Narrar para vivir

Voz 1 00:00 sí a mí me llama

Voz 2 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal como hizo arrancar la semana semana grande si en Semana Grande el jueves que tiene una cita con todos los otros la Asociación de la Prensa a lo media la presentación de una novela que ha escrito no sé quién vale vale de eso ya hablaremos a nos ocupamos poco hicimos además propósito de enmienda a principio de temporada de Nicaragua tenemos que ir actualizando lo que pasa en ese país porque no mucha gente le presta atención

Voz 1791 01:33 este sábado ha sido un sábado de represión de una manifestación que ha acabado con sesenta detenidos algunos de ellos y no se sabe nada de dónde están las redes están llenas de llamamientos bueno esto sí que es una dictadura donde la oposición no se puede ni manifestar Dhul de la prensa es perseguida y bueno no hay solución ahí está Ortega y su mujer campando a sus anchas no eso sí que es

Voz 2 01:55 ese nepotismo e lo hemos contado alguna vez eso de que la represión a la prensa no es escuchabas antes en el informativo de las ocho como Facebook está yendo todo lo rápido que puede para eliminar el vídeo que grabó el fiesta en Nueva Zelanda

Voz 1791 02:10 creíble e ahí yo creo que aparte de la tragedia de los cuarenta y nueve muertos y los heridos graves que alguno o quizás fallezca ahí me encanta la actitud de la primera ministra Jacint Darden que no sólo ha hecho un discurso inclusivo de los inmigrantes bienvenidos de la integración sino la actitud de ir a ver a los familiares vestida con el velo musulmán de respeto abrazarles con una cara que muestra empatía eso

Voz 2 02:36 continente en el que hay grandes dosis de racismo

Voz 1791 02:38 a veces acciones exacto más parecido un un ejemplo de cómo debe actuar un líder en unas circunstancias con esta Hinault como Donald Trump que inmediatamente puso un tuit diciendo que esto de blanco era una cosa de cuatro locos bueno son cuatro locos que matan gente y son más de cuatro

Voz 2 02:53 son más de cuatro locos hace poco he visto la película de Spike Lee la de y acaba con una imagen de Trump no sé que te la película con lo cual no desveló nada cuando le preguntan por esa manifestación de neonazis en calorina del Norte dice bueno es una manifestación en la que también hay gente buena como se puede decir eso me manifesté neonazi

Voz 1791 03:11 ese es que hay hay un informe de hora en el Guardian sobre Inglaterra que la cantidad de gente que accede a páginas de extrema derecha violentas en Facebook que en las redes sociales en Twitter etcétera no se quedó ahí están las webs hay bueno es ahí donde la gente se alimenta ahí este tipo que ha disparado en Nueva Zelanda llevaba el cargador llevaba el nombre de un español que había matado los cuánta gente también lleva el Viena la fecha que se derrotó a Suleimán el Magnífico etcétera Pelayo que bueno que sí sí un poco y no sé hay hay una especie de locura que se que que

Voz 2 03:49 no le damos importancia los parece más marginal pero luego es muy grave y durante los próximos minutos vamos a charlar con una defensora de los derechos de la mujer tiene una gran historia que contar se dedican a ello casi está preparada con los compañeros de Radio Segovia así que empezamos y antes incluso de de decir quién es de saludar te voy a preguntar a nuestra invitada cómo es un día a día cuando tiene que llevar a todas partes a cinco guardaespaldas

Voz 3 04:23 hola muy buenos días qué tal bien bueno no es fácil tener una rutina normal cuando tienes que llegar no cinco sino seis escolta institución también tienen que comenzar a vivir esa vida digo que no es normal que en un país donde se defienden derechos para defender derechos y garantizar la vida tengas que andar con seis hombres armados más sin embargo pues la única opción que tenemos en estos momentos para seguir haciendo la labor en la región donde yo vivo que una región donde todavía están presentes los grupos armados del negó paramilitarismo hoy las guerrillas diferente Alan Far porque también existe el ELN pues tenemos que aceptar esta condición o tener dos Mata no dejar de hacer la defensa de los derechos humanos entonces es como es lógico pero es la realidad que tenemos muy

Voz 2 05:20 hay que acostumbrarse a ir acompañado de guardaespaldas y eso es lo realmente triste usted está amenazada de muerte es algo bastante frecuente en su país en Colombia y el feminicidio es un problema que además va en aumento entre dos mil diecisiete y dos mil dieciocho fueron asesinadas mil setecientas veinticuatro mujeres y las cifras empeoran no

