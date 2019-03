Broncano aterriza como puede

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 3 00:16 hemos ideado una estrategia para que esta sección pueda seguir funcionando y es hacerlo muy deprisa antes de que se corra la voz de que David Broncano está en medio de la Gran Vía dispuesto a hacerse fotos con ella estás ahí David

Voz 0470 00:27 estoy aquí por supuesto la otra opción es eh

Voz 3 00:30 yo tengo la capacidad alargarlo todo lo que yo quiera y hacerte pasar cuarenta minutos

Voz 0470 00:35 pero no depende de cuánto les toda a nivel periodístico esto porque yo a nivel personal ya que cuando el otro día no broma que yo me haría todo osea que decir para mí hacerme fotos es como es es como juntarme una una crema de cariños

Voz 3 00:50 nada te gusta más que te parezca además le gusta mucho el otro día estoy viendo abierto en el teatro y él decía que lo que más le molesta es cuando la gente le le hace pasar miedo cuando le pido una foto no cuando de repente se te acercan por detrás si alguien te dice tú no me conoces a mí pero y Kubati sí

Voz 0470 01:06 de un objeto contundente en la espalda yo nunca yo yo para mí es decir es un momento de felicidad de comunión con la gente bueno pues con las personas yo es que las personas son lo más importante Lola Flores

Voz 3 01:22 público que tanto al que tanto le debes no

Voz 0470 01:24 yo no lo digo yo no lo digo con ironía eh oye sabes de que hablamos e de miedo a volar muy bien es que me acaba decir ahora hostia Gemma perdona Javier Gemma esa para todos lo tenía antes era para toda la del móvil

Voz 3 01:38 Piqué pero estamos hablando ante grababa

Voz 0470 01:40 esto esto se grabado luego esto luego se sube el vídeo no se me ha parecido escuchado alguna vez antes grababa Gemma con el móvil a pulso y ahora ya ya comprado una especie de una serie de soportes que esto va a acabar siendo Telecinco tiempo será porque hay medios técnicos que flipa

Voz 3 01:55 cuando cuando te ha faltado dinero en el Grupo PRISA

Voz 0470 01:58 pues prácticamente no lo recuerdo la verdad

Voz 3 02:02 a por dinero hombre sí sí oye tu club está siguiendo el tema de la del asalto a la Embajada de Corea del Norte ha dicho que sí parece que gente vinculada a la en la que entró

Voz 0470 02:13 sí sí he dicho que parece porque bueno yo tengo otra información

Voz 3 02:16 sí me imagino porque tú sabes lo que pasó

Voz 0470 02:19 ya dije aquí no lo puedo decir en medios afines en el diario punto eh

Voz 3 02:23 sea que no recuerde que sepa que durante muchos años te fuiste en este programa el portavoz de la Embajada de Corea del Norte Energía que soy un cargo al que no ha renunciado pero está ahí latente no

Voz 0470 02:31 el se quede con la recuperemos lo puedo hablarlo con el con el líder

Voz 3 02:35 yo recuerdo cuando nos hablaba mucho de la actividad cinematográfica en Corea del Norte Inés contabas el estreno de cada película cada semana te acuerdas aquellos que sí

Voz 0470 02:42 claro que hacia oye

Voz 3 02:45 la para que veas que bien traído hasta el tema lo digo

Voz 0470 02:48 no soy norcoreano porque tengo pero oye tú lo sabes todo sobre Kin Jong-il tú sabes perfectamente que él tienen mucho miedo a volar perdona aquí me según te refieres aquí es verdad que era el padre que no tenía me lo avalan

Voz 3 03:03 que Dios guarde en su seno a pero el hijo sí que tiene tanto miedo hablar que él va en tren hasta donde tenga que llegar es aquí

Voz 0470 03:12 el bueno prefiere simplemente disfrutar de otra cosa más pegado a la tierra pero miedo miedo el líder no tiene el tiene bueno tienen tren blindado

Voz 3 03:19 sí igual que trampa en el Air Force One tiene pues el el el tren tuvimos Juan José qué mal estamos mal sabes más eso sí que bueno total que que me gustaría hablar del miedo a volar un poco en relación con lo que ha pasado también con los Boeing pero pero preguntar si en España somos un país con especial miedo volar y no sé si la gente tiene una opinión sobre esto vale sobre si cuando salen estas noticias que que que pasan muy poco a menudo pues pues la gente deja de coger aviones si coge más el Auto Res

Voz 4 03:49 vale vale no más alzas bar

Voz 0470 03:52 le pregunto a la gente así al azar sí sí sí abrazar y además es perdona es que me he encontrado una amiga es que estoy en directo en la radio e también es que te pregunto para la cosa vale esperar Dani pero es que igual es una es una vieja amiga dice en su programa juntos

Voz 5 04:10 buenos días Javier del hola hola Carlos preguntas muy echado muchísimo mira fíjate hace un sol increíble se adelanta al verano and Castle

