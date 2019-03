Flash Deportes SER de las 18:30 (15/03/19)

esta noche se abre la jornada veintiocho en primera división la Real Sociedad recibe a las nueve en Anoeta al Levante ambos con necesidad de ganar tras dos derrotas consecutivas los txuri urdin es necesitan los tres puntos para acercarse a los puestos europeos mientras que el Levante a sólo cinco puestos de la quema quiere tratar de ganar para poder alejarse lo más posible Ésta será la última nada antes del parón de selecciones y esta mañana Luis Enrique ha dado la lista de convocados para los próximos encuentros ante Noruega Malta como viene siendo habitual la lista trae muchas novedades tres grandes ausencias Isco Saúl ICO que no han ido convocados y ocho caras nuevas Bernat Sergi Gómez Fabián Parejo Navas Muniain Canales y Jaime Mata para el asturiano esto no es una revolución

solución revolución suena siempre tan feo vamos a evolucionar la competencia está ahí va a depender de ellos me encanta además de ese sentimiento que puedo tener jugador de llegar vengo a la selección a a darlo todo porque quiero continuar eso va a hacernos crecer va generar si los jugadores se demuestra su nivel esa sensación que ellos pero que que hayan al equipo oí deberemos y me si me equivoco