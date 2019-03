Ángela Sosa: "Esperemos poder conseguir nuestro objetivo ya que todo lo que sea conseguir historias con el Atlético será bueno para el club"

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal estás todo bien sí muy bien la verdad desde coger viene sí

Voz 1991 00:05 Toño antes de un partido tan importante o te cuesta

Voz 2 00:10 no sí si sigue descanso sí es verdad que la atención no la tiene en el cuerpo pero sí que es momento de descansar el viviente día poder poder rendir

Voz 1991 00:18 vamos que no es nerviosa sentido lo tienes controlado

Voz 2 00:21 sí hombre de ama de fue tanto tiempo también no de tanto de tantos años es algo que que una intenta controlar bastante bien

Voz 1991 00:27 bueno eso controlado tienes controlado ya lo que vas a sentir cuando salgas al Wanda Metropolitano esté lleno

Voz 2 00:33 no es algo que es una sentencia y les pocas veces vi que que una mujer Vera no está preparado para algo así pero también te digo al final las fichas del Atleti es única sentirme arropada también se por momentos estar muy tranquila

Voz 1991 00:48 el récord a nivel mundial es cincuenta y un mil doscientas once personas asistiendo un partido de fútbol femenino creo que fue en México se puede batir este récord

Voz 2 00:59 en el fútbol femenino está está creciendo no es algo que que se está viendo en en España nos hubiese cuyo según puro vivir en esta Pávez pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid cumple el sueño de todo abuelita desde pequeña y un hermano sí tirios quiere ir yo lo acompaña podremos como bien dices no batir récords ojalá que sí

Voz 1991 01:19 hala ojalá las entradas agotadas desde el miércoles cuántas te quedan

Voz 2 01:24 si la central lo tengo a mi familia no que viene desde el mes de pleno en la Rioja que más que cubierta de desde que éste había que desde que sabía que el partido iba bueno metropolitano así que que tienen más haciéndolas está dando me tiene ninguna ya te digo la sequía toda

Voz 1 01:41 cuántas peticiones has tenido seguro que vamos te han llenado de mensajes no

Voz 2 01:47 sí la verdad que sí pero al final yo creo que la gente no esperaba se la si fueran agotar días antes de au semana ante de del partido yo creo que hay gente que incluso la coge un poco con sorpresa

Voz 1991 01:58 el plantarse en un partido como éste con un Wanda Metropolitano un estadio tan moderno tan espectacular que va a coger este año a final de de la Champions con casi setenta mil personas encima jugarse el título de Liga prácticamente con el Barça es que es un partido grande

Voz 2 02:13 te y no a la altura de lo que debe ser el fútbol femenino español es un partido en como ya ves está viendo no todo el mundo quiere ir nadie quiere perderse ese partido entre dos grandes viene de la Liga española así que esperemos que partir esté a la altura que que a ver lo que es el Club Canino de lo que va a ser el fútbol femenino por su puerto que podamos brindarle tengo una editorial retrocedió

Voz 1991 02:37 si te gusta el horario a la una de la tarde

Voz 2 02:40 sí sí claro que sí normal ahora lo justo para para ganar y luego poder

Voz 1991 02:47 bueno rival complicado como es el Barça sois los dos equipos más potentes de la Liga Iberdrola que partido Ángela vamos a ir mañana

Voz 2 02:55 nada un partido no que a nivel a nivel calidad ninguno de los dos equipos le falta le falta contenido pero sí que es verdad que va a ser un partido muy trabajado muy muy duro porque ellos tienen que mi manera de ver el el partidos me tienen que con todo no porque es posible tiene la Liga se le escape agujas yo creo que hay ellas ir con todo nosotras ahí tenemos que saber defender lo nuestro no te lo nuestro que es muy importante así lo que su partido uno muy complicado como todos los que tenemos retardada pero éste si cabe más un poquito más complicado lo que pasa es que se analista

Voz 1991 03:34 del partido la situación que hay en Liga podríamos decir que lo podían sentenciar a vuestro favor no porque vosotros os quedarían digamos una bala en la recámara en el caso de que os ganase pondrían a tres puntos es que en el caso de ganarles las dejaría a nueve es decir Se acabó la Liga

Voz 2 03:49 sí la verdad que en el caso de poder de poder ganarla el objetivo no estaríamos un poco más cerca otra trabajamos para ellos también te digo para hacer punto da tampoco es casualidad mucho trabajo de todas y de todos así que está muy trabajado para ello para el domingo porque no puede estar mucho más cerca de toda

Voz 1991 04:09 mañana se van a enfrentar grandes jugadoras de la selección española del Atlético de Madrid y del del Barça que coincidía en las convocatorias de la selección imagino que tienes amigas allí que mañana van a ser rivales te ha dado tiempo a cruzar te algún tipo de mensaje con alguna de ellas

Voz 2 04:25 pues mira he hablado con alguna pero si te digo la verdad el partido realmente no no te lo prometo que no tengo muy buenas amigas pero especialmente desde el partido de lo que vamos a vivir en el campo no una me he pasado el partido en sí sí tendremos cambios para bien o para mal también sobre todo no de lo bonito serviría

Voz 1991 04:47 claro que sí y sigan ganáis el partido de mañana prácticamente sentenciada la Liga Santa que es una hecatombe para para vosotros de aquí a final de temporada estáis también en la final de Copa contra Real Sociedad se piensa y se habla del doblete en ese vestuario

Voz 2 05:03 pensamos ahora mismo el partido del Barça que no es fácil nada fácil no tiene unos viales pero sí que es verdad que tenemos tuvo de caras y seguimos trabajando claro puede conseguir titulo de Liga hay una Copa de la Reina no que es algo que que que está ahí no está conmigo está fijada con lo cual tenemos negaba conseguirlos claro que sí

Voz 1991 05:23 no hombre lo digo porque mañana sigan partido Days un paso de gigante en Liga y la final de Copa que jugarla pero ya estáis en la final con lo cual quiero decir que se pueda hablar del tema pero veo que tiene muy aprendido el partido a partido

Voz 2 05:34 sí la verdad que ha ido muy bien no hemos llegado muy bien

Voz 1991 05:41 si alguien no ha ido nunca a ver un partido como el que vamos a disfrutar mañana en el que nosotros vamos a estar y lo vamos a contar qué le dices al aficionado que nunca se ha acercado oye vente habernos jugar no

Voz 2 05:51 pues nada que vaya que vaya bien el partidazo de del Wanda Metropolitano de mañana el frente frente al Fútbol Club Barcelona que sí que no me quiso más y sólo los momentos como como los de mañana es que si hay que sumar que siempre porque es la única zona que crezca pero sí de verdad que para una persona que nunca haya ido es un día muy bonito en el que salí muy bien muy buen ambiente tanto fuera como como dentro de campo y sobretodo suave no la calidad que tienen la chica así las mujeres en este país

Voz 1991 06:18 Ángela Sosa pues disfruta Aló parate sí puede es un momento antes de que empiece el partido date así trescientos sesenta grados mirando a la grada disfrútalo saborea lo porque desde luego estar en un estadio como el Wanda Metropolitano jugar contra un rival como el Barça con un título de liga de por medio creo que es algo para disfrutarlo así que disfrútalo ya luego que gane el mejor vale