Voz 0470 04:20 estamos estamos hablando de miedo a volar es una pregunta muy rápido ya no te quiero molestar que en una cosa importante dale Si tiene miedo a volar un avión entonces yo parapente para alertan

Voz 5 04:31 no tengo miedo a volar no soy MA cosa negra la historias que sabes qué pasa que lo sabes darle engañar

Voz 0470 04:36 no les total ido Paván

Voz 5 04:38 todo a base naval mira la historia es que a mi miedo no me da volar lo que me da un poquito de en como ya son las turbulencias que te tienes que tapar los oídos quizás como quitarte el dolor de oídos a la nariz

Voz 0470 04:50 a te da miedo a tener un accidente aéreo sí que te da miedo volar ese ese tan grande que resumen te da miedo me da miedo volar los excluyó de su entrevista redondo ya claro al estar lo mejor del día de hoy muchas gracias adiós muy bien muy bien dentro del hombre es que no tiene ningún sentido nada nada no nos vamos a ver qué pasa algo más entrevistas Javier sí sí claro claro pero me ponía junto a una cuadrilla montados

Voz 6 05:23 cómo estáis muy bien ni dónde sois tres Sevilla Sevilla que parte de Camas donde sale de Dos Hermanas Sevilla

Voz 0470 05:32 en opinión estamos hablando de miedo a volar gente que se

Voz 6 05:38 me asustó un poco a los aviones que tiene que igual tirarlo poco lo pagamos para estar más tranquilo vuestro caso no podía haber dicho muy firme siempre te asusta un poco las turbulencias y demás pero hay que ver de qué tenéis miedo o un accidente aéreo no si hay buenas pero no tan poco me lo impide

Voz 0470 05:57 prefiero aunque sí que te diría es

Voz 6 06:00 bueno no tanto permite conocer otros lugares entonces

Voz 0470 06:03 pero a abundar en sí a tener un accidente aéreo sí que tenéis miedo

Voz 6 06:06 hombre siempre te queda un banco se habla poco e hijos miedo que no es mucho miedo pero sí que supone un poco

Voz 0470 06:15 no si podía estar pues muchas gracias entonces aquí hay muy buen día Madrid Nike hipótesis basándose en Sevilla Este

Voz 3 06:22 vale muchas gracias oye pero te das cuenta de que no estás haciendo entrevistas estas tienen estás

Voz 0470 06:27 miedo a volar descubriendo la gente lo que piensas sin que

Voz 3 06:29 yo sepan que lo piensan que hoy es una variante

Voz 0470 06:32 sí pues eso no variante que es con otro te estatal Entel venga un aumento encantando eh a ver un poquito más mayor que perfil mayor algún ya o ya yo donde temeroso darle vamos a ver yo no tengo miedo a volar deja ver que no hemos preguntado no tu tu tu Hermes en cuanto yo contigo yo me duermo dos cinco trabajos

Voz 3 06:53 más

Voz 0470 06:54 muy malas posturas eh sí sí sí y aparte yo sabes que hecho vuelo libre sí sí estoy llenando y mientras en cuanto alguien ya poder perdona eh que te mayores en Gran Vía bueno es que no hay gente no hay gente mayor mira hay dos señoras señoras tales hola a puedo preguntar para cosas llevamos prisa pero cuando te pones aunque en cuanto a sólo cinco minutos no pues eh venga bien para que no te lo digo seis tenido algún problemilla delante contárnoslo

Voz 6 07:27 nada que ver metimos de Zaragoza en avión no

Voz 0470 07:30 el tu y hemos cambiado las bolsas bolsas con otra persona mi más muy mochila era igual o Huckabee os la hemos intercambiado ya pasó esto es una fantasía que yo siempre he tenido que te ven cosas que no son tuya sirve si te gustan más nada no me gusta Manchester pero lo has abierto claro como un delito no no porque te da mi bolso entonces a mí aquel que había cabida al que había ahí

Voz 6 07:52 nada ropa de mujer pero algo con algo guapo

Voz 0470 07:57 había alguna cosa curiosa no curioso guiño guiño curioso es un paquete rectangular así con cinta aislante tú yo que nada es lo mismo creo que serlo

Voz 4 08:11 yo nadaba la vergüenza la pérdida dos encuentros animados

Voz 0470 08:20 bueno la pregunta no pero me han dicho cinco minutos yo en cuanto llevamos Gemma llevaremos un minuto sobra tiempo estamos dando de gente que tiene miedo a volar sabes gente que tiene miedo a volar en ultraligero pero en concreto una bien eh vuestro caso lo pasé mal de gira ya como

Voz 4 08:37 yo no yo he viajado los balear estos años siguió no he tenido un viaje muy cortito pero más lo tengo miedo

Voz 0470 08:43 tú lleve violado lado varias veces si tengo un poco de seis siete no sé si te ha dado miedo un poco esto tú tienes miedo bueno vale y tú pero te da miedo por ejemplo si estás en el aire y hay turbulencias si de pronto dice breaks veréis

