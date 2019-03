Sucedió una Noche: "Stan y Ollie, el primer Almodóvar y ocho Guinness" (17/03/2019)

Voz 1 00:00 bienvenido sea sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 7 00:48 con un vertido muy buenas a todos bienvenidos otra semana sucedió una noche alguien dijo una vez que lo bueno delfines que durante dos horas los problemas sondeo nosotros queremos también que durante la próxima hora desde vosotros mismos Summer Heights en las historias que queremos contó todos estos días que supuso nosotros sí pero que también nos enseñan muchas cosas sobre nosotros Sucedió una noche no tenemos imágenes como en las películas pero tenemos jugó tenemos el sonido y tenemos la música con esos elementos queremos contaros nuestras historias de la forma más cinematográfica posible dibujando el relato en la pantalla de vuestra imaginación hoy van a pasar por aquí pero en el gordo y el flaco sin Alec Guinness Alejandro Amenábar o el escritor Salvador barro entre otros así que no les hagamos esperar más tiene

Voz 0862 01:51 es un montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 10 01:56 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada

Voz 0862 01:59 Harry dile a Chapman que supo todas las vías expertos

Voz 7 02:04 hoy apostamos por una película española este mes de marzo TCM celebra el cincuenta cumpleaños de Javier Bardem con la emisión de varias películas suyas Días contados Los lunes al sol o la que vamos a recordar hoy Mar Adentro dirigida por Alejandro Amenábar en dos mil cuatro

Voz 0544 02:25 la Cámara entra por una ventana ir recorre los muebles lentamente una imagen que recuerda a la primera la secuencia de Psicosis y con la que Alejandro Amenábar quería hacer un último homenaje al universo de Hitchcock antes de darle carpetazo final y es que en Mar adentro no hay suspense ni elementos de terror las puntas de lanza de lo que había sido su cine hasta entonces tan sólo una historia de sentimientos y emociones humanas

Voz 0862 02:49 hacernos práctica ahora conservador pero que encontró aquí una especie de refugio la rodilla quiso ayudar a Manuela la ropa que acabaron discutiendo comprueba de nuevo cuando uno dependo de los demás para todo pues pierden

Voz 0544 03:02 todo empezó cuando Amenábar leyó el libro de memorias del tetrapléjico Ramón Sampedro

Voz 0544 03:19 enseguida tuvo claro que allí había material para hacer una película humana sobre el controvertido tema de la

Voz 9 03:25 a ustedes que parece gente del de ganas de vivir

Voz 13 03:29 la muestra que la vida de verano solo bombero

Voz 9 03:32 lazos para otro pegarles

sucedió en un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 0066 03:37 Alejandro Amenábar no hemos querido cargar las tintas en la batalla jurídica de Ramón yo estoy convencido que este es un tema que se va a superar y se va a legislar con todo yo creo que hay una postura evidentemente la película estamos con la posición de Ramón que defiende que su vida suya porque es es en el fondo la gran pregunta que se plantea el final de quiénes la vida de Ramón yo creo que le pertenecía el él

Voz 0862 03:59 Mar adentro en la ingravidez del fondo donde se cumplen los sueños se juntan das voluntades para cumplir un deseo

Voz 0544 04:07 Mar adentro cuenta la historia real de este hombre que pasó veintiocho años en cama tetrapléjico durante ese tiempo luchó para poder suicidarse legalmente escribió agarrando el bolígrafo con los labios un libro de memorias y otro de poemas que son la base de la película

Voz 0862 04:22 ves vinieron a verme muchos a mis algunos llevan haciéndolo desde hace veinticinco años lo cual no deja de causar nominación disfrutan juntos no me sus historia si empata

Voz 0544 04:32 una historia que no obstante no está exenta de algunos chispazos de humor negro

Voz 0066 04:36 por qué no vamos a hablar de la muerte desde la matizando sin necesidad pues de de verlo desde un punto de vista lúgubre yo creo que cuanto más miremos la muerte más vivos nos nos debemos sentir

Voz 0544 04:54 Mar adentro es una película de matices de sentimientos y de grandes interpretaciones en las que hubo bastante improvisación de los actores y mucha libertad por parte del director

Voz 0066 05:02 yo de lo que más orgulloso estoy es de la magia de los actores creo que tienen esa esa esa magia esa verdad que te hace estar enganchado al principio y generan emoción

Voz 0544 05:14 resulta impresionante la transformación física de Javier Bardem ayudado por el trabajo de Joe Allen que fue nominada al Oscar por este trabajo

Voz 0862 05:21 bueno yo me voy al espejo la primera vez con ese con esa cara pues por un lado pues agradezco el trabajo maravilloso Joe Allen la maquilladora porque mezclando al cincuenta por ciento del personaje tiempo cuando me quejaba porque hay una especie como energía contenida que no sabes cómo sacarla de ahí están los cinco horas tumbado pues pensaban Ramón hiciéramos máxime que joya pues que no tenía que quejarse él con lo cual me bajaba los humos

Voz 0544 05:42 Bardem tenía que actuar todo el tiempo tumbado en la cama hablando con acento gallego dando vida a un hombre seductor socarrón y Valiente como fue San Pedro

Voz 12 05:51 Nuestros tenía un novio padres

Voz 13 05:53 el dijo tratando me dejan así que ahora estoy son

Voz 0862 05:58 yo he preguntado por si tenía alguna posibilidad aquí lo que era una mujer meses iba cree que haga con dos criatura bastante tengo ya que mi sobrino

Voz 0544 06:10 en el reparto también están Lola Dueñas Joan Dalmau o Belén Rueda que debutaba en el cine con esta película haciendo de la abogada de Ramón una mujer que padecía una enfermedad degenerativa

