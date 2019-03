Carrusel Madrid (16/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid con Borja Cuadrado

Voz 1704 00:05 buenas tardes a todos a todos bienvenidos a Carrusel Madrid desde ahora ya estará uno os vamos a contar la última hora del deporte en la Comunidad ya sabéis como siempre nos podéis sintonizar en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es y en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid Jornada veintiocho en primera división tenemos un sábado repleto de partidos para nuestros equipos para empezar desde las cuatro y cuarto Real Madrid Celta con un claro protagonista la Zinedine Zidane que afrontará el primer partido de su segunda etapa como técnico vista desde las seis y media Athletic Atlético de Madrid con la intención de recuperar la moral tras la eliminación europea ante la Juventus y para cerrar nueve menos cuarto en Leganés Girona o los pepineros intentando sellar cuanto antes la permanencia no podréis escuchar desde las ocho y media en Carrusel Madrid en el ciento cuatro punto tres mañana doble cita crucial a las seis y media Valencia Getafe con los azulones intentando consolidarse en zona Champions Villarreal Rayo Vallecano en un duelo crucial para la permanencia allí está en Segunda División el Alcorcón recibirá hoy a las ocho y media el Tenerife y el Rayo Majadahonda visitará mañana a las seis al líder Osasuna en fútbol femenino cita histórica para mañana Atlético de Madrid Barcelona desde la una con sesenta y ocho mil espectadores en el anda metropolitano en baloncesto jornada veintitrés de la Liga Endesa hoy veinte treinta Montakit Fuenlabrada Valencia Basket mañana a las doce y media Real Madrid Baksi Manresa ya a las seis y media Barça Lassa Movistar Estudiantes en fútbol sala hoy a las seis y media Movistar Inter Bishop que Uma con Nacho Sánchez en la técnica Toni López en la producción es pues Carrusel Madrid arrancamos

Voz 1704 01:43 siete seis esta macro se mete en la banda

Voz 1704 02:14 juntos han aportado desde caros el Madrid que viene como veis repleto de cosas hoy es un día especial para el madridismo vuelve el entrenador que ganó las tres últimas Liga de Campeones Zinedine Zidane Real Madrid Celta desde las cuatro y media seguramente con un gran ambiente en las gradas del Bernabéu por allí está ya Mario Torrejón cuéntanos Mario muy buena

Voz 0699 02:31 las olas Borja muy buenas Carrusel Madrid desde los aledaños del Santiago Bernabéu donde ya va habiendo ambiente ya va habiendo color es verdad que todavía es pronto quedan muchas horas para el partido pero el día es fantástico en Madrid vamos a alcanzar estamos alcanzando ya de hecho los veinticinco grados de temperatura hace un sol espléndido así que merece la pena venir al fútbol aunque eso sí no se ha vendido todo el papel entre XXXV ciento cuenta euros vamos a ver el último tirón en taquilla y también la respuesta de los socios aunque es un día que apetece venir al fútbol comer por aquí por los alrededores del Bernabéu Iber la rentrée el reencuentro de Zidane con los que fueron sus aficionados hasta hace diez meses recordemos el último partido Victoria frente al Liverpool en la Copa de Europa hoy cumple Zinedine Zidane ciento cincuenta partidos en el banquillo blanco seiscientos partidos para Ramos con la camiseta del Real Madrid y novecientos para Florentino Pérez como máximo dirigente del conjunto blanco lo dicho va a haber muy buen ambiente eso sí no se va a llenar el estadio para ver este Real Madrid Celta en el regreso de Zidane

Voz 1704 03:25 contaremos en Carrusel Deportivo hoy el nuevo San Mamés acoge un clásico entre los clásicos Athletic Club Atlético de Madrid día importante para que el equipo rojiblanco madrileños recobre el amonal tras el batacazo europeo de Prim vamos a la capital vizcaína a conocer la última hora Pedro Fullana muy buenas buenas tardes

Voz 3 03:40 es el Atlético de Madrid y concentrado en su hotel de concentración aquí en Bilbao a pocos minutos del estadio de San Mamés donde va a tratar de espantar los fantasmas y las dudas resurgir tras el batacazo de Turín para seguir agarrado a la Liga Simeone va a cambiar el sistema para ser más ofensivo iremos de inicio al tridente Griezmann Diego Costa y Álvaro Morata Saúl vuelve al lateral zurdo sin margen de error para el Atlético de Madrid en San Mamés a las seis y media de la tarde

Voz 1704 04:07 en Carrusel Madrid queremos agradecer un sardo más la fidelidad de nuestros oyentes hoy tenemos premio de los buenos cuéntanos Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 04:15 es hola Borja muy buenas pues el ghanés juega esta tarde contra el Girona y el Getafe juega mañana en Valencia pero la próxima jornada que hay primera dentro de dos semanas justo contando desde hoy hay derbi en el colisión juegan Getafe Leganés y para celebrarlo queremos regalar una entrada doble para que nadie se pierda ese partido como es la cuarta vez que se enfrentan Getafe Leganés en Primera a la cuarta llamada que llame al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos diga que quiere esas entradas les regalamos dos para que vea en ese partido el treinta de marzo a la una de la tarde en el coliseo llamada al nueve cero dos catorce sesenta sesenta la cuarta llamadas a la hierba

Voz 1704 04:51 nada habrá que estar muy atentos y uno oyente maíz

Voz 1704 04:56 dos apuntes más en la portada de Carrusel Marie fin de semana repleto de baloncesto jornada veintitrés de la Liga Endesa como llegan nuestros tres equipos Marta casa Solà

Voz 1509 05:04 qué tal Borja muy buenas pues si fin de semana de mucho baloncesto el que tenemos por delante empezando por esta misma tarde a las ocho y media partido importantísimo para el Montakit Fuenlabrada los de Jota Cuspinera que son decimosexto a una victoria sólo de los puestos de descensos reciben al Valencia Basket mañana será el turno de los otros dos equipos madrileños el Real Madrid recibirá en el Palacio de los Deportes a las doce y media al Baksi Manresa ya veremos cómo les funcionan las piernas a los blancos tras el esfuerzo y al agotamiento propio de jugar y viajar a Rusia para jugar en la Euroliga ganaron a Cindy presumiblemente jugarán sin Gustavo Ayón que termino precisamente renqueante en ese partido de un tobillo y mañana también por la tarde a las seis y media será el turno del Movi Star estudiantes envite complicado para los de Josep María Berrocal visitan la pista del líder la pista del Barcelona

