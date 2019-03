Juan López de Uralde sobre #FridayforFuture : "Es la última esperanza de que podamos poner freno al cambio climático"

Voz 1667 00:00 el movimiento se llama Friday Cher yp parecen realizar También en España miles de jóvenes de nuestro país y también de fuera han secundado ya a la sueca Greta Zhang quiso exigencia para que los políticos tomen medidas ya contra el cambio climático Irene Dorta no sea explicar como ha llegado a España

Voz 1628 00:18 el movimiento Fray de hecho en español viernes por el futuro tiene nombre propio a encima Greta tu Mehr es una joven sueca que ha cumplido dieciséis años y que empezó a faltar a clase todos los viernes cada semana para ponerse en huelga por el cambio climático lo hizo a partir de agosto de dos mil dieciocho después de que su país viviera el verano más caluroso jamás registrado lleva ya veintinueve viernes consecutivos decidió ponerse delante de su parlamento en Estocolmo para exigir a los políticos responsable la vida escolar por el clima cada viernes nos sentaremos fuera del Parlamento sueco hasta que Suecia cumpla lo acordado en el Acuerdo de París animamos a que todo el mundo da lo mismo

Voz 1 01:11 siente ese fuera de su Parlamento vuestra Ayuntamiento hasta que esté en el camino de reducir la huella climática humana

Voz 1628 01:21 los jóvenes de todo el mundo la escucharon

Voz 2 01:30 a Argentina pasando por ciudades europeas como Amsterdam París o Berlín avisos sistemáticos como la India africanos como el Congo llegando a Australia

Voz 1628 01:40 miles de jóvenes en cientos de ciudades salen cada viernes para pedir medidas concretas y urgentes bajo una premisa nos están robando el futuro

Voz 3 01:49 creo que es el más grande que afronta la humanidad en estos momentos en la magnitud del problema crece cuando resulta que la mayoría de la gente no está no está puesta en esto oí en las cumbres que se convocan no se ponen no se terminan poniendo medidas reales

Voz 1628 02:06 España bautizado como Juventudes por el clima también aterrizado en los últimos meses Gemma Barry cante es portavoz de este movimiento en Barcelona

Voz 3 02:15 mientras en Barcelona la verdad es que es bastante joven e enteremos como dos semanas de vida como movimiento aquí de manera totalmente

Voz 1628 02:22 te voluntaria a través de asambleas improvisadas y casi de su organizadas el movimiento ha ido creciendo viernes a viernes Lucas Barrero ex portavoz en Girona

Voz 4 02:32 nosotros empezamos siendo el primer día cinco personas y desde entonces semana tras semana hemos vivido la primera cuatro semanas vinieron entre tres y diez personas y a partir de febrero comenzamos a sacar las redes sociales tanto Twitter como Instagram fue cuando realmente tuvimos un boom

Voz 1628 02:47 las redes sociales han sido clave para la difusión de esta iniciativa

Voz 5 02:51 conocieron conociera el movimiento de redes por las redes y vi que estaba en habían empezado manifestaciones en Barcelona ayer en Gerona decidí unirme por la importancia que le veía a ver qué ideas pudiéramos aporta David qué manera lo podíamos organiza

Voz 1628 03:05 presionar a los políticos es el objetivo principal porque el tiempo se agota se han cansado de espera

Voz 0268 03:11 en dos mil cincuenta no es un dato en un informe sino una edad de nuestra vida que vamos a vivir y que no para que no queda tanto las perspectivas seco climática así eco sociales para entonces son devastadoras

Voz 6 03:23 eh un mar sin peces según una temperatura por encima de Belgrado y medio

Voz 4 03:29 por son más frecuentes los episodios catastrófico las inundaciones la riada las sequías inyectó ya está aquí estamos en un Estado de Emergencia climática eso

Voz 5 03:38 pongan todos de acuerdo que active en un protocolo oí un Programa de Transición Energética y que a partir de ahí inserta en educación ambiental que

Voz 1628 03:50 treta Zoom ver ha estado en el Foro de Davos ha sido invitada a la cumbre climática de la ONU ya ha participado en la Comisión Europea además acaban de nominar al Premio Nobel de la Paz

Voz 7 04:05 sin ideologías de ningún color Fray disco Future pretende ser un movimiento transversal e internacional con el único objetivo de salvar el planeta