Voz 15 06:21 ha querido Ramón perdona que haya tardado tanto en contestar tu carta pero es que los médicos me han restringido el ordenador y en general cualquier otra actividad que no me fuerza a ejercitar mis piernas aseguran que aún puede volver a caminar aunque creen que no debería seguir con tu casa

Voz 0544 06:33 también hay unos cuantos actores gallegos que conocieron y fueron amigos de Ramón Sampedro es el caso de Mabel Rivera que interpreta a la cuñada del protagonista

Voz 6 06:42 está usted dijo una cosa que es que yo no me la puedo quitar de la cabeza dijo que la familia de Ramón no les daba suficiente Karin pues para que lo sepa que en esta casa no se dejó de querer a mi eh

Voz 12 06:55 para eso vengo yo cuidando los estación muchísimos años

Voz 0544 06:58 con Mar adentro arrasó en la ceremonia de los Goya de dos mil cinco convirtiéndose en la película con más premios de la historia catorce galardones ganó también el Oscar a la mejor película de habla no inglesa nada menos que sesenta y ocho premios en todo tipo de certámenes y festivales Alejandro Amenábar de One

Voz 0544 07:17 Mar adentro una película emocionante y sincera que nos invita a la reflexión

Voz 0862 07:21 la pregunta que se hace uno es hasta qué punto estoy yo usando el dolor una persona para hacer un entretenimiento no pero la respuesta es sencilla no estoy usando sino que estoy siendo simplemente un medio de expresión para llevar ese olor a la pantalla porque justamente ese valores lo que hay que hablar de aquellos que debido a la situación como está están obligados a morir en soledad con con armonía en vez de morir rodeados de los suyos y la enteramente

Voz 7 07:55 ahora a juzgar a las películas con otros títulos que también emite TCM los próximos días

Voz 16 08:00 es una especie de asesor de prensa me dijo algo rarísimo es estoy convencido de que ni el señor son ni nadie en la Casa Blanca tuvieron participación en ese deplorable incidente de las oficinas del Partido Demócrata que esperabas que dijera pues entonces yo no pregunté sobre qué me limité a saber qué hacía ante la Casa Blanca defendieron su inocencia sin que nadie le acusara de nada

Voz 17 08:56 a todos lo que perdiste en el último negocio lo gané Party Cal no lo es mío te repito que es que no lo quiero ya me lo pedirá estaremos aquí si me hubiese estado algo como lo de tu hermano habría sido más feliz

Voz 6 09:53 estuvimos en el hospital junto recuerdas estaba no FIA mayo estamos no puede permitírselo estuvimos en la misma planta Bellow Janos veintiocho meses limpio el rencor en ejercicio en el que teníamos que es que vivir experiencias y pasarse las a otra persona de forma no sí sí sí el espejo para ver las cosas con otra persona aquí tengo otro ejercicio

Voz 9 10:51 como si lo que pretende es que vuelva presidio así pasa conseguirla esa no me preocuparía yo siempre lograría sacarte de Kiko es pueden amparar a todos los oficiales de prisiones de quejas

Voz 12 11:02 quién te estoy segura más cierta

Voz 9 11:09 quiero decir si mete tuvieran no lo haría

Voz 7 11:49 hoy había unos cuantos clásicos en el club

Voz 23 11:51 para empezar teníamos todos los hombres del presidente películas sobre el caso Watergate protagonizada por Robert Redford Justin

Voz 7 11:58 Osman ya habíamos también un fragmento de sumo

Voz 23 12:01 compuesta por Davis a continuación venía Al este del Edén Hunting con música de Leonard Rosell era era la más difícil Anhalt

Voz 7 12:11 a way se encontraba en la peluquería aún anti

Voz 23 12:14 bueno compañero de adicciones elabora de Rey

Voz 7 12:16 Sender Jonathan Demme escuchábamos unas

Voz 23 12:19 estrofas de un tema que el cantante Robyn Hitchcock canta en la misma peli

Voz 7 12:23 y para terminar Steve Mc Queen y Ali Mc Graw discutían en la huída de Sam Peckinpah cuya banda sonora que todavía suena de fondo es obra de Quincy Jones

Voz 24 12:39 dale un título liguero escribirá en ciclo baby oculto delfines

Voz 0544 12:45 este viernes ha llegado a nuestras pantallas la película el Gordo y el Flaco Estany Oli película que gira en torno a los últimos años de carrera del famoso dúo cómico

Voz 25 12:55 los oyentes dejó alguna están Laurent yo

Voz 9 12:57 te voy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país

Voz 0544 13:01 aprovechando este estreno vamos a ver qué nos cuenta el capítulo de nuestra Enciclopedia dedicado a esta pareja que hizo reír a millones de espectadores durante los años veinte treinta y cuarenta

Voz 26 13:10 hasta las dos voy enseñar hacia una pareja de actores nuevos son actores contratados nuestros un par de don nadie por separado pero así por casualidad han coincide un papeles secundarios de nuestras películas yo pensaré juntarlas de utilizar el contra

Voz 7 13:22 este es el año mil novecientos veintiséis el productor Hal Roach descubridor de Harold Lloyd busca entre los actores de su productora posibles combinaciones para formar un dúo cómico y parece que no ha encontrado solo verlos juntos ya da risa fue así como este par de actores secundario llegaron a la fama con más de treinta años para convertirse en una de las parejas más famosas del cine cómico de siempre su éxito se basaba en SER polos opuestos en todo el gordo Oli siempre desesperado ante las torpezas del Flaco están

Voz 0544 13:56 el gesta hemos Melli de Num Lillo tu cultos

Voz 7 14:00 Laurel siempre disculpándose y haciendo pucheros no

Voz 27 14:04 veo eh

Voz 28 14:11 hola hola

Voz 17 14:17 pero vayamos por partes

Voz 7 14:21 su verdadero nombre era Stanley Jefferson era inglés hijo de un actor y Manager teatral quizá por eso su familia no debió extrañarse cuando un buen día del año mil novecientos diez les digo

