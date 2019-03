La reina de la prensa del corazón

Voz 4 00:00 eran enemigos

Voz 0874 00:48 la España de mil novecientos cuarenta y cuatro y la España de dos mil diecinueve tienen muy pocas cosas en común pero una de ellas es que en los kioscos de entonces y en los que ahora se puede encontrar la revista Hola la referencia más lujosa hay distinguida de la prensa del corazón hace unos días a los noventa y ocho años murió en Madrid su fundadora eso presidenta Mercedes Junco Calderón esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que nos trae Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 01:14 qué tal Javier

Voz 0874 01:15 Mercedes Junco ha muerto a los noventa y ocho años hasta hace muy poco seguía al frente de hola

Voz 1326 01:19 sí es un caso muy impresionante de actividad inagotable que sólo ha detenido la muerte fundó con Antonio Sánchez Gómez la revista Hola en mil novecientos cuarenta y cuatro trabajó en ella durante los setenta y cinco años siguientes tal vez au sin tal vez haya sido la editora de revista más longeva de todos

Voz 0874 01:38 los tiempos Antonio Sánchez Gómez será su marido sí sí

Voz 1326 01:41 marido y el que le contagió el amor por el periodismo Antonio Sánchez Gómez era malagueño periodista director en Barcelona de la prensa un diario vespertino del movimiento en la España de Franco

Voz 0874 01:52 cómo se conocieron

Voz 1326 01:54 antes de la prensa en Barcelona Antonio Sánchez Gómez había dirigido otros medios como el día en Palencia de donde era Mercedes Junco en esa ciudad Se conocieron Se casaron en mil novecientos cuarenta

Voz 0874 02:05 de cuando apareció el primer número de hola entonces

Voz 1326 02:07 el ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro Se definió como semanario de amenidad es Antonio Sánchez Gómez tenía treinta y dos años Mercedes Junco veinticuatro el año anterior cuando aún vivían en Palencia había nacido su único hijo Eduardo Sánchez Junco

Voz 0874 02:23 llama la atención que fundaran una revista así tan lujosa en plena posguerra época de escasez

Voz 1326 02:28 además en los primeros tiempos las realizaron una forma muy casera y con muy pocos medios pero sí desde el principio quisieron que la revista fuera lo que aún es un retrato del lado más bello lujoso y amable de la actualidad de la vida de las celebridades distinguidas Eduardo Sánchez Gómez y Mercedes juncos es decir que el objetivo de hola era sacar la espuma de la vida en aquella posguerra tan siniestra una revista tan luminosa estaba destinada a triunfar

Voz 0874 02:56 qué tirada podía tener hola en esos primeros tiempos

Voz 1326 02:58 comenzó con una tirada de unos doce mil ejemplares pero dio un salto de gigante en diciembre de mil novecientos sesenta cuando la tirada alcanzó los doscientos cincuenta mil ejemplares con motivo de la boda de la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón con el Rey Balduino de Bélgica eso fue un punto de inflexión Mercedes Junco Antonio Sánchez Gómez decidieron trasladarse de Barcelona Madrid y la culpa de algún modo la tuvo la reina Fabiola

Voz 0874 03:23 los miembros de las familias reales siempre han sido las grandes estrellas de la revista

Voz 1326 03:27 sí sí claro en general el ambiente de la alta sociedad en particular el de las monarquías ha mantenido un protagonismo estelar en las portadas y las páginas de Hola cuando yo era niño y adolescente Elola me encantaba porque salía todo el rato gris Kelly ya nueve podía parecer más guapa

Voz 0874 03:42 que te gustaba al fin entonces de que luego

Voz 1326 03:45 sí sobre todo cómo se repartían las tareas Mercedes

Voz 0874 03:47 y su marido dentro de la revista Antonio

Voz 1326 03:50 el Gómez figuraba como el director pero decisiones tan importantes como la elección de la portada los contenidos y las fotos principales las tomaban entre los dos Mercedes Junco Se especializó sobre todo en moda ella era la editora de los cuatro números especiales de moda que cada año desde mil novecientos sesenta y ocho lanzó la revista de hecho la última vez que Mercedes Junco apareció en público fue en diciembre pasado cuando la Reina Letizia le entregó el premio nacional a la comunicación de la industria de la moda

