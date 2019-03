Científicas contra el cambio climático

Voz 3 00:00 el estrés

Voz 1730 00:51 piensan Pere Estupinyá en un mismo estudio cómo estáis compañeros muy muy bien o bien uno de los dos ha fumado hace poco no voy a decir cuál de audiencia empiezas a verlo y algún día

Voz 0874 01:02 queremos una intervención Javier

Voz 1730 01:04 qué quirúrgica ahí

Voz 0874 01:07 hay un par de cosas que la semana pasada no tuvimos sección de ahí un par de cosas que quería comentar con vosotros una de ellas además fíjate yo creo que buena parte de la audiencia o una parte de la audiencia habrá visto hace poco la película sobre Freddie Mercury y me

Voz 1730 01:18 sí sí sí

Voz 0874 01:20 claro dibuja un mundo en el que el sida era la gran amenaza médica cada vez estamos viviendo más noticias que tienen que ver con el virus del sida como hay pues a argumentos experimentos muy esperanzadores sí sí sí sí

Voz 1730 01:34 bueno la farmacología que se ha desarrollado en las últimas décadas ha sido muy eficiente realmente la las personas que siguen los tratamientos como los deben seguir sigue tienen unos unos índices de virus prácticamente que no se detectan pero este es un problema no todo el mundo sigue eso pasa en en general en medicina no sigue los tratamientos al pie de la letra entonces uno de los desarrollos que ha ocurrido en las últimas semanas ha sido una inyección que será mensual que funciona igual de bien que las pastillas que es deben tomar a diario combinados

Voz 0874 02:12 que llamaba antiguamente exacto entonces él no

Voz 0902 02:15 co

Voz 1730 02:16 funcionan igual pero la gran ventaja es que una inyección mensual es muy fácil de de de adherir a ella en cambio las pastillas se ha demostrado que muchas personas se olvidan o sedes preocupa o lo que sea y entonces más eficiente y el otro gran avance ha sido eh replicar una cosa muy curiosa que ocurrió hacía unos diez años y ocurrió medio de casualidad una persona que tenía sida pero también tenía la leucemia necesitaba un transplante de médula ósea al trasplantarlas la médula ósea se trasplantan también los glóbulos blancos que son los que el virus infecta pero hay personas que tienen una mutación en las proteínas de los glóbulos blancos que hacen que el virus no les infecta entonces el transplante que recibió esa persona un el que ahora se llama paciente de Berlín porque estaba en Berlín ya esta mutación esa persona que tenía el sida desaparecido dejó de tener el sida dejó de tener los virus mejor dicho y esto sea replicado ya hay un segundo paciente de Berlín

Voz 0902 03:20 es en este caso en exacto de Londres

Voz 1730 03:23 es que que ha sucedido lo mismo tenía el virus pero al trasplantar las células madre de la médula con esta mutación ahora sus glóbulos blancos son resistentes

Voz 0902 03:37 yo al virus del sida claro cuando habláis de adherencia yo creo que sí

Voz 0874 03:42 a esa palabra el usados en alguna ocasión Javier para cuando hablas de los antibióticos

Voz 0902 03:47 no tienes que acabar el ciclo si eso es lo que define no sí bueno en el caso de los antibióticos que no tiene nada que ver con el SIDA recordemos que un antibiótico son para infecciones bacterianas Isidre Un virus es muy importantes y continuar en régimen de antibióticos aunque ya haya pasado el dolor de garganta o lo que tuvieras tienes que seguir tomando porque sino hay bacterias resistentes en tu cuerpo que aunque latino te hagan daño van a acabar en los colectores no a través de tu orina de tus heces y otros restos biológicos y entonces es muy importante la adherencia al tratamiento para evitar no para ti que mucha gente cree que es que él estuvo el que tienes que tomarte eso porque sino no vas por libre no es partida Atica en una pastillas y una asistir responde a una pastilla practicamente pero tienes que seguir tomándolo para evitar echar bacterias resistentes al medio ambiente lo cual por ejemplo en los hospitales es un pero es un problema monumental y donde más que usan antibióticos es donde más resistencia se recordemos también que el caso famoso escándalo famoso de finales del año pasado donde chino hizo dos niñas incitar genéticamente las hizo precisamente con mutaciones en este gen CCR5 que es para protegerlas contra el sida se está trabajando en una línea de la edición genómica para para para estos casos de momento estas técnicas de médula pueden salvar algunas vidas sólo con eso ya es suficiente para Zidane

