Fake news y marchas por el clima

Voz 0874 00:42 los protagonistas de la actualidad en los últimos tiempos tanto están alterando el periodismo que sean creado medios especializados para desmentir las las redes sociales están probando instrumentos para poder discernir cuándo una información es veraz cuando no lo es hemos llegado a escuchar también en los últimos días como un líder político Pablo Casado se declaraba víctima de las técnicas es con ese al final por cierto se habían creado en el seno de su propio partido quedan todavía seis semanas para las elecciones Antonio buenos días

Voz 1584 01:08 con buenos días y parece que los conservadores españoles han comenzado una carrera por ver quién llega la ultraderecha más allá la semana comenzaba con el intento de Ciudadanos de paralizar el permiso de paternidad que tienen que entrar en vigor el próximo uno de abril continuaba con los manejos de Vox en Andalucía para conocer los datos de empleados de una ONG de una empresa que trabajan para la Junta en temas de violencia machista y ha terminado con la polémica de las mujeres inmigrantes en situación irregular que quieren dar sus hijos en adopción para que como ha dicho alguna dirigente popular no terminen un contenedor por cierto que ya sabemos que Pablo Casado rechaza esos términos que eso que le han hecho a él él no lo haría ni siquiera a un político del tercer mundo

Voz 0874 02:07 por eso casi mejor fijarse en las huelgas y las manifestaciones de estudiantes ayer en todo el mundo para pedir medidas contra el cambio climático estudiantes de dos mil ciudades en ciento veintitrés países que salieron a la calle con el convencimiento de que hay que actuar para salvar el planeta la promotora de esas movilizaciones es una adolescente sueca de dieciséis años Greta que en el Foro de Davos en el último Foro de Davos acusó a quiénes participan en el de robarles el futuro a ella ya sus hijos

Voz 1584 02:34 anoche en Hora Veinticinco hora25 emitió desde Barcelona desde el mediático un edificio con cuatro fachadas diferentes recubierta de una piel especial el ERTE un material que consigue y aclimatación y el ahorro energético y que es símbolo de la nueva arquitectura sometida a los criterios de sostenibilidad y eficacia en el programa Se habló con algunos representantes de la iniciativa Friday forfaits por qué habían marchado ayer por las calles de Barcelona Gemma Barry Cartes estudiante universitaria resumía así el motivo de esas movilizaciones

Voz 4 03:05 creo que es el más grande que afronta la humanidad en estos momentos en la magnitud del problema crece cuando resulta que

Voz 5 03:13 que la mayoría de la gente no es

Voz 4 03:16 está no está puesta en esto oí en las cumbres que se convocan no se ponen no se terminan poniendo medidas reales

Voz 1584 03:24 Guillermo Chirino es también universitario explicaba porque son jóvenes y niños los protagonistas de este movimiento

Voz 6 03:30 mientras estudiantil debe preguntarse qué sentido tiene formarse para un futuro completamente incierto el informe del IPCC nos habla de que tenemos son solo once años para limitar las emisiones de CO2 dura por un cincuenta por ciento sino estaremos ante un escenario de catástrofe climática por ese momento por ese motivo creemos que apela tanto a la juventud ya que nosotros no nos encontraríamos el planeta tal y como se lo encontraron muerto

Voz 1 03:56 los abuelos como nuestros padres no lo podremos

Voz 6 03:58 disfrutar de la misma manera y finalmente porque debía nuestra edad nosotros no tuvimos el tiempo suficiente para llegar a espacios de poder y de cambio político entonces es nuestra responsabilidad apelará nuestros adultos y pedirles algo tan simple como que nos cuiden como que no nos roben el futuro

Voz 2 04:18 y

Voz 0874 04:21 en ese sentido cada segundo que pasa tiren al mar doscientos kilos de plástico porque supone que cada año arrojados más de ocho millones de toneladas allá más de seiscientas islas artificiales que flotan en los océanos pero que ayer se dieron paso pequeño en el buen camino para la protección de nuestro entorno porque la cuarta Asamblea del medio ambiente de la ONU que ese estado celebrando en Nairobi en Kenia alcanzó el primer principio de acuerdo mundial para acabar con esa contaminación marina plásticos

