"Fungus”, de Albert Sánchez Piñol

Voz 1648 01:16 tiempo para la lectura en A Vivir tiempo que compartimos siempre con Óscar López qué tal Oscar buenos días buenos días

Voz 0874 01:21 ver en un día muy triste para la literatura especialmente para tío Oscar tramos un gran amigo tuyo el escritor Enrique de Ariza que más muy joven tenía cincuenta y cinco años queréis d5 se hablando un poco

Voz 1648 01:33 él pues ha muerto una una bellísima persona una persona generosa atenta era una persona siempre que estaba siempre pendiente de sus amigos lo explicaba muy bien el otro día Rosa Montero en un artículo que publicó en El País que también es muy a mí era muy amiga suya yo lo conocí precisamente aquí en Radio Barcelona donde donde estoy donde estoy ahora a principios de los noventa recuerdo que vino con su primera novela bajo el brazo el día menos pensado ya ya a partir de ella bueno ese género esta amistad que ha durado más de veinticinco años era Enrique era un loco de los libros Irene y además era un loco también de cualquier otra cosa que el interesara porque lo cierto es que ponía absoluta pasión en todo yo recuerdo en todos estos años ha quiero aprende a tocar el clarinete y ya aprendió a tocar el clarinete decidió correr maratones y empezó a correr llegó a prepararse corría maratones el cantaba cocinar le encantaba viajar cualquier cosa que se propusiera ponía tanta pasión y tanto entusiasmo que al final conseguí ya conseguía su objetivo ha sido además un magnífico escritor un escritor de estos de A fuego lento no ha publicado mucho porque él decía que tardaba mucho en escribirlas Le encantaba reescribir las han probablemente para mucha gente mentira sea a su mejor novela desde luego fue una novela muy premiada funcionó muy bien comercialmente la crítica lo trato estupendamente bien iba no

Voz 0874 02:54 habrá un habitual de este club de lectura no por no más duro

Voz 1648 02:56 poco a poco no si la última vez que público fue en dos mil nueve imagínate yo siempre le la bronca les decía pero lo que pasa que es que hacía de todo porque él además han principio compaginó la tarea de de de escritor con la de en con la de editor el fue director un director editorial muy joven en Ediciones B dio a conocer voces como las de Fajardo como las de Olga Merino que generó mucha gente pero siempre decía que era escritor que era un escritor que editaban hoy justo en el año dos mil fue cuando decidió dedicarse sólo a la literatura lo que pasa es que bueno pues también hacía crítica literaria a Le encantaba publicar artículos después era también un cotiza Hadid Ximo traductor el él es el traductor de novelistas como Jonathan Franzen como Christopher Paolini como el mismísimo James Ellroy e incluso en los últimos tiempos tradujo el Robinson Crusoe de Defoe pero pero tradujo la las aventuras por primera vez completas en España es decir que no paraba siempre tenía mil proyectos mil historias que hacer y por eso yo siempre dándole la Barriola de que venga hombre pero ponte ya con la novelas

Voz 0874 03:59 hecho yo creo que en este mundo de la literatura Óscar harían falta cincuenta Carmen Balcells este personaje que te dice o que le dice al escritor escribe escribe

Voz 6 04:08 escrita sí sí sí que está muy encima

Voz 1648 04:10 de ellos que les pero pero yo yo no sé si en su caso porque fíjate me hace gracia que diga eso de Carmen porque era su agente no era precisamente de también le insistía muchísimo pero bueno era él era así el quería hacer muchas cosas a la vez y disfrutaba mucho leyendo también daba clases de escritura en la escuela de la tenido aquí en Barcelona le encantaba esa parte del magisterio literario así que es una grandísima grandísimas grandísima pena lo de lo de Enrique con cincuenta y cinco años una enfermedad rara verdad cáncer si sí ha muerto de cáncer él no escondía te lo hablabas se enfrentó a la muerte con una dignidad y con una grandeza encomiable desde luego

