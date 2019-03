De las 83 mujeres que trabajan en el zoo, 78 son hombres

Voz 1 00:00 no me quedé en el de vino Blair hemos rodeado sabemos que usted me habla muy mal también

Voz 2 00:11 Bale es un marciano es una isla en el vestuario que no está cumpliendo los objetivos por los que llegó al Real Madrid hace seis años no habla inglés no habla inglés ya ha preguntado sobre qué opinión no no no no no no

Voz 3 00:22 perdone perdone sino Sardà perdón nos salva

Voz 1145 00:25 por la tarde tenía la idea de que

Voz 4 00:27 de cincuenta millones de euros y que dices Maya barbaridad pero en realidad con con ese hombre que vive el mundo que esos ochocientos y pico expuso haciéndose y pico les permite es

Voz 0827 00:35 en Córdoba hay un accidente en la A cuarenta y cinco a su paso

Voz 5 00:38 por Aguilar de Campoo Aguilar de Campoo

Voz 4 00:40 es que la gente que no les gusta disfrazarse están bien como son están bien consigo mismo están bien consigo negro

Voz 5 00:46 el independentismo puesto sobre la mesa muchos argumentos algunos de ellos completamente a la ablación podemos cometer error vivan los horrores

Voz 6 00:56 rápido hay que emitir esta fin esta agrava esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 7 01:04 semanas de una unidad de vigilancia llegamos al informe número quinientos ochenta y uno

Voz 0827 01:15 sesenta y uno desde Villena íbamos vamos a comenzar imaginando cómo sería esta unidad de vigilancia hace cuatro mil

Voz 1145 01:22 años pues ayer pudimos hacerlo

Voz 8 01:26 de esas son ya sur Joon ho muelle son Colom

Voz 0827 01:32 sonido maravilloso el que imaginan que podían hablar aquellos pobladores en la península Ibérica hace cuatro mil años cuando llegaron aquellos pastores desde las estepas yo no podría corregir nada porque no tengo ni puñetera idea de lo que está diciendo pero así más o menos nos trajeron otra entre otras cosas ese idioma indoeuropeo a partir del cual empezamos a construir otros iríamos pero buena pasemos entremos en materia comencemos la unidad de vigilancia con algo que ya comienza a ser tradición en nuestros informes las diferentes formas de dar la hora de Pepa Bueno en este caso acuñado un huso horario que bueno podría ser de valor universal

Voz 7 02:12 Pepa Bueno

Voz 0827 02:14 la situación y las seis y once ahora a las seis y las siete y once las seis y once ahora en donde ustedes sabrán pero en algún sitio serán las seis John once más o menos pero bueno pelillos a la mar que tenemos mucha plancha Pablo Casado nos daría para hacer una UVI al menos al mes el equipo de todo por la radio nos hizo ayer un envío trabajo para Isaías caramba el gran Isaías

Voz 5 02:42 Pablo todo lo vamos a escuchar ahora Pablo Casado

Voz 0827 02:45 el pronuncia sectaria

Voz 1145 02:47 como hectárea la demagogia sectaria falsos ecologistas de la izquierda la izquierda sectaria os sectaria bueno por insultar bien

Voz 0827 02:58 por insultar bien pues por insultar bien sería sectario e que no es un sectario alemán sino que es esa la palabra salvo que sea un sectario tan grande tan grande que ocupe una hectárea pero bueno nos ha dejado también Pablo Casado una frase que es para temblar

Voz 1145 03:12 volvamos a la sociedad los frutos de su trabajo devolvemos a la sociedad la capacidad de emprender de ahorrar de ser responsables y quitemos a los políticos la mano de nuestro bolsillo toma ya nuestras

Voz 0827 03:25 estemos a los políticos en general osea que considera que los políticos en general tienen todo el día la mano en nuestros bolsillos esto para un líder político claro es verdad que el pobre dirige un partido en el que en esa materia ha pasado de todo incluso

Voz 1145 03:39 por error lo han proclamado nunca en ninguna gestión dividida pudo haber metido la mano le he dicho mil veces pero nunca la pata

