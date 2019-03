Las chcias son rockeras

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 4 00:22 a vivir que son dos días Javier del Pino derroche de humildad

Voz 0874 00:51 qué hombre tan abnegado que viene aguanta el calor también Llum Barrera cómo estás Llum muy bien yo aguanto fatal el calor ves no podía ser política Virginia que bueno

Voz 5 01:00 pero no vengo de Canarias a que se aguantar el calor más allá de la Mancha el bigote si ya estuviera cerca de Vox

Voz 0874 01:07 Antonio Castelo porque no te lo llevas a las Fallas aclara

Voz 0210 01:09 que no es ignífugo y puede tener problemas Javier yo estoy y me siento muy identificado con él porque yo estoy aquí por España aguantará lo que pueda

Voz 5 01:18 la duda que no se detuvo pero el Barça

Voz 0874 01:21 tú tú no aguanta se las herramientas de los falles bueno

Voz 5 01:23 yo no he hecho estás aquí no en la mascletà carece ya de un par de horas yo antes

Voz 0210 01:28 Iván muy fuerte con todas mis opiniones pero me he dado cuenta que que este país es muy hostil

Voz 6 01:33 bueno lo que pasa es que tenga mucho cuidado personal gratas solo título pero pueden pasar otra cosa es que ya no sé

Voz 0210 01:40 voy a decir nada antes les estaba contando a Virginia de Llum algo detrás de micro tal Brandon con micro apagado da igual lo que digas ya quedas mal siempre ha dicho es que usar un lenguaje Uber inclusivo esta incluyendo a todos ya todo

Voz 0874 01:55 SER Jean tampoco se puede usar tampoco verdad perdón a cabo

Voz 0210 01:57 hay incluso

Voz 5 02:02 incluso tampoco porque Omnium tampoco claro tampoco claro

Voz 0874 02:05 bueno pero estoy fallas no este año no esta

Voz 0210 02:08 año como cada año desde que nací no voy a ir a verla

Voz 6 02:12 a Pepe obliga a diferencia del nunca cómo no te vas

Voz 0210 02:16 a es que no disfruta a verla ya sabéis las fallas por ejemplo es la purga de los abuelos

Voz 6 02:23 a la época del año en la que la Comunidad Valenciana limpia

Voz 0210 02:26 vuelos Valencia no sé por qué porque las ambulancias no pueden llegar a las casas porque están los casals entonces si te da un ataque todo un algo puedes palmas en tu casa aunque sólo agarrado a una foto de tu difundidas como

Voz 0874 02:38 ya de otros reinos Serge rica cada año que

Voz 0210 02:41 por ejemplo el otro día uno de los mejores tenistas de algún amigo mio por un petardo pidió perdió el ochenta por ciento audición de uno y dos sería de dos las fallas es una época que no recuerda que el mundo no es un sitio amable que el mundo puede haber un problema siempre entonces eso mantiene churros está Valencia blog de hagamos nuevos concepciones de la de la comida de cómo realizar mejores comidas con la gente que vaya a pensar que

Voz 6 03:06 desde Valencia Valencia dado muchas cosas no las fallas ha dado a Zaplana monstruo se inventó también beber antes

Voz 0210 03:16 comer pero ejemplo rusa

Voz 5 03:18 hala abarrotar el bacalao Valencia es genial pero las Fallas no estoy de acuerdo con la luz de Sorolla a ver si tomar chupar Dios buenas ahora esta semana precisamente no son los que más nos gusta no te gusta no lo va más con todo tu corazón te gusta completamos un avión Pedro y lo duro porque claro

Voz 0874 03:40 de Valencia saltamos a otro sitio

Voz 7 03:42 la Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que te han será al panteón de Mingo Rubio el parto

Voz 0874 03:56 la gran sorpresa de ayer en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros la duda es qué pasa si el diez de junio por ejemplo no hay gobierno socialista

Voz 7 04:04 eh mire esta decisión mientras que sea legal la tiene que cumplir cualquier gobierno a menos que la modifique todo el procedimiento es de obligado cumplimiento para

Voz 0874 04:17 cualquier amor todo lo dejan las siguientes

Voz 5 04:19 mientras que sea legal que significa porque eso viene Casado ir rápidamente con sus estudios te lo cambia

Voz 0210 04:24 en su inglés es no te indultada de Franco sea no lo van a quemar nunca

Voz 5 04:30 aparte se que es ignífugo imagínate si está bien empresa en todos los programas electorales como medida estrella que vamos a hacer con Franco y le sitio

Voz 8 04:41 la gira

Voz 3 04:49 sin

Voz 0874 04:50 bueno pues esta semana ha sido básicamente la misma que va a ser en las próximas y todas las que no se esperan hasta el domingo veintiocho de abril hay unos partidos con más actividad que otros Pablo Casado al que siempre les gusta tener una visión de conjunto ha ido poniendo a todo el mundo su sitio esto sí

Voz 2 05:05 el Partido Popular avanzó que va a recurrir al Tribunal Constitucional los decretazos de los viernes de Sánchez

Voz 0210 05:18 que en España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos no hay problemas que te las gracias

Voz 0874 05:24 a veces también no que te les aplauda andamos

Voz 5 05:27 Pablo Casado fue estando mucha rabia la verdad eh ya no sé si es rabia o miedito

Voz 9 05:33 y es que se está se está comiendo asimismo no

Voz 5 05:36 da Pokemon muy raro no

Voz 0210 05:40 me da está dando el testigo Abascal que ha desaparecido entonces claro está acaparando el toda la atención

Voz 5 05:47 es que estamos entre ellos están en guerra pero en Twitter

Voz 0874 05:50 grandes proyectos al margen a los que se refería Casado al todavía presidente ese LB el escucha bastante poco aún estamos lejos de las elecciones esta semana estuvo en Cantabria buscando una sede alternativa a Moncloa por si las pierde de hecho hace más de treinta y cinco mil años

