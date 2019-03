Álvaro Benito: "Hacía tiempo que no veía a Bale tan conectado"

Voz 1991 00:00 abrimos tiempo de sanedrín Álvaro Benito qué tal muy buenas buenas noches Santi Cañizares buenas noches

Voz 1 00:06 hola buenas noches Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 2 00:09 hola no tomo irónicos con la llegada de ciudadanía muy buenas noches

Voz 1 00:12 no no irónicos no es es verdad no pero es verdad será hoy hoy

Voz 3 00:17 ah hoy estás vendido hoy hoy en el Bernabéu hoy en el Bernabéu

Voz 1991 00:21 nadie se acordaba de lo lo lo mal que se había pasado en la última semana que me parece muy bien sea a mí lo que me gusta es que la gente sea feliz

Voz 2 00:27 no pero yo yo le doy tiempo ahora lo más es lo que técnicamente evidentemente estaban varios he niveles por encima y no puedo discutir con ellos pero hay una cosa que la gente se toma bastante aborda Macondo hablas del entrenador del Real Madrid Iker a simple Arts honrada pero no tienen nada que ver pero nada que ver que llegue ciudad en el entrenamiento previo al partido te diga vas a jugar no va a jugar basada calentar vamos a calentar o que te lo diga otro tipo de entrenador tú puedes entender que técnicamente Zidane a lo mejor no puede tener los conceptos que puede manejar otro entrenador de primer nivel tú puedes decir que Zidane bueno que tiene la flor que era pero la realidad es que Zidane se dirijan Vestuario le dice a Toni Kroos tú a jugar de cinco y Toni Kroos a jugar de cinco a Gareth Bale como no defienda va a ser complicado que tu pueda volver a ser titular sales del como decías en el minuto ochenta y seis peleando trabajando en Un valor en defensa en un partido absolutamente decidido bueno pues esto a todo el mundo le puede parecer como normal en el Real Madrid es muy muy complicado de realizar para realizarlo tienes que tener la del Grupo que ha demostrado tener Zinedine Zidane

Voz 1991 01:31 yo no he hablado ni de la capacidad de Zidane ni de cómo va a gestionar este equipo lo único que he dicho es que en la afición y en los jugadores la llegada de Zidane ha generado en los aficionados un nuevo ánimo después de una semana deprimente en el que los madridistas estaban hundidos en la plantilla a general

Voz 1 01:49 claro que eso no le partitura mágica eso no es una varita es porque muchos de ellos además le conoce ni porque viene esta claro de ganar muchos títulos de lo que eran seis títulos en dos temporadas no efectiva pues hasta luego comente Juan su pasión

Voz 5 02:01 y luego una cosa que llega I dice cómo tiene plenos poderes deportivo se ha demostrado ya que ha tomado decisiones que a lo mejor van en contra de lo que puede pensar la cúpula directiva del Real Madrid ha llegado el primer partido ha dicho vale que Courtois muy bueno pero mi porteros que en agosto a Keylor y son mensajes al vestuario que entonces once partidos de partido ya lo más más o menos ese tipo de mensajes pueden ser Yago incluso hasta residuales no porque eh la Liga hasta cómo está el Fútbol Club Barcelona Si gana mañana como tú has dicho prácticamente la sentencia pero otro entrenador que no tenga el poder y que decidan llevar en el primer partido ya los cuatro apartados ponerlos en el equipo titular y al portero el estrado dejarle o ponerle por delante del portero que ha elegido el club como porter el próximo lustro yo creo que tiene mucho mérito hay que tener mucho poder mucha personalidad para ser el equipo que hoy ha hecho Zidane en el Real Madrid

Voz 1991 02:53 con crema completamente de acuerdo con lo que has dicho pero no estoy equivocado o no que hay otra sensación en la aficionado y en la plantilla vale entonces y sin que sirva de preferentes

Voz 0458 03:02 las ahora vamos a empezar

Voz 6 03:05 Álvaro qué sensación te ha dejado el Real Madrid es es que no nos

Voz 1991 03:11 empieza a bordo en tierras quiero decir la mano de Zidane el el el empezar a meter a jugadores Keylor Navas en en la portería Isco titular marcando veía luchando con los dejándose la piel es decir parecía otro equipo marchó a ver a mí

