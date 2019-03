Punto de Fuga: "Rebeca, una estrella del Hip Hop contra el feminicidio indígena" (16/03/2019)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1315 00:17 ha sido como el momento justo cada vez más personas son conscientes de la situación de emergencia en la que vivimos derecho de que estamos atravesando una crisis existencial que no ha sido tratada como tal ya ha sido ignorada durante décadas esto también ha contribuido a la rabia de la gente además tengo un mensaje muy directo y como también soy una niña diciendo que otras personas están robando mi futuro y el de otros niños mucha gente se siente culpable casas

Voz 1667 00:47 esta es la voz de San ver la joven sueca que ha movilizado con ese mensaje a chicos y chicas como ella en todo el mundo para exigir políticas eficaces e inmediatas contra el cambio climático en nuestro planeta

Voz 5 00:59 mira yo me voy a hacer mayor yo quiero tener hijos y quiero que mis hijos vivan y a este paso no voy a poder hacerme mayor entonces pues eso también es venida a reivindicar el derecho a los jóvenes Abidine ha

Voz 1667 01:56 pocas horas después del fallo del viernes por el futuro convocado en todo el mundo analizamos este movimiento con uno de los referentes del ecologismo en España con Juan López de Uralde al que enseguida vamos a saludar y también vamos a analizar la escasa respuesta que este movimiento está teniendo entre los políticos entre las políticas sin ir más lejos Naciones Unidas ha dejado para dos mil treinta el problema del plástico en los más

Voz 8 02:22 pues sí que echamos de menos mayor prontitud porque estamos hablando del año dos mil treinta iraquí el domingo frente a un actuamos rápidamente pues tener un problema global a escala planetaria

Voz 1667 02:32 en el programa de hoy hoy os traemos música en directo la de una estrella del hip hop de raíces indígenas su voz es el de las mujeres

Voz 1481 02:41 cotidianamente las mujeres indígenas son sujetas de ataques racistas por utilizar su traje tradicional o por hablar en su propio idioma muchas mujeres indígenas trabajan como empleadas domésticas en hogares de personas mestizas o blancas sin contar con los derechos básicos mínimos

Voz 1667 03:00 se llama Rebeca le imbécil viene acompañada de la cineasta Paloma para toma ya AIDS para comentar unos entre otras cosas la amnistía que se está negociando en Guatemala para condenados por crímenes de lesa humanidad han estado esta semana en La Casa Encendida de Madrid nos van a acompañar en el programa de esta semana hablaremos también por cierto de otras empleadas del hogar las que han encontrado Sonia Moreno en Marruecos

Voz 9 03:23 hoy se admite bitcoins venga mal tu madre implora

Voz 10 03:30 me secuestraron el le vendieron a mí empleador porque cuando uno quiere a trabajar más con él él en volver a mi país no me dejó exigía que tenía que pagarle tres mil dólares y comprarme yo misma Ligeti el avión pero hoy tengo mi pasaporte no me faltaba alguien

Voz 9 03:45 va ante lírico pues Dayton Briz Nico

Voz 1667 03:49 las empleadas asiáticas llegan con el sueño de vivir una vida mejor y más digna que en sus países de origen pero en Marruecos sufren explotación y abuso por parte de las familias adineradas en las casas donde trabajan una historia lo dicho que nos va a contar en unos minutos Sonia Moreno Mundo Express entre otras cosas la voz de Helena Maleno esta semana han archivado el caso contra ella por ayudar en el rescate de los inmigrantes en el Estrecho sin

Voz 11 04:14 Clemente quiero dar las gracias das las gracias a todas y sobre todo pedir justicia para las compañeras que están siendo en este momento perseguidas y criminalizar a defender el derecho a la vida no es un delito

Voz 1667 04:32 todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 6 04:53 en el lugar donde lo primero abierto al final plena da vida poco votando no está mal pero beca venga mermelada que ella cocina una consumada te voy a contar que eran por decirlo de algún pequeño para levantar tiempo Irán es cierto que lo que empieza en esta vida no siempre tiene que pensar en éxito ya me cansa esta verdad ya de de la realidad es cierto

Voz 1667 06:36 a platillo Puppy el movimiento se llama Friday For Future luchar yp sin Reiter También en España miles de jóvenes de nuestro país y también de fuera han secundado ya a la sueca Greta Zam quiso exigencia para que los políticos tomen medidas contra el cambio climático Irene Dorta no sea explicar como ha llegado a España

Voz 1322 06:59 el movimiento Fray de hecho en español viernes por El futuro tiene nombre propio

Voz 14 07:06 hay encima Chile son eran suyos dan a este y con viejos Fofó estaban hechas

Voz 1322 07:12 Greta atún Mehr es una joven sueca que ha cumplido dieciséis años y que empezó a faltar a clase todos los viernes cada semana para ponerse en huelga por el cambio climático lo hizo a partir de agosto de dos mil dieciocho después de que su país viviera el verano más caluroso jamás registrado lleva ya veintinueve viernes consecutivos decidió ponerse delante de su parlamento en Estocolmo para exigir a los políticos responsable

Voz 14 07:39 estamos en huelga escolar por el clima cada viernes sentaremos fuera del Parlamento sueco hasta que Suecia cumpla lo acordado en el Acuerdo de París animamos a que todo el mundo haga lo mismo estén desde fuera es su parlamento vuestra Ayuntamiento hasta que vuestra esté en el camino es reducir la huella climática humana

Voz 1322 08:01 los jóvenes de todo el mundo la escucharon

Voz 15 08:12 Argentina pasando por ciudades europeas como Amsterdam París Berlín avisos sistemáticos como la India africanos como el Congo llegando a Australia

Voz 1322 08:21 miles de jóvenes en cientos de ciudades salen cada viernes para pedir medidas concretas y urgentes bajo una premisa nos están robando el futuro