Voz 10 06:05 había seres humanos viviendo aquí en estas cuevas El Mundo ha cambiado radicalmente aunque aún sigue habiendo personas que echen de menos las cavernas

Voz 0874 06:13 habían traído muy bien

Voz 5 06:16 muy bien prepara el chiste a veces te va mejor que el de los

Voz 6 06:18 decretos habla de los decretos como botas de estilos de humor no el otro más

Voz 5 06:24 ella más de los noventa el de los decretada algo de más de los setenta Serrano diría yo

Voz 6 06:28 no tenía que ha ventilado el plan de porque hace cinco mil millones de años que no se veía venir no si grandes ya había gente aquí rogando a los españoles

Voz 0874 06:38 pero bueno lo hemos hablado alguna vez aquí los chistes cotizan al alza en estas elecciones

Voz 5 06:42 y en esto como en casa

Voz 0874 06:44 todo gana el PP aunque a veces copien la broma

Voz 2 06:47 se dan cuenta que su electorado va a empezar a pensar que a lo mejor es mejor concentrar el voto en las generales para echar a Sánchez y no tener otro Gobierno Frankenstein o como decía un periodista Sánchez Stein pero con dicho él no

Voz 6 07:01 otro pero no se hace perdón hace

Voz 0210 07:04 que como hacen muchos cómicos de de que a veces nos reímos entre nosotros cuando uno llegue dice metió como en metido eh que no les gustan los negros hasta entonces de repente el cómico extrapola a otra persona que no existe para hablar de algo gravísimo es como Jolín tutti

Voz 6 07:19 yo no será Rubi

Voz 5 07:22 durante el tío otro chiste de Casado esta vez

Voz 0874 07:25 producción propia parece

Voz 2 07:26 de volvamos a la sociedad los frutos de su trabajo devolver a la sociedad la capacidad de emprender de ahorrar de ser responsables y quitemos a los políticos la mano de nuestro Señor desde

Voz 6 07:42 cuando los políticos como si con él no fuera gente hoy los políticos gente que ha robado mi tío digan lo vais a Felipe Millet

Voz 5 07:53 a los eres de Andalucía no es por lo grande no para

Voz 0210 07:56 de Casado el típico el de de película esta de uno

Voz 6 07:58 a da de la hermandad que no te aceptan nunca llega ya sí sí sí de ahora que lo dices esto escapa del Danu aceptamos malo ese encendido ni una novia ruge Austria

Voz 0874 08:09 esto que yo no estoy muy seguro si es de bromas en serios

Voz 2 08:12 resulta que porque a una ministra que además de no gustar la caza en los toros no les gustan los motores diésel lo pone en riesgo con una ignorancia además absoluta porque los motores diésel que salen de la planta de Zaragoza por ejemplo contaminan la sexta parte con motor de gasolina hace diez años ella yo me gustan los emigrantes sino también no

Voz 6 08:31 cada uno oye a mi me gusta la caza no está ahora el cabecilla pero

Voz 11 08:37 bueno es comparando bueno con el medievo noise lo con una locomotora de vapor claro pues contamina muchísimo menos uno días que puestos a comparar una manguera y una escopeta

Voz 0874 08:46 ahora si decidiesen no vamos a hablar en serio hablemos por ejemplo de la precampaña de otro de los contrincantes

Voz 2 08:53 que España no se construye con estos experimentos de nuevos partidos que aguantan una legislatura dejan todo hecho unos zorros y luego ya no son capaces de tener votos suficientes para poner coto por Teo Sánchez habló de Podemos puede demuestre lo dejan

Voz 0874 09:06 de hecho unos zorros como todos ha gobernado muchas veces en España

Voz 5 09:09 claro que no es verdad es que revuelven toda la ropa y luego no se llevan nada

Voz 6 09:14 van a quedar al váter de del Congreso algo

Voz 0874 09:18 en su campaña de estilo o Case Cortez de Íñigo Errejón en Madrid

Voz 4 09:23 hola soy Íñigo Errejón está vivo pero preferiría está hablando contigo personalmente pero además

Voz 0799 09:30 quiero pedirte permiso para llamarte yo personalmente escucharte sino te importa así que es muy fácil si quieres que te llamen algún momento pulsa uno si no quiere recibir más llamadas pulsador y si quieres volver a escuchar este mensaje pulsa tres dos venga uso

Voz 6 09:45 al pasar con un operador

Voz 5 09:49 Party Line de la

Voz 6 09:52 el quiero hablar con una persona

Voz 0874 09:55 la de le ha gustado mucho como la atendido Íñigo Errejón

Voz 6 09:59 pero como pero es que por un lado empieza muy rock

Voz 0210 10:03 pero que es hola hola Ésta es un contestador del que es auto consciente de este momento de esta es mi voz grabada bueno pues no no lo hagas tíos si no se sabes que esto ya es así ir luego es a dónde vas a por el voto hoteles hasta el voto de teléfono a teléfono

Voz 0874 10:16 eso sí que es muy anterior e los Robocop lo llaman eso sí

Voz 6 10:22 yo no funciona funciona había mucha gente

Voz 0874 10:25 me ha con los que tienen todavía líneas fijas de cobro porque no se puede hacer con móviles está prohibido a debate

Voz 5 10:33 luego llegas a un público que no llegaría mano

Voz 0874 10:35 perdona público muy concretas un capítulo de Los Sims aunque

Voz 0210 10:37 que Homer compra una un call center de estas simplezas de robos de todo el mundo lo detienen

Voz 0874 10:42 bueno el estilo tiene de Montero es distinto al de Íñigo Errejón ya parece que hace examen de conciencia

