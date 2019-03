En una ecoaldea con 'los herederos' del tío Pascual

Voz 1 00:00 Buñuel

Voz 0300 01:21 Bru Rovira buenos días buenos días Javier estás en Figueres no en Figueres así se deshace

Voz 5 01:27 es decir espiritual eso bastaba

Voz 0300 01:30 fugado pasaba semana

Voz 5 01:32 lo que te iba a decir estas conociendo a España más que nunca gracias a este programa eh si lo yo soy veces pasó muy rápido Hervelle nueve en tren yo creo que sería muy bien a los dos ropita oye la historia que nos va a contar hoy me interesa conocer especialmente cómo llegaste al sitio a donde iba yo estoy Valentín te dejo que lo escuches tú mismo mira al eh

Voz 6 01:57 bueno nada que nos hemos perdido ver cómo cómo salimos de aquí cómo salimos de que vale pues más o menos para salir de aquí de un estamos seguimos en la pista estabas por estar a

Voz 7 02:08 tres o cuatro kilómetros que hay unos juventinos

Voz 6 02:11 hay un desvió a la derecha que es una bajada de asfalto muy pronunciada y eso les sacará la carretera de dialogado y el pueblo Esteban novicio ha ganado ya ustedes les llaman el pueblo abandonado por qué pues porque no nunca hemos visto hay idea he habitantes ni nada está todo en ruina Si pero sabe que lo están reformando los taninos que hace tiempo que no pasa ahí pero yo creo que sí que había sí sí sí he visto yo era así herramienta de trabajo por ahí

Voz 8 02:40 bueno a ver si lo encontramos porque llevamos una hora dando

Voz 6 02:43 pues hombre por donde les enviaba más o menos así que bueno pues lo ponen en encontrar yo estoy aquí con Pedro y Villa organización Pedro qué tal se vive pues muy bien decías a las eléctricas hombre claro yo ya no es trampa es todo es decir en la gente dice que sí que estarán pagarlo con ayuda de Doni sudado ni una vez que esto te ayuda bastante esta te ayuda muy bien gracias si nos perdemos lo llamamos

Voz 8 03:10 venga pues si no juega con la bicicleta acompañaría pero son muy muy claro

Voz 6 03:23 no siempre he en el en el precio de no no me extraña que es perdiera es inversión pueblo habían abandonado

Voz 0300 03:31 sí sí pero buena entre más entidades siempre estamos discutiendo si vamos con mapa o vamos con GPS ya yo creo que levantina ni siquiera tocado nunca un mapa no yo voy con más bien con Mapei brújula claro se fue la cobertura en nos perdimos

Voz 5 03:44 de todas maneras también se puede evolucionar yo también iba con mapa cuando no existe al GPS y ahora me pasaba que pese pero me dice que tú estás como a medias porque sacas la brújula del iPhone que sale esta imagen nadie sí pero la brújula

Voz 0300 03:56 a nadie si da cobertura eh sí pero cuento mecánicos no

Voz 5 03:59 desde dos cosas en fin he dejado

Voz 0300 04:03 contando a un ciclista en medio del monte bueno ya que estuvimos perdió de una hora pueden caminos de estos rurales un desastre no pero al final siguiendo las indicaciones llegamos al pueblo abandonado al que se refirió al ciclista que en rebotes aldea de Hoya es un antiguo poblado morisco que vista medio derruido y en él viven de manera prácticamente autosuficientes tres jóvenes que trabajan día a día para rehabilitarlo que es a los que íbamos a visita

Voz 5 04:29 vamos a situarnos en Valencia en la sierra de La Calderona y estos jóvenes han formado una eco aldea donde viven prácticamente con las mismas condiciones que hace cien años

Voz 0300 04:39 exactamente lo que pasa es que ahora tienen paneles solares genera electricidad para los móviles por supuesto no pero por lo demás es completamente natural no lo que impresiona es precisamente esta sensación de que estás viviendo en un pueblo abandonado pero sobre una ruina que con al menos diez siglos de historia un lugar además con un hermoso paisaje mediterráneo un clima extra

Voz 5 05:02 claro porque hoy ya fue en el siglo XI un asentamiento árabe un asentamiento

Voz 0300 05:07 había queda al trazado de la antigua acequia que lo Rega por eso digo que a menudo osea cuando vas limpiando el lugar aparecen bajo ellos una historia de civilización de siglos no sabe realmente sabían dónde semi donde se instalaban de momento estos nuevos habitantes ya tienen un huerto gallinas de olivos que cuando fuimos en la pizarra donde se apunta las compras sólo ponía que faltaba azúcar gasolina

Voz 5 05:31 no hasta que empiecen a hacerlo en Pozo y encuentra el petróleo tres personas son suficientes para mantener un cuarto para mantener animales para reconstruir un pueblo entero

