Recordando al primer Almodóvar

Voz 1 00:00 las ocho y cuarto de la tarde y aquí está esa maravillosa mujeres lindas Gastro con todos los otro lío cantando una canción impresionante

Voz 0544 00:09 Jaca esta es la España rural de los cincuenta las mujeres visten de negro los seiscientos son las máquinas más sofisticadas de las carreteras la radio vomita seriales boleros y coplas en un pueblo de La Mancha Calzada de Calatrava vive Pedro Almodóvar un chaval regordete espabilado y fantasioso que ya desde pequeño lo tenía muy claro su madre recordaba aquella obsesión infantil el crío quería ser director de cine

Voz 2 00:34 debe contenía diez años decía yo tengo que ser director de Kimi porque es quien le gustaba muchísimo la vida de Ava Gardner cuando empezó también Sara Montiel Guardo

Voz 3 00:47 daban las su estampita que venían el poco late

Voz 4 00:56 en mil novecientos sesenta y siete con diecisiete años Pedro

Voz 0544 01:00 a Madrid el éxito de taquilla ese año es la película Los chicos con las chicas que protagonizaban los bravos y el look de moda entre los jóvenes es bastante gracioso en un par de meses Pedro ya es un hippie con melena por los hombros y pantalones de campana pero mientras tanto del pueblo le llegan cartas y más cartas

Voz 4 01:18 que estés con nosotros que bien gracias incluso

Voz 0544 01:20 son cartas de la familia que le quiere meter en cintura menos hippies mod menos sueños de cine más seriedad Pedro necesita un trabajo como es físico listos se presenta a las oposiciones de administrativo en la telefónica ya pruebas

Voz 5 01:33 el usted señor Gutiérrez el chico es de entrenador nuevo Mini son hippies de la gente

Voz 0544 01:38 en leyeron al jefe del departamento no le gusta su aspecto pero Pedro es cumplidor trabaja bien

Voz 6 01:47 a mí me

Voz 1 01:49 me siete treinta de la mañana y empezamos con el ritmo frenético de Deep Purple Smoke on the water durante la beca

Voz 0544 02:01 la de los setenta Almodóvar echa las mañanas en la Telefónica y por la tarde se dedica a rodar cortos en Super ocho la Cámara es de un amigo pero los guiones son suyos de esta época haya títulos que delatan contenido atrevidos como dos putas o una historia de amor que termina en boda sexo va sexo viene en mil novecientos setenta y ocho por un poco más de película virgen consigue incluso rodar un largometraje que eso sí totalmente amateur se titula oye oye folletín

Voz 8 02:31 pero a la pareja de esta bonita historia encima haciendo el amor porque no en vano son pareja desde hace bastante tiempo no viajó Eugenio lo dice María siento tanto a poder verte pero mirándome pueda quejas que tengo aquí tengo la guitarra

Voz 0544 02:45 como no tenía presupuesto para sonoro y él mismo explica lo que ocurre en pantalla ir reproduce los diálogos de todos los personajes en las proyecciones que organiza en casa de sus amigos a estas alturas Pedro Almodóvar es ya un personaje difícil de ignorar

Voz 9 02:59 no

Voz 0544 03:04 además hace de extra en algunas películas como qué hace una chica como tú en un sitio como éste un hombre llamado Flor de otoño e incluso pone la voz al personaje que interpreta Helena Fernán Gómez en arrebato la película de Iván Zulueta

Voz 10 03:18 cuelga el teléfono pero es tiempo que íbamos a él eran de Endesa e iraquí

Voz 0544 03:29 también consigue un papelito en una obra teatral donde conoce a Carmen Maura Pedro le cuenta sus historias los guiones de sus cortometrajes Llesta le anima para que dirija un largo

Voz 11 03:39 yo no leo y me pareció un poco ordinario pero también Pedro siempre me parece un poco de género y no podíamos que casi nadie no te creas no está una tabaco creciendo pero yo al principio sirve gustaba tanto la historia hicieran gracioso

Voz 12 03:54 la obra nuestro concurso elecciones querida

Voz 13 03:58 vale nada gratis

Voz 12 04:01 quién es aquí el que el que tenga más grande más esbelta Imaz descomunal más perfecta será nombrado rey del resto de la noche