Voz 16 08:29 creo que es el más grande que afronta la humanidad en estos momentos en la magnitud del problema crece cuando resulta que la mayoría de la gente no está no está puesta en esto oí en las cumbres que se convocan no se ponen no se terminan poniendo medidas reales

Voz 1322 08:47 España bautizado como Juventudes por el clima también aterrizado en los últimos meses Gemma Barry cante es portavoz este movimiento en Barcelona

Voz 16 08:56 mientras en Barcelona la verdad es que es bastante joven e enteremos como dos semanas de vida como

Voz 1322 09:01 movimiento aquí de manera totalmente voluntaria a través de asambleas improvisadas y casi de su organizadas el movimiento ha ido creciendo viernes a viernes Lucas Barrero ex portavoz en Girona

Voz 17 09:13 nosotros empezamos siendo el primer día cinco personas y desde entonces semana tras semana hemos vivido la primera cuatro semanas vinieron entre tres y de persona y a partir de febrero comenzamos a sacar las redes sociales tanto Twitter como Instagram fue cuando realmente tuvimos un boom

Voz 1322 09:28 las redes sociales han sido clave para la difusión de esta iniciativa

Voz 18 09:32 conocieron conociera el movimiento de redes por las redes y vi que estaba en habían empezado manifestaciones en Barcelona ayer en Gerona y decidí unirme con la importancia que le veía a ver qué de qué manera lo pudiéramos organiza

la resaca del prohíbe Chain del que

Voz 0268 09:52 en dos mil cincuenta no es un dato en un informe sino una edad de nuestra vida que vamos a vivir y que no para que no queda tanto las perspectiva seco climática así eco sociales para entonces son devastadoras

Voz 19 10:04 hace un mar sin peces según

Voz 0268 10:06 una temperatura por encima de de Belgrado y medio

Voz 19 10:09 eso son más frecuentes

Voz 17 10:11 los episodios catastrófico la inundación en la riada las sequías inyectó ya está aquí estamos en un Estado de Emergencia climática eso

Voz 18 10:19 pongan todos de acuerdo que active en un protocolo oí un Programa de Transición Energética y que a partir de ahí inserta en educación ambiental que

Voz 20 10:31 Greta hace ver ha estado en el Foro de Davos

Voz 1322 10:33 no ha sido invitada a la cumbre climática de la ONU ya ha participado en la Comisión Europea además acaban de nominar al Premio Nobel de la Paz

Voz 3 10:46 sin ideologías de ningún color Friday Future pretende un movimiento transversal e internacional con el único objetivo de salvar el planeta

Voz 6 11:10 Juan López de Uralde buenos días

Voz 1667 11:13 las alguien como tú que has peleado por acciones claras contra el cambio climático como valor a Saura este movimiento que ha prendido entre los jóvenes

Voz 22 11:22 pues no lo valoro muy positivamente como da acuerdo a Esperanza que surgen en la lucha contra apático una esperanza ya te era imprescindible además porque realmente el la porque las políticas constante empantanados a nivel global y en España también a nivel global hay que recordar que en dos mil dieciocho el año pasado las emisiones aumentaron un dos coma siete por ciento es decir a pesar de que llevamos desde el año mil novecientos noventa ídolos con acuerdos internacionales contra el cambio climático las elecciones si tan entonces creo que este movimiento no es bueno pues la última esperanza de que realmente podamos poner freno por lo menos en parte al cambio llevar

Voz 1667 12:03 ahora vamos a repasar algunas de esas cifras que tú apuntabas con con Javier Gregori pero yo no sé si tu recuerda una corriente en fin tan global tan coordinada contra este problema que nos afecta a todos dos

Voz 22 12:16 bueno la lucha contra el pico ha tenido es una lucha ya ya larga historia haya tenido momentos bueno pues de pusieron importante por ejemplo recuerdo pues creo que fue en el año dos mil siete cuando el documental de Al Gore que también tuvo mucho impacto mucho impacto mediático de hecho es uno de los años donde se habló más de cambio climático no el año dos mil nueve con la cumbre de Copenhague la cumbre de Copenhague también fue un momento hay muchísima utilización de Sofía al bueno las previas a la cumbre es decir que que ha habido ha habido movilizaciones no por eso creo que bueno pues ahora es una esperanza y esperemos que realmente haya una respuesta eh yo animo a estos jóvenes a que mantengan presión hasta que realmente como decían las palabras y que ha dispuesto hasta que realmente el dos compromisos se conviertan en realidad trabajar

Voz 1667 13:14 pero esto es un bofetón no a Juana todas de de los más jóvenes a a todas las generaciones anteriores no porque en fin eso es lo que está reprochando estos jóvenes no que nadie haya hecho nada todavía con la cantidad de evidencias que hay sobre la mesa

Voz 23 13:32 absolutamente tienen toda la razón tienen todas las claves para hacerlo es decir lo único que lo único que cabría desde digamos desde la honradez es verdad Estibalas es reconocer que tienen razón y ponerse manos a la obra para para realmente

Voz 22 13:48 contra el cambio climático creo que sí

Voz 23 13:50 no va a ser así y creo que ahora estamos en campaña electoral muy algunas palabras pero realmente yo no se lo he dicho a ellos que es una es una lucha dura porque tienen el respaldo de los medios de comunicación pero eso no va a ser así a largo plazo porque hay muchos intereses detrás es decir hay motivos por los cuales no se ha se ha empezado realmente a actuar contra el cambio climático y sus intereses económicos

Voz 1667 14:17 tienen razón entre otras cosas porque cuentan con el aval de la ciencia que esta misma semana acreditado en fin la destrucción de nuestro planeta por la acción directa del hombre vamos a conocer algunos de esos detalles con con Javier Gregory

Voz 0882 14:30 cielo total del Polo Norte es sólo una de las duras advertencias que contiene ya el nuevo informe sobre el estado del medio ambiente que para la ONU han realizado doscientos cincuenta científicos de setenta países en sólo treinta años según advierte también este informe cuatro mil millones de personas vivirán ya en tierras de certificadas millones cada año seguirán muriendo por la contaminación del aire en las ciudades por las razones médicas que explica Julio Díaz del Instituto de Salud Carlos III de Madrid

