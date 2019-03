Carrusel último tramo: La derrota del Atlético y hablamos con Ángela Sosa (16/03/2019)

Voz 1284 00:00 son las once de la noche la que cimenta en Canarias señor Yago de Vega qué tal muy buenas hola Daniel Garrán una pregunta a vuela pluma hay Liga uno hay Liga si gana mañana

Voz 1991 00:10 Barça no se pierde seguirá todo más o menos como estaba

Voz 0458 00:13 así de taxativo así de taxativo porque serían

Voz 1991 00:15 diez puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid once sobre

Voz 1 00:18 el Real Madrid y creo que además

Voz 1991 00:21 es que el partido de mañana es mucho más importante el de lo que la gente cree sobre todo para el Barça lo digo en el sentido de que es el partido de la tranquilidad si tú mañana a ganar un colchón de diez y once más el golaverage es decir me puedo centrar en la Liga de Campeones con lo cual el Barça mañana no sólo se juega los tres puntos y la tranquilidad y media Liga en el bolsillo sino el afrontar con tranquilidad la Liga de campeón

Voz 0458 00:43 la preparación incluso la final de la Copa a calibrar perfectamente es verdad el partido de mañana Villamarín yo creo que puede finiquitar el campeonato estaño integra perfectamente contigo

Voz 2 00:51 corramos una vez en la vida pasada sirva de precedente

Voz 1991 00:56 vamos con todo porque hemos tenido cuatro partidos en Primera División el último en ha sido el que se ha celebrado en Butarque entre el Leganés y el Girona y que ha terminado con victoria del Girona cero dos doblete de Portu de esta forma el Leganés la verdad que los dos se quedan más o menos igual no no creo vayan a tener problemas a final de temporada el Leganés es decimocuarto XXXIII puntos ocho por encima del descenso y el Girona se aleja un poquito más porque supone décimo segundo XXXIV es decir nueve de colchón sobre la zona peligrosa de la tabla antes en el Santiago Bernabéu debutó con victoria Zinedine Zidane en su segunda etapa en el conjunto blanco el conjunto blanco ha derrotado al Celta de Vigo dos cero goles de Isco Gareth Bale además Zidane alineó a los menos habituales salido inició el propio Isco salió también Bale salió Marcelo salió Asensio incluso disfruta unos minutos al final del del lo diré del partido

Voz 0458 01:44 pero también Keylor

Voz 1991 01:47 de de titular bueno tiene una cosa iba a haber debate ahí va a haber debate porque me parece decía Mariano

Voz 1284 01:52 Nos Aguado que se ha quedado fuera de la convocatoria crítica para donar solar

Voz 1991 01:55 por bueno es que creo que ha podido ser determinante en el partido que el el Celta de Vigo

Voz 0458 01:59 muy flojo por cierto te quiero decir una cosa los pues aunque sé que lo tratará con el sanedrín de la de la gente el Madrid habitualmente Keylor es muy taxativo respecto a continuar también lo ha dicho en están esa oportunidad pero yo veo hay una una especie de vía que es quizás se pueda plantear algo en el mes de de junio Bale

Voz 1284 02:16 ha estado muy bien bueno acuérdate la famosa frase que dijo tengo tantas ganas de irme como de morirme que yo fíjate hombre él se llama tiene que tiene

Voz 0458 02:22 trato veremos el partido ha sido muy bueno a mí me ha encantado sobre todo Marco Asensio me parece que son muy buenas jugadas tirada banda derecha buscando disparos Nacho gol pero me parece casi uno de los destacados bien Zidane

Voz 1991 02:33 bueno el Real Madrid se mantiene tercero en la clasificación cincuenta y cuatro puntos a dos del Atlético de Madrid a nueve a uno del Atlético Madrid el nueve del Barcelona con un partido menos el Celta sigue metido en la parte baja de la tabla es décimo octavo puestos de descenso con veinticinco puntos a uno de la permanencia los de abajo me da a mí que va a haber siete u ocho que se van a estar pegando hasta final de temporada porque es que cuando uno pega un pequeño arreón luego se hunde se va uniendo otro y al final yo creo haber seis siete equipos que van a estar en la pelea hasta el final

Voz 0458 02:59 no aspas no parte no no bueno hasta que el Celta no recupera ya que por fortuna va a ser ya después del parón

Voz 1284 03:04 vale vale pero va a estar ahí es que en fin es que

Voz 1991 03:06 mira yo hoy en la tele le preguntaban jugador del Celta de Vigo

Voz 1284 03:09 de qué te viene bien el parón ahora no viene mal

Voz 1991 03:12 puerta a no ser que digo pensando en Aspar le viene de lujo al Celta de Vigo el tener que jugar la semana que viene sin Aspas completamente recuperado

Voz 0458 03:18 serían dos partidos más en él no no efectivamente

Voz 1991 03:20 en San Mamés en el partido diría de la jornada este fin de semana le ganó dos cero al Athletic Bilbao al Atlético de Madrid con los de Iñaki Williams y quedan cobro quedan negro que llevaba en el campo veintisiete segundos que era la segunda pelota que tocaba cada para dentro del Atlético cierra una semana negra tras la eliminación en Champions y la derrota de hoy los de Simeone son segundos cincuenta y seis puntos pero la ACB ven cómo se acerca al Real Madrid y el Barça mañana gana la distancia será de diez puntos con lo cual prácticamente estaría sentenciada la la competición de de Liga el Athletic de Bilbao se pone noveno treinta y siete puntos ahora mismo a tres de la Europa League que la marca el Sevilla que tiene cuarenta puntos en el parte

Voz 1284 03:57 eso de la una de la tarde que abría la jornada del sábado ha vencido al Alavés

