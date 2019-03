Rebeca Lane: "Las familias prefieren separarnos de nuestras raíces indígenas"

Voz 1 00:00 no

Voz 1628 00:10 decenas de mal Centroamérica Rebeca Galán en el caso quisiera tener Costa Azul suscribir pero tengo que decidir y me decido la rabia cuarenta niñas hoy han sido hace la por lo menos veinte mujeres viola el choque sólo es un día en Guatemala multiplica Loi sabrás porque estamos Mostra no pollo andar con pinzas para quién no entienda que esto es una emergencia ahí estamos preparada no soy pacifista nos hagan cosas que no fuera un pedestal mil lo merezco soy como la foto trazar con miedo a Grecia porque es la forma en que me defiendo no tengo privilegio que proteja a este cuerpo en la calle creen que soy un blanco perfecto pero soñé que eran como mi bandera iba el hombre mio Jungle de todas más vista la cura era que murió de tantos golpes porque el hombre clamaba realmente en tía va la otra que fue atacó el lunes

Voz 3 01:09 hoy cuando se enfermó tuvo que mandarle un

Voz 1628 01:11 el vicio esto va por mí porque a los quince años me atrae la cara un golpe de mano porque ningún inhumano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el Preston marcado esto con la niña de nueve años obligado un embarazo porque la viendo su hermano una familia sin derechos porque el clero considera que la cuarto es peor que lo que le ha hecho me remito a los hechos no voy a explicarle con dicen cosa ningún macho de que cree que con su intelectualidad nos van oprimida sentados en sus privilegios no tengo privilegio que proteja a este cuerpo en la calle creen que soy un blanco perfecto pero soy negra como mi bandera ahí Valiente nombre mío Jungle de todas mis bisabuelos contadnos día en las calles somos miles desde México hasta Chile y en el planeta ante

Voz 3 02:02 pero en pie de lucha porque nos queremos

Voz 1628 02:05 no tenemos miedo no queremos Andy una menos digan loca histérica allí extrajera pero hoy canto en nombre de todas Smither Magna nuestra afectó esta vez tambor resistencia Llanos somos despensa no

Voz 3 02:24 pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío Jungle de todas mis bisabuela

Voz 1667 02:30 guau Rebeca Lane buenos días

Voz 3 02:33 pues que acabando

Voz 1667 02:36 en directo de esta mujer guatemalteca estrella del hip hop que rescata en sus temas la memoria y los valores de las feministas indígenas de su propia de tu propia familia no Rebeca porque lo que cantas tiene mucho que ver con lo que has vivido

Voz 3 02:51 claro yo soy mestiza Kitchen de ascendencia Kitchen pero soy mestiza porque ya nací crecí sin el idioma Astrim la comunidad y el como todo el legado cultural y esto es de alguna forma pues lo que me ha pasado a mí y a muchas más personas debido al racismo estructural no las familias prefieran separarnos de nuestras raíces y nuestra cultura porque efectivamente eso nos da mucho más privilegios en nuestro país eso sí

Voz 1667 03:19 qué te ha animado a a visibilizar a través de tus temas no esa realidad a través del hip hop

Voz 3 03:25 claro bueno hablar acerca todos los problemas de Guatemala no el racismo estructural la violencia contra las mujeres en la necesidad de construir memoria histórica hasta lo que está pasando ahora bueno que sigue muy vinculado a todos los problemas de la guerra no pero la corrupción el hecho de que en los otros gobiernos todavía sean dictatoriales y que el Ejército aunque no esté en la cara visible del poder pues y ahí detrás moviendo a su gusto y antojo todas las políticas que tenemos entonces pues sí es es mucho lo que canta

Voz 1667 03:57 cómo les explicaría esa nuestros oyentes al la mayoría que vive en una realidad completamente diferente a la que se vive en en Guatemala lo que significa ser mujer indígena en Guatemala

Voz 3 04:08 bueno pues yo puedo hablar como desde ser mujer mestiza verdad porque porque yo creo que hablar acerca de eso sólo lo pueden nombrar ellas yo creo que es importante que precisamente la voz el deseada a ellas pero yo creo que digamos como una mujer mestiza es evidente que yo he tenido mucho más privilegios que las mujeres indígenas por ejemplo cotidianamente allá las mujeres indígenas son sujetas de ataques racistas por utilizar su el traje tradicional o por hablar en su propio idioma muchas mujeres indígenas trabajan como empleadas domésticas en hogares de personas mestizas o blancas sin contar con los derechos básicos mínimos muchas niñas que están en esta situación de trabajo forzado o trabajando casi que en en una forma de esclavitud en tiendas artillerías que que hay por allá y esto significa porcentualmente haber nacido como una mujer indígena fuera de la ciudad por ejemplo significa que tienen menos acceso que el resto mujeres educación a salud y educación en tu propio idioma en lo que yo creo que eso es algo en lo que se pueden identificar mucho acá que allá el castellano es el idioma oficial hice niegan los más de veintitrés idiomas más que hay tanto la educación en la atención a las víctimas del sistema justicia el sistema de salud todo se hace en castellano siendo que quién es menos acceso tienen aprender castellano precisamente son mujeres indígenas entonces la pobreza se concentra sobre todo en ellas y además que como unos podrá contar Pamela también después son las mujeres indígenas quiénes han recibido en el cuerpo también toda la violencia genocida el IFE misiva del estaba en Guatemala

