Prokofiev, Rodrigo y Schumann son un chollo

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino el sábado pasado nos costó mucho

Voz 2 00:05 hacerte tocar coges estaba cansado el concierto del día anterior así que estás castigado hoy gracias papá a esas castigado a tocar bueno lo ha atacado una pieza es bastante esta pieza a fiel a sí es un chapuza una una chapuza ha deseado tome pero es es bastante chula para mí pero práctica y eficaz a la memoria dos notas es una pieza yo creo para un bastante hecho esto de Prokófiev

Voz 0874 00:37 es un vis a veces no me hace gracia esa expresión porque escoge esas piezas porque tienen una calidad especial

Voz 2 00:45 pues nada a corto bastante corto no lo sé creo cuatro mil entonces pero es bastante fuerte y muy duro también y Julieta no comer

Voz 0874 00:59 sí ese pues acaba mal adelante

Voz 2 04:25 bien cuántas horas de práctica nada se ha necesita un poco más trabajo pero una pieza clave cuando haces un concierto cuando decides el repertorio así como lo haces si decides las las agruparlas a lo mejor por tempos lo toco todo lo que amo siempre han danos una etapa pero siempre hay un concierto de cuencos terminas con tienes tu huevos han yo sí a a desde ocio y Cova como solamente un par de compases como lo pieza a

Voz 2 05:18 es a esa cuantía y ahí se Stuani media veinticinco millones ni en sí mismo

Voz 0874 05:32 interpretada en este caso cada concertista tienes tu digamos su manera de afrontar los aplausos y los bises

Voz 2 05:41 a mí no me una hora Vicente cuatro

Voz 0874 05:48 propicias tienes algún concierto estos días

Voz 2 05:51 sí al Palau de la entrada hasta la en Barcelona no te hace falta vender entradas porque creo que está soldados si siete ocho a entrada sí pero ha sí desde Belgrado sin visibilidad tremendamente bella verdad bueno todos las mejores al mundo como digo

Voz 0874 06:14 el otro día iba en un avión y la persona que iba a mi lado iba leyendo tu libro es tu momento seré si estaba pensando que ya hace tiempo de tu último libro estás escribiendo

Voz 2 06:24 sí tengo una pero a escribe a ya los escritos que sople dando indica pero a las Tucker a un libro de si hasta musical para siete compositor compositores por caro compositor digo que hacía a sectores y treinta Strand Spotify ya sabes muy delicada en este país como venga tras es en verdad entonces necesitamos traba junto a los niños y las niñas de todas maneras con los niños no sé si alguna vez te pasará segunda B los tienes tienes que hacer lo que ellos quieran hacer algunos les gusta y otros no les gusta creer que es costarán es cuestión de Violeta pero

Voz 0874 07:22 yo te pongo mi caso personal yo a mí me

Voz 2 07:25 apasiona la música intente por todos los medios

Voz 0874 07:27 es hijas aprendí a tocar piano gastamos mucho dinero en dar las clases de piano no

Voz 2 07:32 sí no no tenían no les gustaba sencillamente no sí pero la verdad es que esto es no es que de la música es es profesora del profesor

Voz 14 07:45 todo un no

Voz 15 07:47 a mi pozo

Voz 2 07:49 yo estoy muy más fiel gracias por decirme esto lo que

Voz 0874 07:53 pero como padre siempre llevas contigo una gran central

Voz 2 07:55 en de culpabilidad eran si tienes que quiere toca Rosalía hizo Tyco facto siempre lo más importante es fruto

Voz 0874 08:09 oye que escucháramos aquí en el maestro Rodrigo sabes que aquí le llamamos el maestro Rodrigo

Voz 2 08:13 sí es tratante también hasta fue una de las primeras fila hasta el tren indica que escuche en un más de la escuadra y me han amor al instante es es muy muy famosa aquí en España es han dado al concierto

Voz 0874 08:31 el juez Aranjuez Aranjuez famosísima has estado en Aranjuez por cierto no no no pero no sé pues está aquí al lado en transporte público vez no

Voz 2 08:42 si hay suerte es una edad pero jura por Dios oscuras adiós que es un milagro ahora escuchamos a nuestros ricos