Voz 1991 04:00 es en casa del Huesca uno tres ojito con este Alavés que sigue haciendo historia marcaron para los locales el Simi Ávila de penalti para los visitantes doblete de Calleri uno de ellos también de penalti Guidetti eh está ahora mismo el Alavés metido quinto cuarenta y cuatro puntos a uno del Getafe que es el que marca ahora mismo los puestos de de Liga de Campeones pase lo que pase de que a final de temporada creo que hay que alabar lo que está haciendo Abelardo con este súper Alavés que desde luego es histórico la temporada que está haciendo viendo lo que está haciendo metido la parte de arriba y creo que va aguantar hasta final de temporada vamos me parece una sorpresa que tanto árabes como Getafe no jugasen en Europa la próxima temporada no sé si en Liga de Campeones en Europa pero que van a estar en Europa yo creo practicaban

Voz 0458 04:42 espérate Yago que que han perdido dos full esas para subir su once titular que son muy importantes Ibai que está en el Athletic Club ha perdido Amena sobrino que era delantero titular o muy habitual en noventa frente los partidos en el la es que está el Valencia perdiendo a otros jugadores

Voz 1284 04:56 no han anotado no ha sido capaz de sostener

Voz 0458 04:58 poco al mismo ritmo eh

Voz 1991 05:00 el Huesca se queda colista de la categoría veintidós puntos a cuatro ahora mismo de la permanencia para Mena el resto de la jornada con estos horarios a las doce de la mañana Éibar Valladolid a las cuatro y cuarto español Sevilla con Caparrós en el banquillo después de la destitución de Machín a las seis y media dos partidos Valencia Getafe Villarreal Rayo Valle no fíjate ese Valencia Getafe y el Valencia para ponerse con veintidós puntos el Getafe para ponerse con cuarenta y ocho y practicamente poner un pie ya en los puestos europeos la próxima temporada y para las nueve menos cuarto queda al partido el Benito Villamarín donde el líder el Barcelona visita al Betis que donde Si gana como decimos se pondría con diez puntos de ventajas del Atlético de Madrid doce sobre el Real Madrid en Segunda División cuadro resultados definitivos Albacete uno Extremadura cero cada uno Lugo uno Alcorcón uno Tenerife uno y Zaragoza uno Elche cero en la Liga Iberdrola mañana a la una de la tarde partidazo con la Liga en juego en el Wanda Metropolitano en el Atlético de Madrid y el Barcelona separadas en la clasificación por seis puntos un empate una victoria evidentemente dejaría la Liga mano de la rojiblancas porque se mantendrían esos seis puntos hoy Syriana nueve que sería más o menos lo mismo que está haciendo el el Barça en Primera división masculina en el caso de ganar en este caso el Barça femenino se pondría tres puntos evidentemente toda la Liga abierta pero creo que lo más destacado son esos casi sesenta y ocho mil espectadores que sí prevé que van a estar en el Wanda Metropolitano que no es que sea recuerda aquí sería récord mundial es una pasada y me parece precioso además que sea en nuestro país que empecemos a dar la importancia que tiene y además es que me gusta que sea lo hizo primero en la Athletic de Bilbao casi metiendo cuarenta mil personas en San Mamés

Voz 0458 06:35 dos mil cuatro y que lo haga ahora

Voz 1991 06:38 el el Atlético de Madrid dos equipos además muy históricos con las secciones femeninas de fútbol pues me parece de hay que elogiar lo no cuando hacen las cosas bien hay que decirlo y en este caso tanto el Athletic como el Atlético de Madrid tratan muy bien este tipo de cosas como tiene que ser

Voz 0458 06:52 fíjate Yago que yo a principios de siglo vencía el año dos mil cuatro también ocurriendo en dos mil cinco yo llegué a ver San Mamés cuando trabajaban en radio y lo digo lleno el antiguo San Mamés lleno para para asistieron partido por la Liga y comentaba deben en Carrusel deportivo que se está dando una circunstancia que es muy muy buena que ya no sólo la gente va a partidos de fútbol femenino grandes como el del meta es una cuestión de efecto llamada que también se produce por la semana vídeos de Jiménez y también de Godín haciendo un llamamiento a que la gente acudiera sino también que es un partido especial

Voz 1284 07:21 altas sí pero que también la gente empieza a acudir a los partidos

Voz 0458 07:23 Liga Femenina porque hay un objetivo Gordon juego porque son partidos que son importantes por ejemplo fueron cuarenta y ocho mil ciento veintiun personas a ese encuentro de de la catedral no porque los políticos y los deportistas y las personalidades las jugadoras e hicieron un llamamiento porque si la gente no quiere ir no van a ir no a la gente va a porque cree que es un evento deportivo que es de interés fueron cuarenta y ocho mil a ese Athletic Atlético de Madrid de Copa la Reina y que mañana vayan a ir más de sesenta mil personas me parece una pasada muy sano para para este deporte

Voz 1991 07:53 ya basta de una cosa me gusta el horario el domingo es que yo lo diga

Voz 1284 07:55 a la una de la tarde me parecen fantásticos

Voz 1991 07:58 esto comes después del partido hace primero la aperitivo luego lo ves me parece un planchazo para mañana no hay entradas Valeriano Wanda Metropolitano así que va a ser un partido desde luego para la Oria fuera del fútbol en Fórmula uno ha disputado la calificación del Gran Premio de Australia primera prueba del Mundial la vida sigue igual porque dominan los Mercedes pole para Hamilton con vota segundo después aparece el Ferrari de Vettel Carlos I de momento mal va a salir DC desde la decimoctava posición mejores noticias para Fernando Alonso ya lo sabéis que esta madrugada venció las mil millas de Severin en Florida junto a sus dos compañeros de equipo