Voz 24 14:59 es que la contaminación está relacionada con cáncer de pulmón pero es que ahora también lo están relacionando con cáncer de mama los NO2 hice está relacionado con problemas cardiovasculares con problemas respiratorios muy severos

Voz 0882 15:09 para la ONU sólo hay una solución reducir de forma drástica las emisiones a la atmósfera de los gases tóxicos que emiten ahora por ejemplo los vehículos y las industrias

Voz 1667 15:19 zonas de peso para tomar medidas la sabemos ya desde hace tiempo Juancho pero en fin nos estamos encontrando con resistencias en la misma sociedad en cuanto se toman algunas de esas medidas contra el cambio climático no bueno en fin el caso más reciente lo tenemos por ejemplo en el caso de los chalecos a más Ellos en Francia está planteando también a esa contra respuesta al a la protección del medio ambiente Juan

Voz 23 15:43 bueno estamos viviendo también en España no en esta legislatura no ha sido posible sacar una ley de cambio clima

Voz 22 15:50 ático bueno en parte yo creo por la falta de voluntad política del Partido Popular y el paro

Voz 23 15:55 yo socialista debido precisamente a las presiones de los sectores industriales el último que recuerdo el sector de la automoción revelándose contra la posible eliminación la prohibición de los coches de combustión en el año dos mil cuarenta y las presiones del sector energético para que no se eliminen los combustibles les Abrines desgraciadamente pues lo hemos vivido con demasiada frecuencia efectivamente puesto que ya he puesto que hay sectores sociales que pueden verse perjudicados pues esos agitan a nosotros el nuevo creemos que es clave que se garanticen la Transición Justa es decir que que no sea más que pues los trabajadores los que tengan que pagar está este esta transición pero lo que era lo que puede hacer es lo que hay que hacerlas de tal manera que se garanticen las condiciones justas para aquellas personas que se vean perjudicadas lo también hay que decir que globalmente también sabemos muy bien porque está estudiado ya hay decenas de ellos que un modelo sostenible es la generación de empleo no tanto de las energías renovables como bueno pues la agricultura etcétera en general podemos decir que este mucha mayor el empleo que se crea que el que se destruye pero efectivamente aquel que destruye pues hay que garantizar que es que la transición se ajusta no

Voz 1667 17:17 claro eso iba a Juancho es posible una Transición Ecológica hacia en fin una economía y un Estado muchísimo más ecológico y sostenible sin que nadie se quede en la cuneta

Voz 23 17:27 bueno lo tendrá que decir es que ya no es posible sino imprescindible es decir ya no podemos discutir si debemos avanzar hacia la estabilidad en la sociedad en equilibrio con nuestro entorno sino cómo hacerlo y hacerlo cuanto antes efectivamente hay que evitar que nadie se quede en la cuneta y eso requiere evidentemente de la actuación decidida del Estado para garantizar esa esa es pues que que la transición sea justa garanticen los derechos sociales de todas las personas que puedan ver cada persona debe frenar como un caso de frenarlo puede frenar esa transición porque es que lo que hay que recordar es que los afectados por el cambio climático van a ser cien millones más es decir que va a hacer todo lo que ya a día por ejemplo el número de refugiados por el cambio climático mayor que por cualquier otra causa hay millones de refugiados personas que están creando desde certificadas por para que se ven afectadas pues grandes naturales que son consecuencia del cambio climático y tampoco podemos olvidar esto no debemos olvidar que son ya millones las personas afectadas por este fenómeno

Voz 1667 18:36 corremos el riesgo de que los negacionistas opte Meis que los negacionistas en fin alimenten esos miedos que que acabamos de decir no sobre esa transición necesaria que tenemos que hacer ya pues bueno para precisamente ganar ganar adeptos no entre la sociedad

Voz 23 18:52 no lo están ahí en España tenemos un nuevo partido que es el partido de extrema derecha que sigue un poco dos ideológico de una pide bolsa nardos es decir que no es no es un tema menor el hecho de que el presidente de Estados Unidos diga que el cambio climático es un invento de los chinos au bueno pues que que el mismo vox ligas es una milonga pues es para preocuparse mucho no porque es como es como quien tiene un cáncer un cáncer grave cáncer terminal está diciendo lo que tiene son catarro no creo que creo que soy es una grave irresponsabilidad pero lo tenemos ahí no podemos pensar que ese pensamiento sea ida sino que está está ahí y por tanto hay que combatirlo pues se decía que el movimiento de desesperanza dolor pero al mismo tiempo descreído que que la lucha es duda por qué se van a enfrentar con bueno pues con con mucho interés desde que que el status quo uno cambien

Voz 1667 19:54 Juan López de Uralde nos apetecía muchísimo escucharte este sábado pocas horas después de ver en la calle esa movilización juvenil que hemos visto no sólo en España por supuesto sino en el resto del mundo muchísimas gracias

Voz 23 20:08 la fíjate encantado de estar un rato con vosotros

Voz 1667 20:10 y ahora le vamos a poner un poco de música la mañana me escucha

Voz 26 20:21 sí sí

Voz 1628 20:22 que de cercanías del Centro América Rebeca Galán en la caza

Voz 27 20:28 ah

Voz 1628 20:29 hiciera Tyner Costa Azul Selket escribir pero tengo que decidir y me decido joven la rabia cuarenta niñas hoy han sido hace ahora por lo menos veinte mujeres viola el choque sólo es un día en Guatemala multiplica lo hizo porque a esta Mostra no no pollo andar con pinzas para quién no entienda que esto es una emergencia ambos preparada no fue cosas que no ofreció no perdí un pedestal y lo merezco soy como el lazo trazar con miedo a cree cinco porque es la forma en que me defiendo no tengo privilegio que proteja a este cuerpo en la calle creen que soy un blanco perfecto pero soy negra como mi bandera iba el nombre mio Jungle de toda más vista la altura de era que murió de tanto golpes porque el hombre clamaba realmente en la odiaba la otra que fue abandonada atacó un hijo y cuando enfermó tuvo que mandarle un hospicio esto va por mí porque a los quince años me atrae a un golpe de mano porque ningún inhumano se hizo presente el día que un delincuente el pezón marcado esto con la niña de nueve años obligado un embarazo porque la violó su hermano una familia