Voz 8 14:33 lo que pasa y me voy a EEUU con acompañados luchar no vamos a hacer una gira saciar como te trunca su en el bar

Voz 7 14:40 Paco que les llevaba a EEUU conoció a Charles Chaplin que también viajaba con la compañía de Fred Cano hecho Lee era el sustituto de Chaplin en las obras que representaban los dos compartieron un apartamento en Nueva York

Voz 29 14:52 nos divertimos mucho me sabe sabe yo digamos el apartamento volvió a tocar Biolay volvió a mi papá que hacía al tocino mientras yo cocinaban un hornillo estaba prohibido claro lo hago cogíamos vasco años a intentábamos que el humo salía por las ventanas y los dos descubrieron juntos el tinto

Voz 13 15:12 ya te lo he dicho ha llegado un telegrama para esto te encantará si eso supieran actuar estarían el uno externa un tipo me ofrece un empleo en California en las películas eso los teatro teatro ciento cincuenta Gemma cinco harta la semana Chaplín

Voz 7 15:29 fue a Hollywood y en poco tiempo estaba en la cima entre las que están Lin le costaría más de diez años dar el salto a la fama su aspecto era demasiado triste me decían siempre aun así llegó a participar en más de ciento cincuenta películas cómicas antes de encontrar a su media naranja cinematográfica

Voz 17 15:45 cómo te llamas

Voz 7 15:50 Cano y dos años más joven que están era un chico de clase alta que había iniciado la carrera de Derecho cuando el cine se cruzó en su vida con dieciocho años se convirtió en el veinte de cine se sintió fascinado por el mundo de las películas

Voz 9 16:04 bueno pues tengo que decir una cosa importante

Voz 17 16:10 qué bueno está vamos a ser el hazmerreír sobre todo en esto

Voz 7 16:15 hayamos Bart Williams historiador de cine

Voz 0544 16:18 cuando Oli empezó en el cine no hacía papeles cómicos le daban papeles de malo solía llevar bigote y perseguía a la chica

Voz 8 16:34 en mil novecientos diecinueve

Voz 7 16:35 ambos coincidieron casualmente en una película

Voz 30 16:38 poco de por favor vamos a empezar yo voy a tu gordo inconveniente si Olivé Olivé es bueno está perdidas en esta escena tu llenas pujas al policía este que venir ahora entonces hacía se cae pues mira a la cámara entonces en policía tener una patada en el trasero y luego va alterar Stan Laurel y Oliver Hardy hacía de atracador Stan Laurel era atracado

Voz 7 17:00 en los años siguientes volverían a coincidir algunas veces más hasta aquel día de mil novecientos veintiséis en el que Hal Roach decidió unirlos y firmó con ellos un nuevo contrato ya como pares

Voz 9 17:10 Tir madre aquí

Voz 7 17:15 desde sus primeras películas fueron definiendo las características del dúo

Voz 24 17:19 qué quieres

Voz 7 17:25 los dos vestían habitualmente con sombrero hongo chaqueta y chaleco traje del Gordo le venía ostensiblemente estrecho el del Flaco muy ancha su personalidad también se fue perfilando Richard van experto en el gordo y el flaco fuerza

Voz 24 17:39 en primer lugar son buenas personas son hombres agradable que se ayudan mutuamente son un equipo tienen el atractivo de los niños en la medida en que son inocentes resulta difícil encontrar inocencia otras parejas cómicas entonces o ahora el esquema de sus películas se repetía una y otra vez sí

Voz 9 18:06 se trata de una pareja que tiene poco éxito en todo lo que se propone puede ser cargaron

Voz 7 18:11 Llano ir al hospital salir a cenar con una chicas todo les va a salir rematadamente mal

Voz 24 18:16 así están sus gestos típicos oiga si está pasando usted qué es eso de que me estoy pasando de la raya

Voz 7 18:28 Oliver Hardy siempre juguetea con su corbata

Voz 24 18:32 una vez Hardy tenía que rodar una escena no sabía dónde meter las manos de repente se le ocurrió ponerse a juguetear con la corbata todo el mundo se echó a reír inmediatamente sí que lo incorporó a su repertorio

Voz 7 18:46 Stan Laurel en cambio siempre mira dos veces a una persona o una cosa o para comprender lo que pasa se rasca de una manera muy peculiar la cabeza mantiene la lágrima fácil

Voz 9 18:56 pero esto es así

Voz 24 18:58 tanto como dijiste que eras tú

Voz 7 19:10 las películas Hardy es siempre listo él que sabe lo que tiene

Voz 9 19:13 ayer laurel obedece

Voz 6 19:15 pues el en contra el seguir esquí de vive eso del mundo

Voz 7 19:24 sin embargo en la vida real el Flaco era mucho más listo al que inventaba la mayoría de los gags y colaboraba en los guiones mientras que Oli se limitaba a hacer su papel los dos protagonizaron veintitrés películas además de setenta y dos cortos y medio Metrópolis dieron sin problema al Salto del cine mudo al sonoro y en los primeros años antes de que el Lage los subtítulos implantarán ellos mismos hacían dobles versiones de sus películas en otros idiomas incluido el español

Voz 32 19:51 estás seguro que tú mamá a sellar Mapfre en un sector que se no asiste no sé no me acuerdo checo no una inmovilista y que Kanye es un tío ahí es nada un embalse TAD sepa sólo profesor no

Voz 7 20:13 aunque en las películas se pasaban el día discutiendo en la vida real eran una pareja muy bien avenida

Voz 9 20:18 con la estuviste anoche están a ver una función de marionetas

Voz 33 20:22 no estoy tan de todo esto prestan por aquí por allá quiere llamarme yo están tiene llevan y allí estás acabando con impaciencia paciencia debería darte cuenta que tenían con él por la calle