Voz 1284 08:30 Nakajima Buemi y en tenis

Voz 1991 08:33 otra mala noticia que nos ha dejado el día ya terminó tocado ayer Rafa Nadal el partido de cuartos de final de Indian Wells bueno pues no va a poder jugar las semifinales contra Roger Federer y me parece a mí que conociendo un poco a Rafa y las decisiones que va tomando después de retirarse algún torneo con en este caso por las molestias que tiene en la rodilla derecha yo creo que va a renunciar Miami luego vamos a a comentarlo pero creo que Rafa Nadal se conoce mejor que nadie ha sabido parar creo que es algo que le ha dado también la experiencia que también es cierto que no es lo mismo que cuando Rafa tenía veintidós años que era una máquina ahora Rafa tiene XXXII veintitrés años en el Enagás

Voz 0458 09:08 el preparador gallego ya no es lo mismo la recuperación

Voz 1991 09:10 el lo sabe firmará el partido con Cassano

Voz 0458 09:13 yo creo que acabó el partido como se suele decir en en el refranero dos años

Voz 1991 09:17 bravo porque Rafa es cuatro

Voz 0458 09:19 torera y es verdad que bueno él mismo decía ayer que no podía asegurar en qué condiciones iba a estar desarrolla así la rodilla no esté bien sea el partido contra Federer contra lo que tiene que hacer lo que ha hecho oye parar que también es de la deportista tomar ese tipo de decisiones y se puede Miami que yo tampoco lo veo pues si no Madrid sino lo que sea hasta que no esté sano que no juegue ya está

Voz 1991 09:39 pero a estas alturas de de la vida yo creo que Rafa ya bueno para empezar demuestra no tiene que demostrar nada Jaramillo ha dicho siempre lo seguiré manteniendo para mí el mejor deportista español de todos los tiempos se tiene que dar sin duda a llegar preparado a los Grand Slam punto es que eso es lo que tiene que hacer lo que pasa es que dados para ser que jugar torneos

Voz 0458 09:54 mira y mira que ha renunciado dos temporadas consecutivas

Voz 1284 09:58 la temporada de tierra

Voz 0458 10:00 que nadie puede decir nada Federer sobre cómo quiere organizar su cuerpo eso temporada igual Rafa

Voz 1991 10:05 bueno pues luego comentaremos cómo está a Rafa Nadal esta renuncia que ha hecho de jugar en Indian Wells esas semifinales probablemente va a anunciar la que tampoco estará en en Miami ojalá diga que que está que eso significa esta mejor de de la rodilla lo que creemos pero

Voz 1284 10:20 la primera conexión nos lleva a Butarque donde la ganado el Girona Leganés Óscar Egido qué tal muy buenas hora Jaume

Voz 1643 10:26 érase machada Pellegrino anoche en el coche me acaba de

Voz 1284 10:28 los pagaba el tren de colega que por cierto saludando estafada e te parece justo el resultado

Voz 1643 10:35 sí porque el Leganés ha hecho el peor partido de toda la temporada en casa este equipo no perdía aquí en Butarque desde el dieciséis de septiembre aquel día fue cero uno con el Villarreal era la única derrota que tiene en casa en esta temporada tenía la mejor racha de primera división como local con once partidos consecutivos sin conocer la derrota yo ya caído ya caídos en tirar a puerta con peligro imponen un centro bueno y como ha dicho en una rueda de prensa ha sido un partido malo porque no ha salido nada ni táctica ni físicamente ni técnicamente absolutamente nada y el Girona ha demostrado que es uno de los mejores visitante de la categoría ha ganado en el Bernabéu ha ganado en Vallecas ha ganado en Butarque yo juego le queda todavía venir al metropolitano y al coliseo se que Getafe Athletic podrían estar temblando con la buena racha el conjunto del Girona y como te decía Pellegrini ha ido muy muy cabreado tanto que le ha mandado un mensaje a los VI Internacionales que tiene el club

Voz 0596 11:26 Deportivo Leganés Diego Reyes braille

Voz 1643 11:28 Ömer Homero en es Siri Luccin inició vas van a viajar esta semana con su selección Pelegrino ha dejado caer mandando un mensaje diciendo que alguno a lo mejor estaba pensando en la semana que viene y no en el partido de hoy

Voz 3 11:41 nunca había dicho trabajo terminado lo que tiene que dar a nivel mental cuando uno tiene un partido selección nacional cuatro día en cinco día inconscientemente poeta pensando en el viaje y eso es un es una situación ves a error que que tiene que convive porque los grandes equipos tienen mucho pondrá calma salvo que tenemos que aprender a convivir si queremos bueno cara pero siempre suele tenemos una s como ahora son unas ninguna excusa para no para codificar

Voz 1991 12:28 bueno creo que esto tampoco lo va a pillar a Pellegrino de nuevas es decir que la tenido que pasan en alguna ocasión más para llegar a esta conclusión lo tenía fácil meter rotaciones Yves a jugadores que no van a estar al cien por cien y que no van a rendir y que van a estar despistados pues tienes una plantilla de veinte veintidós veinticuatro jugadores rota no hace falta que metas a siete que van a ir con la selección de que no van a estar en puestos

Voz 0458 12:48 parte Yago que que se entrenara por ejemplo a Pellegrino a un equipo como el Barça o el Madrid al Atlético de Madrid que diría que tiene el triple de internacionales

Voz 1991 12:56 no no sé no sé lo que te digo sea para mí no ampara mil lo que ha dicho Pellegrino no tiene mucho sentido

Voz 0458 13:02 ahora su puyazo al jugador a pagar jugador claro no no solamente no una ninguna otra cosa pero vamos que queda

