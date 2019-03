El Cine en la SER: 'Beautiful Boy': las drogas también destruyen a los burgueses (16/03/2019)

Voz 2 00:00 el cine SER como Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 Dani Rovira inaugura el Festival de Málaga con Taxi a Gibraltar una comedia de contrastes con personajes al borde del colapso económico Rovira que es malagueño también clausuró el certamen pagar

Voz 4 00:31 Málaga es pues eso la cuna como Mi fortín como cuando va

Voz 1 00:35 casa tu padre y come con ello titanes

Voz 4 00:38 salón mientras tu madre estás sentado al lado tuya pues es un poco esa sensación no de

Voz 1084 00:43 bueno aquí me puedo relajar no porque a casarse a Gibraltar esta dirigida por Alejo Fly en la película Junta Dani Rovira también podemos ver a Ingrid García Johnson en plan novia a la fuga y al actor argentino Joaquín Burriel recién salido de la cárcel y con ganas de hacer fortuna

Voz 5 00:57 el doctor Diego Manfred ahogada soy agregado cultural de la Embajada Hunting coach patrimonial para para para el arriendo de niñas que con la sentí topamos saca genio y no me llame genio no me llames caiga para él

Voz 1463 01:09 es uno de los estrenos de una semana en la que la película más comercial no pasará por las salas de cine sino que irá directamente a Netflix hablamos de Triple Frontera un thriller dramático sobre el narcotráfico y la avaricia con Ben Affleck Oscar a Isaac

Voz 5 01:21 voy a punto de cero el reconocido

Voz 6 01:26 seis pero sólo eso nada te disponer

Voz 1084 01:29 cuando salimos el jueves sobre Drogas también trata Beautiful boy siempre serás mi hijo película protagonizada por Steve Carell que interpreta a un padre tratando de ayudar a su hijo Timothy Ahmed adicto a las drogas

Voz 1 01:41 ahora sé que debo encontrar la forma de llenar este gran vacío de me intriga llevo ya catorce meses limpio

Voz 1463 01:48 los amantes del cine de terror tienen su dosis esta semana con Skype Room que mete a seis desconocidos en una habitación mortal en la que deberán usar su ingenio para sobrevivir esto sirve como pueden

Voz 7 02:00 si no es es que hay otros se El primero en escaparate está mejor experiencia inversión gana un millón de dólares otro de los estrenos de la

Voz 1084 02:10 la semana es el gordo y el flaco una película biográfica sobre los icónicos actores por eso en cine clásico repasamos la importancia de estos cómicos

Voz 8 02:17 eso están conseguir un precio justo por una película de la religión pillarlo sabes nuestras películas han dado la vuelta al mundo y no tenemos ni un centavo que no paralice divorciaron sí porque Xunta cayó que se ha enriquecido en nuestra

Voz 1463 02:28 en televisión esta semana preparen Twitter porque tenemos nuevas series de Ricky Gervais

Voz 9 02:33 somos unos parásitos repugnantes narcisistas y muy egoístas del mundo sería un lugar mejor sin nosotros si el suicidio debería ser como un deber moral

Voz 10 02:45 lo leído no ha llegado ni a la pregunta pues mira no lo voy a los borroso me haría ilusión quince centímetros sabes vamos a pensado que incrementen romano Claudio cincuenta haciendo tuyos pagando el gusano genera un capullo alrededor suyo

Voz 11 03:03 de tener nunca pudo alrededor mío ser muy viable

Voz 12 03:06 y un poco pavo todas

Voz 1463 04:37 hola qué tal buenos días desde el Festival de Málaga José Manuel Romero qué tal buenos días

Voz 1084 04:41 qué tal Pepa soleados días

Voz 1463 04:43 bueno ayer se inauguraba que este festival es de Málaga con Taxi a Gibraltar

Voz 1084 04:48 sí y aquí estaremos hasta la semana que viene por este certamen van a pasar una gran variedad de películas españolas Málaga siempre se ha caracterizado por dar una visión panorámica de nuestro cine habrá cine de autor con esta Only una nueva película de Neus va Yus o comedias más comerciales como que te juegas de Inés de León no opera prima con Leticia Dolera y Javier Rey