Voz 1704 05:47 en Fórmula uno comienza la temporada con el Gran Premio de Australia esta madrugada ha disputado la calificación pole para Lewis Hamilton decimoctavo el madrileño Carlos Sainz en su debut con McLaren no ha entrado en la Q2 porque en su vuelta buena se ha encontrado con el Williams de Robert Kubica parado en mitad de la pista

Voz 0360 06:02 increíble la la mala suerte no porque venían a vuelta muy buena para meterme en en el top ten y pasar a la Q2 fácil y me he encontrado Williams para o en mitad de con un pinchazo en mitad el último sector el detenido que que evitar perdió dos o tres décimas me han costado

Voz 1704 06:19 todo esto y todo esto y mucho más en Carrusel Madrid hasta la una de la tarde

Voz 1704 07:21 como debe ser con la colaboración de laboratorios armas y errar

Voz 8 07:30 tomé la decisión de no seguir en el cargo de entrada

Voz 1704 07:34 de Madrid

Voz 9 07:36 bienvenidos a este acto de presentación de gusto entre la espero

Voz 2 07:42 es para estarlo

Voz 1704 07:45 era un córner que para que están de cachondeo

Voz 2 07:47 yo tengo boleros

Voz 11 07:51 da igual a cabo de Julen Lopetegui

Voz 11 07:59 Trajana bancario revertir la situación fue campeón de Sergio Ramos está sufriendo aquí en el palco de la casa madre bajo el presidente del Real Madrid Sergio Ramos Si bueno

Voz 2 08:17 porque llevamos una temporada de mí

Voz 13 08:20 pero viviendo lo que estoy viendo eh

Voz 0699 08:22 me gustaría mucho pensar que sonaría a partir de mañana seguiré

Voz 11 08:25 sí que sirva

Voz 2 08:27 la escolta casa demostrarse una vez más no puedo decir y aquí estoy

Voz 1704 08:44 han pasado dos cientos noventa días desde que Zidane dirigiera por última vez al Real Madrid en el Santiago Bernabéu fue un doce de mayo el año pasado dos mil dieciocho en una victoria por seis cero ante el Celta y hoy precisamente ante el equipo gallego va a volver el Kiir a un equipo que se encuentra en una situación delicada que está eliminado de Champions en Copa que está a doce puntos del Barça en Liga pero con la sensación de que vuelve el optimismo vamos a conocer la última hora del conjunto madridista Javi Herráez qué tal muy buenas hola qué tal

Voz 15 09:11 Carrusel muy buenas pues el debut de Zinedine Zidane en el banquillo del Santiago Bernabéu lo va a hacer con bajas no está Casemiro por sanción no estarán y Carvajal ni Lucas ni tampoco Vinicius amén del ya conocido Marco Llorente los cuatro por lesión Casemiro por sanción vamos al que se inventa Zidane pero yo espero un equipo ofensivo que Bale Isco hizo Bayos entre ustedes van a tener dos puestos en el centro el campo y evidentemente arriba junto con Asensio y Benzema fijos también el centro del campo Modric Kroos fijos en defensa toda vez que está deseando Carvajal jugará Odriozola Izquierda creo que Marcelo legar la mano Arregui Lon junto con Varane y Sergio Ramos como pareja de centrales y el portero de momento Thibaut Courtois Éste es Zinedine Zidane el nuevo salvador del equipo blanco

Voz 1994 10:04 el deberes de de todos los jugadores de todos las gente que trabaja aquí es creer hasta el final y nosotros tenemos once partidos y lo que queremos hacer es ganar los once partidos lo bueno es que son buenos todos importantes es que sean todos todos listos saben que qué no falta once partidos yo voy a contar con con todo yo voy a contar con Isco oí y con los demás a tope Ibiza a todos los jugadores muy metido y es es lo más importante

Voz 2 10:39 pues vio a los jugadores muy metidos y eso es lo malo

Voz 1704 10:42 es importante este partido lo va a aumentar lógicamente en Carrusel Deportivo Álvaro Benito Mister qué tal muy buenas qué tal buenos días y me imagino que bueno pues hoy es un día importante en el día de número uno de la de las

Voz 0298 10:52 de construcción como esperas que que sea el Real Madrid de Zidane

Voz 0104 10:57 bueno todavía es muy pronto para para ver cambios drásticos no yo creo que que poco a poco irán viendo los matices que que ya puso en su primera que estabais seguramente pues cosas diferentes porque los entrenadores no son los mismos eh según pasan la temporada ningún pasan los años vas puliendo cosas va quitando cosas diferentes también debe es que pueden funcionar mejor pero bueno hay que dar tiempo luego yo creo que no hay no hay ninguna presión no los resultados obviamente la exigencia de la camiseta que lleva te obliga a ganar y además a un buen nivel pero pero bueno que es impresión que lleva ya puliendo las cositas viviendo también que necesita o qué cambios quiere ver qué hombres necesita de cara

Voz 1704 11:42 a la próximo pero yo desde luego hoy hay jugadores que como viene hemos contado en Carrusel bueno hemos vivido viviendo durante toda la temporada no han tenido un papel importante algunos en el caso de Isco o Marcelo al final e incluso un rol marginal Bailey Asensio por ejemplo tampoco han sido muy felices no por momentos no sé de todos estos jugadores que

Voz 0298 12:01 con Solari pues han llegado incluso a desconectarse en alguna forma quiénes crees tú conociendo un poco ácida en que van a ser los que más bolo les va a dar los que van a salir como principales favorecidos

