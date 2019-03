Santi Cañizares: "Es imposible estar de acuerdo con la convocatoria al completo"

Voz 1991 00:00 Santi Cañizares qué tal muy buenas noches te gusta la lista

Voz 1895 00:03 bueno yo creo que todo el mundo coincidiría en el ochenta y cinco noventa por ciento de los jugadores y algún cambio haríamos todos pero eso es algo normal eso cada a quién a la lista pues hay un bloque de futbolistas que obviamente son los que dominan el fútbol español que nadie los dejaría fuera y luego pues según los gustos según los parece el es pues podríamos cambiar alguno es imposible estar de acuerdo con todos imitan bien pues es imposible también no cerrar los ojos a los que ahora mismo mandan en el fútbol español que yo creo que esta la mayoría

Voz 1991 00:31 hay una frase que utilizamos desde hace mucho tiempo de eso de somos cuarenta millones cuarenta y cinco cuarenta y ocho Llanos en cuanto somos acerca de cincuenta no es que obliga mira Paco cuando somos en España pero seremos cincuenta no una cosa así pues no saldrían cincuenta millones de convocatorias diferentes si estamos de acuerdo vale cada uno tiene su opinión cincuenta y uno cuarenta y seis cuarenta y seis millones mira cuarenta y seis millones somos los había pero ya lo sabes pero a mí ahí porque digo me me canta a las cosas como son me encanta Mario Hermoso me encanta un poco también las cosas Ceballos que no ha jugado nada a mí me sea quiero decir que hay jugadores que yo puedo entender que en en Luis Enrique tenga su interés para para verles jugar pero es que creo que jugadores que han hecho más

Voz 1895 01:13 eso sí vamos a ver yo creo que aquí hay dos formas de entender la selección española que debemos de de de de reflexionar todos una es quiero hacer un equipo de fútbol para competir y obviamente voy hacer un equipo de fútbol con los que yo entienda que son los mejores y otra las elecciones un premio a los que lo hacen bien en la Liga normalmente ad si pensamos en la segunda no que este está para al nivel de la selección por qué no lo lleva este estaba mejor que el que está llevando por qué no lo lleva bueno pues porque está quizás entiendo que el entrenador lo que busca siempre es hacer un equipo para hacer un equipo no puede andar cambiando permanentemente en función del momento de forma de los jugadores cada convocatoria no y dentro de esto pues sí claro Cani claro hay son cuarenta y un jugador si no dentro de esto qué pasa que jugadores es que sólo en cuatro fijo de la Granado cuatro son del agrado a lo mejor de la del ex seleccionador con muy poquito ya están en la selección por ejemplo Morata que se beneficia también de las bajas que hay un ataque sin duda o Ceballos o o Asensio por ejemplo que ha jugado Muniaín o Muniain no y luego hay otros jugadores como Sarabia que dices bueno qué pasa aquí no eh o bueno pero Jorge Molina Jorge Molina bueno a lo mejor no pensar bueno es que esto no puede llevar tampoco siempre pensando que este chico me me aguantar porque a lo mejor pues la edad en cualquier momento y esto es un proyecto medio plazo no es un proyecto a corto plazo aunque desde luego está jugando a nivel de de cualquier internacional no Morales entonces Morales por ejemplo fue lista has visto a jugar quién que digo yo que no si no no vamos el que por qué no nivel de que el nivel como para estar en la selección se nos ocurre muchos no les y no nos estamos equivocando porque efectivamente lo demuestran cada día cada vez que ponemos la televisión el fin de semana demuestran que están jugando a ese nivel incluso haciendo mucha mejor temporada a mí me sorprende por ejemplo que haya tres la trae izquierdos sí señor porque no lo puedes y que ninguno de ellos pueda jugar de la de central porque muchas veces dice bueno es no sé cómo Azpilicueta dices bueno su lateral bueno sufren tal pero es un lateral mira

Voz 1991 03:17 sin Martínez otro que me sale si el

Voz 1895 03:19 yo lo que veo sobre todo lo que lo que lo que me llama la atención mucho es que tenemos un problema sobre todo la nieve centrales tenemos un Sergio Ramos que ya tienen una edad que es el capitán y que obviamente pues se está fuera Piqué pues pues es el líder de la defensa pero tenemos dificultad para encontrar pues jugadores de entidad esperamos el crecimiento de de cualquiera de ellos el que se destaque más y el que lo tiene lo va a tener bastante fácil para entrar no solamente en la lista sino el once titular y hay varios nombres pero ninguno de ellos son es futbolistas que marquen diferencias desde su posición son jugadores interesantes

Voz 1991 03:58 pero nada más no si lo meramente deportivo Noruega Malta no tendríamos que tener problemas

Voz 1895 04:02 ninguno si no va a llevar alguno de las su dieciocho pero la realidad es que no hay que mirar en Noruega Malta nuestra terminamos en que no aceptando que España era campeona de Europa y obviamente el objetivo tiene que estar ahí no en en como mínimo pelearle el título al que vaya a ser campeón pelear lo pelearse los seriamente no

Voz 1991 04:23 pues teniendo en vamos los años de Valencia añade no sólo ha visto evidentemente joe te he visto para hay dos o tres penaltis se sí es una época buena que tiene no hubo una época una década

Voz 1895 04:41 que en las cosas salieron bien y que dio un magnífico trabajo en todos los aspectos yo tuve la suerte de llegar al Valencia en este momento en donde había buenos entrenadores donde haya buena gestión en el club donde había muy jugadores muy profesionales bueno pues la fortuna o a lo mejor el acierto también no porque tenía más opciones la primera que tenía era la de quedarme en el Real Madrid el acierto de llegar aquí a Valencia y apostar por este proyecto que efectivamente pues no no solamente no me defraudó sino que fue el mejor de los cien años de historia

Voz 1991 05:13 yo estoy viendo imágenes de armas ahí dando tu como capitán el discurso al inicio de temporada en mitad de Mestalla poco tensan daba eh vas el pelo cortito cortito estaba nervioso

Voz 1 05:24 sí eh pero un poco tenso se debe dirigirse a ella cuarenta y cinco mil personas que en directo y sin poder falla

Voz 1991 05:31 dar hay que debatir y ahora no calla seis macho es que lo que quiere decir es porque no tengo cuarenta y cinco militantes resume millones sonando el tema yo alguna a veces lo pienso lo digo

Voz 1895 05:43 os imagináis alguna vez que estáis diciendo tonterías

Voz 1991 05:47 de Iker

Voz 1895 05:49 nombre equivocado en hombre yo vi el otro día a