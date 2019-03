A vivir Madrid | Bobsultorio literario (17/03/2019)

Voz 1 00:00 bueno blanquilla que estabas le has buscado a un nuevo caso no

Voz 2 00:04 no yendo de este Consultorio Jaime de los Santos que le ha dejado un mensaje por cierto que Bob está esta mañana en Radio Barcelona Bob qué tal muy buenos días muy buenos

Voz 3 00:11 sí es cómo estáis muy bien blanquilla tiene un caso

Voz 2 00:13 la tristeza porque he dicho voy a darle más

Voz 4 00:16 trabajo a porque como no tiene casi incluyó le buscaba otro más pero ya que estaba digo el consejero es oyente del Consultorio estamos en tiempo de elecciones hiel lo que quiere pasar es de lo clásico a lo contemporáneo escuchado con a lo mejor se acercan las selecciones

Voz 5 00:31 podrías pedirle que te recomiendo sí claro más se me gusta mucho leer reconozco que soy lector de novela

Voz 6 00:40 la de novela Historia

Voz 5 00:43 cada contundente pues eso ahora estoy con Dumas pero me acabo de releer Nada de Carmen Laforet porque me apetecía volver quiere clásicos así que estaría encanto que dará incluso alguna cosa como mucho más contemporánea para dar un salto al siglo XXI

Voz 7 00:59 todo tuyo pues mira yo creo que debía recomendar un ensayo una sea magnífico de Jordi Costa que sí

Voz 4 01:08 llama cómo acabar con la contracultura que publicado Taurus a ver yo creo que como consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid lo sabe todo sobre cómo acabar con la contracultura pero por si acaso Le falla algo pues le recomiendo que lea este magnífico ensayo Jordi Costa donde repasa todo al trabajo contracultural que se hizo en España de los años previos a la Transición durante la transición como la cultura oficial se lo comió con patatas qué mejor que un libro así para un consejero de Cultura

Voz 2 01:41 pop antes decía blanquiño bueno como no tiene cosas que hacer Popov del uno al diez el nivel de intensidad de tus semana donde un diez esta semana ha sido trepidante y además así que te voy a contar ha sido premiado no Premio Blasillo en el en el Congreso de de Huesca señora de Periodismo Digital de Huesca y que tal como no sí que la felicidad es que nunca me habían dado un premio Puri no me lo creo de verdad es el primer premio que recibe

Voz 4 02:10 el primer premio que recibo yo como persona física

Voz 2 02:13 es la primera vez que un premio incluye el discurso porque estas cosas si importante no uno cuando pues mira el discurso que dijiste que pues

Voz 3 02:20 me limité a agradecer a las personas un que siento que han contribuido a que me dieron

Voz 3 02:29 es pues sabe decía cuatro personas especialmente que son Nacho Escolar Jesús Maraña Magda Bandera y Andreu Buenafuente lo podía haber aparecido aquí también

Voz 4 02:40 sí pero es que tú ya me coge este muy mayor Purito

Voz 2 02:45 bueno ha sido semana intensa decimos

Voz 4 02:54 estuvimos tuyo Money simas en el Estrecho dolor y Gloria de Almodóvar

Voz 2 02:58 sí arregladas en el cine Capitol

pasamos en lo que te gustó la peli me encanta me encanta es la segunda vez que la veía yo tenía muchas ganas de verle a contiguo al lado para que te quejarás Pi Cueta

Voz 2 03:08 a mí la verdad es que ha sido uno de los regalos más bonitos que me has hecho pero lo que decir en serio ya que aparte Vera Pedro Almodóvar en la Joy Eslava cantando Resistiré Antonio Banderas a Loles León a Leonor Watling Asier Etxeandía en una noche inolvidable de Madrid vivimos Madrid ese día el miércoles Rob no sé cómo resumirlo no tengo como ráfagas de de de esa de esa noche verdad es que fue increíble fue suele en Madrid

Voz 3 03:45 yo creo que es una fiesta que fue Historia de Madrid fue también un poco reconciliarse con una ciudad donde en donde además Almodóvar no había estrenado película hacía como ocho años la Gran Vía volvió a ser el escenario de un estreno de Almodóvar

