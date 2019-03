Escucha las noticias de las 18:00 (16/03/2019)

Voz 0268

00:19

si hay un helicóptero sobrevolando la zona y seis furgones de la Policía Nacional al comienzo de esta manifestación en la rotonda de Carlos Quinto en Atocha estaba previsto que la marcha comenzara aquí a esta hora pero miles de personas llevan ya más de media hora manifestándose por el paseo del Prado esteladas lazos amarillos y carteles de los políticos catalanes presos también con el lema de la manifestación la autodeterminación no es un delito Icon urnas de cristal exigiendo dicen libertad para votar protestan también contra el juicio del proceso con gritos como no es un juicio es una falsa no suele catalanes vamos también personas de Mallorca El País Vasco Galicia a esta hora tranquilidad y ambiente festivo aquí en la manifestación