Voz 0300 05:40 bueno allí viven de manera permanente Luis Silvia Alberto Luis es arquitecto Silvia psicóloga y Alberto técnico medioambiental pero la verdad es que tienen muchas visitas voluntarios que llegan de todo el mundo para ayudarles conviven juntos y trabajan

Voz 5 05:52 de todo el mundo dice todo el mundo incluso ahora

Voz 0300 05:55 la hablaban de una reciente visita de australianos no parecer hay un gran movimiento internacional de jóvenes voluntarios que comparten un mismo estilo de vida ayudan y se visitan en estas aldeas en Hoya normalmente se queda en una un par de semanas y a cambio de alojamiento y comida trabajan

Voz 5 06:12 claro todo esto que cuentas no tiene nada que ver con la imagen de un aislamiento que a veces tienen este tipo de proyectos no

Voz 0300 06:17 exacto cuando cuando llegamos allí nos sentamos en la cocina antigua casa del tío Pascual dio Pascual fue el último habitante del pueblo en honor subió han bautizado la única plaza que hay con su nombre no llegamos justo para pelar unas evitas mientras conversaba

Voz 5 06:33 estaba pensando en comercios

Voz 9 06:38 lo hemos

Voz 8 06:39 llevamos tres horas

Voz 10 06:48 bueno no es bueno porque ves que tienes

Voz 0300 06:53 yo yo

Voz 9 06:56 la bien para ella

Voz 10 06:58 desde Madrid la línea dura eh

Voz 8 07:01 aquí han olvide Madrid trece estos octavos no son nunca

Voz 11 07:11 si queréis

Voz 8 07:14 vamos juntos

Voz 10 07:19 cuando eso es aquí Berruezo al completo seis tres sur

Voz 12 07:24 luego tenemos también un grupo así de amigos y dice que viene si es como son plataformas que cambia de sitios como alojar hay comida o ayudas con el proyecto muy bueno pues hay algunos que admiten la gente meses otros semana de todo de otros todo caravanas ahí super forradas con ducha y todos

Voz 8 07:56 como bien sobre MANES sobre todo fonología

Voz 12 08:00 sí tienen cómo voy a mi herramienta súper friqui sí máquinas

Voz 8 08:07 cubran de verdad no te sientas pues ocurran corra evitaría tiene además les por la espalda

Voz 10 08:17 te paras y hubiese decidido porque

Voz 8 08:21 te escogen el color después fucsia oscuro desde el campo el Huerto de todo esto la reconstrucción ahí los dos corros no

Voz 0300 08:30 el que viene que que hace se mete también ha reconstruir

Voz 10 08:33 no a la pizarra se tratan las actividades CAI pendientes las prioridades que hay que atajar que como cebolleta tenéis en inglés y en ese caso lo que podéis ver crecíamos Kuti lo habéis hecho dignos de por lo menos Animos después en nuestra frontera principal le digo que todo lo viejo siempre es el mejor eso es mejor encerrando al suelo aquí se ha quedado muy horarios cada mañana dulces pero Stone no sé a mí lo que me encantó pero claro yo no voy a decir de él

Voz 8 09:17 el voluntario Aquí no paga diríamos trabaja

Voz 9 09:21 bueno pero como todo

Voz 8 09:26 porque trabaja por aquí trabajamos verdad porque has dicho como fijándose nacido pan con lo antiguo

Voz 10 09:36 es este asentamiento que estas piedras y habla así pudiesen hablar parece ser que es un un asentamiento morisco de la época del reino de taifas durante tienen ya mil años no lo cual él es historia pues estoy aquí Gaspar venga aquí Él tenía aquí tierras y la casa allí esto porque era era abogado Tomo I en cuando la gente de los que vivían se fueron a marines nuevo Un

Voz 13 10:04 tiene un suceso que tuvo en su vida pues al fin

Voz 10 10:07 al él como que dijo bueno yo me quedo aquí se quedó aquí que la pues la gente lo llamaba el alcalde de Hoya claro al alcalde aquí he tenido habitantes claro tenían esos animales su escopeta de ahí bueno que era un personaje conocido pero no hay nada que eso Hansala a ver esto nosotros cuando llegamos estaba curioso ver la verdad y la verdad que a base de Curro pues ahora ya parece una casa

Voz 12 10:33 pero vosotros como como sabéis acepto esta vez

Voz 9 10:37 vendido lugar aquí

Voz 8 10:42 todos aprendemos de todo porque ello no tenía mucho

Voz 12 10:44 idea de deconstruir au de hacer forjado sólo muros au Talia aquí ha aprendido mogollón yo qué sé yo creo que también les abre enseñado algo de conducta humana imperfecta perfecta de psicología