Voz 7 04:02 y es que estaba todo el mundo y nosotras

Voz 2 04:31 no bueno los mensajes eh vamos al consultorio no abrimos el consultorio de Bob Pop por cierto un beso a Pilar Castro actriz que es oyente de este consultorio que tiene un día y que tiene que venir que Nos lo ha prometido no lo promete una noche loca que

Voz 8 04:45 dar no te hagas la la remolón doce trece

Voz 2 05:05 los vecinos mensajes que analizamos en este consultorios envían mediante una nota de voz al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y cada domingo en A Vivir Madrid con la ayuda de Bob Pop cambiamos vuestros problemas del día a día por lecturas lecturas que luego anotamos si subimos a nuestra cuenta de Twitter arroba A Vivir Madrid acompañadas porque nos lo preguntan mucho acompañadas también de el audio de la sección la primera consulta

Voz 10 05:33 a Honda profundiza

Voz 0545 05:36 en tu capacidad de estratega en la vida hola Bob pues mira te quería contar que eh yo comparto piso con una chica desde hace un año más o menos al principio nos llevábamos

Voz 1 05:47 súper bien pero ahora de repente se ha echado un novio y

Voz 0545 05:50 ya casi no habla conmigo no no me he vamos que se mete en su habitación se cierra no sé qué pasa conmigo y me gustaría que me recomendará su libro para para conseguir poder trazar un plan y echarla de casa que ya no aguanto más

Voz 3 06:05 bueno bueno bueno vamos yo novios llegar tan lejos Puri Beltrán porque me parece mal hecha al alguien de su casa esto no está bien a ver John no creo que logré ayudar a echar de casa esta compañera pero si puedo ayudar a que nuestra oyente y consultora no se sienta tan sola que al final para eso están los libros para sentirnos menos solos hay un libro que se llama atención al título que yo creo que le va muy bien a esta cliente que tenemos hoy el compañero de piso de mierda guía de supervivencia para compartir casa el autores Giuseppe Angelo Fiore y lo ha publicado de rata natural en realidad el libro es una recopilación de mensajes de compañeros y compañeras infecto de casa que se fueron publicando en una en un Facebook del como inquilino de Imelda originalmente italiano que fueron recopilando historias terribles de gente compartía piso con gente espantosa en la página hace EM Koikili primer da ánimos tiene como más de medio millón de fans hay cerca de cincuenta mil testimonios de gente que cuando sus desgracias todo eso lo que hicieron fue limpiar un poco elegir lo mejor de lo mejor y convertido en un libro con casos terroríficos hay me gusta mucho porque lo que tiene es un una introducción con las tres claves que explican sobre compañeros de mierda la uno es que siempre hay un compañero de mierda en cada casa compartida La2 que el compañero de mierda lleva a hacer cosas de compañero de mierda recibirte comete ahí también en compañero de mí

Voz 2 07:40 se te pega si es inevitable

Voz 3 07:42 te lleva al lado oscuro por eso está chica llamado fíjate que ella quería echarla de casa eso no es buena compañera de piso Puri bueno tres que esta clave esta clave me parece muy interesante si no tienes un compañero de mierda en casa

Voz 1 07:58 es que eres tú

Voz 0545 08:02 parece muy tras el libro es la oyente puede Sedella

Voz 1 08:05 la compañía de la que es la nuestra no la vamos a ahí no no no yo era la Real pero lo que tiene que hacer es refugiadas a la lectura del pase

Voz 3 08:14 Leo en su cuarto en crear un espacio bonito no querer echar de casa esa compañera que a lo mejor está pasando un mal momento porque ha vuelto una rancia y luego

Voz 2 08:22 existe la modalidad está que tú dices que es novio novia de mierda claro está que no pensión compañero así lo mismo la pareja que siempre está ahí metida en casa

Voz 3 08:32 y qué dice no pero va a pasar unos días Italia de repente ves que tu nevera mengua que esa todo el rato en el baño que se pasea en calzoncillos viejos por el salón en cosas que no queremos que pasen el libro tengo que decir que lo recomiendo con un poquito de reserva