Voz 0874 04:19 Antonio Sánchez Gómez que murió hace ya muchos años también

Voz 1326 04:21 sí murió hace ya treinta y cinco años el mil novecientos sesenta y cuatro de un derrame cerebral cuando tenía setenta y dos

Voz 0874 04:28 su hijo Eduardo Sánchez Junco heredó el puesto de su padre en la revista sí según

Voz 1326 04:32 ha recordado ahora Jaime Peñafiel Mercedes Junco comunicó a su hijo la muerte de su padre de un modo bastante simbólico y especial los sentó en la silla que ocupaba su padre en la redacción le contó lo sucedido por cierto que como Eduardo Sánchez Junco no había estudiado Periodismo sino ingeniería agrónomo Se sacó entonces la carrera de Periodismo juntos mujer Mamen asistiendo a clases nocturnas

Voz 0874 04:54 si hubo alguna aportación particular de Eduardo Sánchez Junco ahora la manera de trabajar de hola

Voz 1326 04:59 sí sí le dio un impulso muy importante sobre todo en cuanto a expansión internacional explotación de las exclusivas ya adaptación a los nuevos tiempos propició el lanzamiento de Hello la versión de hola en el Reino Unido y logró que olas editara el más de país en más de veinte países de todo el mundo es exportará a más de setenta países en diez idiomas distintos llegó a tener unos doce millones de lectores en todo el planeta también impulsó la edición online de la revista que llegó a tener más de sesenta millones de visitas

Voz 0874 05:29 las grandes exclusivas de Hola forman parte de sus señas de identidad también

Voz 1326 05:32 sí claro y Eduardo Sánchez Junco las fortaleció muchísimo el instauró la moda de las exclusivas por etapas en la vida de las parejas exclusiva por el noviazgo exclusiva por la boda exclusiva por el nacimiento de los hijos exclusiva hizo exclusiva pues la separación o divorcio

Voz 0874 05:48 el paquete completo algunos famosos han hecho pequeñas fortunas con esas exclusivas que han venido a la prensa del corazón

Voz 1326 05:53 y que lo digas es es el lado menos romántico del mundo rosa

Voz 0874 05:56 Eduardo Sánchez Junco también murió hace años

Voz 1326 05:58 sí fueron las dos grandes tragedias de la vida de Mercedes Junco la muerte de su marido el nivel ciento ochenta y cuatro y la muerte de su hijo en dos mil diez cuando tenía sesenta y siete años desde entonces su nieto Eduardo Sánchez Pérez el hijo de Eduardo figura como director con la estrecha colaboración de sus hermanas Carmen y Mercedes que junto a Belén Junco son las directoras adjuntas

Voz 0874 06:18 sabes Hola es la revista del corazón más antigua de España

Voz 1326 06:22 no la más antigua es la revista Semana que nació en mil novecientos cuarenta en mil novecientos cuarenta y cuatro Se fundó Hola en mil novecientos cincuenta y uno diez minutos el mil novecientos sesenta y dos lecturas aunque esta revista como la propia semana tuvo una vida anterior como revista literaria en mil novecientos setenta y dos pronto que por cierto es la revista más vendida de España

Voz 0874 06:42 estas cinco veteranas cabeceras aún son las que tienen mayor presencia todavía

Voz 1326 06:46 sí desde los años noventa además de las digitales han surgido otras revistas impresas como sorpresa que me dices Cuore o Corazón TVE pero éstas tienen una difusión bastante mal

Voz 0874 06:55 digamos que una manera de trabajar sensiblemente distinta en las revistas del corazón mantienen el número de lectores bastante considerable

Voz 1326 07:01 si no han sufrido de una manera tan salvaje las consecuencias de la revolución digital que por ejemplo ha provocado el desplome de las ventas de los diarios impresos parece que el lector clásico de la revista del corazón tiene una relación mucho más especial más til visual e incluso olfativa con el papel el color y las fotos por eso creo yo que aprecia mucho más el valor de la edición impresa que el lector de los diarios

Voz 0874 07:25 sí supongo que muchas celebridades muchos famosos ahora mostrado pésame por la muerte de Mercedes Junco Calderón

Voz 1326 07:31 sí claro Julio Iglesias por ejemplo y otros iconos de la revista como Naty Abascal o Isabel Preysler acudieron a despedirla

