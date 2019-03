Bruno Alemany: "Dentro de los que había, el Manchester United no es un rival difícil"

Voz 1991 00:00 la primera conexión la buscamos en Europa en la Liga de Campeones donde se han sorteado los cuartos de final y donde sólo tenemos un representante español el Barça que se va a medir en estos cuartos de final bueno rival podríamos decir de mirando lo que había en el bombo podríamos decir medio medio alto no esa es un rival de siete sobre diez de dificultad

Voz 1 00:22 eh Santi Ovalle qué tal muy vuela bola Diego qué tal muy buenas

Voz 1991 00:25 con qué sensaciones en el Barça han recibido este emparejamiento

Voz 2 00:28 buenas sensaciones porque querían evitar en El Vestuario a la Juve y al Manchester City esto serán los dos equipos a evitar aunque me decían desde el vestuario del Barça que el coco son ellos por lo tanto si la Juve el Manchester City tocaban los que tenían que estar preocupados tenían que ser ellos pero los querían evitar ir el Manchester United Bush gusta porque les pone ir a Old Trafford creen que sobre todo sí porque es su segunda casa lo he dicho en sociedades pero creen que es una un buen escenario para ir porque evoca gran noche europea es un escenario de estos históricos con un equipo como comentados tú de siete sobre diez o qué bueno no será fácil con el respeto que le tienen a un equipo como el Manchester United pero creen que no era lo más complicado que como te digo creían que era el Manchester City y la Juventus de Turín y además con la vuelta en casa porque había tocado en principio que el Barça jugará la vuelta en Old Trafford pero por cuestiones de seguridad se tiene que jugar la vuelta en el Camp Nou porque no se puede jugar a la vez Manchester City Manchester United pero él mismo estadio en días consecutivos Guillermo Amor el director de Relaciones Institucionales del Barça considera que esto es una buena noticia a escucharle

Voz 3 01:41 está bien así vamos primero allí a Manchester a sacar un buen resultado y creo que según estábamos mirando y creo que no habíamos ganado del Barça creo que no ha ganado allí todavía no habíamos empatado hago esto pero según ha llegado tampoco no se había ganado

Voz 1991 01:57 las hacemos un muy buen resultado para la vuelta bueno salvo que no es nuevo es por cuestión de seguridad el hecho de que que no se pueden coincidir o equipos en este caso de la misma ciudad como es Manchester United Manchester City el jugar el mismo día o de forma consecutiva en la misma ciudad la misma eliminatoria por eso se hace el el salto de el cambio de sede y la vuelta en este caso que es en el en el Camp Nou que alguno va diciendo por ahí no han favorecido y tal no son anónimas y estaba escrito antes de que se realizas el sorteo y fuese quien fuese ha pasado también en la Europa League o que no no es lo primero que no la primera que que sucede yo me imagino que Ovalle tienen que estar más satisfechos sobre todo porque si el Barça está bien y sobre todo Messi está bien es que hay muy pocos equipos a día de hoy igual lo que tu decías no el City que ya hay morbo en una final City Barça ya habría bastante morbo quizá la Juve no que con Cristiano Ronaldo ha demostrado que que que es claro candidato a la Champion

Voz 2 02:55 el Barça tener si elimina al Manchester United pasa a semifinales luego elimina al equipo que le toque en semifinales que puede ser Liverpool

Voz 4 03:04 yo Oporto los otros dos equipos que han por ese lado del cuadro

Voz 2 03:09 puede tengo una final con mucho morbo contra Guardiola contra Cristián

Voz 5 03:12 a Ronaldo o con un poquito de morbo porque también fue se pueden freno

Voz 2 03:16 la adhesión ya de él y con el Ajax sino al todo eran de Pochettino así que pase lo que pase Si el Barça llega a la final va a tener morbo pero lo lógico es que llegue no veo Manchester City ya te digo el Barça lo que quería evitar esa estos equipos hasta una hipotética final lo ha conseguido porque van por el otro lado del cuadro