Voz 15 05:07 es una fiesta de cinco rico jugaba esta quiénes

Voz 1 05:10 no tengo ciento una oferta de trabajo

Voz 15 05:13 que es la única norma así que quiero que la siete

Voz 1463 05:16 también veremos mucho cine latinoamericano ido comentarles dos secciones que han cogido peso aquí en Málaga un festival que tendrá espacio también para las series de televisión y los youtubers formulado Movistar Plus presenta la segunda temporada de gigantes y también instinto un thriller erótico con Mario Casas hilo nuevo también es de esto de Televisión Española de Cuéntame también habrá películas de Netflix como la que veremos en unas horas que es a pesar de todo una película llena de personajes femeninos con Blanca Suárez Amaya Salamanca Belén Cuesta Macarena García

Voz 1084 05:45 si fuera de concurso este sábado la estrella el youtuber with Michu después de la polémica en el festival de Sitges donde ese proyecto una falsa película bocadillo que sólo era un bucle una escena repetida una y otra vez pues ahora sí parece que vamos a ver vosotros sois mi película un documental dirigido por Carlos Padial sobre la voracidad de la prensa internet

Voz 16 06:04 el vídeo de hoy es diferente es único es especial digamos que se sale de la norma Nano vegetal sin sin pollo el lo meto como Gage dentro de un vídeo

Voz 1463 06:14 la que sí hemos visto ya en taxi a Gibraltar como decíamos la cinta de inauguración una comedia dirigida por Alejo FLA y protagonizada por Dani Rovira Ingrid García Johnson y el argentino Joaquín fiel es además uno de los asesinos de esta semana el viaje alocado de un taxista ahogado por la crisis con una novia a la fuga y un timador que acaba de salir a la cárcel en busca de oro

Voz 10 06:33 aquí a Gibraltar como el doctor Diego Manfred fui agregado cultural de la embajada

Voz 5 06:42 genial para para para el arriendo lo hacen Tito estemos saca genio que no me llame no me llames

Voz 1084 06:50 Dani Rovira es la estrella de este festival el actor no sólo ha dado el pistoletazo de salida sino que también clausura el festival con otra comedia los Japón Él está encantado como malagueño de pro

Voz 4 07:00 a ser como un disfrute no sobre todo el el recoger lo sembrado no todo lo que viene siendo el sacrificio de rodaje de horas de sueño de no no estaré en casa al final eso se traduce en una hora y media de Pelli que la solemos disfrutar mucho la promo y cuando ya está en los cines y la gente te bien y te dice no ha gustado mucho pues imagínate eso en tu casa con tu gente sea para mí Málaga seguirá siendo la cuna

Voz 1084 07:25 seguimos con más estrenos de la semana tras el debate sobre Netflix y las salas de cines estrena Triple Frontera la película con la que la Plataforma trata de suplir la ausencia de Roma es un thriller con el director de renombre Jaycee Chan do con estrellas como vena Fleck Dios Karajan

Voz 1463 07:56 Netflix sigue buscando el prestigio en su entrada triunfal en la industria tiene el dinero los actores y los directores pero se les sigue resistiendo algo después de quedarse a las puertas del Oscar con Roma sigue insistiendo con cineastas de miradas complejas por eso ha reunido en triple frontera al guionista Mark Boal el de La noche más oscura con el director Jaycee Chan dos el de Martin con la que el retrato del sistema financiero de la crisis el año más violento otra lección de lo duro que puede ser el capitalismo

Voz 10 08:21 incluso en los nuevos ricos

Voz 0866 08:26 ni la palabra avaricia se comete el error de relacionar la únicamente con el dinero y no lo creo el dinero actúa de manera diferente dependiendo de la situación vital sino tienes para comer o si tienes tus necesidades cubiertas en ese caso el deseo de querer más dinero implica también autoestima ego mostrar lo que tienes a los demás el éxito que has alcanzado por eso cuando tienes dinero tienes también la opción de parar todo lo demás

Voz 1463 08:56 Triple Frontera le da la vuelta al concepto de películas sobre narcotráfico presenta cinco machos alfa cinco soldados algunos en activo otros retirados y con poco sueldo que deciden robar a los malos en concreto a un arco escondido en la zona que abarca tres países

Voz 7 09:11 mi empresa está contratada por una agencia del Gobierno boliviano además aunque fuera ilegal técnicamente casi todas tus acciones iban en contra de la Convención de Ginebra así que se dar me lo mejor esto es otra historia

Voz 1463 09:26 no parece volverá fijarse como hacían el año más violento en las clases medias y bajas y su capacidad para dejarse corromper en el sistema capitalista un sistema que dicta que es el éxito algo que pasa por acumular dinero

Voz 1 09:38 no ha trabajado desde que le obligaron a retirarse tu papá es un buen hombre

