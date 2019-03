El humilde Cansado

Voz 2 00:00 mía que he hecho yo paso por qué

Voz 0864 00:35 sí hayan dado el premio mención Sancho Panza no ha sido batir premia no perdona pensaba que era puesto que es nombre Javier Casado nos han dado un premio hizo en la ciudad Albacete que vamos a recoger el premio sí pero vamos a actuar pues ya es raro que carnes quiera ir a recoger un premio bueno pero es que los pilla de paso que cese si Carlos es muy reacio al a los al digamos la vida social lo vamos a decir entonces el festival hachas Comedy Comédie es que me encanta porque juntar gachas y Comedy pues si fuera Brad hachas comedia vale pero gachas Comedy Nos dan un premio entonces pues ya que estamos allí obviamente lo pongo mucha mucho orgullo hubiese satisface íbamos a recoger el premio al Carlos pues que pues has visto ya que estamos pues Pepe Sancho Panza premio Sancho Panza es premio cómico un poco nota el Premio Dulcinea o Premio Don Quijote

Voz 3 01:24 no estoy pensando que Carlos tiene aspecto de Don Quijote también todo espigado

Voz 0864 01:29 además tiene esa siempre muy muy huy tiene molinos en su cabeza

Voz 3 01:36 que lo sabe muy bien bueno qué tal estás más han dado mucho

Voz 0864 01:39 furtivamente a mí no muchos pero estoy muy preocupado porque te pero estoy preocupado el pues bueno yo no era consciente de un problema de un el problema psicológico

Voz 4 01:49 Javier que no era consciente insisto

Voz 0864 01:52 el que resulta un hecho

Voz 4 01:54 he creído tío soy un creído pero un creído imbécil ahora soberbio si estoy al sí

Voz 0864 02:01 tanto paliarlo porque es que yo no era otra que tú te sabes yo he matado algún ramalazo en alguna ocasión pero Javier

Voz 3 02:07 estoy de comer juntos como ellos lo que es tremendo es que extreme

Voz 0864 02:10 no estaba un poco la que me un peeling hace un mes me hice un peeling es bueno para que se te nota eh gracias muchas gracias pero escucha es que el el hoy bueno preguntado a Paqui Ramos productora guionista faltó toma de él de de de todo Ser de la SER en general yo llevo viniendo a la SER más de veinte años Valencia empecé con Sardá fíjate te habla de una noche de los tiempos aquí estará campo la reenviar acá está plantando existía Street la te cabales está la planta séptima y la octava se hizo cuando yo trabajaba aquí he venido toda la bebida en metro caminando que te diga Paqui pedido taxi hoy he pedido un taxi pero lo que he pedido un taxi pero si tú eres hombre de Metrosur si algún cambio para irme a casa y te crees tengo pero claro está

Voz 3 02:54 el satélite está pasando te estás haciendo de Ciudadanos no bueno ojalá

Voz 0864 02:57 sabes que me estoy haciendo un soberbio pero un pero un creído sea es que es usted tiene tiene que ver con tus ingresos con tu edad Javier el éxito el éxitos al dinero por supuesto pero ya lo dijiste el otro

Voz 3 03:08 día estás en el mejor programa de tele en el programa de radio en el mejor exponente Comedia no

Voz 0864 03:12 el podcast es que rechazo a pie altura a mi edad casi sesenta años más pero casi que casi pero por arriba no eso eso ya o sea tengo más trabajo que nunca tengo rechazado me M para reportaje para el yo que sé de Hebrón todo un reportaje sobre las generaciones de humor podía mala David Broncano a Joaquín Reyes y a mi ego hay que hablar de Gila pues ahí estoy yo que hasta ahora no se sabe si me he subido a la cabeza pero que lo notas en en en que eres displicente con la gente en mucha que claro el taxi es un detalle que a mí me para llegar hasta eh pierde Carabanchel pero yo no era consciente mi mujer Helena me ha grabado y es que he flipado me he puesto grabaciones que de cosas que has hecho cosas que digo te digo te digo uf buf yo Javier Cansado viviendo o por ejemplo me me he grabado me agrado diciendo