Voz 0104 12:12 pues los que se lo ganen es que al final el campo te da y el campo de quita es cierto que de todos los entrenadores a todos los que vemos el fútbol tenemos nuestras preferencias nuestros gustos ha gustado un tipo de juego un tipo de fútbol un tipo de jugador pero bueno en el Real Madrid está lleno de buenos jugadores Zidane demostró en su etapa anterior que una de sus virtudes fue contar con o útil izar a toda la plantilla tener a todos motivados en a todos enchufados yo creo que es una de sus características una de sus virtudes como técnico de lo intentará volver a hacer no que que todos se sientan útiles en el equipo pues tener una buena versión de casi todos porque es cierto que bueno al mejor Asensio sirve todos esperábamos esta temporada que energía era visto ya no será visto yo creo que es un jugador que tiene que ser muy importante en los próximos años en el Real Madrid fue también

Voz 0886 13:03 yo creo que es un jugador con una calidad diferencial lista

Voz 0104 13:06 yo no pues no ha participado más de lo que que no hay el nivel de los últimos años donde ha sido muy determinante en la consecución de los títulos pues pues una de las alguna de las asignaturas que que obviamente el técnico en una vez obligaciones pues esta sacar el mejor rendimiento que todos

Voz 0298 13:23 bueno ahora cerramos contigo Álvaro pero vamos a aprovechar que tenemos a nuestro compañero Gonzalo Conejo que lo hemos bajado el hemos mandado a Gran Vía las calles del centro de la capital un poco pues para testar no para ver cómo vive el madridismo el día número uno de la segunda etapa de Zinedine Zidane así que proyecta Gonzalo cuéntanos cómo vive el marisco la previa el marisma previa este primer partido decidan cuéntanos Gonzalo tal Borja

Voz 10 13:44 os estamos aquí en la puerta precisamente de la tienda del Real Madrid de Gran Vía con dos madridistas

Voz 0298 13:50 de pero muy buenas ha

Voz 10 13:52 hola buenos días o ilusionan esta este reestreno de Zidane en el banquillo blanco a mí me ilusiona mucho a veces

Voz 16 13:59 de esta tarde y no rock quitamos llave encima

Voz 10 14:03 y aquí también también la verdad es que la llegada de Zidane va a poner un poquito de orden los padres les respetan yo también es importante lo que pase en verano los jugadores que tienen que salir sobre todos los fichajes que hay que hacer uno que tiene que salir pensáis sonó Isco no yo creo que Isco podríamos darle otra oportunidad

Voz 16 14:21 yo disco no lo vendería ni de coña Isco es máquina o al fútbol impresionante y problema que ha tenido que ya tiene ahí un rifirrafe con el anterior entrenador Solari pero ahora con Zidane Gale Bale está en el banquillo como el año pasado

Voz 10 14:37 saque qué crees que Gareth Bale en el banquillo y siempre lo hará Isco seguirá este verano seguirá este verano seguros tú piensa que ese disco va estar en el banquillo va a estar en el once hoy yo creo no sé si saldrá en el once ocho les dará minutos ya en la segunda parte pero yo creo que sí que va a jugar entonces ilusionados no ilusionado muy contento pues ya ves Borja el madridismo ahora mismo ilusionado a un par de horas de que comience el primer partido de Zidane en el banquillo del Real Madrid

Voz 0298 15:05 bueno pues ahí están las palabras de Gonzalo el público quiere y no tanto a Velilla rápidamente para cerrar contigo Álvaro el Madrid que está a doce puntos del Barça cinco del Athletic que que va segundo siendo realistas cuál sería el objetivo para que acabe

Voz 10 15:17 la la la temporalidad afronta con optimismo la siguiente

Voz 0104 15:19 sí dirige de el para el Real Madrid no va a acabar bien la temporada aquí estamos obligados siempre a ganar y a ganar títulos importantes y encima pues el año después de haber de haber tocado la gloria de una manera consecutiva es cierto que la etapa la etapa que ha vivido es un poco irreal y que supera cualquier y de su posición optimista no de estas últimas temporadas ha vivido una época irrepetible pasará la historia del fútbol moderno como ganar Champions en cinco años tres de manera volvió a yo creo que no lo volveremos a ver o con por patinando imposible volverla a ver entonces el año después de que te todo esto pues no ganar nada es un año duro no pero pero bueno si ves da la gente optimista con la vuelta de Zidane obviamente pues reconstruir otra vez a a un equipo ganador que yo creo que hay que hay muchos ingredientes todavía en la plantilla muy útiles para para seguir ganando reforzar este verano alguna manera acertada con jugadores que te que te den ese salto de calidad otra vez para pues para volver a ganar no es recobrar el hambre de ganar que también eh por humanos somos así nos hacíamos de todo rápidamente y y el deportista Lepage igual no es difícil motivar a alguien con con ganar cosas que ya ha ganado mucho porque es que no te juegas más cosas que las crías a nadie no hay una cosa nueva que jugarte la temporada esta temporada no había será ganar otra Champions más poder ganar una Liga más pero cosas que ya ganó este grupo jugadores no pero cuando vuelve otra vez a poner los pies pero como pasto esa temporada pues yo creo que puedes encontrar claves la motivación de devolver a saborear grandes títulos

Voz 17 16:57 gracias Álvaro te escuchamos esta también Carrusel no Borja

Voz 0298 17:00 enfrente del Real Madrid a todo esto llega un Celta que está en puestos de descenso ojo se la juegan hoy en el campo madridista después de perder en Balaídos frente al Betis como llegan los celestes Paula Montes muy buenas

Voz 18 17:12 qué tal Borja muy buenas pues imagínate en una situación delicada cojan fijábame conseguir pero la mala noticia sigue siendo que ya más una serles más bajo Rafa no va a estar después del padrón se espera que se recupere el internacionales para precisamente los partidos consideramos finales como son el del Villarreal y el Huesca uva Joan capitán del Celta adaptarnos a este partido supuesto que en la que era lo va a ocupar Kevin que se recuperaba semanas de la lesión para que tengáis en cuenta un dato lleva el Celta sin marcar gol un mes doscientos setenta y dos minutos y el hombre

Voz 0886 17:49 llamado a suplir la ausencia Aguasch que formamos

Voz 18 17:52 los estándares espectacular comer a Maxi Gómez pues ya lleva ocho jornadas sin estar fuerza en el Celta un grave problema con el gol sin Yago Aspas

Voz 0298 18:00 gracias Paula

Voz 18 18:01 hasta luego saludo que tendrá otro gran

Voz 0298 18:03 sí media en San Mamés Athletic Atlético de Madrid el partido después de la eliminación de Turín

