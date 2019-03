Hora 25 Deportes: Viernes de listas, sorteos y banquillos (15/03/2019)

Voz 1 00:00 el cinco de

Voz 0985 00:05 Cortés

Voz 1860 00:11 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este viernes quince de marzo aunque no sé si media hora va a ser suficiente para repasar cómo viene el día en lo deportivo porque la verdad hay mucha tela que cortar empezando por el sorteo de Champions el Barça se va a enfrentar con el Manchester United en cuartos la buena noticia que ubica a Juventus is City hasta una hipotética final la mala que United parece otro desde que se puede Mourinho la ida en Old Trafford el día diez de abril la vuelta el dieciséis en el Camp Nou en ese lado del cuadro Liberpul Oporto y por el otro Tottenham Manchester City y Ajax Juventus de Turin los que ya no están en Champions son Atlético y Real Madrid en los blancos el terremoto fue de tal dimensión que provocó la vuelta decidan

Voz 1038 00:53 el francés tiene muy claro cómo quiere que te

Voz 1860 00:56 transcurra este final de temporada lo que queremos

Voz 1994 00:58 es acabar la temporada ganando el máximo de los de los partidos que no quedan el el deberes de de todos los jugadores de todas las gente que trabaja aquí es creer hasta el final nosotros tenemos once partidos y lo que queremos hacer es ganar los once partidos luego veremos lo que lo que lo que iba a pasar

Voz 1860 01:19 mensaje optimista de Si su que ha incluido a Isco y a Marcelo en la convocatoria para el partido mañana contra el Celta en el Atlético de Madrid Simeone también ha querido dejar atrás el palo europeo

Voz 0501 01:29 pueden partido jodido ha logrado o no lo base el trabajo así de fuerza superarnos

Voz 1860 01:51 a base de saber aceptar las críticas Simeone quizá el más señalado por lo de Turín ha recibido hoy el apoyo del consejero delegado del club Miguel Ángel Gil Marín comunicado para expresar su confianza en el entrenador tiene el equipo por cierto que el Atlético valora la posibilidad de presentar una queja formal ante la UEFA por los gestos de Cristiano Ronaldo sólo los queda un equipo en los cuartos de final de la Champions y sólo vamos a tener un equipo español en las semifinales de la Europa League Villarreal y Valencia se van a enfrentar en cuartos de final una ronda en la que no es tal

Voz 2 02:23 Villa su Cao ha desembocado en

Voz 1860 02:25 el cese del técnico Pablo Machín toma el mal

Voz 2 02:28 Joaquín Caparrós bueno

Voz 0501 02:33 miré pues Cendón terminar la temporada pues en dejar el cargo independientemente de que nos metíamos en Champions que sigue siendo el objetivo que tenemos que tener entre ceja y ceja una cara conocida

Voz 1860 02:46 para intentar enderezar el rumbo sevillista hay muchas caras nuevas en la lista de la selección para empezar la carrera hacia la Eurocopa del año que viene debutan canales Sergi Gómez Fabian Jaime Matas

Voz 3 02:57 no es un día muy muy feliz y la verdad es que ahora mismo todavía llegar la noticia innovador tiempo todavía a disfrutar la mucho pero pero sí es verdad que somos un día inolvidable y un día de de muchas emociones

Voz 1860 03:09 revolución en el combinado nacional que se va a enfrentar el sábado que viene a Noruega en Mestalla y el día veintiséis visitará a Malta en estos dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte por cierto noticia que eso ha contado la Cadena SER la Federación ha presentado una denuncia contra el ex presidente federativo Larrea y contra el presidente de la Federación de Castilla y León Marcelino Maté por un presunto delito de apropiación indebida así que el fin de semana que viene no hay Liga pero éste sí la jornada empieza dentro de nada en menos de media hora en Anoeta lo hace con el Real Sociedad Levante Roberto Ramajo hola

Voz 0684 03:40 hola qué tal Soria muy buenas ya están calentando ambos conjuntos tanto la Real como Levante partido de necesitados porque tanto los txuri urdin como luz granotas acumulan tres jornadas seguidas sin ganar novedades importantes en el once de la Real porque va a debutar en Primera el octavo canterano de Zubieta esta temporada Ander Guevara va a llevar el timón en el centro de campo de la Real Sociedad además vuelven al once