Voz 1991 13:07 pero ya venía sobrado Pellegrino que no creo será la primera vez que les pasa hay que hoy ha llegado a esa a esa conclusión pues con rotar o dejar un par de ellos fuera e incluso como aviso para para el resto yo creo que habría servido eh pero bueno más que el Nadie conoce a sus jugadores lo que le pasa por la cabeza y como han rendido hoy teniendo en cuenta lo que han entrenado durante las

Voz 0458 13:26 qué harán entrena dar por cierto

Voz 1991 13:27 por cierto sí aunque hoy no estamos de acuerdo por lo menos en segundo Oscar que ahora vuelvo contigo pero nos pide paso Palacio que todavía hay rezagados allí en Butarque hola Palacio qué tal muy buenas

Voz 1038 13:37 qué tal muy buenas Diago Si aquí seguimos en la zona mixta de Butarque con ese cero El Girona mira precisamente aparece por aquí Cristian portugués Portu qué tal muy buenas noches Christian hola buenas noches uno Payá partidazo que tenemos marcados los dos fogonazos en dos contra rápidos de Girona que han servido para llevarnos los puntos sí era un partido muy importante sabíamos que veníamos a un campo muy complicado con con un equipo que que estaban racha que en su campo que era que era muy difícil es un equipo que está muy bien trabajado muy rocoso y sabíamos que teníamos que hacer un partido muy bueno y sobre todo a la contra se le podía hacer daño igual el equipo creo que he sabido jugar lo mucho en mini partidos que ha habido oí ya sabido aprovecharlo uno la verdad es que no se da nada mal a ti tampoco la Comunidad de Madrid ni tampoco al Girona el último recuerdo de ese cero dos ante el Rayo también la victoria en el Bernabéu hoy doblete aquí el gol en el Bernabéu sí bueno la casualidad que los partidos están siendo en Madrid pero bueno como antes he dicho creo que que la clave de todo esto ha sido que hace unas semanas vivimos un momento complicado creo que que vivimos nos una derrota muy

Voz 0596 14:42 dura que que nos hizo eh que teníamos

Voz 1038 14:44 que dar todos un paso adelante esta derrota contra Huesca creo que que todos eh no puso las orejas hacia arriba ahí teníamos que dar un paso adelante todo creo que el equipo eh lo ha hecho eh bueno ha dado la casualidad que todos los partidos han sido Madrid pero pero bueno yo creo que lo más importante es eso que el equipo de Un paso adelante no estoy sumar tres uno preguntar en la tercera victoria consecutiva fuera de casa derrotamos a practicar vamos a ir hasta allí lo que están de acuerdo no hasta que no se consiga matemáticamente la salvación y nadie piensa que estás salvado ni mucho menos en primera división en la mejor liga del mundo y no te puedes dormir contra contra nadie ni ni decir que ya está salvado el equipo quiere conseguir lo cuarenta hay algo punto que se va a necesitar para salvación este año hay equipo muy fuertes en la zona baja que que van a sacar partido seguro e bueno como te he dicho al final eh primera división y ganar un partido muy difícil no lo hemos preguntado está mucho más tranquilo Eusebio siempre ha confiado en mí misma confianza e ello Onésimo siempre a nivel psicológico e trabaja muy bien saben cómo piensan jugada el jugador en todo momento cómo se sientan financió jugadores de primer nivel que que eso sólo te lo da la experiencia ellos saben mucho yo intento aprender de todas las situaciones intento ser mejor cada día intentó al máximo y tengo claro que los partidos que quedan voy a dar el máximo para para que podamos quedar lo más alto posible tiene una yo me Stuani como cuando preguntas pregunta por la relación de puestos bastante curada otros que Stuani todo lo conocemos al final alguien que juegan mundial no te lo regalan eh buen Mundial pasado es un grandísimo jugador tenemos una suerte muy grande detenerlo e tanto tanto experiencia como como a nivel de juego te da mucho y hoy bueno con esas dos peinada pues nos ha dejado en situación muy válida que al final lo que íbamos trabajando todo el año pero ya te digo es un privilegio tenerlo y sobre todo jugar a su lado demos por dub aprovechó para preguntar del por lo que ocurrió ayer que fuese despido de Machín a Navas detenidos aquí entrenando en el Girona apostó también por ti para llevarte el Sevilla no sé si os sorprendió pues ha sorprendido en El Vestuario y como valor AIS que un hombre tan importante como ha sido estás con bordados para el Girona de le hayan despedido incluso tan como Sevilla bueno es un compañero de trabajo al final todo lo que constituimos esta Liga y todo lo que digamos trabajamos en esta Liga somos compañeros de profesión y nunca bonito que que un compañero de profesión pues se ha despedido pero bueno son cosas del fútbol eh al final son cosas que pasan y muy machista el entrenador iba a mirar hacia adelante seguro por desgracia pues mira escucha escuchábamos al gran protagonista del partido de hoy Yago a Christian portugués por autor de dos goles ya lleva seis Liga además se marcha con un botín enorme hoy aquí en Girona

Voz 1284 17:39 tanto porque ya son nueve los puntos que te

Voz 1038 17:41 de colchón sobre el descenso hace que es una jornada redonda para el Girona ir al contrario para de Leganés que venido también con la ilusión de poder llevarse los tres puntos poder también tener un buen colchón sobre el descenso ahora con el parón internacional pero preocupa la situación del conjunto madrileño porque además lo siguiente que tienes ese Derby que nunca ha cerrado bien ante el Getafe

Voz 1991 18:05 grafías Palacio hemos escuchado al protagonista del día Portu que ha hecho doblete para la victoria de su equipo yo creo que no es el que