Voz 1667 05:49 acabamos de vivir aquí en España un ocho de marzo muy especial con muchísimas mujeres y muchísimos hombres en las calles reclamando igualdad también contra la violencia de género hay que diferencia eso que similitudes encuentras tu entre el feminismo que vemos aquí en en en Occidente el que el que al que aspiran esas mujeres de las que hablas

Voz 3 06:13 pues mira yo fundamentalmente al lo que he visto aquí en Europa es que usualmente el feminismo habla de los derechos para las blancas es decir nunca se recogen dentro de esas grandes demandas las necesidades de mujeres emigrantes africanas indígenas y un marrón pues que están aquí habitando este territorio uno coma que siempre se ve que está ya el otro lado del charco donde ocurren esas Al Baaz que Aquino ocurren yo creo que aquí mismo en este territorio mientras estamos hablando tú y yo aquí en la calle hay mujeres en situación irregular por ejemplo que en cualquier momento podrían caer presas en alguno de estos centro de detención para inmigrantes hice violan sistemáticamente los derechos ahí de de de ellas como mujeres o por ejemplo las mujeres en Huelva que han denunciado que hay abusos sexuales que hay condiciones de trabajo que no se permitirían por ejemplo para una mujer europea entonces yo creo que fundamentalmente es es una una cosa que sucede mucho aquí se intuyó que hay una mirada única enloquecer una Her Is siempre se remiten las cuando se habla de igualdad osea se habla de estas mujeres no se habla de las otras mujeres que habitan este territorio bueno ese es un reto también para nosotras porque muchas veces en Ciudad de Guatemala o en los en los centros urbanos en nuestros países también tendemos a que nuestras demandas sean para mujeres mestizas no nunca miramos que alrededor nuestro hay mujeres indígenas hay mujeres afrodescendientes con otras problemáticas que deben ser atendidas y que muchos de nuestros privilegios se deben a sus operaciones entonces yo creo que que ese es el gran reto sin embargo en en países como el nuestro como Guatemala tenemos la gran fortuna tener maestras como lo son las feministas comunitarias territoriales que son defensoras además de los derechos de las mujeres son defensoras del territorio en hoy que está amparándose en contra de empresas que vienen de Europa que de Estados Unidos de Canadá están aún ahora colonizando nuestro territorio REC colonizando llevándose nuestros recursos naturales

Voz 1667 08:11 a eso iba porque sí que es verdad que el manifiesto del pasado ocho de marzo recogía ese capitalismo como uno de los factores que juega en contra de la de la mujer de hecho hubo muchísimas críticas por eso porque recogió había gente que no lo entendía para que esa gente lo entienda Rebeca cómo afecta ese sistema a la vida de las mujeres en en tu país bueno mira

Voz 3 08:35 para en empezando porque muchos de los de las cosas y los beneficios y las comunidades que tienen aquí en Europa se deben a que nosotras en nuestros países estamos sufriendo el abandono total lo puedes ver desde cosas tan simple como que aquí cualquiera a las ocho diez de la noche puede caminar por la calle y no pasa nada nosotras a partir de las siete de la noche ya no podemos tomar siquiera un transporte público sin miedo de hecho el último transporte público pasará a eso de las seis de la tarde porque después de eso ya es muy peligroso que es lo que ha pasado o que históricamente nosotras nos ha tocado ser mano de obra barata fuente de recursos naturales no haya tenemos empresas empresas europeas por ejemplo en el caso de Guatemala que van a hacer allá lo que aquí no podrían hacer porque aquí tienen que respetar el marco de derechos laborales sí de de explotación de la tierra Noa ya pueden ir violar leyes comprar presidentes y para que la parques las leyes y las decisiones sean al gusto de la empresa en lugar de respetar los derechos humanos de las personas entonces claro que el capitalismo afecta a las mujeres porque Príncipe al mente quiénes sufren más directamente al despojo territorial por ejemplo en no es ninguna ningún secreto que aquí el presidente de El Real Madrid tiene en una empresa ya que está despojando a miles y miles de comunidades mayas de agua inusualmente como el cuidado de las casas está a cargo a las mujeres son las mujeres quienes tienen que caminar siete kilómetros para ir a buscar un poquito de agua para su familia no entonces en esa repartición desigual y colonial son precisamente a las mujeres indígenas sobre todo las que están siendo afectadas por este sistema colonial que sigue vigente