Voz 12 10:47 el error fundamental para nosotros han sido los problemas internos y creo que eso

Voz 5 10:51 lo que más distancia a la gente

Voz 12 10:53 vamos a hablar de política pero en realidad de lo que más

Voz 0874 10:56 se habla es de la familia es la vuelta del permiso de paternidad de Pablo Iglesias del cartel de hablamos en su día me devuelve la semana pasada se disculparon por ese cartel tan fuera de lugar que habían preparado para anunciar el regreso de Pablo Iglesias el veintitrés de marzo como se celebren durante esta habrá ya sabéis donde va a estar Antonio porque levantaremos a cubrirse

Voz 5 11:16 por eso estoy cruza por favor

Voz 0874 11:19 lo sabes que sábado capado uf

Voz 5 11:21 pero bueno ahora es la hora de las cañas y que Diarra

Voz 0874 11:24 un reportero u vestido pero

Voz 0210 11:27 pero tú sabes que a David yo ya he dejado hacer la broma del cobre para que me dejen entrar en los actos si este año no están robando cobre pero los oyente de este premio

Voz 0874 11:36 que no saben perfectamente a qué te refieres la OTAN noticias sido del anuncio del nuevo embarazo de Irene Montero creo que lo puso en Instagram suele ahí ya lo confirmó PP y Ciudadanos deberían reflexionar si les merece la pena vetar el decreto ley del PSOE sobre los permisos de paternidad va a ser la única manera de quitarse del medio a Pablo Iglesias

Voz 5 11:53 es decir con el ritmo que llevan a poder rodear el Congreso en el próximo rodea el Congreso con toda la familia es valiente

Voz 0210 12:01 me están diciendo vamos a ver volver aquí esto es un marrón increíbles a mitad del panorama que hay porque no no tenemos hijos

Voz 5 12:07 el Alavés ojo y a la vez conseguir más afiliados que es una táctica poco a poco poco a poco

Voz 0874 12:14 pues apuntan a los hijos cuando nace un club de fútbol adivina ahora no qué partido o de qué partido ha hablado todavía casado

Voz 2 12:21 o partidos que llevan dos meses desaparecidos yo no he vuelto a ver al líder de Vox no lo he vuelto a ver yo sale dice que están con la táctica de Trump sólo en las redes sociales por qué porque no tienen ningún proyecto que ofrecer a los españoles

Voz 0874 12:35 yo creo que en lo que pasó en Colom yo yo vi cómo cambiaban teléfonos hicieron un grupo de Whatsapp los tres

Voz 6 12:42 esa impresión con lo cual seguramente está metiendo

Voz 5 12:44 alguien una manda una foto de estas que no tenía que estar en ese grupo se ha colado y entonces ahí se ha liado parda

Voz 0210 12:50 cuando el cambio de tono de Casado analizando se no

Voz 5 12:54 pero estamos les falta el bigote está a dos porque eso vamos yo barbilampiño que si no

Voz 0210 13:00 es literal es verdad como expertos que somos al menos no en esas cosas yo lo yo lo ratifico ese está cogiendo las pausas iguales

Voz 5 13:08 cuando se le paralice la había subrayado fuerza

Voz 0874 13:10 esa luz Belinda luz como cabeza de lista de Vox en Almería hablando de Salvamento Marítimo es un rescate

Voz 13 13:20 no sea para mi punto de vista es lo que hacen es un servicio de autobús hay una llamada previa donde avisan que hay unos inmigrantes sí que cierto que bueno que no siempre es satisfactorio Torío esa recogida hay Ike muere

Voz 6 13:32 exportaciones en el Mavi algunos no cae un servicio de autobús pero mal usted dice autobús en el que a veces muere gente es la línea siete de Valencia que iba a Zlatan Iborra que encargue esta gente muerta

Voz 0874 13:44 pero es que PSOE Podemos y Vox no se han prodigado demasiado no pueden decir lo mismo los del partido

Voz 14 13:50 no somos los únicos que planteamos propuestas ya toda la prensa lo dice no es que planteáis demasiadas cosas y se nos acumulan y no nos da tiempo tal y la oposición a todo el día proponiendo cosas hombre pasos damos

Voz 0874 14:01 esta técnica muy de la derecha no el hablar de los elogios que otros en realidad monte Lancelot al mismo ya se lo comento como como si trabajamos pero bueno Pablo Casado será Logroño a Valladolid a Vitoria Zaragoza propuestas propuestas pero ya lo decía Miguel Carmona

Voz 15 14:15 pim pam propuesta pim pam

Voz 6 14:20 por ejemplo propuesta

Voz 0874 14:21 lo que no se presente Vox en los municipios pequeños para que no se divida el voto de la derecha pierden votos

Voz 16 14:26 la gente cuando coge el teléfono a quién va a votar pues está más de moda es decir que vas a votar a Vox a Ciudadanos

Voz 5 14:32 la próxima ciudadanos lo sabe Carlos modo cuando te porque coge el teléfono para ya lo está llamando Íñigo Errejón y lo coge hola

Voz 6 14:40 ahora estoy contento con mi compañía ampliar y estoy contento con mi abuela esa Íñigo Errejón feliz Navidad es el nuevo soy soy soy Abascal Santiago Abascal no es el titular de la línea muerto era mi padre Dios no teléfono que me he quedado

Voz 0874 14:58 bueno es cuestión de moda o lo que sea casados es consciente de que quién vota a Vox puede vota al PP de que se la juega en los pueblos sin las ciudades pequeñas así que a ellos va dedicada una buena parte de este discurso

Voz 2 15:09 claro hay partidos que no han pisado Un pueblo en subida que nombre este una vaca más que en los cuentos cuando eran pequeños y les extraña mucho que el Partido Popular seamos el partido en todos los orar