Voz 6 03:24 del futbolísticos es difícil sacar una conclusión en tres días

Voz 1991 03:27 el IVA es la vía más diría análisis como actitud concede sí que han al ICO

Voz 6 03:36 decía yo Dani después del partido no que es que es que es para analizar lo que lo que lo que consigue Zidane no en pocos días el porque lo de lo de Bale es un caso muy concreto que que focalizado en él porque no lo haya visto con esta con este interés en el juego y en las tareas obligatorias de el trabajo sin balón pues pues hacía mucho tiempo que no veía a un Bale tan conectado me da igual que el partido tenga mucha poca trascendencia regular ya habló de Lied del interés que le ponen al juego no de querer encarar de querer destacar de de replegar de pedirla de llegar al área pues no hacía muchísimo que Bale conectado lo mismo te puedo decir de la segunda parte Asensio y ha apostado por los suyos no parecía que el que hay ilusiones renovadas no lo de Keylor tiene todo el sentido y además yo creo que lo hemos comentado también en Carrusel que lo comentaba Relaño yo estoy muy de acuerdo que Courtois ha tenido la oportunidad de de agarrarse al número uno y no soltarlo y no lo ha hecho ha sembrado dudas ha dejado dudas ha dejado la puerta a un poquito abierta para que quiero decida ni meta Keylor por esa por esa por ese agujerito y a partir de ahí pues bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a final de temporada que al final cuanto refuerzos eh porque allí escuchaba a Mario decirle a Dani hoy en Carrusel que qué va a Aimar jugadores que juegan en la misma posición que en la en la misma posición que Vinicius entonces yo pienso que las cosas se harán con con un rigor y sabiendo perfectamente lo que necesita el equipo

Voz 1991 05:08 siete sensaciones

Voz 7 05:10 bueno el yo creo esas mejoras y nadie puede ir porque porque es una persona que va no no Madrid que por lo tanto es muy bien sobre todo momento de crisis

Voz 1991 05:22 somos un lugar esperado porque vamos a intentar mejorar ese sonido con Santi Cañizares que no no está muy bien de de cobertura eso ya prácticamente nada Dania tique sensaciones está dejado

Voz 0458 05:33 bueno yo yo hay mucho mucho debate no en esta historia yo lo resumo en una a una acción primero que es evidente que ciudadana ha demostrado un pacto técnico eso eso está claro no pero lo reduzca el momento del cambio de Isco Alarcón no tenía el mejor día pero me parece que ha tenido un día correcto para que ha tenido un día correcto ya estaba preparado Ceballos para para el cambio quizá en ese momento podía haber sido un momento algo más tenso no el hecho de que Isco no está bien no sé que la respuesta de de del Bernabéu ya metido gol en la última acción preparar Acebes para ser cambiado por él ha metido el gol yo creo estoy con Romero ha sido valiente porque supongo que no era fácil sentar a Courtois que era un poco porque lo de Courtois fichaje de club como todo el fichaje como todos los fichajes en el Madrid son fichaje del del presidente una oportunidad mercado lo que sea de también coincido con el Racing que no hace falta un portero un portero más porque lo lo ha demostrado ha sido valiente apuesta Marcelo Bale ha hecho su equipo el de la vieja guardia la portería tiene tiene mucho mérito creo que simplemente simple llanamente es a un punto de partida porque la primera parte ha sido un sopor la primera parte un sopor la segunda ha estado mejor el Celta para poner todo en contexto siendo un buen punto de partida para el madridista creo que si el Celta hubiera tenido un poquito más de claridad en tres cuartos de cancha es decir si tiene formalmente igualmente el primer puesto en el Bernabéu así que bueno punto de partida pretemporada larga marcha once semanas por delante del verano

Voz 6 06:53 y ya veremos cómo acaba esto en septiembre Cañete a ver ahora

Voz 7 06:57 no estoy de acuerdo como en el protegen ahí pero sobre todo aclarando dejando muy claro era fantástico para hacer cambios para amenazan pues es una pues ahora es imposible

