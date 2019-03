Antonio Romero: "Bale es uno de los futbolistas que hay que enseñar porque tiene mercado en Inglaterra"

Voz 0239

00:05

qué cambia mucho la película es que antes necesitaba un lateral izquierdo y ahora sí que convence a Marcelo Marcelo se queda no hay uno mejor que él es que antes necesitaban un futbolista para cubrir los partidos que no juegue Modric Easy quiere a Isco y el club lo acepta yo no veo ningún está en Europa que mejore las prestaciones de un con forma en la posición en la que puede ocupar Luka Modric yo tengo una cosa clara va a venir un pelotazo el que pueda tener Florentino Pérez pero un pelotazo va a venir Bale está fuera yo creo que Bale está fuera pase lo que pase de aquí a final de temporada y estoy muy de acuerdo con lo que dice Alfredo que Bale entra en esa en esa parte de los futbolistas que hay que enseñar porque todavía tiene mucho mercado en Inglaterra eso significa dinero a partir de las doce vecinos que más arriba todo lo demás pero jugadores que estaban absolutamente defenestrados ahora tiene la oportunidad de volver a ser importantes eso lo cambia todo