Voz 27 20:32 hecho durante algún tiempo hubo rumores de una supuesta relación homosexual entre ellos algo que los dos tiraron por tierra con su persistente afición al matrimonio buena está se casó cinco veces dos de ellas con la misma mujer y Oliver pasó tres veces por la vicaría

Voz 34 20:52 oye cuando me llamó mi tira celebrando me parece una magnífica idea muy pues los regalos hechos haré aunque ya vaticinó en el BOP pegó Nsue

Voz 7 21:10 tras la Segunda Guerra Mundial comenzó su decadencia largometraje se habían impuesto More de pocas palabras y muchos gestos funcionaba mejor en los cortos en mil novecientos cincuenta y uno rodaron su última película ninguno de los dos había invertido bien en los años de bonanza

Voz 9 21:26 pronto ambos se dieron en las muy bien caballeros qué puedo hacer por ustedes pues queremos hablar de préstamo

Voz 17 21:34 me es el nombre de su compañía partí del Stade

Voz 9 21:39 además Hardy enfermo pronto visitar Ustea alguien habitación Qatar sufría cáncer

Voz 7 21:49 murió en mil novecientos cincuenta y siete con sesenta y cinco años y para entonces ya no estaba gordo apenas pesaba cincuenta kilos está no pudo acudir al funeral al parecer por prescripción médica ya que la pérdida de su compañero fue un mazazo terrible para él

Voz 35 22:04 me cuentan que cuando yo me haya ido te encontrarás completamente sólo hay que preguntar a quién vuelta de allí para explica

Voz 19 22:15 yo no busco está le

Voz 7 22:17 continuó trabajando un tiempo escribiendo guiones y chistes para otros su amigo Dick Van Dyke mil novecientos sesenta recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine pero tristemente la enfermedad también se cebó con una hemorragia ocular le dejó tuerto enfermo de diabetes y acabó postrado en una silla de ruedas murió el veintitrés de febrero de mil novecientos sesenta y cinco tras sufrir un ataque al corazón

Voz 6 23:02 sí ese avión despega y tú lo estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida desde Casablanca toda vivida estado esperando decir

Voz 0544 23:15 charlamos con Salvador Navarro este escritor sevillano ha publicado ya seis novelas títulos como el hombre que ya no soy o huyendo de mi hace unas semanas llegó a los cines la primera película basada en una de sus historias no te supe perder de subida de su literatura y de su afición al cine hemos charlado con él

Voz 12 23:40 yo siempre he sido muy cinéfilo reconozco que mi época adolescente ya en la época universitaria era muy crítico con el cine americano por facilón se sevillano estaban todos los cine clubs de cine francés húngaro oí tailandés

Voz 37 23:54 dice cita un salto de campo sin inserto explica pero la primera un plano secuencia sin récord situación Only contenidos signo aparente pues ya difícil eso

Voz 0544 24:26 y luego al cine latinoamericano que también

Voz 12 24:28 mi película favorita de todos los tiempos es Estación Central de Brasil pero también un lugar en el mundo me me encantó al final estamos todos en el mismo bando con lo que perdieron yo no digo se parece una batalla pero no la guerra yo digo sí ha perdido por lo menos me creo del lucro ganar una batalla con los gustos cinéfilos muy similares a los literario no me gusta mucho Paul Auster John Irving y a partir de ello de Patricia Highsmith han hecho muchas películas no

Voz 38 24:53 ah sí

Voz 12 25:03 yo soy ingeniero industrial de profesión y he hecho muchos cursos quizás por mi mis inseguridades que he podido tener en un determinado momento respetado la literatura ha hecho mucho curso de de escritura cuando usted en el taller años y me lo salto todos a la Tauler a todas las reglas que me dice no siempre se habla de de que tiene que haber un héroe con el que empatía del lector y a partir de ahí pues el tiene que ser el núcleo de la otra

Voz 0544 25:24 más de estamos

Voz 39 25:26 escribiendo IT quiere protagonista viera yo le pregunto delante de su compañero usted qué quiere contarlo de qué va eso que acaba de hoy

Voz 12 25:34 sí en mis novelas es difícil identificar un protagonista siempre mezclo me en paralelo hoy en perpendicular cuatro-cinco tramas que no tienen porque ser una principal

Voz 13 25:45 yo no me bloqueo mucho pues mil pinos libros que lo libro Natan para que te impide lo libros escriben para ser leídos expiración hasta la vida entonces Vila coño Vila sienta escuche

Voz 12 26:00 son muy corales y la verdad es que me da mucho juego reconoce en ese estilo propio y eso me da me va haciendo va haciendo que seguridad como a partir de esta novela que se llevó al cine en otro supone perder el editor insistía mucho en los derechos de imagen porque él veía una película detrás de la novela El chico y que con el que estaba el otro día en el parche no

Voz 8 26:28 se trata de un catalán muy mal está montando una obra de teatro

Voz 12 26:32 por ello pues le estoy echando una mano es cierto que mi novela sí que lo son además podemos decir entre comillas fácilmente llevarles al cine porque transcurren del tiempo actual hizo muy actoral es con lo cual no hay necesidad de invertir en efectos especiales mientras el época sino en grandes actores con buenos actores mil novelas

Voz 6 26:53 pueden llevar fácilmente al tengo presenta el típico fin de semana sin noticias rumores y más rumores que vamos soltando para que finalmente no se nos adelante las televisiones Rey lo que sí parece confirmarse es que Andalucía va a estar de nuevo en todos los diarios mañana víctima cincuentena que sesenta de violencia de género

Voz 12 27:10 pensando en la violencia machista me quise meter en la mente de la mujer maltratada del maltratador pero también de todos los que les rodean también me metí en el pasado y en las circunstancias que llevan al maltratador hacerlo

