El Larguero: Los análisis del sorteo europeo y la lista de Luis Enrique (15/03/2019)

Voz 1991 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este quince de marzo día en el que ya sabéis que han sorteado los cuartos de final de la Liga de Campeones donde tan sólo por desgracia teníamos un representante español el Barcelona que buscará su pase a las semifinales frente al Manchester United el partido de ida el diez de abril en Old Trafford y la vuelta el dieciséis del mismo mes en el Camp Nou silbar de lona gana se medirá en semifinales al ganador de la eliminatoria entre el Liverpool y el Oporto parece que el Barça va por el lado sencillo del del cuadro aunque estas alturas de campeonato yo creo que sencillo sencillo no hay ninguno puede haber alguno a priori más asequible que otro pero sencillos de luego ninguno todos están ahí por méritos propios pero como digo por otro lado el cuadro aparece el duelo británico entre el Tottenham y el Manchester City y los verdugos de los equipos españoles semana enfrentar entre ellos porque tendremos un duelo entre el Ajax de Amsterdam la Juventus de Turín es decir que si todo va dentro lo normal si ganan los favorito en los quedarían a semifinales preciosas porque sería podría ser un Barça Liverpool Manchester City Juventus de Turín así que sería desde luego que nos gustaría tener a tres equipos españoles hay sí pero por desgracia no es así así que vamos a ver qué es lo que depara estos eliminatorias de cuartos de final también hemos tenido sorteo de cuartos de final de la Europa pic aquí en este caso tenemos dos representantes pero mala suerte porque se van a enfrentar entre ellos se miden Villarreal Valencia en la ida va en un estadio la cerámica el once de abril la vuelta en Mestalla el día dieciocho y el que se clasifique en desde luego no va a tener un cruce de semifinales sencillo porque le va a tocar de lo más complicado quitando al Chelsea que quizá sea el equipo más potente y el favorito para llevarse la competición semana cruzar con la eliminatoria entre el Arsenal y el Nápoles puramente el Nápoles al conjunto italiano sea el otro de los grandes es favoritos para llevarse esta competición las otras dos eliminatorias Benfica Eintracht de Frankfurt ir Slavia Praga el verdugo del Sevilla contra el Chelsea precisamente no estaba el conjunto hispalense Sevilla en ese sorteo ayer caía eliminado en el tiempo descuento de la prorroga y hoy se ha anunciado la destitución de Pablo Machín como técnico del conjunto lo andaluz sea se hace cargo del equipo hasta final de temporada Joaquín Caparrós y además el presidente Pepe Castro ha confirmado que están en conversaciones con Monchi para que vuelva de nuevo a Sevilla como director deportivo la verdad es que la imagen de hoy en esa sala de prensa era extraña porque estaba eh Joaquín Caparrós como director deportivo anunciando que su proyecto se caía porque se cargaban al entrenador que él había elegido que era Pablo Machín ya lado estaba al presidente de Castro que decía que iban a contratar al mejor sin duda al mejor o que iban a intentar recuperar al mejor director de pues vivo e del mundo que es Monchi cuando tenía al lado al actual director deportivo que Joaquín Caparrós que se hace cargo del equipo estas once últimas jornadas desde luego no la imagen era un poco extraña a la que sabido y en esa rueda de prensa en la que se ha anunciado el adiós de Machín en el Atlético de Madrid el día ido de comunicados el qué obligado la UEFA o en la web oficial del club el consejero delegado Gil Marín que ha dicho que apoya al cien por cien a su entrenador el Cholo Simeone además ha asegurado que siente confianza en el proyecto deportivo en el técnico argentino desde luego habría sido noticia todo lo contrario ha dicho también esas eh letra más en esas frases que no se puede olvidar por un partido por una eliminatoria todo lo que ha conseguido el Cholo Simeone en los últimos años y evidentemente tiene toda la razón del mundo el primer ha conseguido que este tipo que este equipo sea competitivo hay que recordar tal y como cogió en plena depresión un equipo sin rumbo un equipo perdido un equipo sin identidad ahora mismo tienes un equipo reconocible un equipo con con identidad con personalidad con ADN claro competitivo en Europa y con Kelly que concluyó con cualquier equipo que tenga delante no hay más que ver los últimos años jugando esas dos finales de de la Liga de Campeones impensable antes de la llegada de Simeone que el Atlético de Madrid pudiese estar compitiendo con los mejores de Europa hoy además a Simeone también le han preguntado por ese famoso pelea cruce de declaraciones mejor dicho eh bronca dialéctica podríamos decir entre sabes el profe Ortega tras la eliminación contra la Juventus de Turín

Voz 1 05:06 he dicho Ximena que lo tiene claro eh que el profe Ortega es el mejor del mundo y que no tiene ninguna duda pero vamos que luego vamos a

