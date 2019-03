Sábados y domingos, días como los demás

Voz 1235

eran muy incómodo pero agradable salir de casa de vez en cuando y encontrarlo todo cerrado obtenía la impresión de que el mundo o por unas horas se había acabado lleno de gente ausente y de persianas bajadas era la esencia de los sábados y los domingos que Terol negaban casi todo no importaba donde mirase reinaba el aburrimiento en los escaparates en las oficinas en los semáforos en las paradas de taxi cuando los fines de semana resultaban una porquería de verdad no sabía es que hacer porque los negocios no habría la vida poseía un encanto in traducible que no tenías claro si era encanto basura pero en algún momento el fin de semana dejó de ser aquello empezó a ofrecer las mismas prestaciones que los días de entre semana y ahora sí que es un maldito asco todo está abierto da pena ver cómo sábado y domingo se esfuerza en actuar como si fuesen martes jueves no hay casi nada que no se consiga hacer los fines de semana excepto que vuelvan a abrir las miles de pequeñas tiendas que desaparecieron para siempre en parte porque quisimos que los sábados y los domingos pues en días como los demás