Voz 6 27:24 el cabrón del marido ha matado a su mujer y a su niña de tan solo catorce años justo cuando los dos salía compensaría sino de la la primera cabrón asesino un fontanero de San Fernando las mató

Voz 12 27:39 amarillas pero sin justificaran nadie evidentemente el maltratador mal no no intento establecer dudas con respecto a eso simplemente creo un paisaje un escenario unos personajes ido y la importancia al lector en este caso al espectador para que el interpreta

Voz 41 28:02 tú

Voz 12 28:05 yo siempre quiero crecer como creador de hecho ya esté pensando en alguna obra de teatro

Voz 6 28:09 este secretario Bustelo

Voz 12 28:20 es una mucho más de lo que te el hecho de que en cerráramos durante varios meses el director vi yo en mi casa con gran corcho eh montón de etiquetas de colores para definir toda la secuencia del metraje de la película para mí fue divertidísimo disfruté como un enano y el guión que te parece lo primero que hay que hacer es cambiarle el título estoy pensando porque no lo construyó hoy les vamos todos los retoques que necesita porque aprendí mucho de cine un escritor piensan lineal pero un director piensa de una manera muy compartí mentada a mí me resultaba difícil cuatro escenas a lo mejor mezcla las en el mismo tiempo con cambios de cámara entonces me mandaba deberes me decía que la película Magnolia yo soy muy obediente muy trabajadores y veía lo enfocaba luego lo veía hay empezaba entender está muy bien la trama esa se avecinan casta el viejo convencerlo para que le roben

Voz 13 29:12 pero tenemos que ser de unos fondos una trama menor degeneró yo tiraría perdonar por otro lado

Voz 12 29:18 con la tensión sexual de la misma forma el les facilitaba el que yo supiera darle el tono a lo que era el guión a la historia los diálogos porque había que reducir y entonces prefería reducir yo los diálogos a que no otra persona los le cara incluso participé en el cásting eligiendo los actores eso es fundamental después decidiré sobre los hombres pero ahora tengo claro las chicas que quiero quién dijo que hay sí Inma Jennifer Victoria porte la del maillot con los rosa si a ver si alguna de esas está dispuesta a sustituir la gente que me siguen redes sociales se divierte mucho conmigo porque yo soy muy e interactivo con mis lectores entonces incluso yo mejor se etiquetas de colores mis la la música que yo pienso que va sonar durante una determinada Cena los sitios la localización incluso pongo a votación el título de una novela cinco plazas para mi libro que está ya te digo estoy incluso pensando una obra de teatro porque tengo hecho muchos amigos actores aparte de la película pienso en ello y me gustaría regalarles una obra de teatro con lo cual yo estoy yo me apunto a un bombardeo vamos

Voz 43 30:53 Rui sendos fallos de Xbox sí que Apple con su hijo todo pues no voy a ir a los Juegos yo no sé si son o no

Voz 7 31:53 las voces inconfundible el señor Frank Sinatra interpreta este tema que ganó el Oscar a la mejor canción en mil novecientos cincuenta y sin de país tres monedas en la fuente se titula que era también el título original de una película romántica dirigida por Jean fresco que en España se tituló Creemos en el amor y que estaba protagonizada por todo cimas Wire Louis Jordan Jean Peters entre otros y ahora otro poco de cine español

Voz 13 32:25 es que con tanta española ahí con tanto Trabuco sombrero caquita

Voz 9 32:32 sucedió en el cine español Perona española hoy y que se supone que debemos hacer en acciones armadas si un gradas americano entienda la historia de la semana que viene se estrena dolor y pasión

Voz 7 32:47 con la nueva película de Pedro Almodóvar con un reparto encabezado por Antonio Banderas Asier Etxeandia hay Penélope Cruz es la historia de un director de cine que recuerda su infancia y su juventud y que según el propio Almodóvar tiene mucho de autobiográfico no es la primera vez que el director recurre a sus recuerdos personales para su cine de La mala educación o envolver por eso para irnos preparando para el estreno de dolor y pasión vamos a recordar cómo fueron los comienzos de Pedro Almodóvar

Voz 44 33:18 ocho y cuarto de la tarde ya que esa esa maravillosa mujeres lindan astro con otro río cantando una canción impresionante

Voz 0544 33:26 esta es la España rural de los cincuenta las mujeres visten de negro los seiscientos son las máquinas más sofisticadas de las carreteras y la radio vomita seriales boleros y coplas en un pueblo de La Mancha Calzada de Calatrava vive Pedro Almodóvar un chaval regordete espabilado y fantasioso que ya desde pequeño lo tenía muy claro su madre recordaba aquella obsesión infantil el crío quería ser director de cine

Voz 45 33:51 debe contenía diez años decía yo tengo que ser director de cine porque es quien les gustaba muchísimo la vida de Ava Gardner cuando empezó también Sara Montiel guarda

Voz 13 34:04 balazos Jan pinta que venían Colate

Voz 0544 34:13 en mil novecientos sesenta y siete con diecisiete años Pedro llega a Madrid el éxito de taquilla ese año es la película Los chicos con las chicas que protagonizaban los bravos y el look de moda entre los jóvenes es bastante gracioso en un par de meses Pedro ya es un hippie con melena por los hombros y pantalones de campana pero mientras tanto del pueblo le llegan cartas y más cartas

Voz 6 34:34 este es nosotros aquí bien gracias adiós

Voz 0544 34:37 con cartas de la familia que le quiere meter en cintura menos ciclismo menos sueños de cine más seriedad Pedro necesita un trabajo como es físico listos se presenta a las oposiciones de administrativo en la telefónica ya pruebas