Voz 3 05:39 claro según la Defensoría del Pueblo en en dos mil diecisiete en el caso de las defensora cada XXVI Día asesinaban una defensora en el dos mil dieciocho cada veintitrés de enero al dos mil diecinueve aumentaba en un doscientos por ciento según la Defensoría del Pueblo los asesinatos a defensora diciendo yo lideresa defensora de derecho humano no pues realmente preocupa no sólo por mi condición sino por las demás compañeros también hizo este riesgo se extiende hasta el núcleo familiar que nuestros hijos realmente cuando estamos en la defensa derecho pues estamos dispuestas a dar la vida por salvar la vida misma pero cuando Llanos dicen en las amenazas que no solamente a núcleo familiar eso te te transforma la vida te vive en su sobran no duerme en está preocupada además llueve sobrevivido a varios atentados en lo que que te disparen

Voz 2 06:34 dar la vida por salvar la vida frase y saludamos por supuesto a les han garita es un privilegio tenerle con nosotros es activista colombiana fundadora de narrar para vivir Nos atiende como digo desde Radio Segovia tú conoces a Maier les Domon hablarnos un poco

Voz 1791 06:47 desde y a través de un documental de Lula Gómez Benito sobre Mujeres Coraje en Colombia que construir la paz hay un titular de la página de la ONU Mujeres que dice sembrando Islandia eso explica un poco lo que hace Mayer les Maier es a través la palabra reúne empezó reuniendo mujeres suela son ochocientas y pico para conversar al principio que se conversaba de Cosas de casa como hace este plato como hace el otro Tir de ahí vas tirando de compartir dolor compartir sobre todo memoria haya habla mucho de la importancia de la memoria exija de desaparecida su madre fue desaparecida hasta la amenazada por las FARC amenaza ha trabajado en el territorio de las FARC y de las de los estas los paramilitares tuvo un atentado del dos mil quince le dieron el premio en Clean que es un premio muy importante en Alemania de Derechos Humanos de la Fundación Eric ella te una frase maravillosa que dice si quieres cambiar realmente las cosas necesitas poder

Voz 2 07:50 hace quince años empezasteis a reunirse con otras mujeres en los parques lo comentaba Ramón Ignacio narrar para vivir hablamos con cómo cómo ha progresado ese encuentro de que hablabais en aquellos primeros encuentros y de qué habláis ahora

Voz 3 08:04 bueno en el año mil cuando comienza a narrar para vivir estamos todavía hablando en medio de las Autodefensas Unidas de Colombia teníamos frente treinta y siete y treinta y cinco Ella Far bueno sigue el tema de las otra guerrilla ahí sigue el tema del paramilitarismo pero realmente era una necesidad de Kuntar y reunirnos en medio de ese pilar de barbarie te hablo que en el año dos mil y nosotras te habíamos vivido la masacre Salado la masacre de la brisa en la región donde yo vengo para darle un poco una visión murieron ciento cincuenta y siete masacre pero nosotras las mujeres fuimos toma como botín de guerra también éramos las que salíamos a ser la resistencia y también hace la denuncia pero no podíamos en en el dos mil nos atrevemos a contarlo públicamente porque en un asesinaban no podía pasar algo peor que a nuestros seres queridos entonces narrar para vivir nace entre ese tirar de Bari como un esperanza como una luz en medio de la puridad una propuesta de mujeres que alguna no sabían leer y escribir muere campesina que tenían claro que no podíamos seguir callada que teníamos que romper ese silencio pero no lo podíamos hacer sola porque una sola éramos débil pero juntas somos poderosas entonces así nace narrar para vivir como una experiencia de las muere para visibilizar lo impacto diferenciados que tiene la guerra sobre nosotras pero también para visibilizar la fuerza y la verdad que era que tenemos las mujeres monté Mariana Ilan la verdad que era que tenemos en el mundo de transformar aquello que el de los hombres violentos dañan también puede reconstruir los pedazos de vida que quedan porque realmente lo que hacíamos a través de la fuerza de la palabra además de sanar no era reconstruir nuestro proyecto de vida bueno y la fuerza que tiene la palabra el poder transformador no sólo de los mensajes que puede dar hoy pueden no solamente en Colombia sino donde no invitan en cada parte del mundo pues yo sí agradezco a la radio Iriarte al tema de Segovia con este encuentro de Mujeres que transforman el mundo porque en cada lugar que estén las mujeres podemos transformar en la casa en el colegio en en en la calle en cualquier lugar en la oficina podemos hacer el cambio podemos transformar porque yo estoy en un contexto de conflicto armado donde también es más difícil pero también esto del de la vulneración de la violencia la viven las muere en cualquier ámbito en cualquier lugar en espacios donde tú crees que es imposible también se está viviendo la violencia y también la viven las mujeres y es importante que si hoy me están escuchando entiendan que no están solas que hay mujeres que han pasado por cosas peores han sido capaces de romper el silencio de denunciar y decir él necesito que otras mujeres se sumen a esto y que entre todas entendamos que juntas somos poderosa hay que somos capaces de transformar el