Voz 1481 21:42 sin derechos porque el clero considera que la

Voz 1628 21:45 Porto es peor que lo que le ha hecho me remito a los hechos no voy a explicarle con dicen cosas ningún macho de que cree que con su intelectualidad nos van oprimida ducal sentados en sus privilegios no tengo privilegio que proteja a este cuerpo en la calle creen que soy un blanco perfecto pero soy negra como mi bandera ahí Valiente nombre mío Jungle de todas mis bisabuelos contando día en la calle somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero en pie de lucha porque nos queremos No tenemos miedo no queremos han una menos díganme loca histérica hay exagerada pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas nuestra lenta afectó esta auto de Potenza esta muestra en resisten ya no somos finde no

Voz 1481 22:37 pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío Jungle de todas mis bisabuelos

Voz 1667 22:44 guau Rebeca Lane buenos días

Voz 1481 22:47 pues es que acaban de escuchar es la voz

Voz 1667 22:49 en directo de esta mujer guatemalteca estrella del hip hop que rescata en sus temas la memoria y los valores de las feministas indígenas de su propia de tu propia familia no Rebeca porque lo que cantas tiene mucho que ver con lo que has vivido

Voz 1481 23:05 claro yo soy mestiza Kitchen de ascendencia Kitchen aquí pero soy mestiza porque ya nací crecí sin el idiomas sin la Comunidad y el como todo el legado cultural esto es de alguna forma pues lo que me ha pasado a mí y a muchas más personas debido al racismo estructural no las familias prefieran separarnos de nuestro a ese raíces y de nuestra cultura porque efectivamente eso nos da mucho más privilegios en nuestro país

Voz 1667 23:32 eso es lo que te ha animado a visibilizar a través de tus temas no esa realidad a través del hip hop

Voz 1481 23:38 claro bueno hablar acerca todos los problemas de Guatemala no el racismo estructural la violencia contra las mujeres la necesidad de construir memoria histórica hasta lo que está pasando ahora bueno que sigue muy vinculado a todos los problemas de la guerra no pero la qué

Voz 1667 23:53 Corrupción El hecho de que él los trazos

Voz 1481 23:56 gobiernos todavía sean dictatoriales y que el Ejército aunque no esté en la cara visible del poder pues si ahí detrás moviendo a su gusto y antojo todas las políticas que tenemos entonces pues sí es es mucho lo que canto

Voz 1667 24:10 cómo les explicaría a nuestros oyentes la mayoría que vive en una realidad completamente diferente a la que se vive en en Guatemala lo que significa ser mujer indígena

Voz 28 24:20 en cuatro

Voz 1481 24:20 hola bueno pues yo puedo hablar como desde ser mujer mestiza verdad porque porque yo creo que hablar acerca de eso sólo lo pueden nombrar ellas yo creo que es importante que precisamente la voz el deseada a ellas pero yo creo que digamos como una mujer mestiza es evidente que yo he tenido mucho más privilegios que las mujeres indígenas por ejemplo cotidianamente las mujeres indígenas son sujetas de ataques racistas por utilizar su traje tradicional o por hablar en su propio idioma muchas mujeres indígenas trabajan como empleadas domésticas en hogares de personas mestizas o blancas sin contar con los derechos básicos mínimos muchas niño los que están en esta situación de trabajo forzado o trabajando casi que en en una forma de esclavitud en tiendas artillerías que que hay por allá y esto significa porcentualmente haber nacido como una mujer indígena fuera de la ciudad por ejemplo significa que tienen menos acceso que el resto mujeres a Educación a salud y educación en tu propio idioma en lo que yo creo que eso es algo en lo que se pueden identificar mucho acá que allá el castellano es el idioma oficial hice niegan los más de veintitrés idiomas más que hay tanto la educación en la atención a las víctimas del sistema de justicia el sistema de Salut óseas en castellano siendo que quién quiénes menos acceso tienen aprender castellano precisamente son mujeres indígenas entonces la pobreza se concentra sobre todo en ellas y además que como no ahora contar Pamela también después son las mujeres indígenas quienes han recibido en el cuerpo también toda la violencia genocida y femicidio estaba en Guatemala

Voz 1667 26:02 acabamos de vivir aquí en España un ocho de marzo muy especial con mucho sí sí más mujeres y muchísimos hombres en las calles reclamando igual dad también contra la violencia de género hay que diferencia eso que similitudes encuentras tu entre el feminismo que vemos aquí en en en Occidente el que el que al que aspiran esas mujeres de las que hablas

Voz 1481 26:26 pues mira yo fundamentalmente lo que he visto aquí en Europa es que usualmente el feminismo habla de los derechos para las blancas es decir nunca se recogen dentro de esas grandes demandas las necesidades de mujeres emigrantes africanas indígenas o marrones es que están aquí habitando este territorio uno coma que siempre se ve que está ya el otro lado del charco donde ocurren esas Al Baaz que Aquino ocurren yo creo que aquí mismo en este territorio mientras estamos hablando tú y yo aquí en la calle hay mujeres en situación irregular por ejemplo que en cualquier momento podrían caer presas en alguno de estos centro de detención para inmigrantes hice violan sistemáticamente los derechos ahí sí de de de ellas como mujeres o poner a las mujeres en Huelva que han denunciado que hay abusos sexuales que hay condiciones de trabajo que no se permitirían por ejemplo para una mujer europea entonces yo creo que fundamentalmente es es una una cosa que sucede mucho aquí se intuyó que hay una mirada única de lo que es ser una mujer siempre se remiten las se habla de igualdad osea se habla de estas mujeres no se habla de las otras mujeres que habitan este territorio bueno es es un reto también para nosotras porque muchas veces en Ciudad de Guatemala o en los en los centros urbanos en nuestros países también tendemos a que nuestras demandas sean para mujeres mestizas no