Voz 46 34:50 el usted señor Gutiérrez el chico este cante lo nuevo

Voz 12 34:53 no me dijo un lenguaje tiene

Voz 9 34:55 quiero mirar al jefe del departamento no le gusta

Voz 0544 34:58 a su aspecto pero Pedro es cumplidor trabaja bien

Voz 47 35:03 a mí

Voz 44 35:10 siete treinta de la mañana y empezar

Voz 49 35:13 vamos con el ritmo frenético de Deep Purple Smoke on the water

Voz 0544 35:17 durante la década de los setenta Almodóvar echa las mañanas en la Telefónica y por la tarde se dedica a rodar cortos en Super ocho la Cámara es de un amigo pero los guiones son suyos de esta época ahí ya títulos que delatan contenido atrevidos como dos putas o una historia de amor que termina en boda sexo va sexo viene en mil novecientos setenta y ocho con poco más de película virgen consigue incluso rodar un largometraje que eso sí totalmente amateur se titula oye fuelle folletín

Voz 0066 35:48 ya que a la pareja desabrida historia encima haciendo el amor en vano su pareja desde hace aquí Eugenia temería siento tanto verte pero a mí no me puedo quejar de tengo aquí tengo la guitarra

Voz 0544 36:02 como no tenía presupuesto para sonoro Izar lo Él mismo explica lo que ocurre en pantalla ir reproduce los diálogos de todos los personajes en las proyecciones que organiza en casa de sus amigos a estas alturas Pedro Almodóvar es ya un personaje difícil de ignorar además hace de extra en algunas películas como qué hace una chica como tú en su sitio como este un hombre llamado Flor de otoño e incluso pone la voz al personaje que interpreta Helena Fernán Gómez en arrebato la película de Iván Zulueta

Voz 17 36:34 te juegas el teléfono que siempre ha ido de donde venga eh no quieren aquí

Voz 0544 36:45 también consigue un papelito en una obra teatral donde conoce a Carmen Maura Pedro le cuenta sus historias en los guiones de sus cortometrajes Llesta le anima para que dirija un largo

Voz 50 36:55 yo no leo y me pareció un poco ordinario pero también Pedro siempre me parece un poco sin la licencia opinó y no podíamos quizás no no te crías nuestra una tabaco creciendo pero yo al principio sirve gustaba tanto la historia gracioso

Voz 51 37:11 la obra nuestro concurso elecciones Jerez

Voz 51 37:18 es aquí el que el que tenga más grande más esbelta hay más descomunal más perfecta será nombrado rey del resto de la noche

Voz 0544 37:27 Pedro había escrito un guión para un corto titulado elecciones generales que se convertiría en el germen de su primera película Petit Luci Bom y otras chicas del montón Carmen Maura y Félix rota ETA otro actor amigo reunieron entre sus conocidos un presupuesto de quinientas mil pesetas el rodaje se prolongó más de un año rodando los fines de semana o cuando buenamente podían los actores no cobraban se maquillaba en ellos mismos y usaban sus propias ropas y muchos de ellos no eran profesionales sino amigos del director entre ellos la cantante Alaska que por entonces tenía quince años se ponía por primera vez delante de las cámaras

Voz 8 38:10 tras

Voz 53 38:13 porque aunque las así Palmada de la cámara no sólo gusto vosotros

Voz 9 38:18 más sobre busca

Voz 17 38:21 la escena más impactante de la película era esta espera

Voz 30 38:26 aprovecho y Estrecho y Melilla espera

Voz 9 38:28 alguien Pilar S

Voz 30 38:30 un poco difícil sí que pasé

Voz 9 38:39 a Depp ver unos años después yo Nico setenta ochenta admiré muchas veces atrevimiento porque justamente Pepi es que es una película que ahora mismo no haríamos nosotros deberíamos hacer

Voz 0544 38:56 por cierto que Alaska era la guitarrista del grupo que aparecía en la película con miembros de Kaka Deluxe todavía no cantaba empezó a cantar porque Pedro se lo pidió en esta escena

Voz 55 39:23 la película se proyecta en el festival de San Sebastián en una sección fuera de concurso repleta de fallos cutre y ordinaria algunos críticos como Diego Galán sin embargo supieron ver la frescura Llull More que atesoraba muro

Voz 9 39:37 que atacan porque estar viendo aquella primera nada desvergonzada tan corrosivo tan divertida

Voz 0544 39:47 Pepi Luci Bom se convirtió en un fenómeno de culto llenando durante tres años las sesiones de madrugada de los cines al fabril de Madrid

Voz 9 39:54 y en mil novecientos ochenta y dos Almodóvar rueda su segundo largometraje Laberinto de

Voz 0544 39:59 pasiones mal

Voz 8 40:03 el que

Voz 0544 40:10 en contra pero Pedro no sólo hace películas también se puede ver en picardías o con bata de cola cantando a dúo con su compañero Fanny Mc Namara en los locales de la noche madrileña yo por ejemplo con respecto al período anterior es decir el franquismo venganza personal ha sido hacer cine comportarme hablar vivir dos si realmente no hubiera existido también escribe relatos para revistas y periódicos creía foto novelas esforzaba escribiendo las memorias falsas de un personaje con el que se identifica cien por cien

Voz 56 40:44 me llamo papi difusa y pertenezco a ese tipo de mujeres que protagonizan la época en la que vive mi profesión soy ZEC timba el internacional o estrella internacional del porno

Voz 0544 40:56 Almodóvar va entrando poco a poco en el star system español rueda Entre tinieblas en mil novecientos ochenta y cuatro la película que le consagra como cineasta que he hecho yo para merecer esto

Voz 9 41:06 cómo surge en un al menos tendría el síndrome

Voz 30 41:15 voy al médico dígale que es adicta y que descienda una chica debe aparte

Voz 0544 41:21 desde entonces cada nuevo estreno de Almodóvar se convertirá en un acontecimiento

Voz 57 41:25 ahora es yo creo que es una cosa como ansiedad de verdad que que a mí no me halaga mucho está lo que como te he dicho están ansiedad que hay como a ver qué película hago porque provoca una tensión en el espectador que no creo que sea el estado de ánimo ideal para ver una película El

