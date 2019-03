Buenismo bien | 2x04 | Vacunismo bien

Voz 1378 00:00 aplausos que fuera de plano

Voz 1704 00:45 a veces hay como somos así la gente que viene a Plauto Regidor y presentador al mismo tiempo correcto bienvenido sea buenismo bien un programa que quiere que la sociedad se reconcilie todos volvamos a estar juntos hasta Mecano si hace falta un programa que no cree que todo sea blanco negro que cree en los grises

Voz 3 01:05 esto no confundir con el otro programa ahora mismo que está muy en boga que también quiere que vuelva a los grises que es el programa de Vox parlamentarios la cabeza todo así puede ser penado Pérez Javi Javi dio es que sea el estado el guía Bárbara tenemos un guion no

Voz 1704 01:20 dice nada de rompernos la cabeza

Voz 3 01:22 pero a ver además Javi yo os podemos meter con Vox con su programa pero no con la gente que vota Vox esto es la base del que entre Javi Javi de por favor

Voz 1414 01:31 efectivamente con el poder con representantes de bots de si con el programa de voz si con la gente de Vox hemos sido engañados a ellos no tienen culpa de haber sido manipuladas claro claro

Voz 3 01:42 Vinicius te tienes que meter sólo con el partido ya ya pero incluso los los ultraderechistas de toda la vida que ya era de antes de que votar no

Voz 1414 01:50 de los que huelen fuerte si de lo que eso de que Varón Dandy la eh a dos calles

Voz 3 01:55 hasta ahora la puerta el día de que ya habían perdido pero bueno defendemos el buenismo porque el buenismo que es lo contrario de el malísimo tenemos el ejemplo esta semana de realismo que os va a encantar no lo vais a creer es de Pablo Casado amigos bien

Voz 4 02:09 ya sabéis esta propuesta estelar

Voz 3 02:12 si el Partido Popular de posponer la expulsión de las mujeres inmigrantes ilegales que den en adopción a sus chiquillos no sus criaturas

Voz 1704 02:22 es decir hablando con la invitada que me está escribiendo

Voz 1378 02:25 abandonados no no es que no me tiene que hemos empezado tarde hemos empezado tarde por Nani que yo fíjate cómo me fíjate cómo me imagino yo como iba a hacer para

Voz 3 02:33 lo Casado lo de chiquillo era la señora con su chiquillo del con el permiso de residencia y entonces como en el pañuelo te lo ves si te dado no como un honra

Voz 1378 02:46 no devolviendo además si quince días más tarde

Voz 3 02:49 que quitaría más tarde bueno él quiso salir de esta cosa que él dice que sea malinterpretado por completo

Voz 5 02:55 sí

Voz 3 02:56 hiel sales de una cosa machista como sales así

Voz 6 02:59 porque antes de político soy persona supuestamente el Partido Popular quería intercambiar bebés por papeles una aberración tan escandalosa Tambo comitiva que yo creo que yo no es el atributo iría vamos ni a un político del tercer mundo

Voz 3 03:17 por como sales de una cosa muy grave de machismo siendo súper racista claro que si un aplausos

Voz 1378 03:23 no te aplausos para ver si circule bien ves que es racista

Voz 3 03:29 se va vamos a os H dice vaya hasta que no sea era el cese prevén un grado más para ese radar

Voz 1378 03:38 no no estamos bien aquí ya estás vantado mucho más vistas no

Voz 1704 03:42 porque es que quiero que entendáis que aquí digamos hay una escala de buenismo bien para que entendáis hay gente en el equipo que lo entienda mejor gente que bueno un poco peor lo entendáis Javi sería Izquierda Unida del buenismo bien yo sería el PSOE anda ahí como si si ves buenismo bien las espaldas me cago en la puta de matarnos a todos que que no es ciudadana

Voz 3 04:07 es una cosa que casi no me duele cuando lo dice

Voz 1704 04:09 Nos del buenismo que vienes aquí dices que sí pero no claro luego no hilo Nani sería Vox del buenismo no sabemos qué hacer aquí no tiene buenismo bien pero ya viene hace su sequía de su programa vale vamos a seguir hablando de malísimo pero para diferenciarlo del buenismo bien

Voz 1378 04:28 otro otro ejemplo de malísimo la piedra filosofal

Voz 1704 04:31 cuál es el mismo el centro como donde está toda la lava Nike sabéis dónde tiran el anillo único es eso

Voz 1378 04:42 kilómetro cero del Mali en el volcán eso

Voz 1704 04:45 Rafa Hernando aquí lo tenemos algún tuit le lo Kike que él es mejor que yo Casado propone

Voz 3 04:50 es una ley de apoyo a la maternidad para fomentar la vida mientras Sánchez pretende una ley de apoyo la eutanasia para favorecer la

Voz 5 04:56 muerte la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte tú qué prefieres por donde este es tu otro lado no pero a ver al lo hacen no hombre si vamos que prefiere la vida la muerte claro

Voz 1704 05:08 quién va a decir la muerte

Voz 5 05:10 a alguna gente lo dirá pero poca claro por eso es muy muy difícil contra un provida claro tú que eres pro muerte claro claro

Voz 1704 05:17 pero eso deja así es una es una dualidad que no tienen ni pelis de ficción como Star Wars esto es esto es que ha mandado a meter Javi que yo no interpreto del todo bien Javi porque la gente va a decir perdón estar gordos osea porque son tanto es como muy malo y un agua

Voz 1414 05:32 edad extrema no entre el bien y el mal en Star Wars en la lucha entre el bien y el mal

Voz 1704 05:37 casado fuese

Voz 1414 05:40 es que hay Walker claro para para Hernando es simplista casados Luke Skywalker y dar de Eider E sería el PSOE sabe sería como casado yo soy tu padre hasta que vote al PSOE menos mal que admite llevó sonaría ya puestos esencia nota usted diga ya pues fue bien

Voz 1704 05:58 la cosa como la película claro hace Fokker más aquí minutillos en la liquidaron por ser que la gente de Vox se identifique con Darth Vader en estar votos sea quiere que pierda Luke Skywalker

Voz 1414 06:11 el jefe del oso o los votantes de voz a gente maja

Voz 1704 06:16 claro

Voz 1414 06:17 que si puede ser puedes pero no creo que la hayan visto porque no hay caballos

Voz 3 06:23 les gusta la peli de de Vallecas de los ochenta

Voz 1414 06:26 eh bueno vas a hacer un juego

Voz 3 06:28 sí lo sé porque tenemos claro es buena sensibilidad de que luego sería bueno yo quiero dejar bien claro que es el mismo vale porque yo creo que