Voz 1 07:11 pues vamos a comprar un teléfono algo nuevo parece que todavía mejorado

Voz 1991 07:15 es que no ha mejorado muchísimo a ver si esta un colega o algo Santi que podemos llamar a vale

Voz 6 07:23 Morata lo pone que

Voz 1991 07:26 no lo digo porque está en las Fallas y Cañete por eso lo digo esta jornada que por cierto ha marcado militado ha metido gol del lateral derecho de central

Voz 3 07:40 yo no lo he visto del lateral no no de la

Voz 0458 07:43 derecho de lateral derecho el bien el partido de Champions la verdad que es un chaval demasiado grandote tal para jugar en esa posición de central bueno Bruno y Axel habla maravillas del primero en llegar qué esperáis

Voz 1991 07:55 el nuevo Real Madrid Romero me explico Zidane ya llegado ya digamos ha tomado el vestuario ha tomado ya decisiones importantes como las de hoy a partir de ahora que tenemos once jornadas por delante en las que tiene que trabajar el que tiene que trabajar de cara que

Voz 2 08:14 bueno yo el que tiene que trabajar no no no tengo muy claro porque a mi madre me ha dado tuve la misma sensación sensación que tienes tú uno que yo creo que el equipo futbolísticamente no ha mejorado demasiado lo que pasaba enfrenta a tener un Celta que está deprimido el Celta es decir huele fatal deportivamente hablando

Voz 1991 08:32 sí sí sí sí pero claro

Voz 2 08:35 sí tengo la sensación de que Zidane he hoy ha querido empezar el casting no ya dicho mira yo yo soy un futbolista muy bueno la gestión del Vestuario el agua a través de la calidad de los futbolistas y por eso me tomárselo por esa meta vais como eso comentó Marco Asensio para mí la duda Yago de aquí a final de temporada más de ganar porque creo que estábamos creo no seguro tiene diez puntos de ventaja sobre el cuarto puesto la puesto a dos del segundo que son objetivo menor veremos a ver si puede presionaba Fútbol Club Barcelona pero bueno yo creo que ni el mejor ni el Roncero más optimista de los madrileños podrán madridista puede pensar que el Real Madrid le puede quitar en la Liga ahora mismo al Fútbol Club Barcelona yo creo que ahora la la mentalidad de Zidane es gente que estaba fuera eh ahora la pude recuperarlo porque yo yo yo quito de ahí agarré a mi me da la sensación de que Gareth Bale hoy ha sido puesto en el escaparate pero que es un futbolista que no leyera no jugaba a tiene ciudadanas

Voz 1991 09:25 esa para aquel Romero Bale pase lo que pase está más fuera que dentro no voy a decir completamente fuera pero más que era más fuera que Funes seis meses propuesta por eso eh

Voz 2 09:33 bien pero yo creo que sí yo creo que es de las pocas es de las pocas de los pocos nombres en los que veo una conexión total entre lo que puede pensar el club lo que puede pensar Zinedine Zidane pero lo decía Álvaro por ejemplo en Carrusel Marcelo está muy mal pero si Marcelo se ponen forma encuentras en el mercado un lateral izquierdo porque Marcelo bueno claro tú tú encuentras un recambio de Luka Modric para los partidos que no juegue mejor que Isco Alarcón CL con ventas en el mercado para mí difícil van hueco pero para mí difícil tú tienes un tío en el vértice izquierdo del ataque mejor que Marco Asensio es que no lo tiene Cendrós yo creo que ahora mismo eh se va a centrar en intentar recuperar a futbolistas que estaba más fuera que dentro y a partir de ahí construir la próxima temporada me parece que eso es más importante se hace mucho más fácil ganando partidos como el de hoy que si empiezas a entrar en una dinámica de perder de gente que no ha jugado encima llegan los pones pierde los partidos Si ganas va a ser mucho más facetas reconstrucción que pierde creo

Voz 1991 10:30 Álvaro que tiene ahora Zidane con estas once bueno diez jornadas por delante que tiene en mente