Voz 1991 03:33 algo más Ovalle

Voz 2 03:35 nada que son ocho enfrentamientos contra el Manchester United en Liga de Campeones y los dos últimos con un recuerdo muy agradable porque fueron dos victorias en la final de Champions el último enfrentamiento a partido doble sí que lo perdió

Voz 4 03:47 Barça fue en dos mil ocho lo recuerdan todos los culés con ese golazo de poles desde la frontal

Voz 1991 03:52 es además el United Mora hombre es uno de los clásicos el Trafford uno de los estadios míticos de de Europa y que me me me trae gratos recuerdos de cuando cayeron ganó allí el Athletic Bilbao dos tres que partidazo que maravilla el United tiene que estar siempre gracias

Voz 1 04:06 vaya un abrazo fue una cada uno barre para Bruno Alemany qué tal muy buenas buenas noches a nivel de dificultad del Manchester

Voz 0301 04:14 te si a ver dentro de los que había en el bombo yo te diría que no es de los más complicado ni mucho menos antes de del sorteo estábamos diciendo que todo lo que fuera evitara el Liverpool Manchester City para mí era buen negocio para para el Barça

Voz 1 04:29 creo que es favorito pero segundo que te corte le ha salido a la UEFA el sorteo perfecto para que los cuatro

Voz 0301 04:36 sí bueno por varias razones porque los cuatro gallos por decirlo así en el migratorias vamos a decir con esta Champions que estamos viendo favorables porque si si decimos más que favorables Nos vamos a pillar los los dedos y además es que ante una posibilidad que es lo que más ilusión seguramente en los que buscan pasta de la UEFA de una posibilidad de final de Cristiano contra Messi es absolutamente posible tal y como están las todas así que es en el sorteo como como dices ya

Voz 1 05:07 qué es lo que más te preocupa del Manchester United

Voz 0301 05:10 bueno eso es un equipo que ya contra el padecen duermen en casa se dio un susto yo creo que con ese susto que le pegaron los franceses y además el hecho de jugar contra Leo Messi van a tener pocos problemas en agazapado en meterse bastante atrás que de hecho en varios partidos de de la Premier lo han hecho lo hicieron de manera muy descarada por ejemplo Wembley contra contra el Tottenham yo creo que jugar contra el Barça jugar contra el equipo de Messi iba a ser la excusa perfecta para que el guión de partido a pesar de ser un histórico y un grande de Europa y jugar el primer partido en casa sea es de esperar atrás y tratar de buscar la contra poco es un gran lanzador de de contratar un muy buen momento desde que eso lo cogiese ese banquillo ya hay dos nombres propios en la delantera al de Lukaku sobre dónde Race for que que están marcando diferencias en las últimas semanas

Voz 1991 05:57 en el caso de pasar el Barça se mediría al ganador de la eliminatoria entre el Liverpool y el Oporto claro favorito el Liverpool no

Voz 0301 06:04 sí de las cuatro te diría Yago que es la que me parece más decantada de de todas que en Liverpool

Voz 1 06:11 llega un buen momento y sobre todo porque lo por todos uno

Voz 0301 06:13 equipo al final con bajas importantes para el partido de ida nuestra de Pepe no está Héctor Herrera que es el auténtico motor del equipo en el centro de del campo seguramente tendremos minutos para Oliver Torres iba a jugar militado de central el nuevo fichaje del Madrid le podemos ver jugando de central va a ser una prueba de fuego para él pero cuajó por experiencia en Europa por lo que hicieron el año pasado el factor que también es importante creo que es muy favorito en Liverpool en esa eliminatoria

Voz 1991 06:38 vale no es muy lejos que ahora te pregunto por arrestó eliminatorias y también por la Europa League Jordi Martí qué tal muy buenas