Voz 2 11:03 no

Voz 1791 11:04 yo supongo que es esta la clave no que una mujer que sufre violencia y piensa que su historia es terrible que da una forma se siente culpable de ese esconden en silencio llegue comprobar que hay otras mujeres con historias similares o peores ayuda de alguna forma a mitigar el dolor yo le quería preguntar por qué es tan tan tan tan peligrosa la palabra

Voz 3 11:27 cuando transformamos el ideal que es lo que queremos transformar ayudamos también a que esto grupo no tengan ese control territorial Illes adoctrinamiento y tampoco puedan ejercer toda la digamos su accionar político en los territorios y la gente ha de tener miedo de ha de tener miedo porque supo ver lo ejercen a través de de implantar ese terror de implantar el miedo Il la palabra no sólo te ayuda a sanar porque la palabra también te ayuda a formar nosotras antes comenzamos en el dos mil a sanar ese dolor la pérdida de sentido de la vida a los temores contante la autoestima aumentarla sí pero hoy se ha convertido en una escuela itinerante de ochocientas cuarenta mujeres que significa que tenemos en mi organización casi seis mil personas entre hijos esposos diga de las mujeres que hacen parte narrar que estamos transformando el territorio a través de la fuerza de la palabra pero que estamos diciéndole a quieto grupo no van a seguir esto grupo no pueden seguir ejerciendo el terror a través de las armas no van a volver a Montes de María lo que era antes a la masacre a la tortura a a descuartizar a las personas a decir que además de de que no le bastaba asesinar a las personas primero tenía en qué degradar su dignidad con las cosas tan horrorosas que hacían eso no puede volver a Montes de María y hemos sido nosotras las mujeres las que hemos tomado la fuerza de la palabra como única herramienta para defender no sólo la vida sin nuestro ideales no es lo que hemos hecho entonces la fuerza que tiene la palabra impresionante porque la palabra te hiere pero también te sana entonces nosotras teníamos dos opciones tomamos la palabra para puede seguir replicando esta conductas de odio o tomamos la palabra para volver a reconstruir convertirle en calor humano en su propiedad en afecto en cariño en proyecto de vida bueno es eso es lo que hemos hecho no entre todas

Voz 2 13:31 en esas reuniones de narrar para vivir usted ha contado cómo ha escuchado historias de mujeres que han sido violadas han sido mutiladas han sido en paladas en algunos de los conflictos cuando usted escucha que los delitos de lesa humanidad son susceptibles de una amnistía cuando ve que en vez de reparación se habla de olvidar no sé qué les sugiere

Voz 3 13:52 bueno yo la pregunta la relación mucho con el tema del Sistema Integral de Justicia que ha sido tan polémico en nuestro país no con los acuerdos de paz realmente hemos sido nosotras las vitrinas en las que hemos salido a defender la implementación de los acuerdos de Estado en La Habana hemos luchado porque entendemos también que el artículo veintidós de nuestra Constitución que dice que el derecho a la paz no sólo es un deber de cumplirlos sino también de exigirlo entendemos también que la justicia no vista únicamente con pues encerrada las personas Ait crímenes que no pueden digamos ser pasa dado en vano común y la la violencia sexual di el tema el reclutamiento a niños y todo esto porque pues tienen que ser castigado pero el sistema de justicia integral nueve nueve un sistema digamos de una justicia material sino más restaura activa es una justicia que busca también la satisfacción y que busca también sanar yo le doy un ejemplo yo tengo de de la edad de doce años vivía el conflicto porque el conflicto me toca a los doce años cuando desaparecen a mi mamá pero de ahí en adelante he vivido el tema las amenazas Sala zozobra dos atentados de cinco ataques por lo que hago no pero nunca nunca en todo este tiempo nunca había tenido la oportunidad en un millón una de recuperar los restos de mi madre con este sistema la unidad de búsqueda de personas desaparecidas por primera vez por primera vez hace cinco meses me hacen una prueba de ADN para poder identificar unos restos que pueden permitir sanar un dolor porque la desaparición forzada un crimen de lesa humanidad porque no sólo es la víctima que desaparece en la familia que busca todos los días y la mitad el corazón te dice que está viva y la mitad te dice que de de buscarla porque está muerta es un es una agonía diaria cerrar esta agonía para mí es justicia y eso sería también justicia para muchas personas y muchas sobreviviente en Colombia somos ocho millones de víctimas que estamos de poetas seguir luchando por la implementación de los acuerdos de paz Pobreza justicia pobreza verdad porque no devuelvan los retos nuestros seres querido para cerrar ese duelo porque que inhumano que nosotras todos no no levantemos poder seguir viviendo con ese dolor que ese dolor no te hagan año idealmente que ese dolor te ha hecho fuerte en esta resistencia más aún cuando todavía tenemos una bailarina los Rapa rápido a la ahí las negra a la gaita nieta en el Golfo de puede seguir diciendo número hasta llegar a más de cuatro mil grupo que para nuestro Gobierno se llaman delincuencia común y para nosotros sigue siendo no paramilitarismo