Voz 0874 04:51 Enrique de erizo sus amigos reunir hoy en Barcelona a celebrar su subida más que habla

Voz 1648 04:56 vamos a hacer una ceremonia en su recuerdo que se que le encantaría que fuera una cosa alegre allí donde estemos todos juntos bueno pues vamos con el libro que hoy nos ocupa se llama Fun Guus lo firma Albert Sánchez Piñol lo publica Alfaguara

Voz 7 05:10 pues no yo una banda ahora una no yo

Voz 8 05:18 lo menos preguntó el Rey Luis III el cielo Mi Rey donde radica el poder sobre los hombres el Rey que no era ciego se miró las manos y les dijo yo yo soy monarca en efecto pero la esencia del poderes de una sustancia tan etérea que nadie sabe dónde se oculta desde aquel día Filomena dedicó su vida a buscar el poder un eremita ortodoxo le dijo el poderse oculta en la montaña más alta un mago oriental le dijo el poder brota de unas semillas diminutas y un sabio judío le dijo el poder espera en la cueva más profunda y tras escuchar al mago al eremita sabio filo menos se consumió hasta morir porque ni el guerrero más formidable podía resolver un enigma que se oculta en la cueva más profunda en la cima más alta y que a la vez es una semilla diminuta

Voz 7 06:13 es lo que Albert Sánchez Piñol cómo estás buenos días

Voz 0041 06:19 hola buenos días aquí

Voz 9 06:22 el ataque de alergia a sí además de ir avanzadas

Voz 0874 06:25 por eso además te escuchamos por teléfono un problema logístico no impide que este en Radio Barcelona digamos oye para que no ha empezado a leerlo advierte Fun Gus es una novela fantástica o es una gran metáfora del mundo actual

Voz 0041 06:39 es dos cosas los cosas es usar el elemento fantástico es usar los monstruos para hablar de un tema que que cada vez el muy bien de las páginas del libro no poder político

Voz 0874 06:51 el poder político en alguna medida te has sabido resolver ese ni

Voz 9 06:54 va del que ha dormido el extracto no posibilidad podéis oculta en Cuba profunda una estima muy alta pero también es una semilla diminutas sí sí sí claro a páginas pero para entenderlo habrá que llegas lo es que es decir decir

Voz 0041 07:11 no que que antes de seguir que os estado oyendo hoy

Voz 0874 07:15 sí esto es que no recuerdo

Voz 0041 07:17 sí que dedique sus familias que durante además dio la casualidad de que durante mucho tiempo fuimos casi vecino siempre lo encontraba cada dos por tres y que es lo que ha dicho Oscar por encima de escritor una persona excelente