Voz 1584 04:46 el acuerdo entrará en vigor en dos mil treinta y cinco años después de lo previsto de momento no sabemos si finalmente Estados Unidos decidirá respetarlo la declaración final de Nairobi deja fuera el tema del AVE forestación la resolución final habla de aumentar los esfuerzos de la comunidad con el fin de atajar los desafíos medioambientales comunes establece el compromiso de emprender acciones para restaurar y proteger los ecosistemas marinos y costeros

Voz 7 05:15 por ejemplo

Voz 8 05:25 ahora lo otros restos del pasado hay fecha y hay lugar

Voz 9 05:29 la Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que será al panteón de Mingo Rubio el parto que es de titularidad estatal

Voz 0874 05:46 vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en la rueda de prensa después del Consejo de todas formas la Rey inhumación queda pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar que ha pedido a la familia el tribunal lo para esa fecha lógicamente se paraliza recordemos que habrán transcurrido seis semanas desde las elecciones del veintiocho de abril y que será difícil que en esa fecha se haya formado gobierno porque están por medio también las elecciones europeas las municipales las autonómicas y por supuesto los pactos

Voz 1584 06:12 calvo señaló que se había elegido la fecha porque estaba ya fuera del periodo electoral añadió que el gobierno que tenga España en esa fecha tendrá que ejecutar esa decisión sino realiza una modificación de la Ley de Memoria Histórica para impedir el traslado el traslado de los restos la vicepresidenta explicó también que la familia tendrá la posibilidad de realizar una ceremonia íntima en el lugar de la inhumación que sólo será para familiares

Voz 7 06:39 nos

Voz 0874 06:41 tampoco la polémica de la semana a medida propuesta por el Partido Popular para que las mujeres embarazadas en situación irregular no puedan ser expulsadas si tienen la intención de dar su hijo en adopción son muchas reacciones contrarias a esa medida vamos a hablar de esto a lo largo del programa entre otras reacciones está la de Médicos del Mundo Javier Guelbenzu ex vicepresidente de esa asociación Javier cómo estás buenos días

Voz 1584 07:03 hola buenos días Javier qué consecuencias creéis que puede tener la aplicación de esa medida que incluye en la Ley de Apoyo a la Maternidad del Partido Popular

Voz 10 07:12 hombre realmente es curioso que han propuesto algo que vulnera los derechos que de personas que que son está en una sitio

Voz 1584 07:24 Raúl irregular verdaderamente

Voz 10 07:27 lo que a nosotros nos interesa es porque les quieren dar más derechos a las que aceptan darle en donación Hinault hadas que tienen seguir su embarazo que es lo normal que realmente no se está atendiendo a pesar de toda la universalización de la asistencia en los primeros noventa vías hay muchísimas mujeres sobre todo en comunidades como la de Madrid Galicia en el cual se han dado normas para que no se les a tiendas y no tiene la cartilla en condiciones

Voz 0874 08:05 yo les impone a las mujeres el peaje del embarazo que protegen tendrían las mujeres embarazadas que no quieran dar a sus hijos en adopción

Voz 10 08:14 es lo que nos preguntamos nosotros permitir realmente estas mujeres tienen derecho a la asistencia ante lo que vemos es que a pesar de tener interés de de una adopción especie serían unos casos mínimos hice sería además en sentido cuando hablan de confidencialidad ahí cuando habla de que que darles más derechos pues se contraponen a los derechos que tienen estas mujeres a que se les afecta ya formar una familia bien ya que no les vulneren sus derechos como personas y como migrantes

Voz 0874 08:59 Javier Guelbenzu en vicepresidente de Médicos del Mundo gracias Javier un abrazo

Voz 11 09:03 muchas gracias

Voz 2 09:09 no

Voz 12 09:12 circo

Voz 11 09:17 se celebran

Voz 0874 09:18 llena un encuentro en el que se va a abordar la necesidad de encuadrar el tratamiento y las comunidades terapéuticas en los casos de drogodependencia dentro de los sistemas públicos de salud Félix ruedas coordinador terapéutico de la asociación Proyecto Hombre cómo estás feliz buenos días