Voz 1378 06:37 bueno como bien buenismo Vieri

Voz 3 06:40 el machismo en general entonces vamos a ayudar a Fernando también va a definirse yo voy a decir

Voz 5 06:46 sí

Voz 3 06:47 cosas que están bien vosotros tenéis que decir el antónimos el anónimo para los que fuera es posteriores a la Logse la once y todo esto es lo contrario

Voz 5 06:55 eh

Voz 3 06:56 antónimos lo contra yo digo una cosa que está bien vosotros decir lo que lo que es lo contrario sea de vida

Voz 5 07:00 la sería muerte vale lo habitamos ponme un poquito de ambienta en este tema

Voz 7 07:07 con una cosa nueva

Voz 3 07:08 presta nosotros en este programa que es

Voz 4 07:12 bondad luz

Voz 1378 07:16 bien te sabiduría Emilio Butragueño lo tenemos

Voz 1704 07:24 esto es muy enigmático muy incómodo si tengo un público porque está claro yo sé que que antes hablo Javi con el público pero la gente en su caso a decir esta gente que sepa como de secta

Voz 3 07:37 mira vamos a hacer lo es verdad que a lo mejor los antónimos sí que verdad

Voz 1704 07:40 a ver polarizando cada vez más a lo mejor de tanto gritar Rafa Hernando viene

Voz 3 07:44 el interés de hecho creo que si lo dices tres veces aparece

Voz 5 07:49 vamos a hacer con sinónimos vale a sorprender ahora ya no vale vamos a decir cosas yo voy decir cosas malas iban otro es decir a lo mejor pues sinónimos de esas cosas malas vale pero vamos a intentar que por ejemplo idiota

Voz 4 08:03 ya mezquino Cárdenas

Voz 1704 08:14 y hasta aquí lo que me encanta la tonalidad es la misma

Voz 1378 08:17 podía haber dicho Rafa Hernando Rafa Hernando parece

Voz 4 08:22 reto porque el toro no sólo el toro no se es cosa de Rafa

Voz 1704 08:26 la adaptado todos a utilizar el mismo tono robótico parece claro es que hemos lavado el cerebro antes de venir Rafa Hernando

Voz 3 08:34 pensará la gente de la SER que está por ahí fuera hay gente bien

Voz 1704 08:37 nadie vigilando no a ver qué tal lo hacemos bueno aquí te amonestó muy mal que no polariza el fondo lo disfruto por qué porque es hoy el PSOE del buenismo Javi Javi está esto está fatal no pero este programa polarizando todas estoy te dice para relajar

Voz 10 09:13 uno haría

Voz 1704 09:20 no tenemos invitada la tenemos ya al teléfono está conectada Diana hola qué tal está aquí explicó quienes lo echó un poco mal podemos ver la cartera de Diana a te vamos a hacer una una presentación con un grafismo increíbles

Voz 4 09:36 Ana no lo ves pero están entrando unas mamparas que tenemos

Voz 1704 09:39 la a Diana Diana el otro día tenemos el tuit por ahí si lo podemos ver aquí el tuit que le lo Quique

Voz 3 09:48 se lo leo yo

Voz 1704 09:50 pago yo que hubiera uso club al hombre

Voz 3 09:53 que me dio la mano durante el vuelo Bilbao Santiago en un avión regional y con un temporal del demonio hablamos de todo entre mis vamos a morir constantes brindamos por esas amistades breves espontáneas y ridículas que nos proporciona el miedo a volar

Voz 1378 10:05 qué bonito Diane bonito que bonito un aplauso para Diana coreana es la que trasmite el buenismo bien sí

Voz 1704 10:13 este señor evidentemente es la que esta propuesta para buenista bien merece llamada eh Viana este estudio localizado

Voz 1860 10:21 no no no no de hecho estaba tan nerviosa que se que me dijo su nombre varias veces pero no lo no lo recuerdas ni el nombre no recuerdo la empresa en la que trabajaba pero no no la voy a decir porque tampoco quiero sacarlo provocaron la confidencialidad

Voz 1704 10:37 mira te estoy mandando Diana porque Diana tengo el teléfono yo porque es amiga mía el grafismo para que Felipe muy aquel muy bonito el mismo te lo mando eh ya en el móvil y y cómo es su descripción es porque queremos localizarla buenísimos como es pues eso enseña

Voz 11 10:54 pues no sé yo para las edades son muy soy muy mala porque además acostumbra echar más edad a la gente de la que tiene

Voz 4 11:00 asquerosa pelea que me da asco

Voz 1860 11:03 pero yo calculo que tendrá entre cuarenta y cinco y cincuenta años trabajaba en una empresa de seguros

Voz 1704 11:09 si eso no sé si lo hace muy candidato

Voz 1378 11:12 no esto que lo tenga la gente era era

Voz 1860 11:18 hacia la empresa estaba instalada en Bilbao pero llegaba a la zona de Galicia él era gallego no es no no no era era vasco Boiro pero le tocaba era como el encargado al coordinador de de de Galicia

Voz 5 11:30 o de la compañía de seguros vale muy bien osea que es un puesto alto en una compañía de seguros

Voz 1860 11:37 lo digo para los votos Salgado pero te ayudo te ayudo en el viaje dio no

Voz 1378 11:41 bueno eso sí si nos dimos

Voz 11 11:44 se discretamente con conforme iban subiendo las las turbulencias cada vez me fui echando más encima del hasta que directamente le di la mano y entre cruzamos nuestros dedos como si estuviese de parto

Voz 1860 11:55 básicamente hay que decir a Quique

Voz 1704 11:57 esto un libro es muy feminista Diana he escrito un libro

Voz 1860 12:00 no es país para coño es muy feminista pero ataca vamos no no deberías denunciarle por haber cancelado la mano con la tuya sin permiso porque fui yo fui yo usted tú en este caso sí fui yo creo que sí contario Dani os diré que Diana es como Nani pero gallega es la Nani gallega

Voz 1704 12:22 ahora está muy como muy digna y muy tranquila pero habéis visto el monólogo que hizo antes de empezar pues así es en subida dijo entonces creen que me vas a decir

Voz 12 12:32 bueno en realidad le quiero hacer una pregunta Diana que es la que todos estamos haciendo