Voz 5 03:58 a mí me ni me apetece Heine es que no me quiero

Voz 0864 04:02 yo lo haría pero es que no no me apetece yo yo soy de Carabanchel un barrio obrero de Madrid yo tengo pasado antifranquistas pero hay que hacer es no hay que hacer una intervención diciendo yo no ahí es que no me apetece ay por favor

Voz 3 04:13 José Elías Fernández psicólogo sanitario pionero en España en risoterapia No More como San José Elías buenos días ayuda no sé si el diagnóstico con lo que has escuchado te parece correcto detiene una enfermedad de soberbia Javier Cansado

Voz 6 04:26 hombre yo creo que había gentes porque muchos ex cómo se puede llegar a la soberbia no yo creo que en este caso pues puede puede estar ligado a ella

Voz 0864 04:36 pero es que de verdad que yo yo vamos el fin yo tengo cita vamos a decir cierta humildad y fíjate ha tenido siempre claro oración siempre pero es que la irme Gustavo esa forma de sepan lo que lo estoy perdiendo entonces cuando alguien pues al yo iba por la calle pasaba desapercibido pero también ha pasado desapercibido pero si alguien no me conoce me me enfado o sea yo voy a un comercio y de pronto me tratan como una persona normal sin sin saber que soy una persona de éxito a mí me sienta mal antes no me pasaba antes incluso me congratulaba digo que me está pasando por favor pero que que ataque de soberbia

Voz 6 05:07 como tú bien sabes saber a la personalidad muchas veces se va cambiando cuesta cambiar si es cierto que cuando llegan momentos en nuestra vida en los que los éxitos pan ahí pues lógicamente pues digamos momento en que vamos cambiando en la pasa se hace más soberbia en las citaciones pues cada vez las tomamos de una forma distinta aquello que nos gustaba como bien decías te de ir en Metro pues ya no resulta incómodo no entonces realmente yo creo que está llegando a una situación en donde la soberbia y además el hablar demasiado de Tim siempre

Voz 0864 05:44 es usted es palabras

Voz 6 05:47 palabras e a veces que son muy llamativas sobre el contexto germinal como ampuloso cosas así

Voz 0864 05:54 es realmente Vendée no tanto pues unas

Voz 6 05:57 a ver ya al principio el orgullo pues yo creo que estaba bien al principio y después ya ha desembocado en esa soberbia que me da más miedo

Voz 0864 06:08 sí es una situación pasajera digamos que me ha llevado insisto el éxito el dinero o fin estaba en este reconocimiento inaudito que tengo vale pero mi problema mi miedo es que estuviera larvado que yo no tuviera de niño por lo que sea de un insisto en un barrio de un barrio que ellos siguen les da donde no te correspondían a cierre de pronto estaba larvado ahí y ahora ha aflorado eso en mi miedo que yo no tuviera de verdad que yo realmente no era como antes era es la tapadera realmente es hoy así soy un puto soberbio en realidad era eso pero va a ser que lo paliaban diciendo simpática hasta el pero me da miedo no sé cómo discernir si es realmente algo coyuntural que busca llegado pero igual que te ha llegado saldrá o lo teníais es que me me me de esa zona

Voz 6 06:50 hombre es normalmente hay que tener en cuenta que la soberbia puede venir dada por situaciones a veces que pasan en la vida ahí en tu caso también hay esas situaciones pero como bien muy bien dices puede ser una la personalidad que estuviera ahí

Voz 7 07:04 izada integradora eh

Voz 6 07:06 claro el contexto en el que vives favorece que se que salga hay que se manifieste contundentemente cuando antes no se manifestaba obrero como decía Carlos Natividad ahí y ahora pues realmente pues ha encontrado el camino para manifestarse en plenitud

