J. M. G. Le Clézio: "El nacionalismo es un error de la mente humana"

Voz 0874 01:40 este cuando escucha la palabra casa

Voz 7 01:43 qué ciudad qué país le viene a la cabeza sellaron una casa en mauricio la casa de mi ya que la familia peor yo sé o sea en años pero todavía en la casa de madera que está derrumbándose comida por los termina

Voz 0874 02:06 pero supongo que para alguien como usted las casas son lugares en los que deja recuerdos y luego avanza a la siguiente casa porque no saben cuántos países ha vivido casi en todos

Voz 7 02:17 sí sí no no sé porqué quizás porque esa cada era muy grande que han está inscrita en la la la Historia de mi familia es lugar importante y la historia de mi familia entonces yo pensé que mejor no tener más casa que que esta es una casa de actuar mejor dicho

Voz 0874 02:44 para un premio Nobel como usted lo que significa un país como Estados Unidos en el que la cultura marca el ritmo de la vida y la cultura ahora mismo va en una dirección y un poco de miedo si es

Voz 7 02:58 en Thais que tradicionalmente a la inmigración que está apunto de realizar la el intercultural que esa es la meta de toda la humanidad en no sé por qué ese bolsillo o sí uno puede imaginar los motivos pero es difícil aceptarlo es es un paso atrás espero que es un paso atrás que que no da demorar demasiado

Voz 0874 03:29 usted ha vivido muchos años en Nuevo Méjico has sido profesor allí también tengo entendido ya alguna de sus novelas tenemos una idea equivocada de cómo de abiertos ese país a la inmigración

Voz 7 03:41 sí es que Nuevo Méjico la parte de los ciudadanos de Estados Unidos piensan que Nuevo México está del otro lado de la frontera descubren con sorpresa e inquietud que no es del otro lado del buen lado pero es debería de ser el modelo de Estados Unidos ni y es un Estado que que recibió o las olas de inmigración es diferente de miles de años y es debería de ser la existencia de las estaciones deberían de ser lugares de pasaje de recepción de compartimento de de de intercambio

Voz 0874 04:30 había nacido como usted en las Islas Mauricio se ha sentido extranjero siempre o nunca se ha sentido extranjero

Voz 7 04:36 sí yo yo me siento bastante extranjero porque soy yo y mi mi mi entidades Selwo isleño los isleños nunca tienen la presión de de agosto cuando están en un país demasiado grande demasiado poblado

Voz 0874 04:57 estamos hablando con el Premio Nobel de Literatura dos mil ocho Jean Marie Gustave Le Clézio nos presenta además un libro que se llama Virgina bajo el cielo de Seúl Binda es muy joven a través de Vietnam usted expone lo mucho que le preocupa la juventud de hoy en día

Voz 7 05:14 sí es que comparto esta inquietud con mis propias hijas que vista hijo que hay un problema grave juega dentro de Godoy no solamente en Corea pero en España Francia e Italia Inglaterra Estados Unidos incluido Estados Unidos es problema es que voy a Sergi Mi vida cómo voy a dar mi vida y cómo voy a sobrevivir en un ellos Estado violento y cómo voy a realizar mi sueños como dónde voy en cabeza en mi pareja cómodo haya poder dividieron en amor verdadero cómodo haya hijos etcétera Todo esto son las preocupaciones de la la juventud el mundo que nosotros los adultos están dando a esta juventud no proporciona las respuestas a estas inquietudes ustedes un con

Voz 0874 06:16 Ador de historias le preocupa que la juventud tenga cada vez menos comunicación entre EE

Voz 7 06:23 creo que eche a otra forma de comunicación que pasa más bien por la la el el Internet las canciones la las los rumores urbanos y las comunicaciones con qué acciones inmediatas que que pueden tener en la calle sería menos comunicación oficial probablemente desconfiaban en la en la educación que proporciona a la escuela del colegio y la de la universidad porque por fin cuando llegan al terminal de esta educación encuentran en como una muralla Vinyals está tapado por una muralla

Voz 0874 07:05 en su libro se narran diferentes historias todas ellas yo creo que tiene un vínculo común que es el amor diferentes tipos de amor incluso el amor ahora es distinto en esa generación joven que al amor que usted recuerdan su juventud