Voz 1284 18:14 y usted no va a tener

Voz 1991 18:16 además ninguno pero es que miro la clasificación y está Villarreal veintiséis Valladolid veintiséis y ahí ya hay un salto evidentemente porque aparece el Levante que está a cinco puntos con treinta y uno pero luego es el Leganés con treinta y tres el español con treinta y cuatro el Girona con treinta y cuatro por contra veinticinco hay un escalón hay de cinco puntos pero aquí como se despiste alguno se mete en problemas

Voz 0458 18:37 bueno Yago la leyenda once jornadas acuérdate lo que decía don Luis Aragonés que decía que las diez últimas jornadas es cuando cada uno cumplía las objetivo sonó a la leyenda futbolera en primera división dice que de los que están abajo y durante toda la temporada dos siempre pero que hay una sorpresa de alguien que que viene cayendo y que no consiga parar esa racha hombre yo creo que el Girona yo diría que está prácticamente salvado le quedan un par de victorias a seis puntos

Voz 1991 19:02 en el punto más que el Leganés que sí

Voz 0458 19:05 el Lega pues ya está en esa híper barrera yo creo que va a estar más abajo la salvación ahora es verdad tienen que seguir sumando Si el hacer una racha de diez cero de treinta bajará aún no bajará

Voz 1991 19:16 el Levante ojito con el Levante que está ahí

Voz 1284 19:18 durante el te coge una racha buena y luego no

Voz 0458 19:21 bueno el empate a noventa no le vino mal ese ese gol al final de Mayoral

Voz 4 19:24 eh

Voz 1284 19:25 el Ejido hay preocupación en el Lega

Voz 0458 19:28 ya lo ha vaciado no estará semanas pues tienen que arreglar

Voz 1643 19:32 por todo lo que ha pasado en esta versión el Getafe el que nunca han ganado como al en primera división como al Girona Girona ni la han ganado en primera segunda y además en primera no han conseguido siquiera marcarle un gol así que muy bien al Girona jugar otro Leganés pero yo creo que preocupación en el Lega todavía no lo más difícil lo han hecho

Voz 0596 19:48 eso que pueden separarse y lo único que como viene la próxima

Voz 1643 19:51 pues claro por eso sí que habrá que preocuparse gracias

Voz 1284 19:53 elegido gracias Palacio hasta mañana

Voz 1991 19:55 cerramos en Butarque le ganó el Girona cero dos al Leganés doblete de Portu a las once y cincuenta minutos vamos que la victoria del Real Madrid con el debut de Zidane

Voz 0458 20:05 tienes ya tú

Voz 6 20:24 once Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 0458 20:29 sí

Voz 1284 21:21 el fin vamos por esa victoria del Real Madrid en el debut de Zidane segunda etapa en el conjunto blanco hoy se ha instalado la felicidad en en el Santiago Bernabéu ya todo el mundo se ha olvidado de que no hay opciones para la el título de Liga que se cayó en Copa que se cayó en Champions hoy era todo optimismo todo empezó con la sorpresa en el once inicial Javier qué tal muy buenas hola qué tal Yago Dani sin Georgina el fútbol porque eso sí porque metió novedades muchas eh

Voz 8 21:50 sí yo esperaba bastantes yo esperaba casi todos no menos quizá Keylor pero bueno es el portero de Zidane es la gana o tres Champions y no lo iba a dejar ir no te bueno ha dicho incluso lo escucharemos en la rueda de prensa que él no solamente quiere a un portero que hay muchos partidos si quiere mal de un portero y este es Zidane Zidane no engaña a nadie es así si te gusta bien sino también porque es el hombre que que ponen el paraguas después de lo que tu decías antes no de quedarse sin Liga sin Copa del Rey sin Champions es Zidane en estado puro para un Madrid hoy mucho más vertical con más fuerza pero tampoco en tres días no se puede cambiar esto no empezó muy fuerte los primeros diez minutos pero bueno fue diluyendo ir recogió el balón el Celta que tiene muchísimos problemas

Voz 1284 22:33 lo puso da tiene una pinta horrible no es por nada pero sin Yago así

Voz 8 22:36 Yago Ordás Yago Aspas complicado aunque va a recuperarlo después de este parón de selecciones y luego la segunda parte pues ese gol Un poco haya anulado que no sabe muy bien si si tenía uno razón el colegiado al final lo familiar a alta

Voz 9 22:51 al televisor a televisión en en la zona de banquillo

Voz 8 22:54 yo sin pues anulaba ese ese llegó el primer gol del equipo blanco iba

Voz 1284 22:58 pero el gol de Isco Alarcón que le

Voz 8 23:00 es decir la jugada para midle mejor del partido que fue Marco Asensio fenomenal el balear que aquí Egido bufo ha cogido mucho aire con la llegada de Zidane Se le veía que iba mejorando los últimos partidos pero hoy estado para mí estelar y al final esa asociación que ha conseguido que Isco con iba a ser cambiado nada al minuto marcara un gol que para él ha sido un bálsamo no hizo un buen partido y a mí no me gustó pero evidentemente le falta ritmo de competición ha jugado viajó hasta hoy dieciocho minutos en los últimos ocho partidos evidentemente se notaba al malagueño que estaba fuera de forma hizo el gol lo cambió Zidane a partir de ahí llegó el segundo de Gareth Bale el equipo fue fue otro pero a tu pregunta respuesta directa muchos cambios y el principal era el de Keylor Navas el portero así lo explicaba Zidane

Voz 1994 23:44 faltan diez partidos pero iba jugadas que Laure tipo va a jugar otra vez tengo el tercer portero que es Luca tengo a tres muy buenos porteros veremos lo que voy a hacer esto de todas formas este tema siempre va a salir aquí el Real Madrid necesita dos tres cuatro grande porteros entonces el lío lo va a tener siempre entrenador que esté pero bueno yo voy a contar con los dos hasta el final de temporada y luego veremos lo que pasa el pues Simona