Voz 0864 07:24 pero lo sufrimos quienes le rodean que ya lo comentamos entre nosotros

Voz 3 07:27 bien porque se les está yendo de las manos hijos

Voz 0864 07:30 decirme Genius me dicen júniors Vilnius genio que pasa genio me dicen que vaya gente claro frente a la soberbia José Elías una cura de humildad supongo no un despido

Voz 6 07:40 hombre la primera es darse cuenta ya de que de que está

Voz 0864 07:43 ante esta situación no eso ya es el primer paso

Voz 6 07:45 no hará falta el que quiera cambiar y realmente pues ponga en marcha los mecanismos son incluso vaya buscaron profesional no yo creo que eso sería lo importante ahora en estos momentos no hay cultivar la autoestima porque realmente la soberbia es una falsa autoestima no

Voz 3 08:02 claro entonces realmente tendría que ser más

Voz 6 08:05 simpático con los demás incluso por lo menos de comunicación no si con los medios de transporte también

Voz 0864 08:11 eso es pienso pero él pero puedo hacer algo ya para empezar cuando os por ejemplo tengo contratado bueno no yo sino producción de A Vivir tiene contratado un y en este caso del ya vivido en taxi yo no me mojo aquí lo dejo por ejemplo digo que lo que lo anulen siempre lo hemos ofrecido un taxi para venir

Voz 3 08:34 a todos los invitados y colaboradores se les ofrece

Voz 0864 08:37 pero en este caso hombre sí claro es lo lógico y él siempre lo ha rechazado no lo rechazamos siempre pero hasta hoy hoy os he dicho se por favor te acuerdas lo humildemente decía no no por favor no Small estéis te acuerdas si hiciese al tiempo que solía es decir si voy andando se ubica cuando no os preocupéis yo no os preocupéis voy yo voy con mis propios medios no os preocupéis no no lo hagáis no te quieres un café de gays así era si era hasta hace nada hasta hace dos semanas

Voz 6 09:05 igual es que el café uno te gustaba no lo también cómo repartirlo con los demás

Voz 0864 09:09 pero bueno pero un consejo a un consejo inmediato algo para empezar algo así a lo tonto optimista cago pum algo rápido que

Voz 6 09:15 porque yo lo que creo que lo primero tendría que ir andando a casa eso es lo primero es lo primero

Voz 0864 09:21 mi costumbre después conceder

Voz 6 09:23 defender con los demás y hablar con ellos de cosas

Voz 0864 09:26 de ellos no puede estar hablando siempre el mismo evitando pues todo cuesta mucho eh es que es verdad que su tema El tema es que es duro eso no es duro hablar de de otra cosa que me abstengo si yo te da el sistema de pesas y medidas yo es que pero bueno pues voy a intentarlo voy a intentarlo porque es que de verdad empieza a ser un problema porque en en casa sobre todo pues eso no mi mujer me conoce prácticamente desde que nací pero ya eh

Voz 3 09:53 mucho de que hayamos tenido está conversación Javier me quita un peso de encima porque lo hemos hablado todos estas cosas pues es como todo empiezan por tú tú mismo diciendo hola soy Javier Cansado y tengo un problema y a partir de ahí solución darnos ánimos cabrá supervisa anónimos armó apuntar

Voz 6 10:11 es raro que haya soberbios anónimo no sé

Voz 0864 10:14 eso lo entendía que un divertidísima se situaciones inesperadas no soy bueno

Voz 3 10:20 pues se Elías Fernández

Voz 6 10:23 lo sé porque son anónimos

Voz 3 10:25 sanitaria pionero en España también y risoterapia no hemos gracias Jose Elías un abrazo gracias y hasta luego te mandamos a Javi era la consulta eh

Voz 2 10:38 yo quería hablar contigo una cosa pero

Voz 3 10:40 estaba basada en el hecho de que ellos yo yo sabía que tú solía andar mucho pero ahora ya no