Voz 9 03:47 es lo he dicho al revés al revés

Voz 0827 03:51 pese ha dicho puede haber metido la mano vaya si las consideran ahora el Roldán eh de del PP por algunas cuestiones turbias que hacia en fin sigamos recordando algo básico sobre nuestra lengua las palabras en español no tienen sexo tienen género quizás Albert Rivera ha llevado demasiado lejos eso del feminismo liberal nos dice nuestra vigilante Bárbara Granados

Voz 10 04:12 se trata de cambiar frases en este caso palabras ni el sexo de las palabras ni una ni el sexo de las palabras ni hacer una absurda guerra de sexos

Voz 0827 04:22 ya sabíamos aquello del sexo de los ángeles pero lo del sexo de las palabras y desde luego nadie lo haya pronunciado desde luego sería del género tonto eh e las palabras tienen género pero no tienen sexo sobre cambio de género tenemos un par de ellos esta semana las elecciones del próximo día veintiocho son elecciones anticipadas así que el Gobierno de Sánchez ha sido corto las Cortes pues también ha sido más cortas de lo normal nos dice Alfonso Sanz y quizás por eso pues primero Pepa Bueno dijo esto

Voz 11 04:54 en la próxima vez que nos veamos será jueves siete de marzo se habrán disuelto las cortas cortadas las Cortes y sobre todo las

Voz 0827 05:04 cortas y como todo se pega ayer mismo una contertulias suya Esther Palomera insistió en este cambio de género hablaba de la presidenta del Congreso Ana Pastor la presidenta al Congreso

Voz 12 05:15 de las últimas semanas está completamente desatada e hice unas declaraciones de corte absolutamente partidista y electoralista que son tremendamente inexplicables porque ella sigue siendo presidente de la escolta presidente de las generales

Voz 0827 05:29 eso te oigo caso de cortocircuito en el orden de los factores porque no sólo dicen las cortas sino que dice presidente de las cortas porque ella sigue siendo presidente

Voz 12 05:39 la escolta presidente de la escolta presidenta de las Cortes general

Voz 0827 05:41 es bueno al final corrige y dice presidenta de las Cortes

Voz 13 05:49 pero

Voz 0827 05:49 nos viene muy bien este error porque el femenino presidenta todavía no tiene un consenso universal en nuestro país el pasado fin de semana por ejemplo escuchábamos a Carlos López Tapia presentara una invitada en A vivir que son dos días Inés Picornell una mujer con un gran currículum

Voz 0347 06:03 el presidente de la Comisión Nacional de euro Clínica cuatro veces Secretario General de la ciudad española de neurofisiología presidente del Consejo Nacional de Especialidades e incluso fuera de la especialidad ahora mismo es la presidente del voluntario en Madrid

Voz 0827 06:18 la verdad que no sorprendió que utilizasen las palabras presidente secretario Javier del Pino nos dio una explicación

Voz 14 06:24 somos presidente no presidenta secreto

Voz 0827 06:26 Dario y no Secretaría porque tú quieres que usemos

Voz 14 06:29 esas palabras

Voz 0827 06:30 hay una razón para ello y yo hablamos Grammy fue la propia aludida Inés Picornell la que nos dijo por qué prefiere presidente a presidenta

Voz 15 06:40 bueno yo creo que es importante para mí respetar nuestra lengua y que es el presidente del participio del verbo ser el ente excelente que preside sea hombre o mujer

Voz 0827 06:55 bueno es importante respetar nuestra lengua dijo dice el ente que preside ex presidente respetamos su opción desde luego como no pero no podemos dar por válida la explicación porque quién usa el femenino presidenta también está respetando nuestra lengua y quizás Inés Picornell piense que ese femenino que le resulta tan extraño es un femenino reciente pero nada de eso eh llevan el diccionario doscientos dieciséis años más de dos siglos en tres mil ochocientos tres para denominar tanto la mujer del presidente como a la que mande y preside en alguna comunidad que sería su caso concreto bueno es tan antiguos uso Francino que cuando entro en el diccionario mujeres escribía con G nuestros hasta mil ochocientos treinta y dos mujeres escribía con y sin embargo ya existía en el diccionario el femenino presidenta seguramente si ella misma tienen una mujer que atiende su casa tendrá una asistenta va a una tienda le pedirá las cosas a una dependienta sin que le cree ningún tipo de problema así que me parece muy bien que utilice todavía el común en cuanto al género presidente pero desde luego el femenino presidenta es tan correcto como cualquier otro hay otros femeninos que todavía están en discusión quizás estén en transición pero que se van usando poco a poco este por ejemplo no envían desde Valencia

