Ser Aventureros: Carlos Soria y Álex Txikom (16/03/2019)

Voz 1025 01:05 ya que estamos ya discusión aquí no empezamos la mañana buenos días antes que nada porque las cosas empiezan como Dios manda buenos días bienvenidos a Ser aventureros de este programa que dice escuchar a través de la Cadena Ser hola muy buenos días o a través de la OCE sesenta de Radio Caracol que por cierto en Estados Unidos ha cambiado en nosotros todavía no haya vamos cinco en vez de seis horas de diferencia pero es escucha el domingo por la tarde a partir de las tres así que es un abrazo muy fuerte feliz tarde a todos los que Nos escucháis en Estados Unidos gracias a Radio Caracol señor Ángel Colina buenos días buenos días señor Ponseti señor muy encantado mucho algo no no no a momento

Voz 5 01:42 muy poco a poco porque estoy un poco todo lo que tengo que calentar estás hecho hombre Chema Rodríguez buenas muy bien vemos aquí andábamos discutiendo sobre el documental Free solo no

Voz 1025 01:51 que los Agustín contado todo y como estaba robado haciendo cuestiones técnicas cuando vi a mí lo que me impresiona no es como estar rodada es que me impresiona él tiene claro sea que es algo quites que hay en esa cabeza bueno que esa es la clave no no no no esto no funciona no no no pero hay ahí

Voz 6 02:09 el riesgo enorme que va a todos

Voz 5 02:12 pero hay hay una parte no hay hay una parte por un lado de de

Voz 1025 02:16 pero eso por cierto para los países que sabe de lo que hablamos es el documental que ganó el Oscar exactamente este año si es un tío suyo eh pareja no es algo que puede pasar

Voz 6 02:30 a dos metros lo cual que os diga ustedes no

Voz 5 02:36 David no sabía ascendido nunca en sólo en solo no sería la primera vez que es ascendido con lo que es preciso lo que hay gente que no sabe Fritz sólo en serio

Voz 1025 02:45 apelo a ascender ascender paredes y seguridad sin ningún tipo de cuerdas dice nada absolutamente nada de eso lo hacen sólo con un tope para hacer

Voz 5 02:56 eso hay que tener ya aparte de una una capacidad técnica brutal que tiene una cabeza imperial a la cabeza de este Chiri y ese documento esté muy bien porque no no solamente un reportaje entre comillas sobre la ascensión sino que está toda la historia previa a la ascensión los meses anteriores la relación con la novia la vida de él

Voz 1025 03:15 es una relación consigo mismo conmigo y lo que supone tomar esa decisión

Voz 7 03:21 nunca pagará colgarse con con un dedo de cada martes si son capaces de colgarse de nada un saliente de lo vimos en sesiones documental no hay no salir

Voz 8 03:30 era una rayita de nada ahí puedo ver a tres metros del suelo es que a trescientos metros del suelo y de esto qué es

Voz 5 03:37 pues no pero es curioso porque el cuenta en el momento que me dices bueno que pasa es que son una especie de psicópatas que nos tienen emoción sentimiento no les decía yo siento pánico en algunas ocasiones y me tengo que parar me tengo que pegar contra la pared vencer el pánico tú sabes lo que es vencer ese miedo

Voz 1025 03:53 no tiene que ser de sabiendo que ni para arriba ni Pavarotti claro que tendrían que pasar si yo si no hay alternativa tremendo bueno dicho lo dicho recomendable cien por cien tenemos un montón de cosas partir en el día de hoy sabéis que es lo hemos estado siguiendo con mucho interés durante las últimas jornadas todo lo que ha supuesto el trabajo de Alex Chicón que ha estado en este programa muchas veces sobre todo que sabéis que está en el K2 que está intentando hacer la invernal en mitad de eso se ha visto envuelto en una operación de rescate de dos montañeros que desafortunadamente han perdido la vida en el del italiano Daniele Nardy el británico Tom Ballack pero que sabéis que se ha abierto una excursión muy interesante en la montaña sobre las decisiones tomadas precisamente por estos dos montañeros sobre los riesgos asumidos en donde algunos han considerado que eran que no misión suicida por donde querían ascender así que hablaremos con la Ciccone estaremos en el K2 pero también estaremos con carros Soria que es con diferencia el Bétera no más veterano que tenemos dentro del mundo de la montaña cuando estos ocho miles y un gran conocedor de todo lo que es esto hay diciendo que nos puede probablemente aportaron poco de luz tenemos hoy una entrevista muy muy muy chula con una chica que decidió eh te iba a decir salir corriendo para Irán y cruzarlo corriendo no salir corriendo pero sí cruzó corriendo Irán así que yo creo que va a fascinar todo lo que teníamos antes que nada también ahí está José Luis Angulo hola José Luis qué tal estás muy cuando días hola José Luis Angulo deberías estar televisión enfermera donde estas no José Luis Angulo José Luis Angulo a la una las dudas ha ido al baño momento vaya mientras tanto mi si entre esas paredes dando Angulo que insisto no muy bien por dónde anda de va ni quiénes van a empezar a poner cabecera a tu bien eso hoy con todo esto yo estoy Aramón no será aventura viajaré el libro de de cada edición de CAI lo va el Galán por cierto vamos a hacer un juego en redes sociales nos hemos traído de Benasque porque hay muchos oyentes que no sabéis escrito hecho oye nosotros no tiene pero nos encantaban los gorros Nos encantaban las camisetas vale nos hemos traído de Benasque un gorro y una camiseta que lo vamos a colgar en redes sociales será muy fácil participar entre todos los que no sigáis en la cuenta de Twitter de Ser aventureros arrobas en aventureros ir gays el tuit que vamos a poner con la gorra y con la camiseta entre dos pues habrá un afortunado que se ganará veinte por va teniendo te has dominando siguen no vale porque luego vamos hombre José Luis Angulo que hacías hijo de mi vida donde estaba

Voz 9 06:51 lo lo que pasa es que está esperando a como el saludo de Chema ha sido tan cortito en esta ocasión digo pues