Voz 6 10:37 pues yo creo que tiene en mente ver cómo están los jugadores que el que él dejó hace hace menos de un año ver cuántos o se suben al carro para el próximo proyecto que yo creo que van a ser la mayoría yo yo lo lo manifesté hasta incluso antes de llegar Zidane yo yo yo lo que insistía en en sí estaba era recuperar una buena versión o una gran versión de los jugadores que conocemos una buena versión de Isco de Casemiro de Varane Marcelo Isco etc etc etc etcétera Si tenemos una gran versión de estos estoy con Romero mejorar ese hipotético once titular del Real Madrid es muy difícil lo mejoras con primerísimos espadas del del del panorama europeo que yo creo que es a lo que el Real Madrid aspira a traer un par de ellos más luego pues algún refuerzo tipo militado alguna cosa así para para completar alguna línea no pero pero claro es que si estos jugadores están en en en un buen estado en anímico en un buen estado futbolístico es difícil mejorar un once del Real Madrid yo no sé a que a que primer espada van a optar no yo creo que quizá por mercado Hazard es el que mejor se presenta porque es su situación contractual pues favorece ven que venga un precio normal irrazonable no las cantidades desorbitadas que se están pidiendo por cualquier jugador de nivel

Voz 1991 11:52 hay hace falta un equipo en este equipo hace falta evidente de un delantero desde el inicio de temporada tendrá que sondear el mercado a ver por dónde tiran le va a costar mucha Pastal al Real Madrid yo creo que se tiene que ser no el principal objetivo de cara a la próxima temporada porque parece que el resto salvo pinceladas está todo

Voz 0458 12:07 yo soy Yago sería así que no se me malinterprete sería el cromo digo lo del delantero centro te digo por qué porque yo creo que Zidane ha demostrado su confianza plena en en Karim Benzema yo sí creo que Benzema ha demostrado que es de tirar de All Star es decir de las auténticas vacas sagradas entonces yo creo que lo que va a hacer es tirar de ellos en los onces iniciales para dos cosas uno O lo recupera o los pone en el mercado o las dos cosas es en el caso de de Gareth Bale y luego respecto al futuro de lo que recordaba Álvaro lo efectivamente lo que ha contado Mario es que cree que tiene un atados por información no no por opinión eh a Christian Eriksson que es un centrocampista para que la gente la gente que no lo conozca creativo un buen futbolista del del Tottenham pero que no llega a ser para que la gente es algo Nerea tan preciso como Toni Kroos con el balón no es el cirujano que dice Romero a que es muy bueno ni tampoco llega a ser la como Luka Modric es una especie

Voz 0104 13:04 de de de híbrido de de de medio rango que me parece muy bien les más llegador no es un jugador que te sirve para construir no venir para que efectivamente el juego Canarias

Voz 2 13:16 aquí te ponen una pasta encima de la mesa limpia mira con con este dinero quién quiere firmar no es tan fácil firmar a jugadores que mejoren lo que tienes en tu plantilla

Voz 1 13:27 sí pero yo sí creo que casarme

Voz 0458 13:30 ahora mejor mejora lo que la plantilla les falta fueron

Voz 1 13:32 el delantero centro vale no

Voz 2 13:35 vale pero no el delantero lo mejora delantero lo mejor y luego a ella pero como dice Dani es una política autores porque si tu firmas a Neymar almacén eh no son delanteros tanto esos yo creo que lo espero pero y a ella siguió entre la la el gusto del entrenador que la van a hacer caso a lo mejor le gusta Lewandowski más que yo sólo gusta yo que se le gusta Cavani el París Saint Germain y el Real Madrid lo intenta porque tiene plenos poderes tienen ciudades y lo va a intentar y lo va a intentar convencer luego hay que pagarle hay que sacarle el club bueno vale pero Eric es un buen futbolista pero la pregunta en la cabeza y su cuerpo técnico que viene de ganar tres Ligas de Campeones así Ericsson mejora por ejemplo a un disco motivado yo sinceramente tengo duda sí que es un futbolista puede cortar la progresión de Marco Asensio he convencido porción me que puede ser uno de los mejores cinco seis futbolistas del mundo ahí están ahora las dudas que puede tener el entrenador creo que el futuro inmediato pasa por las decisiones que tome Zidane que conoces humores cierres humor aderezan no hay tantos futbolistas qué mejor de lo que tiene motivado en el Real Madrid no es tan sencillo que si tomar decisiones drásticas tiene que por ejemplo semeja Hazard obispo Asensio me suena en la plantilla que son una diferencia no son futbolistas futbolistas muy muy parecido no es tan fácil que ver ascenso oye quédate que vas a jugar sin dejar Asensio va a jugar muy poco yo creo que eso está claro

