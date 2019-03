Yago de Vega: "Si gana el Barcelona ya no hay Liga"

Voz 1991

00:03

qué tal muy buenas pues una pregunta a vuelapluma hay Liga uno hay Liga si gana mañana al Barça no sé si pierde seguirá todo más o menos como estaba así de taxativo así de taxativo porque serían diez puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid once sobre el Real Madrid y creo que además es que el partido de mañana es mucho más importante de lo que la gente cree sobre todo para el Barça lo digo en el sentido de que es el partido de la tranquilidad si tú ganar dices tengo un colchón de diez y once más el golaverage es decir me puedo centrar en la Liga de Campeones con lo cual el Barça mañana no sólo se juega los tres puntos y la tranquilidad y media Liga en el bolsillo sino el afrontar con tranquilidad la Liga de Campeones preparación incluso la final de la Copa Rey al perfectamente es verdad el partido de mañana Villamarín yo creo que puede finiquitar el campeonato este año y seguir perfectamente cuenta