Los jóvenes toman la calle

cuando sea mayor quiero estar viva dice Greta Tumblr la joven activista sueca mientras los poderes establecidos marean la perdiz los acuerdos internacionales difícilmente pasan de las palabras a los hechos y algunos gobiernos todavía niegan las evidencias sobre el deterioro del planeta los jóvenes de sesenta ciudades rompen la atonía hay toman la calle para avanzar la protesta ellos quieren vivir que a sus mayores el futuro de la especie les importa poco somos la primera generación dicen que afronta ambos el cambio climático con voluntad de actuar son conscientes de que si la especie humana no quiere extinguirse hay que cambiar los modos de producción y saben las resistencias que esto comporta si los gobiernos no actúan habrá que movilizar a las ciudades Si cuarenta de ellas se pusieran de acuerdo para sacar los coches del centro tanto el impacto ecológico como el político serían mucho mayores que los efectos que generan acuerdos de compromiso como el de París que sólo sirven para constatar la ceguera del Bosque mandan contrarreloj Pedro Sánchez intenta sacar a Franco del Valle de los Caídos antes de cerrar su mandato diez de junio es la nueva fecha anunciada por lo menos sería hito identificador de su primera y breve presidencia pero lo que ha sido imposible en cuarenta años no es fácil en tan poco tiempo el franquismo amparado en una derecha que siempre lo ha llevado puesto sigue teniendo capacidad de resistir en su empeño en defender los iconos de la dictadura Inés Arrimadas lleva al presidente Torra a la Fiscalía por desobediencia al no retirar los lazos amarillos en la Generalitat ya Ada Colau cumplen las instrucciones la Junta Electoral y los retira de la fachada del Ayuntamiento unos tensan otros pacifica que es lo que han venido haciendo durante todo este proceso tiene Ciudadanos otra estrategia política la cuestión catalana que dedicarse a trasladar los problemas de la Justicia puede que esta actitud de votos pero tarde o temprano habrá que emprender el camino de la política será irresponsable el que no lo haga