Voz 0544 04:11 Pedro había escrito un guión para un corto titulado elecciones generales que se convertiría en el germen de su primera película Pepi Luci Bom y otras chicas del montón

Voz 14 04:22 no

Voz 0544 04:25 en Maura y Félix Roda ETA otro actor amigo reunieron entre sus conocidos un presupuesto de quinientas mil pesetas el rodaje se prolongó más de un año rodando los fines de semana o cuando buenamente podían los actores no cobraban se maquillaba en ellos mismos y usaban sus propias ropas y muchos de ellos no eran profesionales sino amigos del director entre ellos la cantante Alaska que por entonces tenía quince años se ponía por primera vez delante de las cámaras

Voz 13 04:52 porque el Madrid actuar así Palmada delante de la cámara

Voz 15 05:00 no sólo tenemos que seguimos vosotras mismas sino que buscan representar nuestros profesores

Voz 0544 05:04 la escena más impactante de la película era ésta

Voz 16 05:09 aprovecho y estén estimar espeta alguien pilares es un poco difícil sí que va a ser

Voz 17 05:21 a ver yo en mil digamos como velocidad setenta ochenta me admiré muchas veces atrevimiento porque es justamente es película que ahora mismo no haríamos no lo deberíamos hacer

Voz 0544 05:39 por cierto que Alaska era la guitarrista del grupo que aparecía en la película con miembros de Kaka Deluxe todavía no cantaba empezó a cantar porque Pedro se lo pidió en esta escena

Voz 18 05:50 a día guarra era la buena de Dios ponentes

Voz 3 06:07 la película se proyecta en el festival de San Sebastián ninguna sección fuera de concurso repleta de fallos cutre y ordinaria algunos críticos como Diego Galán sin embargo

Voz 0544 06:16 dieron ver la frescura y humor que atesoraba acuerdos

Voz 3 06:19 tienen que saber destaca porque no está estar viendo aquello de lado fotos tan corrosivo tan divertida

Voz 0544 06:30 Pepi Luci Bom se convirtió en un fenómeno de culto llenando durante tres años las sesiones de madrugada de los cines al fabril de Madrid y en mil novecientos ochenta y dos Almodóvar rueda su segundo largometraje Laberinto de pasiones

Voz 13 06:48 tomos Benito

Voz 19 06:56 ah

Voz 0544 06:57 ah pero Pedro no sólo hace películas también se puede ver en picardías o con bata de cola cantando a dúo con su compañero Fanny Mc Namara en los locales de la noche madrileña

Voz 20 07:07 yo por ejemplo con respecto a la anterior es decir el franquismo en venganza personal ha sido hacer cine comportarme hablar vivir

Voz 0544 07:16 los irreal hubiera existido también escribes relatos para revistas y periódicos crea foto novelas de esforzaba escribiendo las memorias falsas de un personaje con el que se identifica cien por cien

Voz 21 07:27 me llamo Patti difusa y pertenezco a ese tipo de mujeres que protagonizan la época en la que vive mi profesión soy sex symbol internacional o estrella internacional del porno

Voz 0544 07:39 Almodóvar va entrando poco a poco en el star system español rueda Entre tinieblas mil novecientos ochenta y cuatro la película que le consagra como cineasta que he hecho yo para merecer esto

Voz 22 07:49 m de sobrinas son algunos explícita sí estoy muy mal de los nervios Tendero el síndrome y que se se se vaya al médico dígale que es drogadicta hiciera extienda una chica

Voz 0544 08:03 a partir de entonces cada nuevo estreno de Almodóvar se convertirá en un acontecimiento

Voz 23 08:08 ahora es yo creo que es una cosa como ansiedad de verdad que que a mí no me halaga mucho esta lo que como te he dicho está ansiedad que hay como a ver qué película hago porque provoca una tensión en el espectador que no creo que sea el estado de ánimo ideal para ver una película el resto de la historia

Voz 0544 08:23 hacéis el éxito nacional e internacional los Oscar los Goya los festivales el Premio Príncipe de Asturias y un puñado de películas que forman parte ya de la historia de nuestro cine viniendo de la Underground Pedro Almodóvar se ha convertido en un personaje imprescindible del cine español y ahí sigue amado y elogiado por muchos pero también odiado y crisis dado por otros ahora ya no escandaliza tanto está más reposado pero no por ello menos entregado a la