Voz 1055 06:57 Aído ha ido porque han saludado me parece un poquito largo

Voz 1025 07:01 no sé no sé no sé que ahí hay un ataque bajo que yo yo sabes tú sabes no que ha visto la puñalada sé yo creo que no sé si eres consciente pero yo cada vez que terminamos el programa cuando vienes aquí vengo yo luego lo sólo llevar a trabajar en coche así no voy a recomendar que se saque un billete de metro caro lo que ha dicho teléfono cuando le dientes Allen

Voz 9 07:27 por teléfono igual no comprendió mi tío ni a la verdad es que Chema siempre todo lo que dice es conjuntamente y a mí expresamente corta la la

Voz 1025 07:36 ya dicho bueno traerlo libro oye te dan una noticia una mentira quedó que venga

Voz 11 07:54 litros de Jose Luis

Voz 1025 07:57 nunca ha sido más fiel a la realidad ahora mismo está tirado en el sofá a José Luis Angulo osea que a ver Viaje

Voz 7 08:05 sí

Voz 9 08:05 venga había esquemas de me dice tengo un libro y una noticia así que me dejen pionero

Voz 1025 08:09 la noticia por favor somos muy de él

Voz 9 08:12 es una agradable noticia que como todo habrá que coger así con

Voz 1025 08:16 entonces mejor el libro no no no

Voz 1055 08:18 a la tilda las islas pero pequeña archipiélago perteneciente a Dinamarca ahí bueno pues situados en el Círculo Polar Ártico ha decidido que durante un fin de semana cerraba el país al turismo han considerado que es un bueno pues que un país que obviamente

Voz 1025 08:36 me valía de pesado visitando el sitio

Voz 1055 08:38 efectivamente no recuerdo ahora mismo la fecha pero han prohibido que Baltimore salvo que sean cooperantes que quieran limpiar el país durante un fin de semana y por lo tanto a mí me parece ellos han dicho que que no quieren que el país le vaya de las manos que últimamente pues estaba viendo muchas publicaciones nuestra revista Nacional Geographic etcétera que están poniendo como uno de los dos pinos iconos a nivel de naturaleza para dos mil veinte y que no querían que se les fuera de las entre las manos bueno sobrante se puede estar de acuerdo que no está de acuerdo no es la noticia pero al menos me parece importante cuando echarse los países lo que se quiere E más más aviones vuelos charter etcétera pues bueno pues Tancredo

Voz 1025 09:20 pero pero eso quiere decir que cerrarán otros fines de semana o que sólo han cerrado este punto

Voz 1055 09:24 bueno de momento van a cerrar este nos nos ha cerrado todavía sino que se va pero bueno que cual gente pues eso que no sé cómo funcionan te maten

Voz 5 09:35 quieres que te cuente la cara B de la noticia a José Luis venga las claro la cara pero la noticia es que esto lo han hecho como campaña publicitaria para que vengan más turistas decir saca sacando esa noticia tú lo estás contando ahora ha contado en todo el mundo de la isla habitualmente no hablan el Tato y ahora se está hablando de la Islas Feroe porque es porque han hecho este cierre y como consecuencia vendrá más gente

Voz 1025 09:56 no no no no de estas colando honda cuneta camuflada José Luis

Voz 9 10:01 no no no que va no absoluto yo personalmente no no conozco las islas pero sí que he tenido la oportunidad de pero bueno luego por de que no pude y no conozco no conozco el país que simplemente es la noticia que conquiste Chema salió hace tiempo pero bueno entre unas cosas y otras haría que estoy

Voz 1025 10:16 poco más tarde no pasa de de

Voz 1055 10:19 una operación pero pero sí que es cierto que bueno pues lo decía que solamente en todas las noticias luego en una Umunna parte bueno a lo mejor no tan clara como el titular pero bueno a mi me parece que más sabe que en este caso se utilice publicitariamente quizás en otros destinos más acostumbrados al turismo y con más y bueno pues muchísima más gente pues bueno a veces a lo mejor hay que cortar Islandia lo hizo años Islandia decidió que no podía más gente al país tenis el alojamiento que estuvieran no se dedica a hacer hoteles eh además se alojan en albergues hay poca hotelería es optaron por no tener el tipo de turismo que podía aguantar las las islas al mostrar cuestan no sea la más indicada para para plantearnos eso pero yo creo que se pueden hacer un turismo responsable sostenible bueno habrá que ver cómo evoluciona este Chema con la semana siguiente pues el país está afectado pero bueno

Voz 5 11:12 el paradigma de ese control del turismo debutan no tu has estado ahí

Voz 12 11:15 si ello un numeroso

Voz 1025 11:19 emite no

Voz 1055 11:19 Bután ha puesto un número límite bueno ahí va asociado un tema económico si es cierto que es un país muy caro para

Voz 1025 11:25 me me estáis dando otra Kun

Voz 8 11:27 hay una cosa de la quebrantahuesos también pues no me lo límite y cada año hay más gente que quiere partir

Voz 1025 11:32 claro que se perdió por las Islas Feroe Islandia hay Bután tenemos una claro total quebranta que este año vamos con equipo también y estaremos invitando a oyentes a que formen parte del equipo es decir aventureros sobre todo la noticia si es que le han operado de una operación de las amistad en la noticia viene acompañada de un libro

Voz 9 11:52 que efectivamente puedan libro vamos a la naturaleza y no vamos con Charles Foster y un libro que sea mal ser animal lo acaba de decir amistades

Voz 1025 12:01 será aventureros era animal

Voz 9 12:03 ahí está el Capitán Swing que últimamente está sacando pues libros de naturaleza muy