Voz 10 09:33 hola muy bueno primero hasta que encantados

Voz 0874 09:36 es hasta qué punto te decía es importante que los los tratamientos en caso de drogodependencia hemos hablado alguna vez contiguo de hecho en el programa estén integrados en los sistemas de salud

Voz 10 09:44 bueno para nosotros nos las entidades que trabajamos en este sector ahora los expertos en este momento es muy importante porque el concepto de denuncias de las adicciones como una enfermedad aunque esta final hace muchísimos años todavía no no la conciencia social y además en dificultad de las personas el hecho de no sé nada de salud accedan al al total de una forma normalizada todavía señoras me una especie de estilo maravillas personajes tan entrenamiento adicción

Voz 1584 10:16 cuál es la situación actual se está produciendo esa integración en los diferentes sistemas de salud que pasa por ejemplo en España

Voz 10 10:23 bueno pues en España tenemos de todo depende un poco de la comunidad autónoma a la que pertenece a la persona en la herramienta Nobel otra vinculado llena servicios sociales bien normalmente solamente usted es el autor de la comunidad autónoma no algunas de esas sociales municipales y en otras ocasiones como por ejemplo la comunidad autónoma que dejan en este momento están integrados dentro de un sistema de salud no todos dentro la salud pública hay entidades que son privadas privadas y eso suponía un sobrecoste para la persona y otras como por ejemplo el nombre y que depende en lugar tiene convenios conciertos a veces concursa a concursos públicos yo a veces no tiene ningún tipo de respaldo porque estación pero bueno casi siempre hay algún pequeño aunque son pequeños respaldo lo cual no es un esquema salud sino que tienen un respaldo económico

Voz 0874 11:15 vale pero hay que fijarse siempre en nosotros decís en el origen no atajar las drogodependencias o analizarlas desde un campo solamente de actuación sino contemplarla como un problema que tiene muchos factores de origen

Voz 10 11:29 efectivamente si el tema de los factores de riesgo es esencial en el tratamiento de las adicciones cuando dio el otro también una persona que tengo problema de adicción ya sino también lo previo como me enteraba de lo anterior la prevención la prevención no siempre está reconocida como algo decíamos vial por ejemplo no me lo que vamos a hablar el lunes en Viena es una prevención no sólo del consumo a sustancias adultos que ya tenemos evidencia científica internacional porque el estudio internacional sobre que el hecho de que los padres consuman alcohol o sustancias va a implicar los caballos probabilidad que lo pasado cuando sea mayor en pequeño niño o la niña sino también prevención en cuanto a abusos sexuales físicos puede nacionales

Voz 0874 12:11 claro porque estamos obligados a que

Voz 10 12:13 las personas que han sido usado pequeñas de mayo tiene una gravísima de desarrollar un trastorno adictivo

Voz 0874 12:20 bueno feliz en este programa de Esquerra abiertamente de esa relación en sus libros en sus entrevistas en sus intervenciones vosotros Peseta es un estudio en ese sentido no sé si efectivo

Voz 10 12:30 dónde como digo una cosa de doscientas personas dos grandes haciendo dos personas una marcha digo española o mejor dicho española agrega además un poquito más grande hemos hecho un seguimiento de las personas que entran en tratamiento lo hasta los doce meses del ordenamiento sabiendo que sucede está siendo niña va hacer respecto a a todos los factores problemáticos que hay para una posible sería la ADIC bueno también es que porque observan que hay un perfil relativamente normalizado persona han trabajado tratamientos que han tenido prácticamente muy pocos tratamientos ya sólo uno de cada diez un tratamiento previo nadie su perfil como a la sociedad esto otra es importante porque las personas entiendan que su vecino el quinto o el segundo con mi compañero en en un restaurante puede estar sufriendo un trastorno psicótico con Manilva y sin embargo están integrados

Voz 0874 13:22 a ver Félix Rueda coordinador de terapéutico de la Asociación Proyecto Hombre gracias Félix suerte un abrazo