Voz 13 12:36 que Diana estaba bueno mierda lo estaba

Voz 1860 12:41 bueno no era como como un padre yo sí

Voz 1378 12:46 para analistas como sabéis muy bueno entonces

Voz 1860 12:52 no no es la habilidad de aquí entre el piloto estaba bueno el piloto estaba más bueno que el Bayern no estaba más bueno el piloto no podía no podía dar junto al piloto darle la mano

Voz 1704 13:06 claro qué pasaría o qué hubiese pasado si de repente el tío te esta reconforta no dándote la mano tú te tranquiliza si por casualidad dice que vota a Vox

Voz 1860 13:18 en ese momento hasta que no hubiese llegado a Tierra Viva pues me habría dado igual

Voz 1378 13:24 claro si es capaz es el buenismo bien amigos igual

Voz 1704 13:29 desde esta de este calibre dramáticos donde todo nos acercamos y todos somos iguales dan igual nuestras

Voz 1378 13:35 biología lo hubiese dado la mano a Santiago Abascal eso pasa ahí ya es suelte que sube el pan

Voz 1860 13:45 si no te dejo hace nada ningún momento no me dijo nada no no no me dijo nada me preguntó dónde venía yo venía de de de Bilbao de San Sebastián perdón a dar una charla nazi pero no di demasiados detalles por si acaso

Voz 1378 13:59 si acaso te soltaba la mano no pero

Voz 1704 14:02 entendés este espacio este espacios donde quiere estar en el buenismo en este espacio en donde todos tenemos cosas han como lo queremos encontrar queremos encontrar este señor

Voz 4 14:10 porque no sé que podemos repasar los datos

Voz 3 14:14 de cuarenta y cinco cincuenta años que pueden ser XXXV hasta arriba no está muy bueno esto no sé si le gustara no sé

Voz 1704 14:22 identifica por no querer claro pero una empresa

Voz 3 14:24 en una empresa de seguros al menos nacional

Voz 1860 14:27 sí sabemos la mano sí pero no voy a decir por qué ese porque y es que si no sé si lo queremos localizarla

Voz 1704 14:34 quitamos las saber la empresa o casi

Voz 3 14:37 de hecho darnos darnos lo la empresa por privado

Voz 1378 14:42 ya les llama si la empresa la mencionamos es que estaba

Voz 1860 14:48 porque siendo el infiel a su mujer yo qué sé que eso me lo quieres encontrar pero a nosotros eso nos da igual eso caso no seguro no no no nos encanta luce

Voz 1704 15:03 bueno pues nada de qué color tenía el pelo negro las

Voz 5 15:07 Nos fuertes de dos grandes

Voz 1860 15:10 pues no tampoco demasiado traje corbata si tras los muslos duro hombre no me la mano y el brazo

Voz 1704 15:20 no no no no no

Voz 1378 15:23 vayan cargados Santa Lucía no vale lo queremos encontrar Diana desvelamos algo

Voz 1704 15:32 en secreto oscuro de pérdida del lo sentimos

Voz 3 15:34 hacer todo lo posible por sacar si el nombre no

Voz 1860 15:37 le podemos decir que sea José Carlos Juan Carlos Botero compuesto shock sea estaba yo estaba como entre entre medio borracha y drogada

Voz 1378 15:46 me viste también muy viajáis habiendo Nani

Voz 1860 15:50 sí yo creo que no había ni turbulencias pero bueno esto es un poco los recuerdos se podría haber llamado Fran pero yo creo que el Andrés José Carlos y Juan Carlos así me suena vale bueno pues nada

Voz 1704 16:00 Nos a despedirte Diana muy bien agradecía

Voz 1860 16:03 todo tú descripción porque

Voz 1704 16:05 Nos interesa tu llamadas a encontrar la eh

Voz 3 16:09 con este aplauso también

Voz 1704 16:33 claro pues a una cosa que la música suena mucho más alta aquí dentro nosotros estamos venidos arrime vosotros has esta le le le está sonando al móvil a alguien bueno habéis visto la camiseta del Estudiantes que tenemos aquí es nuestro primer objeto que mi sombrero para que para que parezca que hay algo más queremos llenar esta mesa porque esta esta camiseta

Voz 14 16:58 porque bueno el otro día fuimos los artífices de que en estoy Gates meter a más de trece mil estoy antes

Voz 3 17:03 dos horas en el Palacio los deportes la mayor asistencia parte ido con mucha diferencia del segundo de la historia del baloncesto español nos han mandado a nosotros a Boris mover a la gente que ayudó Leticia Dolera Ana Morgade desamor les ha mandado una camiseta firmada nosotros veis como ahí ponen gracias por tu apoyo Letizia porque sí la hemos robado nuestra yo se la día Nani a Henar el plan tú lo vas a llevar porque a mi se me va a olvidar claramente la sobre estima porque si la olvidado resulta que pues equivocada Dani mandaron la de Letizia ya mi Curro yo sí he traído

Voz 1378 17:39 pero trémula Letizia pero básicamente como supondrá

Voz 1704 17:41 para buenismo bien son próximos programas algo cosas por ejemplo aquí nos ha traído bueno uno de nuestros amigos que es la segunda vez que vienen no

Voz 3 17:51 un pastel que en principio no parece un pastel esto

Voz 1378 17:55 no

Voz 3 17:56 vamos que no se no se puede ni en la radio vídeo mira perdóname voy a voy a tiro fijo para no sé para que se entienda un poco podemos carros si no sé lo que pesa esto eh

Voz 5 18:08 a ver una dosis una dosis

Voz 1704 18:13 notáis una dosis así suena un bebé al caer por qué es lo que pesa es como

Voz 3 18:22 si Bautista son del siglo

Voz 1704 18:25 las pesados lógico claro sí sí sí

Voz 3 18:30 si vas en avión te hacen pagar sobrepeso por esto

Voz 1704 18:32 negro como la negro como si por Keita negro que es lo que le da el componente negro

Voz 3 18:38 no sabemos todas las echado todo lo primero que va a esta gente no yo te has echado carbón vamos a aprobar no un sitio raro porque parece que abierto es verdad parece que un fardo de droga de estos para

Voz 1378 18:51 sí sí es que de verdad iba a hacer la tontería ésta de perdónenme un segundo está bueno es una comuna de hippies que comer tenedores

Voz 4 19:03 venga

Voz 3 19:06 bueno no va a llegar todo lleno de manoseo muy grande a lo loco por nosotros en que mira lo parece que hemos cogido un faro y lo estamos pasando repartiendo oye un aplauso para