Voz 4 09:01 no no quedaría a mí me daría más miedo a mi el mar pero volar no caer al mar si que todavía miedo

Voz 0470 09:07 sí pero quiero decir que es la que te daría miedo la situación de que el avión de pronto un motor en el aire da el martes

Voz 4 09:13 muchos me daría igual pero el hecho de que el agua yo a mis

Voz 0470 09:16 el pero que explota en el aire y que muera todo el mundo otra cosa bueno para eso te veré a mi me me imagino que heredaría así que de alguna manera digamos que tienen mira bolas hombre

Voz 4 09:29 claro no gótico hubiera que pase algo en el aire que rendiremos

Voz 0470 09:31 porque al fin al cabo podríamos decir éste es el miedo que tengo yo no no volar probó la relaciones une somos amigas vale dile a tu amiga que claro que no sacudido que tiene tiene miedo a que me he pasado con de lo que se llama miedo he dado el ánimo

Voz 4 09:49 pues esas sigue en el aire y tal igual entonces sí pero claro subir a un avión abierto

Voz 0470 09:53 en resumen diríamos que sí que puedo traérmela bolardo

Voz 4 09:57 casi puedo puedo te puedo tener no tengo pero puedo decir que tiene podríamos ir que tienen miedo a volar

Voz 0470 10:07 nos hemos quitado y los cinco minutos muy bien os deseamos lo mejor que recupera tu maleta pero echar de la capital soy vale gracias a la chica hasta luego te digo yo

Voz 3 10:17 que el Tribunal Supremo esta semana habría sacado lo mejor de Trapero

Voz 0470 10:22 yo vamos es que nunca había pero queda eh no no no

Voz 3 10:25 bueno tiene un futuro por delante ante su venda sus pero digamos

Voz 0470 10:28 cambio periodismo también no tan tanto sí sí pero no

Voz 7 10:30 para arriba eh

Voz 3 10:44 lo curioso lo que decía la gente en la calle parecía que nadie tenía miedo a volar resulta que todo el mundo tiene miedo a volar según los últimos estudios casi el veinte por ciento de la población española sufre Aero fobia pánico a montar en un avión que hay psicólogos y aerolíneas que se unen para crear grupos de ayuda que permiten a los afectados poder subirse a un avión si sentir angustia sentir miedo hoy nos acompañan padre e hija Javier Luisa del campo el ese expiloto ella psicóloga imparten juntos cursos para perder el miedo a volar como estáis Javier qué tal buenos días muy buena como para la empresa os lleváis bien discutir

Voz 1907 11:19 esto es poco Manu romperá aprende aprende de los colores

Voz 8 11:22 es mandan quién manda más la psicóloga o el ex piloto Javier no yo les cuento la parte técnica ahí ahí no hay duda pero cuando tienen que reaccionar tiene que ser la psicóloga yo recuerdo en Estados Unidos

Voz 3 11:34 hay un libro que yo tengo que me ayudó mucho en su día porque hay momentos en la vida en los que sí tienen más miedo que otros esto luego si quieres hacemos una sesión

Voz 1907 11:41 es lo que justo cuando tuve a mis hijas de repente empecé a tener miedo volar muy frecuente

Voz 0470 11:47 es la quinta dos hijos sí aumentar

Voz 1907 11:49 estamos habilidad interés hace que te sientas demasiados responsables serás mi responsable tú si tiene sentido el libro se va

Voz 3 11:57 pregúntele al piloto era piloto de aviación que básicamente intentaba demostrar Like irracionalidad depender en vida volar no porque ese es el medio de transporte más seguro al fin y al cabo por supuesto pero además tenemos estadio

Voz 9 12:09 místicas te puede rapidísimo dos mil diecisiete en el mundo entero todas la aviación comercial países Q3 compañías Q3 las buenas las malas regulares cero muertos cero en el mundo entero sólo por comparación en Europa Europa en coche veintiséis mil clara

Voz 3 12:28 a les estamos en esta semana en la que ha pasado lo que ha pasado y por eso la estadística digamos que se ha roto recientemente pero lo que ha ocurrido es un error de Software no es no es un error de un piloto

Voz 9 12:39 bueno ahí tenemos dos accidentes muy continuos el segundo pendiente de investigación porque desde hace unos días parece que la línea que parece es que es el mismo tipo de accidente que el primero en Indonesia en Yakarta en el primero lo que sí que está clarísimo es que hubo un fallo de de un equipo nuevo que había puesto la Boing había puesto un equipo nuevo maravilloso para que ayudar a la seguridad aérea resulta que ese equipo el mismo fallo como no sólo habían contaba nadie ni había entrenamiento sobre El pueblo pero otros encontraron con una máquina haciendo unas cosas que no sabía ni lo que era ya que venía aquello claros estuvieron peleando con el avión hasta que se mencionan en el agua pero claro inmediatamente la boina a la vista de la como lo que se les venía encima emitiera una directiva apoyada por la Agencia Federal el FA diciendo lo que hay que hacer es lo siguiente cambiarán el procedimiento cambiaron la el entrenamiento de los pilotos con eso ya se veía que si te pasaba un fallo de ese equipo lo desconectamos algunas cosas y problema resuelto entonces lo que no sabemos muy bien es el segundo porque el segundo claro Se supone que sí tenían este entrenamiento porque no lo hicieron ya ahora la segunda pregunta sería sino tenía en el entrenamiento le