Voz 16 08:09 está con nosotros desde la Asamblea Feminista Celsa a Benito que se la portavoz a la portavoz del Bloque de cuidadores

Voz 0827 08:16 portavoz la portavoz de momento no está en el diccionario yo también creo que portavoz es un femenino innecesarios y analizamos la etimología de la palabra pero también te diré que no suena más raro que jueza por ejemplo así que veremos a ver cómo en un futuro se va extendiendo o no queda para el olvido este femenino en y en todo caso no haremos sangre porque cada uno tenemos lo nuestro buen esta semana instruyó por partida doble sensibilidad si Roberto carnicero y Marta Zamora me dicen que cometí un terrible dequeísmo en este momento de radio el ochocientos y pico mil millones de personas pasando hambre hombre teniendo en cuenta de que son hombre teniendo en cuenta de que somos de lo que es verdad que es muy sutil pero bueno me cubre de ceniza porque tiene razón teniendo en cuenta que soy vigilante es lo que tenía que ver dicho y es verdad que en general los dequeísmo son espantosas y la otra que me envían en este caso Mariluz Gaviño es este momento en el que hablaba de la masiva participación que se esperaba en las manifestaciones del ocho EM una vigilancia especialmente importante

Voz 1145 09:13 un día como hoy en el que habrá no habrán

Voz 0827 09:16 miles de decenas miles de entrenar al revés miles de millones de mujeres miles de decenas este día en el que habrán miles de decenas de manifestantes en las calles dije es verdad que gramatical mente ese miles de decenas suena muy raro porque al nombrar cantidades siempre articulamos de menor a mayor eh cuando nos referimos al remoto pasado hablamos de miles de millones de años no de millones de miles de años cuando hablamos de un desfalco hablamos de decenas de miles de euros no de miles de decenas de euros aunque en este caso por salvarme un poquito esta desviación gramatical no supone un error de precisión porque matemáticamente el orden de los factores no altera la verdad ducto eso sería lo mismo miles de decenas que decenas de miles pero lo correcto es lo que me señala la vigilante bueno vamos con algunas dudas que plantean nuestros oyentes Manuel Lorenzo cree que Carlos Boyero hablando del argumento de la película mula la última de Clint Eastwood confundió cártel con cartel

Voz 1145 10:15 llevando el peso trasladando en su coche a través de Illinois la droga para un cartel la droga para un cartel

Voz 0827 10:23 trasladando la droga para un cartel bueno pues aquí tenemos que saludar a Boyero eh porque cuando esta palabra con esta palabra nos referimos a esa organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas existe la doble posibilidad de actuación cártel o cartel

Voz 1145 10:39 pensaba que era siempre Carter no pues cártel o carta

Voz 0827 10:42 el las dos son válidas otra cosa es que Cort colgaremos la lámina de la película en la habitación de Carlos Boyero en ese caso sí que es cartel no cartel en el otro caso la doble acentuación es posible y Mario Suárez también tiene dudas sobre este momento en que José Mercé habla de los pros y las contras

Voz 18 11:00 se merecen eso lo paciente pero sólo merecen también los médicos no

Voz 1145 11:03 sí que creo que creo que hoy en día tenemos

Voz 19 11:07 con todo lo probé todas las contra con todo lo probé de todas las contra que tenemos

Voz 0827 11:11 todos los puros y todas las contras Mario Suárez cree que serían los pros y los contras la Fundéu le da la razón pro y contra cuando funcionan con sustantivos tal tal tal tal pues son términos masculinos y sus plurales serían también masculinos los pros y los contras pero yo tengo una duda porque el sustantivo contra para denominar una dificultad en el diccionario figura como palabra de género femenino así que por qué no decir la contra las contras y dejó la duda en el aire eh porque algún vigilante quiere aportar alguna información Mario también pilló a Martín Berasategui por este ángel de la guardia

Voz 20 11:49 asimismo Jane y Eugenia que es nuestro ángel de la guardia ángel de la guardia coronas