Voz 6 07:39 la más el Hall

Voz 7 08:02 mañana agradezco especialmente la compañía de Eduardo Sánchez Pérez que es director de la revista Hola es hijo de Eduardo Sánchez Junco en hito de Mercedes Junco Calderón cómo estás Eduardo buenos días buenos días gracias por venir no suele estar muchas entrevistas tú tampoco no

Voz 8 08:14 sí efectivamente el

Voz 0874 08:17 me recuerdo que tienes de tu abuela cuales bueno yo la héroes que

Voz 9 08:19 siempre la recuerdo trabajando en casa era muy habitual cuando éramos pequeños que las conversaciones en las comidas en las cenas tenían que ver con decisiones sobre los contenidos de la revista la verdad es que en mi casa siempre se produjo un una fusión bastante curiosa encantado lo que era el trabajo y la familia no eso de alguna forma no ha imprimido carácter seguramente para continuar su legado y la mayor la manera de hacer las cosas en qué nos enseñaron y que y que hoy en día siguen siendo nuestro emblema en nuestra manera de de actuar no sin duda una persona muy generosa y que tuvo un papel muy importante en la historia de hola

Voz 0874 09:05 estoy llevará en la historia de este país si si me apuras porque fíjate todo es toda la historia contemporánea que tenéis por detrás vosotros es muy curioso que comentas de que o la estuviera presente un poco charlas familiares yo me imagino que esas grandes exclusivas quedaba luego comía cuando cenaba Ice estaban encima de la mesa y entre todos a lo mejor decidía es lo que publicaba y lo que no

Voz 9 09:26 sí probablemente cuando había una decisión difícil hombre como espectador yo veía pues a mi padre hablar con mi abuela con mi madre o con Mi abuelo en en su día aunque yo era muy joven cuando falleció sí la verdad es que siempre hemos querido trasladar a las páginas de Hola lo que no resulta que llegamos más interesantes para los lectores también el hecho de una manera especial hecho con mucho cariño y siempre teniendo en cuenta las personas que hay detrás de lo que publicamos también considerando los lectores casi como parte de la Familia entonces que nunca pudo pro procuramos nunca publicar nada

Voz 8 10:05 que que sea algo que

Voz 9 10:08 pueda ofender o que pueda tener consecuencias desagradables

Voz 8 10:12 entonces sí que esa sensibilidad

Voz 9 10:16 que forma parte del hacer de nuestro día a día

Voz 7 10:19 luego hablamos un poco del contenido de la revista pero si creía que me hablar

Voz 0874 10:24 has mencionado los lectores sientes contaba Luis que tienen su público mayoritariamente femenino eso sí que siendo así

Voz 9 10:30 sí es verdad que la mayoría de los lectores de la son mujeres pero también es verdad que hay muchos hombres que lo confiesen más y además siempre decimos que o es también la revista más leída por los nombres de los hombres en España no era del veinte por ciento de nuestros lectores son son masculinos pero no cabe duda de que de que es una revista orientada a la mujer por no solamente por los contenidos de actualidad sino también por otro tipo de contenidos en todas las revistas

Voz 7 10:58 si los los los hombres que dicen que no le no las lo mismo que dicen que ven la dos pero no

Voz 0874 11:03 Luis

Voz 1326 11:04 llama mucho la atención Eduardo que tu abuela mantuviera la ilusión y la energía necesarias para trabajar en la revista hasta casi el final de su vida a sus noventa y ocho años que es muy impresionante

Voz 9 11:14 no sé indudablemente Israel nosotros veíamos que eso era para ella el motor de su vida era un una cosa es que la mantenía completamente

Voz 8 11:22 en en forma Irak

Voz 9 11:25 siempre quisimos que que no perdiera esa ese contacto con la revista en hoy con sus números especiales de moda dictar y la verdad es que era impresionante verla a sus años con la misma ilusión que el primer día

Voz 7 11:36 vamos imponía mucho

Voz 9 11:39 debamos esas órdenes pues la verdad es que no ella siempre quiso mantenerse en una segunda línea darle el protagonismo digamos que ella siempre pensaba en que no debía ser ella protagonista