Voz 8 13:50 pero qué pasa tal cómo estás bien bueno pues eso

Voz 0470 13:55 el hecho de una nueva modalidad que es hacer ver a la gente lo que tiene dentro de sí

Voz 1907 14:02 sí

Voz 0470 14:03 es que ayer mismo que ya va más allá

Voz 8 14:05 pero digno de provocación periodismo de investigación

Voz 0470 14:08 el periodismo de introspección del total

Voz 8 14:10 he descubierto que todo el mundo dice lo que tú quieres que diga no vamos a ser capaces

Voz 0470 14:16 pero yo me limito a ser un espejo un espejo malo espero que algo en cuenta Javier Luisa Luisa Javi oye es psicóloga

Voz 3 14:23 aquí los dos ayudan a gente que tiene miedo a volar pero en este caso

Voz 0470 14:25 estamos hablando de Javier entre ex piloto y ex piloto porque yo sino también a se con las mentiras e hicimos Leighton

Voz 8 14:35 piloto que yo fui durante muchos años

Voz 0470 14:38 casa jugaba el molesto pero yo manejaba mucho yo he ni FR yo volaba solo con instrumentos no

Voz 1 14:45 mire mirar la tierra perdona yo estoy pidiendo rotatorio en el dormitorio de tu

Voz 0470 14:49 pero tenía cuatro pantallas tenía yo creo yo creo yo de dieciocho años pensaba que podía piloto

Voz 8 14:54 si no hay gente que se cree de hecho hechos juego lo vendían diciendo eso sí eres capaz de pilotar un hombre que tenía un manual en la página a verlo

Voz 3 15:02 es el miedo a volar se puede curar a me

Voz 8 15:04 estoy contigo sin pastillas y alcohol que es la opción que siempre

Voz 1907 15:07 no no no esa opción es muy mala porque te genera otro problema más desechada pero es verdad que la que tiene necesitas es un profe nosotros somos Profés y siempre les decimos a nuestros participantes que están en el día uno de Cole de aprender a volar bien intentes necesitan hacer un trabajo personal es verdad de detectar tú te das mucha imaginación Javier qué es lo que imaginan mal vale para en función de eso cambiarlo y aprender a pensar bien es muy fácil yo creo que no somos conscientes de lo que ustedes

Voz 3 15:36 ente sufre porque miedo digamos lo tenemos todos cuando hay turbulencias pues te ponen nervioso y empezar a pensar y tal pero yo estoy seguro de esta gente es que no pueden y subir la escalerilla del avión

Voz 1907 15:45 no no no no duermen no comen se pelean en su casa en su trabajo no pueden trabajar de de hecho mucha gente viene porque en su empresa necesitan volar ya han dicho que no

Voz 8 15:56 la financia la empresa para que se calle si algún

Voz 1907 15:58 no sí tienen esa suerte he visto perdona que es

Voz 0470 16:01 ha dicho dos del campo es una bonita que explica cómo estáis unidos por un lazo familiar

Voz 1907 16:06 Del Pino estamos en el placer es verdad del Pino

Voz 8 16:08 con Javier del camping Javier del Pino a tu lado me siento en mi terreno estas como la según estoy como en la sierra claro entonces que que asistirá a Piatti terapia básicamente

Voz 1907 16:18 básicamente lo que hacemos primeras un trabajo personal como te decía de detectar dónde está nosotros les llamamos con cariño nuestro cortocircuito vale para que cada uno vea que es que es ese irracional que ellos creen que es verdad pero que no lo es igual dos tan irracional

Voz 0470 16:34 igual el miedo que tienen esa estrellase despedazado Kerviel

Voz 3 16:37 hecho de que están a treinta mil pies de altura que bueno pues claro

Voz 1907 16:39 eso es súper seguro al revés cuanto más alto más control claro está que lo explica el piloto

Voz 8 16:44 era piloto porque no Javier tú tú

Voz 0470 16:47 esto yo creo que en buena forma de combatirlo con datos técnicos

Voz 9 16:50 claro bueno es que la base del curso es no le puede sacar a una persona lo que está diciendo Luis a la psicóloga no la saca sólo usted crea en mí esto es muy seguro esta gente es el perfil que tienen dice como que creen ustedes que yo no creo

Voz 8 17:04 nada yo me subo ahí se me olvida todo claro entonces hay que demostrarles pero son leía

Voz 9 17:09 desde física claro sea que no es que yo sea un predicador de Física en que no se puede caer no se puede el avión no se vale por física