Voz 1055 12:09 muy diferente Si bueno pues muy muy combativos y el término nos vale y Charles Foster pues es una es un es un inglés con un montón de premios de literatura de viajes hecho documentales llevas Jen decide ponerse en la piel literalmente en la piel pues las plumas con las escamas de cinco animales CIBIR vivir como ellos durante un tiempo para poder realmente a ver lo que siente un Tejón una nutria un ciervo un toro y un vencejos Si Bono durante un poquito tiempo en la medida de que él es obviamente un humano pues intenta vivir pues como común Tejón durmiendo en una en una ama dijera una madriguera que se construye intentando pues salir por la noche vivir por la noche sé que ver lo que pueden verlos los ver los cajones cuando es la nutria pues también pide un tiempo pues en un río y sigue los doce digamos los parámetros naturales de esos animales el líbor creo que bastante interesante desde ese punto de vista es decir no es una persona que estudiar los animales sino que en la medida lo posible no olvidando por supuesto que les un humano pues convertirse tanto en tiempo en esos en Slonim vales cuando convive o sin venta emular a los ciervos pues lo mismo es bueno esa ese ese conocer los olores de los bosques conocer el el bono la distancia digamos de de seguridad con otros animales etcétera y bueno yo creo que es una forma muy bonita de de conocer esos cinco animales Tejón nutría ciervos zorros vencejos para mí pues un libro que tienes a ventas no no había conoció nunca una persona que se pongan en la piel de esos de esos cinco animales dedique que Air animal Charles Foster y editado como decíamos por capitán estoy un acercamiento íntimo y radical a la naturaleza

Voz 1025 13:51 pues un abrazo enorme amigo cuida te mucho feliz día ya ya recuperarse para no venga una verdad hasta luego bueno decíamos al principio del panorama os contábamos un poco una de las noticias que hemos estado siguiendo lo hemos estado siguiendo con mucho interés precisamente lo que había sufrido Tom Hardy porque eh que había abierto un debate interesante dentro de lo que es el mundo de la montaña Hydro que son nuestros profesionales que se dedican a esto queríamos saber de primera mano porque nos vamos a ir hasta al K2 con Alex Chicón y y cómo lo ha vivido él porque era el estado precisamente en todas las operaciones de rescate de él es la foto que se autorizó a colgar precisamente en el famoso Espolón donde perdieron la vida dónde están los dos cuerpos de los dos montañeros que hemos estado hablando de ellos tanto en Hardy como de Tom Ballard y a la otra parte hemos llamado también a Carlos Soria que hará lo escucharéis porque creemos que es alguien que nos puede poner y apuntar un montón de sensatez a esta historia lo primero dos vamos al caos al chico en qué tal estás amigo

Voz 13 15:14 hola muy bien muy bien

Voz 1025 15:17 cantado de escucharte cómo estás de fuerzas como están las cosas por el K2 como si siguen los planes

Voz 13 15:25 pues bien muy contento la verdad hubieran salido para arriba Ignacio y Félix esta que tampoco seamos voy mañana salimos el resto del equipo bueno pues parece que tenemos cuatro cinco días buenos y a ver que somos capaces de hacer osea que vamos a por ello o que sí sí sí sí vamos a por ello vamos a por ello ahí Pandillo al final pero bueno he haber el mes de febrero han sido muy muy malo las ventanas que siempre ha marcado pues bueno siempre he jugado mucho más viento nos ha castigado mucho el viento sobre todo por encima de Campo uno y bueno pues saber ahora que somos capaces de hacer la de que de momento estamos con mucha energía tras una semana un poquito alborotada ahí algo alocada pues bueno yo creo que ya no somos atentado llevamos dos días aquí en el campo hace dos tres días y la verdad que bueno pues bueno a ver a ver a ver a ver que qué somos cómo nos va a hacer

Voz 1025 16:14 M ha contra un becario para el tema de hoy que se llama Carlos Soria un chaval que está empezando en esto de la montaña Varane que también te voy a preguntar lo que quiera hola qué tal estamos dos días hola buenos

Voz 14 16:25 días qué tal estupendamente no tan bien como Ales ahí en el cabos a mí pero bueno estoy aquí en mi recuperación de la rodilla a todo esto pues va mejorando despacito ando cada día un poco mejor pero la lesión no Garbo demasiado pero obvian voy poco a poco hay pero maestro antes seguro

Voz 1025 16:48 te estás poniendo fechas para para armar lío o no estás tranquilo

Voz 14 16:54 bueno sí podría ser podría ser volviese al Zawahiri ahora en el mes de abril porque yo sólo me preocupa la rodilla pero también necesito patrocinadores

Voz 1025 17:05 ah bueno está está partes importante pregunta que que de esto Alex vamos bien no este año la aventura es es fuerte pero pero afortunadamente está apoyada

Voz 13 17:17 si hola Carlos I la verdad que sí y es que bueno pues siempre siempre echas de menos aspectos que que podrían salir mejor pero la verdad que no nos vamos a quejar y no Gavà siete mucho esfuerzo y trabajo pues las cosas van saliendo no lo mismo yo confío en que Carlos se recupere esa rodilla a lo antes posible Carlos sé que lo vas a conseguir siempre siempre de este no suelo decir sobre todo en cuanto a los patrocinadores no me cabe la menor duda de que también va a salir no es una lástima porque es la incertidumbre que genera siempre a última hora pues bueno pues no te da ese punto de tranquilidad no Carlos

Voz 14 17:54 se ya sabes tú vales cómo son estas cosas de sobra pero bueno pero bien no estamos bien nombre me han tenido que operar no ha tenido más remedio la que estoy encantado de hablar desde K dos contigo te muy bien de una maravilla aquí o aquí

Voz 13 18:10 pues está unos cuantos años juntos de Carlos dos mil

Voz 14 18:12 de nuevo allí dos mil cuatro en el Vall Torres antes acuérdate

Voz 13 18:20 sí sí también por eso

Voz 1025 18:23 qué bárbaro oye vamos por parte Aleix Cuéntame que ha supuesto el el tener que ir a esa misión esta un tanto a la desesperada de de ver qué había pasado con Tom Daniele Nardy si eso por ejemplo a cambio tus planes de todo lo que estamos haciendo en el K2 o no luego lo que te encontraste ahí porque me imagino que lo que viste de BA ser tremendo no porque era imposible intentar ir a por ellos