Voz 0874 07:33 Óscar que no es cuenta funky

Voz 1648 07:35 pues es una mezcla yo creo que es una fábula que mezcla muy bien la novela fantástica diría que también es una especie de western pirenaico hoy tiene también elementos de novela de aventuras todo esto ambientado en un pequeño pueblo del Pirineo en mil ochocientos ochenta y ocho esta fecha no es gratuita porque aquí a este vaya a este pueblo llega un anarquista que precisamente huye de la Barcelona de la Exposición Universal ya que la la policía pues bueno tiene interés en limpiar la ciudad de tipos vamos a decir subversivos a indeseables no una vez este hombre se instala precisamente aquí en esta zona de cubrirá que tiene la capacidad de desarraigo unas setas gigantes que encuentra en los bosques son setas que se van a convertir bueno pues en armas mortíferas en auténticos monstruos que lo obedecen y que gracias a ese ejército pues el protagonista va a intentar imponer sus sus ideas vacunas en el valle ya puesto si puede ser pues en todo el mundo no para lo cual que hace bueno pues se enfrenta a quien haga falta se enfrenta a la Guardia Civil a los contrabandistas al ejército español al ejército francés a la gente del pueblo buen fin a todo el mundo hacker Rick Perry que este es el nombre de de nuestro protagonista ante vamos a decir que ante esa asunción de poder se convierte de alguna manera en un déspota divisó maníaco que verá cómo a medida que avanza la novela no pues esa setas a las que ya podemos nombrar como Fun Gus van evolucionando y de qué manera naturalmente que podemos leer esta esta historia en clave de novela de aventuras y de terror Si queremos eh porque las escenas por ejemplo de esa montaña agujereada donde vive de Crick y vive con los hongos son terribles o por ejemplo todas las batallas que se describen en la novela yo creo que no las imagin Ariane el mismísimo Tarantino pero es que yo creo que la novela va mucho más ya hay una profunda reflexión sobre el poder además a muchos niveles por ejemplo la transformación del ser humano cuando ostenta ese poder a la hora de lograr los objetivos sea una república socialista igualitaria o lo que sea vale todo incluso a utilizar ese poder para matar a quién haga falta se habla del poder como enfermedad Se reflexiona también en en esta historia sobre el poder que tienen las bases la la propia ciudadanía no sea consciente o no de que de que lo tiene ese poder que muchas veces no nos damos cuenta de eso no además eh y aprende que el poder absoluto nunca es absurdo

Voz 5 09:47 luto también confirmamos que el poder no es para siempre

Voz 1648 09:50 el tras el punto álgido de poder como siempre ocurre en la vida real y la historia de algunos ejemplos llega el declive no me parece a mí muy interesante todo lo que tiene que ver con con el poder de las palabras del lenguaje porque hay un personaje femenino que es fundamental que es el de la mujer de la que está enamorado precisamente Richotti que descubre que comprender por ejemplo a los Fun Gus entender lo que dicen también le va a otorgar a ella poder no e incluso al autor les sale la vena poética cuando plantea esa máxima de que de que los fangos son a poéticos es decir que no tienen sueños y evidentemente que no sueña está condenado a ser un esclavo por lo tanto aquí casi que estamos hablando de esa máxima de la imaginación al poder bueno como veis son muchas las cuestiones filosófico Morales que se abordan en este libro que está además maravillosamente documentado sólo hay que ver las descripciones bélicas los uniformes el lenguaje las descripciones paisajísticas aunque yo antes de acabar si me gustaría destacar el riesgo que que ha subido Albert Sánchez Piñol con esta novela porque lo más complicado creo yo de trabajar con personajes monstruosos es lograr que sean verosímiles pero claro que esos monstruos sean setas de dos metros de altura estaréis de acuerdo conmigo que era como no sé cómo colocarse en el abismo literario no es decir pero si el lector es capaz de aceptar la existencia vamos a decir de vampiros como Lombo los hemos visto en la historia de la literatura el cine de zombis au de aliens yo creo que sí es capaz de aceptar la existencia de esa setas de dos metros que son auténticos monstruos asesinos yo creo que va a tener garantizada una lectura muy profunda y una lectura muy amena porque no quiero dejar de decir que esta novela es muy divertida también aunque parezca mentira tiene mucho humor tiene mucho sarcasmo

Voz 0874 11:32 al ver que gustan las setas a los catalanes tú has muchas mostró

Voz 0041 11:36 sí sí sí sí soy un poco guitarras con eso ha llegado a pues vamos a entrar en el bosque igual ahora pero así hombre he ido a lo que a mí me extraña es que dentro de la narrativa universal por así decirlo a la seta como personaje literario no haya sigo el usado no porque para mí representa significaba la quintaesencia del bosque de esa oscuridad primordial que hay ahí dentro pero los cada vez que lo ha dicho muy bien eh Sly The usar el monstruo como palanca para hablar de poder y de muchas otras cosas

Voz 0874 12:11 sí porque son son monstruos que es son se muestran como tales pero pero siguiendo indicaciones de los humanos siempre