Voz 1284 24:13 no hay algunos dirán bendito lío el tener que entre que tener que elegir entre Courtois y Keylor

Voz 1991 24:17 Navas pues ya le gustaría mucho estar en ese lío te voy a decir que hoy que el y los Navas ha sido voy a decir la gran sorpresa porque ha habido muchas novedades pero la gran sorpresa aunque conociendo a Zidane se podía esperar creo que que ha estado perfecto pero como lo ha estado casi siempre en el Real Madrid quiero decir que la llegada de Courtois yo no he visto Courtois no la quita abonada al Real Madrid pero tampoco le ha dado yo sé que Keylor Navas Navas mientras ha estado en el Real Madrid le ha dado mucho más de lo que le ha quitado con lo cual si pongo en una balanza lo queda también es cierto que Curto

Voz 1284 24:47 va no lleva ni ni ni una temporada que no

Voz 1991 24:50 no se puede valorar igual pero viendo en una balanza lo que ha hecho uno y otro me salen más positivo lo que ha hecho Keylor yo hoy me ha gustado mucho Keylor Navas porque es de esos partidos en los que tienes que estar perfecto tienes que estar concentrado llegan pocas veces llegan una vez ya Chun paradón de esas de de portero es muy fácil lucirse cuando te llegan quince veces te meten dos goles ha sacado trece te llega más veces pero si te llegan una hay que pararla Keylor hoy la parada

Voz 0458 25:13 la Porter portero portero de equipo grande con lo sabe Javi le llegan dos tres veces y la saca yo fíjate que a mí me me parece un importe Erazo fuera por gusto a mi me gusta un pelo más corto aquel oro incluso pero sí reconozco que el ángel que tenía Iker a de lo tremendo porque era era lo veo más reconocido en Keylor que sin que en Courtois pero es una cuestión de gusto e insisto que en agosto un pelín más Courtois que Keylor pero tiene

Voz 8 25:39 más de Ángel Keylor que buscaba para mí lo que está claro es que al Madrid no le hace falta un portero le faltó un delantero se marchó Cristiano hacia fotón goleador no un portero al portero tenía Keylor no era muy bien que venga Courtois que tiene un portero pues para muchos años ya pero a les faltaban todavía le faltan dos dos o tres os que no creo que es un problema en la portería si había un problema de gol porque se marchó Cristiano Ronaldo esa es mi opinión desde el minuto uno a uno le gustaba pero está la realidad pues le faltaba un tío que hiciera goles no que parase porque estaba Keylor pero al final vino Courtois bueno ahí Lopetegui fue navegando uno la Champions otro la Liga hiló cuando llegó Solari bueno pues puso a Thibaut Courtois que es una decisión pues eh también correcta que es un buen portero como dice Dani pero más o menos es parecido no hará un poco pues sí pero le faltaba un tío que hiciera goles que es lo que al Madrid este año Le a la apenado más cosas pero esa principalmente porque se marchó Cristiano Ronaldo eso de

Voz 1991 26:32 ya en rueda de prensa a Zinedine Zidane y esto contaba en la zona mixta el costarricense Keylor Navas porque he dicho aquí dentro de prensa el quiere tener

Voz 3 26:42 Mario portero titular por un portero fijo en el equipo que plantea el próximo año jugar por ejemplo Champions sí que cortó a juegue Liga tú te quedarías

Voz 11 26:53 todo son suposiciones cuando yo hablé con él y él me diga qué es lo que él planta daré una respuesta ahorita estoy tranquilo disfrutando del partido y que como lo dije anteriormente tenía mucho tiempo trabajando ahora para tener una oportunidad bueno y me la dieron entonces yo creo que para mí eso es lo más importante no iré para mi casa disfrutar con mi familia ese partido bonito y eso es es lo que hay que pensar en ese momento

Voz 1284 27:18 algo ha cambiado en el discurso de Keylor Nava

Voz 1991 27:19 pues lo comentábamos al inicio del programa

Voz 1284 27:22 el de el tengo tantas ganas de irme como de

Voz 1991 27:24 morirme a bueno ya hablaremos ya veremos si a final de temporada tomaremos una decisión el discurso raíz ha cambiado

Voz 1284 27:31 claro bueno es que Zidane Amparo

Voz 8 27:33 el fichaje de Kepa que era un fichaje para mí en fichas cazó para el club por veinte millones de euros traían a Kepa fue Zidane que para la operación algo que bueno pues eh hay en la cúpula del marino gustó fue un enfrentamiento bueno por lo menos deportivo no porque eh que para una opción y una operación de club que parecía muy acertada pero dijo Zidane que no había que tocar la plantilla y al final pues luego cayó con el Leganés hubo lo que hubo esa crisis que salvo en Liga en Valencia Zinedine Zidane ya final en Kiev levantó la décimo tercera algo sabrá ciudad no y bueno y ha puesto a Keylor la próxima semana no dentro de diez días contrapuesta a lo mejor juega Courtois o no a siguiente en Valencia lo va a ir rotando Ivair usando a todo el público no a todo el público iba a decir deportivo no no no va a dejar a nadie que que que que pueda tener una opinión contraria yo creo que hay gente en el en el Bernabéu lo público que estará con con Keylor otros estarán con Courtois pero por ahí o con el resto de la plantilla pero por ahí Zidane va a ser un tío que va a saber bueno pues optimizar la plantilla de estos partidos que para el Madrid pues son importantes porque vamos a que hace el Barça pero el Madrid quiere estará ahí cerquita del equipo blaugrana y también Atlético de Madrid que se uno todavía