Voz 0985 06:43 muy buenas Yago Marcos López buenas noches

Voz 1 06:47 Jordi qué te parece el emparejamiento contra United

Voz 0985 06:49 hombre me parece que de momento lo que hay que decir es que salvas te ahorras los tres adversarios más temibles no que eran la Juventus Yago el Liverpool y el City para mí la eliminatoria con el City de Guardiola no me hacía ninguna gracia ciertamente por así decir bueno el Oporto y el Ajax quizás son rivales dentro del respeto más asequibles por lo tanto Manchester tú decías siete sobre diez bueno es un rival también muy poderoso pero creo que además en el le pillan un momento enrachado es brutal la racha de victorias que está acumulando una vez que hay una

Voz 1991 07:24 de un equipo deprimido que era con con Mourinho que no transmitía nada hay tal con sus que han recuperado la alegría de vivir

Voz 0985 07:30 hombre es que fíjate son trece victorias tres empates y una derrota bueno es un clásico tú también has dicho la palabra clásico yo estoy de acuerdo contigo no fíjate desde dos mil nueve hasta dos mil diecinueve pasando por dos mil once el mejor partido de la era de Guardiola cuando el Barça somete Wembley al Manchester United pero además hay una cosa que también es muy interesa ante eh fíjate que son dos clubes no sólo por sus recursos económicos sino por su capacidad de impacto global en todo el mundo por el número de fans de seguidores creo que es un gran acontecimiento creo que va a ser una una gran eliminatoria para mí yo lo preguntaba hoy en Carrusel la vuelta en el Camp Nou me aseguraban si la Volta va a ser en el Camp Nou y para mí esto tratándose Yago de un equipo inglés creo que es interesante

Voz 1991 08:14 Marcos a ti qué te parece el emparejamiento

Voz 6 08:17 bueno es un emparejamiento que que el Barça tendrá que medir muy bien todos los todos los pasos base está avisado es un equipo grande es un equipo que tiene a Messi es un equipo que tiene grandes estrellas pero lleva tres años sin pasar esa barrera de cuartos por una razón o por otra se le ocurrió contra el Atlético de Madrid de corrió contra la Juve la temporada pasada contra la Roma ya el United no es el gran lunar L de hace una de una década con Ferguson con Cristiano o con diez aquel equipo que era dominante en Inglaterra pero el Barça tiene que aprender la lección que ha vivido en estas cuatro últimas temporadas o hace bien las cosas yo creo que ahí está Bruno que saben más que nosotros te pero creo que el gran problema su defensa tiene un buen portero gran portero es el portero de España donde realmente se siente cómodo es en Inglaterra y en la Premier de Gea pero la la línea defensiva es del de un aire para mí es la línea roja del equipo y ahí es donde tiene que hacer el año el Barcelona siempre

Voz 1991 09:19 siente mirado con lupa digo yo

Voz 6 09:22 ser portero es su portero español pero en realidad disfruta más en la Premier que que jugando cuando la selección

Voz 1991 09:27 lo que pasa es que nosotros decimos las verdades más claras que esa es la diferencia pero bueno cada uno que esté cómodo os a que este que esta en el sitio donde esté cómodo ya está sexto esto trata de esto trata de ser feliz no otra cosa es que lo que más que es lo que más tienes del del Manchester Jordi

Voz 0985 09:42 pues que la última foto que tenemos del Manchester que lo ha dicho Bruno es que no es la que corresponderá a Manchester queremos contra el Barça te quiero decir que va a recuperar a muchísimos jugadores tenía muchas bajas y a pesar de esto gracias a un milagro aquellas cosas del fútbol consiguió eliminar al PSC pero recuerda que el PSC fue superior al Manchester sin embargo pasó el Manchester insisto la foto de aquel Manchester más bien débil no a nada que ver con el Manchester con tantos jugadores que recupera contra el Barcelona que el décimo pues hoy es un equipo ordenado es un equipo que se puede cerrar atrás salir en velocidad es un equipo potente poderoso por lo tanto el escudo también juega la emoción también va a jugar resto iba a jugar por lo tanto es un rival que tiene muchos indicadores para que el Barça se lo tome con un gran respeto pero en esta Champions el Barça es favorito lo tiró firme Mente si consigue que Messi se mantengan esta versión excelente de las últimas jornadas de los últimos partidos