Voz 0827 11:54 nuestro ángel de la guardia bueno salvo que uno tenga un amigo que se llame Ángel y que esté a la Guardia Civil que se que explique sería el ángel de la guardia lo normal es referirnos al ángel de la guarda nosotros también planteamos dudas de oficio bueno aunque ésta también la escuchó en directo Paula Cortezo ayer mismo una duda sobre el detonante

Voz 1145 12:23 el detonador en realidad fue el detonante detonante tomar

Voz 0827 12:28 que yo creo que detonador también podría ser pero yo diría siempre donantes

Voz 7 12:31 ya veis cómo te salvaba pero comprobarlo

Voz 0827 12:36 comprueba lo me pedía Nieves dice seguro que te salva decía Roberto I con lo que queda hemos a Nieves pero no no podemos salvarla e una vigilancia muy interesante la tuya Francino porque detonador y de donante sí que son sinónimos cuando nos referimos a ese dispositivo que activa un explosivo sin embargo cuando usamos esta palabra para referirnos metafóricamente al desencadenante de algo de una crisis por ejemplo como la que nos contaba ni es la palabra es de detonante detonante eso no quita para que si hay muchas Concostrina es en el mundo que sigan hablando de detonador de una etnia crisis pues la cosa se instale pero de momento no está instalada también Concostrina más que uno no hay más que unas desde luego aún corrigiendo la es que es tan impecable bueno también tuvimos hablando de ese primer Brexit de Enrique VIII una duda sobre si el Rey inglés pudo plantarse ante el Vaticano

Voz 21 13:28 que es de donde viene un poco estos estos lodos de ahora lo que yo no sé ni es es que si el el Vaticano con lo que era el Vaticano con lo que era y con lo que es

Voz 0827 13:40 bueno pues efectivamente Enrique VIII no pude enfrentarse al Vaticano porque no existía en aquellos tiempos existía en los estados pontificios el Vaticano como Estado se creó muchísimo más más tarde hasta mil novecientos veintinueve no se fundó cuando por no existir en época Enrique VIII ni siquiera existía la basílica de San Pedro que se estaba construyendo en aquel momento INI una vigilancia también muy interesante por cierto hablando sobre el Brexit no resultó chocante lo que nos dijo Begoña que es que dice que los británicos están hartos están hasta el copete

Voz 1145 14:14 claro con total entre otros

Voz 22 14:16 vende vamos estamos hasta el copete

Voz 1145 14:18 qué tal copete hasta el copete la verdad es que no resuelto

Voz 0827 14:21 extraño aquí solemos decir que estamos hasta la coronilla o hasta el moño pero bueno entiende porque copete es el pelo que sellaba levantado en la frente y en algunas sabes el moño penacho de plumas que tienen en lo alto de la cabeza así que sería vendría a ser lo mismo pero aquí la frase que utilizamos es otra también es muy interesante está duda sobre la palabra ablación nos la envía un clásico José Antonio Barrionuevo hablaba Celia Villalobos de la ablación del clítoris nuestro vigilante cree que es una expresión redundante

Voz 12 14:52 mujeres que son esclavas en las empresa mujeres que lo hacen todavía la ablación del clítoris todavía la ablación del clítoris

Voz 0827 14:59 es verdad que ablación en general es la extirpación de cualquier parte del cuerpo cualquiera pero esta palabra se ha ido especializando con el paso del tiempo al menos en el uso común por ejemplo no solemos hablar de la ablación del riñón o de la ablación de la vesícula sino de la extirpación y sin embargo si oímos hablar de la ablación y cuando oímos hablar de la ablación pues pensamos en la excitación automáticamente no así que sí que sería una expresión que se puede ir tornando regalo

Voz 23 15:28 Dante

Voz 0827 15:33 bueno algunos expedientes X de esta semana Jesús Rivas nos envía este momento del Telediario de Televisión Española en el que hablaban del aumento de número de mujeres entre los trabajadores del Zoo de Madrid pero tal y como se expresa la trabajadora que habla nos quedan dudas sobre el sexo de las presuntas mujeres trabajadoras

Voz 25 15:49 en general en el parque ha ido sucedían no lo mismo de ochenta y tres mujeres que trabajamos en estos momentos setenta y ocho nombres ocho noventa y ocho

