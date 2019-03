Arte imperial

Voz 1113

el colonialismo explotó a sus colonias de muchas formas también con el expolio de sus obras de arte la demanda de que esas obras se devuelvan a los países de origen viene de lejos ahora uno de los mejores museos de Amsterdam anuncia que devolverá a las ex colonias holandesas las obras de arte que señaló de forma ilegal hay otros países tendrán que afrontar el problema no será fácil en mil novecientos noventa y dos hable con el duque de Gloucester presidente del Patronato del Museo Británico su punto de vista seguía siendo imperial en sus lugares de origen las obras de arte que exhibe el British no las vería nadie yo estaría mal conservadas dijo pero esas obras son suyas me dije en Londres se ven mejor