Voz 0041 12:18 sí al principio sí eh bueno eso porque estamos hablando de poder político quién manda aquí decir los de arriba o los de abajo no sean humanos do fue Angulo o lo que sea eh

Voz 0874 12:31 no te te iba a decir te das cuenta que localiza o donde está localizada habiendo tanta metáfora incluida en el libro muchos lectores van a buscar a ver quién es Oriol Junqueras aquí

Voz 0041 12:42 sí sí pero la ventaja para mí es que es un relato que tras poder y por eso mismo es extrapolable cualquier contexto político no

Voz 0874 12:53 en los hongos se

Voz 0041 12:55 lo que quieras de los argelinos que echan a Buteflika está los chalecos amarillos lo o lo que quieras pero bueno yo intento ir un poco más para ya ahí me gustaría comentar ve que fue bus sólo el primer tomo de de de un relato que que que va a seguir los con como protagonistas porque pues por eso porque son monstruos esos hablan de otra forma de ejercer poder de representarlo

Voz 0874 13:21 esto Oscar tiene pinta de que va digamos que va a calar porque Albert venden mucho mucho sí

Voz 1648 13:27 Albert vende muchos el escritor catalán más traducido y luego además con Albert pasa una cosa que más tengo ahora ya tengo mucha curiosidad que no suele ser una autor de novelas únicas que decir siempre se mete en proyectos literarios que le da para más de un libro

Voz 0041 13:44 sí sí sí es que eh yo creo que el formato libro acota demasiado todavía haciendo y que el general tengo proyectos a muy largo plazo que que bueno que pues la vida te lleva por donde te lleva ahí a veces no puede seguido el ritmo porque ritmo creativo es uno hoy la editorial otro y a pero de que esto es un proyecto a largo plazo me gustaría destacar solo un aspecto que tienes que tiene conmigo creo que habéis hablado de de de las portadas de las ilustraciones están hechas por cualquier María era un pintor internacional

Voz 0874 14:17 maravilloso o lo va a ser más

Voz 0041 14:20 de los pocos libros que entre la librería y resulta que la portada es un óleo

Voz 0874 14:24 pues que es muy bonita la portada Express sí

Voz 0041 14:26 sí además yo le pedí ninguna indicación detuvo representa los hongos como quieras a mí no me hagas ningún caso yo tiro tú lectura no tu tu tu versión artística de de los sus la verdad es que se ha lucido porque ya hemos hecho otros intentos de quimera Un para mí era el que él era una misión que no es exacta a la mente la mía pero pero me da igual

Voz 0874 14:48 para ilustrarlo

Voz 0041 14:51 el libro como una novela gráfica siglos IX con con profusión de de dibujitos de láminas para para crear una atmósfera no que es lo que yo pienso que un lector entre ellos en un mundo propio distinto de la realidad que para eso están esos precios

Voz 1648 15:06 pero tú tienes perdón que no voy a decir que que tú al ver tienes tienes muy mala leche porque claro coges a un anarquista y lo y lo hace rock ahí duele sí lo hace y lo has te trae un poder absoluto claro luego el poder

Voz 5 15:23 por sistema corrompe o no

Voz 0041 15:26 tantos años no corrompe de embajadora para mí eh ese personaje que va a continuar y esto tú donde anarquista que quiere es no cambiar o transformar poder como otras ideologías destruirlo aniquilar lo vieran un poder absoluto sobre cinco criaturas monstruosas resulta este cuando empieza a ejercer ese poder tan absoluto que que que él quería destruir pues se encuentra viendo

Voz 1648 15:52 porque nos gusta y demás gustando la cosa

Voz 0041 15:55 incluso llega al límite que bueno el personaje femenino Miley porque es un nombre utilizado porque esto ocurre en un valle del Pirineo les dice no se lo dice requerir esto no son setas son son monstruos usted estás cabalgando a ver esto cualquiera puede ver que les va a llevar a la perdición pero incluso si es presenció prefiere seguir con pues llevándonos un Gus cabalgando el poder hasta hasta la gran metáfora de poder que no se agota en el primer volumen