Voz 0470 04:05 ya no hay Aritz Elustondo hizo lo cruzas

Voz 0684 04:07 Sandro Ramírez seguirá en punta de ataque a pesar de no haber Macao todavía ningún gol y por parte del el Levante Rubén empezó principal novedad en un once que va a jugar con tres cinco dos también Borja Mayoral se queda como referencia en punta de ataque echó que arranca a las nueve lo arbitra el cántabro Cordero Vega Melero López en el bar

Voz 1860 04:26 por si después los atropella el tiempo lo quiero olvidarme de otras cosas en la portada del programa como por ejemplo que Rafa Nadal buscan puesto en las semifinales de Indian Wells ante el ruso Caixa dentro de una hora aproximadamente que tenemos Euroliga de baloncesto dos equipos dos partidos con equipos españoles está cerca el final el encuentro del Barça en Turquía Xavi Saisó

Voz 1623 04:45 qué tal Sonia pues quedan tres XXI para el Senado el partido en Estambul ya está sufriendo el Barça setenta y cuatro setenta y seis está ganando de dos puntos va noticias todo la exclusión la expulsión de Pesic en el minuto uno de ha sido por doble técnica el Barça gana de dos tres diez para el final setenta y cuatro setenta y seis

Voz 1860 05:05 ya acaba de empezar el partido del Baskonia en Vitoria Kevin Fernández

Voz 1179 05:08 hola Sonia buenas tardes con una mala noticia la lesión de más Gianni que se ha roto la fascia plantar y se va a perder lo que resta de fase regular de Euroliga por tanto Baskonia sin tres de sus cuatro mejores jugadores para un partido clave que tiene que ganar ante el penúltimo clasificado porque ha ganado un rival directo como Panathinaikos en la cancha del CSKA Baskonia va a afrontar la fase decisiva de competición desde la sexta posición sea tapado el aro del conjunto de Puig Orica le cuesta mucho anotara vez vasco llevamos ya tres minutos de partido no es ha inaugurado el marcador para los locales en el Buesa Arena Quirós vez Baskonia pero pudo unos cuatro hijos

Voz 1860 05:44 bueno a poco esta madrugada ha comenzado el Mundial de Fórmula uno año I después de Alonso de momento empieza como terminó con Hamilton marcando el mejor tiempo en los primeros libres museos cómoda así como dos que vamos con todo aunque lo primero escuchar pues

Voz 1509 05:55 los mensajes en el Whatsapp del programa

Voz 4 05:58 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve Quart

Voz 5 06:11 pero su veinticinco el sorteo no sé cómo va cada mañana pero sí me atrevo a decirte cuál va a ser la final la afinada se Juventus Fútbol Club Barcelona porque por mucho ojo con que digan que goza del Atlético de Madrid yo no termino debe hizo fuego no fuego un penalti que le pitaron a Barcelona fue un penalti de tebeo haber después le metió cinco goles pero y lo primero era abrir partío y a los dieciocho minutos a ti te regalan un penalti la historia cambia y si encima de toda el Fútbol Club Barcelona más todavía por lo que te digo que esa va a ser la final buenas tardes

Voz 4 06:52 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1860 07:04 bueno pues vamos a guardar ese mensaje por si el oyente a ciertas afín al Barça Juventus de momento el equipo azulgrana conocido hoy su rival en cuartos IS camino hacia una posible final el Manchester United primer escollo en la carrera hacia el Wanda Barcelona Santigo Valle muy buena

Voz 0470 07:17 qué tal muy buena se les gusta en las gusta Manchester dicen que es positivo en el vestuario del Barça porque no querían ni a la Juve Niall City Old Trafford además les gusta porque dicen que evoca gran noche europea de fútbol por lo tanto en El Vestuario contentos con este cruce y así lo ha dicho Guillermo Amor el director de Relaciones Institucionales del Barça que admite que es mejor jugar la vuelta en el Camp está bien así

Voz 6 07:43 primero allí a Manchester sacar un buen resultado creo que según está muy bien pero que no habíamos ganado que el Barça creo que no ha ganado allí todavía habíamos empatado hago esto pero según ha llegado tampoco nos don sagrado

Voz 0470 07:58 ocho cruces en Champions Sonia los dos últimos en la final con sabor dulce para el Barça la última vez que se enfrentaron a doble partido cayó el Barça con ese golazo de Paul Scholl sendos