Voz 0874 05:21 oye esto me lleva a otra cosa que quería comentar con vosotros porque en este espacio hemos hablado en muchas ocasiones de experimentos con con ratones experimentales con con monos también de la ética que rodea eso y hilos los dos habéis hablado tú has escrito también Javier en los últimos días de en unos experimentos con presos que tienen que ver con la agresividad como un determinado número de descargas un determinado tipo de descargas puede hacer descender la agresividad de de esos presos si eso no es la población más afectada por ese tipo de emociones

Voz 0902 05:52 dime claros grupo una población muy interesante puesto que tienen problemas de agresividad unos cuarenta cincuenta presos quince de ellos eran homicidas sobre todo

Voz 0874 06:02 sobre este tema todo el mundo tiene una opinión eso

Voz 0902 06:05 seguro seguro que si hay que decir lo primero es que ellos voluntariamente se sentían les explicó de que iba la investigación se trata de aplicar una leve corriente eléctrica sin sin sin ser invasivos enseña electrodos sino con el de craneales que se por encima del cuero cabelludo no con una ligera estimulación eléctrica pues se ha visto que lo pruebe dato la es que han ido bastante bien según dicen los test psicológicos que están estandarizados para asiduidad de la gente los muros preso llegan a informal de unas aduciendo su agresividad que contabilizados por cierto no es una cifra importante pero esto es teoría claro luego habría que ver los índices de reincidencia bueno osea que suspende los electrodos piense irse utilizando de por vida si hay otra forma más eh la práctica de estimular el lóbulo cerebral recordemos que el lóbulo frontal del cerebro recordemos que la agresividad vine de zonas más antiguas y más posterioras el nuestro cerebro más detrás nuestra cabeza mientras entre las sienes que son los últimos llegadas a la evolución humana de los que más han crecido durante la evolución de los homínidos los que más nos hacen humanos porque son el sistema de control de los antiguos agresividad que hemos heredado unos ancestros muy digamos que una parte de cerebro contra la otra no estás si la mayoría de los casos de la gente agresiva inmediatamente o gente o no lo no solamente nota tienen problemas en el responsable de activación a escasa o daños se han producido por accidente enfermedad también los adolescentes que tanto unos cuyo comportamiento tanto no sorprende lo que tienes un lóbulo frontal poco maduro en relación con el resto de madura primero el de atrás entre ese acto al mismo alguien que era evolución ocurre bueno ya empiezan a es una cadena veintitantos años

Voz 1730 08:52 alguno de vosotros ha estado alguna vez en la Antártida casi no vale no no pero es verdad estuve bueno casi de dos maneras es estuve en Punta Arenas que esta es la parte como Masoud después de los chilenos me habían invitado a ayer a una expedición pero al final no pude ir tú yo lo más parecido a la Antártida que estos en Alaska estaba Letizia es decir Navacerrada pero hace un tiempo parecido vale claro a nosotros nos encantaría poder ir me imagino no

Voz 0902 09:20 pues claro que sí hombre que comprar el no

Voz 6 09:23 Iván gira deberá Time llegue a comprar traje estima que

Voz 1730 09:26 el aislante para inicial era no poder hacer un crowdfunding para que puedas volver os voy a presentar a tres personas en Radio Mallorca no se escucha marca Wall Street

Voz 0874 09:34 eran biomedicina directora sincero y proyectos en el centro de diplomacia científica en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia cómo estás Marga buenos días

Voz 7 09:43 hola buenos días bien en Radio Barcelona

Voz 0874 09:45 Anna Cabré es Física de la Tierra e investigador del clima y los océanos en la Universidad de Pensilvania cómo estás Ana buenos días muy bien en Nueva York Alicia Pérez Porro es bióloga marina es profesora en la Universidad americana no es ya que presidenta de la Asociación de científicos españoles en Estados Unidos como estás Alicia buenos días