Voz 0544 41:39 el resto de la historia ya la conocéis el éxito nacional e internacional los Oscar los Goya los festivales el Premio Príncipe de Asturias y un puñado de películas que forman parte ya de la historia de nuestro cine viniendo de la Underground Pedro Almodóvar se ha convertido en un personaje imprescindible del cine español y ahí sigue amado y elogiado por muchos pero también odiado y criticado por otros ahora ya no escandaliza tanto está más reposado pero no por ello menos entregado a la par

Voz 58 42:07 son de su vida el cine veces soy muy consciente del paso del tiempo se me ha pasado demasiado rápido desde que

Voz 0544 42:15 cantaba con Fabio Mc Namara el rocola hasta

Voz 7 43:37 esta melodía de Beni Tritón quién pertenece a un western dirigido por John Huston Mi protagonizado por Burt Lancaster los que no perdonan estrenado en mil novecientos sesenta del viejo este viajamos a Inglaterra Edward Diana

Voz 58 43:52 la media que nos trae hoy Bourbon Jack Bourbon presenta quiero hacer una comedia Ruiz risas desfile

Voz 59 44:00 a esto

Voz 9 44:15 hola qué tal amigos

Voz 0544 44:17 estudios y Lin situados en el oeste de Londres presumen de ser los estudios cinematográficos más antiguos del mundo llevan desde mil ochocientos noventa y seis produciendo películas en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX dieron pie a todo un subgénero dentro del humor en zona lo que se conoce con el nombre de la comedia ahí eran películas satíricas que retrataban la identidad nacional inglesa con muchísima ironía hay muchísimo humor negro dieron al género auténticas obras maestras como oro en barras El quinteto de la muerte o El hombre del traje blanco todas ellas protagonizadas por Alec Guinness y es que las comedias y Lin se basaban casi siempre en un equipo de profesionales fijos de todas ellas mi favorita es ocho sentencias de muerte dirigida en mil novecientos cuarenta y nueve por Robert Hamer Icon Alec Guinness tan bien como estrella del reparto

Voz 7 45:18 ocho sentencias de muerte está basada en la novela a Israel Ram Memorias de un asesino escrita en mil novecientos siete porro y Horner Man un autor que se consideraba discípulo del estilo y la ironía de dos Blanco el protagonista en la novela era un joven judío pero ese detalle ese cambió la película ya que acababa de terminar la segunda guerra mundial y las bromas con los judíos no estaba muy bien vistas gestorías ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XX comenzaba con el protagonista escribiendo sus memorias pocas horas antes de ser ejecutado en la horca

Voz 9 45:50 dispongo de poco tiempo para completar mi historia es coger comenzarla quizás debería empezar por el principio fui un niño muy sano nacidos de madre inglesa de padre italiano el cual sucumbió de un ataque al corazón en cuanto puso sus ojos en él

Voz 7 46:07 su madre pertenecía a una familia aristocrática pero el casarse con el tenor italiano de clase baja fue de ese de daba y expulsada de la fama de esta forma el protagonista creció pobre y despreciado por su propio linaje cuando negaron a su madre su último deseo de ser enterrada en el mausoleo familiar el hombre jugó tomar venganza

Voz 9 46:26 de pie junto a la pequeña tumba en aquel Mujica cementerio suburbano juré que haría todo el mal que su familia le había causado creo que podía hacer para pedirles que les podía quitar excepto quizás sus vidas

Voz 7 46:41 lista decide acabar con todos los parientes que según el árbol genealógico le preceden en el título de duque

Voz 9 46:47 en aquel entonces se interponen en ocho personas entre el ducado yo todas ellas igualmente fuera de mi alcance sin difícil matar limpiamente a alguien que no se conoce

Voz 7 46:57 así poco a poco consigue acercarse a ellos para ir luego matando los uno aún los asesinatos lejos del morbo y la crueldad resultan de lo más imaginativo

Voz 9 47:08 me pareció apropiado que el que había vivido entre el grito de los cañones de morir explosiva mente

Voz 17 47:14 por lo tanto metido dentro de un bote de caviar una simple pero poderosa bomba casera por correo envié el caviar al general solía comer muchos cabía ahora

Voz 9 47:25 es al coge los rusos hacen

Voz 7 47:33 ocho sentencias de muerte es una comedia pero hay en ella también elementos del género de suspense drama judicial o incluso de la tragedia

Voz 9 47:42 con la tragedia ya se sabe las tragedias sirven para situar los asuntos menores en su justo

Voz 7 47:48 la película es un ejemplo perfecto del tantas veces mencionado humor inglés con su tono elegante y contenido pero a la vez lleno de cinismo su ante el diálogos están llenos de juegos verbales y sutiles ironías

Voz 9 48:00 al día siguiente recibir una carta de la yo quería entrevistarse conmigo en su casa para tratar un asunto delicado eso me perturbó un tanto porque el nueve veces de cada diez cuando se refieren a un asunto delicado es en realidad un asunto extremadamente delicado

Voz 7 48:15 pero ocho sentencias de muertes también una corrosiva sátira social que no deja títere con cabeza Se critica el abismo la importancia que los británicos dan a las apariencias o los rígidos estamentos sociales su jerarquía

Voz 9 48:28 permíteme que te recuerde una pequeña pero estable cuando dependiente dijo el Papa rico fuiste cruel conmigo ahora nuestras posiciones han cambiado y tienes que motivando a pedirle en favor

Voz 60 48:38 un dependiente es un insignificante dependiente y nada ahora muy poderoso pero tu madre se casó con un organista

Voz 7 48:49 casi todos los personajes actúan de forma vil e hipócrita con tal de salirse con la suya incluidos el protagonista y su amante

Voz 9 48:57 puedo decir que transportaba despectivamente se te ocurriría pensar sobre la que cristianos parecemos uno al otro