Voz 6 04:29 Juan López Uralde buenos días hola buenas

Voz 1667 04:32 alguien como tú que has peleado por acciones claras contra el cambio climático como valoras ahora este movimiento que ha prendido entre los jóvenes

Voz 10 04:41 pues lo valoro muy positivamente como va Esperanza que surgen en la lucha contra apático una esperanza ya te era imprescindible además porque realmente el la porque las políticas que espanta nada a nivel global en España también a nivel global hay que recordar que en dos mil dieciocho el año pasado las emisiones aumentaron un dos coma siete por ciento es decir a pesar de que llevamos desde el año mil novecientos noventa y dos con acuerdos internacionales contra el cambio climático las elecciones siguen aumentando entonces creo que este movimiento no es bueno pues la última esperanza de que realmente podamos poner freno por lo menos en parte al cambio llevar

Voz 1667 05:22 ahora vamos a repasar algunas de esas cifras que tú apuntabas con con Javier Gregory pero yo no sé si tú recuerdas una corriente en fin tan global tan coordinada contra este problema que nos afecta a todos

Voz 10 05:35 bueno la lucha contra que me climático ha tenido es una lucha ya ya larga no haya tenido momentos bueno pues de Puccini importante por ejemplo recuerdo pues creo que fue en el año dos mil siete cuando el documental de Al Gore que también tuvo mucho impacto mucho impacto mediático de hecho es uno de los años donde se habló más de cambio climático no el año dos mil nueve con la cumbre de Copenhague la cumbre de Copenhague también fue un momento hay muchísima utilización de filial de bueno las previas a la cumbre es decir que que

Voz 11 06:09 ha habido ha habido movilizaciones no

Voz 10 06:12 por eso creo que bueno pues ahora es ninguna esperanza y esperemos que realmente haya una respuesta ello animo a estos juegos

Voz 11 06:21 en esa que mantengan la presión hasta que realmente como decían las palabras y que ha dispuesto hasta que realmente el dos compromisos se conviertan en realidad hay que trabajar

Voz 1667 06:33 pero esto es un bofetón no a Juana todas de de los más jóvenes a a todas las generaciones anteriores no porque en fin eso es lo que está reprochando estos jóvenes no que nadie haya hecho nada todavía con la cantidad de evidencias que hay no sobre la mesa

Voz 11 06:51 absolutamente tienen toda la razón tienen todas las razones para hacerlo es decir que lo único que cabría desde digamos desde la honradez y la ciudad es reconocer que tienen razón y ponerse manos a la obra para para realmente tiras con pero el cambio climático creo que no va a ser así creo que ahora estamos en campaña electoral muy buenas palabras pero realmente yo lo se lo he dicho a ellos que alarga es una lucha dura porque tienen el respaldo de los medios de comunicación pero eso no va a ser así a largo plazo porque hay muchos intereses detrás es decir hay motivos por los cuales no se ha se ha empezado realmente actuar contra el cambio climático y sus intereses económicos

Voz 1667 07:36 tienen razón entre otras cosas porque cuentan con el aval de la ciencia que esta misma semana acreditado en fin la destrucción de nuestro planeta por la acción directa del hombre vamos a conocer algunos de esos detalles con con Javier Gregory el deshielo

Voz 0882 07:49 total del Polo Norte es sólo una de las duras advertencias que contiene ya al nuevo informe sobre el estado del medio ambiente que para la ONU han realizado doscientos cincuenta científicos de setenta países en sólo treinta años según advierte también este informe cuatro mil millones de personas vivirán ya en tierras de certificadas millones cada año seguirán muriendo por la contaminación del aire en las ciudades por las razones médicas que explica Julio Díaz del Instituto de Salud Carlos III de Madrid

Voz 12 08:18 es que la contaminación está relacionada con cáncer de pulmón Peres que ahora también lo están relacionando con cáncer de mama los NO2 hice está relacionado con problemas cardiovasculares con problemas respiratorios muy severos

Voz 0882 08:29 para la ONU sólo hay una solución reducir de forma drástica las emisiones a la atmósfera de los gases tóxicos que emiten ahora por ejemplo los vehículos y las industrias

Voz 1667 08:38 zonas de peso para tomar medidas la sabemos ya desde hace tiempo Juancho pero en fin nos estamos encontrando con resistencias en la misma sociedad en cuanto se toman algunas de esas medidas contra el cambio climático no bueno en fin el caso más reciente lo tenemos por ejemplo en el caso de los chalecos amarillos hacia se está planteando también en esa contra respuesta al a la protección del medio ambiente Juan

