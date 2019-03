A vivir Madrid | Sofía Ellar nos presenta 'Bañarnos en vaqueros'

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 2 00:11 este es deporte se corresponde al dieciséis de enero

Voz 1751 00:14 sí hombre la Riviera lugar donde se concentró a todo

Voz 3 00:16 eso sí nietas en su veinticinco cumpleaños

Voz 1751 00:19 cinco días de todo vendido en el que bueno comparte escenario con Álvaro Soler que hoy ha venido este estudio me has dicho Álvaro como es acerca al micrófono en calidad acompañantes solo

Voz 4 00:27 ya acompañante hoy vengo si los técnicos no ser comprobar todo

Voz 1751 00:31 acompañando al artista las cantó Belli Bashar de el viernes es Sofía publicó unos Single en el que apenas veinticuatro horas se ha convertido en número uno en iTunes y hoy estrena por primera vez en directo la radio bañarnos en vaqueros a la una menos diez Sofía el ar en directo

Voz 1490 00:50 este semanas el dinero bañarnos en Vaquero colarnos en la casi el qué me llueven date quiero ahí en tantas flechas Sam acta tocar el fondo Caronte eso a noches en vela

Voz 5 01:42 las eh

Voz 1490 01:59 y qué

Voz 5 02:02 eh

Voz 1490 02:07 qué ha vuelto semanas antes

Voz 6 02:18 al menos daños sí

Voz 1751 02:25 en directo vía Lar en A Vivir Madrid estrenando permanece en la radio este Single que conocíamos salió el viernes en veinticuatro horas se puso número uno en iTunes y me decía Sofía bueno yo es que esto no me lo puedo creer estoy que no me quitaba los vaqueros en cuanto hace que no te los rockeros Sofía qué tal

Voz 0793 02:42 tres buenos días pues desde que empezamos a grabar el videoclip y absolutamente todo porque creado en Hyde Park alrededor de todos estos vaqueros locos icono y los otros porque yo he tenido que echar a lavar porque ya estaban como que hablaban y cantaban sobre pero ya te digo que estos vaqueros están vamos a que lo tiran

Voz 1751 02:59 Sofía y decimos lo estrenan por primera vez en la radio este tema aquí con nosotros hoy aunque el tema ya ha salido que lo cantas en una narración Igueste éxito lo espera hasta esperar que en veinticuatro horas te vas a poner número uno en iTunes por ejemplo compitiendo contra quién contra pues

Voz 0793 03:15 estábamos ahí ahí con Lady Gaga que estaban número uno nosotros número dos ello está ya riéndome poniendo en por las redes sociales a ver si estos vaqueros ese van a poner por delante de Lady Gaga tal no sé que a ver si lo conseguimos y de repente has número uno Joe

Voz 1751 03:30 saque a superaba Lady Gaga esto esto esto como se asimile mil bueno pues eso

Voz 7 03:34 en poco a poco con cal no tienen trabajo en equipo no

Voz 1751 03:39 qué les dirías Lady quítate que voy yo no

Voz 0793 03:41 digo bueno a ver aquí hay hueco para las dos aunque sean quince minutillos no quiero decir que ya ha habido número uno pues oye Feli y luego tienes esta estrategia también no

Voz 8 03:49 que es una estrategia musical que está muy ligada también a lo hemos contado en alguna ocasión a tu trabajo de de fin de carrera icono económicas música muy bien enfocado y luego el

Voz 1751 04:03 en el sentido del marketing porque desvelase el nombre esta canción poco a poco pues redes social

Voz 0793 04:07 desde luego que si te has la gente loca de esto que como la gente estaba flipando porque además también le de el escribían all lo que pasa esta niña con los vaqueros que pasa el que no se enteraba acababa enterando y se lo preguntaba y el que no lo sabía por qué te diré Puri esta canción yo la empecé a escribir hace cuatro años yo hago muchos trocitos Isidre pues cometo el error o no de compartirlo en cuanto lo hago con mis seguidores entonces hace cuatro años tal pues la escribí un trocito me olvidé de ella y de repente me escribió un afán hijo haber Sofía billete siguiendo ya cinco años desde que tocabas con cuatro gatos esta canción que la tengo yo tarareando porqué no la la rescatamos digo Tiesto a la razón Illa acoge cuatro años más tarde aquí mujer independiente no que solas esta bien y aquí estamos

Voz 1751 04:52 tú le decías una pregunta en Instagram a los fans no yo te la voy a trasladar a puede que te hayas colado en una fiesta en la casita roja del mar de la armonía y luego te baña estén vaqueros

Voz 0793 05:03 sí eso es correcto pues estaba yo ahí en un bar que sea Mike azzurro mía que es brutal y de repente empecé a escuchar música en directo está chico entonces

Voz 1751 05:15 bueno pues saber yo tenía mis

Voz 7 05:17 veinte años y tenía a mi novia haberle aquí estamos poniendo las celosías de repente yo que Lali Ava bastante Puri cogí de la maniquí

