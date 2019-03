Kenan Kodro: "¿Europa? Hay que seguir en esta línea; lo que tenga que venir vendrá"

Voz 1 00:00 hola buenas noches cómo estás de feliz muy feliz y muy contento

Voz 1991 00:05 tenía ganas de marcar y encima en San Mamés en un partido tan bonito tan importante pues qué le vas a pedir no al día

Voz 1881 00:10 que si tenía muchas ganas de marcar tenía muchas ganas de entrar al campo oí bueno he intentado aportar todo lo que he podido me parece que luego más rápido de toda mi carrera he no sé si llevaba ven cinco veintiséis segundos y mira tiene la suerte de poder marcar hoy muy contento

Voz 1991 00:25 era la primera bola que tocabas

Voz 1881 00:28 no no era una buena entonces perdona eh

Voz 1991 00:30 será para que te imaginabas cuando hasta el hombre evidentemente ha salido para tener ocasiones Crest un tipo de arriba pero que en la segunda vamos no se te pasa por la cabeza claro

Voz 1881 00:43 hombre no me pasa por la cabeza pero bueno yo creo que el delantero siempre tiene que salir con la mente puesta en la portería intentar ayudar yo creo que el partido estaba muy abierto y en alguna pensaba que podía que podía piar la mira pero suerte sí ni la pego y alto

Voz 1991 00:57 ha habido algún momento en el que has pensado me saca el defensa porque la toca la pica por encima de de Oblak la mete dentro pero ha habido un momento que no sabía si iba dentro fuera eh

Voz 1881 01:06 si no sabía no sabía pero bueno ya con no pesaba clave como bien luego cuando ha dado hoy ya cuando la da hoy le pasa entera entre las manos dicho ya va dentro hoy vamos a celebrarlo

Voz 1991 01:15 hala de un poco de periodista cómo ha sido la celebración El Vestuario

Voz 1881 01:18 una muy muy buena celebración tres puntos importantísimos que Nadal que respiramos que es que estamos tranquilos lo vamos a al paro muy contento si ya veremos lo que lo que sucede la semana que viene y prepara el partido contra el Girona

Voz 1991 01:32 la adaptación bien no ha llegado a Bilbao desencajado bien estás disfrutando de minutos de momento fantástico no

Voz 1881 01:37 sí la verdad que aquí muy contento no pudo decidir y no pudo pedir más si nada hará que todo el mundo me ayudado tanto fuera como dentro y la adaptación ha sido así muy rápido conocía el idioma estuve estuve en la Liga y además conocía personalmente a muchos Juárez de aquí así que nada se obtuvo muy rápido muy bueno hay mucho

Voz 1991 01:55 no no era consciente que hay casting abierto para delantero del Athletic está ahí Arish que está con los problemas físicos esta temporada y no nos vamos a negar que está en el final de de su carrera necesita gol el Athletic oye es una un sitio para engancharse como a un clavo ardiendo eh

Voz 1881 02:12 bueno yo creo que tenemos que que está tranquilo es un grandísimo delantero un jugador ha demostrado todos estos años que puede dar todavía mucho más sigue dura en nosotros los jóvenes tenemos que que aportar tenemos que trabajar muchísimo intentar dar todo lo posible al final todos luchamos por un mismo objetivo que es ayudar al equipo oí que fue yo creo que lo hace fantásticamente

Voz 1991 02:34 sabes cuánto tiempo llevaba el Athletic sin ganarle al Atlético diecisiete años de Baba no tanto nombre diecisiete partidos

Voz 2 02:40 a partir de las trece dieciséis

Voz 1991 02:44 los seis años y un total de diecisiete partidos trece en Liga era demasiado ya para el Athletic

Voz 1881 02:50 sí pero bueno los números las estadísticas están para para romperse yo creo que hemos hecho un gran partido y servir para para ganar voy acabando

Voz 1991 02:58 se ha pasado ya el susto del descenso no es decir ya queda lejos eso ya superado

Voz 1881 03:04 sigue verdad que que la Liga está muy apretada tanto tanto abajo como arriba Hay bueno yo creo que ahora respiramos tranquilos si podemos vino sal para un tranquilo si nada preparar el partido Girona con con mucha ilusión

Voz 1991 03:16 bueno ella mirar a Europa las cosas como son no tu miras la clasificación tal y como estaba el Athletic hace tres meses miras ahora a tres puntos de Europa pues hoy hay que pensar el objetivo con once jornadas por delante no

Voz 1881 03:27 bueno yo creo que siempre hay que marcarse objetivos y de verdad que hay que hay que seguir en esta línea estamos estamos muy bien tanto atrás como arriba ahí lo que tenga que venir

Voz 1 03:37 que venir que te ha escrito tu padre algo nosotros pero no le tengo que ver yo creo que ver esta esperando