Voz 13 18:53 sí hombre lo primero es verdad que renuncias dejas a un lado pastas lo que es tu proyecto inicial que es estar aquí en el en el K2 evidentemente y bueno pues ha perdido una una rotación no era el final aquí miles de millones de años de aquí seguirá no yo creo que por encima de pueden a todo esto pues yo que está al final hemos hablado con Daniel Ek conocemos a su familia con Tom Bush no tenía la oportunidad de de conocernos personalmente Bono a si en el principio por iban a salir los rusos y hay finalmente pues viendo un poquito pues la tecnología que llevábamos el telescopio más que teníamos tres dones allí pues finalmente la familia optó por que fuésemos nosotros bueno fútbol un equipo de doctor Josep chasis Ignacio ahí Félix Criado bueno desayuno somos dar un helicóptero a cinco mil metros llega al valle del día mi sus maniobras peligrosas no entonces no ha influido para nada sencillo y luego han sido tres la pena vivir trabajando día y noche no por si queda la frontal por si hubiera ya sabía que no iba a haber indicios de vida bueno pues dentro de lo que el equipo está muy satisfecho porque he podido dar una respuesta a las familias no yo creo que eso es lo más importante no

Voz 1025 20:17 tengo que poneros iba para los dos el tema sobre la mesa leía yo sí Monde Moré a Simone Moro esta semana veía que que se quejaba de de esa frase que había utilizado gente de de que no han tenido mala suerte que eran los dos conscientes de que se va a meter en un lío muy gordo tan gordo es ese lío porque yo también he leído la historia de del día que Reinhold Messner tuvo que bajar por ahí y que perdió a su hermano Günter y que realmente lo hicieron ahora les esperaba porque sabían que morían no morían pero que por lo menos ahí a lo mejor teniendo una una salida de eh de del Nanga por ahí no se Carlos como como has visto las para ampliar Simone y todo esto y luego actuales

Voz 14 20:57 Ana hombre Simone a lo mejor a los más acertadas pero tenía razón en las cosas que decía que el proyecto era muy muy arriesgado es como sabían pero lo sabían los los propios alpinistas que lo estaban haciendo por eso estaban allí pero era muy muy arriesgado es un sitio que no se ha subido

Voz 13 21:16 nunca

Voz 14 21:17 que caen muchas avalanchas no cabe duda está claro pero ellos pues querían hacer yo voy yo estaba estará preparado para ellos puesto mixta no tenía tenía mucha experiencia en altitud pero era un gran alpinista el alpinismo bueno lo de la altitud pues es solucionar pero era Umbral alpinista con paredes hechos muy difícil podía subir por allí pero el peligro no cabe duda de que yo sabía todos sabíamos que era muy grande yo creo

Voz 1025 21:47 Alex tú qué piensas de esta historia

Voz 13 21:50 hombre yo no he estado hace unos días ahí mismo a estará por encima de ese campo dos el mercado polos del campo tres creo que algunas imágenes nos han cogido pareja o lanchas y la verdad que es bueno pues uno pasa miedo en cuanto la ruta yo creo que es lo más peligroso entre el campo uno a campo tres sin ninguna duda pero dentro de esa peligrosidad pues bueno pues también hay maneras de evitar no todo ese riesgo no moviéndose con mucha rapidez con mucha agilidad en las avalanchas pues bien tienes tiempo entre comillas para para esconder tema una grieta o quedarte debajo de algún será pero coincido con Carlos es verdad que es una ruta peligrosa como ha podido ver estos días hemos entrenado muchísimo nosotros de rescate bueno pues Daniele conocía bien el Nanga Parbat era su quinto intento yo creo que era su sueño no ascender por el por el más Merino

Voz 1025 22:45 si les pilló entiendo una avalancha no no sea Alex que qué conclusión ha sacado de nuevo hay

Voz 13 22:52 no ha hablado mucho se ha hablado mucho nos envió una una fotografía de vídeos fotografías de mucho mejor calidad a familia hay allegados el embajador italiano en Pakistán este sano pote cobró fue él quien la público acordado con con las familias entonces bueno pues hay varios no les no porque uno de ellos favorece que la gente se confunde con una tienda no entonces eso no es una tienda ni mucho menos no entre los dos cuerpos de comida le a una altura más sombreros de los seis mil cincuenta metros bueno pues acciones que pudimos hacer nosotros jugamos la hipótesis que no fueron capaces de montar la tienda del campo jugar pro al al fuerte viento que empezó a soplar las bajas temperaturas no a esas a esas horas de la tarde noche pues bueno pues nosotros seguimos pensando que que murieron de hipotermia en las en las cuerdas fijas y quizás la persona que está abajo pues bueno pues pudo cometer algún error o quedarse a la persona de arriba se quedó bloqueada no

Voz 1 24:02 a que probablemente tuvieron no hay un lío un lío gordo

Voz 13 24:06 sí en las montañas de ocho mil metros siete mil metros en invierno las temperaturas muy bajas este invierno nos pasó también a a a mi llegada no va capo llegamos de los cortó una hora y pico montar la tienda campaña no no metemos en un en un fregado fue bueno pues porque tiene a las fuerzas y demás no y era una hora pues considerable pero cuando ya son ya diez menos cuarto de la tarde cuando contactaron con el tampoco antes había levantado un viento muy fuerte entonces bueno pues todos son pequeños y dijo Dios Nos hacen llevara a tomar o a seguir esta esta hipótesis no

Voz 1063 24:42 sí Carlos yo te yo quería volver a los comentarios de Simone Moro no que comentaba que había sido un poco ruleta rusa bueno también Gatti Alex no es decir hasta qué punto digamos hay uno Riesgos porque tú dices que sí que hay que andar alerta antes te te esconde Stansted algo más sí pero qué pero hay un riesgo que siempre no está controlado no ir también habla de la

Voz 1025 25:02 afán de notoriedad de hacer cosas que no ha hecho nadie que sí

Voz 1063 25:05 también te lleva a unos peligros a veces muy muy excesivos que opina vosotros de eso

Voz 1025 25:09 Carlos empieza a tu venga bueno pues hombre

Voz 14 25:12 no todo sea para hacer pues notoriedad es porque todo el mundo quiere ser hacer cosas que no se han hecho lógico desde luego los peligros en esa montaña verdaderamente son terribles en esa ruta en las que se ha metido lo de las avalanchas la esquivar las avalanchas quince Alex poco no está bien pero pero no es fácil pero