Voz 8 11:57 sí el de la edición is

Voz 9 12:01 la verdad es que siempre dejaba por lo menos lo que yo vi en casa pues actuara mi padre hizo en su día ella siempre quiso estar en un segundo plano también con Mi abuelo no en otoño como fundadores pero no cabe duda de que lógicamente pues su influencia era muy grande

Voz 0874 12:19 estaba hablando con el director de la revista Hola cinco pueda esta charla Jorge Borrajo que hace poco más de un año director de semana otra de las cinco grandes revistas clásicas que antes mencionábamos en el mundo del corazón que tal cómo estás Jorge buenos días buenos días tú conociste a Mercedes por cierto

Voz 7 12:35 no tuve la desgracia de no conocerla pero bueno como la radiografía ha hecho perfecta Luis de de la historia de la revista el corazón las revistas de familias Montiel que es la propietaria de la revista Semana con la familia Sánchez Junco han tenido incluso un trato más allá de lo profesional personal y a mí en este caso Charo Montiel que es bueno pues una de las nietas del fundador de semana hay quién se encargan poco está encima de la revista siempre me ha hablado pero de de maravilla y con muchísimo cariño de la fallecida déjame decirte

Voz 0874 13:14 que esto es radio yendo la gente no lo sabe cuando os habéis encontrado os habéis saludado supongo que os conocéis de algunos actos y desde luego no creo que intercambia información ético como es consideráis el uno al otro enemigos contrincantes no enemigos yo

Voz 7 13:27 bueno nunca pero ni ni asolan tenía lectura diez minutos es decir yo no competencia a rivales pero pero siempre lo digo creo que tenemos más cosas en común vale más cosas que no son que que lo separan es decir y entre todos tenemos que seguir un poco alimentando oye pues este este sector a mí me encanta cuando llegan los sondeos de las ventas ideó que todas las revistas José bueno han incrementado respecto a la semana anterior no porque parece que es como una luz al final del túnel me el Caso Eduardo cuando decae un semana en tus manos

Voz 9 14:02 lo analizamos detenidamente los miércoles por la mañana y es verdad que tradicionalmente las listas de los de los de los miércoles actualmente antiguamente los jueves pues éramos siempre en casa también pues hemos tenido un trato muy familiar y muy muy cercano con con las familias que están detrás particularmente con Charo desde luego sí sí el más maravillosa ahí siempre pues muy dispuesta hay siempre pues muy muy colaborativa Hay muy dialogante nos gusta mantener esta relación y sobre todo también que mantengamos todos un poco la línea de de periodismo serio porque se subestima un poco no pero yo creo que tanto Semana como All I tal ha visto muy seria en realidad sea de comprobar muy bien las informaciones antes de darlas de tener en cuenta todo el entorno del contexto de lo que estamos diciendo de de mucha investigación también veces llama más la atención a posibles exclusivas no pero es sólo una parte realmente detrás de todo eso hay muchísimo trabajo de de unos equipos muy buenos que tenemos

Voz 0874 15:12 sí lo que pasa es que vosotros forma es parte digamos de un mismo bando yo creo que si alguna vez por ejemplo sacar a Luis en el Hola o a mí no sé

Voz 10 15:19 diez viento cuenta cuesta mucho porque estáis bien a todo el mundo todo el mundo queda alguien en vuestras

Voz 0874 15:23 esta diferente eso está el otro bando que es el bando de las de las revistas de la prensa del corazón que lo que hace es intentar sacar lo peor de cada persona los los detalles de su carácter las peores fotografías no sé si vosotros contempla ese ese revistas con cierto desdén es es esa revista So o incluso esos debates de televisión en los que lo que se trata es dejar mal al protagonista

Voz 9 15:46 yo la verdad es que me quedo con el mérito que tiene el el con el éxito cuál es algo entretenido y algo interesante sin es verdad que hombre sin sin ofender os sientan no creo tampoco que haya vamos Jorge a lo mejor estamos corrígeme si ya te digo yo creo que no hay tampoco una prensa o un o incluso incluso televisión que a priori debería poner mal sabor y hacer las cosas para poner Malta yo creo que siempre se procura hacer un mito

Voz 0874 16:16 sí pero aquí llega un suplemento semanal con no sé qué periódico que cae por la Mesa de la relación en la que

