Ponseti: "Alonso se ha ido, pero en las condiciones que se ha ido, en los últimos años hemos sufrido más que disfrutado"

Voz 1991 00:00 en minutos tenemos para hablar del nuevo Mundial de Fórmula uno primero sin Fernando Alonso podíamos decir de A después Alonso y después de diecisiete temporadas del asturiano en en la Fórmula uno así que desde luego se va a echar de menos semana notar su ausencia en el en el Mundial ha empezado con el Gran Premio de Australia donde la vida sigue igual porque Hamilton sigue siendo el mejor vamos a ver Si sigue la misma tónica de aquí a final de temporada o Si hay alguien que le pueda toser al británico en la lucha por el título y Carlos I de momento regula décimo cuarto así que vamos a analizar este inicio de Mundial José Antonio Ponseti quedan muy buen más que feliz noche feliz madrugada me Isaac Prada qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches Manu fragor lo tenemos por ahí precisamente con Fernando Alonso hola Manu muy buenas de nuevo lo primero lo primero cómo le va a Fernando ya que estamos

Voz 1385 00:57 pues mira hace un momento estaba cenando y ahora está todo el mundo a la espera de que te toque otra vez al gol ante porque había dejado el coche a unos dieciséis segundos de ventaja con respecto al periodo pero siete coche japonés y ahora está a uno coma dos segundos Maicon muy bien a Karima del proceso bueno pero esta noche Triano dijo un poco de aire ahora esta chica la lucha hasta Bear totalmente lo como equipo andaluz si una lucha muy bonita la verdad es que estamos viendo ahora mismo eh

Voz 1991 01:36 déjale que es alimente ahora que se toma unos callos valga decir para coger fuerzas para la segunda parte de la carrera en se Brin dos caballos estaban compleja escaso eh eh mira Ponseti ofrece un poquito más paro blanca como dicen ellos sin nada de nada un poquito estilistas en Ponseti año uno sin Fernando Alonso eso qué significa

Voz 1025 02:02 bueno no significa que no te hemos agotado todos los mejores

Voz 1991 02:05 perdió calidad en la parrilla vamos

Voz 1025 02:08 hombre si no porque tampoco quiero desmerecer a todos los que hay ahora mismo porque me parecen tremendos pilotos hay que recordar que Alonso se ha ido pero seguido en las condiciones que Said no quiere decir que los últimos años hemos estado sufriendo más que disfrutando con Fernando a las cosas como son Hinault se SITE ya es razón no quiero ver cómo arranca este Mundial porque a priori Mercedes ha hecho los deberes y ha hecho las trampas de siempre en pretemporada que el coche corría menos de lo que realmente corría en el momento de la verdad como que ha empezaba a correr el coche no pero tengo ganas de ver todo el dineral que ha invertido Ferrari en sus coches me apetece mucho ver a Leclerc porque me parece que es segundo piloto de Ferrari va a ser un grano en la vida de Vettel quiero ver que los Honda funcionen porque parece ser que está Penny si van bastante felices con su Red Bull osea que bueno media va a estar Raikkonen estoy seguro dando dando

Voz 1991 03:06 pero la matraca con el Alfa Romeo que también está empujando a mi hermano que mi ahí está fenomenal México

Voz 1 03:14 me enteré entre cervecita Beteta

Voz 1025 03:18 si te has

Voz 1991 03:19 en este arranque de Mundial sin Fernando Alonso

Voz 2 03:23 bueno pues lo primero vamos a ver qué qué papel dice Carlos I un año muy difícil con un desafío con un Mclaren que otra vez parece que no pida lo suficiente pues ya estaba a más de segundo y medio de de la cabeza como mejor vuelta combinada bueno pues lo decía Ponseti hay muy buenos pilotos es verdad que que Fernando se ha ido pero no se ha ido después de este órgano mundiales así que no estaba disputando gran cosa con su Mclaren el piloto asturiano estos últimos años y bueno pues ahora va a hacer otra vía en otras competiciones y yo creo que hay mucha mucha emoción en en la Fórmula uno hay tenemos suerte por lo menos seguir contando con Carlos Sainz yo creo que va a haber mucha emoción en esta primera carrera para ver si las diferencias bueno pues son más pequeñas que el año pasado porque en pretemporada parecía que Ferrari dominaba luego otra vez eh Mercedes ha demostrado que tiene mucho potencial sacándole es ocho décimas nuevo Red Bull en algunos momentos parecía que estaba bastante cerca por detrás pues los equipos e del resto de la parrilla no parecen tan lejos como el año pasado oí de ellos pues parece que el que el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen como comentabais es uno de los más competitivos así que ellos pero que esta temporada por lo menos todo este un poquito más junto

Voz 1991 04:27 Manu si te dejan los coches eléctricos esos que tienes ahí alrededor dando vueltas que pierde el Mundial siempre al mando

Voz 1385 04:35 bueno vamos a ver yo creo que el Mundial de Fórmula uno el más pobres y eso es algo que es evidente que la Fórmula uno sigue siendo el deporte rey del tampoco pero sí es cierto que que Fernando es un un personaje trasciende a llamar más allá de la propia calidad como piloto Si bueno el mismo circuito de Australia te poco ponían echamos aquí estamos cero cero dicho esto bueno vamos a ver si otros alicientes tiene sí sé que manejan los Ángeles sobre todo somos capaces de descubrir la Fórmula uno seis mutiló totalizó tan referente como pudiera ser Fernando bueno habrá limpia ahora aciaga de Hamilton de Vettel que vaya contra esta supuesta oferta que evidentemente Gil del que se esperan muchas fosas a pesar de que McLaren sí es definir como como debería