Voz 1667 10:17 cómo iba a acabar Rebeca he leído una curiosa interpretación sobre el éxito del hip hop en Guatemala una curiosa interpretación que haces tú de cómo fue este tipo de música algo así como una vía de escape para muchos jóvenes como tú en un en un contexto de guerra y de conflicto

Voz 4 10:34 sí

Voz 3 10:35 es justamente el hip hop surge en las generaciones luego que se firman los Acuerdos de Paz que esto fue en mil novecientos noventa y seis ya abiertas que es bien curioso porque él es muy diferente a como es aquí en España o en Europa no hayan no estamos en la radio no nos pasa en la televisión no somos parte como la industria industrial es verdad pero los pocos grupos que tienen mayor relevancia nunca son de hip hop verdad porque quién les hacen hip hop usualmente son jóvenes que vienen de los barrios margine dados que que bueno desde su presencia irreverente ante la gente con títulos traje verdad desde ese desafío ante la estética de lo correcto desde ese desafío hasta el léxico y la forma propia no es así captar en muchos espacios entonces yo creo que el éxito es algo más que nosotros vemos en el sentido que es una cultura que Leao posibilidad a miles de jóvenes de no formar parte pandillas por decir yo tengo un futuro no porque a veces en un lugar donde no tenemos acceso a educación donde te dicen que no vale es la donde te dicen que lo más que vas a poder llegar es hacer un un operario en una maquinaria que el hip hop te diga tú puede ser poeta tú puedes ser cantante tú puedes pintar con grafiti tú puedes crear un movimiento cultural le ha dado esperanza a miles de jóvenes hombres y mujeres particularmente a las mujeres nos ha dado la posibilidad de poner ahí nuestras demandas nuestras necesidades nuestra propia historia pero también nuestras propias

Voz 1667 12:08 el Ibex esperanza ahora en Guatemala

Voz 3 12:12 pues mira a Guatemala en realidad yo no sé si alguna vez vamos a dejar de estar en crisis pero yo creo que el Gobierno que tenemos ahora los ha sumido en una de las crisis más profundas que hemos tenido en la historia sin embargo yo veo con mucha esperanza como hay en este momento por ejemplo una candidata la preside a la presidencia que es una mujer indígena y a mí eso me llena de esperanza porque para que eso pasara ha tenido que haber mucho sufrimiento muchos golpes y el hecho que ahora movimientos indígenas de base estén organizándose para llegar a disputar este espacio que simbólicamente ha sido del hombre en mestizo del hombre blanco a mi me parece que es una es simbólicamente y políticamente por lo menos para nosotras de una gran esperanza

Voz 1667 12:59 dónde te van a poder ver tus seguidores españoles próximamente

Voz 3 13:02 bueno voy a tener unas pocas fechas aquí en Madrid voy a estar el jueves veintiuno de marzo en el Matadero a las nueve de la noche jueves veintiuno entrada libre hasta llenar aforo luego el veintidós voy a estar en las fiestas de Deusto en Bilbao el miércoles veintisiete de marzo vamos a

Voz 4 13:22 ayer en Granada ir

Voz 3 13:25 el viernes veintinueve de marzo vamos a estar en Zaragoza en todas mis redes sociales pueden encontrar la información

Voz 1667 13:30 pues si te esperamos Rebeca Pamela jets buenos días

Voz 4 13:33 buenos días nos han llegado noticias

Voz 1667 13:36 la negociación de una ley de amnistía en Guatemala de la que se pueden beneficiar bueno pues condenados por por crímenes de lesa humanidad explíquenos eso sí

Voz 4 13:48 sí precisamente hoy en el Congreso de Guatemala van a tener

Voz 5 13:54 van a a te pronto aprobar

Voz 4 13:57 una revisión a la ley de reconciliación nacional que dice o qué va a decir que va a dar amnistía a los criminales de guerra condenados probados culpables eso quiere decir que ha dentro de veinticuatro horas van a liberar se de las cárceles te Guatemala eso es es es terrible está en contra de todo de lo que sabemos sobre la memoria histórica sobre la historia de Guatemala

Voz 1667 14:29 cuénteme Pamela alguien como usted que lleva años contribuyendo en el esclarecimiento de estos crímenes cómo encaja cosas así

Voz 4 14:41 yo diría que los logros los avances de la justicia en Guatemala verdad o sea que las victorias que hemos tenido la sociedad civil las organizaciones de mujeres las organizaciones de derechos suma

Voz 5 14:56 danos pagará

Voz 4 14:59 tener el primer juicio por genocidio en Guatemala pero da para detener una comisión en contra de la impunidad en Guatemala para tener dos personas dos militares condenados por los crímenes de Sarko por ejemplo eso no quiere decir cuando uno lucha en contra de la impunidad la impunidad contra ataca y estamos viendo las contras tasca de la impunidad de las fuerzas te impunidad la contra tasca de los elites político Si de elite desde negocios también pero contraatacar