Voz 7 16:23 las fotografías de todo el mundo son fotografías en las que deben michelines o estás mal todo el mundo sale mal yo creo que que al final tengo cada cada revistas tiene su su línea editorial vale lo buenos que que no es el corazón cada uno tiene su nicho y tú perfil de lectores así como en los periódicos no quién compra el país porque como país que comprar Monda por comprar el mundo hay muchas veces da lo mismo lo que lleve que información de un periódico otro no yo creo que aquí ocurre también no es decir cada uno se identifica con el perfil de revista que compra o la semana yo lecturas au los Cores no entonces aunque también es cierto que a mí me dices que ves cuando yo veo determinado contenido denota reviste me parece gracioso que ya lo mejor no sacaría por pues porque oyes es mi perfil al editorial de semanas distinta pero lo ve dijo oye pues no está mal es decir sin llegar a faltar al respeto yo siempre digo a los redactores no que las informaciones se tiene que hacer sin faltar el respeto ni a la verdad ya lo que pasa es que

Voz 0874 17:26 a vosotros mantener una postura de buenismo

Voz 7 17:28 Mo que es loable además y es es muy digna pero no siempre leo ahora lo que es lo contrario no sé no sé yo supongo que también si no es decir porque el rostro

Voz 9 17:39 en nuestro ADN también está el respeto como una identidad no hecho hemos sido protagonistas en Inglaterra tras lo aún en una campaña a favor del respeto en las redes sociales por ejemplo no que es

Voz 7 17:51 lo

Voz 9 17:53 para evitar definitivamente pues los haters sus comentarios negativos porque efectivamente creemos que hola genera las revistas del corazón tradicionales somos algo algo glamouroso algo que te distrae algo que te que te hace soñar que es mejor hacer soñar positivamente que que buscar un digamos una satisfacción inmediata ahí ya lo mejor más transgresora no yo creo que a lo mejor por eso las revistas del corazón en España sean mantenido mucho mejor en el kiosco con un lector más fiel que otros medios o que yo soy otras revistas las más eso en en Europa por ejemplo en Inglaterra ha ocurrido a las más transgresoras han caído muy rápidamente ventas porque detrás tienen sus sus cimientos son menos sólidos que marcas como la semana o o lecturas en las revistas que que de alguna manera pues hemos puesto años y años de trabajo en nuestras marcas para que para que el país no se respeta los lectores lo valoran

Voz 7 18:54 Luis pero sí quieta el futuro Osaka

Voz 1326 18:56 es que los niños y adolescentes de hoy compraran o leerán vuestra revistas impresas cuando sean mayores

Voz 10 19:04 a ver yo creo que haber no podemos pedir

Voz 7 19:07 poco peras al olmo de los niños ya estudian con el colegio con una Ipad no tocan un libro para leerlo ya lo ven todo digital está está complicado y tampoco tenemos yo creo ninguno los dos aquí la la bola de cristal para saberlo también creo que que del kiosco al que al que yo creo que tenemos que proteger porque muchas veces mira eso es un dato no la las revistas y los periódicos pierden ventas el problema también es que cuando cierra un kiosco el todo el producto que se vendían ese quiosco no lo absorbe otro es otro de los males que tenemos la prensa en papel no pero lo que lo que decía no que que el kiosco se enfrenta a un producto que es el digital donde vienen las generaciones que están aprendiendo en digital que yo por ejemplo tengo una generación del papel día a veces que yo tengo que imprimir mucho papel porque en hay veces que no tengo la comprensión la capacidad de comprensión sobre sobre la pantalla

Voz 8 20:05 pero es que en mis hijos

Voz 7 20:08 es que ya no leen papel de decir si cogen un libro porque para que ellos se lo lea es esto

Voz 1326 20:15 está una esperanza es que la edición digital de la revista no se van a poder encontrar en las peluquerías

Voz 7 20:22 sí y luego en el que las fotos no las imágenes que es una de dos de del valor añadido de una red

Voz 8 20:28 está en y se aprecia

Voz 7 20:30 por ahora incluso muchas veces ya no se tiene acceso en en Internet eso es lo que probablemente todavía nos permita pues bueno pues una dos décadas a ver si estoy éramos tres décadas y luego ver

Voz 9 20:42 a ver qué ocurre yo comprendo a ver yo por lo menos en mi entorno vamos yo estoy a los a mis sobrinos a los amigos de amigos les encanta Elola luego se lo Lem les divierte muchísimo a las generaciones venideras cuando les das Lola