Voz 1991 05:15 a analizar todo lo que ha sucedido como está ahora mismo el Atlético de Madrid que juega en San Mamés frente al Athletic eh lo que está claro es que el Atlético de Madrid a día de hoy suma yo creo que es récord en la Liga cuarenta y dos lesiones eh musculares en lo que se lleva de de temporada algo está pasando algunos ha hecho bien y algo ha fallado eso es evidente además Luis Enrique ha dado la lista de convocados para los dos próximos partidos de la selección española con muchas novedades vuelven jugadores como Bernat Parejo Morato Muniain debutan Jaime Mata Canales Fabián Sergi Gómez y se quedan fuera otros habituales como pueden ser Saúl Isco ICO que por decisión del seleccionador y Aspas y Diego Costa por lesión e Aspas lesionado Diego Costa recién salido de lesión porque anunciado el Atlético de Madrid que va en la lista de convocados para Bilbao veremos veremos si si juega o no juega ese partido pero vamos evidentemente está falto de ritmo de competición en este caso en saliendo de esa lesión el Luis Enrique ha decidido no convocar el hispano brasileño partidos oficiales el próximo sábado contra Noruega en Mestalla el martes fuera de casa contra Malta a todo esto hoy ha arrancado la vigésimo octava jornada de Liga en Primera División con el partido que ha disputado en Anoeta entre la Real Sociedad el y el Levante y ha terminado con empate a uno Se adelantaron los locales con gol de Janusz hay eh Mayoral hizo el gol de los visitantes en el tramo final cuando parecía que la Real si va a llevar el el triunfo pero no y eso que ha tenido ocasiones eh han tenido bastante dominio pero al final el Levante ha aprovechado la que ha tenido ese lleva un punto desde luego muy importante se pone con treinta y seis a cuatro ahora mismo en los puestos europeos el Levante se queda décimo quinto con treinta y uno con un colchón de seis por encima del descenso para mañana otros cuatro partidos a la una de la tarde Huesca Alavés a las cuatro y cuarto en el Santiago Bernabéu debuta Zidane al frente del conjunto blanco lo hace recibiendo al Celta de Vigo lo vamos a escuchar alguna de las cosas de las que ha comentado el el técnico galo en porque desde luego las preguntado reportó por la actual situación del club por los once partidos que quedan hasta final de temporada por cómo está Isco en la ausencia de Cristiano Ronaldo vamos que en un rondo escuchamos todo lo que ha dicho Zidane en esta primera rueda de prensa en su segunda etapa como técnico del Real Madrid a las seis y media partido clásico de nuestra liga en San Mamés Athletic Atlético de Madrid con la vuelta como hemos dicho la convocatoria de Diego Costa para las no menos cuarto queda al partido que entre el Leganés el Girona en la Euroliga de baloncesto Partidos de la decimosexta jornada el Barcelona ha caído en Turquía y se complica la vida ha caído frente al Fenerbahce ocho ocho ocho dos como digo se complica sus opciones de acabar la fase regular entre los cuatro primeros con lo cual perdería el factor cancha y además se ha dado una de las imágenes de la jornada porque en el primer minuto de partido con tres dos en el marcador ha sido descalificado eh Pesic ha visto dos una doble técnica por sus protestas e así que en el minuto uno de partido el Barça se ha quedado sin técnico Baskonia derrotado nueve dos seis dos agudo nos y se pone sexto en la clasificación este de mañana arranca la Formula Uno e con el Gran Premio de Australia Hamilton liderando las dos sesiones Carlos decimocuarto y sin Fernando Alonso que ya sabéis que va a ser el primer año que no esté el piloto asturiano después de haber completado diecisiete temporadas en la Fórmula uno podríamos decir que es un año histórico porque es el primero sin Fernando Alonso en esa parrilla en esa competición pero Fernando Alonso no pierde el tiempo porque está ahora mismo con en pidiendo está completando las mil millas de Severin en Florida Manu Franco quedan

Voz 1824 08:44 muy buenas

Voz 1385 08:46 muy buenas que hago bien las que estamos Fernando Alonso hiciera la carrera un además recordemos que salía desde la pole

Voz 2 08:52 el primero pues su compañero

Voz 1385 08:56 Sebastien Buemi te lo hizo bastante bien la verdad pero una vez cogió el coche Fernando Alonso la ventaja que les ha dejado buen y que había sido de seis segundos les llevó hasta los catorce pero un accidente como suele pasar en este tipo de pruebas yo otro piloto hizo que salió en coche de seguridad está quedó en nada y ahora Alonso lidera con seis segundos sobre esta muy Kobayashi con el segundo de los Toyota

Voz 1991 09:18 eh mano a qué hora está previsto que acabe esta carrera

Voz 1385 09:21 pues está prevista que acabe te lo digo porque sé que tú bueno estar pendiente

Voz 2 09:24 a las cinco de la madrugada hora española

Voz 1385 09:27 porque en fin pues como suelen hacer tú ahora cuando salgas de El Larguero nuestra vida correr con poco después tener un rato lo entonces Jean pues más o menos tienes para para ver cómo termina esperemos que Fernando Alonso con otra victoria que no va a ser nada fácil porque este es un circuito muy bueno tremendos está lleno de baches apenas hay luz aproximadamente una hora se hará de noche aquí en Zurich no hay nada de luz más que la de los de los propios coches ya te digo va a ser muy complicado bueno salir indemnes de este circuito de esta prueba pero como digo Fernando hizo la pole está haciendo una gran carrera esperemos que con este Toyota pueda llevas una nueva victoria en el Campeonato del Mundo resisten

Voz 1991 10:07 de todo el planning que has dicho para esta noche sólo has acertado una cosa que además creo que es una buena costumbre que leer antes de dormir un ratito aunque sea poquito