Voz 7 07:19 no sé si será distinto pero es que hoy sería más abierto ahora hay más posibilidades de ahí sale el amor sin fuera de los actos del casamiento ya fuera de de las obligaciones el Irene de la Iglesia hay más SIVE ha estado en la posibilidad de realizar el amor sería probablemente la la parte optimista de la vida de la juventud

Voz 0874 07:49 cuáles son para usted las grandes cuestiones de la humanidad que le preocupan como herencia para para sus hijos como herencia para esa juventud

Voz 7 07:56 sí es multiples con Serna el Mello ha enviado ante la la destrucción de la naturaleza

Voz 8 08:04 y él a él

Voz 7 08:07 es es es el cimiento que es un mundo ya bastante usado sin sin verdadera solución es un mundo que a veces da la impresión de de un sentido único de una unidad de de esto da espera sabe usted que ha viajado por todo el mundo sigue viviendo cada vez en un lugar distinto ahora dan está en fin a creo que está en China por una parte años un placer por trabajo sí sí bueno es es es un programa que China organiza para que los estudiantes de Ciencias pues ya han encontrara la literatura y a la cultura ese la esperanza de formar un nuevo humanismo apoyo totalmente a este programa yo pienso que es una buena idea necesitamos volvernos a al cien por ciento porque ya en Europa está ya muy atrás estrechen

Voz 0874 09:17 a que elabore un poco esta idea porque no no no lo ha entendido muy bien porque esta Europa atrás en ese tiempo

Voz 7 09:23 porque el yacimiento ya tuvo lugar hace dos años y más ir las sesiones las enseñanzas de de del programa de los humaniza incluido el programa de Erasmo es un programa que no está picado que que no existe ni en las escuelas no enseñan la literatura o no ponen no dando valor a los estudios quisiera varios mientras en China es un nuevo programa que se abre

Voz 8 09:57 a las a las los artes

Voz 0874 10:02 entiendo que es un programa nuevo y por tanto corrige los errores del pasado digamos educativo europeo usted por ejemplo de pequeño se que leyó El Lazarillo de Tormes El Quijote y que son libros que le marcaron mucho

Voz 7 10:14 sí fue fueron Mis libros cuando yo era niño era Mis libros favoritos yo no sabía que era escritos en español lo leía en en francés eran libros bonitos en la biblioteca de de mi bisabuelo ir son libros que me leyeron el gusto de

Voz 8 10:37 y de

Voz 7 10:39 otra forma de entender la vida que me me abrieron sobre dos posibilidades desde la vida sería cómo vive un disco es algo interesante para el niño como feria es como fuere de vivieron mendigo el es como operé viviera un hombre que vive en sus sueños cómo puede sobrevivir nombre que que se dije por tanto en la realidad esas dos traiciones fueron que creo bastante importantes excesivamente en tiempos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial

Voz 0874 11:22 antes hablábamos de los viajes que usted ha hecho de los lugares en los que ha vivido frente a eso da la sensación de que estamos en un mundo en el que cada vez miramos más lo que nos rodea un mundo en el que hay un gran auge de los nacionalismos por ejemplo usted es partidario de esa vieja idea de que los nacionalismos se curan viajando

Voz 7 11:40 bueno yo creo que en el nacionalismo es el exceso de nacionalismo o Elda bueno el nacionalismo puede ir más de cien si como si hacemos la comparación con el preciosismo el nacionalismo de vocación total es un error de la mente para ir deberíamos entender que

Voz 8 12:04 hay una sola arrasa la grasa

Voz 7 12:06 esa de ahí Un solo una sola literatura universal Ia tenemos que entender que Si el Quijote ha sido escrito en España es porque nos abre a la Lillo a en nos da ganas de entender y comprender mejor yo español pero no es la el Quijote no es un texto español es tan español como sería colombiano o cómo sería Meshal a Riou sería universal

Voz 0874 12:39 claro es un texto de la raza humana como usted dice cómo se enseña a un niño ustedes profesor de Literatura de este primer Nobel como escritor como se han enseñado un niño a amar los libros en esta época de pantallas en la que estamos

Voz 7 12:50 hay que promover los con libros yo en la pequeña Sosa son qué va cada año en esa Mauricio eh que otorga que da a los niños en en las escuelas les escuelas pobres libros Roig que regala libros a los niños no regalamos libros para los adultos eh yo escojo libros serios para darles a los niños como por ejemplo el profe de salir Gibrán yo doy este libro a niños que tienen siete ocho años porque lo van a conservar en un día puede leerlo si el libro está en español no importa un día dan a aprender español o árabe porque es darle la curiosidad de de aprender es la la semilla que que quizás la proporcional la cosecha futuro