Voz 20 18:40 la sentencia Barroso el arreglo

Voz 1704 19:22 en manos de contraste para el Atlético de Madrid de la euforia por el dos cero ante la lluvia la tremenda decepción por el tres cero de Turín hoy vuelta a la realidad seis y media en ves vía para que los del Cholo remonte el vuelo de la capital vizcaína Pedro Fullana última hora muy buenas hola qué tal

Voz 1415 19:39 muy buenas bueno pues un Atlético de Madrid que es evidente quiere resurgir después del varapalo tremendo recibido en la Champions esa eliminación ante la Juventus de Turín no tiene otra necesita la victoria hoy ante el Athletic de Bilbao en San Mamés para seguir agarrado a la Liga hay opciones no muchas de el título de Liga pero quieren apurar las es un poco lo que ya han decidido en el resto del Atlético de Madrid luchará hasta el final mientras haya opciones y a partir de ahí luchar por el título y si no puede ser eso pues la segunda posición que también sería bonita quedando

Voz 1704 20:08 por delante del Real Madrid íbamos a ver vale

Voz 1415 20:10 antes cambios en el equipo de Diego Pablo Simeone ante las bajas recordamos las últimas de Savic de Arias esto va a hacer que Juanfran pase lateral derecho que Saúl vuelva al lateral zurdo y sobre todo la gran novedad veremos por fin arriba a los tres juntos de inicio al triplete al tridente delantero con Álvaro Morata Antoine Griezmann Diego Costa

Voz 1704 20:30 bueno pues esa es la gran noticia ese tridente de las

Voz 21 20:33 Atlético de Madrid que desde luego pues eh

Voz 1704 20:36 estando en forma es de lo mejorcito que hay en el mundo pero como decíamos Pedro Ésos son los tres que van a estar arriba pero de nuevo muchas bajas creo que ya son cuarenta y tres este año no con algunos que se suman tras el partido de Turín

Voz 1415 20:48 si contamos realmente las lesiones son cuarenta y dos lesiones durante toda la temporada cuarenta y tres si Vitolo que de momento está fuera por molestias se confirma que tiene otra lesión así que son demasiados lesionados esta temporada en el Atlético de Madrid prácticamente la inmensa mayoría en torno al ochenta y cinco por ciento son lesiones musculares eso ha hecho que ya no sólo esta semana sino que gran parte de temporada el foco se ha puesto sobre el preparador físico porque no es normal que un equipo tenga tantas lesiones y sobre todo lesiones musculares como el Atlético de Madrid otra vez una recaída de Vitolo que prácticamente viene de no jugar el último mes jugó ante el Leganés y tuvo dieciséis minutos ante la Juventus de Turín en la lesión de Savic que jugó ante Leganés no jugó en Turín la lesión ahora de áreas con el definitiva demasiadas lesiones esta temporada como digo ya son cuarenta y dos confirmadas con las de arias Si sale

Voz 1704 21:42 en rueda de prensa además del Cholo Fuji que contó el técnico

Voz 1415 21:45 argentino fueron clínico argentino que entonó un poco el mea culpa de la eliminación de Turín que defendió a su equipo que defendió a su grupo de trabajo hoy él tiene claro que si hay que buscar culpables responsables por la eliminación

Voz 1704 21:59 de la Champions que miren a él

Voz 0501 22:01 yo no tengo absolutamente nada sino simplemente agradecerle desde el primer día que sigue como futbolista hasta hasta el día de hoy la crítica tiene que estar claro si el reponsables ocho para todo el otro día el responsable del partido Puyol y obviamente si la visión será tiene que agarrar con Alien conmigo

Voz 1704 22:23 pues tan sólo las palabras del Cholo Simeone en la previa del partido gracias Puyi hasta luego un partido en el cual lógicamente bastar también la voz del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas qué tal Borja muy buenas bueno te la lo primero ha llamado Marquínez para llamaros pinchos

Voz 1576 22:37 eh a esta hora de la mañana no pues ya te cosa que ya te digo el asunto que si no lo hace bueno

Voz 1704 22:44 lo hace al final no olvides llevar la cartera para no llevarte un disgusto a última hora si no que ya no es seguro que sí bueno de tala es día de luto lógicamente una semana de luto en el Atlético de Madrid

Voz 21 22:55 la derrota de de Turín me imagino que ahora siete

Voz 1704 22:58 puntos de diferencia en la Liga ha llegado el momento remontara el vuelo no

Voz 1576 23:02 sí sobre todo de reencontrarse yo creo que lo del martes Borja como explicaba Pedro mazazo yo creo que nadie lo esperaba no porque no puede contra Juve sino por las formas sabe que el equipo no iba a comparecer que no iba a competir que no iba a ser en definitiva el Atlético de Madrid que ha sido los últimos siete años con victorias y derrotas y eso yo creo que ha hecho ha hecho mucho daño bueno pues se al final este es un equipo que se ha levantado de de dos finales contra el eterno rival de Liga de Campeones y que es capaz de de levantarse contra contra todo y eso es lo que tiene que hacer no le queda otra la empresa no va a ser fácil porque vas a uno de los campos más complicados como en San Mamés pero evidentemente ahora este equipo tiene que demostrar el carácter que tiene su entrenador y que tienen sus jugadores

Voz 1704 23:48 partido importante para que algunos remontó el vuelo no lógicamente la derrota de Turín dejó a jugadores señalados a Alemania

Voz 0298 23:54 templo Griezmann que decía que quería comer en la misma mesa también que Cristiano que Messi no estuvo a la altura no tras la exhibición de del portugués llegó que también es algo importante de aquí al final de temporada no que algunos a reivindiquen

Voz 1576 24:06 si el caso de en el caso de Griezmann a mi me parece que es tremendamente injusto lo que estamos haciendo todos cada vez que hacer un gran partido decimos que está un poco más cerca cada vez que hay un partido en el que no está bien que siempre se dice lo de la mesa creo que es un gran futbolista creo que ha sido el líder de la campeona del mundo que eso no lo pueden decir ni Cristiano ni Messi sin entrar en comparaciones y creo que no se está haciendo como digo una de Justicia el francés pero es evidente que él es el primero que tiene ganas de demostrar que lo de Turín fue un mal día suyo y de todos y que tienen que que mejorarlo