Voz 1667 15:38 el legislativo y muchos herederos de todo de todo aquello todavía entonces legislando teniendo

Voz 4 15:44 así es además es veteranos del Ejército que está tras el presidente actual así que están tratando de River tener una red persa te atacar cambiar disolver todos los logros que hemos podido que el pueblo guatemalteco realmente a

Voz 5 16:08 ha tenido que hacer

Voz 4 16:12 en los últimos treinta y cinco cuarenta años

Voz 1667 16:14 ella dejó ríos monten en Guatemala sigue marcando la realidad del país y de qué forma especialmente en las comunidades indígenas en las que usted también ha dedicado buena parte del trabajo

Voz 4 16:24 yo diría que el juicio en contra de Ríos Montt este cambió el país profundamente primero fue el primer juicio por genocidio genocidio en contra de los pueblos indígenas en todas las Américas también el veredicto hasta vigente en el altiplano en términos de que hay un libro de la sentencia que este setecientos páginas más que es parte de la memoria histórica parte de los récord histórico en Guatemala de lo que realmente pasó sino sabemos realmente lo que pasó nunca podemos tener una sociedad viviendo en democracia

Voz 1667 17:07 ustedes recordaba el caso con nosotros aquí los oyentes de Punto de Fuga tuvieron oportunidad de conocer ese proceso esa sentencia que al final reconocía los crímenes pero que dejaba algo que todavía no estaba resuelto es es que esas mujeres pudieran recuperar de nuevo su modo de vida o y el modo de vida hay la comunidad que les había robado los soldados ahora mismo en qué situación está ese ese pago de cuentas sigue habiendo impunidad

Voz 4 17:41 claro claro que sí es que pero el señal que dice el juicio de ese pueblo Danko es que este fue primer juicio doméstico en que los perpetradores de violencia sexual fue nombrado como un un un arma de guerra entonces pues hay hay muchos otros casos en contra de de perpetradores de violencia sexual en camino en Guatemala por eso tenemos que bloquear las mezquitas o sea que tenemos que estar totalmente en contra de la darles Islam existía pasa tenemos que encontrar otras vías para rebasar este la amnesia

Voz 1667 18:30 de cuántos casos podemos estar hablando

Voz 4 18:33 uf miles miles miles pero las él tenemos que avanzar con los casos que tenemos con el evidencia forense que tenemos es que Ríos Montt realmente señaló también al al al mundo entero de que es posible a través de la búsqueda por la justicia a través de treinta años treinta largos años para que que si es posible ir allí

Voz 1667 19:06 quiero que sepan nuestros oyentes que la mujer que nos acompaña este sábado por la mañana conseguido y y llevar este mensaje esta historia a las digamos élites de de la de Cinematográficas de Estados Unidos ha conseguido abrir este debate esta situación el debate sobre esta situación en Estados Unidos que es lo que más le ha sorprendido puesta en territorio americano a esta realidad no que usted ha contribuido a a poner sobre la mesa ya que se debata sobre ella

Voz 4 19:36 pues usted que hay fuerzas sobre todo mujeres porque en la actriz surgía de documentales que hecho sobre Guatemala las protagonistas son las mujeres mujeres están contando la historia mujeres que realmente sobrevivieron el genocidio que sobrevivieron el feminicidio ir tienen una visión tienen una voz muy fuerte están llenas de resistencia tienes planes para el futuro así que en los Estados Unidos siempre están sorprendidos de que hay mujeres indígenas que pueden ser ganadores de Premios Nóbeles de la Paz que puedan hablar inglés que son medios es que son doctoras hace que siempre estamos tratando de no solamente de romper los estereotipos pero también

Voz 6 20:37 qué mostrar que

Voz 4 20:39 la mujer es somos las protagonistas de nuestras historias

Voz 1667 20:44 no es que tengan un aliado en la presidencia podemos decir lo Donald Trump como cree que en fin está reaccionando ya ya que aprovechando que está aquí como cree que está reaccionando la sociedad americana en general a estos dos años de trampas están reafirmando S en fin odio no que que destila el presidente de Estados Unidos au está asociada americana reflexionando que pensando que pueda haber otra salida

Voz 4 21:07 sí pero no solamente Straw es que una ola autoritaria en el mundo entero entonces los Estados neón si estamos viviendo ese autor y autismo pero también acabamos de cambiar el la legislativa en el Congreso de los Estados Unidos por el Congreso es mayor estado realmente demócrata así que estamos en el camino para las próximas elecciones presidenciales para derrotar a otro

Voz 1667 21:39 me la Jade seguimos tu trabajo muchísimas gracias