Voz 1025 25:32 pero hay que tener treinta años Carlos no para

Voz 15 25:35 hasta hizo

Voz 1025 25:41 claro es que

Voz 14 25:43 Ares que parece que han debido de morir de forma que no ha sido una avalancha ya que los cuerpos se hubiese sido una avalancha pues no se habrían encontrado los cuerpos pero al verlos ahí arriba pues lo lógico no ha sido debido que que hayan muerto de hipotermia porque como decía me han podido llegar a donde querían poner la pierna o no seguido poner Laciana eso es muy difícil de saber no pero pero verdaderamente hay que respetar lo que ellos querían hacer estaba ahora Nora primerizos que se metían en un sitio que no sabían dónde se metían sabían no conocía esa montaña sobre todo Nardy eh decidieron meterse podían haber subido porque no podía haber pasado lo que ha pasado esto en las montañas altas pueden pasar en cualquier lugar pero en ese lugar todavía mucho más fácil

Voz 1025 26:33 pero es curioso Alex Debón te voy a dejar que es curioso porque los Goss tanto Carlos como tú Alex sois dos referentes precisamente en hacerlo darle una vuelta de tuerca todo porque a Alex estás en la invernal del K2 me parece una pasaba pero claro es que el cachondo de Carlitos sería cuando ochenta tacos se me va a hacer otro hecho que soy dos referentes en en más difícil todavía Alex dime

Voz 14 27:00 mira

Voz 1025 27:02 pero luego la dejamos Alex y me Carles

Voz 14 27:05 precisamente un año estuvimos los dos puntos en el K dos y él era el pobre yo el más mayor

Voz 1025 27:11 CC

Voz 15 27:11 de sí

Voz 13 27:15 es verdad eso es cierto oye excesivamente unos besitos y Carlos que tenías cuando accedió a sesenta y cinco no y lo que hace eso es tiempo eh lo más venido desde entonces

Voz 1025 27:31 pero Alex cierto los los dos sois referentes en hacerlo más difícil todavía tú crees que ellos tanto Tom como Daniele que buscaban casi practicamente imposible o no estamos estamos buscando Jean muchos más límites en la montaña de lo que se buscaban antes

Voz 1 27:47 ya no todo están bueno yo

Voz 13 27:49 lo primero me gustaría apuntar no que hasta que no se encontraron los cuerpos de Toni Daniel de todo el mundo apuntaba una avalancha una avalancha bueno pues está claro como decía Carlos que que que no ha sido que la que acaban con sus vidas no entonces bueno es verdad que las rutas muy peligrosa iban también era su tercer intento por El Espolón judío cuartos si no me equivoco bueno en todas las leyes había alcanzado los trescientos seis quién seis cuatrocientos no entonces bueno pues sabía sabía por dónde andaba evidentemente no yo creo que igual invernales pues es verdad que igual lo mismo que a toma aquí EBIT el año pasado tras su octavo intento pues bueno pues quedó en el Nanga Parbat para siempre no Daniel en su quinto intento yo creo que a veces da igual no falta escuchar un poco más a la montaña no no y no andar tampoco Bush tanto tanto arriesgando apretando tanto no aquí tenemos un claro ejemplo desde Carlos no que no tiene ningún miedo decir hoy en os damos la vuelta nos vamos para casa al al igual que nos pasa a nosotros no yo creo que la montaña hasta ahí si haces las cosas Borja hoy presiona AUI pensando en los demás yo creo que te equivocas no yo creo que al final la vida es muy larga hay hay que hacer las cosas lo mejor que pueden

Voz 1025 29:07 y como dice Carlos Soria ahora que no me escucha y hay que volver con todos los dedos de los pies de las manos cosa que con ochenta años sigue teniendo todos los de los piquetes y se Carlos bueno lo único en la rodilla Un poco de desgastado pero espera espera acabamos de Villa que ríete tú de Robocop osea buena máquina de matar va a ser Carlos eh oyes voy a dejar ya el carros no sé si le dar ánimos a Alex porque claramente dónde estáis diciendo que va por arriba

Voz 14 29:38 Tales sólo te deseo que hay mucha muchísima suerte sabemos y yo que lo tienes complicado lo cabe duda pero hay que aprovechar si hay alguna posibilidad de ahí a eso Maiso me imagino

Voz 1 29:50 eso es muchísimas gracias Carlos de todo corazón

Voz 8 29:53 oye decir quiero decir al ex también te tengo que felicitar por otra cosa no tiene nada que ver qué es que bien trabaja en las redes

Voz 1025 29:59 ha sido mucho en Twitter no es que lo pone no no te digo te pones es Peretz en cuatro idiomas eso se esto es lo llevas algo todos lo haces tú

Voz 16 30:09 no yo no hago nada te va vaya hombre bueno estropeado creado todo lo digo yo que me echan la bronca luego ves te has pero es tal la verdad

Voz 1025 30:20 que está muy bien no sé si seguimos muy bien pues se te sigue muy fácil en redes oye Alex para para dejarte ya algo que te preocupa un poco todo te preocupa mucho en este inicio de ataque o hay algún punto donde está la clave de esta historia

Voz 13 30:36 Preocupación ninguna nos da pena pues bueno pues que vamos justitos de tiempo en esta rotación igual pues se puede llegar a un campo cuatro demás bueno ya veremos lo que somos capaces de hacer buenos nos da pena que no tenemos los recursos suficientes para seguir aquí pues todo el mes de abril no porque es una pena no el el no tener la oportunidad de de verdad en la cumbre no y al final pues nos da nos da exactamente igual que sea fuera de la época invernal no llegamos a eso pero bueno viendo cómo está el tiempo y vemos un poquito como como es el mes de marzo en las estadísticas hablan por sí solas no es mucho mil metros has vendido tiene en A Coruña han sido siempre los gas en bruscos en marzo pueblo sabíamos que iba a ser así bueno pues nos da pena al tener que mataron hay cola porque vemos la cumbre de lejos muy lejos pero a su vez también muy cerca y creo que que en abril pues pues si el equipo está como esta que estamos con muchas