Voz 0470 17:18 Javier por física también hay otro detalle que te digo que en la radio si pega mucho golpes en la mesa pero sí es verdad que queda física cuántica en vivo queda de un énfasis muy bonito de la televisión la mujer en la radio la gente piensa en su casa que está siendo un terremoto desde Bilbao

Voz 8 17:35 hecho Javier nos contaba fuera de micrófono que él cuando era piloto militar haciendo la mili hace mucho tiempo tampoco en un avión pero como es de Bilbao no le pasó nada siendo piloto comercial no te ha pasado nunca nada en miles de vuelos suponen pero bueno han sido treinta hay dos años en Iberia

Voz 9 17:54 estamos haciendo al al año cerca de las mil horas de vuelo cada año no he tenido nunca nada vale cuando cuántas

Voz 3 18:02 ha ido a un una azafata una azafata como cómo se dedica ha llamado a la puerta tuya te ha dicho vías al abofetear a este señor está muy pesado diciendo que nos vamos a caer

Voz 9 18:11 bueno a ver el personal auxiliar a los las tripulación de cabina los TCP que se llama

Voz 0470 18:16 hace de cabina tras elogiar la manejo yo todo

Voz 9 18:19 yo me acuerdo en trasatlánticos ya en el tres cuarenta contactar motores tal buen bichos llegaba dice bueno que volvamos junto a una de las chicas hombre pues lo hemos con Javier del Campo que bien tú te quedabas nuevo maravilla estar encantados de conmigo hasta que me contó una estaba muy bien porque decían si hay una eufórico que nos va a dar la noche se lo pasamos algo ganarte apostura

Voz 0470 18:42 la Liga porque tú infundía seguridad

Voz 8 18:44 claro y ahora el porte del diálogo no porque sabían que llamamos los cursos porque los pilotos tenéis

Voz 0470 18:50 es verdad que en general tenemos

Voz 8 18:53 bastante seguridad es verdad se pone la bata blanca pues yo pasaba consulta sin la bata claro pues no

Voz 0470 19:02 tiene que ir con tu galón borra Javier pero alguna vez alguna vez tú te has dado un poquito de por dentro decir hoy me da un poco de cosa no has venido abajo tú no no nunca

Voz 9 19:13 nunca lo que pasa es que sí que he tenido alguna emergencia no muy importante pero sí hemos tenido de emergencias digo un momento aquí Se acabó venga listas de comprobación de esta llave a ver qué ocurre se arregla no se arregla Nos desviamos a no sé dónde control bueno pero eso

Voz 0470 19:29 es que me me estoy imaginando no lo vives con un aunque

Voz 9 19:31 la enorme si es tu trabajo que además muy importante Nos hacer un reconocimiento en simulador obligatorio dos veces al año ya ya claro osea que es que no sé es que esto cómo era la última parada de motor digno no

Voz 0470 19:44 además de pasar es que no la parada del motor no suena a broma

Voz 8 19:48 eh el avión vuela con un motor parado no se entera ni nada persona puede caer física física

Voz 0470 19:54 es Twiggy oye Luis I

Voz 3 19:56 Gil de de gente que tiene miedo a volar hay en I

Voz 1907 19:59 sí sí sí muchos periodistas además lo

Voz 0470 20:01 es lo que está claro es que se han informado que tiene que tiene que te mueres

Voz 1 20:07 yo no sé que el mundo no pues dinero

Voz 1907 20:09 no no no yo no he dicho eso tienen mucha imaginación que eso es fundamental sois muy inteligentes que eso también está

Voz 0470 20:15 mira eso es periodista no soy periodista

Voz 1907 20:20 luego sobre todo tienen mucha necesidad de controlar entonces como quieren tenerlo todo controlado no tienen ni idea de aviación pues claro les falla todo el protocolo porque van intentando aferrarse a lo poco que creen que saben bien que más no lo saben bien claro van fatal banda haciendo justo lo contrario Luisa

Voz 3 20:36 ese sentido común tú lo único que puedes pensar cuando estás ahí se está moviendo es esto es muy alto muy seguro pero lo segundo te cuesta más pensé

Voz 1 20:45 a Cuzco

Voz 3 20:49 oye pues muchas gracias por esta lección de seguridad de lo que nos va a ayudar mucho a David no porque me

Voz 0470 20:55 a Leighton

Voz 1907 20:58 sí sí claro es que no se muchas horas ahí yo controlo

Voz 0470 21:00 todo todo Luisa del campo expiloto

Voz 3 21:03 esto psicóloga imparten juntos cursos para perder el miedo a volar como se puede encontrar el unos en la empresa

Voz 1907 21:08 si puedes mirar la web tres W es miedo a volar punto eh

Voz 1 21:12 muy bien a nivel branding muy bueno Twitter también arroja miedo a volar no arroba feliz vuelo

Voz 0470 21:20 yo estoy poniendo día a día todo lo que van saliendo de los Boeing para que la gente no se trae algunas milongas que se cuentan en algunos medios de comunicación no pero no pero no más creando más alarma no dejó otra vez