Voz 7 09:46 no sé hasta alturas con empresas justifica

Voz 1463 09:48 no es que los personajes dan para convencerse de llevar a cabo el robo se encuentran la de cumplir como marido como padres de familia es ahí donde aparecen comportamientos que la sociedad patriarcal exige a los hombres es está una critica la masculinidad le preguntábamos en Madrid a Ben Affleck

Voz 17 10:04 nada

Voz 18 10:06 son yo esto

Voz 17 10:08 es una película sobre las fuerzas especiales del Ejército alguno de los personajes impuestos son militares en activo pero no es una película sobre hombres exclusivamente sino que es interesante preguntarse si esta es una película sobre la masculinidad Osiris una pregunta sobre hombres porque circunstancialmente todos nombres yeso así ya que fuera más realista eso nos lleva a pensar que atribuimos de manera inherente a lo masculino y qué es lo que impone la sociedad a los hombres pero creo que así nos va a las claves de algunas fortalezas de algunas debilidades de lo que es la masculinidad y tenemos una enorme lealtad de estos hombres hacia lo Gerard que actúan como si fuera el hermano violencia para resolver Prades ellos

Voz 18 10:47 eso sí muchas misas alzado

Voz 19 10:54 bueno

Voz 1463 10:59 la lealtad a la violencia la amistad y el dinero son los temas en los que profundiza Triple Frontera temas ya presentes en el cine de este interesante director

Voz 20 11:07 cuando finalmente cosa Costas te acercaste eliminase los ojos si dijiste cuál es tu verdadero nombre que te dijo Pastrana puedo ir a preguntárselo nunca me vi donde está dijo que ser visteis juntos y por qué dejó de eso es que le pregunto si temía que fuese presionarle flores

Voz 1463 11:35 los actores comparten protagonismo con Pedro Pascal conocido por narcos con Charlie Hunnam y con Garrett gel Gul en una película testosterona con escenas de acción con una crítica al daño que Estados Unidos y el narcotráfico han hecho en Latinoamérica

Voz 1 11:48 sí lo llevar no lo sé se llevaron a mi hermano sacarlo si tiene suerte de que todavía está vivo

Voz 1463 11:55 Triple Frontera no ha pasado por los cines en España y en Estados Unidos tan sólo lo hará en algunas salas su estreno es exclusivo de Netflix algo que no preocupa ni al director ni a los quienes

Voz 1084 12:12 tienen

Voz 10 12:21 lo no

Voz 1084 12:27 hay más películas esta semana que hablan de drogas

Voz 1463 12:30 también Beautiful boy un drama protagonizado por Steve Carell íntimo Tessa lame son un padre y un hijo atravesados por la adicción a las drogas el intento de salir adelante estaba basada en una historia real

Voz 10 12:59 es complicado para el cine hacer

Voz 1084 13:01 o sea la adicción a las drogas encontrar el tono Hollywood glorifica do durante décadas su consumo ya sea para la evasión del desmadre sigue siendo un tema tabú para la sociedad americana nefasto

Voz 1 13:11 tanto dinero J oye dame algo en el área donde menos Kiev a eso tengo que seguir como ahora esto me está funcionando llevo cinco días no veo este funcionando entonces qué coño funciona eh puedes venir a escasas opciones por favor

Voz 1084 13:27 en ese intento por retratar una tragedia silenciada a Brad Pitt en su papel de productor busca el realizador belga Félix pan Groningen nominado al Oscar por Alabama Monroe hace unos años para dotar de sensibilidad hay puntos de vista al relato de un padre y su hijo en esa lucha contra las drogas

Voz 1704 13:42 creía que estábamos unidos más que la mayoría de padres e hijos y yo siempre te decepción por no ir a la universidad acaso de extraña relativamente poco leía aquí es que el vías estaba hacen el equipo de waterpolo Trigueros ahora nos va cambiando nosotros no somos así

Voz 1084 13:59 insiste Steve Carell el que fuera rey de la comedia suma otro notable papel

Voz 17 14:04 dramático con este padre obsesivo un periodista que

Voz 1084 14:07 convierten adicción y tortura a salvar a su primogénito un adolescente especial fruto de su primer matrimonio la cinta se basa en una historia real en los libros autobiográficos que David chef y su hijo Nick escribieron por separado sobretodo el proceso dos enfoques de las mismas vivencias

Voz 1 14:23 he estado investigando venga no mejorase estos tú crees que tienes controlado si lo asustado que éstas se porque hago las cosas diferente me atrae la locura cuentas temí porque era era algo maravilloso tu creación especial no te gusta quién suya ahora quién eres ni papá soy yo