Voz 7 08:08 que el United gracias anti está en franca progre

Voz 1860 08:11 sesión desde que esos caer se hizo cargo de los diablos rojos pero no sé si le vale para plantar cara al equipo de Valverde director de Play Fútbol Bruno Alemany muy buenas

Voz 0301 08:18 qué tal muy buenas pues a ver es un equipo que ha mejorado mucho como decía hace mucha gente pone el foco en la mejoría en los números al nivel goleador a nivel ofensivo pero sobre todo está defendiendo mejor y saliendo muy bien a la contra llega con varios jugadores y en una moral muy superior a lo que les dejó Mourinho caso de poco de Rice for sobre todos los dos pero también Lukaku incluso Lin Gabi Ander Herrera que se ha hecho titular indiscutible y que además ya ha superado la lesión y podrá ser titular para el partido contra el Barça

Voz 1860 08:46 gracias Bruno con toda la información a ver cómo ha caído el cruce en Can Barça alegría precaución o una mezcla de las dos cosas muy buenas Jordi Martí

Voz 0985 08:52 la verdad son buenas tardes es que el Barça editado a los adversarios más temibles la Juve el Liverpool el City de Guardiola quizá yo hubiera preferido a Nacho al Oporto pero en ese término medio se situó al Manchester que derrotó golpes Sellés cierto pero hizo de carambola pero que también es cierto que recupera para la eliminar Soria contra el Barça a muchos efectivos y por lo tanto rival sólido enrachado que eso sí tiene que tener esa herida todavía fresca en Wembley dos mil once final de Champions el mejor partido de la era Guardiola con gol de Messi un Messi que sigue al frente de la manifestación y con la mejor versión de Messi el Barça creo que es favorito máxime con la vuelta en el Camp Nou

Voz 1860 09:35 Francia Jordi exacto la ida será en Old Trafford el día diez de abril la vuelta en el Camp Nou el día dieciséis cómo ha quedado el resto del cuadro cruces fecha sólo a Uxue Caballero

Voz 1509 09:43 hola qué tal Sonia el Liverpool Oporto es otra de las eliminatorias de aquí saldrá el rival del vencedor entre el United y el Barça seis Se medirá como local al ganador que quede de esta eliminatoria entre ingleses y portugueses los otros enfrentamientos son el Ajax Juve un cruce entre los equipos que eliminaron al Real Madrid y al Atlético de la competición tendremos duelo entre equipos de la Premier Tottenham Manchester City sólo se han enfrentado una vez esta temporada vencieron los de Guardiola los ganadores de ambos emparejamientos por esta parte del cuadro se medirán en semifinal

Voz 1860 10:09 esto en la Champions en la Europa League tendremos seguro un equipo español en semifinales porque en cuartos se van a ver las caras Villarreal y Valencia que dicen en Villarreal

Voz 0838 10:17 hola muy buenas bueno pues la suerte la verdad que les ha sido bastante esquiva no querían venir en pintura el equipo amarillo al Valencia y el derbi valenciano lo tienen servido por encima de la mesa pero ojo es que este Villarreal se transforma en Europa es un equipo que a base de rotaciones no sabe lo que es perder que viene de meterle cinco al cénit y que se ve capaz de lograr cualquier cosa Javi Calleja reconoce que no le gustaba el sorteo

Voz 0219 10:39 eliminatoria complicada rival conocemos muy bien una gran plantilla entrenador uno de los que principio yo a nivel personal quería evitar pero eso los cruces ese sorteo es lo que ha tocado y tenemos que hacer grandes partidos para para poder pasar la motivación es máxima la ilusión también es una vino a ganar

Voz 1860 10:58 esta es la opinión del técnico del Villarreal Javi Calleja como ha caído en el Valencia Pedro Morata

Voz 8 11:05 o respetuosa con que tengo cuando que ha dicho que espera a uno de los tres que el principio el Valencia le hubiese gustado que saliera si hubiese Edicions que actualmente elaboran Valencia y así ha suplido ascensor plenario y ha hecho que en el orden el que bueno para que no cojan a las nueve de la noche en España con lo cual en el Valencia satisfacción pero muy respetuosa siempre desde la UE estar con el rival que va a tener el Villarreal porque además su equipo que no hace falta hacer Scout dictada lo conoce perfectamente