Voz 1 08:49 porque para mí tiene un testimonio Pin machista va a ojo

Voz 3 08:56 a recomienda así como recomiendo yo al cien por cien pero es la primera vez que nos recomiendas al cien por cien en insulto pero es que me venía muy bien para este caso es un libro que haber no forma parte del estándar de lo que yo suelo trabajar pero es muy divertido ir chica ahora lo que necesita de verdad es un poquito de la pasión porque entiendo que lo está pasando mal yo también compartir piso durante una época de mi vida podría escribir varios libros ya te lo digo

Voz 2 09:22 pero por qué haber Damm ejemplo puedes porque pasaban cosas tipo que pues porque de repente es que no lo puedo contar en antena pero siempre hace meses pero es que es muy caro

Voz 1 09:32 es la piedra esconder la mano es que tú quieres que lo cuente pues igual ya con con esta pregunta igual no es que yo estoy igual ya digo rezamos el

Voz 3 09:43 hay que ver con encuentros sexuales muy raros o a horas de la mañana muy tempranas que yo abría la puerta decía pero que va no es que he quedado despertara tu compañero con una felación mí yo lo dije

Voz 1 09:54 normal que me lo dices que te beso antes de que entre sino cuando te vas

Voz 0545 09:59 en La Rioja como lo tendría que haberlo con todos si el compañero

Voz 2 10:03 eso de mierda haría de supervivencia para compartir casa de Giuseppe Angelo Fiore he publicado por errata natural correcto nos vamos a a ver te voy hacer una pregunta pero yo no sé si a ver sí es tuvieras que irte de España yo qué sé por cualquier historia o lo que fuera no especifique hemos emotivo mejor no supone que te marchas al extranjero que ciudad del mundo elegiría para vivir Lisboa siempre nos quedará Portugal no siempre nos quedaba Portugal Periodismo a la zona plana e estamentos

Voz 4 10:32 digo que está ahí mucho adoquín

Voz 1 10:35 pero a Lisboa claramente escucha

Voz 11 10:38 hola Bob pues yo eh voy a irme a vivir

Voz 12 10:42 a Tokio dentro de tres meses Íbamos estoy bastante cagado estoy bastante asustado porque allí la voy a ir sin nada voy a la locura y me gustaría si me voy a recomendar a un libro sobre alguna historia de alguien que ha hecho algo similar a una vivencia o algo de que haya sido un extranjero

Voz 2 10:59 sin sin ningún tipo de experiencia en ese país muchas gracias

Voz 10 11:05 lo la valentía de este oyente

Voz 2 11:08 pero yo tan bonito decir mira concreto

Voz 3 11:10 SER

Voz 2 11:11 era ese agua porque habían escrito de oro si la recomendación no que estamos hablando de este chico que se va a todo aquello tan valiente me dice sin nada

Voz 3 11:22 este fantástico pues yo cómo me gustó mucho su recomendación Meg con su pregunta me currado una recomendación un tripartito de recomendación Higgins que se lleva mucho pero Partito bueno el mio es bueno mira el primero es un libro un relato largo pueden bueno es un libro de relatos entre el cual incluye este que voy a mencionar que es Adiós a Berlín

Voz 2 11:45 sí

Voz 3 11:45 de Christopher Budd elegido al edición que más me gusta mi que es la de acantilado con traducción de María Belmonte Adiós a Berlín de Viso Bright Eyes Bud para que no lo sepa ya se lo cuento yo es un cuentos autobiográfico de piso era se cuando se fue a vivir a Berlín a ser profesor de inglés durante unos meses en plena República de Weimar es decir justo antes de que sea alzara el nazismo y todo se fuera a la mierda aquí es acto que origina la película Cabaret de Bob Fosse con Laiza Minnelli es un libro una historia maravillosa de alguien absolutamente descolocado y fuera de lugar qué va descubriendo la gente que tiene alrededor un espacio maravilloso y la forma de sobrevivir en un entorno que no sólo se le hace hostil porque llega a un sitio que no conoce y siempre nos pasa sino también en el descubrimiento de el lugar que se va convirtiendo en el nido de la serpiente en un espacio donde nada puede salir bien y a mí me parece uno de los relatos más interesantes y más bonitos de de Bud con por supuesto el personaje de Sally Bowles que es espectacular es el primer libro que les recomiendo nuestro oyentes