Voz 9 21:31 es al revés voy contando la verdad de lo que hay y la verdad normalmente es muy buena sabiendo que a veces hay cosas que no son buenas de acuerdo

Voz 0470 21:38 yo creo que sí yo que con día ya parte de esto Javier hay cuente cosas de cómo era el caza aquel con el que

Voz 8 21:43 de hecho de esta entrevista sacado una conclusión es que yo quiero que cada vez que vuele Mi piloto sea deia

Voz 0470 21:50 Javier

Voz 1 21:50 a pesar

Voz 3 22:13 el visto David la técnica de Angela no

Voz 0470 22:16 cómo como como no es sibilina

Voz 3 22:19 qué han aprendido mucho en estos años de ropa le Ángel

Voz 0470 22:21 la aquí como una arte radiofónico ya

Voz 8 22:25 prácticamente es que tienen problemas de que cuenta mal

Voz 13 22:28 pero lo que debería entonces yo creo que la gente empieza a verlo

Voz 8 22:31 como ya sabes que calienta la boca que yo tengo información y que tengo un micrófono dando comprar mira fue que Monteiro

Voz 3 22:39 que es una golpes una bolsa de papel bonitas que hay dentro de cada uno se mira María Vaya tropa un espárrago de kilo y medio que se pero que se son producto de Ángela que tenemos un negocio conjunto que tiene que ver con espárragos y alcachofas

Voz 8 22:54 pero eso es espárragos son son naturales

Voz 1 22:57 la naturales y un espárrago que ha creado Dios

Voz 8 22:59 luego estaba plantado hace hace dos claro

Voz 1 23:02 claro estaba plantado hace dos días gigantes Espar pues nada

Voz 0470 23:06 que tiene muy buena pinta si es apta para consumo humano porque tiene un tamaño que parecería sólo apto para consumo

Voz 8 23:11 de de animales de hacer donde España que perdería

Voz 1 23:14 jabalí quiere pequeños medianos grandes bancos claro

Voz 8 23:22 según desde que vimos en el terreno de la que no debemos entró bueno ya sabes que ese terreno siempre dentro con gusto exacto porque ella siempre untado en aceite te diré que yo voy siempre en chubasqueros sea yo sé

Voz 3 23:33 yo sé que quieres ganar nuestro afecto Ángela falta que tenemos en nuestro corazón ese hombre es que lo de hoy es muy fuerte lo que nos traes

Voz 1 23:41 pero que conste que no has ido elección

Voz 0470 23:43 yo pues yo esté encima de la mesa yo me arrodilla ante un hombre voy yo mucho allí joe está aquí en la vuelta

Voz 1 23:48 a lo llevamos una racha muy mala tengo que tiros se porque palmeras de chocolate ETA llevábamos unas rayas alguien está haciendo negocio

Voz 0470 23:55 con esto y no te mira no no no a mí no me diréis porque esta vez

Voz 1 23:57 no si cuando ha sido

Voz 8 24:00 gusta bastante estaba Burque

Voz 0470 24:03 habrá estar ahí

Voz 1 24:06 la culpa la tiene alguien que mandó un email a principio de semana Gemma cómo insinuando en época de torrijas

Voz 3 24:12 es que es es torrijas

Voz 0470 24:14 está abierto ya Labedra sí pero cuando cuando empiezan a salir las primeras salvajes acá ya estoy fuera ya salen de casa

Voz 1430 24:24 a esa esa noche la noches de carnaval del ta ta ta ta ta ta ta quiénes cuando ingresado en esta noche se habla persa

Voz 0470 24:32 en momentos que lo que está diciendo es interesante pero como no ha sido presentada esta persona

Voz 8 24:37 y no no es como señor obviamente es es un anexo esto que está pasando no es un exorcismo práctica ve claro es una

Voz 0470 24:43 desigual junto que no sea abierto

Voz 8 24:46 es decir que no se debería abrir claro pero

Voz 0470 24:48 pero lo que ha dicho esta persona que no ha sido presentada por tanto su opinión de que no sé quién es que no sabemos quiénes todavía al no haber sido presentada es más es posible que a lo mejor no quiero que se quede sin que sea todo barato tiene crédito ya pase a ser como cuando dice está junto al archivo inventó lo has ha juntado y luego tras directamente de lo que ha dicho lo que he dicho es interesante esa persona desconocida es héroe no no sé a partir del Carnaval cuando ya se porque pareja con heroína esa heroína sí sí bueno no lo sé es que como una bueno claro claro claro ya sea un hombre con una voz en fina digamos algo

Voz 8 25:17 sí que es una torrija además una bomba calórica es un buen mitos es un dulce antiguo

Voz 1430 25:25 qué bueno que ya se tomaba contigo

Voz 1 25:28 porque en el siglo IV en el siglo cinco ya había constancia de que se hacían por corrijáis lo que pasa es que como no había azúcar porque esa es que el azúcar lo entró fue introducido por los árabes entonces no era como igual