Voz 1084 14:47 Timothy al Ahmet la joven promesa del cine nominado al Oscar por colmaba Journey se sumó al proyecto antes de ser una estrella el intérprete dota de fragilidad e inestabilidad mental este personaje ni lista un chico culto y creativo pero incapaz de salir adelante tentado por la evasión de camino fácil

Voz 1 15:04 ahora me interesan otras cosas leer a misántropo escritores deprimidos anda ya papá son geniales paré no entiendo se te pasará el que el sentimiento de estar marginado

Voz 1084 15:24 en su debut en Hollywood con una cinta en inglés Groningen aporta varios matices interesantes coloca el problema la tragedia de las drogas en una familia acomodada de clase alta es un drama transversal hice entró en ese núcleo los efectos de la adicción y la ayuda que puede prestar el entorno ante un sistema donde las clínicas de rehabilitación también operan bajo la lógica del capitalismo

Voz 1050 15:45 no no voy mal detección no es sólo acerca de la adicción Se trata de la familia de una familia que pasa por eso que en realidad también se está recuperando pensé que aunque sabemos lo que hace existe una verdad dura con muchas partes de hecho es una película sobre un amor incondicional y la esperanza al finales

Voz 1084 16:06 el realizador intercambiar sus puntos de vista de una realidad compartida y juega con los flash back in una embaucador a en una obra en la que el tono la propuesta visual y el mensaje caen por momentos en contradicción

Voz 22 16:18 no no

Voz 1084 16:23 ah procedente de una familia hippie asegura que su intención era humanizar a todas las partes involucradas Michel han hecho

Voz 1 16:31 la llevan bien en el pasado y mi familia no

Voz 1050 16:33 ha esas herramientas cuando habíamos tratado con eso pensé que era lo más importante que esta película podía hacer compartir historias de personas que luchan contra la adicción y crear una empatía con estas personas

Voz 1084 16:47 los fallecimientos por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos ya son la primera causa de muerte cada día más de ciento treinta personas perecen por este motivo una epidemia que afecta especialmente a los joven

Voz 1 16:58 pero la ambición no tiene límites y no discrimina en función de raza género frase sino que cualquiera puede verse afectado por la acción o el alcoholismo en Estados Unidos es particularmente una crisis una crisis con los hallazgos ahora mismo la mayoría de la gente tiene una adicción a los opiáceos la sobredosis más que los accidentes de tráfico o la violencia con armas es el mayor asesino

Voz 1084 17:22 decía Timothy Al Ahmed en el pasado Festival de San Sebastián que esperaba que la cinta sirviera para establecer un diálogo para que dejara de ser un tema del que avergonzarse alejar esa idea de martirio y buscar salidas el joven actor enmarcaba en la tiranía de la sociedad digital

Voz 23 17:36 el posible origen es algo que afecta globalmente pero especialmente en Estados Unidos creo que seré vea la desilusión que tiene la gente en este mundo digital y tecnológico algunas veces es una desilusión de la propia realidad no es una coincidencia hubiese vuelve a ODS mucha ilusión

Voz 1084 17:53 yo voy siempre serás mi hijo es un viaje de autodestrucción de impotencia de Adiciones compartidas de un vínculo que se rompe de un amor paterno filial que se pierde

Voz 1 18:02 ahora sé que debo encontrar la forma de llenar este gran vacío interior Mi Familia aún me apoya mi madre es maravillosa mi padre también quiero que estén orgullosos de mí

Voz 1084 18:25 el Gordo y el Flaco vuelven a los cines lo hacen con un biopic protagonizado por Steve Kuga ni John si Reilly es una película tierna entrañable que reflexiona sobre la vocación del artista y la fama y sobre la amistad para repasar la figura de estos cómicos tan importantes para el cine ya hemos pedido Antonio Martínez director de Sucedió una noche programa producido por TCM y la Cadena SER que repase su historia

Voz 25 18:47 muy convulsa habían ido ya treinta cuando les llegó la fama pero lograron convertirse en una de las parejas clásica del cine

Voz 10 18:54 claro

Voz 26 18:55 su éxito se basaba en SER polos opuestos en todo el gordo y siempre desesperado ante las torpezas del Flaco están

Voz 27 19:02 bueno estamos mejor

Voz 26 19:05 Laurel siempre disculpándose y haciendo pucheros pero vayamos por partes su verdadero nombre era Stan Lee Jefferson en inglés y trabajaba en la misma compañía de vodevil que Chaplin entonces viajaron a Estados Unidos de gira teatral compartieron un apartamento en Nueva York juntos también descubrieron el cine