Voz 1860 11:36 gracias Pedro Morata no va a ser el primer derbi europeo de la Comunidad Valenciana Villarreal Valencia como es el resto de eliminatorias Gonzalo Conejo

Voz 1153 11:44 buenas tardes pues el Nápoles Arsenal es el otro duro referencia estos cuartos de final vencedor de esta eliminatoria será quién se enfrenta al ganador del duelo fraticida entre Valencia y Villarreal será la primera vez que napolitanos y londinenses se enfrenten en una eliminatoria europea también tendremos un Chelsea Slavia de Praga los desarrollo se enfrentan al equipo que eliminó anoche al Sevilla la prórroga es una gran oportunidad para poder llegar a la final ya que a priori son los rivales más fuertes de este lado del cuadro en el que el otro duelo será Benfica Eintracht de Frankfurt

Voz 1860 12:11 gracias Gonzalo como decía Gonzalo el Sevilla cayó eliminado anoche en Praga y el club ha decidido cambiar el timón del equipo y es un timón muy conocido Manolo Aguilar

Voz 9 12:18 Marsé han desatado los acontecimientos ha destituido a Machín esta misma mañana se ha despedido esta tarde el cambio recae en la persona de Joaquín Caparrós queda director de fútbol Caparrós entrenador del Sevilla ya ha dirigido la primera sesión esta misma tarde y una nueva sorpresa Pepe Castro anuncia negociaciones con Monchi para que vuelva

Voz 0501 12:41 yo lo veo muy receptivo a que sea director deportivo de nuestro

Voz 1860 12:47 veremos qué pasa con Monchi Caparrós vuelve ya a coger el timón del Sevilla es su tercera etapa en el banquillo de Pizjuán mañana comienza la segunda etapa de Zidane como técnico del Real Madrid en menos de minuto estamos con el equipo blanco

Voz 1860 13:45 el madridismo recibe de nueva Zidane mañana se volverá a sentar en el banquillo el Bernabéu hoy rueda de prensa previa al partido contra el Celta el francés gire a todos bien metidos en la recta final de temporada incluso a los que han estado un poquito fuera de la dinámica del grupo muy buenas Antonio Romero

Voz 12 13:59 qué tal sobre estado de felicidad de la Ciudad Deportiva de Valdebebas once partidos para un reto Sofía sólo se pone ganarlos todos partido a partido sin pensar en si se puede alcanzar al Fútbol Club Barcelona o incluso al Atlético de Madrid para la segunda plaza hay por supuesto asegurar la cuarta que es la que da lugar al derecho a jugar la próxima temporada de la Liga de Campeones diecinueve convocados lo tiene claro Zinedine Zidane no quiero restar todos fuman salvo el lesionado fundamentalmente Marcos Llorente el resto la lista de convocados diecinueve jugadores entre ellos Isco y Marcelo la pregunta clara para el mítico francés del Real Madrid cuentas con todos incluidos con ellos dos

Voz 1994 14:34 lo bueno yo aquí es que son buenos todos buenos jugadores muy importantes es que sean todos todo listo saben que que nos faltaba once partidos yo voy a contar con con todo

Voz 1860 14:49 gracias Antonio el Celta llega al Bernabéu a contrarrestar ese efecto de felicidad pero sin margen de error Paula Montes

Voz 1694 14:54 ya es sabido que Yago Aspas no volverán al equipo hasta después del parón y la baja de Hugo Mallo por sanción a suplirá con qué bien que se ha recuperado recientemente de una lesión habrá cambios en el once para evitar la relajación de los suyos y su plan no se verá afectado por la llegada decidan al Real Madrid diecinueve jugadores se lleva Escrivá para la cita de mañana

Voz 1860 15:11 gracias Pablo Real Madrid Celta cuatro y cuarto en San Mamés seis y media duelo entre Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid veremos cómo encaja el equipo de Simeone El Cau de Champions dice Simeone que lo ha superado Miguel Martín Talavera eso dicen nada

Voz 13 15:23 muy complicada Sonia para el técnico y para la entidad rojiblanca se siente que está en el disparadero esto decía Ximena

Voz 0501 15:31 lamento como entrenador está puesto diariamente no soy de la persona que piensa no tengo nada que demostrar porque ya demostré no para mí en fútbol hay que demostrar todos los días a decir que el fútbol