Voz 0874 15:18 claro como todo el mundo sabe el Ibex no lo han pisado en su vida a los partidos

Voz 5 15:21 pero el entorno rural siempre a vacas y ovejas invita al sindicalismo es es siempre encaje corbata eso siempre

Voz 4 15:30 el Partido Cannabis al entorno rural también Juan Manuel Moreno Bonilla dijo esto

Voz 0874 15:39 que sí hombre que sí está banca solamente con la vaca con el Rey hace esto esta semana mira esta foto que lo vamos a poner ahora está tan entregado a saludar al Rey digamos que la inclinación o la reverencia que hace con la cabeza

Voz 5 15:52 pediría diría mi sí que la Lariz toque casi comer es tomar sí está un poco acotado con pasa ahí como que dices me han como has entrado las notas cuando iba así decías

Voz 6 16:00 el día tres Hay sacó agotaba ICO

Voz 5 16:06 no recuerda muchísimo a López Vázquez en la que tiene un amigo un gracias

Voz 6 16:09 pero es un gesto de A la mierda

Voz 0874 16:15 la verdad es que el PP siempre tiene mucho que ver con vacas no

Voz 3 16:19 las hormigas

Voz 17 16:24 gracias Paco incluida la

Voz 5 16:28 a que les que aquel discurso

Voz 0874 16:30 en fin esta propuesta del PP no estaba aclara de hecho el líder la desmintió

Voz 2 16:36 en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona

Voz 0874 16:42 lo que yo lo decía esta mañana Pantoja una vez que a mi me da igual que la gente no hable inglés obviamente cada uno hablar lo que pueda hablar pero claro si tiene un máster en Harvard claro debería saber que se tiene que acabar en ese siempre es decir que sería estoy pasando una crisis en vez de una crisis

Voz 5 17:00 pero es que ese día ese día no pudo asistir a clase no pueden

Voz 6 17:05 ah

Voz 0874 17:07 en fin según Casado eso no salió de su boca ellos en realidad lo que quieren es proteger a los inmigrantes sin papeles que quieran dar su hijo en adopción de forma que sus datos sean confidenciales no se puedan utilizar para expulsarles el caso es que esta protección ya está garantizada por la ley de Extranjería aunque algunos miembros del PP apuntaban a una metedura de pata

Voz 2 17:26 por las prisas pues probablemente muchas veces en campaña para

Voz 18 17:29 en mil asunto oí muchas veces o no somos capaces de explica

Voz 2 17:34 al cien por cien bien no se hacen interpretaciones

Voz 18 17:36 es que no son las correctas no es lo más parecido a una clínica

Voz 5 17:39 que va a ser esposa están dando mucho miedo porque esto se han visto en las dos temporadas del cuento de la criada queda una tercera miedo me da porque la novela no sea luego miedo me da eh vamos ahí sacan todo de ahí vamos ahí esto es un truco que que sí

Voz 0210 17:56 dado que esta semana está siguiendo esta noticia tú lanza un globo sonda con una idea

Voz 6 18:02 ves cómo reacciona dices

Voz 0210 18:06 todo el mundo que ha publicado algo le hace es la trampa es todo esto que yo News porque esto no es lo que yo quería decir claro este juego creas Fein News contratos

Voz 5 18:16 mira si para esas fechas News ya dice mucho de lo que dice mucho

Voz 0874 18:21 casado es mucho más efectiva la estrategia demostrase defendido yo creo no

Voz 19 18:25 dentro poco decir que quiero robar niños eso sea por favor por favor un poco un poco de sensatez muy muy buen mensaje muy ofendido una aberración tan escandalosa comitiva que yo creo que yo no se la atribuye iría damos ni a un político del tercer

Voz 6 18:45 y encima

Voz 2 18:47 le añades encima victimismo yo lo único que pido responsabilidad responsabilidad por parte de mis adversarios políticos porque yo nunca caerían algo tan soez tan injusto sobre todo tan falso como intentar mentira África de mi rival sencillamente para el tener un rédito partidista por no tener nada que aportar

Voz 0874 19:07 él no lo haría mentir por retos parte hombre hay

Voz 5 19:09 eso porque nunca la vida casado

Voz 0874 19:12 yo prefiero el prefiere hacer vídeos que dan menos problemas que las propuestas para hoy tenemos solamente tres el primer protagonizado por el propio líder del PP dirigido al voto de los españoles que viven en el extranjero activa

Voz 20 19:24 cómo estáis amigos vamos a hay elecciones generales el veintiocho de abril si yo sé que está muy lejos de casa y que a lo mejor lleváis mucho tiempo fuera de España Reyes vives en La Rioja llevan plantadas décadas pero siguen dando el vino español que todos estamos orgullosos por eso quiero pedir esa aunque lleguéis décadas fuera sigues pensando en vuestro país sigue siendo participemos tenemos la canción no estáis

Voz 0210 19:49 estás presentaciones de hola cómo estáis estoy contento

Voz 6 19:52 con mi compañía

Voz 5 19:54 amigos perdona te conozco vertical muy mal este asesor de imagen

Voz 6 20:00 vertical en del campo plantea que esta estrategia

Voz 5 20:02 buena luz tenemos en La Rioja han Un vídeo

Voz 0210 20:05 a estas cosas vamos a vivir algunas de las cosas más locas esta campaña vivir

Voz 0874 20:10 ha sido esta misma siguiente vídeo protagonizado por y para qué lo voy a decir escuchas

Voz 21 20:16 no aquí Kevin PSPV uno sabes cómo funciona la ley dos no lo sé yo sólo quiero quitarle las llaves del Falcon cuenta Epi a pesar vos estás apoyado a Sánchez y a toda la tropa ve independentista