Voz 10 13:29 muchísimas gracias a un día

Voz 0874 13:40 se calcula que en el mundo hay más de cuarenta y siete millones de afectados por el Alzheimer es una enfermedad degenerativa muy cruel porque te borra poco a poco los recuerdos te borra prácticamente toda tu conciencia vamos a conocer un programa que se llama emociones que dejan huella su programa de terapia con perros que llevan a cabo la cátedra animales y la sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos con la Asociación cinco animal Gemma Jiménez asistido a una de las sesiones que hacen en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid

Voz 15 14:09 mira debes

Voz 16 14:14 no vamos a vivir

Voz 17 14:21 el derbi de

Voz 16 14:25 que difícil como hoyo por correo

Voz 18 14:36 soy Rocío sois psicólogo para intervenciones asistidas con animales llevo trabajando supo anima al seis años dentro de las terapias asistidas perros como con caballos e trabajo para mejorar la calidad de vida de todo tipo de colectivos

Voz 16 14:53 la Comunidad mismo hacemos la eh para compensar pero sobre todo me alegra

Voz 18 15:15 el poder cuidar del PR poder tener el sentimiento de que vuelven a ser cuidadores como han sido con sus hijos con han sido con sus ovejas como ha sido con sus caballos en el pueblo porque hay mucha reminiscencia rural les hace generar muchos sentimientos positivos bastante mejor

Voz 16 15:39 vamos a tener es una segunda la primera los perros cómo la crisis está aquí así que hemos también a los pero mejor la tristeza lo Intel sacarlo ambiguo no no espero pueden ayudar a mejorar nuestras emociones

Voz 1 16:29 os ha aportado la perrita hoy cariño Pablo Samira caducidad yo aquí me llena es venir aquí es una herida pues a mí me ha recordado todo eso en Francia

Voz 19 16:51 me gusta mucho me gustan mucho los perros Si sin pues eh

Voz 1 16:57 te hace sentir mejor

Voz 19 17:00 de yo él estoy muy contento

Voz 1 17:04 y además nos ha enseñado también muchas cosas sobre ella

Voz 20 17:27 cuarto es una cosa a saber

Voz 0874 17:29 qué se le pasa por la cabeza al escritor Javier Pérez Andújar

Voz 23 17:47 no

Voz 21 17:53 eh yo era

Voz 24 17:58 creo que fue Ortega y Gasset dijo que cada quince años surge una nueva generación estos días se han cumplido quince años del atentado terrorista del 11M nosotros fuimos los testigos desde el primer minuto nos sentimos íntimamente unidos a las víctimas por el dolor por supuesto el miedo vino luego pero miedo no une el miedo a Isla hoy todo aquello hay que recordárselo a la generación siguiente cada generación es un mundo distinto para nosotros el universo ya estaba en marcha lo que nos gustaba empezaba a replicarse con segundas partes en el cine daban por ejemplo Kill Bill dos se acuerdan del silbido de Darling Jana en la película aún lo lleva mucha gente en el móvil quizá el atentado del 11M fue también una segunda parte del 11S de las Torres Gemelas la imagen del tren descarrilado o de los vagones reventados fuera de la días mostraba la dimensión de la masacre pero también simbolizaba la destrucción del progreso porque el tren es una alegoría del paso de gigante que significó el siglo XIX la máquina de vapor el ferrocarril el tren de alta velocidad desde tiempos de Stephenson toda locomotora ha sido una leyenda la épica que el mar la navegación fue imprimiendo nosotros a lo largo de milenios el ferrocarril no es la grabó allí Reed fuego en poco más de doscientos años la diferencia entre la Edad Media y la actualidad son unas vías de tren con los trenes eléctricos de juguete el cine sin las bicicletas íbamos a despedirnos del siglo XX convirtiendo en regalos sensacionales para niñas y niños lo que nos había hecho modernos el cine y la velocidad hoy son anticuada ya los inventos de una generación se convierten en los juguetes de la siguiente pero no es lo mismo un tren de mentira que un tren de mentiras