Voz 7 49:04 la lista es vanidoso despiadado siempre está fingiendo pero aún así el director consigue hacerle simpático para el espectador y les convierte en cómplices de su plan que deseamos tenga éxito

Voz 9 49:15 el tiempo a vengarse de la Jolie como dice el refrán italiano la venganza es un plato que los gourmets prefieren tomar frío

Voz 7 49:22 gran parte del encanto que desprende la película se debe al buen hacer de Dennis Price en uno de los escasos papeles protagonistas de este actor que tuvo una larga carrera como secundario a su lado en el papel de su amante una bellísima Joan Greenwood

Voz 9 49:36 da vida a una auténtica vampiresa que iría si ella preguntó

Voz 61 49:41 por qué es una combinación perfecta que imperfecciones también diría que tu nariz es demasiado corta tuvo un poco grande pero que sin rostro así es el que las hombre sueñan durante toda su vida diría que hispanizado esa periodista clubes mentirosa diría quieres adorable diría que es si Vela que discutirse tan bonita

Voz 62 50:06 dice Piqué Messi

Voz 7 50:19 pero si por algo se recuerda la película es sobretodo por el impresionante so interpretativo de Alec Guinness

Voz 9 50:25 Nos hemos visto antes creo es extraño juraría que conozco su cara

Voz 7 50:31 por interpreta a todos y cada uno de los miembros de la familia aristocrática que van siendo asesinados en principio sólo iba a dar vida a cuatro de ellos pero él mismo se impuso el reto de interpretar a los ocho personajes

Voz 63 50:42 no permitan que me presente Henry da Sky rector de esta parroquia usado

Voz 27 50:49 anote un play boy un almirante un banquero hasta una mujer Lady Gaga Gascón

Voz 9 50:55 era una pionera de la campaña por el sufragio femenino con la inconveniente consecuencia de que sus heridos públicas efectuaban bajo la mirada insistente de la Policía Metropolitana

Voz 7 51:06 la escena más complicada de la película fue de hecho una en la que aparecían a la vez seis de sus personajes las técnicas digitales de hoy en día todo se resolvía con trucos fotográficos rodar ese breve plano le llevó dos días enteros tiempo que pasaron en su mayor parte esperando a que Guinness Se maquilladora is emitiera como cada uno de los personajes

Voz 9 51:26 la ocasión fue interesante puesto que me proporcionó Mi primera mirada los Rascón esta duque mi jefe lord Scott Gascón el almirante Horacio Gascón el general lo Rufus Tascón in Lady acatarlas Coín y en el púlpito diciendo unas tonterías interminables el reverendo Henry de Ascó por contaba cómo era

Voz 7 51:50 dota que hubo una escena en la que casi muere de verdad es la escena de la muerte del almirante tras el choque de dos Marcos

Voz 9 51:56 ambos barcos sin dieron casi inmediatamente aunque afortunadamente todo se salvar excepto el almirante Lord Horacio obstinado esté final insistió en hundirse con su

Voz 7 52:09 Guiness debía ir hundiéndose lentamente sin inmutarse para ello llevaba un arnés con unos cables que les sujetaba mientras el conjunto se llenara de hablo malo es que una vez bajo el agua los cables no se soltaban pasó un largo rato con tensión a los judíos ni hasta que unos operarios pudieron cortar los cables con unas tenazas

Voz 9 52:28 afortunadamente había aprendido a nadar Rinus baños municipales de con aunque no había tenido la ocasión de intentarlo debajo del agua

Voz 7 52:35 Hinault nos resistimos a destacar también el final de la película Un final verdaderamente genial no lo vamos a destripar por si hay alguien que no lo ha visto y quién hacerlo pero los que la conocen seguro que lo recuerda

Voz 9 52:47 Su Alteza se representa a la revista menudencias y me han comentado que ostenta los derechos de publicación de vuestras memorias misma emoción no

Voz 7 53:05 no explicamos nada sólo que la película terminaba con un final abierto a distintas interpretaciones sobre el futuro del protagonista pero a los americanos esa sutileza no les gustaba impusieron paran estreno en su país el añadido de una escena de diez segundos en la que quedaba claro que el crimen siempre se paga

Voz 0544 53:26 estaba pensando en el Guinness y en los ocho papeles que interpreta en la película es algo que hemos visto otras veces en el cine en esta misma sección hablamos hace unos meses de los tres personajes que interpretaba Peter Sellers en Teléfono rojo volamos hacia Moscú Frank Morgan en el Mago de Oz se encargaba de cuatro Tom Hanks y Hugo Giving interpretaban también cuatro cada uno en el atlas de las nubes Jerry Lewis daba vida a siete personajes en las joyas de la familia el propio Eddie Murphy en el remedio que hizo en los noventa de El profesor chiflado de Jerry Lewis se metía también en la piel de siete miembros de una misma familia estoy intentando comer tapa que les tocaba

Voz 64 54:06 sí fíjate en tu abuelo se ha comido un plato de judías antes de venir aquí no me he puesto a tocar la trompeta que llevo en el culo echaría

Voz 24 54:11 delitos no pongas ejemplo están gráficos no me gusta que a de cursi trompetas a nadie

Voz 64 54:15 a o se lo digo cuando me da la gana y ha dicho

Voz 0544 54:19 hay más casos pero al parecer el récord lo tiene Kate Blanchet que interpretaba trece personajes distintos en la película manifiesto aunque todo hay que decirlo no es una película comercial sino un filme hecho para una instalación artística en fin Amigos hasta la semana que viene com

Voz 7 54:45 cuando Bourbon se despide es que es hora de marcharnos y nosotros también los vamos a despedir pero con otro poco de musica esta semana vamos a cerrar el programa con Mike Oldfield y este tema que compuso para la película Los gritos del silencio feliz domingo a todos y hasta la próxima