Voz 8 11:00 la conducta humana es complicado

Voz 5 11:09 pues tuvo autocaravana como los alemanes pero que dice es que la rompo hombre

Voz 0300 11:13 camino se escuchaba sólo afecta de forma bueno era Luis que estaba preparando el sofrito de Las Navas mientras él sido cocinando Valentina se fue con Alberto conocer algunas de las historias de claro

Voz 14 11:24 bueno pues esto es una alquería islámica que se construyó en el siglo XI tenemos que tener en cuenta que todo el conjunto estaba ya funcionando más o menos tal y como se ve hoy hace mil años no que estaban poco ahí la la la coña no nosotros que somos millennials no puedo entonces y ahora mismo de las casas que cabía en un principio que decían que era nueve casi trece Corrales

Voz 5 11:49 sí

Voz 15 11:50 sólo hay tres serían esta de la izquierda no aquí donde estamos

Voz 14 11:55 la primera han estamos creo que es la la cocina de la casa de los voluntarios que es el espacio que dejamos para cómo está hablando antes de dos plataformas internacional de voluntariado es pues detrás dos casas que sería la casa de Luigi Silvia a la izquierda la derecha pegar a Torres bueno aparte de estos tres espacios que nos ha costado tanto volver a a rehabilitar pues hemos hecho una instalación de ducha con agua como hago calentado por el sol

Voz 15 12:25 idea dónde sacáis el agua de donde llega

Voz 14 12:29 en aguas ese sistema acequias que hicieron en el siglo X a nosotros lo hemos actualizado ambos o un trozo it is mismos mismo y la verdad es que la gente muy sabia esta era donde está muy bien construido para el caudal que es modesto la verdad que conseguimos abarcar mucho terreno con en la plaza de la Maimónides pues sí fue una musulmana que he estado muy a disgusto con el rey musulmán de turno ayer por el siglo XIV y decidió aliarse con los Cristiano que ya estaban en la jornada Illa hay buena idea fue decir que la guarnición de Castilla era muy cobarde hice aparentaban ser un ejército mucho más grande que eran que no pretendían resistencia que saldrían corriendo y entonces lo que hicieron los cristianos fue ponerle con las astas de ganado ya avanzaron cuál es ganado por la noche dio la guarnición el castigo cuando vio que tenía un mar de antorchas hacia ellos dejaron en el castillo NYSE fueron corriera tenía razón sería hasta entonces

Voz 16 13:44 dice que volvió el caudillo Chris

Voz 14 13:47 ya no hace ahora Maimónides IVE preguntó

Voz 16 13:49 que que tesoro de los que

Voz 14 13:52 ya en el castillo quería que fuese para ella previamente de que estaba claro dedica su gente iban a respetar no lo que me dijo fue que no quería ningún tesoro más porque ya había contrastado que el tesoro más preciado ya lo tenía que era la inteligencia ir haciendo esto se habida cuenta de que pensar vale más que que muchas veces el afán de poder de la guerra no poder económico igual no pues nos lo nos da una lección a todos

Voz 5 14:28 me buena historia pero mientras luchaba Brook que salgan en movimiento hippy okupa años sesenta setenta tú crees que Luis Alberto y Silvia son los herederos de esa corriente que aspiraba a cambiar el sistema de arriba abajo

Voz 0300 14:40 bueno tú fíjate Luis precisamente viene de sus padres eran hippy no estuvimos a lo alto de esto no sé qué piensas tú pero yo pienso que es quizás ellos esta nueva generación piensa más en términos políticos no los hippies de entonces era más una ruptura generacional contra los padres los valores tradicionales no pues franquismo el franquismo vayan a la búsqueda de la libertad en Estados Unidos los hippies otorgarse estaban atemorizados

Voz 5 15:05 poco entorno a la oposición a la guerra de Vietnam ellos lo que querían era cambiar el mundo estos que escuchamos en este reportaje quieren cambiar solamente su mundo aparte

Voz 0300 15:12 curar no bueno bueno tienen yo veo que tiene una posición política lo que pasa que han vi han nacido ya en un mundo que sus padres ya han hecho esta revolución de los valores del feminismo como que no les corresponde a ellos ese trabajo digamos eh bueno qué tal las habas delicioso arroz también estaba realmente rico a ver

Voz 18 15:31 la Sala da igual en la sombra

Voz 0300 15:34 ha pasado por miembros y sacar alguna parte cómo se pasa de universidad psicología no

Voz 18 15:43 muy bien estado así oye tíos a vivir a lo vivían Valencia vivía ya en un pueblo y ya es un rollo como has de hacer cosas ahí como pueblo

Voz 0300 15:55 se llevan años en esto sí lo es dice he hecho un viaje en autostop viviendo aquí se fue unos meses

Voz 12 16:03 claro la idea ahora somos muy pocos ya es así que está más ajustado el tema de haber que si te vas