Voz 8 10:06 hola buenos días muy bien

Voz 1730 10:09 es puedo tener es una hora menos que hay que hace una semana porque nosotros habéis cambiado ya elabora esto tendríamos que hablar algún día por cierto

Voz 8 10:17 eso sí para mí son las cinco y las seis de la mañana me dice que no me voy a quejar a gente que se levanta cada día a la guardia de la mañana para ir a trabajar yo porque lo ha dado días no me pasa Nava

Voz 0874 10:28 a la hubiera sido hace unas semanas serían las cuatro y media así que

Voz 8 10:31 entonces ahí a lo mejor me hubiese pasado algo bueno pues Marga

Voz 0874 10:35 van a participar este año en el programa home run que reúne a noventa y cinco científicas solamente mujeres de todo el mundo para formarlos en liderazgo espera realizar una expedición a la Antártida para observar los efectos del cambio climático una de estas tres invitadas ya ha hecho este programa dos están a punto de hacerlo que son Marga Fullana os habéis comprado ya el equipamiento

Voz 9 10:58 estamos en ello estamos en ello

Voz 1730 11:02 el bien los guantes relevante son importantes a lo mejor para que lo compró y no lo usa la talla encajarían igual para estrenar puede pasar tengo una ilusión enorme las dos por hacer esto no

Voz 9 11:15 si iba a decir que estamos buscando a ver si alguien unos cuatro

Voz 7 11:19 a básicamente el equipamiento

Voz 9 11:22 pero luego si alguien del año pasado nos pasa algo también para aprovecharlo

Voz 1730 11:26 bueno pues alguien del año pasado es Alicia Alicia algo

Voz 8 11:30 hora mi suegra todo el equipamiento porque a saber cuándo vuelvo a la Antártida

Voz 0874 11:35 es una experiencia que ha sido una vez en la vida bueno siendo científica a lo mejor pues detrás repetir en Alicia que se van a encontrar Marga Fullana cuando lleguen

Voz 8 11:44 la verdad es que es difícil describirlo porque cuando yo llegué no se parecía nada lo que yo hubiese visto antes van a encontrar mucho silencio que a mí eso me sorprendió Montoro se van a encontrar con un paisaje que que desprende mucha fuerza y a la vez mucha fragilidad el yo recuerdo estar en el barco mirando

Voz 10 12:04 mira ahí vernos y Cibeles y ver a tanto yendo pensar o hacemos algo o esto en veinticinco años ya no existe y a mí eso me marcó me marcó muchísimo

Voz 0874 12:18 claro pero no solamente un viaje que en la que vaya a pensar que es un viaje de turismo allí estáis todo el rato aprendiendo no Alicia

Voz 8 12:26 correcto en realidad no es para nada un día hacer el turismo estamos trabajando las veinticuatro horas del día practicamente lo es un es un programa que dura un año entero se estamos trabajando durante un año entero y culmina en esta expedición de la Antártida que son tres semanas es muy necesario porque en estas tres semanas nos conocemos las caras después de estar colaborando online durante un año trabajamos muchos temas de liderazgo pero también trabajamos temas de comunicación científica enfocada común comunicar el cambio climático como hablar por ejemplo con gente que es negacionistas o como hablar con gente que se dedica a tomar decisiones que están en política

Voz 10 13:08 que que salen en en puestos donde

Voz 8 13:13 Ellos pueden ejercer algún tipo de cambio y es muy importante porque a los científicos muchas veces nos enseñan hacer ciencia pero no nos enseñan a cómo hablar

Voz 10 13:21 con con el Congreso por ejemplo no

Voz 8 13:24 con ellos son al final los que los que van a pasar leyes proteccionistas para el medio ambiente y resulta que hay una desconexión entre ciencia sociedad y política

Voz 0874 13:34 claro es un curso de liderazgo en el mejor de los escenarios posibles lo que pasa es que dices Alicia como hablar con un negacionista a veces da mucha pereza hablar con un negacionista no