Voz 14 15:45 E F en cuanto a las palabras de Diego Pablo Simeone ya sale P que han en Bilbao diecinueve convocados Miguel Ángel Gil cerrando filas en torno a su entrenador y el Atlético de Madrid que está estudiando la posibilidad de denunciar a la

Voz 0470 15:58 en UEFA los insultos a que asumirá borrar de Cristiano Ronaldo hizo gestos obscenos

Voz 1860 16:02 enfrente un Athletic que necesita una reacción Diego González

Voz 15 16:05 sí la principal novedad es la ausencia del internacional Iñigo Martínez por tarjetas lugar en el once lo va a ocupar Núñez en el centro de Defensa capa no se ha recuperado a tiempo uno llega Garitano ha convocado a diecinueve jugadores porque Balenziaga Hachette han tenido problemas durante la semana puede que le vuelva a dar una

Voz 4 16:18 qué hace Bay en banda derecha Sabanés Se va prácticamente a llenar a pesar de que socio pasa aquí

Voz 1860 16:23 el sábado se completa con dos partidos a la una Huesca Alavés Luis Abadía

Voz 1623 16:27 qué tal buenas tardes los dos tienen bajas y curiosamente ninguno de los técnicos cuenta con sus laterales izquierdos Galán en el Huesca hay Rubén Duarte en el Alavés además Francisco también pierde por sanción ya capo como este son duda chiita en las filas visitantes Burgui ha dicho adiós a la temporada una grave lesión tres puntos muy importantes para los objetivos de cada uno el Huesca engancharse a la permanencia el Deportivo Alavés para seguir entre los mejores

Voz 1509 16:50 tenemos el partido que cierra el sábado nueve menos cuarto Leganés Girona manda gala cien cuando para el que Pellegrini tiene disponible a toda la plantilla a excepción de una ahí enfrente el equipo de Eusebio Sacristán con varias bajas por lesión Mojica de Benitel tú las Luiz Iker en la que el mal la ausencia de Raúl García por cláusula de contrato gracias a manda esto en cuanto a la Liga pero no nos olvidamos de la selección

Voz 1860 17:15 lista de Luis Enrique la primera del año y muchos caminos para empezar la fase de clasificación hacia la Eurocopa del año que viene hola Javier Herráez

Voz 7 17:25 qué tal muy buenas Sonia pues tenemos ya la lista de Luis Enrique para estos dos partidos muy importantes hay que meterse en la próxima Eurocopa son novedades los siguientes futbolistas Navas

Voz 16 17:36 sí hay Jaime Mata también está Bernat Sergi Gómez Fabian Parejo y Canales son las novedades de la lista quedado hoy el técnico asturiano no están ojo futbolistas muy importantes como Isco Saúl Koke o Iago la verdad es que no habla de los ausentes esto ha sido un extracto de la rueda de prensa este mediodía de Luis Enrique

Voz 4 17:57 caso excepcional porque siempre ha manifestado que es un futbolista que le gusta mucho no es que no me gusta hablar de los no convocados es que es una cosa que decidió desde el principio estuvimos llegados de tarde no tengo nada es decir de los jugadores que no están y una curiosidad Si usted llama a los que entre comillas podrían venir a la selección no viene la curiosidad escribe una ya bueno lo dijo del SOE es algo diferente cobren una sección nace no te da pena que el central más en forma de del fútbol español no esté aquí prefiera una selección autonómica habló de Gerard Piqué yo no tengo nada

Voz 1860 18:30 por qué los Flors vamos a hablar de los partidos que tenemos por delante sábado XXIII contra Noruega en Mestalla el día XXVI visita a Malta con la selección lleva llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias hasta las nueve sigue Hora veinticinco Deportes aquí en la SER

Voz 1860 20:10 y nos queda todavía tres vértices del fútbol con repasar como por ejemplo la Segunda División tenemos jornada importante este fin de semana destacan el Osasuna Rayo Majadahonda y el Almería Granada Paco Hernández