Voz 1824 10:16 el leer un poquito yo eso lo recogió

Voz 4 11:47 sí sí me hasta el punto es muy importante

Voz 5 11:49 qué bueno sería poder al partido en dos set sino si sido pierde quizá no dejó en el tercer set porque es una papeleta estando mal ir luego es joven

Voz 4 12:05 tuvo que tocó la pelota

Voz 5 12:07 eso yo no estaba la como esas bolas que bueno mala suerte eh importante como digo ganar este se tener saque poder acaba el el partido y luego pero mañana cómo te encuentras porque le espera Federer por lo tanto sino está en buenas condiciones tampoco sería cuestión de Juan desde luego yo mucho me temo que Miami está muy lejos para él

Voz 1991 12:31 bueno ha soltado un palo cachalotes ha puesto con ventaja en este undécimo juego del segundo set eh Si gana este punto empatara bueno no supondrá

Voz 5 12:40 a cinco sacar para va a intentar ir al Taibe luego allí

Voz 1824 12:44 a todo esto es nuevo

Voz 5 12:48 en de apoyo saca con muchas precauciones es difícil jugar así y más contra un tío que al menor descuido te pega un palo

Voz 1824 12:55 sí sí que que no te permite a pelota

Voz 5 12:58 pero bueno todo cuarenta iguales también está con los nervios a flor de piel Cassano porque sabe que tiene oportunidad de ganar y eso pues Le les desquicia un poquito

Voz 3 13:09 si no le deje jugar cómodo

Voz 1991 13:11 a saber cómo acaba este partido Zubía hay novedades volvemos

Voz 3 13:14 es un abrazo de acuerdos a las once y cuarenta

Voz 1824 13:16 tres contado todo empezamos perdónenme podría poner un capuchino entonces yo quiero un maquillado vale

Voz 6 13:24 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 7 13:26 vale cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Rogue One world Space tuareg en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen no

Voz 1991 14:31 en la primera conexión la buscamos en Europa en la Liga de Campeones donde se han sorteado los cuartos de final y donde sólo tenemos un representante Espanyol el Barça que se va a medir en estos cuartos

Voz 7 14:42 qué final bueno rival podríamos decir de mirando lo que había en el bombo podríamos decir medio medio alto no

Voz 8 14:50 esa es un rival de siete sobre diez de

Voz 1991 14:53 de dificultad eh Santi vaya qué tal muy

Voz 1824 14:55 hola qué tal muy buenas con qué sensaciones en el Barça han recibido este emparejamiento

Voz 9 15:00 buenas sensaciones Por qué querían evitar en El Vestuario a la Juve y al Manchester City Éstos serán los dos equipos a evitar aunque me decían desde el vestuario del Barça que el coco son ellos por lo tanto si la Juve el Manchester City tocaban los que tenían que estar preocupados tenían que ser ellos pero los querían evitar el Manchester United y gusta porque les pone ir a Old Trafford

Voz 1824 15:25 pues sobretodo a Piqué

Voz 9 15:27 sí porque es su segunda casa lo he dicho en sociedades pero creen que es una Un buen escenario para ir porque evoca gran noche europea es un escenario de estos históricos con un equipo como comentados tú de siete sobre diez y que bueno no será fácil

Voz 1493 15:42 el con el respeto que retienen a un equipo como el manchego

Voz 9 15:45 y un dicen pero creen que no era lo más complicado que como te digo creían que era el Manchester City y la Juventus de Turín ya más con la vuelta en casa porque había tocado en principio que el Barça jugara la vuelta en Old Trafford pero por cuestiones de seguridad se tiene que jugar la vuelta en el Camp Nou porque no se puede jugar a la vez Manchester City Manchester United en el mismo estadio en días consecutivos Guillermo Amor el director de Relaciones Institucionales del Barça considera que esto es una buena noticia escucharle

Voz 10 16:12 está bien así vamos primero allí a Manchester a sacar un buen resultado y creo que según estábamos mirando aquí y creo que no habíamos ganado del Barça creo que no ha ganado allí todavía habíamos empatado hago esto pero según ha llegado tampoco no no sabía ganado ojalá saquemos

Voz 1991 16:30 el resultado para la vuelta buenas algo que no es nuevo es por cuestión de seguridad el hecho de que que no se pueden coincidir o equipos en este caso de la misma ciudad como es Manchester United Manchester City el jugar el mismo día o de forma consecutiva en la misma ciudad la misma eliminatoria por eso se hace el el sale to the el cambio de sede eh a vuelta en este caso que es en el en el Camp Nou que alguno va diciendo por ahí no han favorecido y tan no son anónimas y estaba escrito antes de que se de realizas el sorteo y fuese quien fuese ha pasado también en la Europa League o sea que no es lo primero que no la primera

Voz 11 17:02 qué qué sucede yo me imagino que Ovalle

Voz 1991 17:07 hay que estar más o menos satisfechos sobre todo porque si el Barça es también y sobre todo Messi está bien es que hay muy pocos equipos a día de hoy igual lo que tu decías no el City que ya hay morbo en una final City Barça ya habría bastante morbo quizá la Juve no que con Cristiano Ronaldo ha demostrado que que que es claro candidato a la Champion

Voz 9 17:26 el Barça tener si elimina al Manchester United pasa a semifinales y luego elimina al equipo que le toquen semifinales que puede ser Liverpool o Oporto los otros dos equipos que han por ese lado del cuadro puede tener una final con mucho morbo contra Guardiola contra Cristiano Ronaldo poco