Voz 20 27:45 nunca miramos que alrededor nuestro hay mujeres

Voz 1481 27:48 indígenas hay mujeres afrodescendientes con otras problemáticas que deben ser atendidas y que muchos de nuestros privilegios se deben a sus operaciones entonces yo creo que que ese es el gran reto sin embargo en en países como el nuestro como Guatemala tenemos la gran fortuna tener maestras como lo son las feministas comunitarias territoriales que son defensoras además de los derechos de las mujeres son defensoras del territorio en hoy que están amparándose en contra de empresas que vienen de Europa que de Estados Unidos de Canadá que están aún ahora colonizando nuestro territorio REC colonizando llevándose nuestros recursos naturales

Voz 1667 28:24 a eso iba porque sí que es verdad que el manifiesto del pasado ocho de marzo recogía ese capitalismo como uno de los factores que juega en contra de la de la mujer de hecho hubo muchísimas críticas por eso porque recogió a gente que no lo entendía para que esa gente lo entienda Rebeca cómo afecta ese sistema a la vida de las mujeres en en tu país

Voz 1481 28:47 bueno mira para en empezando porque muchos de los de las cosas y los beneficios y las comunidades que tienen aquí en Europa se deben a que nosotras en nuestros países estamos sufriendo el abandono total y lo puedes ver desde cosas tan simple como que aquí cualquiera a las ocho diez de la noche puede caminar por la calle y no pasa nada nosotras a partir de las siete de la noche ya no podemos tomar siquiera un transporte público sin miedo de hecho el último transporte público pasará a eso de las seis de la tarde porque después de eso ya es muy peligroso que es lo que ha pasado aunque históricamente a nosotros nos ha tocado ser mano de obra barata fuentes recursos naturales no haya tenemos empresas empresas europeas por ejemplo en el caso de Guatemala que van a hacer allá lo que aquí no podrían hacer porque aquí tienen que respetar el marco de derechos laborales y de de explotación de la tierra pero no ha ya pueden ir violar leyes comprar presidentes para que la parques las leyes y las decisiones sean al gusto de la empresa en lugar de respetar los derechos humanos de las personas entonces claro que el capitalismo afectan las mujeres porque principalmente quiénes sufren más directamente al despojo territorial por ejemplo en no es ninguna ningún secreto que aquí el presidente de El Real Madrid tiene en una empresa ya que está despojando a miles y miles de comunidades mayas de agua inusualmente como el cuidado de las casas está a cargo a las mujeres son las mujeres quienes tienen que caminar siete kilómetros para ir a buscar un poquito de agua para su familia no entonces en esa repartición desigual y colonial son precisamente las mujeres indígenas sobre todo las que están siendo afectadas por este sistema colonial que sigue vigente

Voz 1667 30:31 para acabar Rebeca he leído una curiosa interpretación sobre el éxito del hip hop en Guatemala una curiosa interpretación que haces tú de cómo fue este tipo de música algo así como una vía de escape para muchos jóvenes como tú en un en un contexto de guerra hay de conflicto CIS

Voz 1481 30:48 es justamente el hip hop surge en las generaciones luego que se firman los Acuerdos de Paz que esto fue en mil novecientos noventa y seis abiertas es bien curioso porque el hip hop es muy diferente a como es aquí en España o en Europa no haya no estamos en la radio no nos pasan en la televisión no somos parte como la industria industria musical verdad pero los pocos grupos que tienen mayor relevancia nunca son de hip hop verdad porque quién les hacen hip pop usualmente son jóvenes que vienen de los barrios margine dados que que bueno desde su presencia irreverente ante la gente con títulos it traje verdad desde ese desafío ante la estética de lo correcto y desde ese desafío hasta el léxico y la forma propia no aceptar en muchos espacios entonces yo creo que el éxito es algo más que nosotros vemos en el sentido creo que es una cultura que ha dado posibilidad a miles de jóvenes de no formar parte pandillas de por decir yo tengo un futuro no porque a veces en un lugar donde no tienes acceso a educación donde te dicen que no vale es la dónde te dicen que lo más que vas a poder llegar es hacer un un operario en una maquina que el hip hop te diga tupé de ser poeta tú puede ser cantante tú puedes pintar con grafiti tú puedes crear un movimiento cultural le ha dado esperanza a miles de jóvenes hombres y mujeres particularmente a las mujeres nos ha dado la posibilidad de poner ahí nuestras demandas nuestras necesidades nuestra propia historia pero también nuestras propias luchas

Voz 1667 32:22 el Ibex esperanza ahora en Guatemala

Voz 1481 32:25 pues mira a Guatemala en realidad yo no sé si alguna vez vamos a dejar de estar en crisis pero yo creo que el Gobierno que tenemos ahora en los ha sumido en una de las crisis más profundas que hemos tenido en la historia sin embargo yo veo con mucha espera onza como hay en este momento por ejemplo una candidata en la preside a la presidencia que es una mujer indígena y a mí eso me llena de esperanza porque para que eso pasara ha tenido que haber mucho sufrimiento muchos golpes y el hecho que ahora movimientos indígenas de base estén organizándose para llegar a disputar

Voz 20 33:00 ese espacio que simbólicamente

Voz 1481 33:02 ha sido el hombre mestizo del hombre blanco a mi me parece que es una es simbólicamente y políticamente por lo menos para nosotras de una gran esperanza