Voz 0470 20:20 si los dos partidos se juegan el domingo Osasuna quiere mantener el liderato buscando su cuarta victoria consecutiva ante el conjunto madrileño que pelea por huir del descenso hoy el Granada quiere afianzarse en esa segunda plaza buscando un pleno de victorias en las últimas cinco jornadas sin su visita Almería en el derbi andaluz la jornada se abre mañana con el Albacete Extremadura el alba pelea por acercarse a la zona de ascenso directo que ahora mismo tiene a seis puntos también para el sábado Cádiz Lugo y Real Zaragoza Elche esta semana descansa y consigue tres puntos el Deportivo de la Coruña

Voz 1860 20:47 en la Liga Iberdrola está claro clarísimo que partidos el más importante hola Sofía Álvarez

Voz 20 20:51 buenas tardes Sonia el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barcelona del domingo la una de la tarde en el Wanda Metropolitano batirá el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino se ha colgado el cartel de no hay entradas y unas sesenta y ocho mil personas disfrutarán de un encuentro que será fundamental para decir Tito

Voz 1038 21:05 lo la jornada Veinticuatro arrancará mañana

Voz 20 21:08 dos con el Betis Albacete el domingo a las once tendremos el Espanyol Sevilla y el Málaga Levante a las doce Real Sociedad Rayo Vallecano Valencia Sporting Huelva y la jornada se cerrará con el Granadilla Athletic y un último apunte sobre el fútbol femenino la FIFA ha anunciado esta tarde que el Mundial de este verano en Francia contará con el VAR

Voz 1860 21:24 muchas gracias Sofía bar también en el Mundial femenino Francia dos mil diecinueve y como cada viernes se pasa por aquí José Palacio para contarles lo más destacado del fin de semana futbolero fuera de nuestro país todo preparado y empaquetado para que no os perdáis nada a Palacio

Voz 1038 21:37 qué tal muy buenas Sonia pues tenemos en este caso en Inglaterra se junta la Liga y la Copa cuartos de final de la FECAC mañana a la una y cuarto comienzan el uso cuartos de final con el que al Palace a las seis y veinte Swan si Manchester City ya a las nueve menos cinco el volver tanto Manchester United los dos equipos Premier frente a frente el domingo cierra las tres de la tarde con un mil Wall Brighton en la Premier vamos a estar atentos explica el partido el Liverpool que le puede quitarle de forma provisional el liderato al conjunto de Klopp el conjunto clara al conjunto de Guardiola Si gana en Craven Cottage a las tres y cuarto full al Liverpool les ha con punto ahora mismo el Piti en la feria tenemos derbi de la madrina el domingo ocho y media de la tarde en San Siro Milan Inter tercero contra cuarto pero es clave sobre todo para el Inter después de su eliminación en la Europa League ayer el de la Juve va a jugar el domingo a las doce y media de la mañana visitan la cancha del genoma uno basalto de el pichichi para Cristiano Ronaldo que lleva diecinueve goles está a sólo uno del capo Canyon y Eric es ahora mismo de arena en la Bundesliga en Alemania tenemos otro duelo por el liderato al el sábado a las seis y media juegan de Rusia Dortmund considera a la cancha del Hertha de Berlín el domingo a las seis tenemos del partido el Bayern de Munich que veía recibe al Mainz cero cinco líder el Bayern por volverás diecisiete puntos dos pero hacer partido importante para el Bayern después de el pinchazo esta semana en Champions ante el Liverpool en la Liga francesa destacamos de la jornada número veintinueve el clásico francés PSG Olympique de Marsella Domingo a las nueve de la noche

Voz 1860 23:06 además Palacios así dejamos el fútbol nos vamos al calorcito de California porque dentro de cuarenta minutos aproximadamente Rafa Nadal va a empezar a buscar un billete para las semifinales del Master mil de Indian Wells hola Miguel Ángel Zubiarrain hola muy buenas bueno furiosa

Voz 21 23:21 qué está esperando si es capaz de batir a Caixa no vayan como dentro de treinta y cinco cuarenta minutos ICD de verano aún car seis cuatro seis cuatro jugando aceptablemente bien el polaco es un jugador que promete mucho así que vamos a ver si Nadal

Voz 1860 23:40 maníaco pues veremos si tenemos de clásico del tenis lo que pase con Nadal lo contaremos en El Larguero Baloncesto Euroliga cómo ha terminado el Fenerbahce Barça Xavi Saisó