Voz 1378 19:19 a los demás

Voz 3 19:26 no lleva carne no lo noto típico bizcocho de carrera eh

Voz 1704 19:32 vamos a nuestra Willis que no le echa Cordero que podemos ver un momento es listo nuestra invitada a la gente que se posteriormente a los once lista de deseos lista de deseos de invitados que queremos traer eso no ha venido ninguno en tres programas pero hoy podemos anunciar que uno de ellos está aquí increíble quiero que reciba con el aplauso que se merece no no es Le Bron mirando al Ebro Lebron Lebron porque nadie había dicho nada no es Le Bron es

Voz 1378 20:02 Roy Piñeiro

Voz 1704 20:12 ahí ahí si quieren Roy esta gente ha visto todos los nombres que este grafismo y piensan que es la mayor estrella de algo vamos yo también me quedé asombrado cuando vio esta lista digo me sí vale bromas llamar a mí supongo

Voz 3 20:28 es verdad que hicimos el

Voz 15 20:30 el llamamiento hoy en Twitter que puso a raya

Voz 14 20:33 hablando esta gente y ya está

Voz 1378 20:35 en dos semanas en el tema

Voz 1704 20:38 si vieran dos dirige en realidad porque era uno

Voz 1378 20:40 que yo me seguía con él lo dijo una vez tachado tachado el primero queremos tachar a todo

Voz 3 20:48 dos a nuestro diseñados está cargando la mierda porque había quedado precioso y eso ya no queda tan bonito con una cara rosada pero bueno amigos que así vamos cogiendo

Voz 1378 20:55 dimos nosotros insistimos en el Six de gris y conocéis a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien que conozca Le Bron

Voz 1704 21:02 que se lo diga que quién lo está

Voz 1378 21:04 dando cuando lo tenemos en el Enea si por lo que se Le Bron no quiere a una llamadita Un vídeo ahí amigos de buenismo bien

Voz 3 21:10 Jade pues eso eso ahora no pero el año pasado hubiéramos podido porque porque esta actriz porque no porque que yo conocía ya juega con él

Voz 16 21:17 a

Voz 1378 21:20 sí jugaba pero bueno ya encontraremos a alguien Roy qué tal bien llamó a Le Bron no tiene estaría también el momento radiofónico de la y eso sería Estados Unidos pasaría aquí no

Voz 5 21:32 sí que como te presentamos pues

Voz 17 21:35 en red Piñeiro

Voz 5 21:37 mira el pelo más corto ahí jefe de Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba

Voz 3 21:43 si me parece bien de Villalba Madrid de Villalba Galicia de Villalba Madrid lo más correcto y muy bien básicamente eres una persona que ha querido enfrentar el problema de la vacuna fobia no de la gente que tiene fobia a ponerse vacunas de la manera contraria a la que digamos que normalmente que es diciéndole lo está haciendo usted

Voz 4 22:01 todo mal que es usted un bárbaro fijos estos datos a charlar

Voz 3 22:06 si tú decidiste otro camino que camino decidiste pues el de enfadarle

Voz 17 22:11 sí debo reconocer que ya principio me enfadaba incluso planteaba si si cuando residente de Pediatría y me exponiendo este problema yo les decía pero bueno es que hay que quitarle a ustedes al al niños

Voz 3 22:21 la custodia siendo exactamente igual

Voz 1704 22:24 bueno no no parece es una persona que ha enfado de muchos bueno pero daba golpes en la mesa tirabas libro no tanto no tanto pero

Voz 17 22:30 sí que es verdad que que claro tú estás viendo ahí al niño que es que no está protegido y hay enfermedades que tú si que has visto en una unidad heredados intensivos y claro de cómo se les ocurre semejante barbaridad noi intentas meterles miedo me da igual es como que se sienten todavía más orgullosos después de hablar de San Fermín EADS

Voz 5 22:47 es grave pollo no les vacuno entonces

Voz 17 22:49 yo me di cuenta que que no estaba consiguiendo consiguiendo nada

Voz 5 22:52 entonces digo lo que se cerraban más todavía

Voz 17 22:56 de hecho ha habido casos de niños no vacunados que han estado ingresados en una unidad de cuidados intensivos pediátricos en cuando dices a los padres si ahora sí que van a vacunar dice no no de ninguna manera esto es basado

Voz 3 23:08 lo que quiero un ordenador claro quiero contextualizar no padres que sean integrista religiosos y que suelen hacerlo les impida

Voz 17 23:15 estamos hablando en España de un problema que podría afectar más o menos a un tres por ciento de la población dicho así parece poco pero en números absolutos estaríamos hablando de unos cien mil niños no vacunados

Voz 3 23:29 la colegio

Voz 17 23:31 hay al menos un chaval que uno o más probables se pero es que este problema se pasamos los Pirineos en Francia el movimiento contrario a las vacunas o las dudas sobre vacunas lo que llaman en en los ingleses el éxito está afectando a cincuenta por ciento de la de los niños y en Italia el treinta cuarenta por ciento de hecho las tasas de navegación allí han bajado tanto que no queda otro remedio que obligar a vacunar pero

Voz 1704 23:55 si esto que es más alto allí porque aquí siempre llega todo tarde Gemma derecha que llega tarde sea dentro quince años la mitad de la población española no vacunarse

Voz 17 24:06 pues espero que no de hecho este tipo de estrategias que antes no no lo he terminado es simplemente es el lugar de enfadar me con ellos pues bueno preguntarles te miro respetar su decisión al máximo esos fundamental preguntarles por qué han decidido no vacunar lo que se llama intentar empatizar con ellos que es una cosa que a los médicos en general nos cuesta muchísimo parecerá mentira pero en la carrera de Medicina salvo los últimos dos años no hay ninguna asignatura sobre comunicación bueno a veces cómo podemos comunicar con los pacientes y nadie nos ha enseñado a ello nos enseñan cosas muy técnicas por supuesto como diagnóstica estatales lo lo correcto pero no comunicamos muchas veces no conseguimos nada entonces empecé un poco solo porque esto era bueno todo el mundo me decía no lo vas a convencer