Voz 1667 33:12 dónde te van a poder ver tus seguidores españoles próximamente

Voz 1481 33:15 bueno voy a tener unas pocas fechas aquí en Madrid voy a estar el jueves veintiuno de marzo en el Matadero a las nueve de la noche jueves veintiuno entrada libre hasta llenar aforo el luego el veintidós voy a estar en las fiestas de Deusto en Bilbao el miércoles veintisiete de marzo vamos dar en Granada ir el viernes veintinueve de marzo vamos a estar en Zaragoza en todas mis redes sociales ponga en contra que la información

Voz 1667 33:43 pues si te esperamos Rebeca Pamela jets buenos días nos han llegado noticias de la negociación de una ley de amnistía en Guatemala de la que se pueden beneficiar bueno pues condenados por crímenes de lesa humanidad explíquenos eso sí

Voz 20 34:01 sí precisamente hoy en el Congreso de Guatemala van a tener

Voz 29 34:07 van a a te pronto aprobar

Voz 20 34:10 una revisión a la ley de reconciliación nacional que dice o qué va a decir que va a dar amnistía a los criminales de guerra condenados probados culpables eso quiere decir que ha dentro de veinticuatro horas van a liberar se de las cárceles te Guatemala eso es es es terrible está en contra de todo de lo que sabemos sobre la memoria histórica sobre la historia de Guatemala

Voz 1667 34:42 cuénteme Pamela alguien como usted que lleva años contribuyendo en el esclarecimiento de estos crímenes cómo encaja cosas así

Voz 20 34:54 yo diría que los logros los avances de la justicia en Guatemala verdad o sea que las victorias que hemos tenido la sociedad civil las organizaciones de mujeres las organizaciones de derechos

Voz 29 35:09 manos se pagará

Voz 20 35:12 tener el primer juicio por genocidio en Guatemala pero da para detener una comisión en contra de la impunidad en Guatemala para tener a dos personas dos militares condenados por los crímenes de Separ Sarko por ejemplo eso quiere decir cuando uno lucha en contra de la impunidad la impunidad contra ataca estamos viendo las contraataca de la impunidad de las fuerzas de impunidad la contra atasca de los élites político Si de élites de negocios también

Voz 1667 35:50 pero contraataca desde el legislativo y muchos herederos de todo de todo aquello todavía entonces legislando metiendo

Voz 20 35:57 hacías además es veteranos del Ejército que está tras el presidente actual así que están tratando de River tener una red persa te atacar cambiar disolver todos los logros que hemos podido y que el pueblo guatemalteco realmente a

Voz 29 36:21 ha tenido que hacer

Voz 20 36:25 en los últimos treinta y cinco cuarenta años

Voz 1667 36:27 ella dejó ríos monten en Guatemala sigue marcando la realidad del país y de qué forma especialmente en las comunidades indígenas en las que usted también ha dedicado buena parte del trabajo

Voz 20 36:38 yo diría que el juicio en contra de Ríos Montt este cambió el país profundamente primero fue el primer juicio por genocidio genocidio en contra de los pueblos indígenas en todas las Américas también el veredicto hasta vigente en el altiplano en términos de que hay un libro de la sentencia que es de setecientos páginas más que es arte ahora de la memoria histórica parte de los récord histórico en Guatemala de lo que realmente pasó sino no sabemos realmente lo que pasó nunca podemos tener una sociedad viviendo en democracia

Voz 1667 37:20 ustedes recordaba el caso de ese con nosotros aquí los oyentes de Punto de Fuga tuvieron oportunidad de conocer ese proceso esa sentencia que al final reconocía los crímenes pero que dejaba algo que todavía no estaba resuelto que es en que esas mujeres pudieran recuperar de nuevo su modo de vida sumó en el modo de vida hay en la Comunidad que les había robado los soldados ahora mismo en qué situación está ese ese pago de cuentas sigue habiendo impunidad

Voz 20 37:54 claro claro que sí es que pero el señal que dice el juicio de ese pueblo Danko es que este fue primer juicio doméstico en que los perpetradores de violencia sexual fue nombrado como un en un arma de guerra entonces pues hay hay muchos otros casos en contra di de perpetradores de violencia sexual en camino en Guatemala por eso tenemos que bloquear la amnistía o sea que tenemos que estar totalmente en contra de la les Islam vestía pasa tenemos que encontrar otras guías para versar este la amnesia

Voz 1667 38:43 cuántos casos podemos estar hablando

Voz 20 38:46 uf miles miles miles pero las él tenemos que avanzar con los casos que tenemos con la evidencia forense que tenemos es que Ríos Montt realmente señaló también al al al mundo cero de que es posible a través de la búsqueda por la justicia a través de treinta años treinta largos años para que que si es posible

Voz 30 39:17 muy

Voz 1667 39:20 quiero que sepan nuestros oyentes que la mujer que no se acompaña este sábado por la mañana han seguido a llevar este mensaje esta historia a las digamos élite es de de la de Cinematográficas de Estados Unidos ha conseguido abrir este debate esta situación el debate sobre esta situación en Estados Unidos que es lo que más le ha sorprendido de la respuesta en territorio americano a esta realidad no que usted ha contribuido a a poner sobre la mesa ya que se debata sobre ella

Voz 20 39:49 pues te que hay fuerzas sobre todo mujeres porque en la orgía de documentales que hecho sobre Guatemala las protagonistas son las mujeres mujeres están contándoles historia mujer es que realmente sobrevivieron el genocidio que sobrevivieron el feminicidio tienen una visión tiene una voz muy fuerte están llenas de resistencia tienes planes para el futuro así que en los Estados Unidos siempre están sorprendidos de que hay mujeres indígenas

Voz 31 40:29 que pueden

Voz 20 40:32 ser ganadores de Premios Nóbeles de la Paz que pueden hablar inglés que son Maef esquíes que son doctoras hace que siempre estamos tratando de no solamente de romper los estereotipos pero también qué mostrar que la mujer es somos las protagonistas de nuestras historias

Voz 1667 40:57 no es que tengan un aliado en la presidencia podemos decir Donald Trump como cree que en fin está reaccionando ya ya que aprovechando que está aquí como cree que está reaccionando la sociedad americana en general a estos dos años de trampas están reafirmando ese en fin odio no que que destila el presidente Estados Unidos está