Voz 0874 13:29 ahora no es es es una de las piezas más conocidas de música clásica de autores españoles en este país y Pedro bueno ahora que ir en España indagas As sobre autores españoles o te hacía de rock Estopa Sabina sabes tocar algo de Sabina son la pueden ser tus deberes para la propia

Voz 2 13:54 no no era un mundo para mí ha dicho el Papa es mucho por Londres hoy no han no han tal vez para la Semana Santa han animado trinitario de verdad no harán nombres cuando yo hace un par

Voz 0874 14:10 semanas estuve y hacía una temperatura maravillosa eso no no no me atracó nadie por la calle y el metro funciona

Voz 2 14:23 eso es verdad no es cojones para nosotros tienes tiene un grupo de Whatsapp con más británicos en España o no tienes ninguna no porque no sabes nada extraño Jito hablando en inglés con amigos en no conozco mucha es aquí en España entonces me siento un poco solo solo han poco eso bueno sabes que los ingleses no están precisamente en Madrid están en la costa mediterránea si no están también en Mallorca si te pones y bueno que por cierto el otro día estuvo en el programa una persona de el Instituto Anatómico Forense hablando sobre la donación de cuerpos sí sí entonces decía que en las universidades en lugares en los que hay muchos ingleses como en Alicante Mallorca por ejemplo los ingleses donan su cuerpo a la ciencia y los españoles no yo no no suscita

Voz 0874 15:22 sorprendería fuego no me no te te es la elección de lo que no se debe hacer buena también es una buena lección para aprender pero vamos a poner un poco de Schumann a lo que estamos hablando que si estás fue

Voz 2 15:34 la última Piazza que ha ido antes de intentaba ciudad se suicidarse cazo la terminó en un hospital psiquiátrico donde más tarde murió solo obviamente pero dijo que los fantasmas le habían dictado el tema es muy intimidar el diario Le habían obligado a hacerlo diga al chiquillo lo ensalzan claustro Gines de acciones fantasmales paso and pero es muy muy voy a principios la lata todo pero es muy joven eyes and Falling Unstoppable y otro en anchos humanas en los ojos y que suban el volumen escuchen esto durante un par de minutos

Voz 2 19:07 está es muy sencillo pero muy privada

Voz 0874 19:19 qué sientes especial atracción por los compositores que te

Voz 2 19:22 quién problemas mentales pero del mundo en Rota santales usted o yo no pero yo yo cara pasan que es en estos momentos sin duda ha entonces no han tenido en acción con las cosas han tocado en trato en niños en que hay tan antes tanda Bogotá

Voz 0874 19:47 venga qué quiere decir con que no entiendo es el arte

Voz 2 19:52 nunca puedes al mirarlo apreció un la escrituras ni ningún problema pero Alarte

Voz 0874 19:59 a lo mejor te hace falta alguien que te lo explica así seguro que estaban a hora o a la audiencia alguien se va a ofrecer a darte un paseo por el Museo trabajo nada

Voz 0874 20:11 sí es la hostia oye el otro día hablamos recuerdo en este programa de The Queen Freddie Mercury en sabes que dentro de poco sale una película hecha por el mismo director basada en otro inglés Elton John si no sé muy bien hace que se te gusta también Elton John y bueno pues no sé supongo que habrá gente que no a mí me me encanta pero sí sí sí yo también pues entonces para cuando salga la película prepárate una pieza de Elton John

Voz 2 20:37 al piano antes anterior

Voz 0874 20:41 sabía que cosa

Voz 2 21:04 por qué los pero la palabra del día habrá a el último es un mensaje privado Juan María gracias por esto no

Voz 0874 21:22 feliz de dar es cara ver hablas en castellano inglés joder diez hablando viene luego yendo a peor según según María gracias María ese mensaje muy amable la palabra del día es chollo yo sabes lo que es contó hacer grupo y entonces él es bueno como pollo sí bici menos mal que es cuando una ganga se lo que es una ganga no cuando algo es muy barato

Voz 2 21:58 ah exacto

Voz 0874 22:01 me encanta esto es un chollo que chollo haber encontrado gracias

Voz 2 22:09 te despide es con unos compases de algo o a de las noticias no sé de qué me hablan no sabía que iba noticias después las noticias pues sí fue propuesto mira

Voz 15 22:29 ah sí