Voz 10 21:02 basada en la familia eso no no bueno me refiero incluso fuera de la favela no lo quiso

Voz 9 21:07 es cierto es que que adaptarse a saber si como cuando vino la televisión se habló de que el cine iba a desaparecer pues bueno sea apto para si desaparece una de las funciones que tenía en su día el cien pues con las revistas prudente está pasando lo mismo lo que hay que hacer es adaptar el producto para hacerlo sobre todo exclusiva el que cuando te compras un hola no lo que estás viendo leyendo en la revista es el miércoles esas fotos de información esas entrevistas no la he visto en ninguna otra

Voz 0874 21:35 han circulado allá por todos los lugares a ver vamos con una serie de preguntas incómodas cuánta gente ha querido salir en el Hola y en el semana ya habéis tenido que decirle es que es que no eres lo suficientemente relevante como para que saquemos

Voz 9 21:48 bueno no todo el mundo en realidad nosotros decimos que no es el quién sino el cómo no sé decir efectivamente nosotros lo que lo que solemos hacer es que invertimos vamos en en la calidad fotográfica en el estilismo oyen y entonces lo que tiene que que que prevalecer es el interés humano de la historia

Voz 8 22:08 de esa persona no

Voz 9 22:11 probablemente toda personal personalidad relevante pública o con un pues con una notoriedad de algún tipo pues es es es susceptible Nolan no no dividimos en principio hasta ahora por clase o por haber pero pero

Voz 0874 22:27 que la clase de famosos se divide entre quienes salen en Angola no tienen que viene Lola Eduardo seamos realistas

Voz 9 22:34 no sé si lo ven exactamente así pero comprendo que más que de que entiendo que es verdad que nosotros ocupamos como decía Jorge pues al final pues nos dividimos un poco también nuestro nicho si yo lo ocupa un un lugar sí que es especialmente glamourosos que los casos más en lo lo lo en las enfermedades familias muy relata las sagas familiares así más relevantes pero la verdad es que el el el el el la decisión de publicación está en en relación a la veracidad la verdad de interés la veracidad ese momento bueno y ocurre a veces que sí que puede haber un conflicto entre lo que te quiere vamos lo que parece que te van no sé lo que van a contar lo que está el están contando la realidad entonces

Voz 10 23:19 más de una manera muy periodística es engañar no tiene la discriminación es decir una esta noticia o este

Voz 9 23:28 este hecho es es verídico el duradero es verdad es lo que nos lleva a nosotros ha tomado la decisión de de sí

Voz 7 23:37 sólo un reportaje él decía él que el como también el cuando porque hay veces que a lo mejor hay alguien oye mira te ofrecen un contenido una entrevista y tú consideras que no es el momento que que bueno que no solamente el que como sino también también que no

Voz 0874 23:54 cuento sea cual sería cuál sería vuestra exclusivas

Voz 1326 23:57 Doña da ahora mismo

Voz 7 23:58 hombre yo creo que probablemente algo muy muy muy exclusivo de la reina Doña Letizia yo creo que se ha convertido en en una en una personalidad no quiero tratar ni mucho menos como personaje no pero personalidad que bueno pues que a las revistas del corazón yo creo que no hemos es sobre sobretodo pues mira hola Hay ya semana no porque creo que es una personalidad cercana eh con muchísimo glamour y que que gusta que gusta a la gente

Voz 0874 24:27 al al público que consume puesta en revistas

Voz 7 24:30 si a alguien

Voz 0874 24:32 esto es esto es una cosa siempre se ha comentado no Luis lo mencionaba antes Arkin Nos ha intentado vender paquetes os viendo la boda no os preocupéis que el divorcio también es vuestro

Voz 9 24:42 yo creo que también hay mucho mito no no no suele no ha ocurrido no ocurre eso no ocurre así realmente el eh cada acontecimiento pues tiene un un un interés puntual ha sido así los hablemos sobre los aquí y que realmente no no no se sabe si no se hace así como como parece no no no estamos no no se ya sería más fácil

Voz 7 25:07 estoy entonces es muy alto esto es todo lo que le pase a ella ex parejas divorcios hijos tantos