Voz 3 24:48 están por instinto fue por instinto tuyo

Voz 5 24:51 bueno la historia es un poco mágica si queréis

Voz 1378 24:54 por favor adelante pues bueno haberle

Voz 17 24:59 historia de esto es que precisamente uno de estos niños que llovido entre durante mi residencia que estaban no vacunado pues me enfadé con los padres y evidentemente los para ese fueron enfadados me pusieron una reclamación no volvió a saber nada de esa familia hasta que estaba acabando la residencia que estaba rotando en la Unidad de Cuidados Intensivos me llamaron y me dijeron oye va a subir un niño con una sepsis meningocócica bueno pues empezamos a prepararlo todo cuando subimos al niño lo reconocía porque cuando tenía tres meses ahí tenía era de cuatro años muy bueno reconoció a los padres no es una meningitis sí que me o una meningitis si por algo mucho bastante gravísimo tiene una mortalidad que estaría el quince por ciento secuelas en muchos casos es un tema muy grave y de hecho este niño no pudimos hacer nada en absoluto luego ya los padres con una actitud un poco chulesca de mi juventud les dije bueno ahora que ahora que yo además está muy enfadado y los padres dijeron que la culpa había sido nuestra porque había hemos tardado en hacer el diagnóstico hoy en empezar el tratamiento y bueno pues hubo un juicio de por medio saques la pero la historia sólo hubiese evitado una vacuna en ese momento si en ese momento había una vacuna frente al meningococo C que fue el que causó esta enfermedad cosa que sí que lo lo habría evitado el tiempo pasa yo pues bueno me voy un poco tranquilizando en este aspecto soy papá tengo dos niños el momento que cuando uno es papá dice bueno me habían dicho que esto del amor de padre pero cuando realmente lo vives es espectacular y eso me lleva a pensar cómo es posible que una familia con todo lo que se quiera un niño se plantee la opción de no vacunar de cómo llegan porque no son familias tonta no son familias que hayan dicho oye lo estábamos café venga oye no va vamos sigue tomando cafés son los así es una decisión que llevan tomando durante mucho tiempo igual me tenían

Voz 18 26:44 a veinte meses si un mes que

Voz 17 26:46 prácticamente lo que dormía al día treinta minutos del momento hay como una especie de siesta tengo una especie de pesadilla en esa pesadilla parece ese niño y el niño me dice oye

Voz 5 26:59 sí

Voz 17 27:00 porque no hiciste algo más por mí yo le dije hombre como que no hice algo más portéis estuve ahí abroncado a tus padres para que te vacunaron me dice no no no por qué no hiciste algo más por mi abroncar Carles no consiguió absolutamente nada les podías haber recomendado en sí añado informado entonces realmente me desperté es que bueno pues eso quedó ahí en mi cabeza y con el tiempo dije pues es verdad podía haber hecho mucho más por ese niño ahí es es el origen de de la consulta empezar a hablar con ellos y lo más importante esta consulta es oye contadme los motivos por los que no habéis vacunado al niño que lo suelten todo que me cuenten todo durante tiempo y luego ya empezó a hablar y les empiezan a decir pues mira estos correcto pero tiene este matiz eso es incorrecto y poco a poco vamos convenciendo a padres evidentemente no a todos pero en esta consulta hemos visto ya como unos setenta familias más o menos de las que el noventa por ciento ha decidido finalmente vacunarlo cual es un ingreso si sí si salvar vidas

Voz 3 27:56 te realmente tiene truco el noventa por ciento cuarenta

Voz 17 27:59 cinco por ciento vacunación parcial no de todas las pero siempre es bueno estar cerrados como estaban el jazz cuáles son los argumentos hábito

Voz 3 28:08 cuáles de los padres que no quieren vacunada los hay hay mucho

Voz 17 28:11 sí sí hemos dicho no hay ninguna respuesta única para convencer a los que a veces me dicen que les dices digo hay que estudiar a cada familia ir una vez que lo has analizado tienes que por un lado por el otro entenderle es es que yo hay una cosa así si es que yo creo que hay que ver cómo

Voz 1704 28:25 es una persona antigua cuna nosotros tenemos Un vídeo de cómo se comporta psicológicamente un anti vacunas a la hora de ir a hablar como médico sería algo parecido a esto pero con médicos

Voz 19 28:34 ahora vamos con Love aquí le ofrezco tres atención a la oferta tres paquetes de Gabriel por uno el suyo que le parece mucho

Voz 20 28:44 yo me gusta me gusta a mí me hace muchos años lo que llevó dejándola dan después con China a la ropa que no

Voz 1378 28:50 pero lo que les digo lo explico

Voz 19 28:53 es por uno ya es mucho

Voz 20 28:56 la gente se inicie la eh

Voz 1704 28:59 no tengo puede haber un poco esta esta actitud nuestra preparador pero habéis dado con el vídeo de mi infancia este es el vídeo de mi padre

Voz 3 29:06 no me toques toda la vida y trece y es en particular clavado Perera poco L L en un momento les dice le ofrezco toda esta estantería de lo mismo que tiene usted se lo el suyo yo dice que no que no quiere porque no lleva toda la vida

Voz 17 29:23 yo creo que la diferencia entre entre este vídeo y luego llegó la consulta es que si os dais cuenta aquí es muy convencer pregunta respuesta pregunta respuesta intento de decirte esto responde el otro rearme consulta es porque ha decidido no vacunar Laura Blabla ha hablado durante dos a tiempo escucho voy haciendo bueno pues pueden mercurio vale vale correcto voy apuntando un poquito todo me siguen contando con tanto el tiempo pasa yo no pongo hay ningún tema de tiempo ni nada llega un momento que cuando ya ha acabado haga una pausa de unos cinco segundos más o menos

Voz 5 29:56 me queda así

Voz 17 29:57 los pacientes se queda mirando en planeado un ictus algo a este señor lo me quedo ahí quieto y luego digo algo más que desean añadir algún otro motivo por el que desean no vacunar es decir lo que hago es vaciar les da argumentos y una vez que los tengo todos en mi poder vamos uno por uno antes me preguntabais los motivos fundamentales claro es que cosa tan sencilla la gente el cien por cien bueno noventa y siete por ciento de los que han venido a la consulta deciden no vacunar entre otros muchos motivos porque las vacunas lleva Mercurio entonces hay una respuesta que yo podría dar que es que el mercurio no hay ningún estudio científico que haya demostrado que pueda producir ninguna enfermedad y les digo yo les digo más el mercurio se que está demostrado que es tóxico no el que está incluida en las vacunas Illes de Omar si comen pescado están comiendo Mercurio todos los días más cantidad lo que hay en las vacunas pero ya viene la respuesta definitiva en España desde hace más de diez años ninguna vacuna comercializada lleva a Merkel

Voz 21 30:53 así que problema resuelto

Voz 17 30:55 esto que es tan sencillo tendrán porque es una trampa no bueno es poner una trampa