Voz 0300 16:09 a estas salidas un tiempo vuelvo lo haces tú lo has hecho esto si me octubre octubre tuvimos un mes en Tailandia de viaje o sea que hay una diferencia con lo de la diríamos en los años sesenta sesión tal hippies muestre de rural que era más como unas cerradas en espacios cerrados no

Voz 12 16:27 a ver es que puedas la sociedad no pues esto no sé si es posible realmente su quiso

Voz 0300 16:32 hace poco le

Voz 18 16:34 no se puede

Voz 8 16:37 averiguar es esta otra manera no podríamos decir

Voz 0300 16:39 esos vienen de fuera a vosotros Sally yo aprendí inglés aquí

Voz 19 16:45 bueno es una muestra más de cómo es estar perdido en una montaña donde supuestamente te espera al aislamiento y la voz arte volverte más bruto que un arado no mirar a mí me han servido para no

Voz 0300 16:59 no volverme políglota y refinado refinados

Voz 8 17:06 tanto dos cero

Voz 0300 17:10 por su propia naturaleza contacto es urbanita de origen de donde de Madrid donde me da Pilar sea te has mamado falto cuando tú

Voz 10 17:29 en Madrid el alfabeto encerrado en un cubo que parece eso dicen que es una casa funerario tu peso de Madrid sí

Voz 0300 17:40 con quién vivía para el merecían fúnebres también no les vale

Voz 10 17:47 desde una óptica psicópatas Kaplan duras

Voz 14 17:54 yo no a mí ha agobiado

Voz 10 17:57 todo es muy cultural y social ni muy falso no hay Mende

Voz 0300 18:08 tengo que es el trabajo físico no lo no entonces no se chuta estás estás gimnasios donde lo haces como ser maestro es decir que no

Voz 9 18:29 es harina

Voz 20 18:32 sí pero es muy guay el trabajo físico mira yo eso como persona que es peor psicología creo que muchos problemas esté a las ciudades y a la gente son el estrés se podría seguramente arreglar si si sus vidas

Voz 18 18:45 hablábamos una parte más físico nunca he dicho antes la la vida de la ciudades como muy mentada Ali y falta

Voz 15 18:52 cómo cómo utilizar del cuerpo del cuerpo vamos

Voz 0300 18:58 con contusión Silvia del futuro no de cómo claro es hacer la profesora de la Escuela de de la escuela del pueblo serio nada me entraba una tasa no sé qué ves niños en el pueblo más animales Ron si están eso es vuestra no sé si es buenísimo Chase Flores en China porque está muy buena

Voz 20 19:29 y hoy otra cosa el futuro que me imagino siempre es como que no sólo está lejano como que todos esas pequeños corrales So Cal sean familias o gente viviendo grupo inmerso no sé cómo que que sean barrios no que sea

Voz 0300 19:42 eso es utópico está está

Voz 8 19:45 la gente feliz

Voz 0300 19:48 pero porque no va en pueblos de Soria deshabitados por ejemplo puede es vida porque empezáis de acero

Voz 1347 19:55 lo que pasa es que normalmente ese tipo de núcleos que tienen que están sentados que de gente tienen un un sistemas digamos de vida social y eso que ella que ya está que no lo puede reinventar es lo que ya sabemos que no hay bueno está totalmente dentro de un sistema de consumo

Voz 16 20:14 no soy de tipo de relación humana

Voz 0300 20:18 bueno pues habrán pueblos que lo viven mejor peor pero tampoco va a llegar tu de fuera intentar cambiar nada pues en un sitio que está que está abandonado y que está intacta la naturaleza ahí está todo un poco por arreglar dos puede remolcar tanto ilusión y hacerlo de nuevo de una forma tampoco diferente pero pues hay ciertos errores que igual no hace falta a estaría bien que no volviéramos antes ya veremos pero nadie defendéis ancianos por ejemplo fuentes podemos importar

Voz 8 20:47 Oria

Voz 5 20:57 pero no temer ancianos que con el tiempo

Voz 0300 21:01 cuántas habrá quién les pueda sonar algo utópico

Voz 5 21:03 no él el mundo en el que sueñan pero no están solos esta misma semana hemos visto a jóvenes de todo el mundo movilizándose en contra del cambio climático y fíjate qué les parece

Voz 0300 21:13 mucho más utópico estuvimos hablando aspiran de tener una casa en propiedad una jubilación digna que construir una vida sostenible en contacto con la naturaleza no es un objetivo

Voz 5 21:23 mucha gente joven reinventar su mundo como digo no no es menos lo comprendo pero por lo menos su experiencia en este mundo Bru Rovira hasta dentro de un par de semanas

Voz 0300 21:56 a vivir que son dos días Javier del Pino