Voz 0470 25:38 pero el cómodas este dato así como que no había azúcar en el siglo IV película Gemma hachas empezó a plantar muchas hacían con miel decía la gente entonces si es la gente sí que tomar un yogur en el siglo por acá serán Baro que como ha quedado en un escrito bueno es verdad que si bien claro entonces bueno aquella que era eso

Voz 1 25:57 en alimento que se utilizaba como la Pantera Rosa

Voz 0470 26:00 es decir una vía Rosas porque es que antes léxica

Voz 1 26:05 va vino dulce ese utilizaba miel pero no había azúcar

Voz 0470 26:08 interesa Juego de Tronos porque cuenta

Voz 1 26:10 pero claro estaba muy relacionado con el tema de las parturientas porque se decía lo que se come se cría de ahí venía por dos torrijas ahora en Menorca se llaman

Voz 0470 26:23 ahora no presenta la pérdida

Voz 1 26:26 la verdad

Voz 0470 26:28 bueno es que está relacionada las torrijas están tan

Voz 1 26:31 nada con las parturientas entonces por ejemplo en Menorca las torrijas en las llaman sopas de parte era ya en Galicia no se llaman torturadas de parida por qué porque ellos pensaban que vivía porque se escucha ellos pensaban la la mamá que acaba de tener un bebé tiene que generar leche por lo cual vamos a darle algo que tenga leche lo que se come se cría

Voz 0470 26:51 si en vez de darle por qué le podría dar también le necesita le podría dar leche

Voz 1 26:58 yo tenía que ser algo que fuera calórico que fuera entonces bueno por eso tiene hombre

Voz 8 27:03 vale bueno mira ahí a nuestros días

Voz 1 27:06 a nuestros días de ahí en nuestros días fíjate la primera referencia que hay en el diccionario una torrija es el mil quinientos noventa y uno cuando aparece la palabra como tal torrija

Voz 0470 27:13 pero es oficial el dulce antes de la expresión

Voz 1 27:15 claro si no poco torrija en el siglo por si buenos días

Voz 8 27:19 que la leche claro sí sí sí allá

Voz 1 27:22 existían las torrijas pero en la primera referencia que cuando llegó en el diccionario

Voz 0470 27:25 tiene esa cuando te cuando llegó la leche Europa me imagínate

Voz 1 27:28 pues de cabra de vacas tratamos poco más pero de Cabré de oveja

Voz 0470 27:32 que ya que pone todo en cuestión que me hace plantearme la verdad

Voz 8 27:36 sí de hecho Ángela en esa época existía el aceite de oliva para freír las Torrijos hombre soy yo creo que sí IVA estaba antes que

Voz 0470 27:44 ante que Europa cuando cuando marchaba por la muralla al enemigo cuando cuando era de girasol un solo continente en Pangea ya había aceite de oliva virgen vida tomaba tostadas con aceite

Voz 3 27:57 cuántas calorías vengáis lo que te has y pregunta me presionan

Voz 0470 27:59 es una torrija normal mira por cien gramos en treinta y ponía te escucha mucha mucha de cuánto peso déjame que corrijan cuanto

Voz 1 28:10 en cien gramos entre doscientas y doscientos veintinueve pero como las torrijas no pesan Cirillo

Voz 0470 28:16 es decir no

Voz 1 28:17 entre trescientas cincuenta y quinientas ochenta kilocalorías

Voz 8 28:21 una torrija pero eso lo ponen como excusa

Voz 0470 28:24 el impacto escapábamos haría aquí en Onda ha vuelto a hablar en rollo alas a quién le importa yo le ella presentando a mi lado me está hablando no presentarla sino por despedir es que no puedo Ana Guerrero completo

Voz 3 28:39 pero del Horno de San Onofre en la calle San Onofre tres gracias por haber venido

Voz 1430 28:42 pero sobre todo por echar abajo toda la antropología del mando que subirla a los altares

Voz 0470 28:48 pero pero no te ha gustado el dato de que de que tiene quinientas calorías kilocalorías

Voz 1430 28:52 a mí me gustan todos esos datos usan todas las calorías André pero mira fíjate poco

Voz 3 28:59 te está diciendo la cara que pone cuando dice cuando pronuncia las palabras quinientas kilocalorías

Voz 1 29:04 mira lo que tiene y una pala

Voz 8 29:11 es mi complemento directo ya viene cuando no perdona

Voz 1 29:14 no al revés tú fábricas la clientela

Voz 0470 29:21 eso una fábrica aquí a ver si

Voz 3 29:23 vosotros habéis inaugurado una tendencia un poco más sana que es con aceite de oliva virgen extra tampoco creo que se ahorren muchas calorías pero se gana en todo

Voz 1430 29:31 yo yo es que creo que también hay Angela por supuesto pues pues tendrá sus sumó su cosas están a ver yo soy yo estoy en la cúspide de la pirámide lo que hay que hacer es comer con un poquito de por favor ni en los momentos claves entonces en ese momento clave entre pero decidimos comer una torrija pues no pensamos en las calorías porque si no