Voz 1704 31:00 mental no no porque ellos son los que me dicen que lleva

Voz 17 31:03 Acurio yo les digo es que ya no lo llevan lo pueden comprobar en cualquier Ficha técnica de de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se queda muy sorprendidos ya les digo es que es así es decir no hay más vuelta de hoja decir si temen al mercurio dejen de de Merlo porque ya no hay Mercurio en las vacunas los tres primeros fue un fracaso absoluto lo digo a lo mejor solamente consiguió convencer a uno de cada cien bueno pues ese uno para mí era importante aunque sólo fuera un uno por ciento yo seguiré haciendo lo mismo porque ese niño que es mi paciente y por el que yo he estudiado más de ocho años estudiando por su salud pues a mi me interesa que ese niño esté protegido porque ellos he visto sarampión varicela enfermedades por neumococo meningococo no quiero volver a verlas sobre todo las más graves yo no quiero volver a verla porque lo pasas mal cuando los niños sufren tanto los padres eso

Voz 1704 31:52 el fin justifica los medios no es lo que es el fin de bajar el número de de

Voz 5 31:57 de niños que no se vacunan para eso tienes una receta digamos no es estás convenciendo

Voz 1704 32:03 si es por que es experto en ello de hecho ha traído dos libros no se mira

Voz 17 32:08 libros que he escrito una raíz de mi experiencia en esta consulta que se ubicó dime te escucho es decir es

Voz 3 32:14 es el método está metal con esto

Voz 1704 32:17 vencer a cualquiera de cualquier cosa inténtalo y luego me dice eso es que se podría sacar como una especie de índice de de pauta a seis y no hay pautas seguir la pauta a seguir

Voz 17 32:28 escuchar por supuesto tener los conocimientos de que las vacunas son necesarias porque es el mejor avance del siglo XX siglo XXI medicina preventiva

Voz 5 32:37 buenos no dedicado porque además me ha dicho lo del Madrid

Voz 1378 32:39 claro pues sí sí me hace mucha ilusión por la sombra hombre hace falta Coppola ya lo verá

Voz 5 32:45 estimados buenistas es para mi un honor lo leemos no quiero que de repente desvelar intimidad

Voz 3 32:51 es extraer regalos que no sean azules eh

Voz 1378 32:54 bueno y el otro cuál es esto es otro ya me ánimo

Voz 3 32:57 dado a escribir que ha sido una ilusión de toda la vida y luego pues

Voz 17 32:59 otro lado creo que la educación sanitaria es la parte fundamental de la medicina en este país quizás una de las partes menos menos cuidadas sabemos todos los sanitarios que hay un abuso exagerado de los sistemas de urgencias es habitual durante la comida o cena

Voz 1704 33:15 la Guardia que todo el mundo diga se le cobran una vendrían si lo cobran cincuenta euros no vendría de cincuenta lo he dicho yo alguna

Voz 17 33:23 es bueno es el típico comentario pero no va a ningún sitio entonces de alguna manera yo creo que se abusa de las urgencias primero porque los sanitarios no sabemos comunicar segundo porque las familias tienen miedos y dudas que no sabemos resolver tercero porque es cierto que no se establece ningún tipo de sanción por el abuso es decir yo por mucho que explique hay familias que me dicen yo vengo aquí porque pagamos impuestos si tengo derecho

Voz 3 33:45 oye esto tuyos pionero o señor en Wisconsin que ya lo hace lo de

Voz 17 33:51 las consultas cesará en Mentón vacunas en España es es pionero de hecho ahora se están reproduciendo consultas parecidas en toda España hay varios proyectos por ejemplo el proyecto inmuniza que trata de de alguna manera talleres de comunicación eficaz medico paciente enseñando a A sanitarios preventivo vistas enfermería auxiliares médicos a cómo comunicar bien con las familias

Voz 1704 34:13 oye pues vamos a hacer una cosa sí sí necesitamos un voluntario vamos a hacer como si aquí esto fuese tu consulta si viniese una anti vacunas pero tenéis cuarto

Voz 17 34:21 cinco minutos libres de o no pero bueno

Voz 1704 34:24 cómo sería el porque yo lo quiere utilizar con todo a partir de tu método estupendo lo queremos exportar con mi vecino o sea quiero que me pongan pudo nuevo que me pongan un sitio para dejar mi bici sea quiero convencer a todo el mundo de todo entonces vamos a probar con alguien quién anima quién quiere ser el paciente cero

Voz 4 34:44 la gente paga vámonos este chaval

Voz 1378 34:52 el paciente es para pacientes Podemos se te hemos hecho

Voz 3 34:56 Constantino

Voz 4 34:57 no es Rafa Hernando

Voz 1704 35:01 es más lista para interpretar bien el papel tienes que leer el poco se acerca al pico golfa aquí es que interpretar osea piensa ponte en la piel de un anti vacunas bueno

Voz 5 35:14 a ver qué tal Rafa buenas tardes no es del dile dile perdón porque es bueno hola me llamo Constantino iguana yo soy ante vacuna itera planita

Voz 1704 35:29 no hay nada que puedo hablar conmigo para convencerme de que cambie de opinión

Voz 5 35:32 la farmacéutica sólo quieren que esté enfermo tenga bautismo un saludo para acá

Voz 4 35:39 Elena me dijo

Voz 1704 35:42 esto es consulta sería un programa de radio convencerle Valverde otros llama a la puerta te presentas te tienes que convencer

Voz 4 35:53 adelante qué tal hola qué tal encantado encantado Antonia Isofotón te de Vox un saludo a Cardona

Voz 1704 36:02 a qué ha venido aquí tu mamá mira medicamentos para que Secure de convencer de que deberías alguien tiene la derecha

Voz 3 36:13 de qué de qué está equivocado

Voz 1704 36:15 puedes decir paso la siguiente pregunta Pasapalabra

Voz 1378 36:18 si es decir si no te quiere

Voz 1704 36:21 meter en el tema que sea puedes pasar a la sí

Voz 17 36:25 de pero yo creo que realmente no no hay un tipo de paciente vacuno fólico que es lo que yo pensaba al principio de hecho los cuatro cinco primeros que atendía la consulta pues serán todos hippies hippies ir todos de Podemos Si entonces yo digo bueno sabes era política va a tener aquí pero no es así es decir te vienen gente The Box de la Falange si hace falta que han decidido no vacunar porque están unidos en eso

Voz 1378 36:48 la desconfianza Vox hay una desconfianza también como en las instituciones es pero fijamos hay un lugar común que une a Podemos y aboga pues los extremos se tocan esto es lo que decía esto es diana en el avión con su acompañante es uno en tu consulta esperando fuera de Podemos si llega uno de Vox hice dan la razón esto puede El Periódico que se pasa por un aplauso forzaba