Voz 11 09:02 bueno estamos viviendo también en España no duda en esta legislatura no ha sido posible sacar una Ley de Cambio Climático bueno en parte yo creo por la falta de voluntad política del Partido Popular el socialista debido precisamente a la expresión sectores industriales el último que recuerdo el sector de la automoción revelándose contra la posible eliminación la prohibición de los coches de combustión en el año dos mil cuarenta y las presiones del sector energético para que se eliminen los combustibles se orines desgraciadamente lo hemos vivido con demasiada frecuencia efectivamente puesto que ya he puesto que hay sectores sociales que pueden verse perjudicados pues esos agitan a nosotros el nuevo creemos que es clave que se garanticen la Transición Justa es decir que que no sea más que pues los trabajadores los que tengan que pagar está este esta transición pero lo queremos puede hacer es frenar la transición lo que hay que hacerlas de tal manera que se garanticen las condiciones justas para aquellas personas que se vean perjudicadas lo también hay que decir que globalmente también sabemos muy bien porque está estudiado ya hay decenas de ellos que un modelo sostenible es un intensivo es la generación de empleo no tanto de las energías renovables como bueno pues la agricultura ecológica etcétera en general podemos decir que es mucho mayor el empleo que se crea que el que se destruye pero efectivamente aquel que destruye pues hay que garantizar que es que la transición se ajusta no

Voz 1667 10:36 claro eso iba Juancho es posible una Transición Ecológica hacia en fin una economía y un Estado muchísimo más ecológico y sostenible sin que nadie se quede en la cuneta

Voz 11 10:46 bueno lo tendrá que decir es que ya no es que es posible sino que es imprescindible es decir ya no podemos discutir si debemos avanzar hacia la estabilidad en la sociedad en equilibrio con nuestro entorno sino cómo hacerlo y hacerlo cuanto antes efectivamente hay que evitar que nadie se quede en la cuneta eso requiere evidentemente de la actuación decidida del Estado para garantizar esa es pues que que la transición se ajusta garanticen los derechos sociales de todas las personas que puedan verse afectadas pero eso es frenar como un caso de Mendaro puede frenar esa transición porque es que lo que hay que recordar que los afectados por delante dramático van a ser cien millones más es decir que que ya a día por ejemplo el número de refugiados por el cambio climático mayor que por cualquier otra causa no yo ya las personas que están creando desde certificadas por las que se ven afectadas por grandes catástrofes naturales que son consecuencia del cambio climático y tampoco podemos olvidar esto no debemos olvidar que son ya millones las personas afectadas por este fenómeno

Voz 1667 11:55 corremos el riesgo de que los negacionistas Meis que los negacionistas en fin alimenten esos miedos que que acabamos de decir no sobre esa transición necesaria que tenemos que hacer ya pues bueno para precisamente ganar ganar adeptos no entre la sociedad

Voz 11 12:11 no lo están ahí en España tenemos pues un partido que es el partido de extrema derecha que sigue un poco de los dictados ideológicos de Donald Trump y de bolsa nardos es decir que no es no es un tema menor el hecho de que el presidente de Estados Unidos diga que el cambio climático es un invento de los chinos au bueno pues que que el mismo voto ligas es una milonga pues es para preocuparse mucho no porque es como es como quien tiene un cáncer un cáncer grave cáncer terminal y está diciendo bueno es lo que tiene son catarro no creo que creo que es una grave irresponsabilidad pero lo tenemos ahí podemos pensar que ese pensamiento sea ida sino que está está ahí y por tanto hay que combatirlo pues si decía que el movimiento de los jóvenes

Voz 10 13:02 desesperanzador tras el mismo tiempo descreído que

Voz 11 13:04 de que la lucha es duda por qué se van a enfrentar con bueno pues con con mucho interés desde que que el status quo uno cambien

Voz 1667 13:14 Nos apetecía muchísimo escucharte este sábado pocas horas después de ver en la calle esa movilización juvenil que hemos visto no sólo en España por supuesto sino en el resto del mundo muchísimas gracias

Voz 11 13:27 la fíjate encantado de estar un rato con vosotros

Voz 1667 13:29 y ahora le vamos a poner un poco de música la mañana escucha