Voz 14 31:36 vamos

Voz 13 31:36 a atacar la cumbre pero bueno pues compraban otro año será ahora la cumbre es otra cumbre si nos nos da pena porque eso pues igual pues estábamos Sue aún ubican todos iguales hasta llegar al campo cuatro quizá troppo para protagonizar un ataque a cumbre de la lástima es que que no tengamos los recursos suficientes in la la posibilidad de de manejar todo pues para podernos quedar os veinte veinticinco días aquí para para estar una Enrique con con posibilidades

Voz 1025 32:11 amigo mucha suerte te estaremos siguiendo con como siempre muy pendiente de vosotros un abrazo enorme eh

Voz 13 32:17 muchísimas gracias

Voz 1025 32:19 claro sí un abrazo enorme Sarro a que te queremos ver si te vas para abrir porque en quince días están las enredando ya

Voz 14 32:28 bueno ya veremos llevo famoso pero siempre estáis avisados estáis ahí a lo al loro

Voz 1025 32:32 estamos al loro un abrazo enorme Carlos Saura chao hasta luego por cierto uno de los dos alpinistas de los que hablábamos con bala que tiene treinta años e hijo de Ali son Cruyff su madre que murió con treinta y tres años también también mientras defendía el K2 la madre una montañera fíjate que la vida no como como marca estas historias pero bueno es un lujazo ya veis pero te has esto ser aventurero

el episodio de esta semana especialmente macabro el presidente de un partido político creado por el IBEX35 busca afanosamente en vertederos simuladores algún candidato o candidata que pueda meter esos listas electorales tan absorto Esther seguros queda que no ve llegar al camión de la basura que la presa el su cámara de compactación de Arrecife tras salvarse de esta muerte horrible

Voz 19 33:47 la

Voz 17 33:48 tras salvarse de esta muerte horrible

Voz 10 33:53 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 20 33:59 oiga usted no se ha encontrado con el balón entonces no es mía celebra haber encontrado pero me hubiera gustado más encontrarme visual encontrado sí pero como a ocupaba demasiado sí que lo hemos vendido debieron algo por él tres veinticinco era el medio no hay dudas

Voz 21 34:13 no

Voz 2 34:17 era en Twitter okupas Durero

Voz 1025 34:27 bueno pues seguimos en ser aventurero esté mucha entrevista que hemos preparado durante la semana eh dos garantizo que no estamos a estas horas en directo con la protagonista de nuestra próxima entrevista Ángel enteros Mazón es porque a estas horas a saber en qué parte del mundo estará a una mujer creíble o increíble la culpa de que este hoy en programas de Rebeca porque becas en Peña hace dos días me dijo hoy hay una historia de una chica se llama Cristina parten no sé si pronunció bien el el apellido de acento bueno pues porque entre otras cosas el ocurrió zar corriendo durante cincuenta días irán Hinault corriendo porque estaba asustada no ni mucho menos sino porque tenía ganas de hacer una prueba distinta en su vida Iniesta es la prueba vamos a contar con Aitana Aitana por si Vince ha pedido que me van a mandar Aitana he dicho viento apellido bueno

Voz 22 35:23 me enviaron casi creen dieron ahí

Voz 1025 35:26 por poco gracias porque vas a hacer nuestra traductora en el día de hoy y dar las gracias a Cristina Cristina por estar en el programa con nosotros hueco nosotros te has venido lo que estaba educa todavía que hay sino la ley bueno empezamos por el principio Aitana vamos a preguntarle a Cristina y le voy a preguntar directamente a Cristina cómo se le ocurre a alguien una buena mañana viviendo en Estocolmo el pues cruzar

Voz 7 35:58 durante casi sesenta días irán antes es la correcta

Voz 1025 36:05 es que

Voz 7 36:07 vieja observé que había

Voz 22 36:09 partidos xenófobos en esta es que están creciendo estaban en auge yo entendía que este miedo que se tiene hacia las personas diferentes que es algo que es negativo no hay que tolerar este miedo entonces decidí destacar esta confianza nivel que principalmente este miedo se tienen

Voz 7 36:25 Occidente y el mundo islámico

Voz 22 36:27 de momento tome la decisión de poner mi vida ahí esa confianza que yo busco en manos de personas extrañas ambas

Voz 1025 36:35 Cristina aunque no os lo creáis toda esta historia ha sido documentaba hay un libro existe una película no no es una decisión sin más os podéis imaginar

Voz 23 36:45 lo lo que supone verdad Ángel tomar una decisión de este

Voz 1025 36:50 envergadura sobre todo en Irán que es un país que nosotros conocemos que que muchos de los aventureros que han pasado por el programa a siempre nos han dicho que es un lugar en donde se disfruta también de sus cosas se distinta pero bueno entiendo que para a tomar esta decisión no

Voz 0181 37:07 qué haces ahí añadir a tu pregunta con un poquito de de de decir que ya hablan poco y escribe sobre sobre esos miedos antes de salir que si ella no puede hablar un poquito de cuáles eran sus miedos antes de salir cómo han cambiado después de este viaje no

Voz 7 37:23 cuando hay falla ante un buen muy Brow Town

Voz 22 37:32 como ingeniera que soy primero hice afronte esto es de una forma bastante científica básicamente escribí todos los miedos que yo sentía antes del viaje resultaron ser veintidós los cuales puntúe con una puntuación de más alta más cuanto mayor fuera el número más miedo me producía es a mí básicamente lo principal era al ser mujer el principal miedo de las cervicales la da por ejemplo cuando durmió este por las noches en la tienda de campaña en un lugar desprotegido también tenía miedo a esta medida agua que me enviasen a prisión después estando ya en el sitio hizo un seguimiento de esos miedos y cada semana volvía a puntuar todos los que yo había escrito sólo en mi país los miedos que comenzaron estando a nivel ochenta bajaron a un nivel diez y en cambio el único miedo que es cumplió en esa puntuación fue el miedo a estar sola a que no me dejasen en algún momento el el el poder estar sola y estar constantemente el compañía porque es un invitado a una persona que va a visitar Irán es un invitado de Dios es un amigo de Dios y tú no puedes dejar a una amiga de Dios sólo yo que soy una persona bastante controvertida necesitaba mis momentos de soledad y no sabía cómo decirle a esas personas que por favor me dejaste sola no me acompaña en cada momento también sentía miedo del tráfico de los coches tenían un accidente que alguno me golpease pero sí que es cierto que todos los prejuicios y los miedos que tenía antes de viajar cambiaron significativamente cuando ya estuve en el país