Voz 1730 13:43 sí

Voz 0874 13:45 Bargalló has estado el antártica creo en un viaje relámpago no

Voz 7 13:48 sí bueno creo que es el mismo que hizo pero que iba a hacer pero que que que al final no no consiguió darle material me invitaron el desde el Senado de Chile en un congreso que se llama esto del futuro que que lo hacen cada cada enero de anualmente por parte de de de de Acciona a ese congreso en Santiago de Chile incluyó un viaje previo a la Antártida a una de las islas que está no en la Península Antártida que es donde vamos nosotras en el en la expedición sino a una isla que se llama Rey Jorge que hay una serie de bases científicas pues la base Argentina la base chilena la base rusa la sí la también hizo entonces fui en avión fui creo que fueron seis horas en total fue una experiencia increíble porque no llevaran avión desde Punta Arenas estuvimos seis horas visitando las bases científicas y conociendo la investigación que se hace en la Antártida y luego metió el avión porque porque llegaba el mal tiempo tuvimos que bueno era a Chile entonces meramente depende mucho de las condiciones nunca se puede tener un un plan fijo y eso está es muy importante para el liderazgo porque digamos lo que vamos a aprender ahí es que tenemos que ser flexibles adaptables improvisar cuando las cosas no no salen como uno Co una pensaba entonces eso fue un ejemplo un mini creo que una mini preparación para lo que que viene en las tres semanas que vamos a estar allí imagino que el hecho de

Voz 1730 15:12 que seáis noventa y cinco científicas que sea una expedición pensada sólo para mujeres científicas tiene una doble función no imagino que importante concienciar a la gente a aprender temas de lidera liderazgo en temas de cambio climático y tal pero el hecho de que seis sólo mujeres que que

Voz 7 15:30 exactamente sí es una es una especia muy simbólicas programa muy simbólico porque aparte de ser en la Antártida donde que digamos es el símbolo de la colaboración que necesitamos para proteger el planeta es también era una forma de promover e impulsar a más mujeres científicas au con base científica a posiciones de liderazgo porque como todos sabemos en la política de la toma de decisiones todavía hay un un balance muy grande las mujeres no acceden en la misma proporción a puestos de toma de decisiones entonces este programa lo que intenta promover es que las mujeres también son parte de la solución que tener equipos diversos de toma de decisión es mucho más efectivo conjuntamente llegaremos a soluciones más más rápidamente

Voz 0874 16:15 claro Ana tú creo que ha sido madre hace poco tú has sentido que se haya desvinculado de alguna manera de círculos laborales

Voz 9 16:22 pues sí bueno me vincula yo yo sola también pero es parte del problema digamos que yo tuve dos hijos en tres años la pequeña tiene un año y medio y al mismo tiempo me fui de Estados Unidos a Europa porque estaba paranoica que en Estados Unidos no podría veis cómo se dice no podría

Voz 1730 16:43 era tu hijo lo que

Voz 9 16:46 así que dice todo de golpe me quede sola haciendo todo online y al cabo de un año así digo uy esto no esto no puede ser

Voz 0902 16:53 sí

Voz 9 16:54 es así como yo me ha me apunté a Arpón porque uno estamos dando la Antártida un montón eso claro digo yo quiero ir ya por culpa de estar embarazada no pudo no pude ida expediciones científicas luego eso de estar tan sola de golpe que pasó por razones personales y todo me despertó la necesidad total ya de de de hacer algo muy a lo grande iría yo quiero que todo lo que hago yo de Cambio Climático se sepa que mujeres tienen que estar allí que soy mamá pero a todavía todavía si Bono etcétera pues eso

Voz 0902 17:29 es algo muy importante nuevo porque vosotros sois científicas pero no el ámbito laboral en general la Matas ha hecho los permisos de candidatos al igual que es la razón de que las empresas estén discriminando no contratan menos paguen menos es un problema importantísimo no compatibilizar la maternidad con lo que la mujer que en ese caso