Voz 0864 10:45 no lo hace más cosas ya te yo estoy estoy compaginando esa estoy pero en este caso es un poco es como es venir aquí es venir a dar servicio pues digo ponérselo cómodo taxi etc pero yo que sigo caminando He sido caminan sí sino también muchos mucho caminando bastante sí

Voz 3 11:02 tras los kilómetros en cuenta

Voz 0864 11:05 eso sí tengo en cuenta vasos en el en el en el Iphone tengo cuanta pasos y luego tengo una pulsera para ir paso menos fíjate no no hay mucha diferencia entre uno y otro no sé lo que marca el cuanta pasos que marca el el el teléfono

Voz 3 11:16 parecido sabes más o menos los kilómetros que haces

Voz 0864 11:19 me lo estoy haciendo ahora bien no veinte mil Passos Coelho de cuarenta siete mil el porque es que estoy preparándome me una unamos una una por la montaña Pirineos tendiendo nación una caminata si un una travesía se llama entre varios valles y entonces como ya estoy ya digo tengo casi sesenta años pero más esté a punto de dejarlo ya pues digo que hace

Voz 3 11:40 ya salir por la puerta pero es es verdad no es verdad lo que me ha dicho que tienes una fascitis plantar

Voz 0864 11:46 pero sí la tengo fascitis plantar que es muy molesta no pasa nada porque mi osteópata me dice que camine que lo vamos a hacer que decir me duele pues que me duela que me que me dice me dice bueno buenísimo su sumerge del dolor para te sumerge te del dolor funciona tío menciona seis y me concentro en el dolor se me pasa

Voz 3 12:06 amigo tú sabes que en los pies a veces está la cura de muchos de tus males a lo mejor la soberbia de hecho se te puede curar Irán debe estar relacionado a lo mejor a partir de los pies mira en en Radio Huesca nos está escuchando Víctor Alfaro cómo estás Víctor buenos días

Voz 8 12:21 hola buenos días hola

Voz 3 12:23 Víctor espeleólogo es especialista en biomecánica es director de Padua activa y es el creador esto vamos a hablar de las primeras plantillas inteligentes pero es el hombre también que le toca los pies a Sergio Ramos porque esto es verdad o no sí bueno en mi trabajo me toca trabajar con bastante deportista Si bueno el gol del Real Madrid no recuerda así ese a tú tú crees que unas buenas plantillas durarían la soberbia Javier

Voz 8 12:50 bueno de eso la verdad es que no tengo no tengo mucha experiencia sí que es verdad que yo siempre repito muchas veces en mi abuela ya decía que quien mal anda mal acaba entonces bien va bien para casi todo pero el tema de la soberbia no no lo tiene muy estudiado toda

Voz 3 13:04 claro pero nos dice te tiene razón con Ronaldo las plantillas no funcionaron

Voz 0864 13:09 le digo en el tema de la soberbia no es mucha la pisada y la postura no van van unidas siempre no la postura hay la pisada

Voz 8 13:16 tiene mucho que ver ahí de hecho hay un tema que sí es evidente que es que la posición en la forma de andar cambia cuando una persona cambia su estado de ánimo por ejemplo cuando estudiamos pacientes que están con procesó depresivo pues cambia su forma de pisar cambiará carencia del paso cambia la postura del paciente de hecho una parte el desarrollo estas plantillas inteligentes van también hacia hacia ahí a poder ayudar a detectar con más precocidad el que un paciente haya podido entrar en una dinámica de este tipo

Voz 3 13:43 sí de hecho yo recuerdo cuando hablamos Vito para un reportaje hace algo más nadie yo creo tú me contaste no se podía contar que estaba desarrollando unas plantillas quedan inteligentes con Microsoft que creo que las presentadas ayer o anteayer básicamente plantillas que en el Iphone te van diciendo y con qué zona del pie pisas porque pisas mal porque pisas bien que deberías cambiar