Voz 0874 20:30 Epi Blas contándole a la gente porque votar a Vox es perder el voto útil y además cuentan con la aparición estelar de Coco de la cerdita Peggy encarnando a Pedro Sánchez

Voz 11 20:39 se quedó en pimpón han votado a gol sí que noto que he a en pimpón rodando a ver si es de color azul por ahí te vas a Dios por favor

Voz 6 20:52 el negro de de llamo

Voz 0874 20:56 en último vídeo este tampoco vais a creer quién lo protagoniza es tu nombre avanzando por una montaña en el late a través de ventisca las tormentas hasta coronar la cumbre John no Dera sí se pasa

Voz 22 21:08 has tenido duda en los momentos todos las tenemos pero recuerda que cuando las cosas se han puesto complicadas siempre han confiado en nosotros

Voz 0210 21:18 sí yo confié Pablo Casals para reconstruir

Voz 22 21:21 a partir porque creo que es el líder que llegará a España hasta lo más alto

Voz 0874 21:26 vuelven a Ministerio esto se están valiendo sangre

Voz 6 21:29 en vez de quinientas norte es el King Power aquí se venga reparte cargos no se van a repartir carnés Rey en ninguna parte pero ahí está él

Voz 4 21:47 ciudadanos

Voz 5 21:50 está llevamos un rato pensando que no

Voz 0874 21:52 a Albert Rivera no ha tenido una buena semana

Voz 0210 21:54 quiero hablar de Malú al principio sí

Voz 0874 21:57 la gloria van de todos los fichajes que él estaba quitan los surtidores quién tienen problemas a quién se marchan

Voz 0040 22:02 candidatos no al partido que leyera claro pero claro

Voz 5 22:04 la Aquarius de la política recogiendo cogiendo a todos los que la ley de la oferta y la demanda

Voz 0210 22:08 apenas es muy bonita porque no está claro quién no

Voz 0874 22:12 el día de también de una buena presentación de uso

Voz 2 22:15 estrellas yo te quiero hacerme preguntas ahora tú estarías dispuesta a formar parte de este proyecto en las listas electorales para que fueras

Voz 5 22:24 esta es la primera mujer que ya se ríe como si estuviera no

Voz 0874 22:31 presumía de cómo sabe en qué caladeros buscarse yo cuando una gente con talento me quedo paralizado de bloqueado desde ese talento para ver después llegó lo que llegó pucherazos tongo primarias del partido en Castilla León sospechas en Madrid de Murcia en Cantabria Rivera no ha querido pronunciarse sobre todos estos asuntos pero el líder de la formación naranja solamente se pronuncia sobre lo que le da la gana

Voz 0040 22:53 entiendo que sí consideran constitucionalista el Partido Popular también a Vox bueno hay que preguntárselo a ellos yo desde luego el partido de esas sí que sabía definida creo con un partido está no digo que no haya constitucionalistas pero Sánchez desde luego no lo

Voz 5 23:06 pues ya está pinchando o coco allí en el en el vídeo el hombre imagina que su cuestionable llaman Coco en vez de eso

Voz 0210 23:12 luego cuando tengáis que pactar habrá que desdecirse

Voz 5 23:15 momento muy feo y eso

Voz 0874 23:19 bueno dos cosas de los juzgados para terminar este primer tramo hoy hay que vende unos cojines Lugosi

Voz 6 23:24 en del proceso conexas de que

Voz 0874 23:27 Di dice nada nadie sabe nada sigue su curso hoy ha habido además actuaciones estelares esta semana el testigo destacado fue el ex jefe de los Mossos que es José Luis Trapero

Voz 23 23:34 si es por cierto que teníamos previstas desde dos días antes de Celis como

Voz 2 23:39 vale la detención del presidente y de los

Voz 23 23:41 en Sellés

Voz 0874 23:42 sí evidentemente se capítulo me llegó a emitirse en la serie

Voz 5 23:46 aquí os vais y con la voz del bosque

Voz 0874 23:49 es un cubata en cigarrillos Eugenio

Voz 6 23:51 que no que no que fui a por puesto un día sí sí sí sí el ojo que que

Voz 0210 23:58 embolsan pátina bastante han tenido como oportunidad hacerle un par de preguntas ha tenido que salir de bueno voy a preguntar yo

Voz 6 24:04 que el fiscales como que no sólo había preparado será a preguntas el juez la pregunta da va a esta ciudad de vergüenza además cuando pero quería contarlo de juntar oiga yo he venido aquí a contar la historia no me lo preguntáis

Voz 0874 24:18 en fin yo otra cosa no está para Llum porque hace tiempo que no hemos actualizado el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Urdangarin a ver para salir de la cárcel así que la noticias que

Voz 9 24:27 sigue en la cárcel si no es en absoluto

Voz 5 24:30 ya que es que esa gran persona diga nada no le prestamos atención al que fue duque de Palma

Voz 6 24:36 el libro famoso libro

Voz 5 24:39 lo venda en lágrimas

Voz 6 24:42 aquí al lado del ojo porque luego se

Voz 5 24:44 con un brillante encima porque eso es lo bueno los actos públicos de la familia real

Voz 6 24:48 a los cuatro puntos en la mano esta de el hombre

Voz 24 25:03 no

Voz 0874 25:47 estamos con Llum Barrera con Virginia rigidez uy con Antonio Castelo hoy no está Pedro Aznar quizá porque estás reponiendo de la entrevista que le hizo esta semana ha

Voz 6 25:55 denuncia Isabel Bonig bonito bonito entrevistamos ni tarde bueno es que eso es una gran persona valenciana las fallas por supuesto