Voz 22 24:38 como él otros futbolistas que tampoco estuvieron

Voz 1576 24:40 altura en en la ciudad de turinesa por lo tanto como tú bien dices yo creo que es día de reivindicarse y también demostrar cosas como por ejemplo porque el hecho tanto de menos a Diego Costa para mí su jugador diferencial para este Atlético de Madrid porque a falta de quizá otros líderes naturales es un hombre tiene mucho carácter que faltó por ejemplo en Italia y creo que que su vuelta su regreso va a ser una bocanada de aire fresco por más que hay ausencias importantes para el equipo de Simeone

Voz 1704 25:08 ese tridente que nos decía Fullana que va a jugar hoy Diego Costa Griezmann y Álvaro Moratti por último

Voz 0298 25:13 qué tal las a ese comunicado ayer en agua del Atlético de Madrid con esas palmas de Gil Marín Yoko que es un poco mejor el Senado

Voz 21 25:18 lo que hay no es el Atlético de Madrid lógicas

Voz 0298 25:21 ante ha quedado eliminado la Juve es un equipo que aspira a ganar la Champions y como decía Gil Marín Un mal día a lo mejor no debe hacer perder la perspectiva de lo que está haciendo este equipo durante ya muchos años

Voz 1576 25:32 hombre yo creo que hay dos cosas yo creo que los los exprimió perfectamente yo creo que lo de Turín es una decepción tremenda eso no se puede ni ni se debe ETA parco nada es una decepción tremenda por las formas por la falta de de competir por un montón de historias pero tampoco se el olvidar que que este equipo que no hace demasiado tiempo Borja necesitaba invitaciones de Intertoto para poder acceder a competición europea y eso ha cambiado y es un equipo que se ha instalado en la élite por eso la exigencia y por eso cuando cayó ante la Juve es el martes te tiran de las orejas y estás en el disparadero yo creo que eso es lo que lo que tiene este Athletic

Voz 10 26:09 de Madrid que convivir ahora con la presión

Voz 1576 26:11 con con las expectativas que tiene Isabel sobrellevar

Voz 0298 26:15 bueno pues ese Athletic Atlético de Mary lo contaremos en Carrusel desde las seis y media la previa lógicamente abriremos el campo con las alineaciones a eso de las cinco

Voz 1704 26:23 en una hora fatal hasta luego un abrazo hasta luego

Voz 0298 26:25 queríamos hablar en Carrusel Madrid Coraline que estuviese vinculado a Athletic y Atlético de Madrid Si fijaos que Tony acaba de localizar a un mítico una leyenda don Javier Irureta

Voz 1704 26:34 oyen ahora Jabo qué tal buenas tardes hola

Voz 0298 26:36 buenas tardes desde lo primero gracias por estar en en Carrusel Madrid más guapo nada me dicen que ahora en cuanto terminemos de de hablar con usted Setién ir rápido a un homenaje que le van a hacer en Irún verdad

Voz 0886 26:48 sí efectivamente de tiene en la reunión anual de que veranos del Real Unión y entonces bueno estoy invitado y me van a hacer un homenaje Hay bueno para mí es un placer porque es el equipo con el que empecé aquí con el equipo de mi pueblo oí en me siento muy muy muy Hay bueno voy a ver si puedo alternar ideas que toda el homenaje se te da puedo desplazarme de de vuelta otra vez

Voz 0298 27:21 elevar tiempo va ir a San Mamés a a ver el partido lo tiene previsto estoy atleta de Madrid

Voz 0886 27:26 sí bueno me dependerá cómo se era la reunión como como vaya no pero estamos invitados además

Voz 1704 27:35 casualidad jugadores de

Voz 0886 27:37 de de la Atleti Hay Atlético Madrid o queremos jugaba en el Atlético de Madrid aquí muy cerca de una de viven hoy coche a Ferreira buena Aranzubía en Bilbao el etc pero bueno el club el Atleti no nos han invitado al palco Hay bueno me gustaría estar

Voz 0298 27:58 pues un detallado Porcuna Athletic Atlético de Madrid es un partido especial como especiales para para usted señor Irureta ocho años como jugador del Atlético de Madrid cinco años como jugador del Athletic equipo al que además entrenó le pudo preguntar con qué equipo va a esta tarde o me va a decir que con el empate

Voz 0886 28:14 no no yo con el que mejor juega hay

Voz 0298 28:18 no se moja es que se me

Voz 18 28:20 pues que no es evidente porque yo he visto a ocho

Voz 0886 28:24 años en el Atlético de Madrid y luego jugó en el Athletic cinco como muy bien ha dicho pues por lo tanto han sido Mis dos equipos en Primera División ya han significado mucho para mí no oí a los dos les quiero y quiero que pudiese ser que dan haciendo los pero bueno es va a ser un partido además complicado desde el punto de vista no porque el Atlético viene también de una de una semana dura Si bueno vamos a ver qué partido podemos ver

Voz 0298 28:52 cómo imagina que se ponen la cabeza de Simeone dos de los jugadores que han sido pues bueno desde que se jugó el partido el martes hasta el sábado me imagino que a nivel psicológicos partió bastante difícil no de preparar

Voz 1404 29:04 por supuesto es difícil no porque había puesto mucha mucha en la celebración de verdad el Arsenal en el Wanda Metropolitano que fuese etcétera todo desde fuera para que en el equipo a ver si podría llegar a una final años en casa va a ser un partido de difícil eh y vamos a ver qué decisiones tomadas Simeone porque sí

Voz 1627 29:30 no vamos

Voz 1404 29:32 eléctrico Madrid son como muy muy igualado no dos equipos que nos tratan de un gol con defensas fuertes muy tenso estando muy bueno hay hasta ahora un poco también es el estado anímico de los jugadores del Atlético Colón