Voz 0827 16:01 de ochenta y tres mujeres que trabajan Herzog setenta y ocho son hombres así que serían tras ir solamente nos quedarían cinco mujeres las cosas pues sería para tanto caso contrario al de estas mujeres que son hombres en el zoo es el líder político varón que sin embargo ha sido madre tal y como nos expresamos esto nos reenvía Sofía Gómez

Voz 1551 16:21 señor secretario general de Podemos en los carteles han puesto un nombre que no se puede olvidar como el de Francisco Alegre anuncian su vuelta a los ruedos tres meses después de que se retirara por baja maternal baja maternal

Voz 0827 16:33 hombre no Pablo Iglesias Se retiró pues baja paternal e ir volverá a retirarse porque esta semana nos han anunciado de que la pareja está embarazada de nuevo peor es lo que le ha sucedido al presidente valenciano atención a vuestro presidente a Ximo Puig que al parecer ha espetado ha hecho tufo

Voz 7 16:52 no descartamos no es una posibilidad que la descartamos

Voz 12 16:55 Banesto ha pedido hoy un cara a cara con el candidato del PSPV ocho ocho

Voz 25 16:59 Ximo Puig para poder confrontar los programas

Voz 12 17:02 electorales de la izquierda

Voz 0827 17:04 fabricante de horchata de chufa de chufa no bueno y Eduardo García invita a una reportera de España directo que realiza una conexión para contar el entierro de la sardina desde una fuente de la época de de Carlos III

Voz 26 17:18 la Fuente de los Pajaritos como cada año como ya dicen algunos que hacían de la época de Carlos III de Carlos III de bueno pero de pero muy saturado mero

Voz 0827 17:30 corrigen sobre la marcha pero la cosa no es que se haya saltado un montón de Reyes es que se ha inventado uno que nunca jamás existió nos quedamos en Carlos IV yo creo que ningún Rey ha puesto ya a nombre de Carlos a su hijo para no confluir con Carlos V claro como lo llamamos Carlos Quinto como el de Alemania o lo llamamos Carlos esto ya diré que habían que haya bueno y Santiago Rojo cree que Manuel Jabois también trasladó Georgia hasta los Estados Unidos cuando hablaba de su gastronomía

Voz 1145 17:55 el ranking lo lidera el CAT sea Puri de Georgia Georgia un pan elaborado con levadura relleno con queso

Voz 0827 18:03 Puri efectivamente es un plato delicioso pero de Georgia no de Georgia que está en Estados

Voz 1145 18:08 los como mano él es Manuel Jabois Inés Manuel Jaua

Voz 24 18:15 ha añadido

Voz 0827 18:18 aquí andamos pasando la tarde tan agradable en Villena muy bien acompañado dos con muchos melillenses o bien Eros que no villanos eh porque a veces nos equivocamos con los gentilicio nos dice Alfonso Vicente con esto que nos pasó con Alcorcón

Voz 1145 18:32 los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón han pedido de hecho un esfuerzo a los equipos de la Comunidad de Madrid dada la envergadura del fuego El Ayuntamiento Alcor de Alcorcón de Alcorcón a corto

Voz 0827 18:45 sí como era el gentilicio de Alcorcón ya así rematados buen y te habrá sorprendido mucho que no haya metido ningún gazapo de Villena bueno es que aquí habla muy bien no se equivoca no me han mandado ni uno deben hablar extraordinariamente bien habla muy bien no como les da la voz de pequeño

Voz 1145 19:02 nos quedó en el tintero Un doctor Juan Carlos Gómez para hablar de las células de la columna vertebral bueno las células del cordón umbilical la gente

Voz 27 19:14 estas qué perfil era que sigue perfil eran en

Voz 1145 19:18 como prefabricados calle de Rikers es una joya yo tengo una folla una foto perdóname vaya

Voz 0157 19:26 la primera plaza ya lo han oído está muy difícil pero a ver si se puede conseguir esa segunda posición en el grupo que también gala y Gary que también le ha pasado al Albacete el para próxima temporada no

Voz 0827 19:39 en Albacete aparte de tropezar es que además son unos exagerados dar un premio de lotería hoy tenemos que contarles que Albacete tiene un nuevo millones

Voz 0372 19:45 Mario por el pleno al quince en La Quiniela son cerca de ciento seis mil ciento sesenta y siete millones de euros