Voz 2 12:57 el avión no te para aviones

Voz 3 12:59 al avión que se hay los tres también te lo digo lo hacen viajar Madrid Tokio Puri dentro da para mucho bueno

Voz 2 13:05 después de segundo cual Live recomendar otro

Voz 3 13:08 en un ensayo que se va belleza neurótica que ya me encanta ese título un extranjero observa Japón que es de Morris Berman que son profesor de universidad norteamericano que ahora mismo vive en Méjico hace unos años está crudo y publicado por Sexto Piso introducido por Pablo Duarte te señores un historiador ensayista que analiza primero su fascinación por Japón porque estaba fascinado por Japón antes de ir va allí y empieza a entender por qué le fascina tanto y a conocer el país yo que es una buena guía para entender todos lo especial que tiene Japón para nuestro oyente

Voz 3 13:42 y en tercer lugar también para el avión un libro que a lo mejor no es la mejor lectura de cierta Japón porque bastante estremecedor que creo que recomendaba una vez y que es un libro muy recomendable y un poco obvio cuando alguien va Japón que se llama estupor temblores escrito por Hamelin Ozon publicado por Anagrama con una traducción

Voz 1 14:01 es prendida de Sergi Pàmies es leído Boris perdona que no te oigo tú has leído estupor y temblores no matar al padre de americanos son pero a veces no es una historia de ella con su jefa en Japón es todo muy tremendo la tiene es buenas mala es que es que no voy a hacer un spoiler pero la jefa es maligna ya es muy interesante porque tiene que ver con toda la sumisión todas estas

Voz 3 14:27 esas que no sabemos a veces de cómo en Japón y Avelino zombis mira de una manera muy cruda así es que para nuestro amigo seguro que leyendo es temblores y después viviendo en Tokio va a descubrir que su vida es mucho mejor de como parecía que iba a ser después de ir Gozón

Voz 2 14:50 de la banda sonora de la película Mapa de los sonidos de Tokio de Isabel Coixet

Voz 2 15:08 es decir que solamente piden lecturas pero detrás de la lectura hay un problema no sé cómo

Voz 3 15:13 es muy bonito Puri porque eso es como que tiene la sensación de que soy capaz de de muchas cosas yo me siento muy halagado hoy con lo que me pregunta menos

Voz 2 15:20 en la la cuestión que nos llega es tú fíjate tú qué vas a ver de estas de la vida de esta de esta mujer como se ha encontrado el amor de mi vida

Voz 1490 15:31 mira te voy a contar mi historia yo vivía en Toledo hay bueno yo tenía allí mi trabajo mi familia toda mi vida hay conocí a un chico por una aplicación de Internet allí a al meses estuvimos hablando todos los días porcentajes por teléfono y bueno al mes decidí venir a conocerle he dicho yo sí de Toledo vivió en la sierra y nada me vine en el tren un sábado a las seis de la de la tarde sin saber cómo iba a volver los trenes que había para volver la locura y nada pues a día de hoy creo que es el amor de mi vida que el libro me recomendarías o para saber si no me he equivocado

Voz 1 16:12 qué bonito hay ahí te lo dejo amigo pues mira voy a decir dos cosas antes de recomendar el libro voy a decir una cosa que a lo mejor te

Voz 3 16:18 veces cursi Puri y me regaña si te parece cursi dime lo que tú eres mi directora Miami luz

Voz 1 16:24 no

Voz 3 16:24 pero yo creo que el amor de su vida es ella cogiendo un tren sin saber cuándo va a volver empezando una vida nueva