Voz 9 25:14 no les digo lado porque fíjate que no vamos a ojalá no si si fuera sería mucho mejor pero realmente es muy difícil captar en unas pocas personalidades pues todo el elenco y todas las informaciones y me interesa yo creo que en nuestro sector y tal es somos estamos muy abierto si una de las incluso de los problemas que tenemos es que vayamos mucho nuestro contenido cada semana sea somos muy poco decía mi padre no somos una revista de laboratorio es una revista de autor entonces cada semana a quizás con una cosa no el lector se sorprende vamos buscamos también como parte buena es la sorpresa te puedes encontrar cualquier personaje contando en cualquier historia pero interés no se ha demostrado digamos como una opción el poder decir esto Suiza es que utilizar personajes

Voz 0874 26:06 hay mucha gente en esta era de los paparazzi de iPhone habría que llamarlos no hay mucha gente que intenta vender una imagen que ha robado a famosos en cualquier lugar os sabe que vosotros no estáis en ese mercado

Voz 7 26:18 no si a ver yo creo el mercado en el mercado estamos todos luego depende de de del contenido de esa imagen y de esa fotografía no sí sí oye pues mira no me parece apropiado o me parece que es una foto demasiado invasiva pero sí es cierto que ahora los famosos un problema no y es que todo el mundo llevamos un teléfono con con muy buena cámara encima te pueden pillar en cualquier renuncio yo era la la la

Voz 0874 26:46 la pregunta que seguramente en buena parte de la audiencia se está haciendo es que información no publique haríais aunque la tuviera hubierais los dos habéis hecho mucha mencionó al periodismo incluso el periodismo de investigación imaginamos que es un caso como en Estados Unidos pues que de repente una persona una mujer tiene pruebas que demuestran que ha sido amante del presidente alguien New York Times lo cuenta sí alguien se acerca a vosotros con una información similar que tú tuviera que ver yo que sé pues bueno mejor con la monarquía o con un personaje muy conocido dando por hecho que esa información es verdad la publicaría de la Alice

Voz 7 27:21 yo creo que que a los dos nos ha ocurrido que nos han ofrecido informaciones que no que no nos interesaba no o que o que simplemente pensamos que no se tenía que publicar pero porque por cuestiones éticas porque porque esto

Voz 0874 27:35 pero la imagen de un personaje principalmente

Voz 7 27:38 caso éticas detrás de esa ética casi seguro abrió además un una demanda es decir de pero pero sobre todo porque bueno pues cada uno tiene su límite

Voz 8 27:48 vale a a una altura

Voz 7 27:51 hay informaciones en las que por ejemplo a mí esa altura pues creía que que me sobrepasaba que no tenía que entrar en ese sentido

Voz 0874 28:00 estoy pensando la de cosas que tenía que saber tu abuela hay que nunca cuanto eh no quiero pensar considera esas cenas Nochevieja

Voz 10 28:08 tengo que decir que ese mito del cajón de Hola es muy bonito también no no no no no no no de corazón por eso he dicho solamente un asalto la redacción de hola tipo Watergate al final es cierto que lo lo cierto es que se cuenta todo si todo sale la digamos más hoy en día eso eso es lo más es cierto que ha dicho en este en que al final todos claro si es que no se puede tampoco el conseguir alguien que pues

Voz 9 28:33 ocultarlo que puede la que puedes decir si es cierto el primero no la noticia no se puede ocultar es decir

Voz 7 28:39 tócame algunas veces me dice oye ha sacado esto cuéntame algo más o no no es que lo que lo que había está publicado decir es que no estamos ya para guardar información oye eso es dos de los entrevistados más diplomáticos que han pasado por este programa tengo que de los más amables y de los más

Voz 0874 28:54 diplomáticos el director de Hola Eduardo Sánchez Pérez hijo de Eduardo Sánchez Junco y nieto de la de la mujer de la que hemos hablado hoy Mercedes Junco Calderón que anotó recientemente y también el director de semana Jorge Borrajo os agradezco mucho el el el buenismo no ha conseguido sacarles mucho

Voz 11 29:11 pero ha sido muy interesante sobre este éxito a vosotros sobre todo para hablar de la prensa del corazón se empezara a atacar un poquito hoy estos mete es hombre no es esta otra cosa muy distinta no

Voz 0874 29:23 gracias a los seis horas que otros venga hasta luego

