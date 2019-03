Yago de Vega: "El Atlético suma 42 lesiones musculares en lo que se lleva de temporada"

Voz 1991

en el Atlético de Madrid el día ido de comunicados que ha publicado en la web o en la web oficial del club el consejero delegado Gil Marín que ha dicho que apoya al cien por cien a su entrenador el Cholo Simeone además ha asegurado que siente confianza en el proyecto deportivo en el técnico argentino desde luego habría sido noticia todo lo contrario ha dicho también esas letras en esas frases que no se puede olvidar por un partido por una eliminatoria todo lo que ha conseguido Cholo Simeone en los últimos años y evidentemente tiene toda la razón del mundo el Cholo Simeone ha conseguido que este tipo que este equipo sea competitivo hay que recordar tal y como cogió en plena depresión un equipo sin rumbo un equipo perdido un equipo sin identidad ahora mismo tienes un equipo reconocible un equipo con con identidad con personalidad con ADN claro competitivo en Europa y que concluyó con cualquier equipo que tenga delante y no hay más que ver los últimos años jugando esas dos finales de de la Liga de Campeones impensable antes de la llegada o sea que el Atlético de Madrid pudiese estar compitiendo con los mejores de Europa hoy además a Simeone también han preguntado por ese famoso pelea cruce de declaraciones mejor dicho eh bronca dialéctica podríamos decir entre Savic el profe Ortega tras la eliminación contra la Juventus de Turín ha dicho Ximena que lo tiene claro eh el profe Ortega es el mejor del mundo y que no tiene ninguna duda pero vamos que luego vamos a a analizar todo lo que ha sucedido como hasta ahora mismo el Atlético de Madrid que juega en San Mamés frente al Athletic lo que está claro es que el Atlético de Madrid a día de hoy suma yo creo que es récord en la Liga cuarenta y dos lesiones musculares en lo que se lleva de de temporada algo está pasando no ha hecho bien y algo ha fallado eso es evidente