Voz 1025 38:56 la verdad es que son muchos medios verdad Ángel para ir por el porque pero hay una pregunta que a mí también cuando he visto su historia he estado leyendo que me ha llamado mucho la atención porque corriendo porque no en bici porque no caminando o porque no porque cruzar corriendo esas mi pregunta tenía mucho miedo estáis en mi casa me va ninguna FERE igual

Voz 22 39:20 no se fue corriendo porque también acudió a correo desde los treinta y un años los y me encantas los el correr es lo suficientemente lento como para que te permita conocer a personas pero también lo suficientemente rápido como para que te puedas mover desde hoy junto a otro de una distancia considerable si yo hubiese hecho este viaje en coche me hubiese sentido protegida en cierta manera por este escudo de metal y el ir corriendo te facilita que las personas deparen hablen contigo además yo corría con un carrito de bebé con una muñequita encima que se llama Inda al fin y al cabo esta muñeca era un motivo para que la gente me para y me preguntase por ella y entablar conversaciones con personas de Irán

Voz 1025 39:56 gracia esto es de la muñeca no para que quedar claro no sé si lo hablaríamos de alguno de los otros viajeros bien parados con nueva muñeca encima pero bueno oye yo una curiosidad dentro de la lista de veintidós miedos estaba el miedo a lesionarse

Voz 7 40:12 eh ya estaba pero era algo de

Voz 22 40:14 de fuerza mayor usted que si pasaba nuestro podía hacer nada contra ello

Voz 0181 40:17 que después de un viaje como este no es decir de una experiencia tan grande que cómo se plantea el futuro o va a ser difícil de superar una experiencia como ésta no

Voz 22 40:26 ahí hijo so espera que haya alguna mucho mejor pero todavía no descubierto cuál va a ser

Voz 1025 40:31 o sea que no no ha cruzado ningún país más corriendo o no no no ha corrió por ningún otro lugar

Voz 7 40:39 después de esto o antes

Voz 1025 40:41 no después después hasta Waits

Voz 7 40:43 no no lo dirán no no

Voz 22 40:46 a través de otros países sólo han sido competiciones y maratones

Voz 0181 40:49 antes había viajado mucho ya no corriendo sino como viajera ocurriendo no

Voz 7 40:55 ya más Frank harina vibran from Churkin ante Dios

Voz 22 41:00 eso con mi amiga Karina VOR en cruzamos desde Turquía hasta Finlandia corriendo las dos atravesando países como Rumanía o Estonia y corrimos tres mil seiscientos sesenta y dos kilómetros

Voz 7 41:12 durante setenta y cinco días seguidos

Voz 22 41:14 corriendo una maratón y luego cogimos un kayak ir desde Finlandia Nos volvimos a Estocolmo pues la verdad es que fue muy divertido

Voz 1025 41:21 es decir te parece Ennis Forrest Gump madre mía que mantienen correr y que después de de cruzar Irán no había Don más países entiendo que quizá por por todo el tema de la promoción del libro de la película por por poner o por plasmarse

Voz 23 41:36 su aventura en en otros medios So Ho

Voz 7 41:40 simplemente porque urgido a mi

Voz 22 41:45 a mí me básicamente ambos en primer lugar el la carrera que yo hice una carrera con propósito fue una entera que tenía significado el Turquía y Finlandia también pero no tanto como éste no tenía un significado similar entonces me gustaría volver a hacer algo así que tuviese ese impacto esta repercusión pero no es fácil llegar a una idea como ésta básicamente esta carrera llevo nueve seis meses de preparación Gorriz durante dos meses voy ahora mismo llevo tres años y medio de promoción y dando conferencias la verdad es que yo no daba que esto tuviese tantísima repercusión

Voz 8 42:20 puede hacer lo tiempo la pregunta es si quieres hacer una pregunta todo un poco más delicado es decir

Voz 0181 42:26 cómo cómo ha visto ella la situación de la mujer en Irán es decir en estos momentos no con con todas las cosas que están sucediendo en países islámicos que siempre es mucho más delicada la situación como ha visto ella esa situación de las mujeres allí

Voz 7 42:40 esto es lo que es la hecho es crimen hay tres

Voz 22 42:45 la legislación que Bryce discrimina a las mujeres básicamente por ley valen la mitad que los hombres yo creo que eso es algo erróneo por supuesto hay ochenta millones de personas en Irán y te puedes encontrar es que se conforman con estas leyes y mujeres que se oponen completamente hay mujeres muy bien educadas que tiene muchísimo éxito que tienen negocios que son doctoras que son profesoras y luego también te puedes encontrar mujeres que son amas de casa básicamente en Irán la ley o prime a la mujer y las oprime a todas por igual tengan el trabajo no tengan la forma de pensar que tengan pero en Irán hay mujeres muy fuertes que yo he conocido y sinceramente espero que en un futuro estas leyes que oprimen a la mujer no tengan más cabida

Voz 7 43:25 en fin puede añadir una cosita está claro claro como ya demostró animaba nuevos crímenes

Voz 22 43:34 así conoció a una mujer en Irán que a también quería correr a no sabía cómo hacerlo entonces voy una foto de Cristina que corría con su carrito del bebé chico así dijo vale así es como yo tengo que hacerlo entonces compró un carrito de bebé como metió todas las cosas que necesitaba para para correr es eso lo ve como el mensaje muy fuerte hacia Irán hacia las propias leyes de su país porque en cierta manera estás desafiando estas leyes desafiando esta cultura que está dirimiendo las mujeres hizo un mensaje maravilloso

Voz 1025 44:04 pues sí que lo es y la verdad es que es maravilloso tener a Cristina a maravilla o parecen tenerla con nosotros en del programa hablando de su libro sin miedo lo de Ediciones Maeva que es un libro total y absolutamente recomendable para ver a través de los ojos esta mujer lo que es cruzar Irán Nadal el próximo reto del dilemas y se anima a cruzar España en Horta sur pero parando todos los restaurantes entre sí tienen no pero para eso eso da miedo a su lado me encantaría porque me encanta la comida buena