Voz 1991 17:45 es un poquito de morbo

Voz 9 17:47 sentar adhesión ya de él y con el Ajax

Voz 1493 17:50 sino al Tottenham de Pochettino así

Voz 9 17:52 pase lo que pase Si el Barça llega la final va a tener morbo pero lo lógico es que llegue no Lluvero buen Chester City ya te digo el Barça lo que quería evitar esa estos equipos hasta una hipotética final lo ha conseguido porque van por el otro lado del cuadro

Voz 1824 18:05 algo más Ovalle

Voz 9 18:07 nada que son ocho enfrentamientos contra el Manchester United en Liga de Campeones y los dos últimos con un recuerdo muy agradable porque fueron dos victorias en la final de Champions

Voz 1824 18:17 el último enfrentamiento ha partido de dobles sí que lo perdió el Barça

Voz 9 18:20 fue en dos mil ocho lo recuerdan todos los culés con ese golazo de poles

Voz 1991 18:24 sí señor además el United Mora hombre es uno de los clásicos con el Trafford uno de los estadios míticos de de Europa

Voz 1824 18:29 hay que me me me trae gratos recuerdos de cuando ganó

Voz 1991 18:33 el Athletic Bilbao dos tres que partidazo que maravilla el United tiene que estar siempre gracias Ovalle

Voz 1824 18:38 es un abrazo unas cada hallazgo que vaya cada uno barre para Bruno Alemany qué tal muy buena

Voz 3 18:43 hola buenas noches nivel de dificultad del Manchester United

Voz 0301 18:46 sí a ver dentro de los que había en el bombo yo te diría que no es de los más complicado ni mucho veros et antes de del sorteo estábamos diciendo que todo lo que fuera evitara Liverpool Manchester City para mí era buen negocio para para el Barça creo que es favorito que te corten

Voz 1824 19:03 he ido a la UEFA el sorteo perfecto macho para que los cuatro sí bueno

Voz 0301 19:09 pues por varias razones porque los cuatro gallos por decirlo así lo vamos a decir con esta Champions que estamos viendo favorables porque si decimos más que favorables nos vamos a pillar los los dedos y además es que ante una posibilidad que es lo que más ilusión seguramente le a los que buscan pasta Alfa de una posibilidad de final de Cristiano contra Messi es absolutamente posible tal y como están las todas así que es ideal

Voz 4 19:37 sorteo como como dices Yago qué es lo que más preocupa el Manchester United bueno eso es un equipo que ya contra el país países Mende en casa se dio un susto

Voz 0301 19:46 que con ese susto que le legal franceses y además el ERE hecho de jugar contra Leo Messi iban a tener pocos problemas en agazapados en meterse bastante atrás que de hecho en varios partidos de de la Premier lo han hecho lo hicieron de manera muy descarada por ejemplo en Wembley contra contra el Tottenham yo creo que jugar contra el Barça jugar contra el equipo de Messi iba a ser la excusa perfecta para que el guión de partido a pesar de ser un histórico y un grande de Europa y jugar el primer partido en casa sea es de esperar atrás y tratar de buscar la contra poco es un gran lanzador de de contratar un muy buen momento desde que Solskjaer cogiese ese banquillo hay dos nombres propios en la delantera Lukaku sobre dónde Race for que que están marcando diferencias en las últimas semanas

Voz 1991 20:29 en el caso de pasar el Barça se mediría al ganador de la eliminatoria entre el Liverpool y el Oporto claro favorito el Liverpool no

Voz 0301 20:36 sí de las cuatro te diría Yago que es la que me parece más decantada de de todas que el Liverpool llega un buen momento y sobre todo porque lo por es un equipo al final con bajas importantes para el partido de ida en nuestra de Pepe Héctor Herrera que es el auténtico motor del equipo en el centro del campo seguramente tendremos minutos para Oliver Torres iba a jugar militado de de central el nuevo fichaje del Madrid le podemos ver jugando de central va a ser una prueba de fuego para él pero por cuajó por experiencia en Europa por lo que hicieron el año pasado el factor que también es importante creo que es muy favorito en Liverpool en esa eliminatoria

Voz 1991 21:10 vale no te ves muy lejos que ahora te pregunto por arrestó eliminatorias y también por la Europa League Jordi Martí

Voz 1824 21:14 muy buenas tardes Gallego Marcos López buenas noches muy verlos Jordi qué te parece el empareja

Voz 1991 21:20 viento contra United me parece que de momento

Voz 0985 21:22 lo que hay que decir es que salvas te ahorras los tres adversarios más temibles no que eran la Juventus Yago el Liverpool y el City para mí la eliminatoria con el City de Guardiola no me hacía ninguna gracia ciertamente por así decir bueno el Oporto y el Ajax quizás son rivales dentro del respeto más asequibles tanto el Manchester tú decías siete sobre diez bueno es un rival también muy poderoso pero creo que además le pillan un momento enrachado es brutal la racha de victorias que está acumulando una vez

Voz 1824 21:55 de un equipo deprimido que era con habló con Mourinho que no transmitía nada hay tal con sus caerles que han recuperado la alegría de vivir