Voz 8 14:03 sí bueno lo que se trata es de nosotros nos dedicamos pues hacer un estudio pues el caso pues como le pasa a Javier una fascitis plantar pues bueno es posible que tenga bastante que ver con su forma de Pisa entonces estudia la forma de pisar Se escanea en tres D el pie se diseña una plantilla que está calculada con sistema ingeniería para que que le mejore esa forma de pisar y mejorará su fascitis y ahí acababa no está intervención porque después pues bueno tú te ibas de la consulta y al mes o a los tres meses volvía esa revisión Nos cuentas de esta manera lo que hemos hecho es introducir una capa sensores a esta plantilla un sistema que se concreta por bluetooth a tu móvil IT monitorizamos cada uno de los pasos hasta coger quinientos parámetros por segundo esto quiere decir que que te hacemos un estudio pisada diario y sabemos si la evolución es la que queremos o no podemos avisar de de determinadas cosas

Voz 0864 14:49 pero no es todo a medio plazo es que sin trabajo no porque cuánto cuánto porque no me aparte que cuando sea cuando la plantilla te da los datos dices yo no vuelvo a la yo no vuelvo a la consulta ya me lo miro yo ya

Voz 8 15:00 bueno si eso sirve para que la gente en Hole estaremos encantados pero al final al pueblo luego al final no va a ser así sea al final la plantilla lo que nos va a decir es casi va a ser un poco al revés sea la plantilla llegará un día que te iba a decir te pedido citan puedo activa porque ya no estoy donde tenía que estar en la plantilla que lleva pueda ceder la recesión y ya te variando te variando los pasa

Voz 0864 15:20 ya para que te has been te da pinchazo no baste que no queremos por aquí como queríamos

Voz 3 15:24 no una prueba contigo Javier leída me Peak TV está en Huesca que tú vives allí vienes aquí a la central no estaba Huesca del Bernabéu bien ese yo creo que entre semana pero donde Madrid allí nos ha hecho llegar unas plantillas con José Vico que es nuestro asistentes que te a José cómo estás hola buenos días qué tal buenas plantillas inteligentes para que tú las pruebas

Voz 0864 15:47 llamé yo estoy soberbio ese me pongo algo inteligente esto va a explotar estas plantillas muy muy inteligentes

Voz 3 15:55 entonces se trata de que tú la que que es un poco siguiese de las pruebas entonces va a quedar ahí grabado esto es lo seguramente lo menos radiofónico que vamos a hacer este fin de semana porque

Voz 8 16:04 deberíamos haber grabado en vídeo y bueno hemos de decir que esto claro de esa plantilla no estaba hecha para el vida Javier porque no lo tenemos planeado lo todavía

Voz 3 16:11 de decir es para quién estaba hecha esa plantilla algo que Javier no lo sabe José Ramos Varane algo

Voz 8 16:16 ya es de mago more más además de un vago

Voz 0864 16:19 por lo que pasa es buscar los cómicos los magos si somos la entente cordial escucha

Voz 4 16:24 en dando el acto el de la presentación y es un grandísimo amigo

Voz 0864 16:29 pues escucha el el tengo calcetín

Voz 4 16:31 es lógico J

Voz 0864 16:33 no pasa nada pero si no es necesario mostrar pero sí tiene buen tiro muchísimo abajo tiene entonces sí pero bueno este es impresionante esto es Barbero

Voz 3 16:43 pero bueno hace falta que quepa en el zapato también lo plantilla

Voz 0864 16:48 ah no quieres que no se la estaba llevando pues

Voz 8 16:53 a esa esa geometría no puede ser que te vaya bien porque no está hecha para tu pie cada diez tiene una

Voz 0864 16:58 vais a nivel de juanetes lo tengo eh Juan juanetes bastante pronunciado a ve poco pues entonces me voy por favor hay que agradable hoy por Dios mira mira mira