Voz 22 37:24 es quién

Voz 1378 37:57 teníamos que poner un grafismo

Voz 1704 38:00 ha olvidado nuestros grafismos nos hace Arthur Gallo Ochaga uno de los mejores diseñadores en este país pero no se hemos olvidado que era enanismo Nani vosotros sabéis que en este programa está buenismo bien y luego va pegado otro programa que es el programa de Nani que se llama mismo Nani

Voz 1378 38:15 bienvenidos a mi programa ya ya sacamos buenismo bien podría caber

Voz 12 38:25 hemos siete tomos digo una cosa vengo súper triste esta semana han pasan unas cosas

Voz 5 38:30 por favor vea las declaraciones de este señor ex fiscal que se llama sí

Voz 1378 38:37 me gusta llamarle Ramón Grau porque me encanta que no te salen nombres

Voz 5 38:41 la gente no pero cambia lo más Pepe Grau

Voz 3 38:45 parece a un tío que salía es como un mentalista súper chungo que llevaba una barba así que decía algo así como es que no me acuerdo del nombre lo sacaré pero se parece al señor cómo es tu

Voz 1378 38:59 si puedes habéis dicho no pero quite no me lo quité

Voz 5 39:05 hoy vuelve o la pasta eh

Voz 12 39:11 vale pues Ramón Grau ha dicho muchas mujeres frustradas personal profesional sexualmente se apuntan a la moda feminista a ver si pillan cacho que digo yo claro que sí Pepe Grau yo me metí al feminismo porque crea que sonoridad significaba tocaba las juntas como buenas amigas

Voz 1378 39:30 dije pues para que haya una niña ya que

Voz 12 39:33 estoy muy nerviosa lo que estaba mirando cómo otro

Voz 3 39:36 por si tiene osea que creo que lo puedes decir éste es el Iker pero si me a mí me recuerda como una barba si gala esa cámara no es la gente que no sepa quién es llevar a barba así ese señor que era fiscal antes otra tris Tristan Grau Engracia

Voz 1704 39:54 este señor este señor ha dicho esta barbaridad me bueno

Voz 12 39:57 yo no sé puesto esta noticia en realidad para que hablemos de la cara de hasta las más

Voz 1704 40:02 Media hora para escucharle antes de argumentar

Voz 12 40:05 pasa si es que ella dice eso yo pasividad de escucha esperar media hora es buenismo Vietnan y por mi programa este mi programa porque os he puesto os he puesto esto pues pasa explica una cosa porque a mí ahora me pasa a mí por lo que sea me gustaba

Voz 5 40:19 hablar de de follar es un camino que a ver vamos a ver además no lo he dicho estamos en la Cadena SER esto está grabar

Voz 1704 40:28 no pero se están emitiendo estaba se lo dije

Voz 12 40:31 cada si nos han dicho

Voz 1704 40:33 si va controla a Nani

Voz 12 40:36 tanto Taco vale decirlo de otra manera gusta hablar de penetraciones

Voz 1378 40:40 el súper sórdido

Voz 12 40:42 pues no me gusta hablar de hace el amor no gustaba de hablar del porno que veo por lo que esas cosas son temas que me interesan bueno pues hay muchos hombres que de repente dicen al quedar mujeres pueden andar hablando por ahí de sexo ir los otros Si hacemos lo mismo nosotros sí lo hacemos

Voz 1704 41:02 a ver señor

Voz 12 41:03 a todo el mundo ahora es poner en cualquier programa de de de humor donde salen todo hombre sí ya no hay machistas de pajas que hace ciento todos los chistes de Pajares

Voz 1378 41:12 el universo lo mismo de enanismo mira eso eso lo dice

Voz 12 41:20 no pasaría absolutamente nada y además nosotros porque podemos hacerlo con más razón porque a los hombres no les decían de pequeños respeta te a ti mismo queda hoy con una chica que hago se llega a mí y eso significaba no te tires al chico con el que has quedado que digo yo que no hay nada mejor que respetase acostarte con alguien en quieres acostarte Vigo se me ocurre noté acostaba con alguien al día siguiente en clase se montaba la redacción de la Santa Inquisición y te quedas pues a mí Hoyzer la clase me vine super mal he quedado luego

Voz 1378 41:50 la prostituta pero estoy Heracles

Voz 12 41:53 hace sea como es que hay que hacer activismo sexual entonces yo decidido que en este plano a partir de ahora hace activismo sexual cae que me siente después del taxi me han soltado una perla

Voz 5 42:03 es una agarrada algo discreto en plan hoy he tenido el cinco minutos y mira qué bien me lo he pasado

Voz 1378 42:13 no Quique tú quieres verlo muy lejos

Voz 3 42:20 para la gente que lo está escuchando por la radio y Henar ha acercado su mano sus dedos esmerada de de Burke como queriendo más

Voz 1378 42:28 un adolescente de trece años no

Voz 12 42:31 vivir es activismo siempre lo tienes que hacer a mía

Voz 1378 42:34 a tengo al lado Si tuviera que cada uno nosotros esto es una guarra a dar el torrente versión femenina nada pues mira a la verdad

Voz 12 42:47 bueno pues para para quitarnos la tristeza este Ramón Grau para empezar con mi activismo sexual a partir de ahora de hoy para para calentar este este estudio

Voz 1378 42:57 por favor hoy vamos a poner fotos de Santi Abascal en pantalones cortos

Voz 12 43:04 mira que tiene unos muros del material con el que hacen los sueños enseguida de cuádriceps para balones osea es increíble

Voz 1704 43:14 otra

Voz 12 43:14 mira no me digáis que no tiene un poco de porte del negro

Voz 1378 43:18 la foto todas las metido por la anterior

Voz 3 43:22 ha puesto en Photoshop ya has intentado

Voz 1378 43:24 yo aclara el negro para ver si se vea en el campo a los oyentes que no están hechas

Voz 3 43:31 dándole una patada a un muñeco de dar patadas de estos de artes marciales y tal que yo creo que lo está diciendo toma Echenique

Voz 1704 43:41 Abascal te pone mala eh

Voz 12 43:43 ha bastado cómo está bueno pero digo decías que codificar entraría hace ridiculizar digo de pónmelo entonces

