz 8 18:06 cinco detenidos dos hindúes tres árabes es la noticia de última hora y se espera que en seis minutos el ministro de interior de una rueda de prensa así que esa es la noticia importantísima de última hora que les han adelantado los servicios informativos de la SER en el arranque de nuestro programa había algún oyente que no reprochaba que no dijéramos es el desmentido del DNI o del director del CNI y en concreto pero instantes después nuestros compañeros seguían ratificando en la información que fuentes de ese mismo CNDP habían dado a la Cadena Ser de que la investigación principal a un noventa y nueve por ciento era el terrorismo islámico cinco detenidos por los atentados del jueves dos son hindúes tres son árabes así que estamos esperando pacientemente esa rueda de prensa ya en en el Ministerio de Interior

Voz 1374 18:50 luego dime Manolo perdóname te diga cuándo había interrumpido el Carrusel Deportivo de la SER pues a muchísima gente en el fútbol que que que escucha la radio espera momentos para momento que la quiere poner directamente fuera escucha Radio imagino que muchísima gente de las escucha la radio escucha la Cadena Ser

Voz 1279 19:06 el acallar mal habrá que tras una idea yo estoy aquí en uno de los vomitorios y la gente ha empezado a acercarse a los micrófonos de aquí de los inalámbricos preguntando qué habéis dicho que ha pasado cinco detenidos la gente está permanentemente informado permanentemente pendiente de lo que pasa

Voz 21 19:21 ha sido tremendo silencio que había parecía que que que es esto

Voz 1374 19:24 estaba escuchando aquí en el Bernabéu lo que nos estaba Company en contra de nuestro compañero Javier Casal todo el mundo estaba silenció el par el balón estaba rodando los futbolistas iban detrás de la pelota pero parecía que no que que nadie miraba lo que ocurría ahí abajo

Voz 18 19:37 bueno pues insisto la informaciones cinco detenidos por los atentados del jueves dos son hindúes tres son árabes

Voz 21 19:43 ya saben que seguimos atentos a peticiones

Voz 1 19:45 de Whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero

Voz 0142 19:51 n a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro ya sus correos electrónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pida Nos ese sonido de la Fonseca de la SER que les apetece volver a escucha

Voz 0142 20:23 después de la revolución

Voz 15 20:26 la semana pasada pues las aguas han vuelto a su cauce y María ha vuelto sus canciones y que una Fornas en mi música hay que ya nuestro encontrando así como regular ya eres adicta tu sección eso o que la música elegida en el anterior programa pues en fin mira no vamos a entrar otra vez en la lucha por la defensa de uno de los mejores grupos de este mundo que son los Hombres G vamos a cantantes y que sí que enterramos el hacha de guerra

Voz 23 20:51 Brahms que me descoloca hasta la semana pasada claro yo ya tenía prepara edita la sección tan montañita tan bonito como comprenderás no piensa desaprovecharla y eso quiere decir exactamente pues que la semana pasada hablamos de la incendio el Windsor Ike las canciones de hoy habla

Voz 1509 21:04 han de fuego

Voz 15 21:27 morro pero costó visto qué morro más grande el hechas a la vida Yukos tiene que me vienes con un reciclado toma no a Annie se te fue la cabeza con hombres gay yo no iba a permitir que fuera quedara mi trabajo mal dentro bueno encima empiezas con la canción de Lenny Moreira para Eurovisión vamos que me vienes con una lista de esas tuya de Gijón que no que me lo toman en serio te lo juro yo por esta lista pongo la mano en el fuego

Voz 24 21:53 eh

Voz 22 21:57 bueno

Voz 15 22:16 pero esto qué broma es que diría Miguel Ángel Aguilar pero que bromas esto me habías dicho con una lista de broma que no pero vamos a ver qué es que no te gustan Fangoria ahora sí sí mucho en el escaso que se lo está inventando y esta canción también me encanta esa hasta dame un voto de confianza que yo sé que claro te digo que voy a hacer una lista con canciones sobre fuego yo entiendo que pienses que voy a hacer algo chanante ahora te pero de verdad que no mira te traigo hasta artistas que seguro que lo conoces pero que yo creo que te pueden gustar fíjate como a la mexicana Jimena Sariñena

Voz 10 23:02 qué te parece

Voz 25 23:03 pues me parece muy bien la verdad que te pareció lo dime pues me parece muy bien la verdad acaba qué te parece que ya estoy más tranquila viendo lo que trae sí que estos está encauzado cántaros es que te he dicho que traía cosas buenas buenas

Voz 15 23:17 ya a los siguientes los conoces tú y todo el mundo porque son los Doors también traigo unan sus canciones más conocidas pero que hablan de fe

Voz 1509 23:24 luego en un tono poco más picaron

Voz 0142 23:40 que curioso Sete se ellos utilizando el doble sentido para que encienda

Voz 15 23:45 es que estos juegos que te permite la música son un gusto es que ese Town perdiendo parece que están siendo dulces y elegantes y en realidad mira fíjate en el tema que compuso Sayyaf tú qué pasional no cuando el fuego se encuentra con la gasolina Active pequeño tendrán que burlón Pablo guantazo sin pero yo no he estado leyendo la letra y oye

Voz 26 24:31 no te digo nada si te lo digo todo esto supondría amigos

Voz 15 24:37 pues aunque no te lo creas hay otros contextos más allá del puramente carnal para hablar del fuego si por ejemplo ha del le vino muy bien el simil para hablar de una relación que se consumo también te digo que yo no termino de entender muy bien eso de le prendió fuego a la lluvias a no sé lo que significa

Voz 1509 25:11 ah pues está bien claro

Voz 0142 25:14 bueno así en general conociendo el contexto pues sentido tienen hoy seguro que es algún tipo de expresión anglosajona no se puede digo

Voz 15 25:26 pues querida mía llegamos al final del programa pues mira hoy para elegir la canción final me voy a poner un poquito más serio de lo habitual porque supongo que te enteraste que la semana pasada falleció yp Flint el cantante de The Prodigy uno de los grupos de electrónica más importantes del panorama internacional y como no queríamos dejar pasar más programas en hacerle nuestro pequeño homenaje pues ahí vamos a cerrar esta sección de manera bastante contundente con una de las canciones más conocidas de la banda estaba muy bien con la temática de hoy hablamos de ese canto a la rebeldía que es hacer pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción Gracias Nina aquí en los oyentes gracias Marcos hasta la semana que viene hay que pollo Cho Vito Valle paciente está bien ya está

Voz 28 27:13 sí