Voz 0985 22:02 hombres que fíjate son trece victorias tres empates y una derrota bueno es un clásico tú también has dicho la palabra clásico yo estoy de acuerdo contigo no fíjate desde dos mil nueve hasta dos mil diecinueve pasando por dos mil once el mejor partido de la era de Guardiola cuando el Barça somete Wembley al Manchester United pero además una cosa que también es muy interesante fíjate que son dos clubes no sólo por sus recursos económicos

Voz 1991 22:26 Nos por su capacidad de impacto global

Voz 0985 22:28 en todo el mundo por el número de fans de seguidores creo que es un gran acontecimiento creo que va a ser una una gran eliminatoria para mí yo lo preguntaba hoy en Carrusel la vuelta en el Camp Nou in me aseguraban si la vuelta va a ser en el Camp Nou y para mí esto tratándose Yago de un equipo inglés creo que es interesante

Voz 1991 22:46 Marcos a ti qué te parece el emparejamiento

Voz 12 22:49 bueno es un emparejamiento que que el Barça tendrá que medir muy bien todos los todos los pasos el Barça está avisado es un equipo grande es un equipo que tiene a Messi es un equipo que tiene grandes estrellas pero lleva tres años sin pasar esa barrera de cuartos por una razón o por otra le ocurrió contra el Atlético de Madrid recurrió contra la ayude la temporada pasada apuntaba contra la Roma ya el United no el gran lunar L de hace una de una década con Ferguson con Cristiano o con diez aquel equipo que era dominante en Inglaterra pero el Barça tiene que aprender la lección que ha vivido en estas cuatro últimas temporadas o hace bien las cosas yo creo que ahí está Bruno que saben más que nosotros de ahí te pero creo que el gran problema su defensa tiene un buen portero gran portero es el portero España pero donde realmente se siente cómodo es en Inglaterra y en la Premier como se Gea pero la la línea defensiva del United para mí es la línea en razón Javier equipo y ahí es donde tiene que hacer daño

Voz 1824 23:49 siempre he hecho De Gea cada vez que viene a España se siente

Voz 2 23:51 mira yo digo están por eso digo que ser pero su portero español en realidad disfruta más en la Premier que que jugando cuando se no

Voz 1824 23:59 lo que pasa es que nosotros decimos las verdades más claras que esa es la diferencia pero bueno cada uno que esté cómodo

Voz 1991 24:04 pues a que este que está en el y donde esté cómodo y hasta el sexto puesto tratadas

Voz 1824 24:08 esto trata de ser feliz no no otra cosa

Voz 1991 24:10 qué es lo que más que es lo que más tienes del del Manchester Jordi

Voz 0985 24:14 hombre pues que la última foto que tenemos del Manchester que lo ha dicho Bruno es que no es la que corresponderá a Manchester queremos contra el Barça te quiero decir que va a recuperar a muchísimos jugadores tenía muchas bajas y a pesar de esto gracias a un milagro aquellas cosas de fútbol consiguió eliminar al PSC pero recuerda que el PSC eh fue superior al Manchester sin embargo pasó el Manchester insisto la foto de aquel Manchester más bien débil no tendrá nada que ver con el Manchester con tantos jugadores que recupera contra el Barcelona que el décimo pues hoy es un equipo ordenado es un equipo que se puede cerrar atrás salir en velocidad es un equipo potente poderoso por lo tanto el escudo también juega la emoción también va a jugar resto iba a jugar por lo tanto es un rival que tiene muchos e indicadores para que el Barça se lo tome con un gran respeto pero en esta Champions el Barça es favorito lo creo firme de si consigue que Messi se mantengan esta versión excelente de las últimas jornadas de los últimos partidos

Voz 1991 25:12 Marcos que es lo que hay que vigilar

Voz 12 25:14 Gerard que al Barça que sea un equipo reconocible que ser un equipo sólido que sea un equipo compacto que no entre en pánico como entró esos diez minutos que tampoco fue más la sensación que el peligro real que transmitió el Olympique de Lyon en el cuando el pasado miércoles pero si el Barça es capaz de ser reconocible es el Barça insisto este debate que estamos teniendo en la Cadena SER seguro que en cualquier radio Inglaterra le deben tener

Voz 1824 25:37 sí pero en un tono más pausado más le saber más

Voz 1991 25:42 documental de La dos

Voz 12 25:45 no no pero me refiero que el debate ellos están enfrentando a la tortura que han vivido en la historia contemporánea de United el Barça es el equipo que nunca quieren ver el Barça ha privado a Ferguson de tener dos Copas de Europa el Barça privado al United de de engordar su palmarés siquiera eso no en esencia es el mismo Barça el entrenador no está Guardiola no está Iniesta no está Xavi Iniesta Puyol pero los también está Suárez está Busquet está Rakitic uno de los mejores porteros del mundo por eso creo que el tono del debate en Inglaterra mucho más algo mucho más de documental también indicaría que se están enfrentando al equipo que no querrían ver ni en pintura porque les devuelve los viejos fantasmas los viejos diablos que Annan que han ido dando durante mucho tiempo porque insisto incluso también no sabe como yo el United a pensar con toda razón del mundo que maldita desgracia encontrarme con el Barça hay que decir que me ha quitado dos Champions en dos años la de dos mil nueve