Voz 1378 43:50 ahí como trepa las montañas yo quiero hablar

Voz 12 43:52 pero ya que estoy con este sexo

Voz 1378 43:56 pero pero esto es esto lo lo encontró chapa que bueno está está mira yo estoy diciendo todo esto es España y todo eso es reconquistar el caballo otra de las razones por las que las mujeres tenemos que hablar de Celso sabe ha dicho que no tiene pantalón de su talla bastante qué va bien bien no lo he visto yo se lo debía robar a un niño me pegas pero es verdad que lleva Rock is de los ochenta como hacía Michael Jackson Michael Jackson más claro es que lo que esto es muy fuerte la semana que viene hablamos de eso así vale venga lo traigo

Voz 12 44:34 bueno entonces en este activismo sexual yo digo que tenemos que hacerlo porque vivimos las mujeres un terrorismo

Voz 5 44:40 igual

Voz 12 44:42 más allá de gente se cree que terrorismo sexuales esto bueno

Voz 1704 44:45 música de sexo porque esto es un espejo

Voz 12 44:48 en la de haber dejado explicarme es esto de que te dicen que no sé si te viera no sé que sí pero yo tengo darle un grito más vale el terrorismo sexual son más cosas como por ejemplo que te hagan cobra que es esta gente que

Voz 1378 45:01 baja pero luego

Voz 12 45:04 los el el la entrepierna

Voz 1378 45:08 como hacen como se supone que hace gente locos esos vagos que hacen mi novio no ven yo tengo que decir que me ocurre con Podemos es tu novia para que todo el mundo lo veis avergüenza mucho que tienen una Abascal habrá que que salvaba al cuadro de Matallana de Torío había muerto ahora que está buenísimo sólo sí y además de la poca gente que a mí me da un organismo con la lengua de belleza

Voz 4 45:41 eh

Voz 1378 45:47 mira vamos viendo la serie pensé que esto suyo iba a derivar de su condena

Voz 3 46:00 cobré buenos días bien de de era maravilloso

Voz 12 46:03 a ver si hay un momento que ya Adif de Papa no lo entiende ser cómicas avergonzada de tu familia innato estaba viendo la tele haciendo así bueno pues un poco esto vale pues

Voz 3 46:15 piezas de la Nacho de otra Milo de Abascal me parece durísimo de repente

Voz 12 46:20 bueno pues eso te cobran la cobras esta gente que de repente se gasta te empieza como a besarla singles que iba a tener

Voz 1378 46:27 el mapa del merodeando entre el Orissa Google Maps porque les da como reparos que yo no lo sé con diez demoler como si hubiese hecho algo yo creo que sí que os ha pasado dos han hecho aquí chico obra levantarla d'Aro has en una Chati cobra danos por favor una vez en caso de que es un claro es un animal pero los que lo hayáis no queda cobra no lo hagáis más caro podíamos debe levantar la mano las chicas que lo habéis hecho se podría decir quién que chicas chica que creo no quería que viene pero pero tendría

Voz 3 47:17 por experiencia propia sería muy frustrante es una frustración circular tu papel papel era otra intercambiar cromos yo ya he hecho lo mío te toca

Voz 1378 47:28 la lucha libre hay más casos de terrorismo Olmos es el terrorismo sexual también es la candidata tiranosaurio rex que habitan entre nosotros hombres hetero muy voraces muy feroces pero que tiene una manitas que no valen para nada como por ejemplo

Voz 1704 47:49 Santi Abascal

Voz 1378 47:52 estamos viendo dibujo de Santi Abascal con manitas abrió yo prefiero llamarlos por favor

Voz 1704 48:00 lo podemos mostrar aquí detrás

Voz 4 48:02 lo tenemos aquí Abascal

Voz 1378 48:05 Curious Rex eh ahí lo tenemos claro

Voz 12 48:08 sabes qué es lo que eleva flipante

Voz 1378 48:11 es poner por favor la foto de A

Voz 3 48:13 Pascal dinosaurio en esa tele

Voz 1378 48:15 para que no te por favor Nacho tío te puedes acercar el segundo mejor porque Arroyo tío que Michiko indica esto también lo tiene mejor la piel chicos un gran periodista entendáis no lo de no

Voz 12 48:34 sí sabe usar no más caro es el terrorismo sexual terrorismo sexuales que me hagan el mismo caso cuando pida la leche templada que cuando digo en la boca no que por lo que sea yo

Voz 1378 48:44 pero las relaciones espera te vamos a desarrollar esto está haciendo todo el rato yo estoy mirando la niña a ver si está mirando para que no está jugando con algo la habéis puesto Cascos no

Voz 4 48:58 otro matizar

Voz 12 49:03 vale Ji por último terrorismo todo sexual también es que cuando él se corre el polvo acabe porque sino que busco acalorados me siento orgasmos pues me meto en el Twitter de Pérez Reverte

Voz 1704 49:14 pero es lo que es la meseta de

Voz 5 49:17 masculina eso que es la meseta de el hombre termina y Algo pasa en su se que lo convierte en una persona sexual durante unos minutos mira que si te hacen la comida recoger la mesa

Voz 1378 49:29 ya es que cuál es tu hombre como en Navidad no que hay gente que cocina el veinticuatro y luego tienes que recoger problema que la mujer no es bastante

Voz 1704 49:44 ente un tío acaba así para arriba ya está tú te quedas cuando ganar es como si a alguien le hacen el XXIV alacena y luego se sienta en el sofá al acabar en plan recoge

Voz 1378 49:57 es el mismo tipo sin vergonzoso sería Turó puede llamar mesetas lo que quiera el pero el duro que es un desgraciado desde luego Juanmi y desde luego a mi casa no hay cambios en que hay que hacer hay que animar

Voz 12 50:08 las fijó pues tú tienes que ver tienes que preocuparte de que la otra persona tenga un organismo también es que sino que estamos jugando al parchís y no claro pero ahí cobren no Burque cita rachas es para mete la lengua en dicen exactamente

Voz 1378 50:25 así que nada esto es un poquito yo el programa todo buenismo bien eso el pleno

Voz 12 50:34 Ama más coherente de la historia y aprovecho para decir a las mujeres que por favor hay que hablar de sexo todo el rato porque es hacer activismo sexual a la gente que esa costumbre que dejen de decirnos estas cosas que no dice admita si cobras

Voz 1704 50:47 Javi cuánto tiempo nos queda hemos terminado pues venga vamos a terminar voy a dar las gracias a ver si no me equivoco porque siempre me equivoco gracias a todo nuestro equipo vamos a aplaudiendo mientras no

Voz 24 50:58 gracias a Carlos que es gracias a Javi aquí ganar antes

Voz 1378 51:03 Olga Losa

Voz 24 51:04 Aquilino y a mí no me educaron Gürtel