Voz 2 16:37 no sabes cómo resuenan esas palabras sobre sobre recuperar la memoria recuperar restos en este país en el que estás ahora en España tenemos un debate Ximo claro Ramón con más de cien mil desaparecidos que no se les ha buscado ni se les busca sigue siendo un elemento de confrontación con políticos que no entienden ese dolor que tú hablas el dolor de la familia que solamente quiere saber dónde está su muerto no

Voz 1791 17:00 fíjate yo en Colombia en Guatemala conocía uno en a otro pueblo forense iban Pacelli que abrieron un centro de con ADN muy moderno en Guatemala y esperaban que al día siguiente después de publicitar lo fueran miles de personas Un país con con mil desaparecidos no fue nadie no fue el día siete y me dijo que es que el problema de las víctimas es que pasar de buscar a tu a tu desaparecido entre los vivos a buscarlo entre los muertos eso es un paso mental y psicológico muy muy grave muy importantes

Voz 2 17:28 ayer les cómo cómo cómo salimos de esta cómo mejoramos yo creo que hay una palabra clave que es la educación

Voz 3 17:35 bueno mina nosotras tú me puede preguntar tema del contexto pero también tema de la política también temas de la participación no dicen pero bueno si son campesina en mi país puede ser campesino prácticamente nos tratan como de gente inculta o gente que no Demi que yo me voy a graduar derecho en este año yo soy normalito sea profesoras pero no ejerzo la la docencia en el magisterio hemos creado un ente porque es importante darle conocimiento a la muere que conozcan de sus derechos que conozcan la ruta para exigir esa justicia exigir verdad es reparación este gran pero también que conozcan de sus deberes que está haciendo tú para que cambie como está siendo tú protagonista de ese proceso de cambio de tu entorno que está haciendo tú para romper la indiferencia entonces cuando nosotros comenzamos a hacer ese proceso importante nunca olvidarse del tema emocional de los sentimiento del corazón de sanar ante detuviera a hablar con el otro o la otra tiene que reconciliarse con tu dolor tienes que entender que tú no fuiste culpable tiene que entender que tú vales tienes que entender que nunca te vieron tocar que nunca debieron permitir que fuera usada que fuera vulnerada que te golpean que obligaran a trabajar para los grupo sí que te prostituyó llena que te torturaban entonces cuando tú entiendes que eres sujeta a derecho cuando tú entiendes que eso jamás debió pasarte cuando tú a autoestima aumenta pero sobre todo cuando pasa con ese proceso de sanación y que nosotras lo hacemos a través de sacar eso el corazón de escuchando entre todas de hacer ese proceso acompañamiento y entender no estamos sola que tenemos esa fuerza el contexto cambia entonces tiene un proceso de sanación acompañado de la educación quién tiene el conocimiento tiene el poder el poder de transformar su realidad local

Voz 2 19:31 ayer Lis garita en esa activista colombiana es fundadora de narrar para vivir en nuestro lado desde Radio Segovia con esa conferencia de Mujeres que transforman el mundo te agradezco mucho que hayas hecho un hueco en su agenda de hoy mayor Luis para estar con nosotros en directo Un beso muy fuerte y mucha suerte con todo lo que tienes entre manos que es mucho gracias

Voz 3 19:49 no te Ramón y Javier Gracia de todas maneras yo sí quiero decirles que gracias por esta oportunidad y a todas las mujeres que estén escuchando y a los hombres también me lo primero que hay que romper es la indiferencia y el silencio y que bueno mujeres como nosotras que les decimos que sí lo violentos destruyeron nuestro sueño nunca van a destruir la capacidad de soñar y que sigan soñando y que rompan es en silencio dejen de estar calladas y que llegó la hora de romper ese silencio a través de la fuerza de la palabra de gracias

Voz 2 20:19 gracias por ese mensaje un beso fuerte Ramón vamos a callarnos que como tenemos un minuto hasta la publicidad damos usarlo para pensar en lo que acabamos de escuchar pues si una fuerza tremenda estamos con Palop