Voz 1730 17:51 con con un trabajo con el trabajo bueno hay varios estudios que analizan el el salario el el la brecha salarial yo de diferencias que existen que son obvias tú miras mujeres que hacen el mismo trabajo de cuarenta años de cincuenta años ven claramente que un porcentaje muy alto es debido a la maternidad desde mujeres que no han sido madres no tienen tanta diferencia de salarios ellos perjudica mucho más a vosotras que que a los ojos

Voz 0874 18:17 eres Alicia hace un par de semanas estuvo en este programa cristiana Figueres que trabajo en la ONU otra baja en la ONU para luchar contra el cambio climático y participó en los acuerdos de París casi casi los impulsó ella como quien dice y ella ha hecho este viaje entonces recuerdo de contaba ahí se reía mucho de que cuando ya hizo este viaje iban noventa mujeres en el barco y un capitán que era el único pero yo yo yo lo dije a esta mujer que era la entrevista la tiene el capitán

Voz 1730 18:42 el tuyo

Voz 8 18:45 pues el mío bastante similar nosotras gramos ochenta mujeres ahí había hombres pero los hombres formaban parte de la tripulación también había mujeres en la tripulación pero la mayoría eran hombres incluyendo al capitán

Voz 1730 18:59 era hombre y la verdad es que fue muy

Voz 8 19:01 bien porque se interesaban mucho por todo lo que hacíamos si tenían muchas ganas de escucharnos y eso siempre es muy gratificante

Voz 10 19:10 que en en en la luz

Voz 8 19:12 esta feminista en el fondo es una lucha de hombres y mujeres no es una lucha sólo de hombre entonces

Voz 10 19:19 a mí me pareció que quién ya

Voz 8 19:21 que tuviesen tanto interés por todo ya no sólo por el tema de las mujeres para aprender de temas de cambio climático para aprender de temas de la Antártida que ellos trabajan en la Antártida pero aún así desconocían muchos de los barcos que nosotras lo dábamos

Voz 10 19:35 fue muy enriquecedor la verdad hizo el viaje todavía mejor

Voz 0874 19:40 pero a mí me gustaría que Marga ya no nos hablaron un poco de sus campos de trabajo porque son además conceptos que yo creo que son muy nuevos en tu caso Marga tú te especializan en la diplomacia científica esto básicamente consiste en en que no te dé pereza hablar con un negaciones

Voz 7 19:54 pero bueno ya que menciona hasta cristiana en Figueres exactamente esa figura de cristiana sería el ejemplo más claro de diplomacia científica vale sería la idea de de todos los países a nivel multilateral llegando a un acuerdo para resolver un problema común en este caso el cambio climático entonces todos los instrumentos y mecanismos a nivel político que requieren de la ciencia como como el Acuerdo de París son ejemplos de diplomacia científica porque cuando tú negocias a nivel multilateral tú sus representantes políticos y diplomáticos no tienen por qué tener la el el experto técnico para saber la diferencia entre negociar uno punto cinco grados o dos grados a cómo es ese estos insumos científicos tienen que estar en la mesa para tu poder negocio sabes lo que están negociando entonces el el el acuerdo más clásico digamos más es simbólico de más científica fue precisamente el Tratado Antártico porque fue la primera vez que todos los países del mundo decidieron reservar un continente entero para la ciencia y para la paz entonces por eso hoy en día la Antártida no pertenece a nadie hoy en día no pues no se pueden hacer pruebas nucleares es único continente que no ha tenido guerras tú dices son un símbolo de lo que se puede lograr si todos los países deciden que eso suena muy abstracto y muy naif a veces no trabajar por el bien común en vez de de de su interés nacional pero en casos como el cambio climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible precisamente si no hay un compromiso global no se pueden lograr individualmente entonces porque un país no se sume al acuerdo de París no significa que los las consecuencias del cambio climático no les vayan a afectar entonces es un poquito ese cambio de mentalidad esa vinculación entre ciencia política hay diplomacia que tratamos de de de de fomentar