Voz 1623 23:49 Justo ahora mismo acaba de terminar el partido victoria del Fenerbahçe finalmente el Barcelona no ha podido en el último cuarto Victoria el marcador ochenta y ocho ochenta y dos favorable al conjunto del Fenerbahçe el Barcelona ya casi no tiene opción es muy pocas de quedar cuarto y tiene que vigilar

Voz 1509 24:07 los cubiertos gracias Javi en el Buesa Arena

Voz 1860 24:10 así en marcha el Baskonia pudo unos Kevin Fernández

Voz 22 24:12 de menos a más está el equipo de Velimir Perasovic connotación muy repartía destacan los seis puntos de Sabonis Els Ike Baskonia al acaba de meter un parcial trece cero al conjunto de Montenegro marcador a ocho cuarenta del descanso quiero el vez Baskonia XXVI Button uno Spot Llorca quince

Voz 1860 24:27 todavía más baloncesto porque nos queda la NBA Marc Gasol que empieza a dejarse notar en Toronto Héctor González

Voz 22 24:33 sí cada vez más importante aprovechando además la baja de Ibaka por sanción para coger galones que anotar quince puntos coger siete rebotes y cuatro asistencias en la victoria de los Raptors segundos en el Este ciento once noventa y ocho a los Lakers que un Ebro angels que metió veintinueve puntos pero que no pudo evitar la octava derrota de los últimos diez partidos para decir prácticamente adiós a los play off fue noche de pleno para los españoles porque Utah Jazz ganó de veinte puntos a Minnesota con ocho puntos y ocho asistencias de Ricky Rubio y más ajustado de un solo punto el triunfo de los Nuggets de Juancho Hernangómez frente a los Dallas Mavericks de Luka Doncic con dos puntos para el Espanyol Llum canas Tom decisivo de Djukic que estas que eso sale esta temporada sobre la bocina el nombre propio el de Ben segundo triple doble de su carrera treinta y un puntos mediante en la victoria de Boston Celtics que son quintos en el este frente a Sacramento Kings la próxima madrugada juegan Pau Gasol y Nikola Mirotic con Milwaukee prontito lo hacen a la una ante Miami Heat los octavos de la Conferencia Este es decir posible primar rival de los Bucks en los playoff ya que los de Pau van primeros en esa conferencia antes a medianoche juegan los Hornets de Willy Hernangómez en Washington veremos el Calderón tiene minutos con los Pistons no los está teniendo últimamente que reciben en Detroit a los

Voz 1860 25:47 gracias Héctor González vamos con el motor porque ha empezado el Mundial de Fórmula uno primera carrera de El gran circo del automovilismo Gran Premio de Australia primeras sesiones libres en Albert Park y de momento el Mundial dos mil diecinueve empieza como acabó el Mundial dos mil dieciocho con los Mercedes de Hamilton botas mandando el británico ha marcado el mejor tiempo en las dos primeras sesiones libres veremos qué pasa esta madrugada en la primera sesión de calificación Así empieza el Mundial pero después de Alonso esperemos que Carlos Sainz logra enganchar los como hizo el asturiano aunque ha empezado un poquito flojo esta primera madrugada marcando el decimocuarto mejor tiempo Alonso que sigue centrado en el Mundial de Resistencia sigue demostrando su talento su velocidad dentro de unos minutos tiene otra prueba más

Voz 1509 26:33 Severin en Florida en Estados Unidos así que vamos llegando

Voz 1860 26:37 al final sólo queda que Toni López ponga el broche final así que tú dirás Toni

Voz 23 26:52 también hay lista la selección sub veintiuno ya hemos hablado de la sólo de también aire sub veintiuno para

Voz 1153 26:55 partidos contra Rumanía en Granada

Voz 23 26:58 para Austria en Algeciras los próximo veintiuno veinticinco de marzo Luis de la Fuente ha convocado por ejemplo

Voz 24 27:03 yo a Jesús Vallejo Arregui lona Liñán jornales Pedro Porro Mikel Merino ya de segunda como Dani Martín Manu Vallejo Jettu Torres esas son las novedades de ciclismo te cuento que en la tercera etapa de la Tirreno Adriático Victoria para vivía ni al sprint en la general sigue liderada Gates en la Sexta y antepenúltima etapa de la París Niza Se mantener intercambios que sigue en el podio tercero a veintiocho segundos brinden Sánchez hoy la etapa fue para Simon