Voz 0181 44:39 digo que sí tiene un agua también en la que

Voz 1025 44:41 por supuesto la gente pueda ver

Voz 0181 44:44 sólo es que haya escrito

Voz 7 44:48 así las DOT así su página web es ten su apellido punto S

Voz 1025 44:56 pues buscarla en redes sociales busca la Internet un placer Cristina fue sí

Voz 7 45:01 muchas gracias por compartir con nosotros

Voz 1025 45:03 muchas gracias gracias por tu español y mucha suerte en tu próximo aventura la volveremos a a contactar Aitana un millón de gran también por la traducción gracias a ver si muy bien pues seguimos con más historia Center aventurera

Voz 2 46:19 no

Voz 25 46:19 desde las antípodas o donde le dije yo muy cuerdo

Voz 26 46:26 qué tal yo buenos días bon día bon día tutor déjame saludarte en catalán por favor ejemplo lo hacía el día gracias se me olvida por qué no se tome mis amigos catalanes les saludo en catalán en catalán yo te lo agradezco

Voz 1025 46:40 pues siempre gracias a mi me decían oye

Voz 26 46:43 no gracias es

Voz 1025 46:46 ella es la que me traiga ves que está buscando un mayordomo te digo porque de eso empecemos codazo amén y mogollón a ver bien a vientos oye me ha dicho Javier Javier no que me lo encontrado por los pasillos que te ve más tiempo pero es que hoy no lo tengo pero pero cuéntame por qué esa relación tuvieron con Javier del Pino

Voz 26 47:07 porque viene a verme en Viena Vermeer el tenis el Madrid dejó entrar mi palco le dejó entrar en mi palco saques

Voz 1025 47:15 estamos hablando de un cohecho ahora mismo

Voz 26 47:17 si no lo sé yo no sé es un pelotazo de Ana oye Ponseti dime una cosa dos están están aquí está aquí la gente de Piqué la gente Piqué aquí que hace dos tengo controlados que Dios no me conocen pero tuvo pero tú a ellos iba yo con mi tengo controlados pero totalmente son cuatro y que hacen esos agentes los ajos no se han venido aquí como van a hacer la Davis en Madrid se han venido aquí a hablar con la gente no se pero lo tengo controlado es total entre ellos donde ya se conozca no haces bien porque energía y luego aquí en Indian Wells hacen Indian Wells es el el código postal más caro de los Estados Unidos has El Mundo que tiene el código postal de Indian Wells que cuál es el como digo esto donde se congregan más riqueza de todo Estados Unidos fíjate

Voz 1025 48:10 digo te lo sabes dónde no lo sé no lo sé

Voz 26 48:13 el miedo es dos cinco seis uno pero ese es el de Australia aquí

Voz 1025 48:17 yo no que el de Indian Wells

Voz 26 48:21 la mente y luego he aquí lo que me sorprende es que

Voz 1 48:27 todo mucha gente se se pone

Voz 26 48:31 plástico en la cara se se arregla la cara esa gente mayor gente mayor mira son sobre el cual Sortu son monstruos caro a mucho

Voz 1025 48:41 esperado noventa y dos dos diez y noventa y dos dos once son los códigos

Voz 26 48:45 ver si tienes tu ese código postal eres millonario me esa cojo ante nos escucha son la gente mayor que se hace eso se bueno pues dices joder que esta gente yo qué sé de qué va no lo bueno allá ellos cada uno es libre de hacer lo que quieran

Voz 1 49:02 pero peor lo que no entiendo es chicas jóvenes jóvenes

Voz 26 49:07 no es decir que ya tienen la cara la cara la cara guapa

Voz 1 49:11 pues esas chicas también

Voz 1025 49:14 que se acaba de verdad lo veremos y no lo quería mucho

Voz 26 49:19 que parecen parecen monstruos claro parece son molestos

Voz 1025 49:23 oye que que queda te escuchando un segundo que voy a hacer la sección de Chema no puedo Jaume Matas

Voz 2 49:33 yo casi siempre con Gemma Rodríguez

Voz 1025 49:37 a ver Chema que tienes un minuto minuto cuál era o avanza para la semana que viene

Voz 5 49:43 vamos desvelamos cuál es cuál es lo de la semana pasada de El último que dimos no luego te acuerdas sonó si es decir que cuál era te acuerdas de que de lo que hablamos la última vez que que él

Voz 1025 49:52 pero te acuerdas tú de lo que habla de acuerdo que te mandé a mí aquí la tengo o no tengo ni idea ya espera que lo oye se aguanta viejos no aguanto minuto bueno pues hablamos de piratas no de mujeres la verdad Si entonces no tienes por ahí el ganador todo lo andado no tenemos luz pero dime dime

Voz 5 50:19 pues que la pirata español a Asunción Vallespín no existió nunca dique que estuvimos

Voz 1025 50:23 la la mentira era era mentira que ya haya contado la semana que viene hablaremos de lo que iba a haber hablado la semana anterior que es la semana del Día Internacional de la Mujer y me puse a buscar aplicaciones específicas para mujeres viajeras y encontré algunas delirantes eso me basta con contar la semana que viene algunas eh sigues ahí no se aguanta no ha habido otro que me voy a Japón que el déjame que te diga la víspera en la víspera el domingo estuve viendo el Bélgica España el el central ahora que no hombre que le echaban de menos el chaval de no quiero desarrollar mi sanción no pero que no te mucho Bin Hammam Al mucha mucha propaganda para viajar a Japón a esquiar es verdad pero nada se ha ido Alfonso Ojea hasta la semana que viene con calma pero ha ido a por juega a Japón no entendí Javier Gregori mi código postal veintiocho cero cero dos ese dinero no dudo tú tú eres millonario Chema yo no no no eres millonario que soy buena persona ano pero Chema tampoco llamando está operado tampoco pone el pelo eh venga a Turquía ponerme pelo sí

Voz 26 51:39 la gente operada tú a mí me me da asco me da asco esto es bueno muy