Voz 1284 28:46 bueno veremos si le da tiempo a no sé yo todo a depender el rendimiento del Barça que creo que si mañana gana lo dejara prácticamente sentenciado el día de hoy en el Santiago Bernabeu han repartido a todos ya todo sin problemas toda la felicidad ha sido relajación ha dejado Zidane

Voz 0458 29:05 el partidazo no está bien después de

Voz 1284 29:08 del palo que han llevado a llegado Zidane esto es son los mundos de yuppies

Voz 0458 29:11 ya había jefe lo adora el jefe novela oficina ya

Voz 1284 29:14 sabes que ha costado en fin con Bale en el minuto ochenta y seis bajando a en su propia área recuperando un balón vamos yo creo en esto de tú qué haces aquí pero si esto no

Voz 8 29:24 la sino de Lopetegui Solaris ha visto al partido dirán pero bueno

Voz 1284 29:27 horas corriendo y cómo está Vela hay que suele decir que llevamos

Voz 8 29:30 no no bajaba pues si es la vida es así no es de Zidane que que es capaz de convencer al futbolista inglés como decía Daniel número o el partido número uno luego veremos qué pasa en estos próximos diez no va a ser fácil no va a ser nada fácil para este Real Madrid porque Zidane cogió el equipo hace

Voz 10 29:47 cuatro años y el equipo estaba entonces en lo mejor ahora está con el equipo con más años con más

Voz 8 29:53 títulos con la barriga llena pero va a llegar buenos fichajes en la carpeta con la tecla fácil no va a ser pero Zidane

Voz 1284 29:59 al hacerlo gracias Herráez un abrazo hasta mañana Javi hasta luego abrimos tiempo de sanedrín Álvaro Benito qué tal muy bien

Voz 10 30:04 tras buenas noches Santi Cañizares buenas noches

Voz 2 30:08 hola buenas noches a Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 12 30:12 hola os noto muy irónicos con la llegada de ciudadanía muy buena nota

Voz 1284 30:15 no no irónicos no es

Voz 12 30:17 sí efectivamente pero es verdad

Voz 1284 30:20 oiga esta sentido hoy en el Bernabéu hoy en el Bernabéu no

Voz 1991 30:23 esa acordaba de lo de lo que lo mal que se había pasado en la última semana que me parece

Voz 1284 30:27 muy bien sea a aunque me gusta es que la gente sea feliz

Voz 12 30:30 no pero yo yo les doy tiempo ahora lo más es lo que técnicamente evidentemente estaban varios eh niveles por encima y no puedo discutir con ellos pero hay una cosa que la gente se toma bastante vamos a Macondo hablas del entrenador del Real Madrid y que a simple chorrada pero no es no tienen nada que ver pero nada que ver llegue ciudad en el entrenamiento previo al partido de te diga va a jugar no vas a jugar Barça calentar vamos a calentar o que te lo diga otro tipo de entrenador tú puedes entender que técnicamente Zidane a lo mejor lo puede tener los conceptos que puede manejar otro entrenador de primer nivel tú puedes decir que Zidane bueno que tiene la flor que van sí pero la realidad es que Zidane se dirijan vestuario le dice a Toni Kroos tú a jugar d5 Toni Kroos a jugar de cinco a Gareth Bale como no descienda va a ser complicado que tu pueda volver a ser titular Clarés Bale como decías en el minuto ochenta y seis peleando trabajando en un valor en defensa es un partido absolutamente decidido bueno pues esto que a todo el mundo le puede parecer como normal en el Real Madrid es muy muy complicado de realizar para realizarlo tienes que tenerlas el grupo que ha demostrado tener Zinedine Zidane

Voz 1284 31:34 yo no he hablado ni de la capacidad de Zidane ni de cómo va a gestionar este equipo lo único que he dicho es que en la afición y en los jugadores la llegada de Zidane ha generado en los aficionados un un nuevo animo después de una semana deprimente en el que los madridistas estaban hundidos en la plantilla ha generado pero eso no le parecía mágico si eso no es una broma no es porque muchos de ellos además le conoce que viene esto

Voz 1991 31:57 de ganar muchos títulos pero que eran seis títulos en dos temporadas no

Voz 13 32:01 efectivamente hasta luego comente me su pasión y luego una cosa que quiero hay dice cómo tiene plenos poderes deportivo se ha demostrado ya que ha tomado decisiones que a lo mejor van han encontrado lo que puede pensar la cúpula directiva del Real Madrid ha llegado el primer partido ha dicho vale que es muy bueno pero mi portero Heil

Voz 0802 32:18 de agosto a Keylor y esos son mensajes al vestuario

Voz 13 32:21 entonces once partidos partido ya más más o menos ese tipo de mensajes pueden ser Yago incluso hasta residuales no porque

Voz 14 32:28 que la Liga está como está el Fútbol Club Barcelona

Voz 13 32:31 esta mañana como tú has dicho prácticamente la sentencia pero otro entrenador que no tenga el poder y que no tenga pero eso le decidan llevar en el primer partido y a los cuatro apartados ponerlos en el equipo titular y al portero defenestrado dejarle o ponerle por delante del portero que ha elegido el club como Puerta del próximo lustro yo creo que tiene mucho mérito hay que tener mucho poder mucha pero eso

Voz 12 32:52 la Liga para ser el equipo que hoy ha hecho Zidane en el Real Madrid

Voz 1991 32:56 con créame completamente de acuerdo con lo que has dicho pero

Voz 1284 32:58 equivocado no que hay otra sensación en la aficionado y en la plantilla

Voz 13 33:02 o resto intentos

Voz 1284 33:04 qué tal

Voz 0104 33:07 Álvaro qué sensación te ha dejado el Real Madrid es que no nos

Voz 1284 33:14 empieza así quiero decir la mano de Zidane el el el empezar a meter a jugadores Keylor Navas en en la portería Isco titular marcando Bale lucha