Voz 3 29:58 Lillo deberíamos de pase es verdad es que por qué no

Voz 0470 30:00 hoy es que verdad chocan los dos los dos extremos del espectro la nutrición y la y la y una repostero acabe bien gordas

Voz 3 30:08 la está el cliente de ambos no

Voz 1430 30:11 no es el mismo que perdió alguna esa Ángela los viernes bien a mí tú sabes que yo soy muy fan de toda la pastelería Hay ya se me ha visto el plumero un par de veces

Voz 3 30:24 visto pero Ángela es partidaria de que haya un arco de detección de la puerta pastelerías para que la gente pueda entrar una vez al mes

Voz 1430 30:30 está bien está bien claro ves todo ser millonaria porque si no habría optado por otra profesión en la cual es porque pues en este país hay una sólo que ya sabemos pero claro

Voz 0470 30:46 fíjate yo me callo Perón

Voz 1430 30:48 efectivamente os ha yo creo que lo que tenemos que volver a comer con en base a esa dieta mediterránea en la que todos los nutricionistas os pasáis la vida haciendo va pirámides que no entendemos hacerle nuestros colores

Voz 0470 30:59 además que suele estarlo Ángela joder con lo que les gustan las torrijas

Voz 1430 31:03 estoy absolutamente de acuerdo con ella y comer de acuerdo a

Voz 1 31:07 pues pues bueno a la a los tiempos a las formas adonde siempre se puede comer de todo eso es pero muy poco volver la torrija en pavo entonces ya ahí cine haya tienes la pelota ya se compra

Voz 8 31:23 pero vamos una igual podía aprobarla en catalán

Voz 1 31:29 hoy además a mí me salen genial yo tengo que decir

Voz 8 31:31 lo vamos a las cosas que has traído a ver

Voz 1430 31:36 bueno unas torrijas de leche que es la la que estaba destinada a los que ha contado Ángela en pues ya lo ha contado Ángela con lo cual como veréis que hay una Ángela que puedes comer tu eh

Voz 0470 31:47 que hay una que encima una que ya son quinientas kilo calorías todo orgía de tomes Pantera Rosa le ha puesto vehículo llevaba un todo todo en crema que Caudete pero esto qué es es como crema pastelera eh

Voz 1430 31:59 no saben cómo somos no somos muy clásicos como gesto de nosotras hemos recibido un legado no queremos jugarnos por lo que ha hecho la piel porque no se entenderían la gente cuando a San Onofre no viene buscando esnobismo os viene buscando lo de lo de ayer mamá lo de la abuela que no sabéis vosotros la responsabilidad y el sufrimiento que ya os encima porque nunca llegamos a ser iguales que las de las Abuelas en las madres entonces una frustración continua pero bueno por aquello de ser un un horno tradicional

Voz 0470 32:30 si intentamos ser cautos entonces hacemos una cosa es que todos tienen mucha cautela esta torrija es capaz de leche cocinero sí sí se echó para atrás se titula aparece la palabra cautelas porque esta Torres

Voz 1430 32:45 el una crema bueno lo que lo que en toda España encontramos una una cremita pastelera un poco de canela

Voz 8 32:52 no no se les fue de las manos en contra pero bueno

Voz 1907 32:55 esta tarde como El formato como

Voz 0470 32:59 pues no hay manera hay algún cubierto con las mayores salvaje no

Voz 8 33:02 Ciscar a mano se yo hocico sin problema

Voz 1430 33:05 creo que los salvajes como antes mira en aquella época en la que hablabais de los bárbaros la gente comía con las manos a veces

Voz 0470 33:12 aparto primero en Persia no se utilizaban

Voz 8 33:16 sí como goteo

Voz 1 33:19 no es por lo tanto todo abre nada yo pero fíjate

Voz 0470 33:25 hay algún detalle de cara

Voz 1 33:27 por favor seamos normales seamos normales come un poco única ya tú nunca vas como te aquí

Voz 0470 33:33 bueno pues dicho muchas veces parece que iremos a por dentro eh te voy a ver cómo todo el truncada pero de golpe va vamos a lo han dicho muchos

Voz 1430 33:47 llegar tarde

Voz 0470 33:50 pero a mí

Voz 10 33:54 a lo mejor

Voz 0470 33:57 no

Voz 1430 33:59 qué te está pasando algo notas las kilo calorías

Voz 0470 34:04 el otro día me templo hombre está bombeando el sea eh no has que que pues pues buenísima es una tarjeta David fue dirías negocian fíjate digo que yo soy un poco veleta cuatro estoy igual mañana

Voz 3 34:33 aquí en la vuelta de la radio gracias por venir a no

Voz 0470 34:35 no si esta se quedan aquí no tan buenos a torrijas y aseguraron Ángela lo siento

Voz 1 34:40 pero una me puedo yo no sabe cremas