Voz 20 41:16 sí

Voz 1667 41:16 en fin una sociedad americana reflexionando que que pensando que pueda haber otra salida

Voz 20 41:20 sí pero no solamente de Straw es que una ola autoritaria en el mundo entero entonces los Estados neón si estamos viviendo ese autor y autismo pero también acabamos de cambiar el la legislativa en el Congreso de los Estados Unidos por el Congreso es mayor ha estado obviamente demócrata así que estábamos en el camino para las próximas elecciones presidenciales para derrotar a otro

Voz 1667 41:53 bueno me la Jade seguimos con trabajo muchísimas gracias

Voz 20 41:55 gracias a en Punto de Fuga puntos de fuga

Voz 1 41:58 ah

Voz 1667 41:59 Pablo Morán os lo comentábamos al comienzo Sonia Moreno nos trae hoy la historia de las empleadas asiáticas que llegan a Marruecos con el sueño de vivir una vida mejor y más digna que en sus países de origen pero allí sufren explotación y abuso por parte de las familias adineradas en las casas donde trabajan nuestra corresponsal ha recogido las voces de alguna

Voz 27 42:19 de ellas las experiencias de las empleadas del hogar asiáticas de Marruecos están llenas de abusos violación intimidación detención ya está hambre llegan aquí con el sueño de vivir una vida mejor y más digna que en sus países de origen pero son explotadas por las familias marroquíes adineradas a las que trabajan en las grandes ciudades sufren abusos físicos y psicológicos palizas quemaduras con colillas de cigarrillos

Voz 32 42:41 las obligan a trabajar más de quince horas al día las privan del descanso los fines de semana en algunos casos padecen incluso acoso sexual y violación escuchamos el testimonio de una mujer filipina que dejó sus hijos en su país llegó a Marruecos a través de una agencia que gestiona el trabajo en hogares víctima de trata ilegal

Voz 9 43:04 el Cermi Noia because vengan mal tu tu My blog

Voz 10 43:11 me secuestraron agredieron a mí empleador porque cuando uno quiere a trabajar más con él ir y volver a mi país no me dejó exigía que tenía que pagarle tres mil dólares y comprarme yo misma Ligeti el avión pero hoy tengo mi pasaporte no me faltaba alguien

Voz 9 43:26 va ante el juez ante el técnico

Voz 32 43:30 le llegó a poner un cuchillo en el cuello para que no se fuera no le permitía salir del domicilio lo hacía la amenazaba con pagar una persona para hacerle daño al final después de dos años y cinco meses consiguió escapar una asociación la ayudó a viajar reencontrarse con sus hijos en su país

Voz 9 43:48 al al Faymann encima es decir que casi dos años y cinco meses en un empleador porque no me pagaba algo me dio mi salario durante un año razón por la que me fui de su casa porque me empleador me uso

Voz 32 44:02 el diez por ciento de las empleadas del hogar asiáticas que denuncian estas situaciones fueron violadas por sus empleadores la Asociación de solidaridad con los migrantes asiático los presenta enuncia es contra ellos pero los tribunales a menudo no escúchanos los casos o sólo atienden a una parte las más vulnerables son las criadas filipinas porque no hay una misión diplomática fuerte Marruecos para defenderlas a diferencia de otros países como Tailandia e Indonesia que han establecido un refugio dentro de la embajada en Rabat para dar la bienvenida a las mujeres que consiguen fugarse de estos hogares de acuerdo con los datos de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Marruecos el número de sirvientas asiáticas asistidas por la Orgaz

Voz 34 44:42 esa acción para regresar a sus países de origen llegó a veinticinco voluntarias en dos mil dieciocho veinticuatro de las cuales tenían nacionalidad filipina y una era de Sri Lanka

Voz 35 44:53 Mundo Express en

Voz 0861 44:56 Punto de fuga también nos sumamos al resto de voces que esta semana están celebrando el final de la pesadilla que ha sufrido la activista Helena Maleno

Voz 11 45:08 simplemente quiero dar las gracias das las gracias a todas y sobre todo pedir justicia para las compañeras que están siendo en este momento perseguidas y criminaliza horas

Voz 35 45:21 defender el derecho a la vida no es un delito durantes

Voz 0861 45:27 siete años Helena Maleno ha sufrido nada menos que la acusación de traficar con seres humanos una acusación que casi la lleva a la cadena perpetua en Marruecos pero esa persecución ha quedado en nada finalmente la justicia este país archivado de forma definitiva la causa abierta contra esta defensora de los derechos humanos a partir de ahora llamar a Salvamento Marítimo o a la Marina marroquí para dar aviso de una patera en dificultades no será delito ni en España ni en Marruecos

Voz 36 45:59 este cambio bastón sienta jurisprudencia porque al fin hemos ganado en dos países los los países ajusticiado está ella sabía lo que estábamos haciendo el mismo delito yo creo que es una jurisprudencia que era muy importante pero era importante respetar la subida de la justicia marroquí como los hemos respetado eran muy importantes de pastilla a la criminalización videocreación un ente la criminalización de Europa es un alivio de de gente escribiendo a dos familiares de personas que murieron en el mar momento todo Unidos súper emocionado más muestras de cariño increíbles y gente de diferentes puntos del Estado español de Marruecos de África están siendo muy emocionante jugar atrás

Voz 0861 46:53 la inercia ideas fuerza del ocho de marzo no puede limitarse a ese único día una prueba más la tenemos en los países en los muchos países donde la violencia sexual contra las mujeres se sigue utilizando de forma sistemática como táctica de guerra Álvaro Zamarreño

Voz 0116 47:10 hace décadas que las guerras han dejado de ser lo que eran hecho hace décadas que no hay una declaración formal de guerra pero las guerras siguen siendo una realidad que cada vez sufren más las poblaciones civiles y especialmente las mujeres