Voz 1 16:32 no no se me me ha gustado eh no pero no sé que hoy tenías buen día fíjate pues ha claro como no me verlo claro esta misma consulta otro día bueno todo esto pero creo que el amor de su vida es su nueva vida a mí esto es buena semana eh claro es que eres muy buena influencia para mi Puri Beltrán esto es vez estupendo y luego le voy a dar un consejo que yo

Voz 3 16:55 hago mucho últimamente que es es poner a prueba usar un libro para poner a prueba le voy a pedir que se lea uno de mis libros favoritos de los últimos años que es deseo de ser punk de Belén Gopegui lo tiene que flipado sea sirena tanto como a mí el libro se dice pero vamos a ver porque donde estaba yo en la vida que no había descubierto esta maravilla de libro pues vez que se lo oleaje que se lo dé a leer al supuesto amor de su vida sino lo flipa con ese libro

Voz 7 17:22 que lo deje per directamente pero bueno dejé Iker al libro de vuelta

Voz 2 17:30 si no le gusta el deseo de ser parte de Belén Gopegui que lo deje sí porque igual darnos el amor de su vida que pensara Belén Gopegui de esto que cada pues una aprecio

Voz 3 17:39 con a la que hay que someterla que ya vivió muy tranquila se inició Angel de Iggy Pop sí que aparece en este deseo de ser Pang de Belén Gopegui junto a muchos otros canciones que miles y miles de Kimi Thein Sein yo

Voz 2 18:11 si te queda un poco Gurruchaga esto que has dicho al final no

Voz 2 18:26 este libro yo me lo me lo recomendase tú me lo leí este verano me gustó muchísimo es uno de los libros que la verdad es que me me eso

Voz 3 18:34 la sorpresa si Britney

Voz 2 18:36 como esa adolescente no como Martina se refleja también en la sociedad en la que vivimos no y sobre todo que siempre estamos pensando en el futuro es lo de menos no al final efectivamente brazo Bob la lectura de la semana en Madrid cada semana recordemos a los oyentes Bob Pop aplica la Biblioteca Tapia a la actualidad en Madrid vamos a escuchar la voz

Voz 7 18:59 de Mercedes Ariel hay sí

Voz 2 19:01 Mercedes tiene ochenta y cinco años por primera vez en su vida desde Valladolid ha ido al Valle de los Caídos a la capilla del Santo Sepulcro para ver dónde dónde se encuentran los restos de su padre al mirar a través del cristal sintió esto

Voz 17 19:15 algo algo tremendo pensando que al cabo de ochenta ellos años podía estar santales cabe porque aunque fuese si bien a rozar sus restos de ayudar yo en la en la verdad lo que viene y a mí cuando al cabo de tanto tiempo lleva como mayor que soy tía tengo cinco años ni desgraciadamente no me encuentro muy bien niño no se metieron nada sí que sociales no me arrepiento nada de nada de yo de eso yo no podía los pisos haré llegar a verlo volví a pie por mi padre

Voz 2 20:09 acceder a la capilla del Santo Sepulcro Mercedes tuvo que subir tres pisos y bueno la verdad es que yo cuando supe de esta historia tras de Carolina Gómez es la que entrevista a Mercedes pues me quede absolutamente no sé que no tengo palabras la verdad

Voz 3 20:25 no es es muy duro yo yo creo fíjate pensando en que el libro asociar a esta historia no para Mercedes sino para todos hay un ensayo un libro una crónica me parece que está muy bien que es de el compañero Isaías Lafuente que es que sobre el Valle de los Caídos Llama escaños esclavos por la patria y es un antídoto contra el olvido de la historia en la editorial Planeta la publicada y creo que está muy bien leer ese libro de Isaías que además publicó hace unos años ahora se ha reeditado in y creo que además de una manera muy oportuna nada oportunista pero sí oportuna

Voz 3 21:03 de historias personales porque al final muchas veces lo íntimo es político pero en este caso yo creo que más es personal están historias vitales y también entender cómo se construyó no sólo un monumento lamentable sino todo un imperio financiero y corrupto a costa de los perdedores de una guerra injusta

Voz 19 21:27 en esta las cenizas se que paz no hay herida abrí sólo heridas abiertas este hombre la alimenta