Voz 0210 26:08 todo una valenciana de bien lo que tiene el cojín con gel

Voz 5 26:14 en la radio y ha tenido a bien de pasar por Asuntos Internos el programa de Pedro Olea atraído mucho la pido es que gana mucha claro yo creo que ahí ella se equivocaría si Pedro Aznar dijo

Voz 0874 26:25 la sobrino voy para ya no está con él y le pregunto por la lista de Spotify de la gente del Partido Popular

Voz 28 26:33 pero yo tenía tipos la del PP pues Julio Iglesias y Norma Duval vayamos paro

Voz 6 26:39 lo que pasa es que habrá en la lista de Spotify de Pepe sí sí sí te puedo asegurar que no que no sabe lo que es Spotify aquí el problema es un poco más allá además con sus dicen es

Voz 5 26:53 sí era tierra mira Andrea Levy le gusta Nacho

Voz 0874 26:56 o sea que si estaba haciendo vosotros Antonio tú tienes un montón de proyectos siempre relacionado con la comedia no has pensado en una aplicación para ayudar a cómicos a buscar locales entrevista ese tipo de cosas como demanda ayer de cómicos pues

Voz 6 27:10 es una mala idea la verdad ahora mismo soy yo la aplicación pero es tu cliente

Voz 5 27:15 esas pensar en ello pero no está mal

Voz 0210 27:18 uu durante mucho tiempo la figura del cómico programador que más ha Pim de cómicos los chulo daba los a sitios los manejaba

Voz 0874 27:28 cuando en muchas series americanas también de de ese personaje depende tu carrera es al fin y al cabo es famoso

Voz 0210 27:34 o sea pero que es en la del americano que tiene a todos los cómicos potente está Ali insiste que siempre te dan una tarjeta que pone estoy con George Stubbs heladas a que te a todo el mundo sabe quiénes George entonces todo no pongo teléfono para todo el mundo sabe quién soy

Voz 0874 27:46 pues eso mismo en el terreno de la música lo que ha ideado Esteve los peques se siguió de acústico muestra Esteve buenos días

Voz 29 27:53 hola buenos días eh vosotros es básicamente

Voz 0874 27:55 estabais con la figura del manager musical ya a través de una aplicación los músicos pueden encontrar lugares en los que toca entrevistas a las que ir lugares en los que pro

Voz 29 28:06 sí correcto es decir la aplicación que hemos lanzado para ellos sí Andrei pues sí hay en ellos tienen acceso cada mes más de ciento cincuenta ofertas musicales que eso es lo que tú acabas de comentar no pueden ser conciertos en bares restaurantes hoteles entre en radios actuaciones solidarias etcétera etcétera no un poco todo aquello necesario para poder ir impulsando tocando

Voz 0874 28:31 y vosotros os quedáis con una comisión de lo que ganen

Voz 29 28:35 bueno el modelo básicamente es que los artistas paga una suscripción ICO en esa suscripción me lo tiene acceso a todo un abanico de ofertas y conciertos ilimitados para inscribirse cada mes yo mismo tiempo con ello tiene acceso a subir su música Spotify allá pero Google etcétera hay que dársela cien por cien de sus derechos a gestionar las altas y las bajas en la Seguridad Social cada vez que les al concierto

Voz 5 29:01 eso es lo importante

Voz 6 29:03 el romanticismo a ganarse el IVA

Voz 5 29:08 pienso también en la jubilación

Voz 0874 29:10 claro hombre si contable vuestra esperanza supongo que será esta vez que alguno de ellos pues llegué a ser tremendamente famoso o exitoso y que ese acuerdo de vosotros luego como managers no

Voz 29 29:22 bueno no es nada yo creo que al final a la espera en vez que cada vez haya más músicos que puedan ir usando la plataforma muy y que podamos empezar antes no yo creo que más que nada es creo qué ha aprendido en día tocar la guitarra en Youtube pues pueda subir esa canción a y luego hacia su primer polvo en un bar y a partir de ahí empezar a andar

Voz 0874 29:42 algunas ya te digo que a lo mejor no serían necesarias eh

Voz 6 29:47 cuidado eh que eso está petando de cosas eh

Voz 0874 29:50 sí sí un niño de toda la batería pero bueno habéis presentado la aplicación con todos los servicios musicales en el en el vine que es la feria musical de Bilbao había ganado el premio a la mejor startup

Voz 29 30:01 Héctor el punta cuántos sois a actualmente somos entre diez y que bueno

Voz 5 30:07 está bien no hay muchos se usan los números Esteva están ahí ha volcado también trabajan

Voz 6 30:14 vale vale el otro día

Voz 0210 30:18 la de ayer estaba en un bar ya bien habló de una muy famosa que todos tenemos el móvil me dijo tienen a los a los currantes ha explotado los accionistas perdiendo dinero quiero a los directivos tío

Voz 29 30:34 a tiene Pedro

Voz 6 30:36 bueno pero tenéis que llegar a eso al punto de Carmel tampoco está de verdad que luego se arruine los accionistas explotando a trabajadores y que yo os vais Rice entonces que los clientes se preguntan pero bueno esto es como ganar esto es como dan dinero no lo

Voz 0874 30:50 antes esas venga este combate es EC hoy fundador de acústica suerte un abrazo

Voz 29 30:55 lo haré

Voz 30 31:03 hemos dedicado tiempo

Voz 0874 31:06 sí

Voz 30 31:08 netamente

Voz 25 31:27 hombre con un buen manager Miguel Ángel

Voz 0874 31:30 muchas cantantes habrían evitado situaciones como las que tú cuentas en tu libro no pues hola buenos días la verdad no se podrían haber evitado no porque al final la música ha sido común reflejó de

Voz 31 31:41 el de la sociedad no entonces pues lo que está pasando en la sociedad en los últimos sesenta años que marca el libro pues al final lo hemos hecho más que