Voz 1991 33:23 doctor unos dejándose la piel es decir parecía otro

Voz 1284 33:25 en marzo a ver a nivel futbolístico

Voz 0104 33:28 es difícil sacar una conclusión en tres días

Voz 1284 33:30 que es la vía más diría análisis como actitud con c

Voz 0104 33:36 sí que análisis balístico ahí se lo decía yo Dani después del partido no que es que es para analizar lo que lo que lo que consigue Zidane no en pocos días él porque lo de lo de Bale es un caso muy concreto que que yo focalizado en él porque no lo haya visto con esta

Voz 0458 33:51 eh

Voz 0104 33:52 con este interés en el juego y en el traían las tareas obligatorias de de trabajo sin balón pues pues hacía mucho tiempo que no veía un Bale tan conectado me da igual que el partido tenga mucha poca trascendencia regular ya habló de desliz del interés que le pones al juego no de querer arar de querer destacar de de replegar de pedir de llegar al área pues no hacía muchísimo que aún Beltrán conectado lo mismo te puedo decir de la segunda parte Asensio y él ha apostado por los suyos no parece que el que hay ilusiones renovadas no lo de Keylor tiene todo el sentido y además yo creo que lo hemos comentado también en Carrusel que lo comentaba Relaño yo estoy muy de acuerdo que Courtois ha tenido la oportunidad de de de agarrarse al número uno y no soltarlo y no lo ha hecho ha sembrado dudas ha dejado dudas la puerta un poquito abierta para que llegue Zidane y meta Keylor por esa por esa por ese agujerito que ya a partir de ahí pues bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a final de temporada que al final cuanto refuerzos tiene ahí porque allí escuchaba a Mario eh eh decirle a Dani hoy en Carrusel que qué va a y ahí de os al jugadores que juegan en la misma posición que la en la misma posición que inicios entonces yo pienso que las cosas se harán con con un rigor y sabiendo perfectamente lo que necesita el equipo

Voz 1284 35:10 Cañete sensaciones

Voz 15 35:12 bueno yo creo que mejor espina que te la porque porque es una persona no no el sí frente al Madrid y que por lo tanto es muy bien recibida sobre todo momento de crisis

Voz 1284 35:25 lugar porque vamos a intentar mejorar ese sonido con Santi Cañizares que no no está muy bien de de cobertura eso ya prácticamente nada Dani sensaciones está dejado

Voz 0458 35:36 bueno yo yo bueno hay mucho mucho debate en esta historia yo lo resumo en una acción primero que es evidente que ciudadana demostró que es un plazo técnico eso eso está claro no pero lo en el momento del cambio de Isco Alarcón Isco no ha tenido el mejor día no Vermeer aparece que ha tenido un día correcto para de esto ya estaba preparado Ceballos para para el cambio quizá en ese momento podía haber sido un momento algo más tenso no el hecho de que Isco no está bien no sé que la respuesta de de del Bernabéu ya metido gol en la última acción preparar Acebes para ser él metió el gol yo creo estoy con Romero ha sido valiente porque supo que no era fácil sentar a Courtois que era un poco no porque lo de Courtois fichaje de club como todos los hechos como todos los fichajes en el Madrid son fichaje del del presidente al mercado lo que sea también coincido con el Racing que no hace falta un portero un portero más porque lo lo ha demostrado ha sido valiente apuesta Marcelo apuesta se ve él ha hecho su equipo el de la vieja guardia pasó todas la portería tiene tiene mucho mérito yo creo que simplemente simplemente es un punto partida porque la primera parte ha sido un sopor la primera parte no sopor la segunda estaba mejor el Celta para poner todo en contexto siendo un buen punto de partida para el madridista creo que si el Celta hubiera tenido un poquito más de claridad en tres cuartos de cancha es decir si tiene formalmente igualmente el primer susto en el Bernabéu así que bueno punto de partida pretende la larga marcha once semanas por delante el verano ya veremos cómo acaba esto en septiembre Cañete haber ahora

Voz 15 36:59 no no en el pero sobre todo aclarando con dejándome claro siempre bandera fantástico placer cambios dieron adelante pues Vicenta es un pudor

Voz 1284 37:12 posible no compró el teléfono

Voz 0596 37:15 el nuevo caso debía mejorar

Voz 1284 37:17 es es que no ha mejorado muchísimo a ver si está un colega o algo Santi que podemos llamar a Bale llama Morata lo pone que por cierto ya ha marcado lo digo porque están las fallas va de Cañete por eso lo digo esta jornada verdad que por ha marcado militado ha metido gol con el Oporto lateral derecho de central y no lo he visto de lateral no ya lo saben

Voz 0458 37:45 lateral derecho de lateral derecho Le bien el partido Champions la hará que es un chaval demasiado grandote tal para jugar en esa posición de central bueno Bruno y eh

Voz 10 37:54 a las maravillas del primero en llegar qué esperáis

Voz 1284 37:58 de este nuevo Real Madrid Romero me explico ha llegado ya digamos ha tomado el vestuario ha tomado ya decisiones

Voz 1991 38:06 es importantes como las de hoy a partir de ahí

Voz 1284 38:09 ahora que tenemos once jornadas por delante en las que tiene que trabajar el que tiene que trabajar de cara a que

Voz 12 38:17 bueno yo el que tiene que trabajar no no no tengo muy claro porque a mi madre me he nadado Turull va a ser la misma sensación sensación que tienes tú uno que yo creo que el equipo futbolísticamente no ha mejorado demasiado lo que pasaba enfrente ha tenido un Celta que está deprimido el Celta el Racing huele fatal deportivamente hablando

Voz 1284 38:35 sí sí sí sí pero claro