Voz 28 19:27 ya te lo he dicho ya le he visto ha llegado un telegrama par esto te encantará está el eso supieran actuar estarían en un Esther un tipo me ofrece empleo en California en las películas eso los teatro teatro

Voz 29 19:41 ciento cinco está la semana Chopra Hollywood en poco tiempo estaba en la cima mientras Castán Lille le costaría más de diez años dar el salto a la fama su aspecto era demasiado triste emergía en siempre

Voz 26 19:53 aun así llegó a participar en más de ciento cincuenta películas cómicas antes de encontrar a su media naranja cinematográfica cómo te llamas

Voz 27 20:01 el rally eh nada o ella

Voz 26 20:05 Oli era americano y dos años más joven que están Un joven de clase acomodada que trabajaba de gerente de un cine y que sentía tal fascinación por las películas que lo dejó todo para convertirse en actor Bar Williams historiador de cine

Voz 10 20:18 bueno empezó en el cine no hacía papeles cómicos le daban papeles de malo solía llevar bigote perseguía la chica

Voz 26 20:30 desde sus primeras películas se fueron definiendo las características

Voz 7 20:34 qué quieres

Voz 10 20:41 los dos vestían habitualmente con sombrero hongo chaqueta chaleco

Voz 26 20:45 el traje del gordo o le venía ostensiblemente estrecho el del Flaco muy ancho el esquema de sus películas se repetía una y otra vez

Voz 30 20:56 no

Voz 31 21:00 se trata de una pareja que tiene poco éxito en todo lo que se propone ser cargar un plano y la al hospital

Voz 26 21:06 al ir a cenar con una chicas todo les va a salir rematadamente mal

Voz 7 21:10 además están sus gestos típicos oiga si está pasando usted qué es eso de que me estoy pasando telarañas que soy

Voz 26 21:22 Oliver Hardy juguetea todo el rato con su corbata Stan Laurel en cambio siempre mira dos veces a una persona o una cosa para comprender lo que pasa se rasca de una manera muy peculiar la cabeza tiene la lágrima fácil

Voz 7 21:35 pero ciento me he quedado en se comporta como dijiste que eras tú que no salía

Voz 26 21:44 las películas Hardy era siempre el listo él que sabía lo que había que hacer y Laurel obedecía sin embargo en la vida real el Flaco era mucho más listo era el que intentaba la mayoría de los gags y colaboraba en los guiones mientras que Oli se limitaba sólo hacer su parte

Voz 10 21:59 eh

Voz 26 21:59 los dos protagonizaron veintitrés películas más de setenta y dos cortos y mediometraje aunque las películas se pasaban el día discutiendo en la vida real eran una pareja muy bien avenida

Voz 10 22:11 ticos amigos que compañía una función de marionetas

Voz 32 22:17 estoy harto de todo esto restan por aquí por allá están quiere llevarme el que están te llevar mi allí está acabando con impaciencia darte cuenta que te vean con él por la calle

Voz 10 22:30 la segunda guerra mundial comenzó su decadencia

Voz 26 22:32 el largometraje se habían impuesto humor de pocas palabras y muchos gestos funcionaba mejor en los cortos en mil novecientos cincuenta y uno rodaron su última película poco tiempo después Oliver cayó en cero

Voz 33 22:45 dar usted al que veo al señor dicho estén

Voz 10 22:48 pese de arriba el de habitación Qatar sufría

Voz 29 22:51 cáncer murió en mil novecientos cincuenta y siete con sesenta y cinco años y para entonces ya no estaba gordo apenas pesaba cincuenta kilos estaban no pudo aquí

Voz 26 23:00 dirá el funeral al parecer por prescripción médica ya que la pérdida de su compañero fue un mazazo terrible para él

Voz 34 23:07 cuenta que cuando yo me haya ido te encontrarás completamente Paolo la gente te mira hay que preguntar a quién le está de allí para explicar cuidará de ti sillones esto están

Voz 26 23:20 y continuó trabajando un tiempo escribiendo guiones y chistes para otros como su amigo tipo Day mil novecientos sesenta recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine tristemente la enfermedad también se cebó con él una hemorragia ocular le dejó tuerto enfermó de diabetes y acabó postrado en una silla de ruedas murió el veintitrés de febrero de mil ciento sesenta y cinco tras sufrir un ataque al corazón