Voz 1824 26:44 en el dos mil once

Voz 0985 26:47 si me permites llegó una cosa muy rápida situó haces una ojeada a la prensa inglesa verás que para ellos la el emparejamiento ha caído como una losa eh eh en la prensa inglesa se está hablando tras la el emparejamiento como el Barça como mejor equipo de Europa eh y esto no lo podemos olvidar para ellos así una mala noticia el emparejamiento con el Barcelona

Voz 1991 27:08 Nos gustaría una final Juve Barça lo digo porque creo que se merecen el que haya esa final histórica Cristiano Ronaldo y Leo Messi con lo que no están ofreciendo

Voz 1824 27:20 ya los dos yo estoy vídeo ya se vivió pero no se vivió nada de la misma forma

Voz 1991 27:25 Ecos Segovia Sylvie no se vivió con todos esos balones de oro en las vitrinas

Voz 1824 27:29 lo bueno es que es un homenaje a la Juve en en pintura macho exactamente hubiera quedado pero gente creo que sería un homenaje al mundo del fútbol realmente si el enfrentándose a los dos mejores jugadores de los últimos quince años cuestión de una cosa a mí me gustaría

Voz 12 27:47 sí sí no también eso y supongo que a Messi también le gustaría porque eso significaría que están a final del Barça no en la final

Voz 1824 27:54 aquí pero que si puedes hacer con el Tottenham mejor no claro

Voz 12 27:57 a Cristiano también les gustaría porque significaría que la ha sido capaz de llevar a la Juve en su primer año otra final de Champions suele haber perdido dos contra el Barça y el Madrid y el dos mil quince y dos mil diecisiete es evidente que se también el pulpo se merece una un Barça Madrid Madrid Barça en una final de Champions y nos ha dado pues con sus razones y por sus circunstancias llegará un momento en que cede yo

Voz 2 28:19 veo en este nivel ya que es obvio

Voz 12 28:24 pero van a tener que trabajar mucho tanto Messi como Cristiano para llegar a fin

Voz 1824 28:28 vamos a mí me parecería que sería un gran

Voz 1991 28:30 homenaje quiero decir pero tú hablas desde podría desde el espectador claro sí sí sí de escudo y sin otra camiseta ahora tú

Voz 0985 28:38 yo a la Juventus oye me pareció

Voz 1991 28:42 que no penséis en grandes claro no quiero decir ganarle la final en la Juve y que Messi le gana Cristiano Ronaldo

Voz 0985 28:48 hemos seguidor del Barça yo yo no yo lo que vi es XXXVIII centros laterales vi no no yo había los dos tanques a Looking Suquía Cristiano Tiziano está hecho un animal ya

Voz 1824 28:59 a mucha gente

Voz 0985 29:01 muy poderosa vi presión vi contundencia la fortaleza en que se ha convertido su estadio en Turín que son muchísimos los nombres no acabaríamos por lo tanto a mí una final del pero bueno no me gustaría hablar de finales primero lo que hay que hacer Yago no me lleven unos lleves lo primero que hay que hacer

Voz 1824 29:18 es el tema del Manchester United

Voz 0985 29:21 entonces cuando esté eliminado que esperemos que sí entonces ya haremos especulación

Voz 1991 29:24 era Bruno si te gustaría un Juve Barça en la final Un Cristiano Ronaldo Messi después de toda su larga traía

Voz 4 29:31 Soria sería preciosa de hecho de hecho en dos mil nueve se enfrentaron a las nueve

Voz 1991 29:41 hace diez años no había Balones de Oro de por medio

Voz 4 29:44 iba a decir una locura iba a decir para para cerrar un ciclo pero bueno está dando asistencia

Voz 1824 29:49 no vende igual hubiera Manu USAID que lleva a nuestro tiempo

Voz 4 29:53 dormir XXXV Yago de Vega haciendo el larguero para los hay otra final

Voz 0985 29:59 oye yo te cambió las cartas yo te digo que te parecería un Guardiola Barça Donna perdona los dos equipos que mejor juegan en Europa eh

Voz 1824 30:11 hombre el hombre por favor claro

Voz 0985 30:13 haces Lago Jojoy corazón blaugrana como tú te puedes imaginar con todo el respeto para Guardiola pero hoy Guardiola fíjate lo que los diciendo dos equipos que juegan fútbol de ataque que se quieren instalar en campo contrario que maduró los partidos ya tienen Vergara que está peleando por la premia fíjate el verse pelea por la premia que pelea por la Liga española Emelec

Voz 1991 30:35 que va a ganar el scudetto de calle el que pelea por Europa también quiero decir que que tú lo ves tú lo tienes todo pagos otros quiero decirte que este Guardiola que es del Barça del Barça pues no

Voz 1824 30:45 hay que repartir un poco Jordi Masó

Voz 11 30:48 aquí no se puede acabar

Voz 1824 30:52 pero bueno estamos en un bucle vamos a llegar a un acuerdo

Voz 12 31:00 el matinal de la es enorme quedado mire

Voz 1824 31:03 dime dime es cosa muy rápido muy raro después de la después Jordi no te pero de pronto lo de la Federación perdona a Marcos

Voz 12 31:11 no no muy rápido decía que el primer paso para no llegar a la final de la tuvimos el Barça es sin sí

Voz 1824 31:17 no pero nosotros sí podemos porque nosotros no jugamos

Voz 12 31:20 sí sí yo no lo entiendo pero el Barça lleva tres años teniendo a mí sigue teniendo un gran equipo que no pasa de cuartos de final de la Champions y eso es algo que no puede Todolella de este equipo porque me estoy va cumpliendo años me surge llevarán bueno que que tendrán aquí se el propio Messi lo siempre así