Voz 1730 21:44 tú dices que es un poco naïf irá suena naíf pero el hecho de ayudar a otros países desinteresadamente pero eso que hacen los científicos muchas veces te encuentras a muchos científicos que realmente están trabajando en enfermedades que afectan al mundo en desarrollo o que están con problemas que no les afectan a ellos o asocie su sociedad directamente yo creo que es utilizar este inocencia pero una Inocencio muy constructiva de los científicos para decir oye utilicemos esta vía de entrada para para hacer un mundo un poquito mejor no

Voz 7 22:19 exactamente sí sí que perdón

Voz 8 22:21 orden veinte a2 dicen Marga que a mi me gusta mucho Marga una cosa que dices tú que es que la ciencia es un lenguaje universal y neutral y que entonces hace que a veces gente que no entiende hablando de otros temas como por ejemplo temas más de política pura y dura a través del lenguaje científico pueden llegar a entenderse

Voz 1730 22:39 muy bien esa es la esperanza es porque no hay otra ante

Voz 0874 22:44 lituana tienes otro campo de trabajo que es es maravilloso y de hecho la hablábamos el otro día con Cristiano también no es como el cambio climático afecta la justicia social ella decía que al final la subida de las temperaturas y todos los efectos del cambio climático lo que hacen es que los ricos sean más ricos estén mejor protegidos antes el cambio y los pobres sean más pobres sistemas desprotegidos

Voz 9 23:03 pues sí bueno yo me dedico más a la ciencia pura y dura digamos pero sí que esta es la mi preocupación que estoy estudiando modelos computacional es miro a gran escala lo que está pasando sobre todo en los océanos como los océanos están comiendo más de un noventa por ciento del calor se están comiendo CO2 también básicamente no están salvando un poco de cambio climático pero cuando empiezas a modificar a los océanos eso quiere decir que las corrientes cambian que los PC citó es pues pues no les gusta mucho etc etcétera empiezan a ver tele conexiones que se dice en todo el mundo como que si cambia algo en la Antártida quizás en el desierto de Sahel por ejemplo en en el norte de África esto modifica a la cantidad de lluvia que tienen cada año yo digo este es mi resultado y luego mi deseo es que los antropólogos historiadores económicos digan vale tenemos un problema no porque en el futuro a en el Sahel donde viven muchísima muchísimos millones en que íbamos a hacer con ellos

Voz 0902 24:13 es una cuestión de mala suerte no porque porque tiene que afecta al cambio climático sobre todo a las zonas más pobres del planeta no no hay ninguna razón es una casualidad a uno

Voz 9 24:22 bueno no es casualidad también afecta a Alemania y a buenos si esto es esto habría que mirarlo bien de hecho lo que afecta más más más más es es el Ártico de momento en el Ártico no vive nadie muy pobres y que yo sepa

Voz 1730 24:40 has comentado una cosa interesante porque sí que hay negacionistas del cambio climático y hay también escépticos que no son negacionistas pero sí plantean que el cambio climático quizás no va a ser tan grave como como se espera y uno de los argumentos era que que la tierra iba a autorregularse evitar estas subidas de temperatura y estos incrementos de CO2 y tú acabas de comentar que en parte en los océanos sí que están autor ruega regulando un poco esta subida

Voz 9 25:09 están más que auto regulando se lo están poniendo pero un día bajo el calor va a salir en algún momento pero puede ser dentro de trescientos años

Voz 0902 25:19 pero la temperatura media de los océanos sí que está subiendo no

Voz 9 25:23 estás subiendo una décima de grado si en los primeros dos mil

Voz 1730 25:28 pero si no hubiese océanos

Voz 0902 25:30 la temperatura estaríamos

Voz 1730 25:33 pues mira se han hecho estudiantes sí

Voz 9 25:35 sería más de treinta y cinco grados más

Voz 1730 25:38 yo no sé cuando cuando marchaba bien Brea moviendo desde noviembre

Voz 0874 25:44 es que tiene algún tipo entrenamiento como si fuera a despegar en un cohete de la NASA

Voz 1730 25:48 no

Voz 8 25:51 me lo en principio no yo tuve que has comentado por decirlo de alguna manera porque pasé yo me fui a mi hija tenía