Voz 1991 10:40 Marcos que es lo que hay que vigilar

Voz 6 10:42 hay que vigilar que las bases al Barça que sea un equipo reconocible que ser un equipo sólido que sea un equipo compacto que no entre en pánico esos diez minutos que tampoco fue más la sensación que el peligro real que transmitió el Olympique de Lyon en el Camp Nou el pasado miércoles pero si el Barça es capaz de ser reconocible es el Barça insisto este debate que estamos teniendo la Cadena SER seguro que en cualquier Rábida Inglaterra deben tener

Voz 1 11:05 pero con un tono más pausado cero saber más más documental de La dos

Voz 6 11:13 también no no pero me refiero que él debates ellos están enfrentando al gato Tura que han vivido en la historia contemporánea de Unai que el Barça es el equipo que nunca quieren ver el Barça ha privado a Ferguson de tener dos Copas de Europa el Barça ha privado al United de engordar su palmarés siquiera eso no en esencia es el mismo Barça no están entrenador no está Guardiola no está Iniesta no está Xavi Iniesta Puyol pero está Messi está Suárez está Busquet está Rakitic esta Ter Stegen uno de los mejores porteros del mundo y por eso creo que el tono del debate en Inglaterra mucho más sosegado mucho más de documental también indicaría que se están enfrentando al equipo que no querrían ver ni en pintura porque desde devuelve los viejos fantasmas los viejos diablos que han que han ido andando durante mucho tiempo porque insisto incluso también no sabe como yo el United puede pensar con toda razón del mundo que maldita desgracia encontrarme con el Barça B sí que me ha quitado dos Champions en dos años la de dos mil nueve en Roma y la de dos mil once en Wembley

Voz 0985 12:15 los si me permites llegó una cosa muy rápida situó haces una ojeada a la prensa inglesa verás que para ellos la el emparejamiento ha caído como una losa eh eh en la prensa inglesa se está hablando traslada el emparejamiento como el Barça como mejor equipo de Europa eh esto no lo podemos olvidar para ellos así una mala noticia el emparejamiento con el Barcelona

Voz 1991 12:36 Nos gustaría una final Juve Barça lo digo porque creo que se merecen el que haya esa final histórica Cristiano Ronaldo y Leo Messi con lo que no están ofreciendo ya los dos

Voz 6 12:50 ya ya se vivió de la

Voz 1991 12:52 misma norma Marcos se se Servini no se vivió con todos esos balones de oro en las vitrinas quiero decir es que es un homenaje es de uno que deberá Juve en en pintura machos

Voz 1 13:02 no no no no no exactamente pero creo que sería un homenaje al mundo del fútbol realmente el enfrentan

Voz 1991 13:09 no sé a los dos mejores jugadores de los últimos quince años pues tio de una cosa a mí me gustaría

Voz 6 13:15 sí si no también eso supongo que a Messi también le gustaría porque eso significaría que están al final el Barça no está en la final

Voz 1991 13:22 sí pero si puede ser con el Tottenham mejor no claro

Voz 6 13:25 a Cristiano también les gustaría porque significaría que la ha sido capaz de llevar a la Juve en su primer año otra final de Champions perdido dos contra el Barça y el Madrid y el dos mil quince y el dos mil diecisiete es evidente que se también el fútbol se merece una un Barça Madrid Madrid Barça en una final de Champions y nos ha dado pues pues sus razones y por sus circunstancias llegará el momento empecé yo creo en este nivel y hay que es obvio pero van a tener que trabajar mucho tanto Messi como Cristiano para llegar a la final

Voz 1991 13:56 bueno a mí me parecería que sería un gran homenaje Salas

Voz 0985 13:59 sí pero tú hablas desde como te diría desde el espectador claro e inequívoco