Voz 0458 14:59 el PSOE no sé cómo lo lo verá Álvaro que ya sería mucho más si fuera no buena pero el caso de Eric es más yo creo sería a día de una especie de de relevo puntual lo para para algunos partidos eh de Luka Modric ya sé que no es lo mismo Álvaro pero pero bueno eso yo lo veo más como interior que partiendo una banda no para generar juego que será acaso más deja SAR y bueno no no sé si Zidane también acabar haciendo más el cuatro cuatro dos que tan buen rédito e incluso con buen fútbol que un cuatro tres tres con éxito

Voz 1991 15:25 tiene más por ejemplo si sale y si sale ese para

Voz 0458 15:28 pelo podría encarnar más la figura de Marco Asensio pasara a ser más un delantero que que digamos un centrocampista para delante lo entienda bueno yo creo que yo creo que el Madrid tendrá su idea Zidane mejor dicho tendrá su idea a ver en qué acaba pero

Voz 0104 15:40 es un verano muy movido en el Madrid se muy movido en el Madrid a soltar mucha verdad

Voz 6 15:45 tal y como novedad Ericsson a mí me parece un jugador que es fenomenal en en en el espacio Sato cualquier tipo de ataque en transición lo gestiona fantásticamente Un jugador además con un golpeo espectacular conduce muy bien es esos contra ataques y ataca muy bien al espacio y tengo más dudas con él en el juego posicional por eso yo no sé quién ha hablado en la retransmisión de un posible recambio con Modric para mí no son comparables porque es capaz de de inventarse el juego en una baldosa

Voz 0458 16:17 el primero porque es mucho mejor Álvaro porque es mucho mejor

Voz 6 16:21 el futbolista irrepetible no pero incluso Modric en el en el en el Real Madrid inmutó era un jugador más mediapunta inmutó a ser un conductor de juego creció en lo defensivo yo creo que ha mejorado como jugador desde que llegó al Real Madrid le tocaría hacer un poco lo mismo no es un equipo que no juega que juega un poco más a las transiciones por el tipo jugadores que tiene ayer ex en la verdad que que es un fantástico jugador y tengo mis dudas de que de cómo mutar ya para para nada el sistema del Real Madrid que es un equipo que domina mucho más que se pasan la pelota que a lo mejor tiene un ritmo un poco más lento dejó muchos partidos donde juegan replegado luego obviamente cuando el Real Madrid juega a estos partidos de igual a igual en la Champions donde donde hemos visto estos últimos años es demoledor al contraataque al espacio ahí sí que me parece un jugador muy muy top

Voz 1991 17:13 quería terminar con el tema de la portería Romero y ahora parece que Keylor gana enteros lógicamente con la llegada de Zidane aguantará Courtois esta situación como ya ha demostrado Keylor que si aguanta

Voz 2 17:27 bueno ayer esperar yo yo primero quiero decirle que lo ha demostrado ser suplente perfecto tenemos eh basándose ejemplos durante la temporada de lo que han sido suplentes que han dejado un poquito y que no han encontrado el entrenador que no han querido dar hasta el último hasta la última gota de sudor en cada entrenamiento a todos a la cabeza dos uno Marcelo y el otro Isco Keylor Navas ha demostrado que siempre que sale cumple para cumplir siempre que sales tienes que estar en perfecto estado de revista eso significa currar mucho en el día a día ahí yo creo que ahora la última palabra la T decidirán el gusto decidieron como ha dicho Herráez a mi me parece que les gusta más Courtois porque me gusta más que lo que de lo que les gusta Courtois pero yo creo que tener dos porteros de máximo nivel con un entrenador Top en el banquillo te permite que pueda ser que turnando te durante toda la temporada yo veía Keylor Navas fuera del Real Madrid en junio ahora lo veo dentro