Voz 10 25:59 un año y medio entonces para mí mi máxima preocupación era que

Voz 8 26:05 va a pasar si yo me iba a pasar se quedaba con su padre que no le va a pasar nada a ella n al padre

Voz 1730 26:10 pero tú ya me miro al corazón

Voz 8 26:12 yo llevo dentro del corazón un poco encogido estará un mes entero tiene debas comunicación no porque no es que pudiese yo llamar cada día no tenía muy claro que le eléctricamente ni teléfono creo que hable con ellos fue dos veces durante un mes sí la verdad no impide me sentó muy bien y creo que me siento muy bien a todos

Voz 1730 26:37 me me pregunto al padre también como es la cuarta edición de este año

Voz 0874 26:43 científicas españolas entre las que están Marga llana que creo que sabeis conocido hace muy poco no sé si ha habido algún tipo de reunión entre todos para quien precisa conoceros

Voz 7 26:53 precisamente hemos estado en Madrid con motivo con motivo de los actos del Día de la Mujer hemos hecho varía varios actos sí

Voz 1730 26:59 la entrevista que yo estoy pensando perdona que que se así como el primer día de clase que como dicho bien porque estáis condenados a convivir en un barco

Voz 7 27:08 no pero en esta ha ido muy bien porque además hemos hecho hemos formado un equipo porque como como he dicho Alicia hay mujeres de todo el mundo creo que tenemos es nuestra en nuestra edición XXXIII nacionalidades eh pero la mayoría son programas australiano entonces hay una tendencia a que se apunten más mujeres de Australia también Estados Unidos nosotras somos cinco españolas y creo que hay algunas más de América Latina pero en realidad somos minoría hispanoparlantes hemos hecho un equipo el equipo español el tema Rosa vamos a juntarnos también para para conseguir fondos porque este programa parte subvencionado pero parte que hay que patrocinar darlo a través de colaboraciones Si cuando distintos tipos también el crowdfunding que que mencionabas al Príncipe

Voz 1730 27:53 te voy a decir podemos ayudar de alguna manera una dirección

Voz 0874 27:55 de alguna manera de que la gente no se da un billete de veinte

Voz 7 27:59 pues sí bueno la la forma más quiero lo mejor para para contarnos es nuestro Twitter tenemos nuestros Twitter el mío es marga Gual todo seguido Ana y Alicia pueden ver el suyo y luego tenemos que se llama ellas lideran CC CC de cambio climático ellas lideran CC hay unos puedes encontrar en Twitter y poder seguir todas nuestras nuestros pasos también hay unos enlaces por si no queréis apoyar y podemos seguir hablando más tranquilamente

Voz 0874 28:27 vale podéis comprar todo el equipamiento y no depende de él de pera que seguramente es

Voz 7 28:31 no sé si nos iría bien

Voz 1730 28:33 sólo lo que vuestro nuestra cuenta de Twitter Marga

Voz 9 28:36 sí sí yo la mía aunque está un poco nacida ahora pero es Anna Cabré al Boss

Voz 1730 28:42 cuando se llega Alicia visita sobrado algo guardarlo eh

Voz 8 28:49 siempre yo las estoy ayudando siempre es

Voz 1730 28:51 y recuerdos a las esponjas marinas me encanta la sabe de lo que habla ya me ha contado lo que te dedicas otro día hablamos de eso me encantan las esponjas una loca pasión otro día me invita a ellos hablen claro

Voz 8 29:03 eso esponja lo que pasa

Voz 0874 29:06 es doctora en en biomedicina directora señas de proyectos en el centro de diplomacia científica en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia Anna Cabré que estaba en Radio Barcelona es Física de la Tierra investigadora del clima y los océanos en la necesidad de Pensilvania desde Nueva York nos hablaba Alicia Pérez Porro que es bióloga marina profesora en presidenta de la Asociación de científicos españoles en Estados Unidos experta en o coleccionista de esponjas marinas

Voz 1730 29:31 Marga Ana y Alicia un beso gracias muchas gracias a todos