Voz 0886 29:54 cómo está ver si son capaces de revertir la situación quién ha sido el mejor jugador que ha entrenado hoy he tenido buenos jugadores eh buenos jugadores tampoco podía seguir no se ha habido jugadores como Fran Mauro Silva veo a mi hay ganan jugador que le tuve tanto en la verdad sobre la como en el Celta pues Karpin que era jugador muy muy ganador muy ganador Vitale coma aquí en la verdad y CD a él está muy bueno hay muchos jugadores de Julen Guerrero pero bueno hay diferentes diferentes conceptos lo que más yo creo que ese entrenadores entre detenido ahora bueno hay partidos que hay momento tenía hasta siete jugar

Voz 1627 30:51 algo de eso ha sido ocho que que

Voz 0886 30:54 están entrenando en la en la Liga en Primera División España y luego otros en Segunda no pero ahora los Valverde Mendilibar Sergio quien en fin calidad allí en Segunda lo exacto bueno Cristóbal es que es que esté en Segunda etcétera y otros como Mary y Javi Gracia y tal que están en la Premier etcétera Hay eso para mí me reconforta bastante y cuando estoy con alguna vez con algunos de ellos pues bueno pues las bromas qué gastamos Si bueno ese juego yo estoy por eso también mucho pendiente la televisión porque casi siempre en todos los partidos tengo alguien que con el que pringar me porque le conocí entonces bueno y así

Voz 0298 31:51 pues esto señal de que de que algo haría bien en su carrera como jugador y luego como entrenador haya tantos entrenadores que hayan sido discípulos suyos Javier Irureta gracias por estar en Carrusel Madrid

Voz 0886 32:00 muy bien muchísimas gracias a vosotros

Voz 0298 32:03 yo hoy seguro que San Mamés vive un gran ambiente con este partido ante el Atlético de Madrid Última hora del Athletic compañero de Radio Bilbao Joan Martín buenas tardes

Voz 0838 32:09 hola Borja qué tal buenas tardes hay un ambientazo ya en Bilbao es un congreso de peñas que se está acercando ya en numerosos dando colorido a las calles de Bilbao se deja notar en la presente al final del Atlético de Madrid que ayer recibió el equipo y de qué manera en el hotel situado cerquita desde esta radio por cierto de Radio Bilbao

Voz 1704 32:26 un nombre propio en el conjunto rojiblanco de Raúl García que bueno

Voz 0838 32:29 a medirse a su Sheikh después de lo que pasó en el partido frente al Atlético Madrid en en el compromiso del Wanda va a volver a ser titular el navarro inseguros que quiere hacerlo bien ante sus ex compañeros is Us sus amigos que tiene unos cuantos en el conjunto colchonero un Athletic que busca una victoria que les vuelve a enganchar Borja a sus puestos europeos Hypo del soñar por pelear por algo importante de aquí a final de temporada

Voz 0298 32:51 gracias Iván un abrazo

Voz 1704 32:56 y el sábado concluirá a las nueve menos cuarto en Butarque con el Leganés Girona partido que vamos a vivir en Carrusel Madrid Elder a que está siete puntos de Europa ya ocho el descenso imagino que de todas formas hosco

Voz 0298 33:07 el discurso en Butarque pasa por la prudencia

Voz 23 33:09 si hablamos a través muy buenas

Voz 24 33:12 pues sí en tierra de nadie la Girona no estaba en otros puntos de la el descenso seis puntos por encima y lo que hay que romper hoy es una de las maldiciones se queda por romper de volvió a personal porque hace dos semanas ya rompió una de ellas que fue la de marcar ganara al Levante en Primera División hoy toca romper otra maldición que es la de ganar a Girona es una doctora que eso P Adega desde que subió a Segunda División hace cinco temporadas ha sido siete partidos cuatro empates y siete derrotas para intentarlo Pellegrini recupera a más de medio once titular de que la única baja que tiene es la de Agustín sea por lesión así que vuelve Jonathan Silva tras superar esa lesión de gemelo derecho vuelven después de cumplir sanción en el Metropolitano si Obama es Recio Óscar y Cuéllar así que va a ver muchísimo

Voz 18 33:54 cambios en el once con tan solo dos dudas

Voz 24 33:56 sólo hace tengo yo Cuéllar portero la titular a pesar del gran partido que hizo pública ante el Athletic los tres centrales van a ser o vas o Perú Diego Reyes lateral derecho para Unión veremos si claves se nota sirvió para la izquierda yo creo que va a repetir el ucraniano porque yo no da Silva solamente lleva tres entrenamientos en el centro del campo Rubén Pérez que os Carlos fijos así que veremos si les acompaña me fío o bética lo normal es que sea arreció que fue el que jugó ya ante el Levante y arriba veinte yenes IRI Pita por cierto Borja Munuera Montero con Iglesias Villanueva en el bar es la misma pareja que no pito en Butarque la mano al dúo a ante la Real Sociedad en la jornada dos Liga e Iglesias Villanueva es también ella estaba en el bar contra aquella patada de Luis Suárez Cuéllar en el Camp Nou en la jugada que suponía el empate a uno viene a Butarque un rival directo como el Girona decía ayer Pellegrino que es un partido muy importante pero que pase lo que pase no definitivo

Voz 1530 34:48 el partido es son tres puntos muy importante pensar en este equipo en el partido en estos puntos que ojalá podamos sacarlo adelante Si es así todavía no va a quedar mucho yo creo que no termina calidad que mañana por más que ganemos Se termina todo no

Voz 0298 35:09 bueno pues un partido que viviremos en Carrusel Madrid por cierto Óscar recuerda lo que decías en la portada de de este Carlos el Madrid que tenemos premio para los oyentes

Voz 24 35:16 sí porque quedan muchos bueno quedan dos semanas pero ya le digo a la gente a dos semanas de paro de fútbol en Primera para hacer amenazas dure va a tener muchas ganas de ver partidazo partidazo es el derbi el Getafe Leganés el próximo sábado treinta de marzo a la una de la tarde en el para que la gente que tenga ganas sigue PK hambre de fútbol en los pues los quince día no sólo pierde no queremos regalar una entrada doble para vivir en el coliseo pues partido esto solamente hay que llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta se lleva la centrada en la cuarta llamada porque la cuarta porque es la cuarta vez Borja que también se enfrentan en primera división nueve cero dos catorce sesenta sesenta y me acuerdo de dos entradas gratis