Voz 3 17:10 a Javier es es tu pie

Voz 0864 17:12 ese es mi pie estas pisando demasiado porque en la que no den

Voz 3 17:14 quería asustar tanto escalón bueno pues de hecho

Voz 0864 17:17 City la tengo porque tengo contra el tango el talón de Aquiles claro es la fascitis comunica a la orilla digamos del pie donde me duele mira ves el puntito ése que está ahí eso es donde me duele un poquito pero aquí IU y claro que tengo mal es el talón eso cada media hora así cuando camino tengo que estirar el el inglés

Voz 3 17:35 pues esto supongo que te te delata si eres nuestro cuarto bien cuál es vuestro argot supina dos cero Nador

Voz 8 17:43 sí bueno eso pero llevado a un nivel de precisión infinitamente más alto del que teníamos hasta ahora porque vamos a poder saber cuáles son los datos en tu vida real nosotros en consulta te hacemos pues como en otra clínica podrá lógica de hacemos un estudio estas cuarenta minutos pero claro cuando una persona hacen una caminata como la que va a hacer Javier en el Pirineo y lleve tres horas andando hay una fatiga muscular que influye muchísimo en la pisada no sabemos en clínica eso cómo te va a cambiar de esta manera lo vamos a saber porque vamos a saber exactamente cuántos está modificando el pie cuánto te afecta la fatiga Isabel si la plantilla que te hemos hecho es la correcta o tenemos que hacer otro tipo de cosas en verdad nos cambia mucho

Voz 0864 18:19 según esta sobre esta plantilla yo estoy perfecto porque estoy bueno estoy pensando en el en el talón pero estábamos

Voz 3 18:25 durante ya es del ex de la N

Voz 0864 18:28 el salen perfectos a El Aaiún es perfecto no me voy a caminar un poquito mi pero bueno regional Si levanto el pie no

Voz 8 18:34 mira no lo que puedes hacer para ver la prueba si mueves la plantilla la cójase en la mano y la mueves hacia un lado hacia otro verás que que esa n pasa a indicar

Voz 0864 18:42 estamos somos hoy se mira mira si es un poquito hacia la izquierda efectivamente piso con el lateral del pie si el opina otra cosa sí

Voz 3 18:51 los hay que correr con con el teléfono y mirando la pantalla visto también tiene su riesgo

Voz 8 18:55 no no no no está pensado para eso de hecho una aplicación va al teléfono otra podrá y osea otra podrá ir al al reloj pero no está pensado para que tú mires está pensado para que recoja datos después te daremos yo yo vi que en caso de que veamos que estás acercando Tea un patrón lesivo podamos mandar un aviso de que pensamos que sería bueno que dejas de correr porque está asentando un alto riesgo de lesión

Voz 0864 19:17 yo veo veo aquí un un problema una pega no sé si es muy sustancial pero en la pisada tiene mucho que ver con el inconsciente no como modifica hay sexo como hacéis que alguien cambie su fin como las

Voz 8 19:30 sí es una parte de porque muchas veces no tienes que cambiar la forma de pisar pisar es casi como respirar es un gesto que cuando tú piensas en los otros moría muscular su pisas como pisas de qué cosas se pueden hacer pues cosas que tienen que ver con el trabajo muscular que eso va haciendo que van cambiando patrones cosas que tienen que ver que es más lo que nos dedicamos nosotros con cambiar tu suelo sea con cambiar tu suelo con acierto en suelo a medida que es esta plantilla que este estudiada para tupé y que sin que tú pienses haga que que pises bien porque el otro es imposible

Voz 0864 19:59 dado que tú piensas así te hago esta plantilla para que pise RAF para que de una manera de la pues está bien diferente cuando estamos hablando o Víctor D