Voz 0874 31:52 reflejarlo el libro es el achique son rockeras y Miguel Ángel bargueño periodista especializado en música ex compañero en los cuarenta autor de de este repaso a papel de las mujeres en en la música en relación con los hombres hay pocas cantantes sí ya hablamos de músicos desde luego guitarristas de mujeres que tocan la batería la proporción es mínimo si afortunadamente yo creo que se está viviendo

Voz 31 32:19 el mejor momento de las mujeres en la música que no quiere decir que esa ya a equilibrar la balanza no ves todavía quedará tiempo pero es verdad que hasta ahora no se ha vivido una una situación como la que estamos viendo actualmente en la que bueno otros sí que esas mujeres que que os a ese piensa en en los artistas que están ahora mismo en primera línea tanto en el rock el pop como la música alternativa pues pues hay muchos nombres de mujeres no

Voz 0874 32:43 yo diría que la mayoría incluso en muchos años los más vendidos no pueden llegar a ser conocida salga también no sí hombre claro a Joni Mitchell solía decir como haya una mujer grabando un disco haya un solo hombre en la sala se le va a poner en los créditos aunque ese hombre no haga nada

Voz 31 33:01 sí siempre es bueno pues sin duda o no de la capacidad de las mujeres digamos que en la música se otorgó el papel de creador de ella de que tenía capacidad de su visón escenario de provocar con todo lo que engloba el rock and roll a nombre no y a las mujeres se les adjudicó el papel de de compradoras de fans de consumidoras entonces claro pues cuando las mujeres hacían notar que llevaban un paso al frente pues se ha dudado siempre de su de su talento y bueno pues ahí tenemos los casos cabe que despunta una mujer pues empresa intenta Se sospecha que hay alumbre detrás no que sea el que sí que verdaderamente sabe no entonces bueno pues Times somos incluso en el caso de Rosalía más reciente mucha gente ha dicho bueno pero esto no hace Rosalía o hay un productor que ha le hace el disco no

Voz 0874 33:47 ni siquiera en la que piensan una productora

Voz 0210 33:49 sí sí eso es lo fuerte que es el Guincho no pero pero que ya está todo el rato produciendo los las canciones la ve además como es activamente saca fotos viéndola como me da órdenes a Ancic en Sevilla diciendo no eso ahí eso tal y luego ya lleva su carrera a lo bestia que decide con quién trabaja decide que se pone no es como que yo creo que es otro tal manera de verlo hoy mucha gente está viendo dejó esta Tian manda en su carrera que es lo suyo no

Voz 0874 34:18 a veces desaparecen también las mujeres de la primera línea eclipsadas por quienes las versiona por ejemplo está Canedo escuchamos pero todo el mundo y Elvis bueno pues la canción era de Pickman Mazón con una cantante de soul sin mucho éxito pero Elvis la escuchó popularizó la canción ella cobró una miseria por aquellos derechos la canción original existe

Voz 3 35:08 bueno

Voz 0874 35:10 hay muchos ejemplos como está muy grave

Voz 31 35:13 sí lamentablemente sí porque es que al final yo creo que que para llegar al momento actual porque el libro tiene un grueso de de su contenido está presente pero para llegar al momento actual digamos que que han tenido que ir acumulando historias como ésta poco a poco que cada vez fueron surgiendo más referentes femeninos que hicieran ha puesto las chicas jóvenes que con catorce quince años podían llega podían sentir la pasión por el rock y las ganas de compras es una guitarra y formar una banda que no pensaran que es que eso no era para ellas que podía pensar que por todo lo que le rodeaba que sale una cosa de chicos no momentos afortunadamente expuestos referentes que poco a poco sonidos sumando pues han hecho que esa esa esos estereotipos pues fueran cayendo

Voz 0874 35:58 como por ejemplo el de que él no hay buenas mujeres guitarristas caso de Jones que tú mencionas

Voz 31 36:03 sí sí sí sí hay un capítulo que que dedico a esa a esa a la trastienda de la música no las mujeres que a lo mejor no yodo como como artistas grabando discos pero bueno pero que han sido pues guitarristas como Jones o han tenido dirigido compañías discográficas productoras está el caso de Sylvia Robinson por ejemplo que fuera mujer que popularizó produjo inédito uno de los primeros clásicos de la música rap pensamos en el rap todo lo que ha sido después con todas las connotaciones machistas que tiene no en sus letras pues al final debe mucho a una mujer no todas esas historias yo creo que que al final cuando termina de leerlo Nice ostrás fuerte no cuando ves todo esto junto

Voz 0874 36:49 de hecho todas las también de reggaeton como el paradigma de las letras machistas pero si si sometemos a un proceso de revisionismo a uno de los grandes mitos del rock de ahí salen unos cuando escalofríos esos sí sí pues bueno volvemos

Voz 31 37:04 de antes que al final el rock era un reflejo de la sociedad no

Voz 0874 37:08 te recuerdas alguna letra que te llamará ha tenido que te escandalizar

Voz 31 37:10 mucha o Leire ahora bueno la verdad es que hay algunas de hip hop realmente duras Si terroríficas que realmente que hablan de menores que hablan de niñas menores con lo cual pues realmente terrible no por eso también yo uno de los motivos para escribir el libro fue que salvaba mucho de estas situaciones en otros ámbitos también de la cultura como en el cine todo el tema de Harvey Weinstein el mi tú y yo dijo es la música esto es un costaría caro y luego por ejemplo hablamos los casos de de maltrato que ha sufrido desde Tina Turner en Houston a Rihanna al final es como un cúmulo de cosas que él