Voz 17 35:55 nueve cero dos catorce sesenta sesenta gracias Óscar hasta luego hablamos del Getafe

Voz 1704 36:09 partidazo mañana a las seis y media en Mestalla Valencia Getafe recordemos el equipo de Bordalás que está en puestos de Champions cuarto con cuatro puntos de ventaja sobre el Alavés cómo llegan los azulones Gonzalo conejo muy buenas de nuevo

Voz 1153 36:20 horas de nuevo pues llega en el mejor momento la temporada teniendo en cuenta que de los últimos quince partidos de Liga sólo ha perdido dos y han sido contra el Barcelona y el Atlético de Madrid es que mañana se enfrenta a un rival muy duro aún no tenemos convocatoria pero ya comentó Bordalás en rueda de prensa que tiene a todos disponibles salvo dos los dos lesionados de larga duración a Amat Vergara el técnico azulón sabe que será un partido duro pero que con la gran temporada que están realizando lo que quieren es disfrutar además esta semana ya han tenido una gran noticia la convocatoria Jaime Mata por la selección escuchamos al Zarra de la Liga tras la llamada de Luis Enrique y abordarlas que sigue sin pensar en Europa

Voz 1642 36:52 no es un día muy muy feliz sí la verdad es que ahora mismo

Voz 0501 36:54 podía haber dieran la noticia

Voz 1642 36:57 nada el tiempo todavía a disfrutar la mucho pero pero sí es verdad que somos un día inolvidable y un día de de muchas emociones pase lo que pase de aquí al final el campeonato en la temporada del equipo ha sido fantástica Blaise de Europa como si el Getafe bueno estuviese peleas no por eso tenemos que ir partido a partido quedan muchas jornadas en equipos muy importantes que su objetivo es es el nuestro no es el objetivo tenemos que pensar en el partido contra el Valencia sin más eh disfrutar del mismo

Voz 1704 37:29 Jaime Mata que lleva trece goles es existencias gran temporada básico en el que la básico Gonzalo también es además N'Diaye que sigue lesionado pero que está evolucionando ya de forma positiva verdad pues si el Getafe

Voz 1153 37:41 como decía tiene dos lesionado de larga duración Amat Vergara y ambos se encuentran el proceso final de sus recuperaciones en Leganés ya ha empezado a hacer bicicleta para forzar fortalecer su rodilla hice espera que pueda llegar en perfectas condiciones para la próxima pretemporada por su parte Vergara puede que si disputa algún minuto en lo que resta de Liga gracias Gonzalo

Voz 25 37:58 hablamos del equipo más necesitado del Rayo

Voz 1704 38:09 un Rayo Vallecano que se presenta mañana en el campo de la cerámica para medirse al Villarreal a partir de las seis y media partido que contaremos por supuesto en Carrusel Madrid con la peor Roig con la peor racha de la temporada si no me equivoco es son ya seis derrotas consecutivas novedades José Palacio muy buenas

Voz 18 38:24 hola qué tal muy buenas pues sí la verdad que la peor racha en el peor momento si no te diría yo el peor rival sino que puede ser el mejor rival porque ahora mismo que marca los puestos de la pasión el ratio que si ahora mismo penúltimo clasificado pero bueno tiene una sólo esos tres puntitos al Villarreal Villarreal que estamos viendo cómo está dando una de cal y la de arena puso el buena arrasando la Europa League con esa clasificación para los cuartos de final de la competición ya bueno pues en Liga no levanta también las cosas al equipo de Javi Calleja esperemos que lo aprovechen los hombres de Míchel que por cierto han hecho en un último entrenamiento en unos minutos hablar el técnico en sala de prensa y veremos a ver qué once alinea Borja porque yo creo que hay es la principal duda si sale con defensa de cuatro como es habitual más en casa como lo vimos contra el Girona o con defensa de cinco pero lo que está claro Borja esto es una chispa que te lo diga

Voz 1704 39:12 a ver otra semana consecutiva es que de Walker

Voz 18 39:15 dicho

Voz 1704 39:16 ahora ya encajan poco FAS no porque la semana pasada después de lo de lo del Camp Nou es verdad

Voz 0298 39:21 qué contraste la información que había en ese momento pero bueno menos mal que al final recapacitar en yo creo porque lógicamente jugar del puesto en el

Voz 18 39:26 no recapacitar Borja e perdona que te interrumpa pero no recapacitar la realidad es que no hubo reunión de la junta directiva no se reunió el consejo han visto haciendo el club básicamente porque no quiso el presidente Raúl Martín Presa porque el puesto de Michel luego ya no hay confianza Michel en toda la junta directiva y en la dirección deportiva de la Rota o sea que vamos no no ha dejado de ser entrenador del Rayo Míchel pues presidente

Voz 0298 39:50 bueno pues ahí está vamos a ver qué es lo que sucede finalmente con con Michel esa situación delicada también con la con la directiva lógicamente del equipo rayista gracias

Voz 17 39:57 sí hubo un abrazo seguimos en Carrusel Madrid

Voz 26 40:03 este es el parte el partido puede decidir el título de Liga con lo cual la afición lo sabes sabes que viene sabe lo que puede ocurrir y no sólo quiere es muy orgullosos de no hay billetes

Voz 1704 40:16 es Lola Romero máxima responsable del Atlético féminas en El Larguero el pasado jueves con Manu Carreño mañana cita histórica para el fútbol femenino se va a llenar el Wanda Metropolitano para el partido ante el Barça que puede decidir la Liga a favor de la rojiblancas Paco Hernando buenas tardes qué tal buenas buenas tardes bien porque desde el miércoles

Voz 1623 40:32 de la sesenta y ocho mil localidades del Wanda Metropolitano están agotadas el Atlético el Wanda Metropolitano el Atlético y el Barça buscan un récord histórico superar los cincuenta mil dos cincuenta y un mil doscientos once aficionados que vieron un partido de México es que se va a nivel mundial de aficionados en un partido de fútbol femenino en Europa lo tiene San Mamés con cuarenta y ocho el espectadores como tú decías el Atlético se juega la Liga puede dejar sentenciado el título si gana al Barça le sacaría nueve puntos a falta de seis jornadas un empate no es malo se quedarían soy punto por encima a falta de dieciocho para el final y un detalle muy bonito en el Atlético que ha puesto las placas de Amanda Sampedro de Silvia Meseguer it be Ángel a Sosa junto al paseo de la ley del Wanda Metropolitano que mañana a partir de la una magos ese partidazo esa final por la Liga ante el Atlético de Madrid el Barcelona