Voz 0827 19:53 pues no era tanto Francino

Voz 0372 19:57 practicamos son ciento seis millones de euros los que se ha llevado el pero hablemos noticia la quiniela un vecino de Albacete ha conseguido el pleno al quince la de ayer domingo dieciocho de enero el agraciado cobrará más de ciento seis mil euros

Voz 0827 20:14 se exentas de setas ciento seis mil millones a ciento seis mil euros IPE que ampliamos la noticia no no la hemos reducido de narices vamos bueno tampoco aquí en Villena son como los de Alicante capital que no saben en qué tiempo vive

Voz 28 20:27 Nos quedan tres minutos nos hará cumplir al tiempo reglamentario recuerdo que dijo el colegiado cinco más por lo tanto no marchamos al no veinte ICIT algo menos de cinco es decir a cuarenta cuarenta cincuenta algo más de cinco es decir a cuarenta cuarenta cincuenta yo lo digo no veinticinco de partido

Voz 0827 20:43 como para llegar puntual en Alicante ni tampoco son como los de Valencia

Voz 12 20:47 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigo

Voz 29 20:52 dadas por los rabos por los rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat donde puede superar los setenta kilómetros por hora en el litoral por la tarde los socialistas los socialistas van a estar nublados los cielos perdón esta anuladas

Voz 30 21:05 ayer bueno estuvimos en la presentación en Valencia de él

Voz 12 21:09 Premio de Novela Histórica Alfonso X El

Voz 30 21:12 la voz Alfonso X El sabor

Voz 0827 21:15 bueno me alegro muy bien ya que a quién Villena fenomenal pero espero que la próxima vez que volvamos podamos tener algunas de por aquí lo que sí que tienen aquí son muchas palabras palabras que recogió en un diccionario José María Soler García eh que es un hombre que buceo en las palabras de Villena llegó a hacer este diccionario Villena pero bueno pues en este diccionario con la ayuda de Loli Fenoll directora de la Fundación José María Soler ha buceado esta semana Ignacio Barrón para hablarnos de el diccionario

Voz 31 21:45 hoy hemos venido a hablar del enero ojo que no del billete

Voz 32 21:49 en si aquí normalmente de se no se X ese dice Villa enero genero es una un concepto que no está recogido en el diccionario de la Real Academia Soler lo utiliza porque el gentilicio popular Villena ese sería el común ultimó

Voz 33 22:03 el diccionario de llanero recoge más de seis mil doscientas palabras típicas de Villa

Voz 32 22:07 a pega luso le por ejemplo cuando ni una persona que muy pegajosa que no te la quitaban de encima republicanos que está todo manga por hombro revuelo revolucionado todo en desorden que tiene mucho que ver con el dialecto murciano tiene su diferencias así como en Murcia o en Lorca sobre todo se utilizan la palabra Facal a quise utilizar la palabra Jacko que Iñako que existe ya quieto así sonaría este fondo

Voz 33 22:31 dentro de un artículo en Villa enero

Voz 32 22:33 Pedro Reguera no me Nacho Martín que vino Santiago con más breve sino lila que opere que se meta la lengua

Voz 33 22:41 coja el diccionario llanero no sólo recoge voces es un homenaje a la historia del pueblo por eso también encontramos topónimos de Villena y apodos de su gente y hay algunos que merecen ser recordados

Voz 32 22:52 mamá teta el pinchar ruedas sirvieron alguno pinchar alguna rue de Zika pues ya el pincha rueda el que deberá que que da nombre a una una panadería el forro que también sigue en si seguimos llamándole si es el hijo del forro ya saben quiénes si me está oyendo se estará riendo

Voz 33 23:09 hasta los iguales de la ONCE tiene su peculiar traducción en Villa enero el número cinco

Voz 32 23:13 se le dice la lucha el ochenta y nueve la bufa la gamba la agonía el noventa y nueve cero cero la muerte porque claro un cero o no pinta nada

Voz 33 23:23 muchas otras lenguas y dialectos de España el enero lucha por sobrevivir

Voz 32 23:27 pese algunas de estas presiones como ya hemos dicho que se baten en retirada llegan a perderse por lo menos que podamos evocar la como estamos haciendo

Voz 33 23:36 sí aquí pero como sólo tenemos una hemeroteca de tiempo dejamos este pequeño homenaje mes mico