Voz 0874 37:53 pero no solamente contar estas historias como maestro

Voz 31 37:55 esta sino la segunda parte ya celebra es un poco tienes una celebración no de lo que han conseguido las mujeres las que han brillado en el rock los Camón brillado ya han liderado tendencias en el soul en el pop pero al final todo eso junto pues pues deja ahí uno se un poso yo creo que que espero que que hay que pensar

Voz 0874 38:15 tú mencionas una cosa que Cornell lo dijo hace doce años doce años ya verás que he leído ahora es sorprendente le preguntaron una entrevista qué consejo le daría a las jóvenes que empezaban en la música ella contestó que no fueran nunca a la habitación de Harvey Weinstein

Voz 31 38:31 o a usted si os traigo inquietud en una enorme alfombra roja y le preguntan bueno pues al final es que no se la música también a veces siento que es un poco el patito feo no quiere que se habla menos de lo que pasa la música ahí pues ahí tienes una tía como lo que

Voz 0874 38:46 que ya estaba también un indicio de lo que hacía que investigara la primera

Voz 31 38:49 bueno algo de las primeras que dijo bueno aquí está pasando esto no

Voz 0874 38:52 eso hizo no

Voz 4 38:55 hombre muy cuerdo pero sí

Voz 0874 38:57 Sinéad O'Connor también novelas bastante veían el libro es un personaje muy particular también con muchos problemas personales no o de salud mental ella escribió una carta diseñado cuando ahora Miley Cyrus decía no les importamos nada no tiene nada de empoderamiento el mensaje de que se te valore más por tu atractivo sexual que por tu talento para la música te harán creer que lo has hecho porque querías Éste es también es una línea por la que es difícil andar no saber hasta qué punto efectivamente sí yo creo que sí

Voz 31 39:27 vamos viviendo en un en un momento de transición hacia una situación mejor Ike desde infinidad de puntos es difícil de de ahí como confusión al respecto de todo esto porque de repente que Miley Cyrus aparezca en un vídeo desnuda encima de una bola de demolición o que aparezcan dobles en varios vídeos lo que Beyoncé siempre salga como exuberante y sexy de repente ellas no defienden diciendo que que es un algo como de empoderamiento femenino no porque es una elección suya no eran impuestos sino que ellas quieren mostrarse así pero por otro lado hay mujeres como sino a esta carta Miley Cyrus y otras Annie Lennox también que dicen está siendo víctima del machismo no si optan por eso entonces hay yo por eso digo que creo que estamos en un momento de transición en en el que es difícil saber si eso está bien o está mal hombre pues yo creo queden en punto de vista del momento que es una elección personal pues ya cambia totalmente

Voz 2 40:27 Miley Cyrus que han dado un giro bestia también no en su carrera ha cambiado mucho su rollo

Voz 31 40:32 si primero se quitó con vídeos como este esa imagen de repente

Voz 5 40:37 además una no

Voz 31 40:40 hasta ahora digamos que estaba también quitándose de encima ese esa otra etiqueta no de provocadora

Voz 0874 40:48 sí eso lo superas dos ejemplos o dos músicas que queremos escuchar desde luego muy distintas una sexta es fantástica del año sesenta y tres con imagen de ingenua adolescente pero grabando una canción de autoafirmación femenina

Voz 31 41:21 ese llamar judo no como como me pues es si efectivamente pues uno de los primeros himnos no feministas y al final no no venía de una chica que tú puedas es decir que que formaba parte de ese movimiento de los años sesenta no de liberación de la mujer sino que era una cantante pop aquí bueno pues pues al final tuvo que fue una canción que tuvo muchísimo éxito y que te dejaba claro en la letra de no no me no me posa es no no te pertenezco yo puedo hacer lo que quiera con mi vida salir con mis amigos Si entonces pues bueno por eso te digo que ha sido como batallitas puntuales que se han unido como hablando individualidades que poco a poco han ido formando

Voz 0210 42:04 les digo tiene bastantes de ella tiene y también de también dijo lo que me da la gana tiene unas cuantas él en vigor

Voz 0874 42:16 es que hay que ser Starwood orgullosos los americanos tenían por nosotros teníamos a

Voz 33 42:22 no yo no soy una seña Aysén con siempre en Brno

Voz 0874 42:40 la parte de su discografía tiene este tipo de mensajes no totalmente fíjate no

Voz 31 42:45 el capítulo que dedico a España es una de las historias que que queremos resaltar el porque al final muy jovencitas Eva Londres luego se va París AIS empapado de todo lo que es la cultura de la de la son son los grandes compositores franceses cuando vuelves

Voz 0874 43:01 España pues ficha una compañía

Voz 31 43:03 qué dice vale pero vamos vas a cantar estas canciones de Juan Carlos Calderón de Perales porque digamos que no confiaban en que una mujer fuera capaz de componer entonces claro entonces dice bueno luego por fin cambiar de compañía Se fue Pavón días cuando publicó este tipo de canciones en las que es verdad que que gran parte de su discografía pues celebra esa figura de mujer que independiente higa parte también otras canciones que que bueno pues denuncia no la el sometimiento que que los hombres intentó imponer

Voz 25 43:58 yo ya

Voz 6 43:58 Miguel Ángel bargueño autor de la chica

Voz 0874 44:01 son rockeras publicado por Cúpula ahora vuelve a los cuarenta tienes de turno

Voz 31 44:06 bueno sí estoy cuarenta alguno Vilar así que nada ahora en cuanto

Voz 0874 44:12 el cuarenta y estoy seguro de que de que más de más de veinte Socorro de mujer pues mira actualmente actualmente se sí sí oye que gracias a acercarte solamente reclama pasillo pero te agradezco a hacer

Voz 5 44:25 sí yo yo de gente hablar con nosotros

Voz 0874 44:29 era Virginia riesgo Antonio Castelo gracias compañeros Javier

Voz 35 44:34 I like me gusta