Voz 5 18:20 yo ahora veo a Courtois tomando la decisión de

Voz 2 18:22 quiero pelear con un tipo que parte conmigo al cincuenta por ciento ya no tengo la titulada titularidad asegurada o prefiero buscarme la vida en otro club yo creo que él tiene la ejemplo de Keylor Navas que estaba defenestrado ha luchado y ahora tienes oportunidad yo creo que ese Courtois no quiere agarrarse a la oportunidad de ser titular en el Real Madrid no merece ser titular a Madrid no se claro Álvaro

Voz 6 18:45 bueno yo lo que creo que Abel por partes primero Zidane no conoce todavía tres días pues no conoces la personalidad de un portero como trabaja de puertas para adentro entonces ha optado por la por la decisión correcta y que cualquier hubiésemos tomado que es apostar por el portero al que conoces y que te ha dado tanto y que sabes de su rendimiento ahora mismo el Real Madrid cuenta con dos porteros de de élite mundial que eso es es la leche no creo que a nivel empresarial la oportunidad de fichar por el sí por el precio que se fichó no se podía desperdiciar y a partir de ahora luchar lo primero que hay que decir de Keylor chapó con su comportamiento ni una palabra más alta que otra siempre pensando en el equipo trabajando duramente se le toca jugar ahí nunca ha tenido un borrón y por lo menos en cuanto a falta de de de de responsabilidad profesional eso está preparado siempre que se les esa sede necesita esos chapó porque no todos son capaces de después de venir de ganar tres Champions es decir porque yo no me merezco ahora está sentado en el banquillo después de lo que acabo de ganar entonces eso dice mucho de él a nivel profesional a nivel mental y ahora a luchar a luchar a luchar yo visionó yo no creo que ningún entrenador pues les cierra la puerta a ningún jugador el yo siempre uso la frase desde que el campo dictar sentencia el que se lo gane jugará ya le tocará ahora Courtois que no es tonto ideó joder viene bien un entrenador con el que mi rival para el puesto ha ganado mucho me tengo que poner las pilas esto sin se lo toma bien le ayudará a crecer a ser mejor portero

Voz 1991 20:17 pues sí vamos a ver porque también abre debate en la portería de Keylor Navas que parecía más fuera que dentro a final de esta temporada como decía Romero pues ahora entra directo a la a la batalla por la portería de nuevo la titularidad del del Real Madrid con la llegada de Zidane que tiene plena confianza en en Keylor evidentemente Courtois no no es manco nunca mejor dicho siendo portero así que vamos yo creo que es preciosa la batalla que se va a ver en la portería del del Real Madrid y como decía antes bendito problema el teniendo estos dos porteros y tener que decidir a ver quién juega como lo gestionan tener no está uno tienes la calidad del otro pues lo vas gestionando

Voz 0458 20:53 no tienen tiene en cuenta ya que que Zidane qué razones tiene para no poner a Keylor lo digo porque él ha visto que ha hecho bueno milagro los hace Iker a partir de ahí creo que el resto son grandes o muy grandes porteros los que están en los grandes equipos de Europa no pero es que la ha visto tantas buenas actuaciones de Keylor Navas en la Champions que es lo que dice Álvaro ha visto tres cuatro rato lo habrá visto por la tele y muchos completa pero no lo mismo a verle en dinámica Thibaut Courtois de verle el día a día a saludarle ver cómo es ver cómo entrena y tal entonces mientras sea circunstancias edad a mi me parece que ponga que por ahora ya hecho en sala de prensa que va a poner a Courtois que va a jugar tuvo no sé cuánto tiempo si a jugar bajo a los nueve partidos que restan tres tres entre igual vemos hasta Luka broma igual vemos también a Luca en algún partido

Voz 1991 21:36 lo ha dicho Zidane que todos sabemos de alto nivel en Romero te queda algo que comentar algo que decir algo que analiza