Voz 1824 31:37 yo no sé si eso eso eso es lo que es lo más triste es que tanto Cristiano como Messi Se retirará de esos así podremos decir dentro de diez años yo vi jugar a estos dos bichos Si y lo vimos lo pase vimos una final de los dos cuando ya suma amargura

Voz 11 31:53 de oro de poder a poder y que acabó

Voz 1824 31:56 no sabemos cóncavo pero sería maravilloso

Voz 12 31:59 ya en la ciudad que acoge al club con más Copas de Europa y también tendrías

Voz 1824 32:03 gracias Marcos un abrazo hasta mañana

Voz 1385 32:05 esta mañana Jordi Bruno aguántame un segundo que

Voz 1991 32:08 pero estoy con vosotros las doce y dos minutos seguimos

Voz 1991 35:03 los con Jordi más dignos tiene que contar un tema de la Federación Española de Fútbol también impresas que nos cuente el resto de emparejamientos de la Champions y los de Europa League pero estábamos pendiente de Indian Wells y de ese partido de Rafa Nadal contra Katsav no contra él eso Zubi árabe

Voz 5 35:18 naval a dado Nadal la verdad es que hay que descubrirse ante Rafa Nadal porque después del siete seis siete dos de los dos la lesión que ponerse las cosas francamente mal ha sido capaz de ir al seis seis otra vez y ahí en ese Taibe otros siete dos llevan daba para casa ahora habrá que verle habrá que mirar de lado Villa ver cómo se despierta mañana IBI si existe la posibilidad de que juega la semifinal con Federer no va a ser fácil pero se puede esperar todo como él siempre dice está acostumbrado a convivir con el dolor bueno si él ve que la lesión no baila mucho más pues es posible que juegue con Federer y luego ya en Miami va pasada los debidos seguro este año ya tenía en la cabeza que no lo eh va a jugar probablemente ahora seguro que no tiene puntos que defender por lo tanto se puede ir bien ese descansito antes de la tierra batida

Voz 1991 36:20 yo llevo mucho tiempo diciéndolo y cada vez que puedo lo digo para mí Rafa Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos por la trayectoria que lleva por la competitividad que ha tenido durante todo este tiempo el alto nivel y evidentemente por todos los títulos que ha conseguido y queda gente que todavía dude algún día Zubi Nadal contará porque no lo quiere hacer ahora porque además sonaría excusa pero la cantidad de temporadas y temporadas y temporadas que lleva Rafa Nadal sufriendo con dolores cada vez que juega

Voz 5 36:48 que hay mucha gente que habría dicho adiós mucho si es que Rafa como él dice está acostumbrado a convivir con el dolor desde hace muchos muchos años ha tenido múltiples lesiones de todos los colores y luego hay que tener en cuenta a otra cuestión muy importante y es que a Razak por decirlo de alguna forma juega en campo contrario siempre el el circuito está hecho de tal manera que el setenta y cinco por ciento de los torneos en pista rápida para sacadores depende del tipo hacha no joder el tipo Del Potro o jugadores de ese nivel iba desde tierra batida son muy pocos a pesar de todo agradado tanto como el que más ahí está siempre el número uno del número dos Si el circuito fuera agotamiento tierra batida hay veinticinco por ciento de cemento no similar sesionando y a lo mejor estamos hablando de un tipo que había ganado cuatro grandes Slam completó treinta grandes la han sin pestañear pero bueno esto es así el mérito que tiene es luchar con esto y sacarlo adelante

Voz 1991 37:54 un ganador nato que no se rinde nunca que nunca tiene escusas que cuando está lo dice que cuando no está también lo dice y y que desde luego a Midi a mí me representa yo vamos disfruto con cada una de sus victorias y sufre con cada una de sus derrotas porque como digo para mí es el mejor de la historia de de este país a nivel global hay grandes deportistas pero para en Rafa es el más

Voz 11 38:17 completó en fin

Voz 1991 38:19 lo lo echaremos que nos dure que dure mucho tiempo porque lo echaremos de menos cuando eso está que vamos a pasar mucha hambre sin Rafa no

Voz 4 38:26 que sí seguro seguro

Voz 1824 38:28 estuve un abrazo muy fuerte desde Jordi estás por ahí verdad teníamos que contar esa denuncia a la federación al señor señor mate no sí porque la federal