Voz 0298 41:21 es un detalle muy bonito por parte de la directiva el conjunto rojiblanco gracias Paco

Voz 1623 41:25 un abrazo Borja repasó

Voz 0298 41:28 los Liga Un dos tres esta noche Alcorcón Tenerife lo contaremos en Carrusel Marie cita importante para los alfareros Héctor González cuéntanos muy buenas

Voz 1643 41:34 qué tal muy buenas Borja e importante porque estará el Alcorcón a cinco puntos del Cádiz que marca la sexta plaza con el último tren para su

Voz 24 41:41 pese a esas plazas de playoff

Voz 1643 41:45 que lo tiren todos los hombres disponibles la gran duda es Víctor Casadesús que ha tenido molestias en los últimos días veremos si entran finalmente en la convocatoria que va dar Parralo antes del partido el Alcorcón que tiene muchísimos problemas en ataque sólo ha marcado siete goles en los últimos diez partidos pero bueno también está el Tenerife en una situación delicada hasta el conjunto chicharrero sin haber podido ganar fuera todavía lo que va de Liga decimosexto con treinta y dos puntos así que hoy tiene que ser un auténtico punto de inflexión para el Alcorcón para poder volver a estar en la zona de play off además juega el Cádiz esta tarde así que también pendientes de lo que haga el equipo que marca ahora mismo las Staples

Voz 0298 42:20 gracias Héctor y mañana partido muy complicado para el Rayo Majadahonda va a jugar en el campo del líder ante Osasuna novedades Caballero muy buenas

Voz 18 42:27 hola qué tal muy complicado para los males

Voz 0545 42:29 venga es porque el Osasuna es líder y todavía no ha perdido su casa en lo que va de temporada eso sí el Rayo Majadahonda llega con la moral por las nubes tras ganar al Alcorcón por dos a cero la jornada pasará hice encuentran pésimo quintos con treinta y tres puntos Iriondo no podrá contar con luso y Aitor Ruibal porque están lesionados y también te cuento Borja que el Rayo es el Atlético de Madrid están cambiando el césped del Cerro del Espino y se estrenará la próxima jornada del partido que dispute el Rayo ante el Numancia pero primero mañana ese choque complicado en El Sadar ante Osasuna

Voz 1704 43:02 como siempre turno para hablar de la Segunda B José Antonio Duro buenas tardes

Voz 10 43:06 a qué tal muy buenas como Leiva al fútbol de Madrid en estas últimas jornadas salud de hierro yo creo para por lo menos y de los siete equipos del Grupo I de Segunda B sí que se ha metido de la Cultural Leonesa como cuarta en estas dos últimas semanas pero era esperado y en definitiva si exceptuamos al Navalcarnero que está bastante pachucho al resto le va bien el Navalcarnero por lo menos no tenemos en planta vamos a decirlo así el otro día ganó y se quitó de encima diez derrotas diez semanas consecutivas sin ganar así que para cómo hemos estado ahora no estamos tan mal

Voz 0298 43:32 vamos con los partidos de esta jornada que es ya la vigésimo novena

Voz 10 43:35 muy pocos partidos en la verdad para este fin de semana dos se juegan esta tarde ambos son fuera de Madrid el Valladolid B Navalcarnero y el Atlético B ambos a las cuatro y media del domingo ya mañana se juegan el a dar Besance se y el Fuenlabrada Castilla este partidazo que desde el medio día se disputan en mata a piñón era allí en el Fernando Torres en García la Mata y Fernando Torres también a las doce recibe el Inter de Madrid en el Ángel Nieto es partidazo también a la Cultural y Deportiva Leonesa

Voz 0298 44:01 ahí hasta dos derbis en la matinal del domingo cuál es cuál

Voz 10 44:03 pero sin duda yo iría a ver el que enfrenta a segundo contra tercero es el gran partido de la jornada como decíamos en el Fernando Torres cincuenta y un puntos tienen los azulones que vienen además de empatar ante el filial del Atlético en el Cerro del Espino cuarenta y nueve es decir dos por detrás los de Valdebebas que la verdad que están en un buen momento de la temporada

Voz 0298 44:20 por cierto cómo le está yendo últimamente al Castilla la verdad es que

Voz 10 44:22 la verdad es bastante bien digamos que sin ser el filial el Atlético que goza de una salud brutal el equipo está sumando buenas sensaciones y sobre todo buenos puntos que es lo que hace falta sólo tres les separan de la cabeza el Atlético B así que no va mal del todo el asunto de los últimos siete una derrota nada más con posibilidades de todo para el filial madridista

Voz 0298 44:43 no hemos mirado este año a la Tercera División duro hay equipos conocía

Voz 10 44:45 desde ascender su puesto que sí por supuesto el Grupo siete de que goza también de buena salud Las Rozas esta primero destacado luego Getafe B Alcobendas Sport tribal el

Voz 1704 44:53 Móstoles tiene la misma fundación que a

Voz 10 44:56 esta plaza que está muy competida y por ejemplo el líder Las Rozas visita este fin de semana un campo histórico como es el Vall de Alcalá te cuento esto porque el líder del Grupo VII de Tercera ascendido en las últimas siete temporadas Inter de Madrid Atlético P San Sebastián de los Reyes Rayo Majadahonda tribal Valderas Puerta Bonita y Fuenlabrada todos ellos acabaron líderes todos ascendieron así que veremos y Las Rozas Se mantiene ahí arriba y veremos también cómo acaba el asunto a Segunda B

Voz 1704 45:21 tercero gracias dura hasta la semana que viene hacemos

Voz 1 45:27 Carrusel Madrid Borja Cuadrado si eres de los que no quieren

Voz 1 46:15 del Madrid

Voz 1704 46:29 tiempo de baloncesto en Carrusel Madrid como siempre como cada sábado Marta Casas qué tal muy buenas cola Borja muy buenas jornada número veintiséis de la Liga Endesa