Voz 0793 05:25 vamos a colarnos pero no era una fiesta barbacoa no sé qué nos pilló evidentemente el dueño la casas dijo pero lo que hacéis aquí dijo lo mínimo que puede hacer es repartir para mis invitados y nosotros los próximos repartir pan Nos dieron ahí cervezas barbacoa de toda y luego ya nos fuimos a bañarnos en vaqueros

Voz 1751 05:40 yo sé lo que le pasa a Álvaro está claro ya no

Voz 7 05:42 Sergio hacemos otras cosas que son muy guay colarse y eso no alguna

Voz 4 05:48 cura que que haya hecho había hecho juntos hemos Torras es otro día de sabía en Formentera es cositas que bueno

Voz 9 05:56 no

Voz 1751 05:57 bueno igual

Voz 7 06:00 yo tengo entrevistas entrevistarme yo estoy dice adiós adiós apunta

Voz 1751 06:05 ah pues sí vamos a dejarlo ahí casetas de de Formentera antes escuchábamos no Sofía como fue el concierto de todos esos textos XXV cumpleaños Tuenti en La Riviera una sala

Voz 8 06:16 que conoces que oye que es que se ha quedado un poco pequeña no porque

Voz 1751 06:20 ya la meta era una Riviera que y ahora ya

Voz 0793 06:24 has conseguido con veinticinco años si lo lo ha llenamos en cuatro horas porque hicimos así la broma de yo yo no quería que la gente viniese a un concierto de cierre de gira yo quería la gente piense Amy cumple oye cumplió veinticinco años entonces lo vendimos como es es como ven a mi cumpleaños y entonces la gente decía tú que haces el viernes cumple social Ari tú

Voz 1751 06:42 la Riviera ya

Voz 0793 06:45 que hubo tarta la cara hay de todo eso es como lo pasamos como canta en la en la cara yo quería acabar en el escenario terminar el concierto que me tiras una tarta en la cara yo acabé toda pues diva pero con la tarta en la cara

Voz 1751 06:55 pero quién la dice blanquiño que él estuvo allí que te vio pero hay quién tiró la tú

Voz 0793 06:58 esta pues los de mi banda yo se lo pedí mima Amy de broma eh con lo guapa que que vas y no sé qué tarta hacen

Voz 1751 07:03 la cara bueno el el diecisiete de octubre vas a actuar en el Palacio de los Deportes Erwin Center a ella vamos se ya alguna Clean ya se queda cortado tras así ahora perdón la palabrotas que este es que sólo de pensarlo ya me pongo a temblar cuántas veces has estado allí en el Palacio de los Deportes como espectadora ya has dicho a mi me gustaría estar ahí arriba hay viento

Voz 0793 07:24 quién que era pues hace muchísimo vía Rosana que es una mujer maravillosa a la que admiro mucho y además de tengo el placer de compartir escenario con ella Italia un muy guay bueno a muchas personas todos estos conciertos de los cuarenta de Tara acompañado también al hospital y eso te impresiona porque tiene unas dimensiones tan grandes es no sé no sé cómo vamos a poder capturar ir seguir teniéndola en la esencia de la cercanía en un sitio tan grande pero lo conseguiremos

Voz 10 07:49 tú sabes lo que más provocó a mí bañar me en vaqueros es un poco incómodo Sofía yo es que me bañé que me tiraron a una piscina en vaqueros sí pero las salpica más eh

Voz 1751 08:02 mal anda deja ahí lo dejamos

Voz 11 08:07 Álvaro calidad

Voz 1751 08:09 acompañante Álvaro Soler que sea puesto fíjate blanquillo que sabe de música

Voz 10 08:14 ha puesto junto a Juanes banda sonora para la película no manche Frida dos

Voz 4 08:20 estás de entrada tú yo no no controla pero impresionante lo que Montoro sí de yo sacamos la canción el mismo día esto es esta convirtió una entrevista Duo y no puede osea

Voz 7 08:30 es verdad hoy has estado

Voz 4 08:35 sí pero sí es verdad sacamos justo con con Juanes esta canción juntos para la película sobre todo en México fue un éxito enorme y bueno salió el mismo día de la canción entonces tengo que ver la peli yo también hay pique entre los dos fuera a ver quién tiene más entre nosotros no tenemos nada me he dicho algo que dicho chaval no no yo te lo he dicho en plan os tras vale porque yo he dicho la canción mía con Juanes tiene igual de reproducciones Spotify que la tuya vale pero yo tengo a Juanes detrás vale tú estás sola sea que es un mérito increíble es lo que quiere decir

Voz 7 09:06 y luego yo he hecho vale inició pero no te lo estaba diciendo en plan picado te lo he dicho para que bueno

Voz 1751 09:14 no discutimos con veinte grados de máxima celebramos ahora celebramos Sofía gracias a la radio a vosotros siempre es un placer beso grande Álvaro un día te sientas aquí estoy Señor España ante el pañal peligrosos ahora nos marchamos volvemos el Estado que tiene con más A Vivir Madrid Manuel gracias a un beso Bob muy bien estoy ahí contigo vale no falte se lo que te está sometido ya comida de señoras un beso que maravilla venga