Voz 0985 38:36 en el marco de la operación Sole Yago pide a la Audiencia Nacional que su ex presidente Juan Luis Larrea declare como investigado por un presunto delito continuado de apropiación indebida según la denuncia Larrea que en aquel momento era el tesorero ideó Maki no una fórmula para que un directivo Marcelino Maté cobrara dietas de forma indebida por valor total de ciento sesenta y cinco mil euros durante cuatro cinco años era una fórmula para violentar una norma que prohíbe pagos periódicos y mensuales Ike Se recibían en metálico eran pagos opacos a la Hacienda Pública pide a la Real Federación Española de Fútbol que declaren el mencionado mate también Jorge pdf que era el antiguo secretario que firmaba los papeles pero realmente en la copia de la denuncia a la que ha tenido acceso la SER es brutal Yago no ves como Marcelino Maté pues ya fíjate tengo aquí desde febrero del dos mil doce dos mil seiscientos veinte euros abril de dos mil doce horas dos mil quinientos mayo dos mil quinientos es decir cada mes cada mes desde el dos mil doce y hasta el dos mil diez CIS siete hasta junio del dos mil diecisiete siempre por asistir parece ser por asistir entre comillas eh a la Comisión Mixta de Segunda División B dos mil quinientos dos mil quinientos diez osea un salario propiamente dicho que ese disfrazaba por decirlo así en base a dietas a las que no tienen derecho los cargos federativos porque no tienen derecho a esta contraprestación por el desempeño de su cargo por lo tanto Yago la el titular es claro la federación en el marco de la operación sole pide a la Audiencia Nacional que su ex presidente Juan Luis Larrea de pare como investigado por un presunto delito continuado de apropiación indebida porque todo ello iba en menoscabo de las arcas de la federación

Voz 1991 40:29 cuánto más vamos sabiendo de los treinta últimos años de la Federación Española de Fútbol parece esto Piratas del Caribe

Voz 23 40:34 me

Voz 1991 40:34 falta que aparezca por ahí Jack Sparrow pero vamos todos piratas por un lado Trincado de un lado de otro escondiendo los tesoros esto para ti esto para el otro desde luego es tremendo y esperemos que a partir de ahora lo controlen y que no vuelva a pasar todo esto que se le fue de las manos para empezar teniendo un tío casi treinta años en la acera en española de de fútbol que no se puede volver a repetir no casi no más de treinta años la Federación Española de Fútbol en fin Jordi vamos a seguir teniendo noticias al respecto a esta operación porque van a seguir saliendo piratas

Voz 0985 41:03 sí señor Bono ya sabes que la operación sobre lo que está investigando el juez de la Audiencia Nacional es la sospecha de una auténtica trama

Voz 23 41:11 es es una auténtica red clientelar

Voz 0985 41:13 en piezas como las que hoy ofrecemos pues van en ese sentido

Voz 1991 41:16 gracias Jordi un abrazo Brun

Voz 11 41:18 no he por terminal analizarlo para

Voz 1991 41:21 también dos de Champions el duelo británico entre el Manchester City claro favorito el City

Voz 0301 41:27 que lo que habíamos dicho antes no de de la eliminatoria de del Barça me parece que que llega mejor Manchester City es verdad que el Tottenham si sus estrellas están bien si Hurricane Eric en general y compañía tienen el día le puede competir a a cualquiera también es cierto que le tiende la mano algo ganada a Guardiola Pochettino en los últimos enfrentamientos este año sólo se han visto las caras una vez lo lo fuerte ya buscaban a jugar en de once días tres veces desde el día que se juega el partido de ida hasta el partido de Premier que lo tienen es justo el sábado siguiente a disputar el partido de vuelta de estos cuartos de final pues nada tres partidos en el once días así que si te diría que por cómo llega al Manchester City que está en un gran momento de juego los de Guardiola me parecen claros

Voz 1824 42:10 heridos lo curiosidades de la vida se enfrentan los Berto

Voz 1991 42:13 dos de los equipos españoles Ajax a la Juve claro favorito la Juve pero que no se despiste

Voz 1824 42:18 que haya visto como se gastará Jack no claro es que el Ajax

Voz 0301 42:20 lo tiene todo hecho su Champion ya la ha jugado la ganado que se entiende la la expresión eliminada al al acto al tricampeón de de la Copa de Europa para la ya ex

Voz 1824 42:29 de vuelo hoy claro

Voz 0301 42:32 ahora totalmente con ese uno cuatro en el Bernabeu pues todavía más no pueda decir la gente que no está teniendo pruebas difíciles en de Champions porque en la fase de grupos le tocó el el Bayern y a puntito estuvo de dejarles segundo le ha tocado el el Real Madrid además de los chavales internacionales con la selección holandesa han tenido en la UEFA Nations Lake a Alemania y a Francia en sí el grupo ya han ganado ese grupo así que nada que perder para el Ajax va a ser una eliminatoria precisa que además en reedita la final del noventa

Voz 4 42:59 es que es la última quedando la la Juventus porque desde

Voz 0301 43:02 esa la las ha perdido todas el equipo italiano

Voz 1991 43:05 no te vayas muy lejos Bruno aguántame un poquito más que te tengo preguntaron por la Europa League porque tenemos enfrentamiento español en los cuartos de final entre el Villarreal y el Valencia Xavi Isidro qué tal muy buenas

Voz 3 43:15 hola qué tal como se lo han tomado en el conjunto amarillo

Voz 24 43:18 bueno pues no ha gustado mucho sobre todo porque decía escuchábamos a Calleja ya los jugadores el de momento después de la de eliminar al cénit reconocían que dentro de lo que había que no querían era el español no querían al Valencia y bueno pues lo han servido en bandeja no la segunda bola tercera bola que ha salido el sorteo al Villarreal en la cuarta la del Valencia no querían al equipo che no querían derbi autonómico y lo vamos a tener en esa en esa eliminatoria no ha gustado no ha gustado el sorteo porque cuando se habla de Europa League pues se piensa siempre en equipos eso no internacional

Voz 1824 43:47 europeos si quieres ver caras nuevas y claro eso lo tenemos muy bien