Voz 1991 05:28 brevedad que podáis porque nos quedan seis minutos varias preguntas así un poco picaduras Ponseti

Voz 1025 05:34 qué esperas de Carlos Sainz donde debe estar los pero todo creo que es un tipo que es muy capaz de desarrollar muchas muchas cosas de del coche creo que el McLaren empezará justo pero que terminará mucho mejor la temporada y que este año es un año de transición el año que viene veremos dónde está el Mc Laren en relación a esta porque así yo creo que eso lo plantearon los de Mclaren Isaac

Voz 2 05:59 bueno pues yo creo que que Carlos tiene que estar peleando con el resto de equipos por detrás de los Mercedes Red Bull Ferrari había medio el segundo sólo entre pues todos los que en el resto de los equipos Alfa Romeo Rising ponen has y yo creo que Carlos con su Mclaren quizá y lo decía Ponseti muy bien al principio de temporada no pero después iba a poder estar más arriba yo creo que también hay que estar esperando siempre decimos que hay que estar esperando pero yo creo que sabes hay que esperar especialmente también a la temporada dos mil veintiuno con los cambios de motor que eso va a suponer un cambio muy fuerte Manu bueno pues yo espero mucho de Carlos evidentemente pero muy poco de Nanclares

Voz 1385 06:33 así que yo creo que el objetivo de Carlos es intentar estar en los puntos la mayor parte de las veces la mayor parte de los grandes premios y esperar el año que viene en el que sí que yo creo que Mclaren para poder hacer algo más positivo pero este año lo veo complicado rival a batir

Voz 1991 06:48 Milton y quién va a ser es que va a molestar a Hamilton quien va a ser el principal rival de Hamilton

Voz 1025 06:54 pues es lo que me apetece ver yo creo que Ferrari Red Bull este año tendría que estar ahí llamando a la puerta y la duda que tengo lo voy a decir hoy que empieza esto es si iba a ser Vettel el que va a estar enredando al que me dicen que ven bajo de ánimos o Buster Leclerc que me da la sensación insisto que este chaval va armar más de un lío en alguna carrera

Voz 1991 07:17 e Isaac

Voz 2 07:19 bueno pues yo fíjate si hubiera sido el año pasado hubiera visto Vettel con una pelear con Hamilton pero este año voy a decir Ferraris porque yo no me quiero mojar vamos a ver efectivamente como como está Leclerc por detrás Red Bull y hay que tener cuidado porque hay un comentario que me ha llamado la atención lo dejo ahí para los oyentes que siga la carrera el domingo que desde Red Bull han dicho que el coche de Mercedes sí que es muy rápido evidentemente a en las vueltas que hemos visto de practicar pero que se ve muy difícil de conducir o más rígido y más difícil de conducir el año pasado vamos a ver si eso es ser real a tan alargada y ya sabemos que Ferrari además del viernes al domingo cambia mucho yo creo que Ferrari va a estar ahí y espero que regule este máster casa

Voz 1991 07:54 con Ponseti tú no estaba están acostumbrados pero Isaac y Manu saben que les pongo directamente el inicio de temporada que os pido ya directamente quién va a ganar esto que como es el tema ganar este año quién va a ser campeón de la perdona perdona te voy a P de te voy a pedir es primero segundo y tercero donde acaba al Carlos Haya es además esto lo voy a guardar que el otro lo vas a hacer malo iba hace empezar empiezo yo

Voz 1385 08:22 venga venga que luego me dejáis a medicina hablaré de concederle caña

Voz 1991 08:25 venga vamos al valor y al toro coño

Voz 1025 08:28 venga pues yo yo quiero pero lo digo así desde el cariño que gane un Ferrari tiene que ser campeón del mundo Vettel segundo Hamilton tercero mira lo que te voy a decir eh Leclerc

Voz 1991 08:41 vale ya llene el top diez Carlos Carlos se le ponemos octavo en el top diez bueno diez venga te pongo top diez eh

Voz 3 08:50 en el en dónde estás aquí que no te apuntaba aquí

Voz 1991 08:53 Isaac

Voz 2 08:55 eh bueno vamos a ver yo voy a poner para el mundial luce un poco más de lo mismo Hamilton pero voy a poner un poquito de picante para la jornada de mañana ganar Hamilton pero va a quedar Leclerc segundo

Voz 1991 09:04 ajá sí Vettel tercero

Voz 2 09:06 espero que sea uno de los mejores de del resto de equipos así que la voy a ponerse

Voz 1991 09:11 no Val eh me falta Manu

Voz 1385 09:17 Hamilton campeón del mundo otra vez segundo hacer Verstappen tercero Sebastian Vettel Carlos Gustavo y Fernando Alonso campeón del mundo reticencia mientras que

Voz 1991 09:29 ya hace la triple corona así como tiene que ser en fin nada que vamos a tener todo mundial por delante para comentar cómo evoluciona todo esto así que Ponseti Isaac vamos hablando durante el año saque fenomenal vamos a ir analizando todo Ponseti saca un abrazo los dos Pablo González Camacho está dando Manu para cerrar situarnos carrera