Voz 7 14:04 duda hoy sin colaba camiseta ahora tú yo ya agobia de la Juventus me pareció pero que no penséis en grande no no no oyeron creando no quiero decir

Voz 1991 14:14 ganarle la final en la Juve y que Messi le gana Cristiano Ronaldo como seguidor del Barça

Voz 0985 14:18 le yo yo no yo lo que vi es XXXVIII centros laterales vi no no no yo había los dos tanques a Ammán Suquía Cristiano Cristiano está hecho un animal ya que llegó a degradar bien mucha gente muy poderosa vi presión y contundencia la fortaleza en que se ha convertido su estadio en Turín diva es que son muchísimos los nombres no acabaríamos por lo tanto a mí una final del pero bueno no me gustaría hablar de finales primero lo que hay que hacer Yago no me lleven unos lleves lo primero que hay que

Voz 1 14:46 claro es el tema del Manchester United

Voz 0985 14:49 entonces cuando esté eliminado que esperemos que sí entonces ya haremos especulación

Voz 1991 14:53 era Bruno si te gustaría un Juve Barça en la final un Cristiano Ronaldo Messi después de toda su larga trayectoria

Voz 8 14:59 sería preciosa ha visto al vagón en marcha desde hecho en dos mil nueve se enfrentaron a el jazz

Voz 1991 15:08 dos mil nueve hace diez años no había Balones de Oro de por medio

Voz 8 15:12 iba a decir una locura iba a decir para para cerrar un ciclo pero bueno tratando de arriba

Voz 1 15:17 da igual era Manu sal que lleva a nuestro tiempo

Voz 8 15:21 min treinta y cinco Yago de Vega haciendo Larguero para los hay otra final

Voz 0985 15:27 oye yo te cambió las cartas yo te digo que te parecería un Guardiola Barça Donna perdona los dos equipos que mejor juegan en Europa eh que te pareció envases son quién va a ser ni hombre por favor preguntas me haces Yago es la hago yo Joy cambios llenar el corazón blaugrana como tú te puedes imaginar con todo el respeto para Guardiola pero estoy diciendo dos equipos que juegan fútbol de ataque que se quieren instalar en campo contrario quemadura en los partidos

Voz 9 15:54 las es que estás peleando por la premie fíjate se pelea por la premia que pelea por la Liga española el el que va a ganar el scudetto de calle el que pelea por Europa también quiero decir que que tú lo ves tú no tienes todo para vosotros que no es que esté Guardiola que es del Barça del Barça pues no hay que repartir un poco Jordi macho

Voz 1 16:16 he estado aquí es todo pero bueno estamos en un bucle

Voz 0985 16:22 estamos en el mar y no vamos a D

Voz 1 16:25 para un acuerdo pero llegaré matinal de las la mira para empezar me he quedado un minuto y medio es cosa muy rápido muy raro después de la después Jordi no te habla de la Federación perdona a Marcos

Voz 6 16:39 no no muy rápido decía que el primer paso para no llegar a la final fuimos el Barça es sin

Voz 1991 16:45 bueno pero nosotros sí podemos porque nosotros no jugador

Voz 6 16:48 sí sí sí no no lo entiendo pero el Barça lleva tres años teniendo a Messi teniendo un gran equipo que no pasa de cuartos de final de la Champions y eso es algo que no puede la idea de este equipo porque Messi va cumpliendo años me surge llevarán buen toque que tendrá que aquí se el propio Messi lo siempre así

Voz 1991 17:06 yo no sé lo que es el horizonte lo más triste es que tanto Cristiano como Messi Se retirará diga que eso es así podremos decir dentro de diez años Jovi jugar a estos dos bichos Si y lo pasé vimos una final de los dos cuando ya es de oro de poder a poder y que acabó

Voz 1 17:24 no sabemos cóncavo pero sería maravilloso ciudad

Voz 6 17:27 en la ciudad que acoge al club con más Copas de Europa y también tendrías