Voz 0874 13:49 a medida que usted cumple más años que le gusta más volver a leer aquellos libros con los que disfrutó au sigue buscando nuevos autores buscando nuevas experiencia

Voz 7 13:59 por el micro esto sería volver a los libros que me que me Luisa volver a salió de con mi Ojos de anciano ahora pero pertenezco a jurados de premios literarios en Isla Mauricio en pequeño premio quisieron al premio Fawcett el nombre de un poeta cristiano el premio estado otorgado a un manuscrito el premio es que el manuscrito se ha publicado sea ha publicado por el premio es organizado por la alcaldía de hoy chicos de hizo ir consagran sus ahorros para publicar un libro eso es magnífico para mí este premio pequeño vale al Premio Nobel o no es malo está

Voz 0874 14:55 tampoco está mal el que tienen no

Voz 7 14:57 importe excavado otros a dos y que por eso estoy leyendo libros actuales hasta manuscritos libros que no han sido publicados

Voz 0874 15:07 todavía no ha salido editados Vietnam una joven coreana en qué se diferencia de personajes hubiera sido una joven francesa una joven española

Voz 7 15:16 podría ser pero en fin excesivamente nació de Seúl es es una ciudad haya sido completamente destruida ayer es como Colonia en Alemania es una ciudad que ha sido aplastada totalmente la juventud tiene que encontrar su es

Voz 8 15:38 a sus preferencias

Voz 7 15:40 en un mundo totalmente nuevo tiene creen arriba e incrementar la vida tiene que intentar nuevos dominios ir y por eso tiene algún optimismo que quizás no se encuentran los en la ciudad de los viejos de de esa plaga P Europa con sus antiguas Val usadas es más difícil ser optimista cuando las cosas no

Voz 0874 16:11 son antiguos están a punto de derrumbarse a él le ha costado mucho ver la realidad a través de los ojos de una mujer joven coreana habría sido más sencillo a través de un habitante de Isla Mauricio ya con unos años cumplidos

Voz 7 16:25 sí podría parecer buena o en ese de provocación pero no es tan difícil para mí quizás me me me da más me hace cosa más cambiar de sexo y cambiar de identidad y cambiar de edad que tratar de imaginarlo viejito de mi edad en las calles de París

Voz 0874 16:51 al final en Vietnam acaba entendiendo lo que es el amor o no no lo entiende

Voz 7 16:56 sí sí desde desde luego porque lo que encuentra es que tiene un papel en la vida es su papel provisional además este momento proveer la realidad de la belleza del mundo exterior a una enferma que no puede salir de su cuarto es eso hay amor no no hay otro motivo que amor paraíso aún si pagada para eso es seis no se puede hacer sin amor

Voz 0874 17:26 cuesta mucho darse cuenta de que eso es el amor hasta que esa mujer no está entre nosotros no

Voz 7 17:30 si la morcilla muchas cosas en la vida Ésa es una de las manifestaciones de ese milagro

Voz 0874 17:39 qué más cosas significa en la vida amor donde está el amor y no lo vemos

Voz 7 17:44 sí sí sí es un trabajo no la el amor no es dado así como de inmediato algo que se debe baja

Voz 8 17:55 es pero

Voz 7 17:57 yo creo que ser Rumí el poeta turco árabe que lo lo ha dicho que es la fuerza que hace mover el mundo Eraso usted recibió el Premio Nobel de Literatura hace diez años once años ha cambiado muchas subida desde entonces sigue haciendo la misma vida ahora es una estrella del rock de la literatura me han dado oportunidades de encontrar a gente interesante otros premios tú eres por ejemplo pero también otros escritores cambia gente de la vida era villas y también periodistas e también lo es es una buena oportunidad para viajar encontrar gente compartía el ir

Voz 0874 18:42 se llama Vietnam bajo el cielo de Seúl en los firme una premio Nobel Jean Marie Gustave Le Clézio les voy a pedir solamente una cosa es que me recomiendo un libro

Voz 7 18:50 el profeta de Jalil Gibrán pues ahí están

Voz 0874 18:53 gracias llamaría un abrazo y suerte