Voz 2 21:42 ahora un abrazo agallas desde que eso lo paso muy bien eh

Voz 6 21:45 no porque no tenga ninguna duda

Voz 1991 21:48 algo más Álvaro que te quedes comentado algo que decir

Voz 6 21:52 una nada más yo creo que está ATA ha analizado que que hay que ser prudentes porque digo que que que hay que sobre todo hay que preparar muy bien el proyecto este verano acertar a acertar porque si del primer espada que

Voz 1991 22:06 a esos dos primeros Álvaro ves uno de esos de trescientos kilos no es quién realidad no hay para mí no hay tantos jugadores sí pero lo ves es un tal regazo de eso es que yo no estoy

Voz 6 22:19 tan claro que pueda que pues no tengo tan claro que puedan venir Osán en papel lo veo bastante improbable casi imposible porque

Voz 1991 22:25 porque él ya eligió en un momento en el que podía Álvaro mañana te dicen puedes fichar a alguien quiera es aquí que era no no pagando pagando trescientos cincuenta pero dicen te puedes traer a uno de los dos

Voz 6 22:37 no se lo tendré que meditar mucho pero en por te refieres por el futuro a día a día de hoy y a día de hoy es que esto

Voz 1991 22:47 haciendo hasta goles una barbaridad

Voz 6 22:49 a día de hoy es mejor jugador Neymar ya que maté yo creo que es un jugador que que no lo hemos visto en la en las en la Champions en las últimas ediciones porque estaba lesionado la vuelta con el Real Madrid en la eliminatoria hasta que su equipo cayó eliminado el Paris san Germain a mi me parece que a día de Neymar es un jugador que te puede dar más rendimiento inmediato si estás pensando en como inversión a largo plazo pues obviamente pero si quieres ganar ya si quieres ganar el año que viene que es lo que supongo que quiere el Real Madrid

Voz 1991 23:19 a ganar títulos tan potente

Voz 6 23:22 yo creo que Kenny Marto tiene a día de hoy un plus más pero pero es que no se lo ponen muy difíciles como alguien quieres más

Voz 1991 23:31 que vengan a Romero tú a quién si tuviese es la pasta

Voz 2 23:36 bueno que le pregunta ven lo que ha ganado desde que está Neymar yo creo que Neymar centrado sólo en lo futbolístico me vas a ser el crack del momento el problema está centrado sólo lo futbolístico y un fichaje a largo plazo yo apostaría más por el mapa ahora que te tienes que quedarte con Benzema porque ese mal encanta ciudad si vas a traer a Hazard yo lo que no sé si el Real Madrid necesite necesita gastarse tanta pasta en Barcelona Aimar o a lo mejor un nivel medio que es mucho dinero pero por ejemplo yo firmo Lewandowski azar Lewandowski Erich central que es delicado y un recambio a lo mejor en el centro del campo si no les gusta Marcos Llorente para Casemiro y que sale más barato que me mareo en papel y tienes un pedazo de equipo ahí está el dilema

Voz 0458 24:22 Dani le llamaron papel bueno yo no creo que que el Madrid tenga mayor problema con el dinero si lo digo porque ella

Voz 2 24:29 claro nada pero nada Eli perdona el Madrid no tenía

Voz 0458 24:32 eso es el dinero pero tú bien

Voz 2 24:34 problemas con el dinero para para firmar mucho futbolista una vez que ganó pero sí

Voz 5 24:40 ya es que en para no sé que lo decía hoy en Carrusel esperemos eso te puede ir a la hoguera Se te puede dejar la mitad del presupuesto del remate

Voz 0458 24:48 sí es cierto es que el pagaría trescientos cincuenta kilos yo lo que creo es que difícilmente el jeque va a dejar salir a lo lo veo complicado dependerá de que de que UEFA elepé como usted definitivo con el financiero pero a tu pregunta en va P porque Neimar es a corto plazo y creo que como ha sido queremos hay diez años de futbolista fantástico

Voz 1991 25:08 dicho esto el que mejor lo bien al Real Madrid es Neimar porque aquí lo que más sabe de fútbol les Álvaro es lo único que ha dicho eso lo tenemos claro estáis acabando el tiempo

Voz 1 25:17 Álvaro Romero abrazado a los dos hasta mañana