Voz 3 20:07 es decir cuando se conversos están bueno nosotros

Voz 8 20:10 el planteamiento es que esto no encarezca mucho la plantilla normal es verdad que en esta primera fase va a ser un poquito más posiblemente puedan encarecen unos sesenta setenta euros la plantilla normal a futuro cada vez será menos pues porque podremos comprar la electrónica a más volumen en verdad en electrónica todo funciona que cuando le pones cuatro ceros a la cifra empieza a abaratarse un poco pero hay que hacerlo

Voz 3 20:31 es seis dos primeros del mundo que hacéis esto sí es así

Voz 8 20:33 mira plantilla personalizada inteligente del planeta porque había plantillas con sensores pero genéricas y nosotros lo que nos interesa es que fuera personalizado por lo que tenemos que aprender todo

Voz 0864 20:42 el caso que yo lo que haría si te parece marketing te voy a Sergio Sergio Ramos regalas regalas en la Illa hasta tus tú se la regalas no les digan nada Sergio mira pero no digan nada de la regalas podría cuanto esto es un regalo que te va a venir bien de verdad

Voz 8 20:59 bueno yo yo te tengo que decir si poder hacer honor a la verdad que que trabajar con otras que es una gozada es de las personas más increíbles con las que yo he trabajado de secta

Voz 0864 21:07 no lo dudo yo te cuando me he callado convenientemente como salidas de ahí ahí alejaría Karim Benzema dale dale dos por Dios a Karim Benzema que no se vayan el Madrid jamás quiere que creer que venga no seis malos

Voz 3 21:22 buenas Víctor no sé si no no creo que te haga falta pero espero que te hagas rico con esto porque eso eso

Voz 8 21:27 buen invento no no no no sabemos rico seguro que no porque al final los temas de personalizar el problemas que personalizar pues pues bueno la economía de escalas pequeñas no en pero nuestro negocio es pues ver ver muchos clientes solucionar problemas de las clínicas se llenen y podamos ayudar a mucha gente

Voz 3 21:43 oye el estado de los pies puede afectar a la salud mental de alguien

Voz 8 21:47 hombre desde luego cuando alguien tiene un problema agudo en el pie es de los dolores que más les saca del sitios una fascitis plantar cuando está en la fase muy aguda es de las cosas que que alguien le quitas como un dolor de muelas osea te quita de su de tu sitio sí que es verdad que que el estado de ánimo lo que os decía al principio repercute muchísimo en el trípode en el ciclo de la noche

Voz 3 22:05 ya está pues ya ya hemos es que bueno es bueno perfecto

Voz 0864 22:08 ha pisado poquito así con poco poder pesado fuerte estuviesen lo siento mucho

Voz 3 22:12 no no es que esto es una fascitis plantar lo que te provoca la soberbia pues hablamos

Voz 0864 22:18 por eso fíjate claro hay que hay que darles

Voz 8 22:20 a estas invitado VIP

Voz 3 22:23 el Alfaro gracias es director de puedo activa gracias Víctor un abrazo y suerte muchas gracias que ha traído esta plantilla del mago te agradezco que lo has traído aunque no sea de la talla de Javier

Voz 0864 22:33 sí que que que piensa esto es que tiene un pie muy estrechito Mago More

Voz 8 22:37 tú crees que tiene todas las cosas buenas de un fenómeno vaya tú sabes que los cuadros y los cómicos se llevan fatal no no tenía ni idea pero bueno es que se cero el supuesto de los amigos siempre tengo que hablar bien a Javier cuando lo conozca en persona pues también me parece un tipo que ya os junta ya los dos que os habéis muy amigos recalcó te lo mal

Voz 3 22:56 la clínica vale

Voz 2 22:57 venga un abrazo y hasta luego voy

Voz 0864 23:00 bueno pues cancela el partido entonces por lo que sí cancelado primero voy Albacete eso sí pero nuestro un coche Auto Res por favor un coche modesto

Voz 2 23:10 la autora es soberbio