Voz 0874 16:27 y por eso habrá más libre puesto que hace solamente aprobó

Voz 0041 16:30 pero eso espero

Voz 0874 16:32 a ver cómo relativa al libro pero que va a ser Buteflika tú puedes responder es cómo relativa la realidad vale es cómo consigue el poder un inútil alguien que no reúne ninguna cualidad para ello

Voz 0041 16:44 porque hombre era destronado o sea hay un millón de ejemplos desde el literario y en la vida real se vamos hombre novedad es decir que que mande del mundo es que

Voz 1648 16:57 pero ese es el ejemplo fáciles era un ejemplo fácil

Voz 0041 17:03 libro justamente esta todas resumida en la portada en la relación que hay entre ese monstruo y recurrir ese individuo que cree que cabalga un gigante cabalga un poder inmenso creen que lo domina el hombre dos estrategias libros y se puede sí porque esto no se ensayo es es narrativa es que ayer rival con cualquiera lo que pedimos es lo que hay allí abajo donde donde tenemos que mirar en los procesos si y las opiniones de la gente que estas está debajo no estás gran paradoja es que de hecho los políticos esto lo sabe y lo practican están gobernando día a día con a golpe de encuestas no hacen nada ha sido el consenso de los de abajo por mucho que ellos quieren aparecer como los grandes hombre es que él lidera el nueva sociedad pues un poco la tesis de de fondos eh ganó que es por así decirlo puesta a Juego de Tronos esos fijáis es un relato que también habla del poder de la elementos fantásticos pero lo que te está diciendo es que los que gobiernan son cuatro en una habitación y que la masa pues es gente que es carne de cañón todo o eso masas matizadas por por fanáticos religiosos lo que pasa es que Angus la idea es la acoge la inversa de poder está debajo no arriba

Voz 1648 18:22 lo que pasa no iba a decir que que eso que dices es verdad ahí queda clara queda claro en tu novela pero también en tu novela queda claro que no todos los seres humanos quieren tener poder que a muchos ya les está bien que les manden

Voz 0041 18:34 desde luego vengo de la antropología y eso marca mucho cuando es decir lo que le cuenta ves el trabajo de campos de la Antropología entre salvajes civilizada da igual que el el el el instinto de poder es absolutamente minoritario unos cuantos individuos peligrosamente enfermos no es distinto mayoritarios mañana entonces omisión no donde la hermandad el de querer obedece

Voz 0874 19:03 que te mande claro

Voz 0041 19:05 es que te manden porque es mucho más cómodo os tú que alguien se que se encargue de desde la parte mala del poder aunque también también sale en el libro porque he estado los Rick me parece muy divertido de hacerlo revolución sindicalista con cinco detrás eh antes al principio luego se da cuenta de que cara ahí él solo se va a mantener en el poder si satisface los deseos de esos otros ahí ya está bueno eso me ni como escritor me va de coña usar monstruos para hablar de poder por Mike voy a usar claro pero fíjate Javier

Voz 1648 19:39 sí es malo o Albert Sánchez Piñol que hay un momento en que Ricardi que ya tiene a cuatro sets a sus órdenes puede decidir si se queda con su amada con Miley una mujer hermosa en aquel valle del Pirineo iba al tío dejéis evacuadas las cuatro setas el poder pero decidiera el poder

Voz 0874 20:00 al amor exactos bueno pues este alegato político creo que hemos vendido muchos ejemplares al ver y además creo que te deberías convertirse en consejero de alguna de las campañas están ahora en marcha asesor político sí hemos hemos detectado mucho Fun Gus en los últimos meses a Albert Sánchez Piñol oye que vaya bien con esta novela publicada por Alfaguara que vaya bien con tus alergias y que te dejen vivir la promoción un poquito

Voz 9 20:27 con muchas gracias un abrazo