Voz 37 47:23 las mujeres tienen el peor precio de los conflictos directamente porque son víctimas de estos conflictos pero además porque sufren las normas sociales que ya estaban enraizadas en esas sociedades las chispas y Prater tales como saudí está en todas estas normas sociales como ellas reciben los efectos más

Voz 0116 47:46 quién hablas Paula Sampedro responsable del informe de Oxfam sobre cómo los conflictos armados han mutado en una realidad que expone a niñas y mujeres a más violencia más violaciones más vulnerabilidad lo han constatado en Irak donde por ejemplo entre cinco y diez mil mujeres han sido forzadas a la prostitución en medio del conflicto o en Palestina donde la ocupación y la serio a Gaza ha reducido en una década del XXXVI al tres por ciento el papel de la mujer en el sector primario en Yemen son las mujeres las que más sienten el peso de buscar cómo alimentar a sus hijos en la mayor crisis humanitaria del presente y todo esto cuando constata Oxfam que si las mujeres participan en la paz es más paz y más duradero

Voz 0861 48:26 Álvaro Nos acabas de citar ejemplos como el de Yemen en estaría profundizar un poco más en este caso concreto en ese rincón del planeta allí el papel de las mujeres es vital para que muchas familias puedan sobrevivir hay nada menos que veinte millones de personas dependientes de la ayuda de emergencia en el reparto de ayuda también es clave Álvaro el papel de las mujeres

Voz 0116 48:50 un país pobre que la guerra ha empobrecido hasta el punto de convertirlo en la peor crisis humanitaria de momento eso es Yemen a pesar de la imagen dada por la comunidad internacional de que se avanza hacia algún tipo de solución negociada hay veinte millones de personas dependientes de la ayuda de emergencia para que esa ayuda llegue es fundamental un puerto el de Judea ida donde Dajla casen lleva años trabajando por los derechos de las mujeres y las niñas

Voz 38 49:13 la guerra las ha dejado sin esos derechos es un beso

Voz 0116 49:19 a cambio las ha dejado al frente de enormes responsabilidades familiares cuenta la Ser de visita en España el número de mujeres viudas se ha disparado y tienen que sacar adelante a sus familias en una situación en que la mayoría de la gente ha dejado de cobrar salarios y no hay agua ni luz

Voz 38 49:34 mafioso

Voz 0116 49:37 en un país sin futuro nos lo describe porque está totalmente destruido gran parte de esa destrucción está provocada por armas vendidas a Arabia Saudí por fabricantes europeos incluyendo a españoles

Voz 0861 49:53 ya en pleno aniversario de la guerra de Siria el Observatorio de Derechos Humanos ha actualizado la cifra de muertos contabilizados desde el inicio del conflicto ojo son más de trescientos mil aunque reconocen que el número

Voz 1 50:08 no puede ser mucho mayor una guerra que aún no ha terminado Líbano Oriol Andrés

Voz 1667 50:15 Di Carlo

Voz 39 50:19 el director de municipio

Voz 40 50:20 para Oriente Medio Gert lo advertía con gravedad no nos dejemos engañar en contra de la percepción que la guerra en Siria se está acabando aseguraba muchos niños siguen estando en peligro en el país y así lo demuestran las cifras durante el pasado año cada día tres niños fallecieron en Siria a causa de la guerra la mayoría de las víctimas casi la mitad fueron debidas a minas y explosivos sin detonar pero dos mil dieciocho también marcó otro macabro récord en Siria el del mayor número de ataques contra centros educativos y de salud fueron en total doscientos sesenta y dos y el presente año no parece haber empezado con mejor pie lo explicaba Capella ERE en rueda de prensa desde Beirut

Voz 39 50:56 no se verían

Voz 40 50:59 sólo en el noreste de Siria cada día desde el primero de enero de dos mil diecinueve Dino ha muerto intentando huir de la ofensiva contra Estado Islámico y precisamente en relación con los hijos de la autoproclamado califato la organización por los derechos de los más pequeños lanza otro mensaje a los niños que crecieron bajo estado islámico no deberían ser tratados como terroristas ellos supondría un nuevo ataque contra estos menores cuya infancia fue una de las primeras víctimas de la guerra

Voz 35 51:25 la resaca del prohíbe Chain del que

Voz 0861 51:28 hemos hablado con Juan López de Uralde hoy en Punto de Fuga bueno queremos terminar hoy Mundo Express con un proyecto que no ha encantado Se trata de acabar con la basura Leza bueno se trata del proyecto libera impulsado con más de ciento sesenta colectivos centinelas de la naturaleza como Lucas González que se dedica a limpiar nuestros ríos nuestros montes precisamente para que esa basura desaparezca

Voz 0106 51:55 como no hay nadie realmente que se encarga de recoger esa basura y está afectando ya pues al medio natural a la fauna la flora pues eh nosotros a través de este proyecto el proyecto liberal Nos encargamos de salir al campo para para poder recuperar es recoger estos residuos pero bueno ya no es una moción interior sino que nos estamos dando cuenta que ya no está afectando sólo al medio sino que también nos está afectando a nosotros como primera persona entonces eh has está está viéndose está comprobando que es un es un problema que bueno eso prueba bastante grave y lo estamos viendo día sí día también en la tele lo estamos escuchando la radio bueno pues que sobretodo se está hablando de que el mar está lleno de basura que lo plásticos qué tal cual está afectando a muchas especies Il esas especies eh son consumidas por el ser humano e Illán afectando a nosotros directamente en primera persona

Voz 1667 52:57 pues hasta aquí el programa de hoy seguimos el resto de la semana pues donde siempre en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba apuntó de fugaz y también en el podcast de nuestra web para que es con seis el programa cuando y donde queráis hilo compara estáis por supuesto con vuestros contactos hasta el sábado que viene a Dios

Voz 42 53:16 sí lo hará están ida

Voz 43 54:23 bueno pues ojito sembró están clama bueno pues