Voz 11 23:48 no

Voz 22 24:05 eso

Voz 10 24:07 no

Voz 3 24:17 huy huy

Voz 1463 24:21 ya hablamos ahora de series de televisión con Dani Garrán hola qué tal buenos días Pepa Bueno ya es vista nueva serie de Ricky Gervais en Netflix haber porque tenemos que verla

Voz 0457 24:30 pues sí ya se ha estrenado After life la serie de seis capítulos que es la última colaboración del cómico con la Plataforma en esta serie se mete de nuevo en la piel de un personaje muy incómodo de ver como ya hacía en The Office la serie por la que saltó a la fama siempre será recordado en After life es un periodista de un diario local que tras la muerte de su mujer según una profunda depresión

Voz 9 24:51 no debería tener que decirte lo crea no puede ser por ahí hablándole mala la gente sí que puedo es lo bueno que tiene no hay ningún rédito en ser amable atento considerado una persona íntegra es una desventaja en todo caso ya pues qué pena porque si sigues así tendré que despedir en absoluto no lo harás eso que digo porque tú resultó amable yo puedo aprovecharme de ti como hace el resto de la plantilla me dará un aviso yo pasaré de él luego me dará su Trail yo pasaré seguiría haciendo lo que me salga de los huevos

Voz 0457 25:19 bueno muy al estilo de Ricky Gervais como escuchas en esta nueva serie en la que piensa que el dolor por la muerte de su mujer le legitima para tratar mal a todo el mundo que se que se cruza por su camino pues podemos seguir escuchando estas burradas y nos quedamos con ganas de más de este cómico que bromea con el sida y hasta con el Holocausto recordemos que todo empezó en diócesis la serie de la BBC que creó el personaje de David Brent un holgazán racista homófobo tremendamente machista que trascendió de la ficción y cuya nueva película en la que se lanza a cantar en el grupo también se puede ver en

Voz 36 25:56 vamos a empezar con una canción llamada en American va de cómo los blancos fuimos hilos masacrar masacrados esclavizados aunque ellos bien los últimos ahora hacen lo que quieren en las reservas de ese sí apuestas prostitución hay pros y contras no pagan impuestos no

Voz 1463 26:16 Jano muy controvertido Ricky Gervais y más allá de este cómico para los ofendidos que no soporten este qué más podemos ver esta semana

Voz 0457 26:23 pues mira ha vuelto ya la segunda temporada de American Ghosts a Amazon Prime vivió recordemos que hace casi dos años que termino la primera por lo que es aconsejable un buen resumen antes de ver de nuevo la serie había muchas dudas después de la salida de Bryan Fuller como guionista de la primera temporada sería vuelto tan apabullante visualmente como nos dejó pero con un guión un poquito

Voz 1084 26:46 sigue la historia de libra de Nel Gaia

Voz 0457 26:49 sobre la lucha entre los dioses antiguos dioses nuevos que se venera en la actualidad

Voz 20 26:53 vivimos en las grietas apartados de la sociedad todos los antiguos dioses olvidados en una tierra pero otros dioses nuevos están creciendo en América ya no sean sustituidos y ahora quieren destruir los del todo pensáis lo contrario

Voz 1 27:13 os y ya por último

Voz 0457 27:16 un estreno español que nos espera el próximo lunes en en Antena tres cuarenta y cinco revoluciones es la nueva serie de Atresmedia producida por Bambú y la primera que alegría que dura esos cincuenta minutos en las elecciones de nuestro país es una serie ambientada en la España de los años sesenta gira en torno a tres jóvenes que montar una discográfica Ésta es un avance

Voz 5 27:37 sin permiso los conocemos yo soy Guillermo Rojas he venido a proponer abrir una nueva línea dentro de continuar apostar por la música más puede que no entendemos su música pero es indudable que estos jóvenes son el futuro niña que escuchas en tu tiempo de relámpagos no me suena

Voz 1 27:55 Nos gustan los técnicas Sobrón dos

Voz 1463 27:59 bueno pues a ver si podemos dos meses bueno nos apuntamos estas recomendaciones esta noche ampliamos todo el universo Ricky Gervais la versión extendida del menor Dani gracias a Dios terminamos en cine La Ser ya sabéis que esta madrugada tenemos la versión extendida con la crítica de los estrenos y con muchas más series nos vamos gracias Juan Aranaz en la realización y Sara Rodríguez y José Manuel Romero en la redacción y producción Nos despedimos preparando la semana que viene que estrena vuelve Pedro

